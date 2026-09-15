美国申请英国签证攻略2026：ETA、标准访客签证与费用全解析

本文按护照国籍、美国身份和出行目的三个维度，说明应该申请电子旅行许可（ETA）、标准访客签证，还是过境签证，并整理材料准备和申请步骤。
（本文依据英国政府官网（GOV.UK）、英国内政部（Home Office）收费页面、欧盟委员会申根区页面及VFS Global美国官网核实，规则如有调整，请以官方页面最新说明为准。）
本文重点
- 美国护照持有人赴英前，需先确认是否符合电子旅行许可（ETA）条件，并非所有情况都完全免签。
- 中国护照持有人赴英，仍以护照国籍和出行目的判断是否需要签证；持有美国绿卡不会自动获得英国免签资格。
- 美国签证、绿卡、I-20、I-797 等在美合法居留证明，影响的是能否在美国境内申请及材料准备方式，不能替代英国签证的资格判断。
- 英国不属于申根区，申根签证不能作为英国入境许可使用。
- 短期赴英最常见的是标准访客签证，多数申请须先在线填写并预约生物信息（指纹和照片），完成身份核验和材料提交后，官方处理时间约为 3 周。
- 学生、工作、家庭团聚等长期签证类别，除签证申请费外，通常还需缴纳移民医疗附加费（IHS）。
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快速路径判断
- 持美国护照者，先确认属于电子旅行许可（ETA）路线还是签证路线。
- 持中国护照者，先区分是短期访问、纯过境，还是学习、工作或家庭团聚等长期居留。
- 仅在英国转机者，判断重点是是否需要经过英国边检，而非是否”去英国”。
- 计划在英停留超过 6 个月，或涉及工作、长期学习、家庭团聚的申请人，不适用标准访客签证。
判断是否需要英国签证或电子旅行许可（ETA）
签证路线取决于护照国籍、出行目的、停留时长，以及是否需要经过英国边检这四个因素。
美国护照赴英是否需要签证？
根据英国官方说明，美国护照持有人短期赴英，多数适用电子旅行许可（ETA），而非传统的访客签证。ETA 适用于短期旅游、探亲、短期商务及部分过境情形，但它并非签证，也不保证能够入境英国。
ETA 与护照绑定，每位旅客（包括儿童）都须单独申请。若赴英目的是工作、长期学习或家庭团聚，短期访客规则不适用，应使用英国签证资格判断工具重新核实。
中国护照、美国绿卡与在美合法居留身份如何处理？
持中国护照赴英，英国主要依据护照国籍、出行目的和停留安排判断签证要求，可通过签证国民名单确认护照所属国籍是否需要签证。美国绿卡、美国签证、F1 学生身份、H-1B 工作签证等在美身份，本身并不能使申请人成为英国短期免签旅客。
这些美国身份文件仍然重要，因为它们决定申请人能否从美国境内递交申请，以及如何证明目前在美国合法居留。常见文件包括绿卡、有效美国签证、I-94 入境记录、I-20 学生身份证明、I-797 移民局批准通知书，或工作许可文件。
申根签证与英国转机的区别
英国和申根区是两套独立的边境规则，申根签证不能直接用来入境英国。
转机情形需要进一步区分：空侧过境（airside transit）指不经过英国边检，仅在机场禁区内换乘；陆侧过境（landside transit）指需要经过英国边检的情形，例如重新托运行李、更换机场，或离开机场后再返回。所需的过境许可类型，取决于是否需要经过边检。
美国绿卡在一般赴英入境场景下不能替代英国签证，但在部分纯过境情形中，持有效美国永久居留证明的旅客可能符合免过境签证的例外规定。具体条件涉及机票安排、后续目的地、证件形式以及是否经过边检，须按实际情况核实。
选择合适英国签证类型
选择签证类型应先按出行目的判断，而非直接选择申请流程最简单的签证。
