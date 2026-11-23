本指南介绍澳大利亚主要银行的开户要求、所需文件、抵达前申请选项，以及一般银行与 Wise 等多币种服务提供商之间的区别。
重点概览
- 澳大利亚银行为新移民、外籍人士及国际学生提供不同的账户选择。部分银行允许符合条件的客户在抵达澳大利亚前最多 14 天开始申请。
- 澳大利亚日常交易账户和储蓄账户通常以澳元（AUD）计价。部分银行另设外币账户，而 Wise 等多币种服务提供商则允许符合条件的客户持有和兑换多种货币。
- 银行账户费用因机构及产品而异。有些日常账户不收取月费，其他账户则可能提供年龄、学生身份或新移民优惠。
- CommBank、Westpac 和 ANZ 均提供新移民银行服务，但开户时间、地址要求及身份验证程序各有不同。
- 如果你需要经常收取、持有或汇出不同货币，除了澳大利亚本地银行账户，也可以考虑使用 Wise 等多币种账户。
Wise：方便管理澳元与多种货币
开设澳大利亚银行账户后，如果你还需要持有、兑换或汇出其他货币，可以用 Wise 多币种账户作为补充：
- 符合资格的客户可持有和兑换 40+ 多种货币，包括澳元。
- 可获得指定货币的账户资料，用于接收款项。
- 可使用 Wise 借记卡进行线上及实体消费。
- 个人账户无月费；交易前会显示适用费用及汇率。
外籍人士和留学生可以在澳大利亚开设银行账户吗？
可以。外籍人士和国际学生通常无需拥有澳大利亚公民身份或永久居留权，也可以申请当地银行账户。不过，具体资格取决于银行、账户类型、签证类别及身份验证要求。
申请人通常需要提供有效护照、签证及税务居民资料。部分银行还会要求澳大利亚住址和手机号码。学生如果符合年龄或就读条件，可能可以申请学生账户或获得账户月费豁免。
部分银行允许符合条件的新移民在抵达澳大利亚前开始申请，但通常要在抵达后完成身份验证，账户才能正常使用。其他银行则要求申请人抵达澳大利亚并取得当地住址后再开户。
开户前应先查看目标银行的资格要求，特别是签证、地址和身份验证条件。拥有澳大利亚银行账户可以方便你收取工资、支付租金和管理日常账单，但开户本身不会自动建立澳大利亚信用记录。
如何在澳大利亚开设银行账户？
以下是开设澳大利亚银行账户的一般步骤。具体申请程序和所需文件会因银行及账户类型而异。
1. 比较银行及账户选项
花时间比较不同银行及其提供的账户，选择符合个人需求的产品。除了账户功能和费用，也应考虑实际使用上的便利，例如居住地区附近是否设有分行和 ATM，以及是否提供网上银行和手机应用程序。
2. 确认开户资格并准备文件
不同账户有不同的资格要求，因此应先确认自己是否符合申请条件。申请前，准备好银行要求的身份证明及税务居民资料。
通常需要提供护照、税务居民身份资料，以及其他银行要求的文件。澳大利亚住址、签证资料、预计抵达日期和手机号码等要求，则会因银行和申请方式而异。
3. 完成身份验证及账户激活
CommBank 和 Westpac 均允许符合条件的新移民在抵达澳大利亚前最多 14 天开始办理开户手续，但两家银行的身份验证程序有所不同。
- CommBank： 申请人须在抵达澳大利亚后前往分行完成身份验证，并提供相关税务居民资料，之后才能存入资金及使用账户。
- Westpac： 符合条件的新移民可以在抵达前 14 天开始申请。抵达后，来自印度、中国和新西兰的合资格客户可以使用 Smart Verify 在线完成身份验证；其他客户通常需要前往分行办理。
- ANZ： 一般要求新移民抵达澳大利亚后申请账户。符合资格的新西兰居民则可以通过 ANZ 的跨塔斯曼（Trans-Tasman）开户流程，在抵达前办理部分手续。ANZ Plus 则适用于符合条件、已经在澳大利亚的客户。
