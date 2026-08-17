Certificat de localisation au Québec : comment ça marche

Points clés Document : le certificat comprend un rapport et un plan rédigés par un arpenteur-géomètre. Commencez par lire le rapport avant de passer au plan.

le certificat comprend un rapport et un plan rédigés par un arpenteur-géomètre. Commencez par lire le rapport avant de passer au plan. Auteur : vérifiez le nom de l’arpenteur-géomètre ainsi que la date et les références du document.

vérifiez le nom de l’arpenteur-géomètre ainsi que la date et les références du document. Mise à jour : il n’existe pas d’expiration légale automatique, mais le document peut devenir désuet si la propriété ou les règles qui l’affectent ont changé.

il n’existe pas d’expiration légale automatique, mais le document peut devenir désuet si la propriété ou les règles qui l’affectent ont changé. Alertes : une servitude, un empiètement, une non-conformité ou une zone à risque mérite d’être clarifié avant d’avancer dans la transaction.

une servitude, un empiètement, une non-conformité ou une zone à risque mérite d’être clarifié avant d’avancer dans la transaction. Suite logique : si un élément vous semble incertain, demandez des explications à l’arpenteur-géomètre, au notaire ou à la municipalité avant de signer.

Qu’est-ce qu’un certificat de localisation ? Au Québec, le certificat de localisation est un document privé composé d’un rapport et d’un plan, dans lequel l’arpenteur-géomètre exprime son opinion professionnelle sur la situation et la condition actuelles d’un bien-fonds, c’est-à-dire du terrain et de ce qui y est rattaché. Il sert surtout pendant une transaction immobilière, parce qu’il relie la propriété aux titres, au cadastre et aux règles qui peuvent l’affecter, comme une servitude, par exemple un droit de passage, un empiètement, c’est-à-dire un élément qui déborde chez le voisin, ou une contrainte municipale. Pour un condo en copropriété divise, il peut aussi porter sur la partie privative. Une question fréquente est de savoir s’il est obligatoire. En pratique, il est très souvent demandé par le notaire ou le prêteur, même si la loi ne prévoit pas qu’un certificat « expire » automatiquement à une date précise. L’article 1719 du Code civil du Québec prévoit notamment que le vendeur remet à l’acheteur le certificat qu’il possède. Cette pratique est particulièrement associée au Québec. Si vous venez d’une autre province ou d’Europe, vous ne retrouverez donc pas forcément un document identique dans votre expérience d’achat. Ce n’est pas un plan destiné à préparer une construction.

Ce n’est pas un bornage.

Ce n’est pas un avis juridique personnalisé. Le rapport : ce qu’il faut lire en premier Commencez par le rapport écrit. C’est la partie la plus rapide à lire et souvent la plus utile pour voir s’il existe une anomalie, une limite juridique ou une remarque de conformité qui peut changer votre décision. Désignation de l’immeuble et numéro de lot.

Historique cadastral et référence au titre d’acquisition.

Servitudes actives ou passives.

Empiètements, dérogations et remarques du professionnel. Regardez ensuite le plan comme une représentation simplifiée du terrain ou de l’unité. Le bon réflexe consiste à comparer ce que vous voyez sur le papier avec ce que vous avez observé pendant la visite. Limites du lot.

Emplacement de la maison, du garage ou du cabanon.

Clôtures, haies, piscine ou thermopompe.

Signes de servitude apparente ou d’empiètement.

À quoi sert-il vraiment dans un achat ou un investissement ? Le certificat sert à réduire l’incertitude avant de signer. Il peut révéler un problème invisible pendant la visite, comme un bâtiment trop près d’une limite, une servitude qui réduit un usage ou une piscine installée contrairement au règlement. Pour un acheteur expatrié, la vraie question est simple : est-ce que j’achète exactement ce que je crois acheter, avec les bons droits et les bonnes limites ? Ce document aide à répondre à cette question avant l’inspection, le financement final et l’acte de vente. Pour un investisseur locatif, il sert aussi à tester un scénario simple : le bien peut-il être utilisé comme prévu, sans surprise sur le terrain, l’accès, les marges ou les dépendances ? Empiètement sur le terrain voisin.

