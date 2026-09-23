美国买药指南2026：非处方药、处方药与线上药房怎么选

不同类别对应的购买渠道和要求不同，有些可以直接购买，有些则需要美国医生开具处方并由药房配药。对外籍人士、新移民和国际居民来说，熟悉这些区别，可以少走一些弯路。 如果你还不熟悉美国的医疗体系，可以先看看 Expatica 的《美国医疗保险总览》。本文会从商品类别、购买渠道、处方和保险，到跨境购买与支付，一步步说明在美国买药时需要注意什么。 本文依据 FDA、NABP 等官方资料整理，仅供一般信息参考，不构成医疗、药学、法律、海关、保险或税务建议。不同州的规则、平台政策和配送范围可能有所不同。如果涉及严重症状、儿童、孕期、慢性病或长期用药，建议先咨询医生或药师。 使用 Wise 轻松管理多种货币 如果你计划移居美国或刚到美国，Wise 的多币种账户支持美元 (USD) 及其他 40+ 多种货币，可助你高效管理跨国财务。



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重点概览 常见非处方药（OTC） 推荐：本地药房或 持牌 线上药房购买 处方：通常不需要 核验：查看 Drug Facts 标签、卖家/药房资质信息 风险：只图便宜选第三方卖家，容易踩坑

慢性病处方药 推荐：美国医生 + 合规网络药房渠道 处方：通常需要 核验：是否支持 电子处方 、是否为目录内药品、库存与配药流程 风险：误以为海外处方在美国可直接使用

保健品/补充剂 推荐：品牌官网或正规平台购买 处方：不需要 核验：成分表、品牌背书、批次/溯源信息 风险：把补充剂当药品替代治疗

健康用品（如日常护理、器械类） 推荐：CVS / Walmart / Costco 或品牌官网 处方：不需要 核验：来源是否正规、退货政策、是否有温控/保存要求 风险：只按平台低价下单，忽略来源与配送条件

跨境寄送药品 推荐：先查清规则再决定是否寄送/怎么寄 处方：视商品而定 核验：进口限制、所需文件、承运商/物流政策 风险：以为“能付款=合法能寄/能入境”



先分清你买的是什么 在美国，非处方药、处方药、保健品和一般健康用品对应不同的购买流程。先确认商品属于哪一类，才能判断是否可以直接购买，还是需要美国医生或药房参与。 有些商品页面会使用 health（健康） 或 supplement（保健品）等词，但这些名称本身不能说明商品属于药品，也不能说明它一定可以跨境寄到美国。购买前，先看商品类别、标签和相关规定。 类别 能不能直接下单 是否需要美国本地医疗参与 你要先看什么 非处方药 多数可以 通常不用 药品标签和适用人群 处方药 不能只靠购物车下单 通常需要 美国处方、药房流程、州规则 保健品 多数可以 通常不用 成分、品牌、卖家、配送政策 一般健康用品 多数可以 不一定 是否涉温控、卫生或退货限制 非处方药、处方药、保健品有什么区别？ 非处方药（OTC）通常可以不拿处方直接购买，但仍需要阅读药品标签，并留意适用人群、使用方法和相关警示。4 处方药通常需要由美国执业医生开具处方，再通过药房配药。具体流程还可能受到州规则、药房要求和保险计划影响。保健品和补充剂通常可以直接购买，但它们不等于药品。购买时需要重点看成分、品牌和卖家信息，也要确认平台是否支持配送到你的所在地。 哪些东西可以在超市、药房或平台直接下单？ 常见的止痛药、退烧药、过敏药和胃药等非处方药，以及基础护理用品，通常可以在 CVS、Walgreens、Walmart、Costco 等本地渠道购买。维生素、部分补充剂和健康用品，则可以根据品牌和卖家情况选择品牌官网或正规平台。 购买时可以先从这些常见品类入手： 常见 OTC 止痛、退烧药

过敏和感冒类非处方药

维生素和部分补充剂

创可贴、体温计、消毒护理用品

日常皮肤护理和家庭常备用品

在美国可以买药的平台有哪些？ 在美国买药，可以先看购买渠道，再比较具体平台。线下药房、大卖场药房、药房官网、线上药房、品牌官网和第三方平台卖家的购买流程并不相同。尤其是处方药，除了价格和配送，还要确认谁负责开具处方、配药和提供药师咨询。 渠道类型 适合买什么 核验重点 不适合什么场景 本地药房 急需 OTC、当日现货 库存、标签、营业时间 依赖海外处方直接配药 药房官网或持牌线上药房 处方药、续药、居家配送 州执照、处方要求、药师支持 没有有效处方就购买处方药 品牌官网 品牌保健品、健康用品 品牌信息、成分、退货和配送范围 把保健品当作处方药替代 第三方平台卖家 一般健康用品 卖家身份、商品来源、包装和标签 处方药、温控药或来源不明的药品 本地药房、官网药房和第三方平台怎么选？ 如果只是购买常见非处方药，或者当天就需要用药，本地药房通常更方便，可以直接查看产品标签，也能向药师咨询。 如果是长期使用的处方药，可以优先考虑本地药房、药房官网或保险计划覆盖的网络药房。需要居家配送时，也可以查看药房是否提供处方配送服务。 品牌官网和第三方平台更适合保健品、护理用品等一般健康商品。购买前仍要确认卖家身份、商品来源和配送条件。FDA 也提醒消费者，不要因为网站看起来像正规药房，就默认它具备合法经营资质。1, 2 线上药房和平台卖家怎么核验？ 购买处方药前，可以先检查药房是否要求有效处方、是否有美国实体地址和电话、是否有持牌药师提供咨询，以及是否获得州药房委员会许可。FDA 将这些列为判断线上药房是否安全的重要信号。 NABP Safe Pharmacy 也提供线上药房核验工具，可以进一步查看网站的相关资质。 下单前可以逐项确认： 是否明确要求有效处方

