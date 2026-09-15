美国疫苗接种指南2026：新移民须知的接种要求、费用与付款安排

本文将按实际步骤，说明如何判断适用路径、准备所需材料、核实费用，并安排抵达后第一周的付款方式。
（本文依据 USCIS、CDC 和 HealthCare.gov 公开页面整理，仅供一般信息参考，不构成医疗、法律、移民、保险或财务建议；如接种后出现严重过敏反应或其他急症，请立即寻求紧急医疗帮助。）
Cigna Global
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重点整理
- 绿卡体检（I-485 体检）
- 适用人群：I-485（身份调整申请表）申请人
- 负责机构：指定体检医生（Civil Surgeon）
- 常见费用：体检费、化验费、疫苗费
- 下一步：先核对 USCIS 官方疫苗要求
- 普通成人补种（刚到美国的成人）
- 适用人群：刚抵达美国的成人
- 负责机构：家庭医生（PCP）、药房、紧急护理中心（Urgent Care）
- 常见费用：门诊费、疫苗费
- 下一步：对照 CDC 成人推荐接种清单
- 学校或工作要求（入学/入职/岗位合规）
- 适用人群：学生、医护人员、特定雇员
- 负责机构：指定机构、药房、职业健康门诊
- 常见费用：抗体检测费、表格处理费、疫苗费
- 下一步：先确认学校或雇主发来的具体要求与截止时间
如何判断自己属于哪种接种情况
按顺序回答以下问题，可判断适用路径。
Q1. 你是否正在办理 I-485 身份调整，或需要提交、更新 Form I-693（移民体检及疫苗接种记录表）？
- 是 → 路径 A：绿卡体检 / I-693（由指定体检医生办理）
- 否 → 到 Q2
Q2. 你的目标是否是取得医生签字并密封的 I-693 表格（而不只是补打疫苗）？
- 是 → 路径 A：绿卡体检 / I-693
- 否 → 到 Q3
Q3. 你是否有明确的学校入学疫苗要求（指定清单、表格或截止日期）？
- 是 → 路径 C：学校要求
- 否 → 到 Q4
Q4. 你是否有明确的工作或入职疫苗要求（雇主清单、表格，或需要做抗体滴度检测）？
- 是 → 路径 C：工作要求
- 否 → 到 Q5
Q5. 你只是想按美国建议补齐成人疫苗记录（不涉及 I-693，也没有学校或雇主表格）？
- 是 → 路径 B：普通成人补种（按 CDC 建议）
- 否 → 返回 Q3／Q4，先确认要求来自学校、雇主、州政府还是具体项目，再决定路径
路径说明：
- 路径 A（I-693）：只能由 USCIS 指定体检医生办理。预约前先确认对方是否能完成 Form I-693。
- 路径 B（成人补种）：按 CDC 成人接种建议，在家庭医生、药房或紧急护理中心补打疫苗，并保存接种记录。
- 路径 C（学校或工作要求）：以对方提供的表格和截止日期为准，优先确认是否需要抗体滴度检测，以及是否要求指定机构签字。
作者
Hayne
Expatica 小提示
不少药房可以补打麻腮风三联疫苗（MMR）或流感疫苗，但大多数药房无法完成 I-693 疫苗评估。预约前可直接询问能否办理 Form I-693。
绿卡体检与 I-693 疫苗要求
正在办理身份调整的申请人，可先查看 USCIS 的疫苗接种要求页面，再参考 Expatica 的美国绿卡体检指南 2026：申请路径、材料准备、疫苗要求与 I-693 表格了解完整流程。通常只有 USCIS 指定体检医生才能完成 I-693 疫苗评估部分；但对于以难民身份申请调整身份的人士，州或地方卫生部门医生也可依据 USCIS 的’整体指定’（blanket designation）完成疫苗记录部分。
根据 USCIS 现行政策，COVID-19 疫苗自 2025 年 1 月 20 日起已不再是身份调整申请人的强制接种项目；CDC 也已于 2025 年 3 月更新体检医生技术说明，将 COVID-19 从评估清单中正式移除。其他疫苗项目仍需按年龄、既有记录和现行规则逐一核对。