4. 存入资金并开始使用账户
账户获批并完成身份验证及激活后，即可按照银行指示存入资金，开始进行日常交易、转账和付款。
如何从国外在澳大利亚开设银行账户？
- CommBank： 符合条件的新移民可以在抵达前 14 天申请。抵达后，须前往分行完成身份验证，账户才能正式使用。
- Westpac： 符合条件的申请人可以在抵达前 14 天开始办理。抵达后，来自印度、中国和新西兰的合资格客户可以使用 Smart Verify 在线验证身份；其他客户通常需要前往分行。
- ANZ： 一般要求新移民抵达澳大利亚后开立账户。不过，符合条件的新西兰居民可以通过专门的跨塔斯曼开户流程，在抵达前办理部分手续。
开设澳大利亚银行账户需要哪些文件？
具体要求取决于银行、账户类型及申请方式。一般而言，银行需要确认你的身份、居住地址及税务居民身份。
申请时一般需要准备：
- 身份证明： 例如有效护照、澳大利亚驾驶执照或其他政府签发的身份证明文件。
- 税务居民资料： 包括你在澳大利亚以外的税务居民身份，以及相关国家或地区的税务识别号码（Tax Identification Number，TIN）。
- 签证资料： 部分银行可能要求提供澳大利亚签证或移民资料。
- 澳大利亚地址： 视银行而定，可能需要永久住址或临时住址。
- 联系方式： 例如澳大利亚手机号码及电子邮件地址。
不同银行的地址要求有所不同。CommBank 的新移民开户流程不要求申请人在抵达前提供澳大利亚地址；Westpac 则要求提供澳大利亚地址，即使是临时地址也可以。ANZ 的一般账户及 ANZ Plus 通常要求申请人提供澳大利亚居住地址。
如果你选择 Wise，身份验证要求则取决于你的居住地及个人情况，可能包括政府签发的照片身份证明、地址证明或自拍验证。账户功能亦会因所在国家或地区而有所不同。8
澳大利亚主要银行账户选择
澳大利亚有多家获澳大利亚审慎监管局（APRA）授权的存款机构。较知名的银行包括：
- 澳大利亚联邦银行（Commonwealth Bank of Australia，简称 CommBank）
- 澳大利亚和新西兰银行集团（Australia and New Zealand Banking Group，简称 ANZ）
- 西太平洋银行（Westpac）
- 澳大利亚国民银行（National Australia Bank，简称 NAB）
- 麦格理银行（Macquarie Bank）
选择银行时，可以先比较账户月费、ATM 使用费用、国际转账服务、开户要求及网上银行功能。也可以通过 APRA 的授权存款机构登记册，查询银行及其他存款机构的授权情况。7
如果你计划移居澳大利亚，部分银行允许你在出发前开始申请，但通常仍需要在抵达后完成身份验证。以下介绍 CommBank、Westpac、ANZ 的主要特点。
CommBank
澳大利亚联邦银行（Commonwealth Bank，简称 CommBank）是澳大利亚规模较大的银行之一，为新移民提供 Everyday Smart Access 日常交易账户。
该账户以澳元计价，并提供 Mastercard 借记卡、网上银行及国际汇款服务。CommBank 亦提供独立外币账户，适合需要持有指定外币的客户。根据 CommBank 目前公布的资料，符合条件的 30 岁以下客户可享月费豁免；其他符合新移民优惠资格的客户，亦可能在首年享有月费豁免。实际费用及豁免条件应以开户时的账户收费表为准。12
申请时一般不需要提供澳大利亚地址，但你必须在抵达后携带护照原件前往 CommBank 分行完成身份验证，并提供相关税务居民资料。CommBank 表示，客户应在开户后 20 天内完成身份验证，否则账户可能被关闭。在完成身份验证之前，账户可能无法进行存款或购物交易。
此移民开户流程不接受持有 600、601 及 651 子类别访客签证的人士。5
如何开设 CommBank 账户？