Servitude de passage ou d’utilité publique.

Lot modifié, zone inondable ou dépendance non conforme.

Ne vous arrêtez pas à la date. La bonne lecture consiste à suivre un ordre simple, puis à comparer le certificat avec l’état actuel des lieux. Exemple de certificat de localisation publié par l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec (OAGQ). 1 Vérifiez la date du levé, la date des recherches et le numéro de lot pour confirmer que le document vise bien la propriété que vous achetez. 2 Repérez les servitudes et les titres mentionnés, car un droit de passage, une ligne de services ou une charge publiée peut limiter un usage futur. 3 Passez aux constructions et dépendances, puis vérifiez si la maison, la remise, la clôture, la piscine ou la thermopompe apparaissent bien au plan. 4 Lisez les remarques de conformité afin d’identifier une éventuelle dérogation de marge, zone inondable ou mention d’empiètement. 5 Terminez par une comparaison avec la réalité : si l’annonce mentionne un cabanon récent, une nouvelle clôture ou un stationnement modifié, vérifiez que le certificat en tient compte. Un document récent n’est donc pas automatiquement rassurant si le terrain ou la réglementation ont changé depuis sa préparation. Vérifier les titres, le lot et les servitudes Confirmez que le numéro de lot, soit l’identifiant cadastral officiel, l’adresse et la désignation de l’immeuble correspondent à l’annonce, à la promesse d’achat et aux autres documents. Une servitude n’est pas forcément mauvaise, mais vous devez comprendre ce qu’elle autorise, interdit ou impose. Comparez le lot avec la fiche cadastrale et l’acte.

Notez toute servitude de passage, d’égout ou de vue.

Si un terme vous échappe, demandez une explication au notaire. Vérifier la conformité, les empiètements et les zones à risque C’est souvent ici que naît l’incertitude. Une non-conformité ne met pas nécessairement fin à la transaction, mais elle peut modifier le prix, l’assurance, le financement ou votre projet de rénovation. Bâtiment trop près d’une limite.

Empiètement subi ou exercé sur un terrain voisin.

Zone inondable, bande de protection ou contrainte locale.

Dépendance ajoutée sans apparaître au certificat. Si une mention vous semble floue, vérifiez-la auprès de la municipalité et demandez au notaire ce qu’elle change en pratique.

Quoi vérifier avant de faire une offre ou d’aller chez le notaire Avant d’aller plus loin, ne regardez pas seulement l’âge du certificat. La bonne question est de savoir s’il reflète encore l’état actuel des lieux, l’annonce et les attentes du notaire ou du prêteur. Si l’annonce parle d’un grand terrain, d’un stationnement élargi ou d’une cour aménagée, vérifiez que ces éléments existent aussi dans le certificat. C’est souvent là qu’apparaît l’écart entre la présentation du bien et sa situation décrite dans les documents. La date du certificat et la date des recherches.

Tout changement visible depuis l’émission.

La concordance entre le certificat, l’annonce et la visite.

Les servitudes que vous comprenez mal.

Les dépendances, clôtures et équipements extérieurs.

Le besoin éventuel d’un nouveau certificat avant l’acte de vente. Selon le dossier, un notaire ou un prêteur peut demander un certificat à jour. Si votre achat dépend d’un financement, renseignez vous pour replacer cette étape dans votre préparation financière. Dépôt + notaire : pensez au calendrier des fonds Les étapes d’un achat peuvent s’enchaîner vite. Pour éviter le stress, planifiez à l’avance la conversion et l’envoi des montants clés en CAD. Comparer Wise pour vos transferts Signaux d’alerte à ne pas ignorer Certificat ancien ou sans lien clair avec la propriété visitée.

