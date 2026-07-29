美国奥巴马医保指南2026：ACA、Marketplace 与申请资格

本文仅供一般信息参考，不构成医疗、法律、税务、移民或持牌保险建议。美国医保规则会随年份、州政策和个人情况而变，申请前请以官方提供资料或专业人士意见为准。）
内容目录
Cigna Global
Cigna Global 提供专为长期在美生活（12 个月以上）的人士设计的国际医疗保险，可以根据你的实际需要量身配置保障范围、与眾多医疗机构直接结算费用、处理复杂情况，以及全球医疗保障，医疗网络覆盖超过 150 万名医生、专科医师和治疗师。
重点问题
|问题
|简短答案
|链接
|读者接下来需要…
|ACA 是什么？
|ACA 指《平价医疗法案》，不是单一保险公司或产品
|ACA 定义
|先分清法案、购买平台和具体计划
|谁适合 ACA？
|没有合适雇主保险，又不确定自己是否更适合 Medicaid、Medicare 或 CHIP 的人
|ACA 适用对象
|先了解自己是否已有其他更合适途径
|何时申请？
|须留意每年Open Enrollment（开放注册期）时间，错过后要看是否符合Special Enrollment Period（特殊注册期）时间
|注册时间页面
|不要只记住某一年申请日期，先看你所在州当年安排
|哪些官方网站最重 要？
|联邦或各州 Marketplace、合法居留身份说明、补贴与报税说明
|HealthCare.gov 官方网站 合法居留身份说明IRS Premium Tax Credit 说明
|标记官方网站连结，之后按官方流程提交资料
|州与州之间规则会不会不同？
|会，尤其是 Marketplace 入口、Medicaid 扩展、医生网络和部分本州要求
|各州 Marketplace 入口一览
|先确认你所在州使用联邦平台还是州平台
作者
Hayne
Expatica 小提示
非身处美国的人士有可能因地区限制未能浏览 HealthCare.gov 官方网页，这里建议使用 VPN 连接美国地区浏览。
什么是奥巴马医保？
“奥巴马医保” 是华人社群里常见的俗称，指的是《平价医疗法案》（Affordable Care Act, ACA）下建立的一整套医保规则和个人投保渠道。它不是一家保险公司，也不是某一张固定保单，而是让符合条件的人可以透过 Health Insurance Marketplace 购买合规的医疗保险计划。
它也不等于 “免费医保”。部分人虽然可能符合 Premium Tax Credit 保费补贴或费用减免，但计划本身通常仍要承担 premium（保费）、deductible（自付额）、copay（定额共付）、coinsurance（比 例分担）等自付成本。
ACA、Obamacare 与 Marketplace 有什么区别？
这三个词有关联，但不是同义词。对搜索 ”奥巴马医保” 的人来说，最重要是先知道：你要寻找的是 ACA 下的 Marketplace 计划。
|术语
|中文常见叫法
|实际含义
|ACA
|平价医疗法案
|2010 年通过的医疗改革法律 框架
|Obamacare
|奥巴马医保
|ACA 的俗称
|Health Insurance Marketplace
|健保市场
|联邦或州的投保与比价平台
谁在美国可以申请奥巴马医保？
是否适合申请奥巴马医保，需要同时留意居住州、移民身份、收入、是否有雇主保险，以及是不是适合 Medicaid、CHIP 或 Medicare 等其他计划。很多人关心 “我的居留身份是否符合资格”，但更实际的问题是：你是否属于合法居留（lawfully present），以及有没有比 Marketplace 更适合的保障途径。
|身份或情况
|一般判断
|先看
|链接
|没有雇主保险的成年人
|通常需要先看 Marketplace 或 Medicaid
|联邦或州 Marketplace
|HealthCare.gov 官方网站
|有工作且雇主提供保险
|不一定适合选择Marketplace，要先比较雇主计划是否已足够
|雇主计划说明
|雇主福利文件、 HealthCare.gov 申请页面
|低收入家庭或有小孩的家庭
|先查看 Medicaid 或 CHIP 是否更合适
|州规则说明
|Medicaid.gov 各州资格说明 HealthCare.gov 官方网站
|65 岁以上或符合特定条件者
|应先看 Medicare
|Medicare 官方网站
|Medicare.gov
|外籍人士或签证持有人
|不能只看签证状态，要看是否合法居留（lawfully present）、州规则及其他来源
|Marketplace 身份说明
|HealthCare.gov 合法居留身份说明
