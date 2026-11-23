重点概览 澳大利亚银行为新移民、外籍人士及国际学生提供不同的账户选择。部分银行允许符合条件的客户在抵达澳大利亚前最多 14 天开始申请。

澳大利亚日常交易账户和储蓄账户通常以澳元（AUD）计价。部分银行另设外币账户，而 Wise 等多币种服务提供商则允许符合条件的客户持有和兑换多种货币。

银行账户费用因机构及产品而异。有些日常账户不收取月费，其他账户则可能提供年龄、学生身份或新移民优惠。

CommBank、Westpac 和 ANZ 均提供新移民银行服务，但开户时间、地址要求及身份验证程序各有不同。

如果你需要经常收取、持有或汇出不同货币，除了澳大利亚本地银行账户，也可以考虑使用 Wise 等多币种账户。 Wise：方便管理澳元与多种货币 开设澳大利亚银行账户后，如果你还需要持有、兑换或汇出其他货币，可以用 Wise 多币种账户作为补充： 符合资格的客户可持有和兑换 40+ 多种货币，包括澳元。

可获得指定货币的账户资料，用于接收款项。

可使用 Wise 借记卡进行线上及实体消费。

个人账户无月费；交易前会显示适用费用及汇率。 开通 Wise 多币种账户

外籍人士和留学生可以在澳大利亚开设银行账户吗？ 可以。外籍人士和国际学生通常无需拥有澳大利亚公民身份或永久居留权，也可以申请当地银行账户。不过，具体资格取决于银行、账户类型、签证类别及身份验证要求。 申请人通常需要提供有效护照、签证及税务居民资料。部分银行还会要求澳大利亚住址和手机号码。学生如果符合年龄或就读条件，可能可以申请学生账户或获得账户月费豁免。 部分银行允许符合条件的新移民在抵达澳大利亚前开始申请，但通常要在抵达后完成身份验证，账户才能正常使用。其他银行则要求申请人抵达澳大利亚并取得当地住址后再开户。 开户前应先查看目标银行的资格要求，特别是签证、地址和身份验证条件。拥有澳大利亚银行账户可以方便你收取工资、支付租金和管理日常账单，但开户本身不会自动建立澳大利亚信用记录。

如何在澳大利亚开设银行账户？ 以下是开设澳大利亚银行账户的一般步骤。具体申请程序和所需文件会因银行及账户类型而异。 1. 比较银行及账户选项 花时间比较不同银行及其提供的账户，选择符合个人需求的产品。除了账户功能和费用，也应考虑实际使用上的便利，例如居住地区附近是否设有分行和 ATM，以及是否提供网上银行和手机应用程序。 2. 确认开户资格并准备文件 不同账户有不同的资格要求，因此应先确认自己是否符合申请条件。申请前，准备好银行要求的身份证明及税务居民资料。 通常需要提供护照、税务居民身份资料，以及其他银行要求的文件。澳大利亚住址、签证资料、预计抵达日期和手机号码等要求，则会因银行和申请方式而异。 3. 完成身份验证及账户激活 CommBank 和 Westpac 均允许符合条件的新移民在抵达澳大利亚前最多 14 天开始办理开户手续，但两家银行的身份验证程序有所不同。 CommBank： 申请人须在抵达澳大利亚后前往分行完成身份验证，并提供相关税务居民资料，之后才能存入资金及使用账户。

申请人须在抵达澳大利亚后前往分行完成身份验证，并提供相关税务居民资料，之后才能存入资金及使用账户。 Westpac： 符合条件的新移民可以在抵达前 14 天开始申请。抵达后，来自印度、中国和新西兰的合资格客户可以使用 Smart Verify 在线完成身份验证；其他客户通常需要前往分行办理。

符合条件的新移民可以在抵达前 14 天开始申请。抵达后，来自印度、中国和新西兰的合资格客户可以使用 Smart Verify 在线完成身份验证；其他客户通常需要前往分行办理。 ANZ： 一般要求新移民抵达澳大利亚后申请账户。符合资格的新西兰居民则可以通过 ANZ 的跨塔斯曼（Trans-Tasman）开户流程，在抵达前办理部分手续。ANZ Plus 则适用于符合条件、已经在澳大利亚的客户。 4. 存入资金并开始使用账户 账户获批并完成身份验证及激活后，即可按照银行指示存入资金，开始进行日常交易、转账和付款。

