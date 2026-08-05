Les étapes pour acheter un bien immobilier au Canada

Points clés Sujet À retenir À vérifier Admissibilité Le droit d’acheter dépend du statut et des exceptions en vigueur. Vérifiez la règle fédérale et la pratique du prêteur. Mise de fonds Le prix affiché n’est qu’une partie du coût total. Ajoutez les frais de clôture, les taxes, l’assurance et une marge de sécurité. Préapprobation Elle fixe un cadre avant les visites et rassure le vendeur. Confirmez le montant, la durée, les conditions et les pénalités. Province Le Québec, l’Ontario et la Colombie-Britannique n’appliquent pas les mêmes taxes ni les mêmes procédures. Vérifiez les droits de mutation, les formalités de clôture et les documents locaux. Provenance des fonds Pour un expatrié, la preuve de fonds compte autant que l’apport lui-même. Préparez les relevés, les justificatifs et le calendrier de transfert d’argent. Ces informations sont générales et ne remplacent pas un conseil juridique, fiscal, hypothécaire, financier ou d’immigration adapté à votre situation.

Étape 1 : vérifier si vous pouvez acheter au Canada Pouvez-vous réellement acheter une maison au Canada avec votre statut actuel ? La réponse dépend du cadre fédéral, des exceptions applicables et du type de bien visé. Un achat immobilier ne crée pas de droit migratoire automatique. Avant de consulter des annonces, vérifiez les restrictions visant certains non-Canadiens ainsi que les conditions prévues par le règlement fédéral pour certains titulaires de permis de travail, étudiants ou personnes protégées. Acheter reste possible dans de nombreux cas, mais la mise de fonds, l’accès au prêt et les pièces à fournir changent en pratique. Si vous achetez en couple, par l’intermédiaire d’une société ou avec des fonds provenant de plusieurs pays, confirmez également la structure envisagée avec un professionnel local. Résident permanent, permis de travail, non-résident : ce qui change Résident permanent : le dossier est souvent plus simple, notamment pour le financement et les vérifications d’identité.

le dossier est souvent plus simple, notamment pour le financement et les vérifications d’identité. Permis de travail : l’achat peut être possible si les conditions fédérales et celles du prêteur sont remplies.

l’achat peut être possible si les conditions fédérales et celles du prêteur sont remplies. Étudiant : les exceptions peuvent être plus limitées et assorties de conditions précises à contrôler avant toute offre.

les exceptions peuvent être plus limitées et assorties de conditions précises à contrôler avant toute offre. Non-résident : le financement est souvent plus exigeant, avec une mise de fonds plus élevée et une analyse renforcée de la provenance de l’argent. Documents et vérifications à préparer avant de chercher Préparez au minimum les éléments suivants : une pièce d’identité et une preuve de statut au Canada ;

des relevés bancaires récents ;

une preuve de revenus et un contrat de travail, le cas échéant ;

votre historique de crédit au Canada ou un dossier étranger si vous venez d’arriver ;

une preuve de fonds et une explication de leur origine ;

les coordonnées d’un courtier hypothécaire, d’un courtier immobilier et d’un notaire ou avocat ;

la liste des villes ou provinces ciblées. Commencez par consulter les sources officielles, puis confirmez votre situation avec votre prêteur et le professionnel qui finalisera la transaction. -> Votre prochaine action : confirmer votre admissibilité et créer un dossier documentaire complet avant la première visite.

