重点问题 问题 简答 你需要查看 联邦有否要求私人企业提供美国带薪病假？ 一般沒有全国统一要求 美国劳工部 Sick Leave 页面 FMLA （《家庭和医疗休假法》）与一般带薪病假区别是什么？ FMLA 主要是特定条件下的无薪、保障职位的无薪休假；带薪病假通常是短期生病、看医生用的带薪假 联邦规则加员工手册 州和城市制度重要吗？ 重要，会直接影响病假小时数累计、多久后才能开始使用及年度病假上限 GovDocs 2026年各州带薪病假法律汇总 公司病假政策是否更好？ 不一定，公司病假政策可以高于法律最低标准 员工手册、工资单、员工门户 为什么要留书面记录？ 只有口头同意，没有系统或书面记录，最容易引发争议 邮件、系统申请、截图

美国病假的三层规则 很多人搜索 “美国病假” 时，先看到的是联邦页面，但联邦制度并不一定适用于全国所有地方。真正影响你能否请病假、请假时长、需不需要证明等，主要看州、城市和公司政策。 例如在加州、纽约州、华盛顿州和新泽西州的规则可能都不一样，纽约市、西雅图、费城等城市还可能有还可能有更具体的要求。相反，像德州这类没有全州通用带薪病假框架的地方，很多情况更依赖公司政策或地方规则。 层级 主要作用 你需要查看 联邦 给出最低标准，厘清常见误区 自己是否私企员工，是否涉及 FMLA 州和城市 通常规定病假怎么累计、等待期多久、能否结转、要不要证明 州劳工部门和城市劳工页面 公司政策 写明申请入口、扣哪类假、内部流程 员工手册、工资单、员工门户 带薪病假的覆盖范围逐年扩大。截至 2026 年 2 月，已有 17 个州及华盛顿特区强制要求私营雇主提供带薪病假，另有 3 个州（伊利诺伊州、缅因州、内华达州）要求提供不限原因的带薪假。具体可参考GovDocs 2026年各州带薪病假法律指南，定期核对最新状态。 联邦制度不等于全国统一带薪病假制度 美国劳工部说明，对大多数私营企业员工来说，联邦层面目前没有普遍适用的法定带薪病假要求。很多人会把 FMLA （《家庭和医疗休假法》）等同于一般美国带薪病假制度，其实它主要是符合条件时可用的无薪、保障职位的无薪休假，不是所有员工都能直接用。 如果你搜到的是联邦雇员专用病假页面，不要直接套到私企。联邦雇员所用的规则和普通私营企业员工并不相同。 州和城市规则通常更影响你能否申请病假及能请多长 州法和城市条例经常会写到病假累计速度、何时开始生效、能否结转，以及什么情况下雇主会要求证明。比如 加州官方页面 和 华盛顿州官方页面 都明确说明，累计和可使用不是同一件事。 如果你在纽约州，州政府还提供了中文 FAQ 供参考。在美华人除了只看州法，还要再核对所在城市和公司政策。以纽约州为例，NYC消费者及劳工保障局（DCWP）官方页面指出纽约市已修订《带薪安全与病假法》（ESSTA），从 2026 年 2 月 22 日起扩大了适用理由，并新增一笔32小时的无薪安全与病假。其他州的规则同样每年更新，可参考 GovDocs 2026年各州带薪病假法律指南一次查清所有州份最新情况。

谁能请病假，病假是否一定带薪？ 在美国，”我到底有没有资格请病假” 是最常被问到的问题。答案通常不取决于你的职位名称，而是看你在哪个州、哪个城市工作，雇主规模有多大，以及公司手册怎么写。很多州会覆盖全职、兼职、小时工，部分地方也覆盖临时工，但不管是试用期员工还是兼职员工，病假能不能请及请假时长等都不能一概而论，要看具体所在地和公司政策。 你可以先这样判断： 全职员工通常最容易在员工手册和工资单中看到病假余额

