Combien de temps faut-il pour acheter une maison au Canada ?

Points clés Étape Délai indicatif Ce qui peut ralentir Ce qu’il faut vérifier Préparation du dossier Quelques semaines à plusieurs mois Statut, crédit canadien limité, revenus étrangers, fonds à documenter Admissibilité, identité, revenus, dettes, province Préapprobation hypothécaire Délai variable selon le prêteur et le dossier Pièces manquantes, profil complexe, vérifications supplémentaires Montant visé, durée du taux, frais de clôture Recherche et offre d’achat Quelques jours à plusieurs semaines Marché tendu, négociation, type de bien, date voulue par le vendeur Budget réel, conditions, inclusions, travaux Inspection, financement et conditions Selon les délais prévus dans l’offre Inspection problématique, documents tardifs, renégociation Délais des conditions, réparations, preuve des fonds Clôture et remise des clés Selon la date de clôture négociée Transfert de fonds tardif, assurance, rendez-vous juridiques Instructions de clôture, paiements finaux, identité Ces délais sont indicatifs. Le calendrier réel dépend notamment du prêteur, du vendeur, de la province, du bien et des conditions prévues dans l’offre.

Il faut distinguer deux délais Une confusion fréquente consiste à mélanger le délai d’achat d’une maison au Canada avec le temps nécessaire pour être réellement prêt à acheter. Ce ne sont pas les mêmes horloges. En pratique, le chrono de la transaction commence lorsque vous pouvez faire une offre crédible, avec une mise de fonds documentée, une préapprobation hypothécaire et une marge pour les frais de clôture. À partir de là, le calendrier dépend des conditions prévues dans l’offre, de la date négociée avec le vendeur, du financement et des étapes juridiques applicables. Préparation : bâtir ou compléter votre dossier de crédit canadien, réunir la mise de fonds et documenter l’origine des fonds.

bâtir ou compléter votre dossier de crédit canadien, réunir la mise de fonds et documenter l’origine des fonds. Préparation : vérifier votre statut, vos revenus, vos dettes et les règles qui peuvent s’appliquer dans votre province ou auprès de votre prêteur.

vérifier votre statut, vos revenus, vos dettes et les règles qui peuvent s’appliquer dans votre province ou auprès de votre prêteur. Transaction : chercher le bien, présenter une offre d’achat, lever les conditions, signer et recevoir les clés. Si vous êtes nouvel arrivant, c’est souvent la préparation qui explique pourquoi les réponses trouvées ailleurs semblent contradictoires. Une personne déjà préapprouvée peut acheter rapidement, tandis qu’une autre peut attendre des mois avant même la première visite sérieuse.

Avant les visites : ce qui doit être prêt Pour un expatrié qui souhaite acheter une maison au Canada, la préparation financière est souvent le véritable filtre de temps. Elle sert à prouver non seulement que vous pouvez acheter, mais aussi que l’argent et les documents seront disponibles au bon moment. Avant de commencer les visites sérieuses, réunissez les documents relatifs à votre statut au Canada, à vos revenus, à votre historique bancaire, à votre mise de fonds et à la provenance de cette somme. Prévoyez également une réserve pour les frais de clôture. Si un seul de ces éléments reste flou, tout le calendrier devient fragile. Vérifier votre statut, votre admissibilité et votre dossier Selon votre situation, des règles fédérales ou des exceptions peuvent s’appliquer aux non-Canadiens et à certains résidents temporaires. Vérifiez ce point avant de vous engager, sans supposer qu’un achat immobilier donne accès à la résidence permanente. Un prêteur ou un courtier voudra ensuite comprendre votre profil complet. Un expatrié doit souvent fournir davantage de pièces qu’un acheteur déjà établi, surtout si ses revenus viennent de l’étranger ou si son historique de crédit canadien est court. Preuve d’identité valide

Preuve de statut au Canada

Preuve d’emploi ou de revenus

Liste des dettes et obligations mensuelles

Historique de crédit canadien, ou preuves alternatives si vous venez d’arriver Comparez plusieurs banques, coopératives de crédit et courtiers. L’important est de trouver un interlocuteur dont les critères correspondent à votre dossier et qui comprend les pièces justificatives liées à un profil international. Réunir la mise de fonds et les preuves de fonds La mise de fonds doit être disponible, mais surtout traçable. Le prêteur, puis le professionnel chargé de la clôture, veulent comprendre d’où vient l’argent et consulter des relevés récents qui présentent une situation cohérente. Si une partie des fonds arrive d’un autre pays, ajoutez du temps pour le transfert, les contrôles et les justificatifs. Un compte Wise peut aider à détenir des fonds en CAD et à suivre un transfert avant la clôture, mais les instructions du prêteur, du notaire ou de l’avocat en immobilier passent en premier. Relevés bancaires récents

Preuve de provenance des fonds

Montant réservé pour la mise de fonds

Marge distincte pour les frais annexes

Délai prévu si l’argent vient de l’étranger Wise pour préparer les fonds de votre achat immobilier Un compte Wise peut vous aider à détenir des CAD et à suivre un transfert international pendant la préparation de votre achat. Découvrir Wise

