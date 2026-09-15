美国疫苗接种指南2026：新移民须知的接种要求、费用与付款安排

本文将按实际步骤，说明如何判断适用路径、准备所需材料、核实费用，并安排抵达后第一周的付款方式。 （本文依据 USCIS、CDC 和 HealthCare.gov 公开页面整理，仅供一般信息参考，不构成医疗、法律、移民、保险或财务建议；如接种后出现严重过敏反应或其他急症，请立即寻求紧急医疗帮助。） 内容目录 重点整理

如何判断自己属于哪种接种情况

如何判断常见接种项目？

没有完整接种记录该怎么办？

在哪里可以接种美国疫苗？

美国疫苗接种费用、保险与自费支付

刚刚抵达美国如何支付疫苗费用？

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重点整理 绿卡体检（I-485 体检）

适用人群 ：I-485（身份调整申请表）申请人

：I-485（身份调整申请表）申请人 负责机构 ：指定体检医生（Civil Surgeon）

：指定体检医生（Civil Surgeon） 常见费用 ：体检费、化验费、疫苗费

：体检费、化验费、疫苗费 下一步 ：先核对 USCIS 官方疫苗要求



：先核对 USCIS 官方疫苗要求 普通成人补种（刚到美国的成人）

适用人群 ：刚抵达美国的成人

：刚抵达美国的成人 负责机构 ：家庭医生（PCP）、药房、紧急护理中心（Urgent Care）

：家庭医生（PCP）、药房、紧急护理中心（Urgent Care） 常见费用 ：门诊费、疫苗费

：门诊费、疫苗费 下一步 ：对照 CDC 成人推荐接种清单



：对照 CDC 成人推荐接种清单 学校或工作要求（入学/入职/岗位合规）

适用人群 ：学生、医护人员、特定雇员

：学生、医护人员、特定雇员 负责机构 ：指定机构、药房、职业健康门诊

：指定机构、药房、职业健康门诊 常见费用 ：抗体检测费、表格处理费、疫苗费

：抗体检测费、表格处理费、疫苗费 下一步：先确认学校或雇主发来的具体要求与截止时间

如何判断自己属于哪种接种情况 按顺序回答以下问题，可判断适用路径。 Q1. 你是否正在办理 I-485 身份调整，或需要提交、更新 Form I-693（移民体检及疫苗接种记录表）？ 是 → 路径 A：绿卡体检 / I-693（由指定体检医生办理）

否 → 到 Q2 Q2. 你的目标是否是取得医生签字并密封的 I-693 表格（而不只是补打疫苗）？ 是 → 路径 A：绿卡体检 / I-693

否 → 到 Q3 Q3. 你是否有明确的学校入学疫苗要求（指定清单、表格或截止日期）？ 是 → 路径 C：学校要求

否 → 到 Q4 Q4. 你是否有明确的工作或入职疫苗要求（雇主清单、表格，或需要做抗体滴度检测）？ 是 → 路径 C：工作要求

否 → 到 Q5 Q5. 你只是想按美国建议补齐成人疫苗记录（不涉及 I-693，也没有学校或雇主表格）？ 是 → 路径 B：普通成人补种（按 CDC 建议）

否 → 返回 Q3／Q4，先确认要求来自学校、雇主、州政府还是具体项目，再决定路径 路径说明： 路径 A（I-693）：只能由 USCIS 指定体检医生办理。预约前先确认对方是否能完成 Form I-693。

路径 B（成人补种）：按 CDC 成人接种建议，在家庭医生、药房或紧急护理中心补打疫苗，并保存接种记录。

路径 C（学校或工作要求）：以对方提供的表格和截止日期为准，优先确认是否需要抗体滴度检测，以及是否要求指定机构签字。 作者 Hayne Expatica 小提示 不少药房可以补打麻腮风三联疫苗（MMR）或流感疫苗，但大多数药房无法完成 I-693 疫苗评估。预约前可直接询问能否办理 Form I-693。 绿卡体检与 I-693 疫苗要求 正在办理身份调整的申请人，可先查看 USCIS 的疫苗接种要求页面，再参考 Expatica 的美国绿卡体检指南 2026：申请路径、材料准备、疫苗要求与 I-693 表格了解完整流程。通常只有 USCIS 指定体检医生才能完成 I-693 疫苗评估部分；但对于以难民身份申请调整身份的人士，州或地方卫生部门医生也可依据 USCIS 的’整体指定’（blanket designation）完成疫苗记录部分。 根据 USCIS 现行政策，COVID-19 疫苗自 2025 年 1 月 20 日起已不再是身份调整申请人的强制接种项目；CDC 也已于 2025 年 3 月更新体检医生技术说明，将 COVID-19 从评估清单中正式移除。其他疫苗项目仍需按年龄、既有记录和现行规则逐一核对。 普通成人补种与学校、工作要求的区别 普通成人补种主要参考 CDC 的成人接种建议，而学校或工作要求则分别由学校、州规定或雇主决定，与移民体检是两套独立标准。 药房通常可以完成不少常规接种，但即使打了针，也不代表能出具 I-693 所需的证明——I-693 仍须由指定体检医生签署。

