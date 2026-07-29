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美国奥巴马医保指南2026：ACA、Marketplace 与申请资格

了解奥巴马医保，要先把《平价医疗法案》、Marketplace 和补贴这几个概念分开。读完后，你将能判断自己是否可能符合资格、何时申请，以及应去哪个官方入口查看信息。 

在蓝色背景上，一个听诊器摆放在折叠的美国国旗旁，象征美国的医疗保险与保健系统。
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已更新 29-7-2026

本文仅供一般信息参考，不构成医疗、法律、税务、移民或持牌保险建议。美国医保规则会随年份、州政策和个人情况而变，申请前请以官方提供资料或专业人士意见为准。）

内容目录

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重点问题

问题 简短答案 链接 读者接下来需要…
ACA 是什么？ ACA 指《平价医疗法案》，不是单一保险公司或产品ACA 定义 先分清法案、购买平台和具体计划
谁适合 ACA？ 没有合适雇主保险，又不确定自己是否更适合 Medicaid、Medicare 或 CHIP 的人ACA 适用对象 先了解自己是否已有其他更合适途径
何时申请？ 须留意每年Open Enrollment（开放注册期）时间，错过后要看是否符合Special Enrollment Period（特殊注册期）时间注册时间页面 不要只记住某一年申请日期，先看你所在州当年安排
哪些官方网站最重 要？联邦或各州 Marketplace、合法居留身份说明、补贴与报税说明HealthCare.gov 官方网站 合法居留身份说明IRS Premium Tax Credit 说明标记官方网站连结，之后按官方流程提交资料
州与州之间规则会不会不同？会，尤其是  Marketplace 入口、Medicaid 扩展、医生网络和部分本州要求各州 Marketplace 入口一览先确认你所在州使用联邦平台还是州平台
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作者

Hayne

Expatica 小提示

非身处美国的人士有可能因地区限制未能浏览 HealthCare.gov 官方网页，这里建议使用 VPN 连接美国地区浏览。

什么是奥巴马医保？ 

“奥巴马医保” 是华人社群里常见的俗称，指的是平价医疗法案》（Affordable Care Act, ACA）下建立的一整套医保规则和个人投保渠道。它不是一家保险公司，也不是某一张固定保单，而是让符合条件的人可以透过 Health Insurance Marketplace 购买合规的医疗保险计划。 

它也不等于 “免费医保”。部分人虽然可能符合 Premium Tax Credit 保费补贴或费用减免，但计划本身通常仍要承担 premium（保费）、deductible（自付额）、copay（定额共付）、coinsurance（比 例分担）等自付成本。 

ACA、Obamacare 与 Marketplace 有什么区别？ 

这三个词有关联，但不是同义词。对搜索 ”奥巴马医保” 的人来说，最重要是先知道：你要寻找的是 ACA 下的 Marketplace 计划。 

术语 中文常见叫法 实际含义
ACA 平价医疗法案 2010 年通过的医疗改革法律 框架
Obamacare 奥巴马医保 ACA 的俗称
Health Insurance Marketplace健保市场 联邦或州的投保与比价平台

谁在美国可以申请奥巴马医保？ 

是否适合申请奥巴马医保，需要同时留意居住州、移民身份、收入、是否有雇主保险，以及是不是适合 Medicaid、CHIP 或 Medicare 等其他计划。很多人关心 “我的居留身份是否符合资格”，但更实际的问题是：你是否属于合法居留（lawfully present），以及有没有比 Marketplace 更适合的保障途径。 

身份或情况 一般判断 先看 链接
没有雇主保险的成年人通常需要先看  Marketplace 或 Medicaid联邦或州 MarketplaceHealthCare.gov 官方网站
有工作且雇主提供保险不一定适合选择Marketplace，要先比较雇主计划是否已足够雇主计划说明 雇主福利文件、 HealthCare.gov 申请页面
低收入家庭或有小孩的家庭先查看 Medicaid 或 CHIP 是否更合适州规则说明 Medicaid.gov 各州资格说明 HealthCare.gov 官方网站
65 岁以上或符合特定条件者应先看 Medicare Medicare 官方网站 Medicare.gov
外籍人士或签证持有人不能只看签证状态，要看是否合法居留（lawfully present）、州规则及其他来源Marketplace 身份说明HealthCare.gov 合法居留身份说明

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合法居留身份如何影响资格？

对移居海外者（expat） 和新移民来说，关键是 lawfully present（合法居留）。多数持有效签证或合法居留身份的人，原则上可以申请 Marketplace 计划，但具体能不能拿到补贴，要看身份类别和当年规则——这部分近年变动比较频繁，建议每次申请前都重新核实。