Les étapes de l’achat, du financement à la remise des clés Obtenir une préapprobation hypothécaire La préapprobation hypothécaire transforme un projet vague en budget concret. Elle donne une idée du montant maximal qu’un prêteur pourrait vous accorder, sans garantir l’approbation finale du prêt ni l’acceptation d’un bien précis. Le délai nécessaire pour obtenir une préapprobation varie selon le prêteur, votre profil et les documents demandés. Certains prêteurs peuvent maintenir le taux proposé pendant 60 à 130 jours, mais la préapprobation ne garantit pas l’approbation finale du prêt. Confirmer vos revenus et votre emploi

Préparer vos relevés et la liste de vos dettes

Vérifier la durée du taux préapprouvé

Comparer les banques, les courtiers et les coopératives de crédit

Demander ce que la préapprobation ne couvre pas encore Si vous hésitez entre une banque, un courtier et une coopérative de crédit, demandez surtout qui comprend le mieux votre profil international et les pièces justificatives associées. Chercher, visiter et faire une offre d’achat C’est la partie la plus variable du processus. Dans un marché tendu, plusieurs semaines peuvent passer entre la première visite utile et l’acceptation d’une offre. La vitesse dépend de votre capacité à présenter une offre claire, documentée et crédible dès la bonne visite. La date voulue par le vendeur, le type de bien et la concurrence locale comptent souvent autant que le prix. Vérifier les inclusions et les exclusions

Poser des questions sur l’état général

Demander les frais récurrents du bien

Vérifier le délai souhaité par le vendeur

Faire préciser les travaux connus Finaliser l’inspection, le financement et les conditions Une offre acceptée ne signifie pas encore que la transaction est sécurisée. C’est souvent à ce stade que l’inspection préachat, les conditions de financement et les dernières demandes du prêteur rallongent ou font échouer le dossier. Entre l’acceptation de l’offre et la levée des conditions, respectez les délais inscrits dans l’offre pour l’inspection, le financement et la remise des documents. Leur durée varie selon le contrat, la province et les intervenants. Réserver l’inspection et lire le rapport rapidement. Envoyer sans délai les documents complémentaires demandés par le prêteur. Vérifier si des réparations, des crédits ou une renégociation sont nécessaires. Une inspection peut révéler des problèmes qui modifient le budget ou le calendrier. Un autre blocage fréquent est plus simple : des fonds mal documentés ou un relevé manquant. Préparer la clôture et recevoir les clés Une fois les conditions levées, il reste l’assurance habitation, les instructions de paiement, les signatures et le transfert des fonds. C’est la dernière ligne droite, mais elle supporte mal l’improvisation. Au Québec, la clôture passe souvent par un notaire. Dans plusieurs autres provinces, elle passe souvent par un avocat en immobilier, avec des étapes semblables mais des pratiques locales différentes. Confirmer le montant final à envoyer

Vérifier le mode de transfert accepté

Avoir l’assurance habitation en place

Préparer vos pièces d’identité

Relire les documents de clôture Le délai entre la levée des conditions et la signature dépend de la date de clôture négociée, de la province, de la préparation du dossier et de la disponibilité des fonds.

Ce qui rallonge ou raccourcit le délai pour un expatrié Pour un acheteur local déjà bien installé, le délai dépend surtout du marché et du financement. Pour un expatrié, il dépend aussi du statut, des preuves demandées et de la circulation de l’argent. Les retards les plus fréquents Historique de crédit limité : le prêteur peut demander davantage de preuves ou offrir moins de flexibilité.

le prêteur peut demander davantage de preuves ou offrir moins de flexibilité. Revenus difficiles à standardiser : un contrat étranger, un revenu variable ou des documents traduits peuvent rallonger l’analyse.

un contrat étranger, un revenu variable ou des documents traduits peuvent rallonger l’analyse. Transfert international lancé tard : un virement tardif ou mal documenté peut créer des difficultés avant la clôture.

un virement tardif ou mal documenté peut créer des difficultés avant la clôture. Provenance des fonds à justifier : les dons, les ventes d’actifs ou les virements multiples exigent souvent des preuves supplémentaires.

les dons, les ventes d’actifs ou les virements multiples exigent souvent des preuves supplémentaires. Délai du vendeur : la date souhaitée par le vendeur ne correspond pas toujours à votre calendrier bancaire.

la date souhaitée par le vendeur ne correspond pas toujours à votre calendrier bancaire. Inspection révélant des travaux : le budget et la négociation peuvent devoir être réexaminés.

le budget et la négociation peuvent devoir être réexaminés. Différences provinciales : les documents, la terminologie et les intervenants ne sont pas identiques partout.

les documents, la terminologie et les intervenants ne sont pas identiques partout. Rendez-vous de clôture trop serrés : même un dossier solide peut glisser si tout se joue au dernier moment. Obtenez la préapprobation tôt, même si vous n’êtes pas encore prêt à faire une offre cette semaine.

Préparez les relevés bancaires et les justificatifs demandés par le prêteur.

Centralisez vos preuves d’identité, de statut, de revenus et de provenance des fonds dans un seul dossier.

Vérifiez à l’avance les instructions du notaire ou de l’avocat en immobilier pour le paiement final.

Gardez la mise de fonds accessible, sans mouvements inutiles juste avant la clôture.

Évitez de modifier fortement votre situation financière ou professionnelle avant la signature. Pour vérifier les règles de votre dossier, revenez à quatre sources : le prêteur, le courtier s’il y en a un, le professionnel du droit chargé de la clôture et la page officielle pertinente.