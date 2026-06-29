在美国卖房2026：外籍人士及华人完整指南

Wise 提供国际汇款服务，采用中间市场汇率 (Mid-market rate)，绝无隐藏费用。取而代之的是透明且低廉的转换成本。当汇款金额超过等值 20,000 英镑（约合 26,000 美元）时，还可享受自动折扣和专属客服支持，大幅降低在美国卖房后将资金汇回国的成本。立即填写 Wise 表单了解详情。

本指南提供详尽的在美国卖房路线图，涵盖法律要求、市场洞察、操作步骤、费用明细、税务影响及资金管理。

出售房产是人生重大的财务决策，过程往往复杂且充满压力，涉及诸多隐性成本与法律要求。在异国他乡出售房产更为棘手，因为您需适应全新的法律体系与实操流程。

所需文件因房产类型及所在州而异。您的律师通常会主导流程并告知需准备的文书，通常包括：

出售房产极为复杂，开始前务必了解所有地方性及跨境法律义务。本指南涵盖核心要点，但建议向当地专业人士寻求定制化建议，以确保合规。

如何在美国卖房：分步流程指南

虽然经历各异，但在美卖房的核心流程大同小异。

第1步 – 获取专业帮助并开始市场分析

在将房产挂牌 (Listing) 前，需进行估值并组建本地支持团队。持牌经纪人 (Realtor) 能帮您准确评估市值。您可能还需考虑进行维修翻新以提升房产价值，这需要权衡改善成本与预期要价 (Asking Price) 的潜在涨幅。此时也可开始物色负责法律事务的房地产律师。

第2步 – 准备文件并宣传您的房产

经纪人将主导撰写房产描述和社区周边信息。你们可共同制定最符合您预期的营销策略 (Marketing Strategy)，帮助房产尽快售出。

第3步 – 安排看房、接收并评估报价

挂牌后开始安排看房 (Open House/Viewings)。经纪人可全权处理——如果您不在美国境内 (非居民)，这点尤为重要。当收到报价 (Offer) 时，您的团队可协助剖析报价中的附加条件 (Contingencies)。

第4步 – 签署合同与法律程序确认

买卖双方达成交易意向后，律师将起草销售合同。一旦各方签署，协议即具法律约束力。此时买方将支付定金存入第三方托管账户 (Escrow)，并完成房屋检查和产权核查等尽职调查。

第5步 – 资金结算与汇款交割

最后一步是过户 (Closing)。当买方将余款汇入指定账户且完成手续后，所有权便正式移交给买方。

您将通过银行转账 (Wire) 收到净收益。处理完税务后，您需规划如何将资金汇回母国。使用 Wise 、Xe、OFX 等服务商，能以低廉费用和极佳汇率将资金调回。Wise 采用中间市场汇率 (Mid-market rate)，在大额汇款时能节省可观费用。

💰 将卖房资金汇往海外：为什么 Chris 选择 Wise？ 无论是跨国搬家还是海外置业，大额跨境汇款往往伴随着高昂的手续费和繁琐的流程。Wise 为跨国大额付款提供了理想的解决方案： 公开透明： 资金一律采用公平的 中间市场汇率 （Mid-Market Rate）兑换。

资金一律采用公平的 （Mid-Market Rate）兑换。 大额优惠： 手续费低廉且完全透明，大额汇款还能享受自动阶梯折扣。 真实客户体验 “从我们在西班牙卖房，一直到将欧元兑换成英镑并汇入英国账户，整个过程的服务都非常出色。绝对推荐！” — Chris，海外房产卖家 注：出于隐私保护，客户名称已更改。该客户未因分享此真实评论而获得任何形式的报酬。 卖房者的税务影响与责任

在美国卖房需要缴纳什么税？

税务影响取决于是否满足“所有权与居住测试” (Ownership and use tests)，以及最终成交金额。非居民通常需向美国国税局 (IRS) 纳税。您或许可利用税收抵免或双重征税协定限制整体税额。

房产销售税：美国税务居民 (US Residents)

若您未能通过“所有权与居住测试”，需缴纳资本利得税 (CGT)。根据美国国税局 (IRS) 《第 523 号出版物（出售您的房屋）規定，纳税人在售房前 5 年内，需拥有该房产并作为主要住所 (Main residence) 至少2年。 资本利得税针对资产增值部分征收，税率取决于纳税年度总收入。

报税身份 0% 税率区间 15% 税率区间 20% 税率区间 单身 ≤ $48,350 $48,351 – $533,400 > $533,400 已婚独立申报 ≤ $48,350 $48,350 – $300,000 > $300,000 已婚联合申报 / 丧偶在世配偶 ≤ $96,700 $96,701 – $600,050 > $600,050 户主 ≤ $64,750 $64,751 – $566,700 > $566,700

税阶数据来源：美国国税局 (IRS)

房产销售税：非税务居民 (Non-residents)

作为非税务居民，极可能需缴纳 CGT，计算方式与未能通过“所有权与居住测试”的美国居民基本相同。(注：通常受 FIRPTA 法案约束，买方需预扣部分房款交国税局)。根据具体情况，您还可能需在母国纳税。

税务问题错综复杂，强烈建议寻求专业注册会计师 (CPA) 的税务咨询，确保报税 (Tax Filing) 合规。

所得税申报（报税）要求

无论是否符合豁免条件，相关收益或交易详情均需在年度纳税申报表中报告。收到 1099-S表格 (房地产交易收入) 的纳税人，即使没有产生任何利润，也必须向 IRS 申报。

非居民是否有必要申报所得税？

是的，非居民通常必须申报。建议寻求美国與您母国的专业税务建议，因许多国家对全球收入征税，包括在海外出售房产。