美国奥巴马医保指南2026：ACA、Marketplace 与申请资格

什么是奥巴马医保？ “奥巴马医保” 是华人社群里常见的俗称，指的是《平价医疗法案》（Affordable Care Act, ACA）下建立的一整套医保规则和个人投保渠道。它不是一家保险公司，也不是某一张固定保单，而是让符合条件的人可以透过 Health Insurance Marketplace 购买合规的医疗保险计划。 它也不等于 “免费医保”。部分人虽然可能符合 Premium Tax Credit 保费补贴或费用减免，但计划本身通常仍要承担 premium（保费）、deductible（自付额）、copay（定额共付）、coinsurance（比 例分担）等自付成本。 ACA、Obamacare 与 Marketplace 有什么区别？ 这三个词有关联，但不是同义词。对搜索 ”奥巴马医保” 的人来说，最重要是先知道：你要寻找的是 ACA 下的 Marketplace 计划。 术语 中文常见叫法 实际含义 ACA 平价医疗法案 2010 年通过的医疗改革法律 框架 Obamacare 奥巴马医保 ACA 的俗称 Health Insurance Marketplace 健保市场 联邦或州的投保与比价平台

什么时候可以申请奥巴马医保？ 大多数人需要在每年的 Open Enrollment（开放注册期）内申请或更换计划。一旦错过，通常就只能看自己是否符合 Special Enrollment Period（特殊注册期）。 ⚠️ 注意：开放注册期的截止日期，将从 2026 年秋季起提前。以往联邦平台的截止日是 1 月 15 日，但从 2026 年 11 月开始（对应 2027 年保单年度），使用 HealthCare.gov 的州将把截止日提前到 12 月 15 日，另外大部分自行运营平台的州最迟也不能超过 12 月 31 日（麻省的截止日為 12月 23 日；紐約州則未公佈）。详情请看 2027 年保单年度开放注册及截止日期参考说明。 一般时间（26 年秋季 / 27 年保单年度起） 联邦平台常见安排 你可以 每年 11 月 1 日 开放注册期开始（有些州会更早） 首次投保、续保、换计划 每年 12 月 15 日 2026 年秋季起，多数联邦平台州的开放注册期截止日 想确保 1 月 1 日生效，建议在这之前完成投保 12 月 31 日 联邦平台开放注册期结束，多数州不再接受新投保 只能等待特殊注册期开放，查看是否符合申请，或转去 Medicaid 等公共项目途径 其他时间 视乎是否符合特殊注册期而定 先做申请资格筛查，了解自己是否符合资格购买 开放注册期（Open Enrollment）是什么？ 开放注册期指你可以： 首次购买 Marketplace 保险

续保现有计划

更换计划

比较保费、网络和处方药目录 哪些情况会触发特殊注册期（Special Enrollment Period）？ 常见触发事件包括： 失去现有保险

结婚、离婚、生子、收养

搬到别的州

移民或居留身份变化

家庭规模或收入发生变化 如果你已经错过了开放注册期，先到官方特殊注册期说明页面确认自己是否符合特殊注册期。

如何在HealthCare.gov申请奥巴马医保？ 申请流程大致可分成 6 步： 先到HealthCare.gov官方申请页面，按 Create Account 创建账户。





确认申请入口 选取你的所在州，然后看你所在州用的是联邦平台，还是自己的州级 Marketplace。如果你居住在纽约（New York），页面将引导你到纽约州的申请页面（如下图）。 假设你居住在 Arizona（亚利桑那州），则可以继续在healthcare.gov申请。 创建账户 在对应平台上建立账户，填写姓名、电邮、密码及安全问题后，到电子邮箱查看验证电邮。读者需留意邮箱验证、居住州的选择，以及身份信息的填写格式。 填写家庭与收入信息 通过验证之后登入帐户，按绿色按钮开始申请，填写居住地址及上载身分证明文件。你通常需要填写家庭成员、预计年度收入、现有保险情况等。补贴判断常和这一部分 直接相关，所以不要随意估算。 比较计划 不要只看每月 premium（保费）数字。还要比较 deductible（自付额）、copay（定额共付）、coinsurance（比例分担）、out-of-pocket maximum（年度自付上限），以及你常看的医生和常用的药物是否在计划网络之内（in-network）。 支付首月保费并补交资料 选好计划并不代表已经完全生效。很多情况下，计划真正开始前，你还需要支付首月保费 ，或补交身份、收入等证明文件，才算完成整个流程。 申请前要准备哪些资料？ 申请前要准备： 姓名、出生日期、联系方式

美国住址和所在州

SSN 或其他身份识别信息

家庭成员信息

预计年度家庭收入

现有保险信息 在 HealthCare.gov 或州级 Marketplace 上怎么操作？ 先确认你所在州的官方入口，再建立账户、填表、比较计划。有些州不会使用 HealthCare.gov，而是用自己州的 Marketplace 平台。建议读者第一步先核实清楚。

