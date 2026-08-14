Déclaration du vendeur : quoi vérifier avant d’acheter

À retenir Dégât d’eau ou infiltration : Même si le vendeur dit que c’est “réglé”, il peut rester un risque de retour du problème. Demandez où et quand c’est arrivé, quels travaux ont été faits (avec factures) et prévoyez une inspection ciblée.

Même si le vendeur dit que c’est “réglé”, il peut rester un risque de retour du problème. Demandez où et quand c’est arrivé, quels travaux ont été faits (avec factures) et prévoyez une inspection ciblée. Travaux majeurs : Une grosse rénovation peut améliorer le bien, mais aussi cacher une non‑conformité ou des travaux mal documentés. Exigez les permis, plans, garanties et preuves de paiement avant de signer.

Une grosse rénovation peut améliorer le bien, mais aussi cacher une non‑conformité ou des travaux mal documentés. Exigez les permis, plans, garanties et preuves de paiement avant de signer. Servitude ou empiètement : Une servitude (ou un empiètement) peut limiter l’usage du terrain, l’accès ou certains aménagements. Faites confirmer la situation via le certificat de localisation et la vérification des titres.

Une servitude (ou un empiètement) peut limiter l’usage du terrain, l’accès ou certains aménagements. Faites confirmer la situation via le certificat de localisation et la vérification des titres. Copropriété et cotisation spéciale : Une cotisation spéciale ou des travaux votés peuvent augmenter fortement le coût réel après l’achat. Demandez les procès-verbaux, l’état du fonds de prévoyance et la liste des travaux prévus ou approuvés.

Une cotisation spéciale ou des travaux votés peuvent augmenter fortement le coût réel après l’achat. Demandez les procès-verbaux, l’état du fonds de prévoyance et la liste des travaux prévus ou approuvés. Réponse vague ou inconnue : Si le vendeur répond “ne sait pas”, il peut manquer d’informations sur l’historique du bien (succession, ancien propriétaire, etc.). Faites préciser les points sensibles par écrit et compensez avec une inspection plus approfondie. Une déclaration du vendeur rassurante n’élimine pas le risque de vice caché au Québec. Elle sert surtout à décider quoi vérifier ensuite, et avec qui.

Qu’est-ce que la déclaration du vendeur au Québec? Au Québec, la déclaration du vendeur est le formulaire dans lequel le vendeur décrit, de bonne foi et au meilleur de sa connaissance, l’état et l’historique du bien. Pour un lecteur qui découvre encore l’achat immobilier au Canada, c’est un document de départ, pas une garantie totale. Dans les transactions encadrées par un courtier immobilier, le cadre de l’OACIQ structure cette divulgation et aide l’acheteur à poser de meilleures questions. Le formulaire informe, mais ne remplace ni l’inspection préachat, ni le certificat de localisation, ni l’examen des documents de copropriété, ni un avis juridique, fiscal, notarial, d’inspection ou d’immigration. Le formulaire DV vise principalement les immeubles résidentiels de moins de cinq logements, hors copropriété divise.

Le formulaire DVD concerne la copropriété divise, avec des rubriques adaptées à ce type de bien.

Le vocabulaire, les formulaires et les pratiques de divulgation peuvent être différents ailleurs au Canada. Est-elle obligatoire partout au Canada? Non. Le formulaire de l’OACIQ est une référence propre au Québec, notamment lorsque le vendeur fait affaire avec un courtier immobilier. Hors Québec, vous pouvez retrouver d’autres formulaires, d’autres usages de divulgation ou des vérifications contractuelles présentées autrement. Même au Québec, la portée pratique dépend du type de bien et du contexte de vente. Si votre projet concerne une autre province, vérifiez les pratiques locales avant de supposer que la même déclaration sera utilisée.

