Évaluation bancaire : pourquoi elle peut bloquer votre achat

Points clés Valeur estimée trop basse : le prêteur peut approuver une hypothèque d’un montant inférieur, ce qui peut créer un écart à couvrir avec une mise de fonds plus élevée ou une autre solution.

le prêteur peut approuver une hypothèque d’un montant inférieur, ce qui peut créer un écart à couvrir avec une mise de fonds plus élevée ou une autre solution. Évaluation en retard : le dossier peut avancer sans que la propriété soit encore validée, avec un risque de prolongation de la condition de financement ou de décalage de la clôture.

le dossier peut avancer sans que la propriété soit encore validée, avec un risque de prolongation de la condition de financement ou de décalage de la clôture. Achat sur plan : la valeur du bien peut avoir évolué entre la réservation et la livraison, ce qui peut modifier les fonds nécessaires au moment du financement final.

la valeur du bien peut avoir évolué entre la réservation et la livraison, ce qui peut modifier les fonds nécessaires au moment du financement final. Préapprobation obtenue : elle concerne principalement votre profil financier et ne signifie pas que le prêteur a déjà accepté la propriété comme garantie.

elle concerne principalement votre profil financier et ne signifie pas que le prêteur a déjà accepté la propriété comme garantie. Écart de financement : si la valeur évaluée ne soutient pas le prix convenu, chiffrez rapidement le manque et examinez les possibilités de renégociation, d’apport supplémentaire ou de retrait prévues dans votre dossier. Wise pour anticiper un écart de financement après l’évaluation Une évaluation bancaire plus basse que le prix convenu peut réduire le montant que la banque accepte de financer et créer un écart à couvrir (mise de fonds plus élevée, frais de clôture, marge de sécurité). Si une partie de vos fonds est à l’étranger, un compte Wise peut vous aider à convertir en CAD à l’avance, isoler une réserve “écart d’évaluation + frais” et organiser le transfert au bon moment. Ouvrir un compte Wise

Qu’est-ce qu’une évaluation bancaire ? Une évaluation bancaire est une estimation indépendante de la valeur marchande d’un bien immobilier, utilisée par le prêteur pour mesurer le risque et confirmer le montant qu’il accepte de financer. Selon la SCHL sur la valeur du bien, cette valeur influence directement le montant du prêt proposé. C’est différent du prix demandé par le vendeur, du prix accepté dans votre offre, de l’évaluation municipale et de l’inspection du bâtiment. L’inspection cherche surtout des défauts matériels, alors que l’évaluation hypothécaire au Canada vise à déterminer si le bien soutient le prêt. Le prêteur ne se contente donc pas nécessairement du prix signé : il cherche aussi à vérifier que la garantie correspondant au prêt est cohérente avec le financement demandé. En pratique, l’évaluateur regarde notamment : l’emplacement ;

la superficie ;

l’état du bien ;

les ventes comparables récentes ;

le type de propriété ;

le marché local.

Quand l’évaluation intervient-elle dans un achat immobilier au Canada ? Pour un expatrié qui souhaite acheter un bien immobilier au Canada, l’évaluation intervient souvent après l’acceptation de l’offre et pendant la condition de financement. Beaucoup d’acheteurs pensent que la préapprobation suffit, alors que le prêteur doit encore valider le bien lui-même. Le parcours réel peut être plus serré qu’il n’y paraît, surtout si vos revenus viennent de l’étranger, si vos documents doivent être traduits ou si votre mise de fonds arrive depuis plusieurs comptes. Le guide d’achat d’une maison étape par étape de la SCHL rappelle que la préapprobation n’est pas une approbation finale et que la propriété doit encore être évaluée. 1 Obtenir une préapprobation du dossier emprunteur. 2 Présenter une offre avec les conditions nécessaires, notamment la condition de financement. 3 Faire commander l’évaluation par le prêteur ou par l’intermédiaire du courtier hypothécaire. 4 Attendre la validation finale du prêt après examen du rapport d’évaluation. 5 Finaliser la clôture avec le transfert des fonds et la signature auprès du professionnel chargé de la transaction.