Étape 2 : calculer votre budget complet et votre mise de fonds Le coût réel d’un achat immobilier au Canada ne se limite pas au prix affiché. La SCHL recommande également de prévoir des fonds pour les frais de clôture, qui peuvent représenter une part distincte du budget selon le bien et la transaction. La mise de fonds dépend notamment du prix du bien, du type de financement, de l’occupation prévue et des critères du prêteur. Dans certains financements assurés admissibles, un pourcentage minimal s’applique aux premières tranches du prix, tandis qu’un financement non assuré peut demander un apport plus élevé. Ce que couvre vraiment votre budget d’achat Poste Obligatoire ou variable Quand le payer Ce qui change selon la province Mise de fonds Obligatoire Avant l’offre ferme et lors de la clôture Montant selon le prêt, le bien et le prêteur Inspection Variable, mais recommandée Avant la levée de la condition d’inspection Coût et pratiques locales Frais juridiques Obligatoires À la fin du processus Notaire au Québec, avocat fréquemment utilisé en Ontario Droits de mutation Obligatoires À la clôture ou peu après Barèmes et exonérations locales Assurance habitation Généralement exigée pour le prêt Avant la signature finale Prime selon le bien et la province Taxes et ajustements Variables À la signature Les règles diffèrent entre le neuf, la revente et les taxes municipales Ce tableau sert de base générale. Vérifiez les coûts, les échéances et les pratiques applicables avec les professionnels de la province et de la municipalité concernées. Si votre apport vient de l’étranger Si votre apport est détenu en EUR, en USD ou dans une autre devise, ne regardez pas uniquement le taux de change du jour. Prévoyez également le délai de conversion en CAD, la traçabilité de l’argent entre les comptes et la cohérence des justificatifs remis à la banque, au courtier hypothécaire et au notaire ou à l’avocat. Un compte Wise peut être utile pour préparer une conversion vers le dollar canadien et consulter les frais affichés avant une opération, lorsque votre pays, vos devises et le type de transfert envisagé sont pris en charge. Wise pour préparer un apport depuis l’étranger Un compte Wise vous aide à détenir certaines devises, à préparer une conversion vers le CAD et à suivre les frais affichés avant un transfert, lorsque les devises et les opérations concernées sont prises en charge. Découvrir Wise -> Votre prochaine action : établir votre budget en CAD, réunir vos preuves de fonds et tester le calendrier de transfert avant de négocier.

Étape 3 : préparer votre financement et votre préapprobation La préapprobation hypothécaire vous évite de visiter des biens hors de portée et peut rendre votre dossier plus crédible auprès d’un vendeur lorsque vous présentez une offre. Le prêteur examinera notamment vos revenus, vos dettes, votre stabilité professionnelle, votre historique de crédit et votre mise de fonds. Vous pouvez comparer l’accompagnement proposé par un courtier hypothécaire et plusieurs prêteurs afin d’identifier celui qui comprend le mieux votre profil international. Évitez de présenter une offre avant d’avoir clarifié votre capacité de financement. Vous risqueriez autrement de perdre du temps, votre dépôt ou une partie de votre marge de négociation. Ce que les prêteurs vérifient vraiment la stabilité des revenus et la capacité de remboursement ;

l’ancienneté professionnelle ou la continuité des revenus ;

les dettes existantes ;

l’historique de crédit disponible ;

la mise de fonds et les preuves bancaires ;

la cohérence entre votre statut, votre projet et le type de bien. Des revenus perçus à l’étranger ou un historique de crédit encore court au Canada ne ferment pas nécessairement la porte, mais peuvent entraîner une demande de justificatifs supplémentaires. Taux, assurance prêt et questions à poser Le taux est-il fixe ou variable ?

Combien de temps la préapprobation reste-t-elle valide ?

Quelles pénalités s’appliquent en cas de remboursement anticipé ?

Une assurance prêt est-elle exigée ?

Quels documents seront nécessaires pour obtenir l’approbation finale ? -> Votre prochaine action : obtenir une préapprobation exploitable et fixer votre plafond d’offre réel.

