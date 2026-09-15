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就业基础

美国工卡（EAD）申请指南2026：条件、流程、费用与支付方式工卡申请

申请工卡前，需要先确认自己是否属于可申请类别、应选择线上还是邮寄递交，以及申请费该如何准备。

一名年轻女性拿着平板电脑坐在高层办公室窗边，若有所思地望着窗外宏伟的纽约市景和帝国大厦。
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已更新 15-9-2026

美国工卡由美国公民及移民服务局（U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS）签发，用来证明持有人可以在美国合法工作。

本文将按资格、材料、流程、支付和递交后跟进五部分说明，帮助你先判断能否申请，再决定如何递交。留意表格版本、费用和资格规则可能随时调整，递交前请以 USCIS 官方页面为准。如果还没有美国本地银行账户，文章后段会说明如何准备准确金额的美元申请费。

内容目录

本文重点

  • 工卡即 EAD（Employment Authorization Document），性质是工作授权，并不等同于签证或绿卡。
  • 能否申请取决于 USCIS 认定的资格类别，而非个人是否有工作意愿。
  • I-765 的申请费、是否可线上递交、是否需要补充证据，均因资格类别而异。
  • 递交后应主动查询进度：收据号、myUSCIS 账户、Case Status Online 系统和 USPS 邮件追踪都应善用，不必只等纸质信件。
  • 若尚未在大通银行（Chase）、美国银行（Bank of America）、富国银行（Wells Fargo）或花旗银行（Citibank）开立本地账户，应尽早确认 USCIS 当前接受的支付方式。

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    • 美国工卡是什么，谁需要申请？

    工卡英文为 EAD（Employment Authorization Document，就业授权文件）是 USCIS 签发的就业授权文件，作用是让雇主确认申请人在特定期间内可以合法工作。

    并非所有非美国公民都需要自行申请工卡：部分身份本身已具备工作资格，另一部分则必须通过 I-765 单独申请。

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    签证移民

    移民美国指南2026：申请路径、所需材料与资金规划

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    工卡、签证与绿卡的区别

    “能入境”“能停留”“能工作”其实是三个独立的问题：持有某一类签证，不代表自动拥有工作许可，工作资格必须单独确认。如需对照常见签证类别及对应的工作权限，可参考美国工作签证指南2026：签证类型、要求与申请流程

    文件类型性质能否直接工作是否为长期身份
    工卡（EAD）工作授权证明视卡上标注的类别而定
    签证入境或停留资格视签证类型而定
    绿卡永久居民身份可以

    确认你的申请类别

    USCIS 是否受理，关键在于申请人的资格类别代码（category code）。第一步最容易出错的地方，通常不是材料不足，而是把其他人的类别规则套用到自己身上。本文只重点说明新移民最常见的几类。至于没有身份能否申请，则取决于具体的待决案件、附属身份或受保护类别，不能一概而论。

    常见工卡申请类别

    • (c)(8) 庇护待决：需先满足 150 天等待期规则，过早递交可能被拒。
    • (c)(9) 身份调整待决：常见于 I-485（调整身份申请）审理期间，规则与庇护类别不同。
    • F-1 学生 OPT（Optional Practical Training，选择性实习训练）或 STEM OPT：申请时间窗口非常关键，需核对学校记录与 SEVIS（学生和交流访问者信息系统）状态。
    • 部分配偶类别：例如部分 H-4、E、L 签证配偶，能否申请需视主申请人身份而定。

    提交申请前务必回到 USCIS I-765 官方页面核对自己的资格类别代码（category code）。

    申请材料与费用准备

    大多数申请人需要准备的材料包括：护照、I-94（入境离境记录）、现有或已过期的 EAD、与资格类别对应的证明文件、证件照，以及稳定的收件地址。SSN（Social Security Number，社会安全号码）本身不是工卡，但报税、发薪和身份核验都会用到，可参考 SSA 社会安全号码官网了解用途。

    申请费没有单一固定金额，需以 USCIS 费用页面为准，费用会因资格类别、首次申请或续期、线上或邮寄而不同，金额填写错误可能导致退件。若未来 30 天内可能搬家，应先确认收件地址稳定后再递交 I-765。

    • 护照或其他政府签发的身份证明
    • I-94、现有或过期的 EAD、收据号等身份记录
    • 与资格类别对应的证明文件，例如 I-485 收据、学校或雇主证明
    • 符合规格的证件照，可对照美国国务院签证照片要求
    • 稳定的收件地址，并提前准备好支付方式及保存递交凭证的方法

