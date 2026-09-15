美国申请英国签证攻略2026：ETA、标准访客签证与费用全解析

本文重点 美国护照持有人赴英前，需先确认是否符合电子旅行许可（ETA）条件，并非所有情况都完全免签。

中国护照持有人赴英，仍以护照国籍和出行目的判断是否需要签证；持有美国绿卡不会自动获得英国免签资格。

美国签证、绿卡、I-20、I-797 等在美合法居留证明，影响的是能否在美国境内申请及材料准备方式，不能替代英国签证的资格判断。

英国不属于申根区，申根签证不能作为英国入境许可使用。

短期赴英最常见的是标准访客签证，多数申请须先在线填写并预约生物信息（指纹和照片），完成身份核验和材料提交后，官方处理时间约为 3 周。

学生、工作、家庭团聚等长期签证类别，除签证申请费外，通常还需缴纳移民医疗附加费（IHS）。 使用 Wise 轻松管理多种货币 如果你计划移居美国或刚到美国，Wise 的多币种账户支持美元及其他 40 多种货币，可助你高效管理跨国财务。



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对于正在搬家和安顿的新移民来说，Wise 是适应新环境的实用工具，可以节省大量汇率损失。 前往官网 快速路径判断 持美国护照者，先确认属于电子旅行许可（ETA）路线还是签证路线。

持中国护照者，先区分是短期访问、纯过境，还是学习、工作或家庭团聚等长期居留。

仅在英国转机者，判断重点是是否需要经过英国边检，而非是否”去英国”。

计划在英停留超过 6 个月，或涉及工作、长期学习、家庭团聚的申请人，不适用标准访客签证。

选择合适英国签证类型 选择签证类型应先按出行目的判断，而非直接选择申请流程最简单的签证。 谁适合申请标准访客签证？ 旅游、探亲访友、短期商务，以及不超过 6 个月的短期学习，均属于标准访客签证的适用范围，也是在美国申请英国签证中最常见的类别。 旅游、探亲和短期商务并非三种不同的签证，英国将这些短期访问活动统一归入标准访客签证，前提是相关活动在允许范围内，且不涉及在英国工作或长期居住。具体是否符合条件，可查看英国政府标准访客签证官方申请页面核实。 什么情况需要申请过境签证、学生签证、工作签证或家庭签证？ 只在英国机场转机并很快离境的旅客，应先确认自己是否属于过境类别，以及是否需要经过英国边检。若在英国停留超过 48 小时，则不属于普通过境，须按其他签证类别处理。 长期学习、工作或家庭团聚，应申请对应的学生签证、工作签证或家庭签证。这些长期签证除签证费外，通常还涉及移民医疗附加费（IHS）、额外资格要求和更详细的支持文件，不应以标准访客签证代替本应申请的长期签证类别。