Pourquoi l’évaluation peut-elle retarder ou bloquer l’achat ? Le blocage vient rarement d’un seul détail. En pratique, il peut apparaître lorsqu’une valeur estimée est plus basse que prévu, lorsque le rapport arrive trop tard ou dans un contexte plus fragile comme certains achats sur plan. Si la valeur estimée est inférieure au prix d’achat Dans de nombreux dossiers, le financement peut être calculé à partir du prix d’achat ou de la valeur évaluée, selon la référence retenue par le prêteur. C’est là que l’évaluation bancaire du bien devient déterminante. Exemple simple : prix convenu de 700 CAD, valeur évaluée de 670 000 CAD et écart de 30 000 CAD. Cela n’annule pas automatiquement la transaction, mais peut exiger une mise de fonds plus élevée, une renégociation, des liquidités supplémentaires ou rendre l’achat impossible si votre trésorerie est déjà trop limitée. Si l’évaluation arrive trop tard Le problème n’est pas toujours la valeur. Le calendrier peut aussi devenir un obstacle si le bien n’est pas accessible rapidement, si l’évaluateur est très sollicité, si des documents manquent ou si le dossier du prêteur avance lentement. Ce retard peut nécessiter une prolongation de la condition de financement, repousser la clôture ou augmenter la pression sur vos transferts de fonds. La préapprobation ne remplace pas cette étape : le prêteur doit encore confirmer que le bien lui convient comme garantie. L’achat sur plan mérite une attention particulière, car le temps entre la réservation et la clôture peut être long. La note de l’OSFI sur le calendrier des évaluations souligne l’importance de valorisations actuelles, réalistes et étayées au moment où le financement est finalement mis en place. Le prix signé peut ne plus correspondre à la valeur au moment de la clôture.

Un long délai entre la réservation et le prêt final augmente le risque qu’une évaluation ne reflète plus correctement le marché.

Un recul de valeur peut augmenter la pression sur la mise de fonds.

Le prêteur peut demander une nouvelle confirmation des fonds disponibles avant la clôture.

Que faire si l’évaluation est plus basse que prévu ? Si l’évaluation bancaire du bien ne soutient pas le prix convenu, il faut examiner rapidement les solutions possibles. Toutes les options ne sont pas ouvertes dans tous les dossiers : elles dépendent du contrat, du délai restant, du prêteur et des fonds que vous pouvez réellement mobiliser. Renégocier, combler l’écart ou revoir la structure de financement La première possibilité consiste souvent à tenter une renégociation avec le vendeur. Si elle n’aboutit pas, vous pouvez parfois augmenter la mise de fonds ou couvrir l’écart avec des liquidités disponibles. Pour un expatrié, le risque est de considérer des fonds comme disponibles alors qu’ils ne pourront pas être mobilisés à temps. Cela peut arriver lorsque les fonds sont répartis entre plusieurs devises, lorsqu’un transfert international n’a pas encore été converti en CAD ou lorsque la réserve prévue doit également couvrir les frais de clôture. Les justificatifs et les délais peuvent aussi varier selon le prêteur et votre situation. Option Quand elle convient Limite principale Prochain geste Renégocier le prix Le vendeur est ouvert à une discussion Le vendeur peut refuser Partager rapidement le constat et examiner les possibilités Augmenter la mise de fonds Vous avez une réserve réellement disponible Votre trésorerie peut devenir trop limitée Calculer les fonds mobilisables sans oublier les frais de clôture Revoir le montage Votre courtier identifie une autre solution réaliste Les conditions et délais peuvent changer Demander une proposition chiffrée avant de vous engager Peut-on contester le rapport ou demander un second avis ? Si vous pensez que l’évaluation contient une erreur factuelle ou omet un élément important, demandez d’abord à votre prêteur ou à votre courtier quelle procédure de réexamen est disponible. Dans une évaluation réalisée pour un financement hypothécaire, le prêteur est souvent le client de l’évaluateur, ce qui peut encadrer l’accès au rapport et les échanges avec celui-ci. Un réexamen ou une nouvelle évaluation ne garantit pas une valeur différente et peut prendre du temps. Vérifiez avec votre prêteur les options réellement disponibles et leurs délais avant de décider comment poursuivre la transaction. Vérifiez notamment : la superficie retenue ;

les travaux récents réellement pris en compte ;

les comparables utilisés ;

les caractéristiques absentes ou mal décrites. Quand faut-il envisager de se retirer ? Parfois, la décision la plus prudente est de ne pas chercher à sauver l’achat à tout prix. Si l’écart est trop important, si votre contrat permet encore un retrait en vertu de la condition de financement ou si le projet vous laisse sans marge de sécurité, cette possibilité mérite d’être examinée. La réponse dépend du contenu précis de votre promesse d’achat et du stade du dossier. Au Québec, le notaire joue un rôle central dans la transaction immobilière. Dans les autres provinces, le professionnel chargé de la clôture peut varier selon les règles et les pratiques locales ; confirmez ce point pour la province où se trouve le bien. Faites vérifier les clauses applicables à votre situation avant de prendre une décision irréversible.