Ce qu’il faut vérifier avant une promesse d’achat L’erreur classique consiste à lire la déclaration du vendeur comme un simple résumé. Il vaut mieux la traiter comme une liste d’indices sur quatre sujets : l’état du bien, sa conformité, son usage possible et les coûts qui peuvent suivre après la signature. État du bâtiment, eau, structure et contaminants Commencez par toutes les mentions liées à l’eau, aux fissures, à l’humidité et à la qualité de l’air. Une infiltration ancienne dite « réglée » ne signifie pas que le risque est nul. Il faut savoir où le problème s’est produit, quand il est survenu, quelle en était l’ampleur et quels correctifs ont été apportés. Lisez aussi avec attention les références à la pyrite, au radon, à l’amiante, au refoulement d’égout, aux moisissures ou à d’autres contaminants. Demandez les rapports, les tests, les dates et les signes de récidive. Si les réponses restent générales, prévoyez une inspection plus ciblée. Travaux, permis, servitudes et non-conformités Les rénovations sont utiles seulement si elles sont documentées. Un agrandissement, un sous-sol aménagé, une salle de bain ajoutée ou une modification électrique peuvent être bien exécutés, mais aussi créer un risque si les permis ou la conformité municipale ne suivent pas. Réclamez au minimum les documents suivants : les factures détaillées des travaux;

les permis municipaux;

les plans ou croquis pertinents;

les garanties transférables;

la correspondance avec la municipalité, l’assureur ou les entrepreneurs. Vérifiez aussi les servitudes, les empiètements et les avis de non-conformité. Le risque n’est pas seulement technique : il peut toucher l’usage du bien, sa valeur de revente ou l’accord du prêteur. Copropriété, charges et baux Si la déclaration mentionne une copropriété divise au Québec, ne vous limitez pas au formulaire. Vérifiez le fonds de prévoyance, les cotisations spéciales, les travaux votés, les procès-verbaux récents et les règles d’occupation. Une unité attrayante peut faire partie d’un immeuble qui approche de travaux importants. Pour une copropriété indivise ou un immeuble avec locataires, examinez aussi les baux en cours, les restrictions d’usage et la répartition des charges.

Les signaux d’alerte à ne pas minimiser Un signal d’alerte n’est pas toujours spectaculaire. Il peut se cacher dans une formule brève : dégât d’eau réparé, travaux faits par le propriétaire, information inconnue ou vente en succession. Ces mentions ne prouvent pas un problème grave, mais elles justifient de ralentir et de demander des preuves. Une mention rassurante ne suffit pas à elle seule. Un problème ancien peut avoir été bien corrigé, mal corrigé ou déplacé ailleurs. Ce qui compte, c’est la qualité des documents, la cohérence des dates et la possibilité de vérifier l’information de façon indépendante. Exemples de signaux à creuser : une infiltration d’eau décrite sans facture ni rapport;

des travaux structurels ou de pieutage mentionnés sans détail;

une infestation ancienne sans preuve de traitement;

une vente en succession où le vendeur connaît mal l’historique du bien. Quand demander une inspection, une expertise ou des factures Relevez d’abord tout ce qui touche l’eau, la structure, la copropriété et les travaux majeurs. Transmettez ensuite ces points à l’inspecteur avant la visite afin qu’il sache où porter une attention particulière. Avant de lever vos conditions, demandez les factures, les rapports antérieurs et, si nécessaire, une expertise spécialisée. Inspection et expertises : évitez les retards de paiement Si la déclaration du vendeur déclenche une inspection ciblée ou une expertise, les délais peuvent être courts. Wise peut faciliter la conversion en CAD et l’envoi d’un paiement depuis l’étranger pour régler une inspection ou d’autres frais liés à l’achat. Voir comment envoyer de l’argent au Canada avec Wise Une ancienne infiltration, un sinistre, du pieutage, une fissure active ou une cotisation spéciale peu détaillée justifient souvent un niveau de vérification supérieur. L’objectif n’est pas de paniquer, mais de transformer chaque doute en demande écrite précise. Ce que la déclaration ne remplace pas Document Ce qu’il vérifie Qui le fournit Quand le demander Déclaration du vendeur L’historique connu du bien selon le vendeur Vendeur ou courtier Dès que le bien vous intéresse Inspection préachat L’état visible et accessible du bien au moment de la visite Inspecteur Avant de lever les conditions Certificat de localisation Limites, empiètements, servitudes et conformité apparente Vendeur, puis notaire Avant la signature finale, idéalement plus tôt Documents de copropriété Budget, fonds, règles, litiges et travaux Syndic ou vendeur Avant la promesse d’achat ou dans le délai prévu par les conditions Comme le rappelle la Chambre des notaires du Québec, le notaire analyse aussi la déclaration du vendeur, le certificat de localisation et les titres. Un formulaire rassurant ne remplace donc jamais la vérification croisée des autres documents.