如何从国外在澳大利亚开设银行账户？ CommBank： 符合条件的新移民可以在抵达前 14 天申请。抵达后，须前往分行完成身份验证，账户才能正式使用。

符合条件的新移民可以在抵达前 14 天申请。抵达后，须前往分行完成身份验证，账户才能正式使用。 Westpac： 符合条件的申请人可以在抵达前 14 天开始办理。抵达后，来自印度、中国和新西兰的合资格客户可以使用 Smart Verify 在线验证身份；其他客户通常需要前往分行。

符合条件的申请人可以在抵达前 14 天开始办理。抵达后，来自印度、中国和新西兰的合资格客户可以使用 Smart Verify 在线验证身份；其他客户通常需要前往分行。 ANZ： 一般要求新移民抵达澳大利亚后开立账户。不过，符合条件的新西兰居民可以通过专门的跨塔斯曼开户流程，在抵达前办理部分手续。

开设澳大利亚银行账户需要哪些文件？ 具体要求取决于银行、账户类型及申请方式。一般而言，银行需要确认你的身份、居住地址及税务居民身份。 申请时一般需要准备： 身份证明： 例如有效护照、澳大利亚驾驶执照或其他政府签发的身份证明文件。

例如有效护照、澳大利亚驾驶执照或其他政府签发的身份证明文件。 税务居民资料： 包括你在澳大利亚以外的税务居民身份，以及相关国家或地区的税务识别号码（Tax Identification Number，TIN）。

包括你在澳大利亚以外的税务居民身份，以及相关国家或地区的税务识别号码（Tax Identification Number，TIN）。 签证资料： 部分银行可能要求提供澳大利亚签证或移民资料。

部分银行可能要求提供澳大利亚签证或移民资料。 澳大利亚地址： 视银行而定，可能需要永久住址或临时住址。

视银行而定，可能需要永久住址或临时住址。 联系方式： 例如澳大利亚手机号码及电子邮件地址。 不同银行的地址要求有所不同。CommBank 的新移民开户流程不要求申请人在抵达前提供澳大利亚地址；Westpac 则要求提供澳大利亚地址，即使是临时地址也可以。ANZ 的一般账户及 ANZ Plus 通常要求申请人提供澳大利亚居住地址。 如果你选择 Wise，身份验证要求则取决于你的居住地及个人情况，可能包括政府签发的照片身份证明、地址证明或自拍验证。账户功能亦会因所在国家或地区而有所不同。8

澳大利亚主要银行账户选择 澳大利亚有多家获澳大利亚审慎监管局（APRA）授权的存款机构。较知名的银行包括： 澳大利亚联邦银行（Commonwealth Bank of Australia，简称 CommBank）

