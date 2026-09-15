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医疗基础

美国疫苗接种指南2026：新移民须知的接种要求、费用与付款安排

美国没有一套适用于所有人的统一疫苗接种要求：绿卡体检、普通成人补种、学校或工作要求分别遵循不同规则。新移民常常分不清自己属于哪种情况、接种记录不完整、费用难以估算，以及刚抵达美国时付款方式有限。

在蓝色背景上，一个听诊器摆放在折叠的美国国旗旁，象征美国的医疗保险与保健系统。
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已更新 15-9-2026

本文将按实际步骤，说明如何判断适用路径、准备所需材料、核实费用，并安排抵达后第一周的付款方式。

（本文依据 USCIS、CDC 和 HealthCare.gov 公开页面整理，仅供一般信息参考，不构成医疗、法律、移民、保险或财务建议；如接种后出现严重过敏反应或其他急症，请立即寻求紧急医疗帮助。）

内容目录

Cigna Global

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重点整理

  • 绿卡体检（I-485 体检）
  • 适用人群：I-485（身份调整申请表）申请人
  • 负责机构：指定体检医生（Civil Surgeon）
  • 常见费用：体检费、化验费、疫苗费
  • 下一步：先核对 USCIS 官方疫苗要求
  • 普通成人补种（刚到美国的成人）
  • 适用人群：刚抵达美国的成人
  • 负责机构：家庭医生（PCP）、药房、紧急护理中心（Urgent Care）
  • 常见费用：门诊费、疫苗费
  • 下一步：对照 CDC 成人推荐接种清单
  • 学校或工作要求（入学/入职/岗位合规）
  • 适用人群：学生、医护人员、特定雇员
  • 负责机构：指定机构、药房、职业健康门诊
  • 常见费用：抗体检测费、表格处理费、疫苗费
  • 下一步：先确认学校或雇主发来的具体要求与截止时间

如何判断自己属于哪种接种情况

按顺序回答以下问题，可判断适用路径。

Q1. 你是否正在办理 I-485 身份调整，或需要提交、更新 Form I-693（移民体检及疫苗接种记录表）？

  • 是 → 路径 A：绿卡体检 / I-693（由指定体检医生办理）
  • 否 → 到 Q2

Q2. 你的目标是否是取得医生签字并密封的 I-693 表格（而不只是补打疫苗）？

  • 是 → 路径 A：绿卡体检 / I-693
  • 否 → 到 Q3

Q3. 你是否有明确的学校入学疫苗要求（指定清单、表格或截止日期）？ 

  • 是 → 路径 C：学校要求
  • 否 → 到 Q4

Q4. 你是否有明确的工作或入职疫苗要求（雇主清单、表格，或需要做抗体滴度检测）？

  • 是 → 路径 C：工作要求
  • 否 → 到 Q5

Q5. 你只是想按美国建议补齐成人疫苗记录（不涉及 I-693，也没有学校或雇主表格）？

  • 是 → 路径 B：普通成人补种（按 CDC 建议） 
  • 否 → 返回 Q3／Q4，先确认要求来自学校、雇主、州政府还是具体项目，再决定路径

路径说明：

  • 路径 A（I-693）：只能由 USCIS 指定体检医生办理。预约前先确认对方是否能完成 Form I-693。
  • 路径 B（成人补种）：按 CDC 成人接种建议，在家庭医生、药房或紧急护理中心补打疫苗，并保存接种记录。
  • 路径 C（学校或工作要求）：以对方提供的表格和截止日期为准，优先确认是否需要抗体滴度检测，以及是否要求指定机构签字。
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作者

Hayne

Expatica 小提示

不少药房可以补打麻腮风三联疫苗（MMR）或流感疫苗，但大多数药房无法完成 I-693 疫苗评估。预约前可直接询问能否办理 Form I-693。

绿卡体检与 I-693 疫苗要求

正在办理身份调整的申请人，可先查看 USCIS 的疫苗接种要求页面，再参考 Expatica 的美国绿卡体检指南 2026：申请路径、材料准备、疫苗要求与 I-693 表格了解完整流程。通常只有 USCIS 指定体检医生才能完成 I-693 疫苗评估部分；但对于以难民身份申请调整身份的人士，州或地方卫生部门医生也可依据 USCIS 的’整体指定’（blanket designation）完成疫苗记录部分。

根据 USCIS 现行政策，COVID-19 疫苗自 2025 年 1 月 20 日起已不再是身份调整申请人的强制接种项目；CDC 也已于 2025 年 3 月更新体检医生技术说明，将 COVID-19 从评估清单中正式移除。其他疫苗项目仍需按年龄、既有记录和现行规则逐一核对。