Nouveau numéro de lot ou historique cadastral peu clair.

Piscine, clôture, cabanon ou thermopompe ajoutés après l’émission.

Mention d’empiètement, de dérogation ou de zone à risque.

Servitude citée sans explication claire sur son effet.

Écart entre le plan et ce que vous avez vu. Si l’un de ces points apparaît, demandez l’avis d’un arpenteur-géomètre, d’un notaire ou de la municipalité avant d’avancer.

Quand faut-il demander un nouveau certificat ? Il n’existe pas de date d’expiration légale automatique. Toutefois, l’OAGQ indique que les professionnels du notariat et du courtage immobilier sont appelés à demander un certificat de moins de 10 ans, même si aucune modification apparente n’a été faite. Un prêteur ou un notaire peut également demander un certificat récent qui reflète l’état actuel des lieux. Un nouveau certificat peut être demandé selon les circonstances par les parties à la transaction, le notaire ou le prêteur. Prévoyez aussi qu’un arpenteur-géomètre doit pouvoir examiner les lieux et les règles municipales applicables, de sorte que le délai peut varier selon la région, la saison et la complexité du dossier. Pour un condo, la question peut aussi porter sur la partie privative et, selon le dossier, sur d’autres documents de la copropriété. Un nouveau certificat peut notamment devenir nécessaire après : Un agrandissement, l’ajout d’une remise, d’une clôture, d’une piscine ou d’une thermopompe.

Une modification cadastrale ou un changement de lot.

Une nouvelle zone inondable ou une modification des règles municipales applicables.

Une demande expresse du notaire ou du prêteur. Si vous demandez un devis, vérifiez la date prévue, le délai annoncé et le montant indiqué en dollars canadiens ou en CAD.

Certificat, bornage, piquetage et implantation : les différences Ces termes sont souvent confondus, alors qu’ils ne répondent pas au même besoin. Un certificat de localisation décrit et constate, mais il ne matérialise pas une limite sur le terrain et ne remplace pas un bornage. Document À quoi il sert Quand l’utiliser Ce qu’il ne fait pas Certificat de localisation Décrire l’état juridique et physique Avant une vente, un achat ou un refinancement Poser une clôture ou fixer une limite Bornage Fixer officiellement la limite En cas de doute ou de conflit Lire la conformité municipale complète Piquetage Repérer sur le terrain les limites Avant des travaux ou une clôture Régler définitivement un litige Implantation Situer un projet ou une construction Avant de bâtir ou d’agrandir Décrire toute la situation juridique Ce tableau présente les différences générales entre ces documents et opérations. Le professionnel concerné peut préciser lequel correspond à votre situation. Cette différence compte en pratique : pour poser une clôture ou contester une limite avec un voisin, on ne part pas d’un certificat comme s’il s’agissait d’une limite officiellement fixée.

Que faire si le certificat révèle un problème Le bon réflexe est de confirmer d’abord, puis de décider. 1 Confirmez le constat auprès d’un arpenteur-géomètre ou du professionnel qui a rédigé le certificat afin de comprendre la nature exacte de la mention. 2 Demandez ensuite des explications au vendeur et au notaire afin de savoir si le problème a déjà été régularisé, toléré ou assuré. 3 Mesurez l’impact potentiel sur la transaction : prix, conditions de prêt, assurance, calendrier de signature ou projet de rénovation. 4 Déterminez enfin avec les professionnels concernés s’il faut corriger la situation, renégocier ou retarder la transaction. Une assurance titres peut parfois intervenir pour certains risques documentaires, mais elle ne remplace ni l’analyse du problème ni la correction physique d’un empiètement lorsqu’elle est nécessaire. Un petit écart documentaire n’a pas le même poids qu’un empiètement physique ou qu’une contrainte de zonage. Ce guide donne un cadre de lecture et ne constitue pas un avis juridique, notarial ou cadastral personnalisé.