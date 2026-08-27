美国白卡申请指南2026：Medicaid资格、材料与流程

以下仅供一般信息参考，不构成医疗、法律、移民、税务、财务或个性化保险建议，最终以你所在州分规则为准。
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Cigna Global
Cigna Global 提供专为长期在美生活（12 个月以上）的人士设计的国际医疗保险，可以根据你的实际需要量身配置保障范围、与眾多医疗机构直接结算费用、处理复杂情况，以及全球医疗保障，医疗网络覆盖超过 150 万名医生、专科医师和治疗师。
关键要点
- Medicaid 由州管理，规则和名称会不同。
- 与商业医保不同，可全年随时申请。
- 资格审查按照家庭人数、调整后收入、身份，部分州不查资产。
- 常见材料有身份证明、住址证明、收入文件及现有保单。
- 不符合资格时，可考虑 CHIP、Marketplace 或私人保险。
美国白卡是什么，谁最可能符合资格
Medicaid（美国白卡）是联邦和州政府共同出资，但由各州执行的公共医疗保险。不同州的申请资格及名称（如加州叫Medi-Cal）和福利亦有不同，其医疗费用基本由政府全额或绝大部分报销，个人自付极少。面向低收入成年人、儿童、孕妇、老人和残障人士，有严格的收入和资产限制。各州通常基于联邦贫困线（FPL）的百分比来设定门槛。
资格、保费、补贴和计划选择会因州、收入、家庭人数和移民身份而异，请以 HealthCare.gov 或州市场官方页面为准。
Medicaid、CHIP、Marketplace、Medicare 有什么区别
是美国主要的四大公共与政府引导的医疗保险计划，本质区别在于针对的受众群体以及资金与管理机构不同：
- Medicaid（白卡）：面向低收入群体，有严格的低收入和资产限制
- CHIP（儿童健康保险）：面向中低收入家庭的儿童（19岁以下）
- Marketplace（医疗保险市场）：商业医疗保险，会根据家庭年收入提供补贴
- Medicare（红蓝卡）：面向65岁及以上人士或部分符合条件的残障人士
申请 Medicaid 前有什么要确认
- 所在州的特定规则：是否扩大了白卡范围（Medical Expansion），部分州只看收入不看资产；但仍有少数州资产审查极严，可先参考美国健康保险总览。
- 财务资格：申请人分 MAGI 人群（65岁以下非残疾成人、孕妇、儿童）和 Non-MAGI 人群，审查标准亦有不同。MAGI 主要看你的调整后家庭总收入 (MAGI, Modified Adjust Gross Income) 是否低于该州联邦贫困线（FPL）的特定百分比，通常不审查海外或本地的固定资产。但具体仍需核验各州当年规则。
- 身份和居住证明：证明自己符合联邦和地方州的身份要求。
哪些移民身份可以申请？哪些情况要特别看 public charge？
从 2026 年 10 月 1 日起，联邦政府将收窄可获联邦资金支持的全面 Medicaid 和 CHIP 移民身份类别。主要保留群組包括：美国公民及国民、符合条件的永久居民、Cuban/Haitian entrants，以及 COFA migrants。难民、庇护获批者和部分其他人道身份人士可能受影响。不过，各州是否以州资金继续提供保障，以及 Emergency Medicaid 是否适用，仍要查看所在州的最新官方规定。
根据 美国公民及移民服务局（USCIS） 于 2026 年 9 月 18 日生效的新指引，2026 年 9 月 18 日或之后领取的相关公共福利（包括部分 Medicaid 福利），将可能被纳入“任何及所有相关资料”的综合考量范围，与此前“仅计入现金救助及长期机构照护”的政策有所不同。
新规撤销 2022 年的框架，让移民官在适用的入境或身份调整个案中考虑更广泛的相关资料。这不表示领取 Medicaid 会自动导致申请被拒，而且 public charge 规定并不适用于所有移民身份或申请途径。正在准备受该规定约束的申请人，可在申领福利前向合资格移民律师或认可法律服务机构了解个人情况，确认你的具体福利类型和申请途径是否受影响。
美国白卡申请材料清单：需要哪些证明文件？
大多数州都会要求你证明身份、住址、收入、家庭成员情况，以及你现在有没有其他保险。确保所有的账单、租约、ID 上的名字和地址拼写完全一致，避免系统审核无法通过。
常见文件清单
- 身份证明，如护照、州身份证或驾照
- 地址证明，如租约、水电账单、银行账单或政府信件
- 收入证明，如工资单、联邦报税单（1040 表格）
- 移民或居留文件，如绿卡、工卡、签证或其他核验文件
- 现有医保卡，如其他商业保险或雇主保险
美国白卡怎么申请
目前处理最快的方式是直接登录联邦医保市场官网选择你所在的州。如果该州有独立运营的系统，它会自动将你跳转到该州的白卡申请入口。
然后创建个人账号，如实填写家庭人口、移民身份和年收入。系统在初步评估后，会提示你上传材料（如工资单、绿卡、驾照等复印件/照片）。
线上申请和直接找州机构申请有什么区别
有些州会先通过联邦 Marketplace 做资格判断，再把资料转给州 Medicaid 机构。有些州则有自己的州门户，能直接提交，所以你只要确认本州官方入口，不必两边都报。
提交后多久有结果，怎么补件和跟进
法律对政府机构的审批时间有严格限制，官方规定就普通申请（65岁以下非残疾人）必须在 45天内 给出最终结果。如果材料齐全且情况简单（如线上申请且系统自动匹配成功），最快 1至2周 就能收到批准通知。