符合资格的新移民可以在抵达澳大利亚前最多 14 天通过 CommBank 网站开始申请。抵达后，你需要携带护照原件前往 CommBank 分行完成身份验证，并提供相关税务居民资料。
Westpac
Westpac 也允许符合条件的新移民在抵达澳大利亚前最多 14 天开始申请 Westpac Choice 账户。
申请人需要提供澳大利亚地址，即使是临时住址也可以。抵达后，来自印度、中国及新西兰的合资格客户可以使用 Smart Verify 在线完成身份验证；其他国家或地区的客户通常需要前往 Westpac 分行出示有效身份证明。6
该账户的标准月费为 5 澳元，但符合条件的客户可以获得豁免。例如，41 岁以下人士、全日制高等教育学生，以及开户首 12 个月内符合新移民或外籍人士优惠资格的客户，均可能获豁免月费。其他豁免条件亦可能适用。13
如何开设 Westpac 账户
如果你已经抵达澳大利亚，或将在未来 14 天内抵达，可以在线开始申请 Westpac Choice 账户。申请时需要提供澳大利亚地址，可以是临时住址。抵达后，来自印度、中国及新西兰的合资格客户可以使用 Smart Verify 在线验证身份；其他客户通常需要前往 Westpac 分行出示有效身份证明。
ANZ
澳新银行（ANZ）为澳大利亚居民及新移民提供不同的日常交易账户，包括 ANZ Access Advantage 和 ANZ Plus。大部分新移民可以在抵达澳大利亚后申请账户。符合条件的新西兰居民则可以使用 ANZ 的跨塔斯曼开户流程，在抵达澳大利亚之前申请。申请人需要联系 ANZ Australia，并按照指示在新西兰当地的 ANZ 分行完成身份验证。7
ANZ Plus 是一项以手机应用程序为主的数字银行服务，结合日常交易及储蓄功能。该服务不收取月度账户服务费，但申请人通常需要年满 15 岁、拥有澳大利亚居住地址及有效身份证明，并持有澳大利亚手机号码。14
ANZ 亦提供一般日常交易账户及国际汇款服务。不同账户的费用、海外交易费及提款收费可能有所不同，申请前应查看对应账户的收费表。
如何开设 ANZ 账户？
如果你已经抵达澳大利亚，并符合相关资格要求，可以通过 ANZ 网站或应用程序申请适合自己的账户。
ANZ Plus 可以通过手机应用程序申请，但申请人必须符合年龄、地址及身份验证要求。ANZ Access Advantage 等一般账户则可以根据银行要求在线或到分行申请。符合资格的新西兰居民可以使用 ANZ 的跨塔斯曼开户流程，在搬到澳大利亚前开始申请。
作者
Cherry
小提示
抵达前申请不代表账户可以立即使用。部分银行会要求你在澳大利亚完成身份验证后，才开放存款、提款或刷卡功能。
澳大利亚银行存款如何获得保障？
澳大利亚拥有成熟的金融服务市场，澳大利亚审慎监管局（APRA）授权的存款机构包括银行、信用合作社和互助建房协会。澳大利亚政府的金融索赔计划（Financial Claims Scheme，FCS）保障合资格机构所持有的澳元存款。
若计划获启动，每名存款人在每家 ADI 的保障上限为 250,000 澳元。请注意，FCS 不适用于外币存款。1该上限适用于同一账户持有人在同一机构持有的合资格存款总额，而不是每个账户分别计算。开户前，可以通过 APRA 的授权存款机构登记册确认银行是否属于该计划，并向银行核实具体账户是否符合保障条件。
Wise 并非银行，因此其客户资金不属于澳大利亚银行存款保障计划的涵盖范围。Wise 使用资金保障安排，将客户资金与公司自身资金分开管理。两种保障机制并不相同，开户前应了解其区别。2
澳大利亚金融体系监管
澳大利亚金融体系的稳定由多个机构共同负责。澳大利亚储备银行（RBA）、澳大利亚审慎监管局（APRA）、澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）及澳大利亚财政部共同组成金融监管机构理事会（CFR），负责协调金融稳定及监管政策。
