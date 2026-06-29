在美国卖房2026：外籍人士及华人完整指南

出售房产是人生重大的财务决策，过程往往复杂且充满压力，涉及诸多隐性成本与法律要求。在异国他乡出售房产更为棘手，因为您需适应全新的法律体系与实操流程。
本指南提供详尽的在美国卖房路线图，涵盖法律要求、市场洞察、操作步骤、费用明细、税务影响及资金管理。
内容目录
Wise 国际汇款
Wise 提供国际汇款服务，采用中间市场汇率 (Mid-market rate)，绝无隐藏费用。取而代之的是透明且低廉的转换成本。当汇款金额超过等值 20,000 英镑（约合 26,000 美元）时，还可享受自动折扣和专属客服支持，大幅降低在美国卖房后将资金汇回国的成本。立即填写 Wise 表单了解详情。
核心要点
- 在美国卖房前，深入了解当地适用的实操规范与法律框架至关重要。
- 寻求当地房地产经纪人 (Realtor)、律师 (Attorney) 及税务专家 (CPA) 的协助能确保流程顺利。
- 通常需支付经纪人佣金，且可能需缴纳资本利得税 (Capital Gains Tax, 简称 CGT)。
- 售房耗时受市场状况、房型及处理法律交割 (Closing) 的时间影响。
- 结清财务义务后方可转移资金。使用 Wise 等服务商可大幅降低跨境汇款整体成本。
在美国卖房的法律要求
出售房产极为复杂，开始前务必了解所有地方性及跨境法律义务。本指南涵盖核心要点，但建议向当地专业人士寻求定制化建议，以确保合规。
关键法律要求：
- 某些州强制要求出售房产时聘请房地产律师。即便在非强制州，有律师协助也能规避法律风险。
- 您并非必须聘请经纪人 (即 FSBO)，但专业经纪人能极大帮助您应对房产营销和谈判。
- 为遵守美国法律，交易各环节均要求提供身份证明 (ID) 和地址证明。
- 挂牌前需准备房屋测量图 (Survey)、产权契据 (Deed) 或房贷协议、最新房产税单 (Tax Bill)，以及业主协会 (HOA) 规章及费用明细（如适用）。
在美国卖房需要哪些文件？
所需文件因房产类型及所在州而异。您的律师通常会主导流程并告知需准备的文书，通常包括：
- 本人及所有共同所有者 (Co-owners) 的带照片身份证明和地址证明
- 房产的产权契据 (Title Deeds) 或抵押贷款证明
- 房产税 (Property Taxes) 缴纳凭证
- 房产的平面图或土地测量图
如何在美国卖房：分步流程指南
虽然经历各异，但在美卖房的核心流程大同小异。
第1步 – 获取专业帮助并开始市场分析
在将房产挂牌 (Listing) 前，需进行估值并组建本地支持团队。持牌经纪人 (Realtor) 能帮您准确评估市值。您可能还需考虑进行维修翻新以提升房产价值，这需要权衡改善成本与预期要价 (Asking Price) 的潜在涨幅。此时也可开始物色负责法律事务的房地产律师。
第2步 – 准备文件并宣传您的房产
经纪人将主导撰写房产描述和社区周边信息。你们可共同制定最符合您预期的营销策略 (Marketing Strategy)，帮助房产尽快售出。
第3步 – 安排看房、接收并评估报价
挂牌后开始安排看房 (Open House/Viewings)。经纪人可全权处理——如果您不在美国境内 (非居民)，这点尤为重要。当收到报价 (Offer) 时，您的团队可协助剖析报价中的附加条件 (Contingencies)。
第4步 – 签署合同与法律程序确认
买卖双方达成交易意向后，律师将起草销售合同。一旦各方签署，协议即具法律约束力。此时买方将支付定金存入第三方托管账户 (Escrow)，并完成房屋检查和产权核查等尽职调查。
第5步 – 资金结算与汇款交割
最后一步是过户 (Closing)。当买方将余款汇入指定账户且完成手续后，所有权便正式移交给买方。
您将通过银行转账 (Wire) 收到净收益。处理完税务后，您需规划如何将资金汇回母国。使用 Wise 、Xe、OFX 等服务商，能以低廉费用和极佳汇率将资金调回。Wise 采用中间市场汇率 (Mid-market rate)，在大额汇款时能节省可观费用。
💰 将卖房资金汇往海外：为什么 Chris 选择 Wise？
无论是跨国搬家还是海外置业，大额跨境汇款往往伴随着高昂的手续费和繁琐的流程。Wise 为跨国大额付款提供了理想的解决方案：
- 公开透明： 资金一律采用公平的中间市场汇率（Mid-Market Rate）兑换。
- 大额优惠： 手续费低廉且完全透明，大额汇款还能享受自动阶梯折扣。
真实客户体验
“从我们在西班牙卖房，一直到将欧元兑换成英镑并汇入英国账户，整个过程的服务都非常出色。绝对推荐！”
— Chris，海外房产卖家
注：出于隐私保护，客户名称已更改。该客户未因分享此真实评论而获得任何形式的报酬。
卖房者的税务影响与责任
在美国卖房需要缴纳什么税？