如果审核人员发现材料不全，会给你寄一封信，通常称为 Request for Information 或 Notice of Missing Documents，信中会明确写出补件截止日期，可以通过网页上传、邮寄、传真或现场递交。
如果提交申请或补件后超过 3-4 周没有收到任何信件，可以登录你的州福利系统账号，查看案件状态，另外也可以拨打电话或直接去当地办公室查询进度。
批准后怎么用白卡看病和选计划
在大部分州，白卡并不是直接拿着去任何诊所都能看病，你需要选择一个具体的医保计划（Managed Care Plan），如果你在截止日期前没有回复，系统会自动为你随机分配一个计划。自动分配的计划可能不包含你常去的医院或医生，因此建议主动选择。
怎么查计划网络、医生和其他福利
如果你已有看习惯的医生，可以询问诊所接受哪个白卡计划，因为基本医疗福利（看病、住院、拿药）每个计划都一样，但不同计划提供的额外福利会有所不同。
如果你需要从海外调回美元支付相关账单，美国主要本地银行如Bank of America、Chase和Wells Fargo的跨境收款流程往往更繁琐。合适时也可考虑Wise，但不要把转账安排和资格申报分开处理。
收入超标不符合 Medicaid 白卡资格怎么办？3大替代医疗保险
即使不符合Medicaid资格也不用担心。美国的医疗保障系统还有以下方案，可按自己的情况选择：
- 如果收入略高于门槛：申请 ACA Marketplace（奥巴马医保）计划。
- 如果家里有孩子：检查孩子是否符合 CHIP（儿童健康保险计划）。
- 如果新到美国或在等待身份材料： 先确认是否需要购买过渡性短期医疗保险（Short-term Gap Insurance），以确保在身份落实期间拥有基础保障。
- 经常跨境生活的外籍人士：可考虑购买长期私人或国际医疗保险
如果想了解更多这些选项以及比较，可参阅美国保险总指南和国际健康保险指南。
CHIP、Marketplace 和 Cigna 分别适合什么情况
即使大人的收入超标无法申请白卡，19岁以下的儿童及青少年仍极有可能符合 CHIP；如果你全职居住在美国，且无法通过雇主获得医保，那么 ACA Marketplace（奥巴马医保）是你的首选。需要美国境内外长期保障的外籍人士，则可以把Cigna、Allianz Care作为可比较的国际私人保险选项。比较计划时应查看承保地域、医疗网络、等待期、除外责任和费用；具体保障及资格以保险公司的正式条款为准。
Allianz Care
Allianz Care 是国际医疗保险的领先品牌，针对不同 expat 生活方式设计了多种专业保障方案。 无论你接下来会在哪里生活和工作，都可以透过 Allianz Care 为自己和家人安排合适的医疗保障。
如何把海外资金转回美元支付保险费用
如果你在等资格结果，短期内要从海外调回美元支付过渡保险或医疗账单，可先阅读如何在美国进行国际汇款。
而 Wise 这类工具可用作跨境美元汇款。它通常以中间市场汇率和透明的费用展示成本，但不代表资格判断会因此改变，收入和资产是否需要申报，仍要按州 Medicaid 规则如实处理。具体选择需根据你的转账金额、时效要求和所在地区综合判断。
Wise 国际汇款
使用 Wise 从美国向海外转账，可以方便地把钱汇回中国，也可以向其他国家和地区付款。转账前，你可以清楚看到汇率、费用和预计到账时间，适合给国内家人汇款、支付中国账单，或管理中美之间的生活开支。
FAQ
常见问题
绿卡持有人可以申请 Medicaid 吗？
可以。绿卡持有人仍须符合所在州的收入、居住和其他资格规定，并可能受到五年等待期影响。儿童、孕妇和部分身份类别可能适用例外，应查看州Medicaid网站和联邦官方说明。
申请白卡会影响绿卡或 public charge 吗？
不一定。由于 2026 年 9 月 18 日起自由裁量权扩大，处于‘身份调整期’（如等待 I-485 审批）的申请人需更加谨慎。领取福利不意味着自动拒签，但建议在递交前咨询专业移民律师。
同时，根据 USCIS 以往的公共负担政策指引，诸如 Medicare（红蓝卡）、失业保险金（UI）等“赚取型福利”（earned benefits，即基于个人工作纳税记录获得的保障，而非基于收入门槛的救助性质福利）在传统上不被视为“means-tested public benefits”，因此通常不计入公共负担审查范围。但由于 2026 年新规扩大了移民官员可考量的资料范围，建议在申请前以 USCIS 官方 Policy Manual 最新版本或合资格移民律师意见为准，确认这一区分在新规下是否仍然适用。/
没有 SSN 能申请 Medicaid 吗？
不能一概而论。不同州、不同身份类别、不同家庭成员角色的要求都可能不同，有些申请会要求SSN，有些则会用其他身份或核验方式，非申请家庭成员的信息也有边界。
Medicaid 多久能批下来？
没有全国统一答案。处理速度会受州别、材料是否完整、身份核验是否顺利影响，所以提交后一定要保留申请编号、补件记录和通知截图。
白卡和红蓝卡有什么区别？
白卡通常指Medicaid，核心看收入、身份类别和州规则。红蓝卡通常指Medicare，主要面向65岁及以上人群或部分符合条件的残障人士，也有人会同时符合两者。
不符合 Medicaid 时，外籍人士可以先怎么买保险？
顺序通常是先看Marketplace和CHIP，再看私人保险。如果你需要美国境内外都能用的长期私人健康保险，或等待资格结果期间需要过渡覆盖，可以比较Cigna这类方案；如果保费需要从海外调回美元支付，也可结合Wise安排付款。