- 澳大利亚审慎监管局 (APRA)： 负责监督银行、保险公司及退休金机构，并管理 FCS。
- 澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC)： 负责监管金融服务、市场及消费者保护。
- 澳大利亚储备银行 (RBA) ： 澳大利亚中央银行，负责货币政策、支付系统及金融稳定。
- 澳大利亚财政部： 向政府提供金融稳定及金融监管框架方面的政策建议。3
需要管理多种货币？Wise 可作为本地银行账户的补充
Wise 是多币种金融服务提供商，并非传统银行。符合资格的客户可以持有和兑换多种货币，包括澳元，并使用 Wise 借记卡进行线上及实体消费。Wise 支持 40+ 多种货币的持有和兑换，并为符合资格的客户提供多种货币账户资料，以接收指定货币的款项。账户功能及借记卡服务的可用性取决于客户的居住地。10
Wise 个人账户没有月费或订阅费，但部分服务需要收费。以澳大利亚客户为例，实体借记卡目前的申请费用为 10 澳元；货币兑换及汇款费用则视乎货币和交易金额而定。Wise 会在交易确认前显示适用费用及汇率。11
如何开设 Wise 账户？
你可以通过 Wise 网站或手机应用程序开设账户。一般流程如下：
- 下载 Wise 应用程序，或进入 Wise 官方网站
- 输入电子邮件地址，或使用 Google、Apple 等支持的账户注册
- 选择个人账户或企业账户
- 按照指示填写个人资料及联系方式
- 根据系统要求完成身份验证，例如提交护照或其他政府签发的身份证明文件
作者
Cherry
小提示
Wise 的账户功能取决于你的居住国家或地区。注册前应先查看当地是否支持你需要的账户资料、货币及借记卡功能。
澳大利亚银行账户类型
澳大利亚常见的银行账户主要包括以下几种：
交易账户：用于日常银行交易，例如收取工资、支付账单、购物及使用借记卡提款。这通常是新移民和留学生最先需要开设的账户。
储蓄账户：主要用于存放资金及赚取利息。不同账户可能设有最低存款额、每月存款要求或提款限制。
联名账户：由两名或以上人士共同持有，适合伴侣、家庭成员或需要共同管理日常开支的人士。开户前应了解各账户持有人的操作权限及责任。
学生账户：部分银行为符合资格的学生提供特别账户或费用优惠，例如豁免月费。具体优惠取决于银行、年龄及学生身份。
大部分澳大利亚日常交易及储蓄账户以澳元计价，但部分银行也提供独立的外币账户或国际汇款服务。例如，CommBank 和 Westpac 提供独立外币账户，而 ANZ 亦提供外汇及国际支付服务。如果你希望在同一个账户中持有及兑换多种货币，可以考虑 Wise。Wise 支持多种货币余额，并允许符合资格的客户使用 Wise 借记卡消费。货币兑换通常采用中间市场汇率，并收取相应费用。9
如何选择适合自己的澳大利亚银行账户？
适应澳大利亚的金融服务体系可能需要一些时间。选择银行和账户时，建议比较账户费用、产品种类、服务渠道及机构信誉，并留意国际汇款服务、跨境转账费用，以及银行卡在海外消费或提款时可能产生的额外费用。同时，应检查开户资格及目标客户要求，确保自己符合申请条件。
澳大利亚主要银行除了提供日常交易账户和储蓄账户，也提供个人贷款、房屋贷款、保险、投资、养老金及商业银行等金融服务，不同产品通常设有各自的申请条件。
日常付款方面，银行卡和手机支付十分普遍，用户也可以通过 PayID 进行本地转账，使用已登记的手机号码、电子邮箱或 ABN 等资料接收款项，具体功能则取决于银行及账户设置。
作者
Cherry
小提示
如果你经常需要向海外汇款，不要只比较银行账户的月费，也要留意汇率差价、国际转账手续费及收款银行可能收取的费用。
澳大利亚国际汇款
如果你是居住在澳大利亚的外籍人士，可能需要定期向海外汇款，例如支付家庭开支、汇款回国或处理其他跨境财务安排。
