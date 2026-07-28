美国请病假指南2026：在美华人一文看懂带薪病假制度、州法与请假流程

美国没有适用于所有私营企业员工的统一带薪病假制度，所以 “病假” 怎么请，需要同时看州法、城市条例、员工手册和人事系统。读完这指南后，你就能判断要看哪一层制度、怎样确认自己请的病假是否带薪，以及请假被拒时先做什么。
（以下内容依据目前可查官方资料整理，仅供一般信息参考，不构成法律建议。美国病假规定变化较快，尤其是累计、等待期、医生证明和结转，最后仍要以你所在地官方页面和雇主书面政策为准。）
重点问题
|问题
|简答
|你需要查看
|联邦有否要求私人企业提供美国带薪病假？
|一般沒有全国统一要求
|美国劳工部 Sick Leave 页面
|FMLA （《家庭和医疗休假法》）与一般带薪病假区别是什么？
|FMLA 主要是特定条件下的无薪、保障职位的无薪休假；带薪病假通常是短期生病、看医生用的带薪假
|联邦规则加员工手册
|州和城市制度重要吗？
|重要，会直接影响病假小时数累计、多久后才能开始使用及年度病假上限
|GovDocs 2026年各州带薪病假法律汇总
|公司病假政策是否更好？
|不一定，公司病假政策可以高于法律最低标准
|员工手册、工资单、员工门户
|为什么要留书面记录？
|只有口头同意，没有系统或书面记录，最容易引发争议
|邮件、系统申请、截图
美国病假的三层规则
很多人搜索 “美国病假” 时，先看到的是联邦页面，但联邦制度并不一定适用于全国所有地方。真正影响你能否请病假、请假时长、需不需要证明等，主要看州、城市和公司政策。
例如在加州、纽约州、华盛顿州和新泽西州的规则可能都不一样，纽约市、西雅图、费城等城市还可能有还可能有更具体的要求。相反，像德州这类没有全州通用带薪病假框架的地方，很多情况更依赖公司政策或地方规则。
|层级
|主要作用
|你需要查看
|联邦
|给出最低标准，厘清常见误区
|自己是否私企员工，是否涉及 FMLA
|州和城市
|通常规定病假怎么累计、等待期多久、能否结转、要不要证明
|州劳工部门和城市劳工页面
|公司政策
|写明申请入口、扣哪类假、内部流程
|员工手册、工资单、员工门户
带薪病假的覆盖范围逐年扩大。截至 2026 年 2 月，已有 17 个州及华盛顿特区强制要求私营雇主提供带薪病假，另有 3 个州（伊利诺伊州、缅因州、内华达州）要求提供不限原因的带薪假。具体可参考GovDocs 2026年各州带薪病假法律指南，定期核对最新状态。
联邦制度不等于全国统一带薪病假制度
美国劳工部说明，对大多数私营企业员工来说，联邦层面目前没有普遍适用的法定带薪病假要求。很多人会把 FMLA （《家庭和医疗休假法》）等同于一般美国带薪病假制度，其实它主要是符合条件时可用的无薪、保障职位的无薪休假，不是所有员工都能直接用。
如果你搜到的是联邦雇员专用病假页面，不要直接套到私企。联邦雇员所用的规则和普通私营企业员工并不相同。
州和城市规则通常更影响你能否申请病假及能请多长
州法和城市条例经常会写到病假累计速度、何时开始生效、能否结转，以及什么情况下雇主会要求证明。比如 加州官方页面 和 华盛顿州官方页面 都明确说明，累计和可使用不是同一件事。
如果你在纽约州，州政府还提供了中文 FAQ 供参考。在美华人除了只看州法，还要再核对所在城市和公司政策。以纽约州为例，NYC消费者及劳工保障局（DCWP）官方页面指出纽约市已修订《带薪安全与病假法》（ESSTA），从 2026 年 2 月 22 日起扩大了适用理由，并新增一笔32小时的无薪安全与病假。其他州的规则同样每年更新，可参考 GovDocs 2026年各州带薪病假法律指南一次查清所有州份最新情况。
谁能请病假，病假是否一定带薪？
在美国，”我到底有没有资格请病假” 是最常被问到的问题。答案通常不取决于你的职位名称，而是看你在哪个州、哪个城市工作，雇主规模有多大，以及公司手册怎么写。很多州会覆盖全职、兼职、小时工，部分地方也覆盖临时工，但不管是试用期员工还是兼职员工，病假能不能请及请假时长等都不能一概而论，要看具体所在地和公司政策。
你可以先这样判断：
- 全职员工通常最容易在员工手册和工资单中看到病假余额
- 兼职和小时工并不一定没有美国病假，很多地方同样按工时累计
- 新入职员工可能从第一天开始累计，但要过一定天数后才能使用
- 远程员工（work from home）要先看自己适用哪一州或哪一城市的规则
- 移民身份通常不会让你失去基本的劳动权益保障，但具体争议怎么处理，还是要以州劳工机构和法律援助组织的建议为准
作者
Hayne
小提示
很多公司会在员工门户或工资单上显示已累计和可用小时数，记得第一天就截图保存，方便日后省事。
