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美国注册公司指南2026：开公司流程、所需材料、账户类型

想在美国注册公司？读完这指南后，你会清楚美国公司有何类型、该在哪个州注册、怎么申请雇主识别号（EIN），以及注册后如何开始经营。

一张创意构图的照片。一张百元美钞上站着一个微型人物模型（穿着西装的男子），背景叠加了半透明的数字地图、美元符号和股票走势图表，象征着复杂的税务与金融投资。
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已更新 29-7-2026

本文重点于注册美国公司。关于如何取得工作许可或移民身份，请参考 Expatica 的移民美国终极清单2026：从签证申请到落地生活全攻略

本文仅供一般参考；具体法律、税务或移民问题，建议另外咨询专业人士。

内容目录

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    • 重点问题

    先搞清经营州、公司类型和注册后所需文件，然后再处理找代办等问题。

    问题答案实用链接注意事项
    谁适合注册？长期经营、稳定接单、雇人，或想把副业正式升级成公司的人自己所在州官网先搞清”经营”和”签证”分别
    有哪些常见公司类型？多数小生意优先考虑 LLC，需要融资的团队更常选 C CorpSBA 公司结构页面税务结果因身份而异
    先准备什么？公司名称、地址、负责人信息、注册代理人州务卿办公室开户材料和注册材料可能不同
    注册后有什么文件不可漏掉？EIN、许可证、年报、报税、账户SBA 注册页面很多问题发生在注册后

    你适合在美国开公司吗？

    如果你打算长期做咨询、自由职业、跨境电商或线下服务，或想把个人接单升级成正式公司，现在就是开始注册美国公司的好时机。如果目前还在短期试水阶段，可以先确定主要经营州、签证或身份安排，再决定注册时机。

    值得留意的是，”能注册公司”和”能合法工作”是两回事，具体分别可以参考 Expatica 的美国签证申请全攻略 2026：从申请流程、面签技巧到绿卡身份转换详解

    动手前不妨先自查：

    • 我是否已经确定主要经营州
    • 我是否清楚客户和收入主要来自哪里
    • 我是否能准备好地址、负责人信息和基本运营文件
    • 我是否明白注册后仍要按时交年报、报税
    • 我的签证或身份是否需要先问律师或 CPA

    LLC（有限责任公司）、C Corp（C 型股份有限公司） 和注册州怎么选？

    公司类型和注册州，是美国开公司过程中最关键的两个决定。前者决定责任隔离、税务和融资路径，后者决定你后续的注册成本、维护义务，以及是否需要办理外州登记。

    LLC 和 C Corp 的区别

    项目LLCC Corp何者更常见
    责任隔离两者都常见
    税务处理通常更灵活公司层面税务更独立取决于身份
    融资扩展一般更适合股权融资创业融资更常见于 C Corp
    管理复杂度较低较高初创团队差异明显

    多数个人创业者、小团队和刚起步的业务，通常先看 LLC。如果计划引入投资人、发行股权，或想用更标准化的创业结构，C Corp 往往更常见。值得留意：S Corp 属于税务选举身份，需要先具备 LLC 或 C Corp 身份才能申请，是否适用要看个人身份，可提前与顾问确认。

    在哪个州注册更合适？

    选州时，实际经营情况比费用高低更值得优先考虑。真正要看的是你是否在当地有办公室、员工、仓库、经常见客户，或主要收入是否来自该州。

    例如Delaware（特拉华州）和 Wyoming（怀俄明州）常被拿来讨论，California（加利福尼亚州）和 New York（纽约州）则通常让实际经营者更快碰到真实的合规要求，具体可参考 SBA 的如何选择公司注册地点页面

    image of insider

    作者

    Hayne

    Expatica 小提示

    在本州经营，直接在本州注册通常更省事——外州注册即使费用较低，事后往往还要补办外州登记（foreign qualification），增加额外文件和成本。核实时，先看自己州的州务卿网站、州税务部门和行业许可页面。

    美国注册公司的实际流程

    在美国注册公司流程算清晰，关键在于顺序和细节。先备齐材料，再完成州注册，接着申请 EIN，最后补齐许可证并保持持续合规——按这个顺序走，效率通常最高。

    先准备哪些材料？

    常见准备项包括公司英文名称、经营范围简述、负责人信息、美国地址、注册代理人（registered agent）和联系方式。另外州注册、银行开户和税务登记，各自要求的材料略有不同，建议分开确认清楚。