税务影响取决于是否满足“所有权与居住测试” (Ownership and use tests)，以及最终成交金额。非居民通常需向美国国税局 (IRS) 纳税。您或许可利用税收抵免或双重征税协定限制整体税额。
房产销售税：美国税务居民 (US Residents)
若您未能通过“所有权与居住测试”，需缴纳资本利得税 (CGT)。根据美国国税局 (IRS) 《第 523 号出版物（出售您的房屋）規定，纳税人在售房前 5 年内，需拥有该房产并作为主要住所 (Main residence) 至少2年。 资本利得税针对资产增值部分征收，税率取决于纳税年度总收入。
|报税身份
|0% 税率区间
|15% 税率区间
|20% 税率区间
|单身
|≤ $48,350
|$48,351 – $533,400
|> $533,400
|已婚独立申报
|≤ $48,350
|$48,350 – $300,000
|> $300,000
|已婚联合申报 / 丧偶在世配偶
|≤ $96,700
|$96,701 – $600,050
|> $600,050
|户主
|≤ $64,750
|$64,751 – $566,700
|> $566,700
税阶数据来源：美国国税局 (IRS)
房产销售税：非税务居民 (Non-residents)
作为非税务居民，极可能需缴纳 CGT，计算方式与未能通过“所有权与居住测试”的美国居民基本相同。(注：通常受 FIRPTA 法案约束，买方需预扣部分房款交国税局)。根据具体情况，您还可能需在母国纳税。
税务问题错综复杂，强烈建议寻求专业注册会计师 (CPA) 的税务咨询，确保报税 (Tax Filing) 合规。
所得税申报（报税）要求
无论是否符合豁免条件，相关收益或交易详情均需在年度纳税申报表中报告。收到 1099-S表格 (房地产交易收入) 的纳税人，即使没有产生任何利润，也必须向 IRS 申报。
非居民是否有必要申报所得税？
是的，非居民通常必须申报。建议寻求美国與您母国的专业税务建议，因许多国家对全球收入征税，包括在海外出售房产。
跨境房产交易的国际资金考量
对于在美华人和外籍人士，了解美国以及您自己母国的合规要求至关重要。结清税务后，接下来便是将这笔资金从美国汇回您的母国。大额汇款通常需要资金来源证明 (Source of funds)，如过户明细表 (Closing Disclosure) 及银行对账单。
寻找使用中间市场汇率的服务商能避免汇率中的隐性高额加价。Wise 便是理想选择。
银行 vs. Wise：大额国际汇款对决
Wise 通过其自建的全球银行账户网络，将转账直接作为本地转账 (Local Payment) 进行内部结算，而非使用传统 SWIFT 电汇。这意味资金流动更快，费用更少。
|从美元汇款至欧元
|使用 Wise 汇款
|使用部分美国银行汇款
|付款类型
|本地转账
|SWIFT 国际电汇
|汇款手续费
|透明费用，超$25,000美元有折扣
|通常无预付费用（隐藏在汇率中）
|汇率
|中间市场汇率
|银行汇率（通常含加价 Markup）
|其他费用
|通常无额外费用
|可能产生第三方中转行费用
|到账速度
|70% 的转账即时到账*
|通常需 3 – 5 个工作日
银行通常在汇率上添加隐性百分比费用。Wise 的国际汇款采用中间市场汇率和透明手续费结构，支持大额折扣，还提供汇率锁定功能。
关于 Wise 定价：请参阅您所在地区的使用条款，或访问 Wise 费用与定价 获取最新信息。
在美国卖房需要多少钱？费用明细
除 CGT 外，常见费用包括：
- 房地产经纪人佣金 (Realtor commissions)： 约占售价的 3% – 6%。
- 产权与过户费 (Title and settlement fees)： 约占售价的 0.5% – 1%。
- 强制性证明与检查费： 特定地区需卖方提供白蚁检查等专项报告。
- 杂项过户费 (Closing costs)： 杂项过户手续费常达 $1,000 以上。
- 售前准备成本： 如房屋清洁、粉刷 (Staging) 或维修费用。
在美国卖房需要多长时间？
耗时取决于市场状况、房型、定价及营销效果。寻找买家需几天至数月不等，大城市通常更快。请至少预留 6 至 10 周的预算时间。
FAQ
常见问题解答 (FAQs)
汇出卖房收益的最佳方式是什么？
寻找低费用和公平汇率的机构。Wise 提供中间市场汇率及大额手续费折扣，是绝佳选择。
非税务居民需要为卖房缴税吗？
通常需要，包括资本利得税和 FIRPTA 预扣税。请获取专业 CPA 建议确保合规。
在美卖房需在居住国缴税吗？
取决于您的居住国及双边税务协定。不确定时请咨询专业跨境税务顾问。
必须聘请房地产经纪人吗？
法律未强制要求（即可以自行挂牌销售，称为 FSBO），但专业经纪人能让交易过程更加顺畅，甚至帮您卖出更高的价格。
实用资源
(信息最后核对时间：2026年6月12日)
- Wise – 国际跨境汇款服务
- OFX – 国际跨境汇款服务
- IRS (美国国税局) – 卖房税务考量
- IRS (美国国税局) – 出售房屋
- IRS (美国国税局) – 资本利得税 (CGT)
- 美国律师协会 – 卖房法律要求