普通成人补种与学校、工作要求的区别

普通成人补种主要参考 CDC 的成人接种建议，而学校或工作要求则分别由学校、州规定或雇主决定，与移民体检是两套独立标准。

药房通常可以完成不少常规接种，但即使打了针，也不代表能出具 I-693 所需的证明——I-693 仍须由指定体检医生签署。

如何判断常见接种项目？

判断接种项目，不是自行列清单，而是按年龄、病史、既有记录和具体场景逐项核对。

绿卡体检常见项目

绿卡体检中常见的项目包括麻腮风三联疫苗（MMR）、百白破或白破疫苗（Tdap / Td）、水痘疫苗、乙肝疫苗、流感疫苗和脊髓灰质炎（脊灰）疫苗，但并非人人都需要全部补种。是否需要接种，取决于年龄是否符合要求、书面记录是否有效、能否以抗体检测证明已具备免疫力，以及现行 USCISCDC 规定

年龄、病史、怀孕和流感季对接种安排的影响

不符合年龄要求的项目，医生会在表格上注明。怀孕、接种禁忌症、流感季的疫苗供应情况，以及是否已开始某个系列的接种，都会影响当次的具体安排。

需要说明的是，移民体检并不要求当天完成整个接种系列，通常只需完成当次应接种的一剂。涉及怀孕、慢性病、补种安排或抗体检测的具体决定，由医生或指定体检医生判断。

没有完整接种记录该怎么办？

只有中文接种记录、只剩学校旧表格，或完全没有疫苗本，都不一定需要从头重新接种，但要准备好合适的证明材料。

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作者

Hayne

Expatica 小提示

不少诊所愿意在正式预约前，先查看你发送的接种记录照片，并提前告知哪些记录可以接受、哪些需要翻译或改做抗体检测。

哪些记录、翻译件和抗体检测结果可以作为证明？

个人疫苗本、学校记录、医院记录、药房记录，以及可靠的英文翻译件，都可能被接受。根据 CDC 发布的体检医生技术说明，部分项目可以用抗体滴度检测（titer test）作为替代证明，但口头陈述通常不算正式记录。

预约前所需材料

  • 身份证件或护照
  • 疫苗接种记录及英文翻译件
  • 保险卡（如有）
  • 付款方式
  • 病史或用药清单（如有）
  • 问题清单，包括：是否接受保险、能否当场补种、能否完成 I-693、多久能拿到结果

在哪里可以接种美国疫苗？

选择接种地点时，不只要看谁能打针，还要看谁能出具你需要的文件。想了解日常就医的基本安排，可参考 Expatica 的美国家庭医生（PCP）指南 2026：定义、寻找方法与首次预约准备。可参考以下表格：

机构类型适合什么场景能否完成 I-693常见优点预约前确认事项
指定体检医生（Civil Surgeon）绿卡体检可以直接处理 I-693是否含化验和补种
家庭医生（PCP）常规补种、长期健康管理多数不可以熟悉病史，能安排后续计划是否接收新患者
紧急护理中心（Urgent Care）临时补种、轻症就诊多数不可以预约时间较灵活能否出示学校或工作所需证明
药房流感、MMR 等常规疫苗多数不可以网点多，预约快是否接受你的保险
县或市公共卫生部门部分公共接种项目视具体项目而定对无保险人群有时更友好是否面向成人开放

如何选择指定体检医生、家庭医生、紧急护理中心与药房？

若目标是完成 I-693，应先用 USCIS 的指定体检医生查找工具找医生。若只是补种成人疫苗，家庭医生更适合做整体健康评估；紧急护理中心和 CVS、Walgreens 等药房，则更适合补打单针疫苗或季节性流感疫苗。

预约时如何确认口译服务、价格和出结果时间？

预约前建议先通过电话或线上确认以下五点：

  • 是否接收新患者
  • 是否有普通话医生或口译服务
  • 是否接受保险
  • 是否列明收费分项
  • 报告和复诊需时

美国疫苗接种费用、保险与自费支付

收费常被拆分成多个项目，是容易失预算的其中一个原因。若还不清楚保险网络和自费的计算方式，可先参考 Expatica 的美国保险指南：医疗保险全攻略。以下表格整理各种收费项目及注意事项：

收费项目收费原因预约前确认事项是否需自费
体检或门诊费医生评估及表格处理是否包含复诊
实验室检测费抗体检测或传染病筛查由谁开出账单
疫苗费补种缺失的项目按每针单独收费，还是按整个接种系列一次性收费
行政或报告费表格处理、密封、复印是否另外收费视诊所而定
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作者