Étape 4 : choisir la province, le type de bien et les bons professionnels Acheter à Montréal, Toronto ou Vancouver ne conduit pas au même parcours. Les taxes, les délais de clôture, le vocabulaire et le rôle du notaire ou de l’avocat changent selon la province. Un condo ne se gère pas non plus comme une maison individuelle. Le Canada ne constitue pas un marché immobilier unique. Que vous cherchiez une résidence principale, un condo ou un petit investissement locatif, adaptez vos critères à la ville, aux charges récurrentes et à la réglementation locale. Ce qui change selon la province Province Ce qui change en pratique Québec Droits de mutation municipaux, intervention centrale du notaire et vocabulaire juridique local. Ontario OntarioLand Transfer Tax provinciale et, à Toronto, Municipal Land Transfer Tax supplémentaire ; recours fréquent à un avocat immobilier. Colombie-Britannique Property Transfer Tax, règles particulières pouvant viser certains acheteurs étrangers dans certaines zones, et intervention d’un avocat ou d’un notaire selon le dossier. Les taxes, exemptions, professionnels compétents et procédures de clôture peuvent varier selon la province, la municipalité, le statut de l’acheteur et le type de propriété. Les professionnels à mobiliser au bon moment Courtier immobilier : recherche, analyse de la valeur du bien et négociation.

recherche, analyse de la valeur du bien et négociation. Courtier hypothécaire : comparaison des prêteurs et préparation du dossier.

comparaison des prêteurs et préparation du dossier. Inspecteur : vérification de l’état du bien avant la levée des conditions.

vérification de l’état du bien avant la levée des conditions. Notaire ou avocat immobilier : vérifications finales, réception des fonds et signature. Demandez à chaque intervenant son calendrier, sa liste de documents et les éléments qu’il attend avant l’étape suivante. -> Votre prochaine action : choisir votre province cible et constituer votre équipe de base.

Étape 5 : rechercher, visiter et comparer les biens Votre objectif n’est pas nécessairement de trouver un bien parfait dès la première visite. Comparez plutôt les quartiers, la qualité du bâtiment, les dépenses récurrentes et la cohérence de chaque propriété avec votre budget. Pour un condo, demandez les frais de copropriété, les règles de l’immeuble, les états financiers disponibles et les travaux prévus. Pour une maison, examinez notamment le chauffage, la toiture, les traces d’humidité et l’environnement immédiat. Utilisez la même grille pour chaque visite. Sans critères constants, un détail esthétique peut vous faire oublier un coût important ou un problème durable. Questions à poser pendant une visite Pourquoi le vendeur quitte-t-il le bien ?

Quels travaux ont été réalisés récemment ?

Quels sont les frais de copropriété et que couvrent-ils ?

Le bien a-t-il connu des problèmes d’humidité, des dégâts d’eau ou des sinistres ?

Quel système de chauffage équipe le logement ?

Quel est le montant des taxes locales ?

Quels éléments sont inclus dans la vente ?

Quel délai le vendeur souhaite-t-il ? Notez les réponses dans un format identique afin de comparer plusieurs biens sans vous fier uniquement à votre première impression. -> Votre prochaine action : retenir les biens les plus cohérents avec vos critères et préparer une offre disciplinée.

Étape 6 : faire une offre et gérer les conditions L’offre d’achat précise le prix proposé, le dépôt, les inclusions, les délais et les conditions. Une fois signée, elle constitue le cadre de négociation entre vous et le vendeur. Vous pouvez recevoir une contre-offre. L’enjeu ne porte pas uniquement sur le prix, mais aussi sur les éléments qui doivent être confirmés avant que la transaction ne devienne ferme. Le dépôt montre votre sérieux, mais ses modalités varient selon le marché et le contrat. Faites relire la version finale par un professionnel autorisé dans la province concernée. Les conditions qui protègent le plus souvent l’acheteur Condition de financement : elle vous permet de confirmer l’approbation finale du prêt.

elle vous permet de confirmer l’approbation finale du prêt. Condition d’inspection : elle permet de vérifier l’état réel de la propriété.

elle permet de vérifier l’état réel de la propriété. Condition relative aux documents de copropriété : elle est particulièrement importante pour l’achat d’un condo.

elle est particulièrement importante pour l’achat d’un condo. Condition liée à la vente d’un autre bien : plus rare, elle peut être pertinente dans certains dossiers. La formulation et l’effet juridique de ces conditions doivent être vérifiés avec un professionnel autorisé dans la province concernée. -> Votre prochaine action : faire relire l’offre et réserver immédiatement les délais nécessaires au financement et à l’inspection.