美国白卡申请指南2026：Medicaid资格、材料与流程

关键要点 Medicaid 由州管理，规则和名称会不同。

与商业医保不同，可全年随时申请。

资格审查按照家庭人数、调整后收入、身份，部分州不查资产。

常见材料有身份证明、住址证明、收入文件及现有保单。

不符合资格时，可考虑 CHIP、Marketplace 或私人保险。

申请 Medicaid 前有什么要确认 所在州的特定规则：是否扩大了白卡范围（Medical Expansion），部分州只看收入不看资产；但仍有少数州资产审查极严，可先参考美国健康保险总览。 财务资格：申请人分 MAGI 人群（65岁以下非残疾成人、孕妇、儿童）和 Non-MAGI 人群，审查标准亦有不同。MAGI 主要看你的调整后家庭总收入 (MAGI, Modified Adjust Gross Income) 是否低于该州联邦贫困线（FPL）的特定百分比，通常不审查海外或本地的固定资产。但具体仍需核验各州当年规则。 身份和居住证明：证明自己符合联邦和地方州的身份要求。 哪些移民身份可以申请？哪些情况要特别看 public charge？ 从 2026 年 10 月 1 日起，联邦政府将收窄可获联邦资金支持的全面 Medicaid 和 CHIP 移民身份类别。主要保留群組包括：美国公民及国民、符合条件的永久居民、Cuban/Haitian entrants，以及 COFA migrants。难民、庇护获批者和部分其他人道身份人士可能受影响。不过，各州是否以州资金继续提供保障，以及 Emergency Medicaid 是否适用，仍要查看所在州的最新官方规定。 根据 美国公民及移民服务局（USCIS） 于 2026 年 9 月 18 日生效的新指引，2026 年 9 月 18 日或之后领取的相关公共福利（包括部分 Medicaid 福利），将可能被纳入“任何及所有相关资料”的综合考量范围，与此前“仅计入现金救助及长期机构照护”的政策有所不同。 新规撤销 2022 年的框架，让移民官在适用的入境或身份调整个案中考虑更广泛的相关资料。这不表示领取 Medicaid 会自动导致申请被拒，而且 public charge 规定并不适用于所有移民身份或申请途径。正在准备受该规定约束的申请人，可在申领福利前向合资格移民律师或认可法律服务机构了解个人情况，确认你的具体福利类型和申请途径是否受影响。

美国白卡申请材料清单：需要哪些证明文件？ 大多数州都会要求你证明身份、住址、收入、家庭成员情况，以及你现在有没有其他保险。确保所有的账单、租约、ID 上的名字和地址拼写完全一致，避免系统审核无法通过。 常见文件清单 身份证明，如护照、州身份证或驾照

地址证明，如租约、水电账单、银行账单或政府信件

收入证明，如工资单、联邦报税单（1040 表格）

移民或居留文件，如绿卡、工卡、签证或其他核验文件

现有医保卡，如其他商业保险或雇主保险

美国白卡怎么申请 目前处理最快的方式是直接登录联邦医保市场官网选择你所在的州。如果该州有独立运营的系统，它会自动将你跳转到该州的白卡申请入口。 然后创建个人账号，如实填写家庭人口、移民身份和年收入。系统在初步评估后，会提示你上传材料（如工资单、绿卡、驾照等复印件/照片）。 线上申请和直接找州机构申请有什么区别 有些州会先通过联邦 Marketplace 做资格判断，再把资料转给州 Medicaid 机构。有些州则有自己的州门户，能直接提交，所以你只要确认本州官方入口，不必两边都报。 提交后多久有结果，怎么补件和跟进 法律对政府机构的审批时间有严格限制，官方规定就普通申请（65岁以下非残疾人）必须在 45天内 给出最终结果。如果材料齐全且情况简单（如线上申请且系统自动匹配成功），最快 1至2周 就能收到批准通知。 如果审核人员发现材料不全，会给你寄一封信，通常称为 Request for Information 或 Notice of Missing Documents，信中会明确写出补件截止日期，可以通过网页上传、邮寄、传真或现场递交。 如果提交申请或补件后超过 3-4 周没有收到任何信件，可以登录你的州福利系统账号，查看案件状态，另外也可以拨打电话或直接去当地办公室查询进度。