    建议先准备：

    • 公司英文名称和备选名
    • 负责人证件信息与联系方式
    • 美国地址或可用通信地址
    • 注册代理人信息
    • 简短业务说明

    提交州注册和申请 EIN

    一般顺序是：先完成州层面的实体注册，再向IRS（美国国税局）申请EIN（雇主识别号）。EIN 是企业的联邦税号，常用于报税、申请许可证和开立商业账户，官方申请入口是 IRS 官网 EIN 页面

    如果主要营业地点在美国，且负责人有 SSN 或 ITIN，部分申请人可以在线办理。即使没有 SSN，同样可以注册公司并申请 EIN，只是需要改用电话、传真或邮寄的方式。在 IRS 官方申请 EIN 完全免费，直接通过官网办理即可。

    许可证、年报与税务准备

    注册完成后，通常还需要办理许可证等后续手续，才能全面合规经营。很多业务还需要州、市、县层面的营业执照（business license）或行业许可，具体可先查 SBA 许可证页面

    注册后通常还要持续关注：

    • 年报和州维护费：很多州会定期要求提交
    • 联邦与州税务申报：即使没有高利润也未必能跳过
    • 销售税或雇员税登记：取决于业务类型
    • 地址维护和许可证续期：常被新公司忽略

    另一个常被问到的问题是 BOI（受益所有人信息申报）。根据美国金融犯罪执法局（FinCEN） 在 2025 年 3 月发布的临时最终规则（Interim Final Rule），美国《企业透明度法案》（CTA）的申报范围已大幅收窄。目前，所有在美国境内成立的公司（包括 LLC 和 C Corp）均已完全豁免向 FinCEN 申报 BOI。只有依据外国法律成立、并在美国某州注册开展业务的外国实体才需要申报。规则仍有调整的可能，建议以最新的 FinCEN BOI 官网页面为准。对多数已经在经营的人来说，持续维护往往比注册当天更需要投入精力。

    注册后怎么开户、收款和付款？

    对很多创业者来说，注册后如何顺利运转资金流是更关键的一步。重点是你是否已经同时规划好开户材料、收款路径和付款需求。

    商业账户需要什么？

    Bank of America®（美国银行）、Chase®（大通银行）、Wells Fargo®（富国银行）等本地主流银行，通常会关注成立文件、EIN、负责人身份证明、美国地址和业务说明。不同银行、账户类型的开户标准不尽相同，开户前可先参考 Expatica 的 2026 美国银行开户全攻略：留学生、新移民与游客必看

    账户类型常见材料跨境收付能力
    本地主流银行文件较齐全，审核更仔细以美国本地收付为主
    多币种资金管理工具更看重业务和账户用途支持多币种收款和付款，跨境操作更方便

    Wise Business 适合放在哪一步？

    如果注册后就要收海外客户付款、向海外供应商或合同工付款，或需要把个人和公司资金分开，最好在开户阶段就一起规划跨境收付款，这样后续对账、币种管理和海外付款都会更顺畅。

    在这一步，像 Wise Business 提供多币种账户和支付服务，让你从开户阶段就一并规划。它更适合有多币种收款、费用透明、跨境付款和清晰对账需求的公司。如果你还在比较不同方案，可以先看 Expatica 的 2026 美国华人 Wise 汇款全攻略：手续费、限额、安全性与税务合规详解，再判断 Wise Business 是否适合自己的业务。

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    💡 在美国注册公司前，值得提前确认的几个重点

    FAQ

    常见问题

    外国人可以在美国注册公司吗？

    通常可以。但注册公司与取得工作授权或移民身份，是各自独立的流程；实际能参与哪些经营活动，需要另外核实签证和身份安排。

    没有 SSN 可以申请 EIN 吗？

    可以。具体能不能走在线申请，取决于负责人的税号和申请路径；也可以直接按 IRS 官方说明改用电话、传真或邮寄方式。

    美国开公司选 LLC 还是 C Corp？

    多数小型业务会先看 LLC；计划融资、发行股权或做标准化创业结构的团队，更常看 C Corp。落地前最好把成员结构、税务影响和身份问题一起核实清楚。

    美国公司注册后一定要报税吗？

    是的。即使收入不高，多数公司仍需要按时完成联邦或州层面的申报、年报或续费。

    Author

    Hayne Yip

    关于作者

    Hayne 拥有丰富的媒体写作经验，过去几年旅居欧洲多个国家，深入了解各地生活文化与风土人情，致力于为有意移居海外的人士提供实用且具参考价值的信息。