怎么看懂保费与自付费用？ 不要只看保费。美国医保里真正决定你全年总支出的，往往是保费加上自付（out-of-pocket）两项费用。 术语 中文解释 什么时候需要支付 Premium 保费 每月支付 Deductible 自付额 计划开始大规模分担费用前 Copay 定额共付 看门诊、拿药等 Coinsurance 比例分担 达到自付额（deductible）之后 Out-of-pocket maximum 年度自付上限 年内累计自付总额达到上限后 Bronze、Silver、Gold、Platinum 怎么选？ 这四个等级官方称为 metal tier（金属级别），区分依据是 actuarial value（精算价值）—— 即整体而言，保险公司平均会替你分担多少医疗费用，余下部分由你自付。等级越高，保险公司分担得越多，但每月保费通常也越贵： 等级 保险公司平均分担比例 平均自付比例 适合对象 Bronze 约 60% 约 40% 月保费最低，但看病时自付比例最高，适合身体健康、较少看病的人 Silver 约 70% 约 30% 保费比 Bronze 稍高，符合补贴减免条件的人，往往最值得重点比较这一档 Gold 约 80% 约 20% 月保费较高，但看病 自付比例较低，适合 常看医生或有固定治 疗需要的人 Platinum 约 90% 约 10% 月保费最高，自付比例最低，适合医疗需求较大的人 ⚠️ 注意：以上百分比是 “精算价值”，反映的是一整个标准人群平均的费用分担比例，并不是某张保单的具体月费金额——每张保单的实际保费、自付额等数字仍要在 Marketplace 上逐一比较，金属级别只是帮你快速筛选范围的参考指标。 如果你平时较少看病，可能更在意每月保费这一项；如果你常看医生或长期用药，更要看的是全年总成本，而不只是月费数字。

ACA 计划通常保什么，不保什么？ Marketplace 合规计划通常覆盖基本健康权益，例如： 门诊服务

急诊服务

住院治疗

孕产和新生儿护理

心理健康与成瘾服务

处方药

预防服务 但这不代表所有医生都在医疗网络内，也不代表所有药都一定报销。另外还要核实： 医生是否属于 in-network（医疗网络内）

药物是否列在 formulary（药物目录）中

是否需要 primary care doctor（家庭医生）转诊

out-of-network（医疗网络外）费用如何计算

华人和外籍人士常见误区 没工作不等于不能申请

没报过税不等于不能买

搬州后旧计划不一定还有效

既往病史可受保护，不代表所有药和医生都自动覆盖

保费最低的计划，不一定全年总花费最便宜

应怎么判断自己该选 ACA、雇主保险、Medicaid 还是过渡方案？ 情况 先查看 原因 有稳定雇主保险 雇主计划 你可能已有主要合规覆盖来源 低收入且符合州条件 Medicaid 或 CHIP 可能比 Marketplace 更适合 65 岁以上或特定条件 Medicare 这是另一个独立的途径 其他没有合适来源的人 ACA Marketplace 用来填补没有雇主保险或公 共项目时的空档 如果你还在适应本地制度，可以顺带浏览 Expatica 的 “美国医疗保健”、“美国生活指南” 和 “美国金融理财” 栏目，把看病、保险、报税和日常生活一同理解。 作者 Hayne Expatica 小提示 如果你刚到美国，先别急着一口气比较几十个计划。建议先把 “我该选择雇主保险、Medicaid、Medicare，还是 Marketplace 途径” 这个先后顺序理清楚，后面会省下不少时间和精力。 Allianz Care Allianz Care 是国际医疗保险的领先品牌，针对不同 expat 生活方式设计了多种专业保障方案。 无论你接下来会在哪里生活和工作，都可以透过 Allianz Care 为自己和家人安排合适的医疗保障。 前往官网 适合新移民、工作签证、学生和绿卡家庭的途径 刚到美国的新移民 先确认自己所在州的官方 Marketplace 入口，再核实自己的身份是否属于可申请的类别。接下来 看家庭收入，判断是否更适合 Medicaid 或 CHIP。 H-1B 或其他工作签证持有人 先看雇主是否已提供负担得起的保险，再决定是否需要把 Marketplace 当成备选方案。不要因为 自己 “合法居留” 的身份就直接跳过雇主保险这一步，先比较两边的实际成本更稳妥。 F-1 留学生或访问学者 先看学校或交流项目保险要求，再核实自己是否能选择 Marketplace 或其他合规方案。学生的情 况常常和学校政策绑定，不能直接照搬上班族的经验。 绿卡家庭 先看家庭收入、所在州规则以及是否已有雇主保险。居留身份本身固然重要，但不是唯一的判断 因素。 搬到其他州／换工作／结婚生子后要注意什么？ 搬州后，原来的 Marketplace 计划通常不能直接带到新州继续使用

换工作可能让你新增或失去雇主保险

结婚、生子、收养等事件可能改变家庭规模和补贴计算

家庭收入变化会影响补贴和年底税务结算

某些变化可能触发 Special Enrollment Period，建议尽快申报