谁适合申请标准访客签证？
旅游、探亲访友、短期商务，以及不超过 6 个月的短期学习，均属于标准访客签证的适用范围，也是在美国申请英国签证中最常见的类别。
旅游、探亲和短期商务并非三种不同的签证，英国将这些短期访问活动统一归入标准访客签证，前提是相关活动在允许范围内，且不涉及在英国工作或长期居住。具体是否符合条件，可查看英国政府标准访客签证官方申请页面核实。
什么情况需要申请过境签证、学生签证、工作签证或家庭签证？
只在英国机场转机并很快离境的旅客，应先确认自己是否属于过境类别，以及是否需要经过英国边检。若在英国停留超过 48 小时，则不属于普通过境，须按其他签证类别处理。
长期学习、工作或家庭团聚，应申请对应的学生签证、工作签证或家庭签证。这些长期签证除签证费外，通常还涉及移民医疗附加费（IHS）、额外资格要求和更详细的支持文件，不应以标准访客签证代替本应申请的长期签证类别。
在美国申请英国签证需要准备的材料
申请英国签证时，身份、资金和行程信息是否彼此对应十分重要。
必备证件与在美合法居留证明
申请签证的基本材料包括有效护照或旅行证件，以及能证明申请人目前在美国合法居留的文件，例如绿卡、有效美国签证、I-94 入境记录、I-20 学生身份证明、I-797 移民局批准通知书，或其他与当前身份对应的证明。
其次是与赴英目的直接相关的信息，包括计划赴英日期、住宿安排、英国联系人、雇主或学校信息，以及行程费用由谁承担。若为探亲、商务或短期学习，还需准备邀请函、会议材料或学校证明等文件。
资金、行程与翻译材料要求
除了账户余额，签证官核实的是收入来源、账户流水、旅行预算和实际行程是否前后一致。例如申请 7 天旅游，却仅提交一笔突然出现的大额存款，会比稳定的账户流水更容易被要求补充说明。
行程材料同样需要一致，机票、住宿安排、探亲计划、会议说明或活动邀请，不需要堆砌篇幅，但应能说明赴英目的、停留时长、住宿地点、费用由谁承担，以及为何会按时离境。
非英文或威尔士文的材料，通常须提交认证翻译件。翻译的作用是让姓名、日期、金额、关系和机构名称能够被准确核实。
若还需从美国支付英国住宿押金、学费订金或其他英镑支出，可参考美国国际汇款终极指南比较不同选择。
在美国申请英国签证的具体步骤
申请英国签证的流程通常为：确认申请资格、在线提交申请、预约生物信息，最后等待审批结果。
在线填写申请并缴费
多数申请从官方资格判断开始，随后进入对应的在线申请页面。申请标准访客签证须在出行前在线提交，官方说明的最早申请时间为出行前 3 个月。
家庭成员同行时，每位申请人须分别填写申请表、缴纳费用并预约生物信息，不应将全家材料合并为一份，或用同一人的行程说明代表所有申请人。
若想在申请前单独管理英镑预算，可考虑 Wise 的汇款服务（参考 2026 美国华人 Wise 汇款全攻略相关说明）。Wise多币种账户（Wise Multi-Currency Account）、Wise汇款（Wise Send Money）、Wise多币种借记卡（Wise Card）仅为付款或货币管理工具，并非政府签证服务，产品可用性也取决于所在地区和发卡规则。
预约生物信息及在美国递交申请
英国访客签证申请通常还需预约生物信息（指纹和照片）。在美国境内申请时，签证中心的安排和可选地点应以VFS Global美国英国签证页面的实时信息为准，而非依据他人过去的经验。
如你住在纽约、洛杉矶或其他城市，递交流程并不完全一致，签证中心类型、附加服务和护照回邮方式均可能调整，应以预约成功后收到的官方说明为准。
上传材料、等待结果与领取护照注意事项
上传材料前，应检查文件是否清晰、完整，并与申请表内容一致。申请延误的常见原因并非材料数量不足，而是护照信息、美国身份、行程日期、资金来源与邀请关系之间出现矛盾。
审批期间，英方可能要求补充材料或进一步说明，结果通知通常以电子邮件发送，须留意收件箱和垃圾邮件箱。若护照由签证中心代管，应等待官方或中心通知后，再安排领取或查收回邮。