    递交前的支付与收件检查清单

    • 核对递交当天的最新申请费和表格版本，尤其留意 I-765 的表格版本日期（edition date）
    • 确认自己的资格类别是否支持线上递交，并非所有人都能通过 myUSCIS 提交
    • 确认线上、邮寄各自接受哪些支付方式，并非所有银行卡都可以扣款
    • 准备能稳定收信的地址，并保留支付、递交和快递的所有凭证

    注：USCIS 的 I-765 新版表格（版本日期 09/15/26）自 2026 年 9 月 15 日起启用，递交前应先核对是否已改用新版表格，详见 USCIS I-765 官方页面

    申请工卡流程

    1. 确认资格类别：在 USCIS I-765 官方页面核对自己是否属于可申请类别，并确认是否存在等待期、续期规则或附加要求。
    2. 准备材料：一次备齐身份证明、类别证明文件、证件照和地址信息，避免边填表边补件。
    3. 选择递交方式：一些人可能不适合线上申请；无法线上递交的申请人，应到 I-765 递交地址页面核对对应的锁箱（lockbox）地址。
    4. 完成支付与递交：线上递交通常通过 myUSCIS 账户和 Pay.gov（美国联邦政府线上缴费平台）完成；邮寄递交则需按官方接受的方式准备银行卡支付或 ACH（自动清算所，美国银行间转账系统）扣款。
    5. 追踪状态并领取工卡：取得收据号后建议立即通过 Case Status Online 开始查询进度。

    线上递交注意事项

    并非所有资格类别都能在线申请，且系统界面通常为英文。填写资格类别、当前身份和最近一次入境信息时，应逐项核对；遇到不确定的栏位，应按官方说明填写或选择系统提供的选项，而非自行猜测。

    注：ASAP（Asylum Seeker Advocacy Project，庇护申请者权益倡导组织）的中文资料页面 对庇护待决类别申请人尤其有帮助，但不适用于全部 I-765 申请人。在 myUSCIS 建立账户后，应重点检查“选择表格、上传证明文件、完成支付”三个环节。

    邮寄递交注意事项

    邮寄申请最常见的错误包括：使用错误的表格版本、寄错地址、漏签名、支付文件填写有误，以及未保留追踪信息等。纸质递交前，务必到 USCIS 递交地址页面 核对收件地址，并保留快递单号、文件复印件和扣款记录。

    • 所用表格版本是否为当前可接受的版本
    • 收件地址是否对应自己的资格类别和所在州
    • 签名、日期与附件顺序是否齐全
    • 是否已保存快递追踪号及整套文件复印件

    没有美国本地银行账户时的支付方式

    刚到美国时，不少人尚未在大通银行（Chase）、美国银行（Bank of America）、富国银行（Wells Fargo）或花旗银行（Citibank）等主要本地银行开立账户、办理借记卡，或具备稳定的 ACH（自动清算所转账）扣款能力。但 USCIS 申请通常要求以官方接受的方式准备准确的美元金额，这一步在实际操作中很容易被忽略。

    若尚未完成开户，可参考 2026 美国银行开户全攻略：留学生、新移民与游客必看。涉及跨境换汇、到账路径和资金到账时间差时，可再对照美国国际汇款终极指南。核心是先确认当前资格类别和递交方式接受哪些支付方式，再准备不会因余额、地址或卡片限制而失败的支付方案。

    场景常见支付路径优点递交前需核对的事项
    已有美国本地账户Pay.gov 或美国银行 ACH 扣款对账清晰余额、账户姓名、当日限额
    只有可用借记卡官方支持的卡支付操作直接发卡地、风控规则、是否支持线上或邮寄
    纸质递交G-1450 卡支付或 G-1650 ACH 授权可随材料一并提交该类别是否接受此方式、金额是否准确
    资金仍在海外先换汇至可用美元余额，再用官方接受方式支付便于精确准备美元金额到账时间、账户信息、支付渠道是否兼容

    没有美国本地银行账户常见替代与解决办法

    没有美国本地银行账户时，重点是先建立美元收款与余额管理的能力。若正在准备工卡申请费、又还没有建立完整的美国银行账户，可以考虑常见替代办法如 Wise 提供的美元账户资讯和卡片功能，确认是否符合需求。