Hayne

Expatica 小提示

询问诊所价格时，除了问总价，更要问清楚哪些项目已包含在内，哪些需要另外计费。

如何计算自费项目？

许多诊所会把体检、化验、补种和表格处理分开收费，各州及各诊所的收费差异也较大。移民体检的费用不能默认由保险承担；而普通成人的常规疫苗，若在保险网络内（in-network）的医疗机构接种，部分项目可能按 CDC 的疫苗费用支付指南获得更好的保险覆盖。

没有保险也不代表无法接种。可先查看 HealthCare.gov 的医疗保险市场（Marketplace）信息，再比较家庭医生、药房或公共卫生部门提供的成人接种途径。

比较不同保险方案

Cigna Global 更适合作为国际医疗保险或过渡期保障方案的比较对象，并非移民体检的替代方案。比较时应重点关注承保网络范围、等待期、门诊保健福利、是否将移民体检排除在承保范围之外，以及理赔和直接结算方式，具体承保范围请以官方保单条款、保障范围摘要（Summary of Benefits）及客服回复为准。

不少新移民在抵达美国的第一周，就需要自费支付体检费或补种费用，但此时本地银行账户可能还未完全开通，这种情况下提前准备好美元资金会更稳妥。

刚刚抵达美国如何支付疫苗费用？

如果本地账户还未完全开通，却需要先支付体检费、补种费或押金，可以考虑用 Wise（国际汇款服务商）作为提前准备美元资金的过渡方式。

在部分支持地区，Wise 多币种账户可用于持有和兑换美元；若诊所接受银行转账或自动清算所转账（ACH），也可以使用 Wise 提供的美国账户信息付款。付款前应先确认诊所接受哪种付款方式，再确认 Wise 在所在地区是否提供相应功能。

Wise 是金融机构，并非银行，具体功能、费用和可用性会因地区和产品而异。转账前会显示费用和中间汇率，但留意支持的币种、可用地区和到账时间会因国家、地区和付款方式而有所不同。

若想把这种过渡性付款方式和后续开设本地账户的安排一并比较，可参考 2026 美国华人 Wise 汇款全攻略：手续费、限额、安全性与税务合规详解，并结合美国银行（Bank of America）、大通银行（Chase）、富国银行（Wells Fargo）等主要银行的日常账户服务做出选择。

使用 Wise 轻松管理多种货币

如果你计划移居美国或刚到美国，Wise 的多币种账户支持美元 (USD) 及其他 40+ 多种货币，可助你高效管理跨国财务。

你可以免费开户，无月费申请 Wise 多币种借记卡进行日常消费，并以中间市场汇率进行汇款，无隐形加价，不占用个人的年度结汇额度，手续费低至 0.57%。

对于正在搬家和安顿的新移民来说，Wise 是适应新环境的实用工具，可以节省大量汇率损失。

FAQ

常见问题

美国绿卡体检通常需要补种哪些疫苗？

常见项目包括麻腮风三联疫苗（MMR）、百白破或白破疫苗（Tdap / Td）、水痘疫苗、乙肝疫苗、流感疫苗和脊灰疫苗，但没有人人通用的固定清单。真正需要核对的是年龄、既有记录、抗体检测结果，以及现行 USCISCDC 规定——多数人需要补的是证明材料，而不是把所有疫苗重新打一遍。

没有中国的疫苗本，还能在美国补种吗？

可以，关键在于现有的书面材料是否充分。接种记录翻译件、学校记录、医院记录和抗体检测结果，都可能帮助医生判断应该补种疫苗还是补充证明材料。

在美国没有保险，也可以接种疫苗吗？

可以，但要先分清普通成人疫苗和移民体检这两套要求。没有保险时，多数项目仍可以自费完成，也可以同时比较药房、公共卫生部门和 HealthCare.gov 的投保渠道。

美国的药房能完成移民体检要求的疫苗接种吗？

药房通常可以提供部分常规疫苗，也能出具接种记录，但这不代表能完成 I-693 疫苗评估和签字，预约时务必分开确认。

还没有美国银行账户，该如何支付诊所费用？

常见方式包括国际信用卡、现场自费刷卡、银行转账，或提前准备好美元资金。若考虑使用 Wise 国际汇款 Wise 多币种账户作为过渡方式，应先确认诊所接受的付款方式，并以 Wise 官方费用页面、产品说明及所在地区的实际功能为准。

Author

Hayne Yip

关于作者

Hayne 拥有丰富的媒体写作经验，过去几年旅居欧洲多个国家，深入了解各地生活文化与风土人情，致力于为有意移居海外的人士提供实用且具参考价值的信息。

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