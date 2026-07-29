美国注册公司指南2026：开公司流程、所需材料、账户类型

本文重点于注册美国公司。关于如何取得工作许可或移民身份，请参考 Expatica 的移民美国终极清单2026：从签证申请到落地生活全攻略。
本文仅供一般参考；具体法律、税务或移民问题，建议另外咨询专业人士。
内容目录
Wise 企业账户助您拓展全球业务
想在美国创业？开设 Wise 企业账户以不同货币付款、收款。
重点问题
先搞清经营州、公司类型和注册后所需文件，然后再处理找代办等问题。
|问题
|答案
|实用链接
|注意事项
|谁适合注册？
|长期经营、稳定接单、雇人，或想把副业正式升级成公司的人
|自己所在州官网
|先搞清”经营”和”签证”分别
|有哪些常见公司类型？
|多数小生意优先考虑 LLC，需要融资的团队更常选 C Corp
|SBA 公司结构页面
|税务结果因身份而异
|先准备什么？
|公司名称、地址、负责人信息、注册代理人
|州务卿办公室
|开户材料和注册材料可能不同
|注册后有什么文件不可漏掉？
|EIN、许可证、年报、报税、账户
|SBA 注册页面
|很多问题发生在注册后
你适合在美国开公司吗？
如果你打算长期做咨询、自由职业、跨境电商或线下服务，或想把个人接单升级成正式公司，现在就是开始注册美国公司的好时机。如果目前还在短期试水阶段，可以先确定主要经营州、签证或身份安排，再决定注册时机。
值得留意的是，”能注册公司”和”能合法工作”是两回事，具体分别可以参考 Expatica 的美国签证申请全攻略 2026：从申请流程、面签技巧到绿卡身份转换详解。
动手前不妨先自查：
- 我是否已经确定主要经营州
- 我是否清楚客户和收入主要来自哪里
- 我是否能准备好地址、负责人信息和基本运营文件
- 我是否明白注册后仍要按时交年报、报税
- 我的签证或身份是否需要先问律师或 CPA
LLC（有限责任公司）、C Corp（C 型股份有限公司） 和注册州怎么选？
公司类型和注册州，是美国开公司过程中最关键的两个决定。前者决定责任隔离、税务和融资路径，后者决定你后续的注册成本、维护义务，以及是否需要办理外州登记。
LLC 和 C Corp 的区别
|项目
|LLC
|C Corp
|何者更常见
|责任隔离
|有
|有
|两者都常见
|税务处理
|通常更灵活
|公司层面税务更独立
|取决于身份
|融资扩展
|一般
|更适合股权融资
|创业融资更常见于 C Corp
|管理复杂度
|较低
|较高
|初创团队差异明显
多数个人创业者、小团队和刚起步的业务，通常先看 LLC。如果计划引入投资人、发行股权，或想用更标准化的创业结构，C Corp 往往更常见。值得留意：S Corp 属于税务选举身份，需要先具备 LLC 或 C Corp 身份才能申请，是否适用要看个人身份，可提前与顾问确认。
在哪个州注册更合适？
选州时，实际经营情况比费用高低更值得优先考虑。真正要看的是你是否在当地有办公室、员工、仓库、经常见客户，或主要收入是否来自该州。
例如Delaware（特拉华州）和 Wyoming（怀俄明州）常被拿来讨论，California（加利福尼亚州）和 New York（纽约州）则通常让实际经营者更快碰到真实的合规要求，具体可参考 SBA 的如何选择公司注册地点页面。
作者
Hayne
Expatica 小提示
在本州经营，直接在本州注册通常更省事——外州注册即使费用较低，事后往往还要补办外州登记（foreign qualification），增加额外文件和成本。核实时，先看自己州的州务卿网站、州税务部门和行业许可页面。
美国注册公司的实际流程
在美国注册公司流程算清晰，关键在于顺序和细节。先备齐材料，再完成州注册，接着申请 EIN，最后补齐许可证并保持持续合规——按这个顺序走，效率通常最高。
先准备哪些材料？
常见准备项包括公司英文名称、经营范围简述、负责人信息、美国地址、注册代理人（registered agent）和联系方式。另外州注册、银行开户和税务登记，各自要求的材料略有不同，建议分开确认清楚。
建议先准备：
- 公司英文名称和备选名
- 负责人证件信息与联系方式
- 美国地址或可用通信地址
- 注册代理人信息
- 简短业务说明
提交州注册和申请 EIN