兼职和小时工并不一定没有美国病假，很多地方同样按工时累计

新入职员工可能从第一天开始累计，但要过一定天数后才能使用

远程员工（work from home）要先看自己适用哪一州或哪一城市的规则

移民身份通常不会让你失去基本的劳动权益保障，但具体争议怎么处理，还是要以州劳工机构和法律援助组织的建议为准 作者 Hayne 小提示 很多公司会在员工门户或工资单上显示已累计和可用小时数，记得第一天就截图保存，方便日后省事。 另外一件容易误判的事是，把综合带薪休假余额（Paid Time Off／PTO balance）当成法定病假余额 （statutory sick leave balance）。PTO 可能把病假、事假和年假合并在一起，和法定病假不完全相同。 如果你的美国病假可能转成无薪假，医疗账单和保费压力也要一起计算。可先看 Expatica 的美国医疗保险指南：医疗保险全攻略，需要比较国际或私人方案时，也可以留意 Cigna、Allianz Insurance 这类提供商的保障范围和跨国覆盖，但它们不会决定你的病假资格。 Cigna Global Cigna Global 提供专为长期在美生活（12 个月以上）的人士设计的国际医疗保险，可以根据你的实际需要量身配置保障范围、与眾多医疗机构直接结算费用、处理复杂情况，以及全球医疗保障，医疗网络覆盖超过 150 万名医生、专科医师和治疗师。 前往官网

病假怎么累计、何时能使用、需要医生证明？ 很多美国病假政策分成两步：”先累计，再使用”。也就是说，你可能从入职第一天就开始累积病假，但要过 30 天、90 天，或达到本地规则要求后，才能真正请假。 你可先按这份清单检查： 工资单或员工门户里有没有已累计和可用小时数

员工手册里病假、PTO、缺勤政策是否分开写

州劳工网站 FAQ，确认等待期和结转规则

公司手册是否写明美国病假医生证明要求 这里不是任何一天病假都自动需要医生证明。很多地方要看请假天数、公司政策和当地法规，有的地方只有连续缺勤较久时才允许要求证明。其中一个实用做法是先对照本地官方 FAQ，再核对员工手册里的书面标准，不要只凭主管口头说法。

请病假时，先怎么跟主管和人事部门说？ 请病假时经常出问题的地方是你有没有按流程留存书面记录。当临时生病而来不及提前说时，先按公司规定通知主管，再尽快补邮件或系统申请。 你可参考以下顺序做： 先通知主管，说明今天无法到岗或需要提前离开 立刻查看员工手册或系统，确认该走邮件、HR 系统还是电话流程 提交申请后截图，保存申请时间、假别类型和审批状态 事后确认扣的是病假、PTO，还是无薪假 作者 Hayne 小提示 请病假时只需说明预计缺勤时间、是否已在系统提交、是否需要补文件，不必过度透露病情细节。如果主管口头同意，但人事系统没有记录，后续容易出现工资、考勤或纪律处分争议。

公司政策和州法不一致时怎么办？ 判断顺序通常很简单，先看哪条规则真正适用于你，再看哪一方对员工更有利。一般来说，公司政策不能低于适用法律的最低要求，但公司可以提供更多病假小时数或更宽松的条件。 你可参考以下顺序做： 找州或城市最低要求 对照员工手册，看是否有列明更优厚的条件 如果两者冲突，要求 HR 用书面方式说明依据 FMLA、工伤赔偿、伤残保险、带薪家庭假都和病假不同，不要混为一谈。这里有一个常见误区是：将 “公司不给病假” 等同于 “没有任何请假权利”。实际上你可能适用另一套无薪或保岗位框架。 Allianz Care Allianz Care 是国际医疗保险的领先品牌，针对不同 expat 生活方式设计了多种专业保障方案。 无论你接下来会在哪里生活和工作，都可以透过 Allianz Care 为自己和家人安排合适的医疗保障。 前往官网 被拒绝后，先保留哪些证据、去哪里核实？ 最重要的是先留好这些证据： 员工手册截图

工资单或门户余额截图

请假邮件或系统记录

主管和 HR 回复

就诊或医生证明 然后按顺序联系核实，公司 HR → 州劳工机构 → 城市劳工办公室 → 员工权益组织 —— 通常都比只和直属主管反复争论更有效。