常见身份包括：

  • 绿卡持有人（Lawful Permanent Resident，合法永久居民）：需要进一步查看 Marketplace、Medicaid 或 Medicare 平台。
  • H-1B（临时工作签证／特殊职业人员签证）／H-4（H-1B 受抚养人签证，即配偶及未成年 子女签证）：先看雇主保险是否已经合适及负担得起。
  • F-1（学生签证）／J-1（交流访问学者签证）：通常还要先看学校或项目保险要求。
  • 难民（Refugee）、庇护身份（Asylee）、TPS（Temporary Protected Status，临时保护身份）等人道身份：目前仍属合法居留身份，原则上可申请 Marketplace 計劃。但根据 2025 年 7 月 4 日通过的联邦立法 H.R. 1（One Big Beautiful Bill Act）此类身份持有人的Premium Tax Credit（保费补贴）资格将自 2027 年 1 月 1 日起取消，届时只可自费购买 Marketplace 计划。建议申请前到 Commonwealth FundGeorgetown CHIR 查看自己身份是否仍符合补贴条件。 
  • DACA（童年入境者暂缓遣返计划／暂缓驱逐儿童入境者行动）身份：根据 2025 年 6 月 美国联邦医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）最终规则（Marketplace Integrity and Affordability Final Rule）DACA 身份持有人自 2025 年 8 月 25 日起，已不再被视为 Marketplace 意义上的合法居留，因此目前不再有资格透过 Marketplace 投保或领取补贴。如果你或身边人是 DACA 身份，建议直接查询社区诊所、所在州的本地资助项目，或雇主保险等其他覆盖来源。 

雇主保险、Medicaid、Medicare 与 ACA 的关系 

在查阅 Marketplace 前，应该先确认自己是否已经有更合适的覆盖途径：

途径 适用对象
雇主保险 有工作且单位提供保险的人
Medicaid / CHIP 低收入家庭、儿童，以及符合所在州条件的人
Medicare 65 岁以上或符合特定条件者
ACA Marketplace 没有合适雇主保险、又不确定是否符合公共项目的人

什么时候可以申请奥巴马医保？ 

大多数人需要在每年的 Open Enrollment（开放注册期）内申请或更换计划。一旦错过，通常就只能看自己是否符合 Special Enrollment Period（特殊注册期）。

⚠️ 注意：开放注册期的截止日期，将从 2026 年秋季起提前。以往联邦平台的截止日是 1 月 15 日，但从 2026 年 11 月开始（对应 2027 年保单年度），使用 HealthCare.gov 的州将把截止日提前到 12 月 15 日，另外大部分自行运营平台的州最迟也不能超过 12 月 31 日（麻省的截止日為 12月 23 日；紐約州則未公佈）。详情请看 2027 年保单年度开放注册及截止日期参考说明 

一般时间（26 年秋季 / 27 年保单年度起）联邦平台常见安排 你可以
每年 11 月 1 日 开放注册期开始（有些州会更早）首次投保、续保、换计划
每年 12 月 15 日 2026 年秋季起，多数联邦平台州的开放注册期截止日想确保 1 月 1 日生效，建议在这之前完成投保
12 月 31 日 联邦平台开放注册期结束，多数州不再接受新投保只能等待特殊注册期开放，查看是否符合申请，或转去 Medicaid 等公共项目途径
其他时间 视乎是否符合特殊注册期而定 先做申请资格筛查，了解自己是否符合资格购买

开放注册期（Open Enrollment）是什么？ 

开放注册期指你可以：

  • 首次购买 Marketplace 保险
  • 续保现有计划
  • 更换计划
  • 比较保费、网络和处方药目录 

哪些情况会触发特殊注册期（Special Enrollment Period）？ 

常见触发事件包括：

  • 失去现有保险
  • 结婚、离婚、生子、收养
  • 搬到别的州
  • 移民或居留身份变化
  • 家庭规模或收入发生变化 

如果你已经错过了开放注册期，先到官方特殊注册期说明页面确认自己是否符合特殊注册期。 

如何在HealthCare.gov申请奥巴马医保？ 

申请流程大致可分成 6 步： 

  1. 先到HealthCare.gov官方申请页面，按 Create Account 创建账户。

    HealthCare.gov「如何申请与注册」页面截图，显示四种申请方式：在线创建账户、电话申请、寻找本地协助人员，以及邮寄纸质申请表。
  2. 确认申请入口

选取你的所在州，然后看你所在州用的是联邦平台，还是自己的州级 Marketplace。如果你居住在纽约（New York），页面将引导你到纽约州的申请页面（如下图）。

HealthCare.gov「创建账户」页面截图，显示选择纽约州（New York）后的提示：纽约州有自己的 Marketplace，需前往 New York State of Health 网站完成注册。