一般顺序是：先完成州层面的实体注册，再向IRS（美国国税局）申请EIN（雇主识别号）。EIN 是企业的联邦税号，常用于报税、申请许可证和开立商业账户，官方申请入口是 IRS 官网 EIN 页面。
如果主要营业地点在美国，且负责人有 SSN 或 ITIN，部分申请人可以在线办理。即使没有 SSN，同样可以注册公司并申请 EIN，只是需要改用电话、传真或邮寄的方式。在 IRS 官方申请 EIN 完全免费，直接通过官网办理即可。
许可证、年报与税务准备
注册完成后，通常还需要办理许可证等后续手续，才能全面合规经营。很多业务还需要州、市、县层面的营业执照（business license）或行业许可，具体可先查 SBA 许可证页面。
注册后通常还要持续关注：
- 年报和州维护费：很多州会定期要求提交
- 联邦与州税务申报：即使没有高利润也未必能跳过
- 销售税或雇员税登记：取决于业务类型
- 地址维护和许可证续期：常被新公司忽略
另一个常被问到的问题是 BOI（受益所有人信息申报）。根据美国金融犯罪执法局（FinCEN） 在 2025 年 3 月发布的临时最终规则（Interim Final Rule），美国《企业透明度法案》（CTA）的申报范围已大幅收窄。目前，所有在美国境内成立的公司（包括 LLC 和 C Corp）均已完全豁免向 FinCEN 申报 BOI。只有依据外国法律成立、并在美国某州注册开展业务的外国实体才需要申报。规则仍有调整的可能，建议以最新的 FinCEN BOI 官网页面为准。对多数已经在经营的人来说，持续维护往往比注册当天更需要投入精力。
注册后怎么开户、收款和付款？
对很多创业者来说，注册后如何顺利运转资金流是更关键的一步。重点是你是否已经同时规划好开户材料、收款路径和付款需求。
商业账户需要什么？
Bank of America®（美国银行）、Chase®（大通银行）、Wells Fargo®（富国银行）等本地主流银行，通常会关注成立文件、EIN、负责人身份证明、美国地址和业务说明。不同银行、账户类型的开户标准不尽相同，开户前可先参考 Expatica 的 2026 美国银行开户全攻略：留学生、新移民与游客必看。
|账户类型
|常见材料
|跨境收付能力
|本地主流银行
|文件较齐全，审核更仔细
|以美国本地收付为主
|多币种资金管理工具
|更看重业务和账户用途
|支持多币种收款和付款，跨境操作更方便
Wise Business 适合放在哪一步？
如果注册后就要收海外客户付款、向海外供应商或合同工付款，或需要把个人和公司资金分开，最好在开户阶段就一起规划跨境收付款，这样后续对账、币种管理和海外付款都会更顺畅。
在这一步，像 Wise Business 提供多币种账户和支付服务，让你从开户阶段就一并规划。它更适合有多币种收款、费用透明、跨境付款和清晰对账需求的公司。如果你还在比较不同方案，可以先看 Expatica 的 2026 美国华人 Wise 汇款全攻略：手续费、限额、安全性与税务合规详解，再判断 Wise Business 是否适合自己的业务。
💡 在美国注册公司前，值得提前确认的几个重点
- 签证与工作授权：提前核实签证与身份规则。注册公司与工作授权是两回事，可参考 Expatica 的移民美国终极清单2026：从签证申请到落地生活全攻略。
- 注册州的选择：按实际经营州判断注册地，再确认是否需要补办外州登记。
- 许可证：同时确认州、市、县三级的许可证要求。
- 开户材料：注册前就对照银行清单准备好开户材料。
- 年报和报税：注册后立刻建立年度合规日历，可结合 Expatica 的美国税率体系完整指南：2026年在美华人报税全攻略一起看。
FAQ
常见问题
外国人可以在美国注册公司吗？
通常可以。但注册公司与取得工作授权或移民身份，是各自独立的流程；实际能参与哪些经营活动，需要另外核实签证和身份安排。
没有 SSN 可以申请 EIN 吗？
可以。具体能不能走在线申请，取决于负责人的税号和申请路径；也可以直接按 IRS 官方说明改用电话、传真或邮寄方式。
美国开公司选 LLC 还是 C Corp？
多数小型业务会先看 LLC；计划融资、发行股权或做标准化创业结构的团队，更常看 C Corp。落地前最好把成员结构、税务影响和身份问题一起核实清楚。
美国公司注册后一定要报税吗？
是的。即使收入不高，多数公司仍需要按时完成联邦或州层面的申报、年报或续费。
资料来源
资料核查日期：2026 年 7 月 17 日