澳大利亚和新西兰银行集团（Australia and New Zealand Banking Group，简称 ANZ）

西太平洋银行（Westpac）

澳大利亚国民银行（National Australia Bank，简称 NAB）

麦格理银行（Macquarie Bank） 选择银行时，可以先比较账户月费、ATM 使用费用、国际转账服务、开户要求及网上银行功能。也可以通过 APRA 的授权存款机构登记册，查询银行及其他存款机构的授权情况。7 如果你计划移居澳大利亚，部分银行允许你在出发前开始申请，但通常仍需要在抵达后完成身份验证。以下介绍 CommBank、Westpac、ANZ 的主要特点。 CommBank 澳大利亚联邦银行（Commonwealth Bank，简称 CommBank）是澳大利亚规模较大的银行之一，为新移民提供 Everyday Smart Access 日常交易账户。 该账户以澳元计价，并提供 Mastercard 借记卡、网上银行及国际汇款服务。CommBank 亦提供独立外币账户，适合需要持有指定外币的客户。根据 CommBank 目前公布的资料，符合条件的 30 岁以下客户可享月费豁免；其他符合新移民优惠资格的客户，亦可能在首年享有月费豁免。实际费用及豁免条件应以开户时的账户收费表为准。12 申请时一般不需要提供澳大利亚地址，但你必须在抵达后携带护照原件前往 CommBank 分行完成身份验证，并提供相关税务居民资料。CommBank 表示，客户应在开户后 20 天内完成身份验证，否则账户可能被关闭。在完成身份验证之前，账户可能无法进行存款或购物交易。 此移民开户流程不接受持有 600、601 及 651 子类别访客签证的人士。5 如何开设 CommBank 账户？ 符合资格的新移民可以在抵达澳大利亚前最多 14 天通过 CommBank 网站开始申请。抵达后，你需要携带护照原件前往 CommBank 分行完成身份验证，并提供相关税务居民资料。 Westpac Westpac 也允许符合条件的新移民在抵达澳大利亚前最多 14 天开始申请 Westpac Choice 账户。 申请人需要提供澳大利亚地址，即使是临时住址也可以。抵达后，来自印度、中国及新西兰的合资格客户可以使用 Smart Verify 在线完成身份验证；其他国家或地区的客户通常需要前往 Westpac 分行出示有效身份证明。6 该账户的标准月费为 5 澳元，但符合条件的客户可以获得豁免。例如，41 岁以下人士、全日制高等教育学生，以及开户首 12 个月内符合新移民或外籍人士优惠资格的客户，均可能获豁免月费。其他豁免条件亦可能适用。13 如何开设 Westpac 账户 如果你已经抵达澳大利亚，或将在未来 14 天内抵达，可以在线开始申请 Westpac Choice 账户。申请时需要提供澳大利亚地址，可以是临时住址。抵达后，来自印度、中国及新西兰的合资格客户可以使用 Smart Verify 在线验证身份；其他客户通常需要前往 Westpac 分行出示有效身份证明。 ANZ 澳新银行（ANZ）为澳大利亚居民及新移民提供不同的日常交易账户，包括 ANZ Access Advantage 和 ANZ Plus。大部分新移民可以在抵达澳大利亚后申请账户。符合条件的新西兰居民则可以使用 ANZ 的跨塔斯曼开户流程，在抵达澳大利亚之前申请。申请人需要联系 ANZ Australia，并按照指示在新西兰当地的 ANZ 分行完成身份验证。7 ANZ Plus 是一项以手机应用程序为主的数字银行服务，结合日常交易及储蓄功能。该服务不收取月度账户服务费，但申请人通常需要年满 15 岁、拥有澳大利亚居住地址及有效身份证明，并持有澳大利亚手机号码。14 ANZ 亦提供一般日常交易账户及国际汇款服务。不同账户的费用、海外交易费及提款收费可能有所不同，申请前应查看对应账户的收费表。 如何开设 ANZ 账户？ 如果你已经抵达澳大利亚，并符合相关资格要求，可以通过 ANZ 网站或应用程序申请适合自己的账户。 ANZ Plus 可以通过手机应用程序申请，但申请人必须符合年龄、地址及身份验证要求。ANZ Access Advantage 等一般账户则可以根据银行要求在线或到分行申请。符合资格的新西兰居民可以使用 ANZ 的跨塔斯曼开户流程，在搬到澳大利亚前开始申请。 作者 Cherry 小提示 抵达前申请不代表账户可以立即使用。部分银行会要求你在澳大利亚完成身份验证后，才开放存款、提款或刷卡功能。

澳大利亚银行存款如何获得保障？ 澳大利亚拥有成熟的金融服务市场，澳大利亚审慎监管局（APRA）授权的存款机构包括银行、信用合作社和互助建房协会。澳大利亚政府的金融索赔计划（Financial Claims Scheme，FCS）保障合资格机构所持有的澳元存款。 若计划获启动，每名存款人在每家 ADI 的保障上限为 250,000 澳元。请注意，FCS 不适用于外币存款。1该上限适用于同一账户持有人在同一机构持有的合资格存款总额，而不是每个账户分别计算。开户前，可以通过 APRA 的授权存款机构登记册确认银行是否属于该计划，并向银行核实具体账户是否符合保障条件。 Wise 并非银行，因此其客户资金不属于澳大利亚银行存款保障计划的涵盖范围。Wise 使用资金保障安排，将客户资金与公司自身资金分开管理。两种保障机制并不相同，开户前应了解其区别。2 澳大利亚金融体系监管 澳大利亚金融体系的稳定由多个机构共同负责。澳大利亚储备银行（RBA）、澳大利亚审慎监管局（APRA）、澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）及澳大利亚财政部共同组成金融监管机构理事会（CFR），负责协调金融稳定及监管政策。 澳大利亚审慎监管局 (APRA) ： 负责监督银行、保险公司及退休金机构，并管理 FCS。