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合法居留身份如何影响资格？
对移居海外者（expat） 和新移民来说，关键是 lawfully present（合法居留）。多数持有效签证或合法居留身份的人，原则上可以申请 Marketplace 计划，但具体能不能拿到补贴，要看身份类别和当年规则——这部分近年变动比较频繁，建议每次申请前都重新核实。
常见身份包括：
- 绿卡持有人（Lawful Permanent Resident，合法永久居民）：需要进一步查看 Marketplace、Medicaid 或 Medicare 平台。
- H-1B（临时工作签证／特殊职业人员签证）／H-4（H-1B 受抚养人签证，即配偶及未成年 子女签证）：先看雇主保险是否已经合适及负担得起。
- F-1（学生签证）／J-1（交流访问学者签证）：通常还要先看学校或项目保险要求。
- 难民（Refugee）、庇护身份（Asylee）、TPS（Temporary Protected Status，临时保护身份）等人道身份：目前仍属合法居留身份，原则上可申请 Marketplace 計劃。但根据 2025 年 7 月 4 日通过的联邦立法 H.R. 1（One Big Beautiful Bill Act），此类身份持有人的Premium Tax Credit（保费补贴）资格将自 2027 年 1 月 1 日起取消，届时只可自费购买 Marketplace 计划。建议申请前到 Commonwealth Fund、Georgetown CHIR 查看自己身份是否仍符合补贴条件。
- DACA（童年入境者暂缓遣返计划／暂缓驱逐儿童入境者行动）身份：根据 2025 年 6 月 美国联邦医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）最终规则（Marketplace Integrity and Affordability Final Rule），DACA 身份持有人自 2025 年 8 月 25 日起，已不再被视为 Marketplace 意义上的合法居留，因此目前不再有资格透过 Marketplace 投保或领取补贴。如果你或身边人是 DACA 身份，建议直接查询社区诊所、所在州的本地资助项目，或雇主保险等其他覆盖来源。
雇主保险、Medicaid、Medicare 与 ACA 的关系
在查阅 Marketplace 前，应该先确认自己是否已经有更合适的覆盖途径：
|途径
|适用对象
|雇主保险
|有工作且单位提供保险的人
|Medicaid / CHIP
|低收入家庭、儿童，以及符合所在州条件的人
|Medicare
|65 岁以上或符合特定条件者
|ACA Marketplace
|没有合适雇主保险、又不确定是否符合公共项目的人
什么时候可以申请奥巴马医保？
大多数人需要在每年的 Open Enrollment（开放注册期）内申请或更换计划。一旦错过，通常就只能看自己是否符合 Special Enrollment Period（特殊注册期）。
⚠️ 注意：开放注册期的截止日期，将从 2026 年秋季起提前。以往联邦平台的截止日是 1 月 15 日，但从 2026 年 11 月开始（对应 2027 年保单年度），使用 HealthCare.gov 的州将把截止日提前到 12 月 15 日，另外大部分自行运营平台的州最迟也不能超过 12 月 31 日（麻省的截止日為 12月 23 日；紐約州則未公佈）。详情请看 2027 年保单年度开放注册及截止日期参考说明。
|一般时间（26 年秋季 / 27 年保单年度起）
|联邦平台常见安排
|你可以
|每年 11 月 1 日
|开放注册期开始（有些州会更早）
|首次投保、续保、换计划
|每年 12 月 15 日
|2026 年秋季起，多数联邦平台州的开放注册期截止日
|想确保 1 月 1 日生效，建议在这之前完成投保
|12 月 31 日
|联邦平台开放注册期结束，多数州不再接受新投保
|只能等待特殊注册期开放，查看是否符合申请，或转去 Medicaid 等公共项目途径
|其他时间
|视乎是否符合特殊注册期而定
|先做申请资格筛查，了解自己是否符合资格购买
开放注册期（Open Enrollment）是什么？
开放注册期指你可以：
- 首次购买 Marketplace 保险
- 续保现有计划
- 更换计划
- 比较保费、网络和处方药目录
哪些情况会触发特殊注册期（Special Enrollment Period）？
常见触发事件包括：
- 失去现有保险
- 结婚、离婚、生子、收养
- 搬到别的州
- 移民或居留身份变化
- 家庭规模或收入发生变化
如果你已经错过了开放注册期，先到官方特殊注册期说明页面确认自己是否符合特殊注册期。
如何在HealthCare.gov申请奥巴马医保？
申请流程大致可分成 6 步：
- 先到HealthCare.gov官方申请页面，按 Create Account 创建账户。
- 确认申请入口