普通成人补种与学校、工作要求的区别
普通成人补种主要参考 CDC 的成人接种建议，而学校或工作要求则分别由学校、州规定或雇主决定，与移民体检是两套独立标准。
药房通常可以完成不少常规接种，但即使打了针，也不代表能出具 I-693 所需的证明——I-693 仍须由指定体检医生签署。
如何判断常见接种项目？
判断接种项目，不是自行列清单，而是按年龄、病史、既有记录和具体场景逐项核对。
绿卡体检常见项目
绿卡体检中常见的项目包括麻腮风三联疫苗（MMR）、百白破或白破疫苗（Tdap / Td）、水痘疫苗、乙肝疫苗、流感疫苗和脊髓灰质炎（脊灰）疫苗，但并非人人都需要全部补种。是否需要接种，取决于年龄是否符合要求、书面记录是否有效、能否以抗体检测证明已具备免疫力，以及现行 USCIS 与 CDC 规定。
年龄、病史、怀孕和流感季对接种安排的影响
不符合年龄要求的项目，医生会在表格上注明。怀孕、接种禁忌症、流感季的疫苗供应情况，以及是否已开始某个系列的接种，都会影响当次的具体安排。
需要说明的是，移民体检并不要求当天完成整个接种系列，通常只需完成当次应接种的一剂。涉及怀孕、慢性病、补种安排或抗体检测的具体决定，由医生或指定体检医生判断。
没有完整接种记录该怎么办？
只有中文接种记录、只剩学校旧表格，或完全没有疫苗本，都不一定需要从头重新接种，但要准备好合适的证明材料。
作者
Hayne
Expatica 小提示
不少诊所愿意在正式预约前，先查看你发送的接种记录照片，并提前告知哪些记录可以接受、哪些需要翻译或改做抗体检测。
哪些记录、翻译件和抗体检测结果可以作为证明？
个人疫苗本、学校记录、医院记录、药房记录，以及可靠的英文翻译件，都可能被接受。根据 CDC 发布的体检医生技术说明，部分项目可以用抗体滴度检测（titer test）作为替代证明，但口头陈述通常不算正式记录。
预约前所需材料
- 身份证件或护照
- 疫苗接种记录及英文翻译件
- 保险卡（如有）
- 付款方式
- 病史或用药清单（如有）
- 问题清单，包括：是否接受保险、能否当场补种、能否完成 I-693、多久能拿到结果
在哪里可以接种美国疫苗？
选择接种地点时，不只要看谁能打针，还要看谁能出具你需要的文件。想了解日常就医的基本安排，可参考 Expatica 的美国家庭医生（PCP）指南 2026：定义、寻找方法与首次预约准备。可参考以下表格：
|机构类型
|适合什么场景
|能否完成 I-693
|常见优点
|预约前确认事项
|指定体检医生（Civil Surgeon）
|绿卡体检
|可以
|直接处理 I-693
|是否含化验和补种
|家庭医生（PCP）
|常规补种、长期健康管理
|多数不可以
|熟悉病史，能安排后续计划
|是否接收新患者
|紧急护理中心（Urgent Care）
|临时补种、轻症就诊
|多数不可以
|预约时间较灵活
|能否出示学校或工作所需证明
|药房
|流感、MMR 等常规疫苗
|多数不可以
|网点多，预约快
|是否接受你的保险
|县或市公共卫生部门
|部分公共接种项目
|视具体项目而定
|对无保险人群有时更友好
|是否面向成人开放
如何选择指定体检医生、家庭医生、紧急护理中心与药房？
若目标是完成 I-693，应先用 USCIS 的指定体检医生查找工具找医生。若只是补种成人疫苗，家庭医生更适合做整体健康评估；紧急护理中心和 CVS、Walgreens 等药房，则更适合补打单针疫苗或季节性流感疫苗。
预约时如何确认口译服务、价格和出结果时间？
预约前建议先通过电话或线上确认以下五点：
- 是否接收新患者
- 是否有普通话医生或口译服务
- 是否接受保险
- 是否列明收费分项
- 报告和复诊需时
美国疫苗接种费用、保险与自费支付
收费常被拆分成多个项目，是容易失预算的其中一个原因。若还不清楚保险网络和自费的计算方式，可先参考 Expatica 的美国保险指南：医疗保险全攻略。以下表格整理各种收费项目及注意事项：
|收费项目
|收费原因