负责监督银行、保险公司及退休金机构，并管理 FCS。 澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) ： 负责监管金融服务、市场及消费者保护。

负责监管金融服务、市场及消费者保护。 澳大利亚储备银行 (RBA) ： 澳大利亚中央银行，负责货币政策、支付系统及金融稳定。

澳大利亚中央银行，负责货币政策、支付系统及金融稳定。 澳大利亚财政部： 向政府提供金融稳定及金融监管框架方面的政策建议。3

需要管理多种货币？Wise 可作为本地银行账户的补充 Wise 是多币种金融服务提供商，并非传统银行。符合资格的客户可以持有和兑换多种货币，包括澳元，并使用 Wise 借记卡进行线上及实体消费。Wise 支持 40+ 多种货币的持有和兑换，并为符合资格的客户提供多种货币账户资料，以接收指定货币的款项。账户功能及借记卡服务的可用性取决于客户的居住地。10 Wise 个人账户没有月费或订阅费，但部分服务需要收费。以澳大利亚客户为例，实体借记卡目前的申请费用为 10 澳元；货币兑换及汇款费用则视乎货币和交易金额而定。Wise 会在交易确认前显示适用费用及汇率。11 开通 Wise 帐户 如何开设 Wise 账户？ 你可以通过 Wise 网站或手机应用程序开设账户。一般流程如下： 下载 Wise 应用程序，或进入 Wise 官方网站 输入电子邮件地址，或使用 Google、Apple 等支持的账户注册 选择个人账户或企业账户 按照指示填写个人资料及联系方式 根据系统要求完成身份验证，例如提交护照或其他政府签发的身份证明文件 作者 Cherry 小提示 Wise 的账户功能取决于你的居住国家或地区。注册前应先查看当地是否支持你需要的账户资料、货币及借记卡功能。 海外生活 Wise 卡玩转澳洲本地：从激活数字卡到实体店刷卡、ATM取现全流程 阅读更多

澳大利亚银行账户类型 澳大利亚常见的银行账户主要包括以下几种： 交易账户：用于日常银行交易，例如收取工资、支付账单、购物及使用借记卡提款。这通常是新移民和留学生最先需要开设的账户。 储蓄账户：主要用于存放资金及赚取利息。不同账户可能设有最低存款额、每月存款要求或提款限制。 联名账户：由两名或以上人士共同持有，适合伴侣、家庭成员或需要共同管理日常开支的人士。开户前应了解各账户持有人的操作权限及责任。 学生账户：部分银行为符合资格的学生提供特别账户或费用优惠，例如豁免月费。具体优惠取决于银行、年龄及学生身份。 大部分澳大利亚日常交易及储蓄账户以澳元计价，但部分银行也提供独立的外币账户或国际汇款服务。例如，CommBank 和 Westpac 提供独立外币账户，而 ANZ 亦提供外汇及国际支付服务。如果你希望在同一个账户中持有及兑换多种货币，可以考虑 Wise。Wise 支持多种货币余额，并允许符合资格的客户使用 Wise 借记卡消费。货币兑换通常采用中间市场汇率，并收取相应费用。9