另外一件容易误判的事是，把综合带薪休假余额（Paid Time Off／PTO balance）当成法定病假余额 （statutory sick leave balance）。PTO 可能把病假、事假和年假合并在一起，和法定病假不完全相同。
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病假怎么累计、何时能使用、需要医生证明？
很多美国病假政策分成两步：”先累计，再使用”。也就是说，你可能从入职第一天就开始累积病假，但要过 30 天、90 天，或达到本地规则要求后，才能真正请假。
你可先按这份清单检查：
- 工资单或员工门户里有没有已累计和可用小时数
- 员工手册里病假、PTO、缺勤政策是否分开写
- 州劳工网站 FAQ，确认等待期和结转规则
- 公司手册是否写明美国病假医生证明要求
这里不是任何一天病假都自动需要医生证明。很多地方要看请假天数、公司政策和当地法规，有的地方只有连续缺勤较久时才允许要求证明。其中一个实用做法是先对照本地官方 FAQ，再核对员工手册里的书面标准，不要只凭主管口头说法。
请病假时，先怎么跟主管和人事部门说？
请病假时经常出问题的地方是你有没有按流程留存书面记录。当临时生病而来不及提前说时，先按公司规定通知主管，再尽快补邮件或系统申请。
你可参考以下顺序做：
- 先通知主管，说明今天无法到岗或需要提前离开
- 立刻查看员工手册或系统，确认该走邮件、HR 系统还是电话流程
- 提交申请后截图，保存申请时间、假别类型和审批状态
- 事后确认扣的是病假、PTO，还是无薪假
作者
Hayne
小提示
请病假时只需说明预计缺勤时间、是否已在系统提交、是否需要补文件，不必过度透露病情细节。如果主管口头同意，但人事系统没有记录，后续容易出现工资、考勤或纪律处分争议。
公司政策和州法不一致时怎么办？
判断顺序通常很简单，先看哪条规则真正适用于你，再看哪一方对员工更有利。一般来说，公司政策不能低于适用法律的最低要求，但公司可以提供更多病假小时数或更宽松的条件。
你可参考以下顺序做：
- 找州或城市最低要求
- 对照员工手册，看是否有列明更优厚的条件
- 如果两者冲突，要求 HR 用书面方式说明依据
FMLA、工伤赔偿、伤残保险、带薪家庭假都和病假不同，不要混为一谈。这里有一个常见误区是：将 “公司不给病假” 等同于 “没有任何请假权利”。实际上你可能适用另一套无薪或保岗位框架。
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被拒绝后，先保留哪些证据、去哪里核实？
最重要的是先留好这些证据：
- 员工手册截图
- 工资单或门户余额截图
- 请假邮件或系统记录
- 主管和 HR 回复
- 就诊或医生证明
然后按顺序联系核实，公司 HR → 州劳工机构 → 城市劳工办公室 → 员工权益组织 —— 通常都比只和直属主管反复争论更有效。
新移民入职第一周必须确认的 5 件事
- 病假和 PTO 是分开算，还是合并显示
- 病假从哪天开始累计，何时才能使用
- 请假入口在哪，是员工门户、邮件还是热线
- 请病假需要连续几天后才补医生证明
- 远程办公时，适用的是哪一州或哪一城市规则
FAQ
常见问题
美国联邦法律要求雇主提供带薪病假吗？
对大多数私营企业员工来说，联邦层面并没有普遍适用的法定带薪病假要求。真正更常决定你待遇的，通常是州法、城市条例和公司政策。
试用期或兼职员工在美国可以请病假吗？
可以，但不能一概而论。很多地区会覆盖兼职或小时工，不过能否请、何时能用、是否带薪，仍要看所在地规则和公司政策。
美国请病假需要医生证明吗？
有时需要，但不是任何一天病假都自动需要。关键看请假时长、公司政策和当地法规，所以最好保留就诊和书面沟通记录。
移民身份会影响我在美国请病假的权利吗？
劳动权利通常不应因为移民身份被排除，但具体适用和投诉路径仍要看当地法律和官方说明。遇到争议时，尽快联系州劳工机构或法律援助组织更稳妥。
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资料来源
- 美国劳工部 Sick Leave 页面
- 美国人事管理局 Sick Leave 页面
- 华盛顿州劳工与产业部 Paid Sick Leave 页面
- 加州劳工专员办公室 Paid Sick Leave 页面
- 纽约州带薪病假中文 FAQ
- 费城市劳工部带薪病假资源页
- NYC消费者及劳工保障局(DCWP)官方页面
- Legal Aid at Work 加州带薪病假中文说明
- Ogletree《Employer Compliance Watchlist: Key State Laws Effective January 1, 2026》（2026年州法更新）
- Inova Payroll《2026 Paid Sick Leave Laws by State》（2026年各州带薪病假总览）
- GovDocs《2026年各州带薪病假法律指南》（可查全部州份最新规定）
资料核查日期：2026 年 7 月 15 日