Quelles questions poser avant de signer? Le bon réflexe est de faire confirmer les points sensibles par écrit. Si votre offre dépend d’un financement, préparez aussi vos pièces en parallèle, car les exigences des hypothèques au Canada peuvent influencer vos délais et vos conditions avant signature. Au vendeur et au courtier immobilier Quand le problème mentionné est-il survenu?

Où exactement s’est-il produit?

Combien de fois est-il revenu?

Qui a effectué les travaux correctifs?

Avez-vous les factures, les rapports ou les garanties?

Un rapport d’inspection ou d’expertise antérieur existe-t-il?

Le formulaire a-t-il été modifié depuis une promesse d’achat précédente?

Y a-t-il un élément que l’inspecteur devrait regarder en priorité? Au notaire, au syndic ou à la municipalité Ne laissez pas le vendeur être votre seule source pour les points qui touchent la valeur ou l’usage du bien. Faites confirmer par écrit le certificat de localisation à jour, les servitudes, la conformité municipale, les règles de copropriété et les cotisations spéciales déjà votées. Vérifiez aussi les taxes municipales et scolaires, qui pèsent sur votre budget au même titre que les taxes foncières au Canada. Si le bien est loué ou destiné à un usage précis, faites confirmer que cet usage est permis et documenté.

Ce que les expatriés et investisseurs doivent vérifier en plus Pour un expatrié, le risque n’est pas seulement de mal lire le bâtiment. Il est aussi de mal comprendre le système. Les délais, les documents annexes et la place du notaire peuvent être différents de ceux de votre pays d’origine. Un autre point mérite d’être anticipé : la circulation des fonds. Une promesse d’achat au Québec peut laisser peu de marge si vos documents, votre prêteur et votre argent ne sont pas déjà coordonnés. Différences de province, statut de résidence et règles d’achat Le terme « déclaration du vendeur » est surtout associé au Québec. Ailleurs au Canada, vous pouvez retrouver un autre formalisme, un rôle plus important du contrat, des formulaires provinciaux ou des vérifications juridiques locales. Gardez donc l’angle québécois en tête sans le projeter automatiquement sur tout le pays. Si vous n’êtes ni citoyen canadien ni résident permanent, vérifiez aussi les règles fédérales en vigueur sur Canada.ca. Les restrictions, les exemptions et les dates peuvent évoluer et doivent être revérifiées avant toute offre. Préparer ses documents et ses fonds depuis l’étranger Préparez à l’avance vos pièces d’identité, votre preuve d’adresse, votre preuve de fonds, les coordonnées du notaire et, si nécessaire, les documents du prêteur. Si vous découvrez encore l’écosystème local, comprendre l’ouverture d’un compte bancaire au Canada peut vous éviter une friction de dernière minute. Si vos fonds arrivent de l’étranger, anticipez aussi les délais de conversion, de virement et de conformité. Vérifiez avant l’acceptation de l’offre comment l’acompte, les frais d’inspection et les autres coûts devront être payés.