假设你居住在 Arizona（亚利桑那州），则可以继续在healthcare.gov申请。

HealthCare.gov 创建账户流程截图，显示选择亚利桑那州（Arizona）后进入第二步：填写姓名、电邮地址及密码以设定登录信息。
  1. 创建账户 

在对应平台上建立账户，填写姓名、电邮、密码及安全问题后，到电子邮箱查看验证电邮。读者需留意邮箱验证、居住州的选择，以及身份信息的填写格式。 

HealthCare.gov 确认电邮截图，提示用户点击验证电邮地址以完成 Marketplace 账户注册。
  1. 填写家庭与收入信息 

通过验证之后登入帐户，按绿色按钮开始申请，填写居住地址及上载身分证明文件。你通常需要填写家庭成员、预计年度收入、现有保险情况等。补贴判断常和这一部分 直接相关，所以不要随意估算。 

HealthCare.gov 登录后的账户主页截图，显示查看消息、前往申请页面及管理账户设置三个入口。页面同时提示开放注册期已结束，但若用户经历搬迁、家庭成员变化或失去现有保险等生活变化，仍可能符合特殊注册期资格。
  1. 比较计划 

不要只看每月 premium（保费）数字。还要比较 deductible（自付额）、copay（定额共付）、coinsurance（比例分担）、out-of-pocket maximum（年度自付上限），以及你常看的医生和常用的药物是否在计划网络之内（in-network）。 

  1. 支付首月保费并补交资料 

选好计划并不代表已经完全生效。很多情况下，计划真正开始前，你还需要支付首月保费 ，或补交身份、收入等证明文件，才算完成整个流程。

申请前要准备哪些资料？ 

申请前要准备：

  • 姓名、出生日期、联系方式
  • 美国住址和所在州
  • SSN 或其他身份识别信息
  • 家庭成员信息
  • 预计年度家庭收入
  • 现有保险信息 

在 HealthCare.gov 或州级 Marketplace 上怎么操作？ 

先确认你所在州的官方入口，再建立账户、填表、比较计划。有些州不会使用 HealthCare.gov，而是用自己州的 Marketplace 平台。建议读者第一步先核实清楚。

怎么看懂保费与自付费用？ 

不要只看保费。美国医保里真正决定你全年总支出的，往往是保费加上自付（out-of-pocket）两项费用。 

术语 中文解释 什么时候需要支付
Premium 保费 每月支付
Deductible 自付额 计划开始大规模分担费用前
Copay 定额共付 看门诊、拿药等
Coinsurance 比例分担 达到自付额（deductible）之后
Out-of-pocket maximum 年度自付上限 年内累计自付总额达到上限后

Bronze、Silver、Gold、Platinum 怎么选？ 

这四个等级官方称为 metal tier（金属级别），区分依据是 actuarial value（精算价值）—— 即整体而言，保险公司平均会替你分担多少医疗费用，余下部分由你自付。等级越高，保险公司分担得越多，但每月保费通常也越贵：

等级 保险公司平均分担比例平均自付比例 适合对象
Bronze 约 60% 约 40% 月保费最低，但看病时自付比例最高，适合身体健康、较少看病的人
Silver 约 70% 约 30% 保费比 Bronze 稍高，符合补贴减免条件的人，往往最值得重点比较这一档
Gold 约 80% 约 20% 月保费较高，但看病 自付比例较低，适合 常看医生或有固定治 疗需要的人
Platinum 约 90% 约 10% 月保费最高，自付比例最低，适合医疗需求较大的人

⚠️ 注意：以上百分比是 “精算价值”，反映的是一整个标准人群平均的费用分担比例，并不是某张保单的具体月费金额——每张保单的实际保费、自付额等数字仍要在 Marketplace 上逐一比较，金属级别只是帮你快速筛选范围的参考指标。 

如果你平时较少看病，可能更在意每月保费这一项；如果你常看医生或长期用药，更要看的是全年总成本，而不只是月费数字。 

ACA 计划通常保什么，不保什么？ 

Marketplace 合规计划通常覆盖基本健康权益，例如：

  • 门诊服务
  • 急诊服务
  • 住院治疗
  • 孕产和新生儿护理
  • 心理健康与成瘾服务
  • 处方药
  • 预防服务 

但这不代表所有医生都在医疗网络内，也不代表所有药都一定报销。另外还要核实：

  • 医生是否属于 in-network（医疗网络内） 
  • 药物是否列在 formulary（药物目录）中 
  • 是否需要 primary care doctor（家庭医生）转诊 
  • out-of-network（医疗网络外）费用如何计算

华人和外籍人士常见误区 

  • 没工作不等于不能申请
  • 没报过税不等于不能买
  • 搬州后旧计划不一定还有效
  • 既往病史可受保护，不代表所有药和医生都自动覆盖
  • 保费最低的计划，不一定全年总花费最便宜 