选取你的所在州，然后看你所在州用的是联邦平台，还是自己的州级 Marketplace。如果你居住在纽约（New York），页面将引导你到纽约州的申请页面（如下图）。
假设你居住在 Arizona（亚利桑那州），则可以继续在healthcare.gov申请。
- 创建账户
在对应平台上建立账户，填写姓名、电邮、密码及安全问题后，到电子邮箱查看验证电邮。读者需留意邮箱验证、居住州的选择，以及身份信息的填写格式。
- 填写家庭与收入信息
通过验证之后登入帐户，按绿色按钮开始申请，填写居住地址及上载身分证明文件。你通常需要填写家庭成员、预计年度收入、现有保险情况等。补贴判断常和这一部分 直接相关，所以不要随意估算。
- 比较计划
不要只看每月 premium（保费）数字。还要比较 deductible（自付额）、copay（定额共付）、coinsurance（比例分担）、out-of-pocket maximum（年度自付上限），以及你常看的医生和常用的药物是否在计划网络之内（in-network）。
- 支付首月保费并补交资料
选好计划并不代表已经完全生效。很多情况下，计划真正开始前，你还需要支付首月保费 ，或补交身份、收入等证明文件，才算完成整个流程。
申请前要准备哪些资料？
申请前要准备：
- 姓名、出生日期、联系方式
- 美国住址和所在州
- SSN 或其他身份识别信息
- 家庭成员信息
- 预计年度家庭收入
- 现有保险信息
在 HealthCare.gov 或州级 Marketplace 上怎么操作？
先确认你所在州的官方入口，再建立账户、填表、比较计划。有些州不会使用 HealthCare.gov，而是用自己州的 Marketplace 平台。建议读者第一步先核实清楚。
怎么看懂保费与自付费用？
不要只看保费。美国医保里真正决定你全年总支出的，往往是保费加上自付（out-of-pocket）两项费用。
|术语
|中文解释
|什么时候需要支付
|Premium
|保费
|每月支付
|Deductible
|自付额
|计划开始大规模分担费用前
|Copay
|定额共付
|看门诊、拿药等
|Coinsurance
|比例分担
|达到自付额（deductible）之后
|Out-of-pocket maximum
|年度自付上限
|年内累计自付总额达到上限后
Bronze、Silver、Gold、Platinum 怎么选？
这四个等级官方称为 metal tier（金属级别），区分依据是 actuarial value（精算价值）—— 即整体而言，保险公司平均会替你分担多少医疗费用，余下部分由你自付。等级越高，保险公司分担得越多，但每月保费通常也越贵：
|等级
|保险公司平均分担比例
|平均自付比例
|适合对象
|Bronze
|约 60%
|约 40%
|月保费最低，但看病时自付比例最高，适合身体健康、较少看病的人
|Silver
|约 70%
|约 30%
|保费比 Bronze 稍高，符合补贴减免条件的人，往往最值得重点比较这一档
|Gold
|约 80%
|约 20%
|月保费较高，但看病 自付比例较低，适合 常看医生或有固定治 疗需要的人
|Platinum
|约 90%
|约 10%
|月保费最高，自付比例最低，适合医疗需求较大的人
⚠️ 注意：以上百分比是 “精算价值”，反映的是一整个标准人群平均的费用分担比例，并不是某张保单的具体月费金额——每张保单的实际保费、自付额等数字仍要在 Marketplace 上逐一比较，金属级别只是帮你快速筛选范围的参考指标。
如果你平时较少看病，可能更在意每月保费这一项；如果你常看医生或长期用药，更要看的是全年总成本，而不只是月费数字。
ACA 计划通常保什么，不保什么？
Marketplace 合规计划通常覆盖基本健康权益，例如：
- 门诊服务
- 急诊服务
- 住院治疗
- 孕产和新生儿护理
- 心理健康与成瘾服务
- 处方药
- 预防服务
但这不代表所有医生都在医疗网络内，也不代表所有药都一定报销。另外还要核实：
- 医生是否属于 in-network（医疗网络内）
- 药物是否列在 formulary（药物目录）中
- 是否需要 primary care doctor（家庭医生）转诊
- out-of-network（医疗网络外）费用如何计算
华人和外籍人士常见误区
- 没工作不等于不能申请
- 没报过税不等于不能买
- 搬州后旧计划不一定还有效
- 既往病史可受保护，不代表所有药和医生都自动覆盖
- 保费最低的计划，不一定全年总花费最便宜
应怎么判断自己该选 ACA、雇主保险、Medicaid 还是过渡方案？
|情况
|先查看
|原因
|有稳定雇主保险
|雇主计划
|你可能已有主要合规覆盖来源
|低收入且符合州条件
|Medicaid 或 CHIP
|可能比 Marketplace 更适合
|65 岁以上或特定条件
|Medicare
|这是另一个独立的途径
|其他没有合适来源的人
|ACA Marketplace