是否提供美国实体地址和电话

是否能联系到持牌药师

是否可以通过州药房监管机构或 NABP 的工具核验

药品包装、有效期和标签信息是否完整 Cherry 小提示 如果一个网站声称无需处方就能购买处方药，价格又明显低于正常水平，或者没有美国地址和持牌药师联系方式，先不要急着付款。可以先通过 FDA BeSafeRx 或 NABP 的工具核验网站。5 FDA 将 “无需处方”, “异常低价”, “没有美国地址或持牌药师” 等列为线上药房的常见风险信号。

从国际平台或跨境平台下单前，要先检查什么？ 从海外购买药品并寄往美国时，需要同时考虑商品类别、美国进口规定、卖家和物流条件。处方药、受控物质和需要冷链运输的药品，尤其需要确认相关要求。 付款成功只代表交易完成，并不等于药品一定符合美国进口要求。FDA 会检查进入美国的药品货件，如果发现可能违反相关法律规定，可以拒绝其入境。4 下单前可以按以下顺序检查： 先确认商品属于 OTC、处方药、保健品还是一般健康用品。 核实卖家身份，确认是药房、品牌方或正规零售商。 查看平台是否明确支持寄送到美国，以及是否存在地区限制。 确认商品是否需要处方，或是否涉及受控成分、冷链等特殊运输要求。 再比较美国本地是否有合适的购买渠道。 能不能寄到美国？个人自用进口规则怎么看？ 不要因为药品是自己使用，就默认可以从海外寄入美国。FDA 表示，外国生产或销售的药品即使在其他国家获批，在美国也可能属于未经 FDA 批准的药品；个人进口在某些情况下可能获得较宽松处理，但这并不代表个人拥有进口这类药品的普遍权利（最后更新日期：2025 年 8 月 18 日）。 对于来美国停留的外国居民，FDA 对个人携带或寄送药品也有相应说明，例如通常涉及个人使用、数量以及能够证明个人用药目的的文件。受控药物还可能涉及 DEA 的规定。 费用、配送时效和退货风险要怎么看？ 跨境购买不能只看商品标价。实际支出还可能包括运费、税费、平台费用，以及外币结算产生的换汇成本。药品还要考虑温控、运输破损、退货和包裹被拒收等问题。 下单前可以检查： 商品价格和运费是否分开显示

是否可能产生额外税费或平台费用

温控商品出现运输问题后是否可以退货

包裹被拒收后由谁承担损失

使用非美元结算时，发卡行汇率和外币交易费用如何计算 如果平台以非美元结算，或者卖家以其他货币收款，可以考虑使用 Wise 多币种卡等多币种支付工具，并在付款前比较实际汇率和费用。具体费用取决于交易货币、支付方式及账户情况，应以付款页面显示的信息为准。 了解更多 Wise

处方药在美国怎么买？ 购买处方药时，通常需要先完成美国本地的医疗和处方流程。你需要确认由谁开具处方、哪家药房可以配药，以及保险计划是否覆盖这款药。 很多刚到美国的人会问，国内医生开的处方能不能直接拿到美国药房使用。不要默认可以直接使用。 如果你还没有固定医生，可以先看看 Expatica 的《美国家庭医生指南》，了解在美国寻找初级保健医生的基本流程。 常见流程可以概括为： 看医生，确认是否需要处方以及适合的药物 医生将电子处方发送到指定药房 药房确认保险、目录药和库存情况 到店取药，或根据药房服务选择配送和后续续药 看医生、电子处方、取药和续药的实际流程 在美国，处方通常可以由医生以电子方式发送给指定药房。第一次取药时，药房可能需要核对个人身份信息以及保险或会员信息。 如果需要长期服药，续药和转药房也需要提前安排。尤其是在搬到其他州或更换保险计划前，建议提前确认下一次续药时间，以及新药房和保险网络是否可以继续处理处方。 Cherry 小提示 如果你长期服用处方药，搬州或换保险前可以提前 2–3 周联系医生、保险公司和药房，确认下一次续药所需的处方、库存和保险安排。 没保险或价格太高怎么办 没有美国保险，通常仍然可以买处方药，但可能需要按现金价支付。可以先比较不同药房的现金价格，再询问是否有价格更低的替代方案。 比较现金价和保险后的自付价格

询问是否有学名药（generic drug）可选

查看是否可以购买 90 天装或使用居家配送

询问药房是否提供折扣计划