应怎么判断自己该选 ACA、雇主保险、Medicaid 还是过渡方案？ 

情况 先查看 原因
有稳定雇主保险 雇主计划 你可能已有主要合规覆盖来源
低收入且符合州条件 Medicaid 或 CHIP 可能比 Marketplace 更适合
65 岁以上或特定条件 Medicare 这是另一个独立的途径
其他没有合适来源的人 ACA Marketplace 用来填补没有雇主保险或公 共项目时的空档

如果你还在适应本地制度，可以顺带浏览 Expatica 的 “美国医疗保健”、“美国生活指南” 和 “美国金融理财” 栏目，把看病、保险、报税和日常生活一同理解。

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作者

Hayne

Expatica 小提示

如果你刚到美国，先别急着一口气比较几十个计划。建议先把 “我该选择雇主保险、Medicaid、Medicare，还是 Marketplace 途径” 这个先后顺序理清楚，后面会省下不少时间和精力。

Allianz Care

Allianz Care 是国际医疗保险的领先品牌，针对不同 expat 生活方式设计了多种专业保障方案。 无论你接下来会在哪里生活和工作，都可以透过 Allianz Care 为自己和家人安排合适的医疗保障。

适合新移民、工作签证、学生和绿卡家庭的途径 

刚到美国的新移民 

先确认自己所在州的官方 Marketplace 入口，再核实自己的身份是否属于可申请的类别。接下来 看家庭收入，判断是否更适合 Medicaid 或 CHIP。 

H-1B 或其他工作签证持有人 

先看雇主是否已提供负担得起的保险，再决定是否需要把 Marketplace 当成备选方案。不要因为 自己 “合法居留” 的身份就直接跳过雇主保险这一步，先比较两边的实际成本更稳妥。 

F-1 留学生或访问学者 

先看学校或交流项目保险要求，再核实自己是否能选择 Marketplace 或其他合规方案。学生的情 况常常和学校政策绑定，不能直接照搬上班族的经验。 

绿卡家庭 

先看家庭收入、所在州规则以及是否已有雇主保险。居留身份本身固然重要，但不是唯一的判断 因素。 

搬到其他州／换工作／结婚生子后要注意什么？ 

  • 搬州后，原来的 Marketplace 计划通常不能直接带到新州继续使用 
  • 换工作可能让你新增或失去雇主保险 
  • 结婚、生子、收养等事件可能改变家庭规模和补贴计算 
  • 家庭收入变化会影响补贴和年底税务结算 
  • 某些变化可能触发 Special Enrollment Period，建议尽快申报 

可选的相关服务与合作品牌 

如果你同时在比较其他保险选择，可以顺带了解一些国际保险品牌，例如 Cigna 和 Allianz。 

👉 注意：它们不是奥巴马医保本身，也不能直接替代 ACA Marketplace 计划；计划是否适合仍要看 你的居住地、身份、保障范围和使用场景。

FAQ

常见问题 

绿卡可以申请奥巴马医保吗？ 

有可能，但要同时看收入、州规则、是否有雇主保险，以及是否更适合 Medicaid 或 Medicare。

H-1B 可以买奥巴马医保吗？ 

可以，但很多 H-1B 持有人应该先看雇主保险是否够用，再决定是否需要 Marketplace。

F-1 留学生能买奥巴马医保吗？

有些情况可以，但要先看学校要求、身份规则和所在州的 Marketplace 规定。

没有工作可以申请奥巴马医保吗？ 

有可能。是否能申请，通常不只看工作状态，还要看收入、身份和州规则。

DACA 身份可以在 Marketplace 申请吗？ 

不可以。根据 2025 年的联邦规则改动，DACA 身份持有人自 2025 年 8 月 25 日起已不再具备 Marketplace 投保资格，这点和过去（2024–2025 年间曾短暂开放）不同，申请前务必留意这个变化。

错过开放注册期（Open Enrollment）怎么办？ 

先看自己是否符合特殊注册期 （Special Enrollment Period），再去官方页面核实。

ACA 包括既往病史吗？ 

ACA 合规计划不能因既往病史拒保或提高保费，但仍需另外核对药物目录、医生网络和实际自付费用。

搬到别的州后，奥巴马医保还有效吗？

很多计划是按州或地区运作的，搬州后通常需要重新查看新州的计划选项，原计划不一定能继续沿用。

Author

Hayne Yip

关于作者

Hayne 拥有丰富的媒体写作经验，过去几年旅居欧洲多个国家，深入了解各地生活文化与风土人情，致力于为有意移居海外的人士提供实用且具参考价值的信息。