如何选择适合自己的澳大利亚银行账户？ 适应澳大利亚的金融服务体系可能需要一些时间。选择银行和账户时，建议比较账户费用、产品种类、服务渠道及机构信誉，并留意国际汇款服务、跨境转账费用，以及银行卡在海外消费或提款时可能产生的额外费用。同时，应检查开户资格及目标客户要求，确保自己符合申请条件。 澳大利亚主要银行除了提供日常交易账户和储蓄账户，也提供个人贷款、房屋贷款、保险、投资、养老金及商业银行等金融服务，不同产品通常设有各自的申请条件。 日常付款方面，银行卡和手机支付十分普遍，用户也可以通过 PayID 进行本地转账，使用已登记的手机号码、电子邮箱或 ABN 等资料接收款项，具体功能则取决于银行及账户设置。 作者 Cherry 小提示 如果你经常需要向海外汇款，不要只比较银行账户的月费，也要留意汇率差价、国际转账手续费及收款银行可能收取的费用。

澳大利亚国际汇款 如果你是居住在澳大利亚的外籍人士，可能需要定期向海外汇款，例如支付家庭开支、汇款回国或处理其他跨境财务安排。 除了银行提供的国际转账服务，也可以比较 Wise 等专业汇款服务商。选择服务时，应同时比较汇款手续费、汇率、预计到账时间和转账限额，而不只是看表面手续费。 比较从澳大利亚汇率的费用及服务 资料核查日期：2026 年 11 月 14 日。汇款费用、汇率、限额及预计到账时间可能随时调整，汇款前请查看服务商的最新报价。

你需要在澳大利亚开设银行账户吗？ 法律一般不要求每位在澳大利亚生活的人都必须开设当地银行账户，但对于长期居住、工作或学习的人来说，本地账户通常非常实用。 例如，如果你在澳大利亚受雇，雇主通常会要求你提供银行账户资料，以便支付工资。拥有澳元账户也方便你支付租金、水电费、电话费及其他日常开支。 如果你计划长期居住澳大利亚，本地银行账户亦有助于管理储蓄、日常交易及未来的金融需要。不过，开设银行账户并不代表你会自动建立信用记录；信用记录取决于你的信贷活动及相关机构的资料。 如果你只是短期逗留、经常往返不同国家，或需要管理多种货币，可以考虑 Wise 等多币种服务。不过，这类账户不能完全取代澳大利亚银行账户，尤其是在你需要当地银行提供的信贷、贷款或其他服务时。 作者 Cherry 小提示 如果你即将来澳洲留学或工作，可以先确认雇主、学校或租赁机构是否要求提供澳大利亚银行账户资料，再决定何时申请。

其他开户情况 如何为孩子在澳大利亚开设银行账户？ CommBank 等澳大利亚银行提供儿童及青少年银行账户。以 CommBank 为例，未满 14 岁的儿童通常需要由父母或法定监护人代为开立账户，而年满 9 岁的合资格儿童可能可以申请自己的 Mastercard 借记卡。具体资格和账户功能应以银行当时的产品条款为准。4 如果父母或监护人已经拥有完整的本地身份证明文件，也可以查看银行是否支持通过手机应用程序办理儿童账户申请。 如果我是个体经营者，如何在澳大利亚开设银行账户？ 澳大利亚主要银行为独资经营者及其他自雇人士提供商业银行账户。申请时，通常需要提供个人身份证明，以及与业务有关的资料，例如企业名称和澳大利亚商业号码（ABN，如适用）。 部分账户允许申请人在线办理，但具体要求取决于银行、账户类型及业务结构。开户前，应确认账户是否适合个人经营用途，以及是否需要额外的企业注册文件。 如果在澳大利亚开设银行账户被拒绝，该怎么办？ 如果银行拒绝你的开户申请，可以先联系银行了解具体原因。如果认为决定有误，或申请过程中存在处理问题，可以通过银行的内部投诉程序要求重新审查。 澳大利亚银行协会（Australian Banking Association）建议消费者首先向银行提出投诉。如果问题未能解决，可以进一步向澳大利亚金融投诉局（AFCA）查询是否符合投诉资格，并提交申请。AFCA 是提供独立外部争议解决服务的机构。5,6 如何管理你在澳大利亚的银行账户 澳大利亚的账户管理选项包括分行访问、网上银行、移动应用程序和电话银行。 澳大利亚银行通常提供多种账户管理渠道，包括银行分行、网上银行、手机应用程序及电话银行。具体服务和功能取决于银行及账户类型。