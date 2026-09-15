美国工卡（EAD）申请指南2026：条件、流程、费用与支付方式工卡申请

本文重点 工卡即 EAD（Employment Authorization Document），性质是工作授权，并不等同于签证或绿卡。

能否申请取决于 USCIS 认定的资格类别，而非个人是否有工作意愿。

I-765 的申请费、是否可线上递交、是否需要补充证据，均因资格类别而异。

递交后应主动查询进度：收据号、myUSCIS 账户、Case Status Online 系统和 USPS 邮件追踪都应善用，不必只等纸质信件。

若尚未在大通银行（Chase）、美国银行（Bank of America）、富国银行（Wells Fargo）或花旗银行（Citibank）开立本地账户，应尽早确认 USCIS 当前接受的支付方式。 Wise 多币种账户 Wise 多币种账户适合经常在美国和海外之间收款、换汇或消费的人。你可以在一个账户中持有和兑换多种货币，并使用本地账户信息接收部分外币付款，方便处理工资、房租、学费或跨境生活支出。



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美国工卡是什么，谁需要申请？ 工卡英文为 EAD（Employment Authorization Document，就业授权文件）是 USCIS 签发的就业授权文件，作用是让雇主确认申请人在特定期间内可以合法工作。 并非所有非美国公民都需要自行申请工卡：部分身份本身已具备工作资格，另一部分则必须通过 I-765 单独申请。 签证移民 移民美国指南2026：申请路径、所需材料与资金规划 阅读更多 工卡、签证与绿卡的区别 “能入境”“能停留”“能工作”其实是三个独立的问题：持有某一类签证，不代表自动拥有工作许可，工作资格必须单独确认。如需对照常见签证类别及对应的工作权限，可参考美国工作签证指南2026：签证类型、要求与申请流程。 文件类型 性质 能否直接工作 是否为长期身份 工卡（EAD） 工作授权证明 视卡上标注的类别而定 否 签证 入境或停留资格 视签证类型而定 否 绿卡 永久居民身份 可以 是