除了银行提供的国际转账服务，也可以比较 Wise 等专业汇款服务商。选择服务时，应同时比较汇款手续费、汇率、预计到账时间和转账限额，而不只是看表面手续费。
资料核查日期：2026 年 11 月 14 日。汇款费用、汇率、限额及预计到账时间可能随时调整，汇款前请查看服务商的最新报价。
你需要在澳大利亚开设银行账户吗？
法律一般不要求每位在澳大利亚生活的人都必须开设当地银行账户，但对于长期居住、工作或学习的人来说，本地账户通常非常实用。
例如，如果你在澳大利亚受雇，雇主通常会要求你提供银行账户资料，以便支付工资。拥有澳元账户也方便你支付租金、水电费、电话费及其他日常开支。
如果你计划长期居住澳大利亚，本地银行账户亦有助于管理储蓄、日常交易及未来的金融需要。不过，开设银行账户并不代表你会自动建立信用记录；信用记录取决于你的信贷活动及相关机构的资料。
如果你只是短期逗留、经常往返不同国家，或需要管理多种货币，可以考虑 Wise 等多币种服务。不过，这类账户不能完全取代澳大利亚银行账户，尤其是在你需要当地银行提供的信贷、贷款或其他服务时。
作者
Cherry
小提示
如果你即将来澳洲留学或工作，可以先确认雇主、学校或租赁机构是否要求提供澳大利亚银行账户资料，再决定何时申请。
其他开户情况
如何为孩子在澳大利亚开设银行账户？
CommBank 等澳大利亚银行提供儿童及青少年银行账户。以 CommBank 为例，未满 14 岁的儿童通常需要由父母或法定监护人代为开立账户，而年满 9 岁的合资格儿童可能可以申请自己的 Mastercard 借记卡。具体资格和账户功能应以银行当时的产品条款为准。4
如果父母或监护人已经拥有完整的本地身份证明文件，也可以查看银行是否支持通过手机应用程序办理儿童账户申请。
如果我是个体经营者，如何在澳大利亚开设银行账户？
澳大利亚主要银行为独资经营者及其他自雇人士提供商业银行账户。申请时，通常需要提供个人身份证明，以及与业务有关的资料，例如企业名称和澳大利亚商业号码（ABN，如适用）。
部分账户允许申请人在线办理，但具体要求取决于银行、账户类型及业务结构。开户前，应确认账户是否适合个人经营用途，以及是否需要额外的企业注册文件。
如果在澳大利亚开设银行账户被拒绝，该怎么办？
如果银行拒绝你的开户申请，可以先联系银行了解具体原因。如果认为决定有误，或申请过程中存在处理问题，可以通过银行的内部投诉程序要求重新审查。
澳大利亚银行协会（Australian Banking Association）建议消费者首先向银行提出投诉。如果问题未能解决，可以进一步向澳大利亚金融投诉局（AFCA）查询是否符合投诉资格，并提交申请。AFCA 是提供独立外部争议解决服务的机构。5,6
如何管理你在澳大利亚的银行账户
澳大利亚的账户管理选项包括分行访问、网上银行、移动应用程序和电话银行。
澳大利亚银行通常提供多种账户管理渠道，包括银行分行、网上银行、手机应用程序及电话银行。具体服务和功能取决于银行及账户类型。
结论
澳大利亚银行体系完善，提供多种日常交易和储蓄账户。准备移居澳大利亚的人士，可优先考虑 CommBank 和 Westpac，两家银行均允许符合资格的新移民提前 14 天申请开户，但身份验证方式不同：CommBank 要求抵达后到分行验证，而符合条件的印度、中国和新西兰客户可通过 Westpac Smart Verify 在线验证。
ANZ 通常要求申请人在抵澳后开户，但符合条件的新西兰居民可使用跨塔斯曼开户流程。
此外，也可以考虑 Wise 等非银行金融服务。符合资格的客户可通过 Wise 持有、兑换及转账多种货币，并使用澳元账户资料收付款。不过，Wise 并非银行，其客户资金不受澳大利亚金融索赔计划（FCS）保障。符合条件的 ADI 存款则可享有每名账户持有人、每家机构最高 250,000 澳元的保障。8,9
选择账户时，应综合考虑居留身份、日常支付、跨境汇款需求及资金保障安排。