如何判断常见接种项目？ 判断接种项目，不是自行列清单，而是按年龄、病史、既有记录和具体场景逐项核对。 绿卡体检常见项目 绿卡体检中常见的项目包括麻腮风三联疫苗（MMR）、百白破或白破疫苗（Tdap / Td）、水痘疫苗、乙肝疫苗、流感疫苗和脊髓灰质炎（脊灰）疫苗，但并非人人都需要全部补种。是否需要接种，取决于年龄是否符合要求、书面记录是否有效、能否以抗体检测证明已具备免疫力，以及现行 USCIS 与 CDC 规定。 年龄、病史、怀孕和流感季对接种安排的影响 不符合年龄要求的项目，医生会在表格上注明。怀孕、接种禁忌症、流感季的疫苗供应情况，以及是否已开始某个系列的接种，都会影响当次的具体安排。 需要说明的是，移民体检并不要求当天完成整个接种系列，通常只需完成当次应接种的一剂。涉及怀孕、慢性病、补种安排或抗体检测的具体决定，由医生或指定体检医生判断。

没有完整接种记录该怎么办？ 只有中文接种记录、只剩学校旧表格，或完全没有疫苗本，都不一定需要从头重新接种，但要准备好合适的证明材料。 作者 Hayne Expatica 小提示 不少诊所愿意在正式预约前，先查看你发送的接种记录照片，并提前告知哪些记录可以接受、哪些需要翻译或改做抗体检测。 哪些记录、翻译件和抗体检测结果可以作为证明？ 个人疫苗本、学校记录、医院记录、药房记录，以及可靠的英文翻译件，都可能被接受。根据 CDC 发布的体检医生技术说明，部分项目可以用抗体滴度检测（titer test）作为替代证明，但口头陈述通常不算正式记录。 预约前所需材料 身份证件或护照

疫苗接种记录及英文翻译件

保险卡（如有）

付款方式

病史或用药清单（如有）

问题清单，包括：是否接受保险、能否当场补种、能否完成 I-693、多久能拿到结果

在哪里可以接种美国疫苗？ 选择接种地点时，不只要看谁能打针，还要看谁能出具你需要的文件。想了解日常就医的基本安排，可参考 Expatica 的美国家庭医生（PCP）指南 2026：定义、寻找方法与首次预约准备。可参考以下表格： 机构类型 适合什么场景 能否完成 I-693 常见优点 预约前确认事项 指定体检医生（Civil Surgeon） 绿卡体检 可以 直接处理 I-693 是否含化验和补种 家庭医生（PCP） 常规补种、长期健康管理 多数不可以 熟悉病史，能安排后续计划 是否接收新患者 紧急护理中心（Urgent Care） 临时补种、轻症就诊 多数不可以 预约时间较灵活 能否出示学校或工作所需证明 药房 流感、MMR 等常规疫苗 多数不可以 网点多，预约快 是否接受你的保险 县或市公共卫生部门 部分公共接种项目 视具体项目而定 对无保险人群有时更友好 是否面向成人开放 如何选择指定体检医生、家庭医生、紧急护理中心与药房？ 若目标是完成 I-693，应先用 USCIS 的指定体检医生查找工具找医生。若只是补种成人疫苗，家庭医生更适合做整体健康评估；紧急护理中心和 CVS、Walgreens 等药房，则更适合补打单针疫苗或季节性流感疫苗。 预约时如何确认口译服务、价格和出结果时间？ 预约前建议先通过电话或线上确认以下五点： 是否接收新患者

是否有普通话医生或口译服务

是否接受保险

是否列明收费分项

报告和复诊需时