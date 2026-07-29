美国注册公司指南2026：开公司流程、所需材料、账户类型

重点问题 先搞清经营州、公司类型和注册后所需文件，然后再处理找代办等问题。 问题 答案 实用链接 注意事项 谁适合注册？ 长期经营、稳定接单、雇人，或想把副业正式升级成公司的人 自己所在州官网 先搞清”经营”和”签证”分别 有哪些常见公司类型？ 多数小生意优先考虑 LLC，需要融资的团队更常选 C Corp SBA 公司结构页面 税务结果因身份而异 先准备什么？ 公司名称、地址、负责人信息、注册代理人 州务卿办公室 开户材料和注册材料可能不同 注册后有什么文件不可漏掉？ EIN、许可证、年报、报税、账户 SBA 注册页面 很多问题发生在注册后

你适合在美国开公司吗？ 如果你打算长期做咨询、自由职业、跨境电商或线下服务，或想把个人接单升级成正式公司，现在就是开始注册美国公司的好时机。如果目前还在短期试水阶段，可以先确定主要经营州、签证或身份安排，再决定注册时机。 值得留意的是，”能注册公司”和”能合法工作”是两回事，具体分别可以参考 Expatica 的美国签证申请全攻略 2026：从申请流程、面签技巧到绿卡身份转换详解。 动手前不妨先自查： 我是否已经确定主要经营州

我是否清楚客户和收入主要来自哪里

我是否能准备好地址、负责人信息和基本运营文件

我是否明白注册后仍要按时交年报、报税

我的签证或身份是否需要先问律师或 CPA

LLC（有限责任公司）、C Corp（C 型股份有限公司） 和注册州怎么选？ 公司类型和注册州，是美国开公司过程中最关键的两个决定。前者决定责任隔离、税务和融资路径，后者决定你后续的注册成本、维护义务，以及是否需要办理外州登记。 LLC 和 C Corp 的区别 项目 LLC C Corp 何者更常见 责任隔离 有 有 两者都常见 税务处理 通常更灵活 公司层面税务更独立 取决于身份 融资扩展 一般 更适合股权融资 创业融资更常见于 C Corp 管理复杂度 较低 较高 初创团队差异明显 多数个人创业者、小团队和刚起步的业务，通常先看 LLC。如果计划引入投资人、发行股权，或想用更标准化的创业结构，C Corp 往往更常见。值得留意：S Corp 属于税务选举身份，需要先具备 LLC 或 C Corp 身份才能申请，是否适用要看个人身份，可提前与顾问确认。 在哪个州注册更合适？ 选州时，实际经营情况比费用高低更值得优先考虑。真正要看的是你是否在当地有办公室、员工、仓库、经常见客户，或主要收入是否来自该州。 例如Delaware（特拉华州）和 Wyoming（怀俄明州）常被拿来讨论，California（加利福尼亚州）和 New York（纽约州）则通常让实际经营者更快碰到真实的合规要求，具体可参考 SBA 的如何选择公司注册地点页面。 作者 Hayne Expatica 小提示 在本州经营，直接在本州注册通常更省事——外州注册即使费用较低，事后往往还要补办外州登记（foreign qualification），增加额外文件和成本。核实时，先看自己州的州务卿网站、州税务部门和行业许可页面。