FAQ
常见问题
我可以在没有澳大利亚永久居留权的情况下开设银行账户吗？
可以。澳大利亚银行并不一定要求申请人拥有永久居留权，但开户资格取决于银行、账户类型、签证类别及身份验证要求。
例如，CommBank 允许符合条件的新移民在抵达前 14 天开始申请，但不接受持有访客签证 subclass 600、601 或 651 的申请人使用其新移民开户流程。Westpac 也设有新移民账户申请及身份验证要求。
需要注意的是，永久居留权、澳大利亚住址及税务居民身份是不同概念。即使没有永久居留权，也可能符合银行开户条件，但仍须提供银行要求的资料。如果暂时无法开立本地银行账户，也可以了解 Wise 等数字金融服务，但须先确认所在地区及个人账户资格。
在澳大利亚开设银行账户需要多长时间？
开户时间取决于银行、账户类型和身份验证方式。部分符合条件的客户可以在网上或手机应用程序内完成申请，但新移民可能需要在抵达后进行额外身份验证。
例如，CommBank 要求新移民抵达后前往分行验证身份；Westpac 则允许来自印度、中国和新西兰的合资格客户使用 Smart Verify 在线完成验证。ANZ Plus 适用于符合资格并已具备澳大利亚住址及有效身份证明的客户。因此，建议预留足够时间完成申请及身份验证，不要假设提交申请后就能立即使用账户。
我可以在线开设澳大利亚银行账户吗？
可以，但具体方式取决于你的所在地和个人资格。
CommBank 和 Westpac 均允许符合条件的新移民在抵达前 14 天开始在线申请，但仍须按照各自要求完成抵达后的身份验证。ANZ Plus 则可以通过手机应用程序申请，申请人须符合其年龄、住址及身份证明要求。Wise 也提供线上账户申请，但账户功能和可用性取决于申请人的居住地及身份验证结果。
在澳大利亚开设银行账户需要多少钱？
开设日常交易账户通常不一定需要支付申请费，但不同银行和账户的收费安排有所不同。常见费用包括账户月费、ATM 费用、国际交易费用及国际转账费用。申请前应查看银行最新的产品收费表，并确认是否符合月费豁免条件。
我可以使用 Wise 代替银行账户吗？
Wise 不是银行，因此 Wise 账户不能完全取代澳大利亚银行账户，也不提供银行可能提供的所有服务，例如透支或贷款。
在符合资格的情况下，用户可以通过 Wise 持有和兑换多种货币、发送及接收款项，并使用澳元账户资料接收部分本地转账。不过，Wise 客户资金不属于澳大利亚金融索赔计划（FCS）的银行存款保障范围，而是按照适用的监管要求及客户资金保障安排处理。选择服务前，应了解两者在资金安排及保障机制上的区别。
资源来源
- 澳大利亚储备银行（RBA）澳大利亚金融监管框架概览：了解澳大利亚金融体系的监管架构及主要监管机构。
- 澳大利亚审慎监管局（APRA）金融索赔计划（FCS）：了解符合资格的银行存款保障范围及每名账户持有人、每家 ADI 最高 250,000 澳元的保障限额。
- APRA 授权存款机构登记册：查询澳大利亚获授权的银行、信用合作社及其他存款机构。
- 澳大利亚证券和投资委员会（ASIC） 官方网站：了解澳大利亚金融服务及消费信贷监管信息。
- 澳大利亚财政部官方网站：查询澳大利亚政府的经济及金融政策。
- 澳大利亚金融投诉局（AFCA）提交金融投诉：了解如何就银行及其他金融服务争议提出投诉。
- CommBank 新移民银行服务：了解抵达前开户时间、申请资格及身份验证要求。
- Westpac 新移民开户指南：了解抵达前申请、Smart Verify 及分行身份验证安排。
- ANZ 新移民银行服务：了解新移民开户资格、账户选项及所需文件。
- Wise Australia 账户及转账收费标准：查询澳元账户、银行卡、货币兑换及国际汇款的最新费用。
- Wise 服务可用国家及地区：确认所在国家或地区可以使用哪些 Wise 服务。
资料检查日期：2026 年 11 月 14 日