    根据 Wise 官网信息，Wise 可以帮助部分美国用户获取美元账户资讯，用于接收和管理美元余额，并搭配多币种账户Wise 多币种借记卡处理部分日常支付场景。

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    2026 美国华人 Wise 汇款全攻略

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    留意 Wise 是金融服务公司，不是银行，产品功能、账户资讯、卡片种类和适用地区都可能随时变动；使用 Wise 并不代表获得 USCIS 认可，也不能假设它能直接用于 USCIS 或 Pay.gov 的支付流程，递交前仍需自行核实官方接受的支付方式，以及 Wise 在当地实际支持哪些功能。

    递交申请后，如何查进度与领取工卡？

    递交申请后应立即保存收据号并开始查询进度，可通过 myUSCIS 在线账户Case Status Online 查看案件状态；若收到补件通知、预约通知或其他信件，越早处理越不容易拖慢整体进度。

    根据 USCIS 官方说明，I-765 获批后，EAD 卡通常会在约两周内完成制作，并通过 USPS Priority Mail（美国邮政优先邮件）寄出；如果搬家，仅更新 USPS 地址并不够，还需尽快在 USCIS Address Change 页面更新地址。看到扣款记录或收据号后，建议立即截图保存，并尽早留意 USPS 邮件追踪，这通常比单纯等待纸质信件更容易及时发现问题。建议留意以下几点：

    • 收到 I-797（收据通知）后，应立即核对姓名、地址和资格类别是否正确
    • 留意是否有生物识别预约或补充证据通知
    • 使用 Case Status Online 查询收据号状态，必要时再参考 USCIS 处理时间查询工具
    • 地址变更时应同时更新 USCIS 与 USPS 系统，不能只更新其中一个

    工卡续期与自动延期规则的最新变化

    2025 年 10 月 30 日起提交的工卡续期申请，大部分资格类别已不再享有此前最长 540 天的自动延期（详见现已存档的 USCIS EAD 自动延期说明页面），也就是说现有工卡到期后、新卡尚未获批前，可能出现工作授权空窗期。建议按 USCIS 建议提前 180 天递交续期申请，并密切留意处理时间，不要假设续期期间会自动获得工作授权延续。

    申请工卡时最容易出错的 5 个细节

    • 选错资格类别：直接影响是否被受理，应回官方页面核对 category code。
    • 递交过早：常见于庇护类别，可能因不符合等待期要求而遭拒。
    • 使用错误的表格版本：会被锁箱退件，在版本切换期（如 2026 年 9 月 15 日新版 I-765 上线）尤其常见。
    • 收件地址不稳定：通知信、补件信和工卡都可能因此寄丢或延误。
    • 误以为所有人都能线上申请、或所有支付方式都通用：这是实际操作中最容易出错的环节，递交前务必重新核对。

    若卡住的环节不是资格审核，而是支付准备，更稳妥的做法是先核对 USCIS 当前接受的支付路径，再确认自己现有的美元账户、银行卡或 Wise 功能是否符合要求。

    FAQ

    常见问题

    EAD 等于工卡吗？

    是的。EAD 的全称是 Employment Authorization Document（就业授权文件），提供的是工作授权，并不等同于签证或绿卡。

    工卡申请费用是多少？

    申请费取决于资格类别、是否为首次申请或续期，以及递交当天 USCIS 的现行规则。递交前应到 USCIS 费用页面核对具体金额，不要直接参照旧文章中的数字支付。

    工卡审批需时多久？

    处理时间取决于资格类别、受理地点、是否需要补件，以及是否要求生物识别。最稳妥的做法是同时查看 USCIS 处理时间查询工具与自己的案件状态，不要只参考社交媒体上的个别案例。

    没有身份可以申请工卡吗？

    能否申请取决于具体的移民类别或待决案件，而非笼统的“有没有身份”。庇护、人道主义类别或附属身份的规则各不相同，不确定时应先核对 USCIS 官方说明，必要时咨询合资格律师。

    工卡和绿卡有什么区别？

    工卡提供的是特定期间内的工作授权，绿卡则代表永久居民身份。许多申请人会在等待绿卡期间先取得工卡作为过渡，但两者的法律地位完全不同。

    Author

    Hayne Yip

    关于作者

    Hayne 拥有丰富的媒体写作经验，过去几年旅居欧洲多个国家，深入了解各地生活文化与风土人情，致力于为有意移居海外的人士提供实用且具参考价值的信息。

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