|预约前确认事项
|是否需自费
|体检或门诊费
|医生评估及表格处理
|是否包含复诊
|是
|实验室检测费
|抗体检测或传染病筛查
|由谁开出账单
|是
|疫苗费
|补种缺失的项目
|按每针单独收费，还是按整个接种系列一次性收费
|是
|行政或报告费
|表格处理、密封、复印
|是否另外收费
|视诊所而定
作者
Hayne
Expatica 小提示
询问诊所价格时，除了问总价，更要问清楚哪些项目已包含在内，哪些需要另外计费。
如何计算自费项目？
许多诊所会把体检、化验、补种和表格处理分开收费，各州及各诊所的收费差异也较大。移民体检的费用不能默认由保险承担；而普通成人的常规疫苗，若在保险网络内（in-network）的医疗机构接种，部分项目可能按 CDC 的疫苗费用支付指南获得更好的保险覆盖。
没有保险也不代表无法接种。可先查看 HealthCare.gov 的医疗保险市场（Marketplace）信息，再比较家庭医生、药房或公共卫生部门提供的成人接种途径。
比较不同保险方案
Cigna Global 更适合作为国际医疗保险或过渡期保障方案的比较对象，并非移民体检的替代方案。比较时应重点关注承保网络范围、等待期、门诊保健福利、是否将移民体检排除在承保范围之外，以及理赔和直接结算方式，具体承保范围请以官方保单条款、保障范围摘要（Summary of Benefits）及客服回复为准。
不少新移民在抵达美国的第一周，就需要自费支付体检费或补种费用，但此时本地银行账户可能还未完全开通，这种情况下提前准备好美元资金会更稳妥。
刚刚抵达美国如何支付疫苗费用？
如果本地账户还未完全开通，却需要先支付体检费、补种费或押金，可以考虑用 Wise（国际汇款服务商）作为提前准备美元资金的过渡方式。
在部分支持地区，Wise 多币种账户可用于持有和兑换美元；若诊所接受银行转账或自动清算所转账（ACH），也可以使用 Wise 提供的美国账户信息付款。付款前应先确认诊所接受哪种付款方式，再确认 Wise 在所在地区是否提供相应功能。
Wise 是金融机构，并非银行，具体功能、费用和可用性会因地区和产品而异。转账前会显示费用和中间汇率，但留意支持的币种、可用地区和到账时间会因国家、地区和付款方式而有所不同。
若想把这种过渡性付款方式和后续开设本地账户的安排一并比较，可参考 2026 美国华人 Wise 汇款全攻略：手续费、限额、安全性与税务合规详解，并结合美国银行（Bank of America）、大通银行（Chase）、富国银行（Wells Fargo）等主要银行的日常账户服务做出选择。
使用 Wise 轻松管理多种货币
如果你计划移居美国或刚到美国，Wise 的多币种账户支持美元 (USD) 及其他 40+ 多种货币，可助你高效管理跨国财务。
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对于正在搬家和安顿的新移民来说，Wise 是适应新环境的实用工具，可以节省大量汇率损失。
FAQ
常见问题
美国绿卡体检通常需要补种哪些疫苗？
没有中国的疫苗本，还能在美国补种吗？
可以，关键在于现有的书面材料是否充分。接种记录翻译件、学校记录、医院记录和抗体检测结果，都可能帮助医生判断应该补种疫苗还是补充证明材料。
在美国没有保险，也可以接种疫苗吗？
可以，但要先分清普通成人疫苗和移民体检这两套要求。没有保险时，多数项目仍可以自费完成，也可以同时比较药房、公共卫生部门和 HealthCare.gov 的投保渠道。
美国的药房能完成移民体检要求的疫苗接种吗？
药房通常可以提供部分常规疫苗，也能出具接种记录，但这不代表能完成 I-693 疫苗评估和签字，预约时务必分开确认。
还没有美国银行账户，该如何支付诊所费用？
常见方式包括国际信用卡、现场自费刷卡、银行转账，或提前准备好美元资金。若考虑使用 Wise 国际汇款或 Wise 多币种账户作为过渡方式，应先确认诊所接受的付款方式，并以 Wise 官方费用页面、产品说明及所在地区的实际功能为准。
资料来源
资料核查日期：2026 年 9 月 2 日