La meilleure façon de limiter les conséquences d’une évaluation hypothécaire défavorable est de préparer votre financement en amont. Avant même de faire une offre, l’objectif est de sécuriser votre dossier emprunteur, de conserver une réserve de liquidités et d’éviter un calendrier trop serré. Préparer les documents, le crédit local et les comparables Plus votre dossier est clair, moins vous risquez de perdre du temps si le prêteur ou le courtier hypothécaire demande une pièce complémentaire. Cela ne change pas la valeur marchande du bien, mais réduit les frictions qui peuvent compliquer la période entourant l’évaluation. Votre agent immobilier et votre courtier hypothécaire peuvent vous aider à comprendre le marché, mais ils ne remplacent pas l’accord final du prêteur. Si vos revenus viennent de l’étranger, si vos relevés proviennent de plusieurs pays ou si certains documents doivent être traduits, prévoyez une marge de temps supplémentaire. Préparez notamment : vos preuves de revenus ;

les justificatifs de l’origine des fonds ;

des relevés bancaires récents ;

votre historique de crédit canadien ou, s’il est accepté, votre historique de crédit étranger ;

les comparables locaux discutés avec votre agent immobilier. Prévoir une réserve en CAD et organiser les flux avec Wise Un achat peut se compliquer non seulement lorsque la valeur est trop basse, mais aussi lorsque les fonds n’arrivent pas au bon moment. Il faut parfois payer l’inspection, l’évaluation puis les frais de notaire ou d’avocat, tout en conservant de quoi absorber un éventuel écart de financement sans conversion de dernière minute. Un compte Wise personnel peut servir à organiser des fonds détenus dans différentes devises avant la clôture. Il ne constitue pas une solution hypothécaire et n’améliore pas l’approbation du prêt ; son rôle ici concerne uniquement l’organisation et la conversion des fonds liés à votre achat. Par exemple, votre mise de fonds principale peut être prête alors qu’il reste encore les frais d’évaluation, d’inspection et une réserve destinée à absorber un éventuel écart. Préparer à l’avance les fonds nécessaires en CAD peut éviter une conversion précipitée au dernier moment.

Les points canadiens à vérifier avant de lever les conditions Vérifier la date réelle du rapport : ne supposez pas que l’évaluation est en cours parce que le reste du dossier avance. Demandez qui l’a commandée, quand et quel délai est prévu.

ne supposez pas que l’évaluation est en cours parce que le reste du dossier avance. Demandez qui l’a commandée, quand et quel délai est prévu. Confirmer la marge de mise de fonds : ne raisonnez pas uniquement sur la mise de fonds minimale. Vérifiez aussi votre capacité à absorber un écart de financement, les frais de clôture et les frais annexes.

ne raisonnez pas uniquement sur la mise de fonds minimale. Vérifiez aussi votre capacité à absorber un écart de financement, les frais de clôture et les frais annexes. Relire la condition de financement : vérifiez ce que prévoit votre contrat si l’évaluation est trop basse ou si le prêteur tarde à confirmer le financement.

vérifiez ce que prévoit votre contrat si l’évaluation est trop basse ou si le prêteur tarde à confirmer le financement. Clarifier la procédure provinciale : les professionnels et documents nécessaires à la clôture peuvent varier selon la province. Au Québec, le notaire joue un rôle central et un certificat de localisation peut être demandé selon le dossier.

les professionnels et documents nécessaires à la clôture peuvent varier selon la province. Au Québec, le notaire joue un rôle central et un certificat de localisation peut être demandé selon le dossier. Revoir votre statut d’acheteur : résident, résident temporaire, acheteur non canadien ou investisseur peuvent être soumis à des règles et exigences différentes. Vérifiez les règles en vigueur au moment de signer.