|用来填补没有雇主保险或公 共项目时的空档
如果你还在适应本地制度，可以顺带浏览 Expatica 的 “美国医疗保健”、“美国生活指南” 和 “美国金融理财” 栏目，把看病、保险、报税和日常生活一同理解。
作者
Hayne
Expatica 小提示
如果你刚到美国，先别急着一口气比较几十个计划。建议先把 “我该选择雇主保险、Medicaid、Medicare，还是 Marketplace 途径” 这个先后顺序理清楚，后面会省下不少时间和精力。
Allianz Care
Allianz Care 是国际医疗保险的领先品牌，针对不同 expat 生活方式设计了多种专业保障方案。 无论你接下来会在哪里生活和工作，都可以透过 Allianz Care 为自己和家人安排合适的医疗保障。
适合新移民、工作签证、学生和绿卡家庭的途径
刚到美国的新移民
先确认自己所在州的官方 Marketplace 入口，再核实自己的身份是否属于可申请的类别。接下来 看家庭收入，判断是否更适合 Medicaid 或 CHIP。
H-1B 或其他工作签证持有人
先看雇主是否已提供负担得起的保险，再决定是否需要把 Marketplace 当成备选方案。不要因为 自己 “合法居留” 的身份就直接跳过雇主保险这一步，先比较两边的实际成本更稳妥。
F-1 留学生或访问学者
先看学校或交流项目保险要求，再核实自己是否能选择 Marketplace 或其他合规方案。学生的情 况常常和学校政策绑定，不能直接照搬上班族的经验。
绿卡家庭
先看家庭收入、所在州规则以及是否已有雇主保险。居留身份本身固然重要，但不是唯一的判断 因素。
搬到其他州／换工作／结婚生子后要注意什么？
- 搬州后，原来的 Marketplace 计划通常不能直接带到新州继续使用
- 换工作可能让你新增或失去雇主保险
- 结婚、生子、收养等事件可能改变家庭规模和补贴计算
- 家庭收入变化会影响补贴和年底税务结算
- 某些变化可能触发 Special Enrollment Period，建议尽快申报
可选的相关服务与合作品牌
如果你同时在比较其他保险选择，可以顺带了解一些国际保险品牌，例如 Cigna 和 Allianz。
👉 注意：它们不是奥巴马医保本身，也不能直接替代 ACA Marketplace 计划；计划是否适合仍要看 你的居住地、身份、保障范围和使用场景。
FAQ
常见问题
绿卡可以申请奥巴马医保吗？
有可能，但要同时看收入、州规则、是否有雇主保险，以及是否更适合 Medicaid 或 Medicare。
H-1B 可以买奥巴马医保吗？
可以，但很多 H-1B 持有人应该先看雇主保险是否够用，再决定是否需要 Marketplace。
F-1 留学生能买奥巴马医保吗？
有些情况可以，但要先看学校要求、身份规则和所在州的 Marketplace 规定。
没有工作可以申请奥巴马医保吗？
有可能。是否能申请，通常不只看工作状态，还要看收入、身份和州规则。
DACA 身份可以在 Marketplace 申请吗？
不可以。根据 2025 年的联邦规则改动，DACA 身份持有人自 2025 年 8 月 25 日起已不再具备 Marketplace 投保资格，这点和过去（2024–2025 年间曾短暂开放）不同，申请前务必留意这个变化。
错过开放注册期（Open Enrollment）怎么办？
先看自己是否符合特殊注册期 （Special Enrollment Period），再去官方页面核实。
ACA 包括既往病史吗？
ACA 合规计划不能因既往病史拒保或提高保费，但仍需另外核对药物目录、医生网络和实际自付费用。
搬到别的州后，奥巴马医保还有效吗？
很多计划是按州或地区运作的，搬州后通常需要重新查看新州的计划选项，原计划不一定能继续沿用。
资料来源
- HealthCare.gov 官方网站
- HealthCare.gov 合法居留身份说明
- HealthCare.gov 注册时间页面
- HealthCare.gov Marketplace 保障范围页面
- Internal Revenue Service
- US Congress: H.R. 1（One Big Beautiful Bill Act）
- Commonwealth Fund: What Recent Policy Changes Mean for Immigrant Health Coverage
- Georgetown CHI: Recent Federal ACA Marketplace Changes Strip Access to Health Care for Many Lawfully Present Immigrants
- Centers for Medicare & Medicaid Services: Marketplace Integrity and Affordability Final Rule）
- 2027 年保单年度开放注册及截止日期参考说明
最后核对日期：2026 年 7 月 3 日