费用、处理时间与常见问题
费用和处理时间应分开确认，以免将电子旅行许可（ETA）费用、签证申请费、移民医疗附加费（IHS）和加急服务费混淆，具体金额可通过官方签证申请费计算器查询。
签证费、电子旅行许可（ETA）与移民医疗附加费（IHS）的区别
|项目
|适用场景
|官方金额或计费方式
|注意事项
|电子旅行许可（ETA）
|多数无需签证的短期访客，例如多数美国护照持有人短期赴英旅游
|每人 20 英镑
|ETA 不是签证，不保证能够入境，且与护照绑定，每位旅客须单独申请
|标准访客签证
|短期旅游、探亲访友、短期商务、不超过 6 个月的短期学习
|从美国申请 6 个月标准访客签证为 190 美元
|该费用为签证申请费，不包含移民医疗附加费（IHS），也不含可选加急服务费用
|移民医疗附加费（IHS）
|停留超过 6 个月的学生、工作、家庭团聚等长期签证类别
|学生、其随行家属及部分未成年人为每年 776 英镑；其他多数长期签证类别为每年 1035 英镑
|在英国境外申请、且停留不超过 6 个月的签证无需缴纳 IHS
过境签证的费用是另一套计算方式：空侧过境签证与陆侧过境签证分别独立收费，通常也不涉及移民医疗附加费（IHS）。申请中最容易出错的环节，并非金额本身，而是未能先分清自己实际需要申请的许可类型。移民医疗附加费的具体缴费规则，可查看官方缴费说明页面。
处理时间通常要多久？哪些做法容易拖慢申请？
根据英国官方说明，标准访客签证在完成在线申请、身份核验和材料提交后，处理时间通常约为3 周，但该时长并非对个案的固定承诺，最新标准以官方页面为准。
处理延误的常见原因包括：申请信息填写不准确、需要补充资金证明、支持文件须进一步核实、需要安排面谈、申请高峰期，以及系统技术故障。相较于”在美国办英国签证要多久”，更准确的判断依据是完成生物信息和材料递交的时间点，因为官方处理时长通常从这一步之后开始计算。
以下几种做法容易拖慢申请：提前预订不可退改的机票和酒店，并不会提高获批概率，官方也未要求申请人在提交申请前就锁定行程；加急服务只是缩短处理时间的付费选项，并不提高审批通过率；完全沿用他人过往在同一城市的申请经验也存在风险，因为英国签证流程更新频繁，旧经验未必适用于当前申请。
FAQ
常见问题
美国绿卡去英国需要签证吗？
持中国护照赴英，仍以护照国籍和出行目的判断是否需要签证，美国绿卡不会自动替代英国访客签证的要求。
美国护照去英国要签证吗？
美国护照持有人短期赴英，通常需先确认是否符合电子旅行许可（ETA）条件。若赴英目的是工作、长期学习或家庭团聚，短期访客规则不适用。
中国护照在美国申请英国签证需要什么材料？
基本材料包括有效护照、在美合法居留证明、旅行计划、住宿信息、资金证明，以及与赴英目的相关的邀请函或支持文件；非英文材料通常还需提交认证翻译件。
在美国办英国签证要多久？
标准访客签证在完成在线申请、生物信息和材料提交后，官方处理时间通常约3 周；如需补充材料、核实文件、安排面谈，或遇上申请高峰期，处理时间可能延长。
申根签证可以去英国吗？
通常不可以，因为英国不属于申根区。部分申根相关文件可能影响个别过境例外情形，但不能直接凭申根签证入境英国。
美国绿卡在英国转机需要签证吗？
不一定。部分持有效美国永久居留证明的旅客，在满足纯过境、后续机票安排和证件形式等条件时，可能符合英国的免过境签证例外规定，但须分别核实空侧过境和陆侧过境的适用条件。
资料来源
- 英国签证与电子旅行许可资格判断工具
- 电子旅行许可（ETA）官方概览页面
- 标准访客签证申请页面
- 过境签证申请概览页面
- 欧盟委员会申根区说明页面
- 申请英国签证总流程概览页面
- 英国签证申请费官方计算器
- 移民医疗附加费缴费标准页面
- 英国境外签证处理时间页面
- VFS Global美国英国签证中心页面
- 英国签证国民名单页面
资料核查日期：2026 年 9 月 13 日