美国买药指南2026：非处方药、处方药与线上药房怎么选

医疗基础
在美国买药前，先分清你要买的是非处方药、处方药、保健品，还是一般健康用品。
不同类别对应的购买渠道和要求不同，有些可以直接购买，有些则需要美国医生开具处方并由药房配药。对外籍人士、新移民和国际居民来说，熟悉这些区别，可以少走一些弯路。
如果你还不熟悉美国的医疗体系，可以先看看 Expatica 的《美国医疗保险总览》。本文会从商品类别、购买渠道、处方和保险，到跨境购买与支付，一步步说明在美国买药时需要注意什么。
本文依据 FDA、NABP 等官方资料整理，仅供一般信息参考，不构成医疗、药学、法律、海关、保险或税务建议。不同州的规则、平台政策和配送范围可能有所不同。如果涉及严重症状、儿童、孕期、慢性病或长期用药，建议先咨询医生或药师。
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在美国，非处方药、处方药、保健品和一般健康用品对应不同的购买流程。先确认商品属于哪一类，才能判断是否可以直接购买，还是需要美国医生或药房参与。
有些商品页面会使用 health（健康） 或 supplement（保健品）等词，但这些名称本身不能说明商品属于药品，也不能说明它一定可以跨境寄到美国。购买前，先看商品类别、标签和相关规定。
|类别
|能不能直接下单
|是否需要美国本地医疗参与
|你要先看什么
|非处方药
|多数可以
|通常不用
|药品标签和适用人群
|处方药
|不能只靠购物车下单
|通常需要
|美国处方、药房流程、州规则
|保健品
|多数可以
|通常不用
|成分、品牌、卖家、配送政策
|一般健康用品
|多数可以
|不一定
|是否涉温控、卫生或退货限制
非处方药（OTC）通常可以不拿处方直接购买，但仍需要阅读药品标签，并留意适用人群、使用方法和相关警示。4
处方药通常需要由美国执业医生开具处方，再通过药房配药。具体流程还可能受到州规则、药房要求和保险计划影响。保健品和补充剂通常可以直接购买，但它们不等于药品。购买时需要重点看成分、品牌和卖家信息，也要确认平台是否支持配送到你的所在地。
常见的止痛药、退烧药、过敏药和胃药等非处方药，以及基础护理用品，通常可以在 CVS、Walgreens、Walmart、Costco 等本地渠道购买。维生素、部分补充剂和健康用品，则可以根据品牌和卖家情况选择品牌官网或正规平台。
购买时可以先从这些常见品类入手：
在美国买药，可以先看购买渠道，再比较具体平台。线下药房、大卖场药房、药房官网、线上药房、品牌官网和第三方平台卖家的购买流程并不相同。尤其是处方药，除了价格和配送，还要确认谁负责开具处方、配药和提供药师咨询。
|渠道类型
|适合买什么
|核验重点
|不适合什么场景
|本地药房
|急需 OTC、当日现货
|库存、标签、营业时间
|依赖海外处方直接配药
|药房官网或持牌线上药房
|处方药、续药、居家配送
|州执照、处方要求、药师支持
|没有有效处方就购买处方药
|品牌官网
|品牌保健品、健康用品
|品牌信息、成分、退货和配送范围
|把保健品当作处方药替代
|第三方平台卖家
|一般健康用品
|卖家身份、商品来源、包装和标签
|处方药、温控药或来源不明的药品
如果只是购买常见非处方药，或者当天就需要用药，本地药房通常更方便，可以直接查看产品标签，也能向药师咨询。
如果是长期使用的处方药，可以优先考虑本地药房、药房官网或保险计划覆盖的网络药房。需要居家配送时，也可以查看药房是否提供处方配送服务。
品牌官网和第三方平台更适合保健品、护理用品等一般健康商品。购买前仍要确认卖家身份、商品来源和配送条件。FDA 也提醒消费者，不要因为网站看起来像正规药房，就默认它具备合法经营资质。1, 2
购买处方药前，可以先检查药房是否要求有效处方、是否有美国实体地址和电话、是否有持牌药师提供咨询，以及是否获得州药房委员会许可。FDA 将这些列为判断线上药房是否安全的重要信号。
NABP Safe Pharmacy 也提供线上药房核验工具，可以进一步查看网站的相关资质。
下单前可以逐项确认：
Cherry
如果一个网站声称无需处方就能购买处方药，价格又明显低于正常水平，或者没有美国地址和持牌药师联系方式，先不要急着付款。可以先通过 FDA BeSafeRx 或 NABP 的工具核验网站。5 FDA 将 “无需处方”, “异常低价”, “没有美国地址或持牌药师” 等列为线上药房的常见风险信号。
从海外购买药品并寄往美国时，需要同时考虑商品类别、美国进口规定、卖家和物流条件。处方药、受控物质和需要冷链运输的药品，尤其需要确认相关要求。
付款成功只代表交易完成，并不等于药品一定符合美国进口要求。FDA 会检查进入美国的药品货件，如果发现可能违反相关法律规定，可以拒绝其入境。4
下单前可以按以下顺序检查：
不要因为药品是自己使用，就默认可以从海外寄入美国。FDA 表示，外国生产或销售的药品即使在其他国家获批，在美国也可能属于未经 FDA 批准的药品；个人进口在某些情况下可能获得较宽松处理，但这并不代表个人拥有进口这类药品的普遍权利（最后更新日期：2025 年 8 月 18 日）。
对于来美国停留的外国居民，FDA 对个人携带或寄送药品也有相应说明，例如通常涉及个人使用、数量以及能够证明个人用药目的的文件。受控药物还可能涉及 DEA 的规定。
跨境购买不能只看商品标价。实际支出还可能包括运费、税费、平台费用，以及外币结算产生的换汇成本。药品还要考虑温控、运输破损、退货和包裹被拒收等问题。
下单前可以检查：
如果平台以非美元结算，或者卖家以其他货币收款，可以考虑使用 Wise 多币种卡等多币种支付工具，并在付款前比较实际汇率和费用。具体费用取决于交易货币、支付方式及账户情况，应以付款页面显示的信息为准。
购买处方药时，通常需要先完成美国本地的医疗和处方流程。你需要确认由谁开具处方、哪家药房可以配药，以及保险计划是否覆盖这款药。
很多刚到美国的人会问，国内医生开的处方能不能直接拿到美国药房使用。不要默认可以直接使用。 如果你还没有固定医生，可以先看看 Expatica 的《美国家庭医生指南》，了解在美国寻找初级保健医生的基本流程。
常见流程可以概括为：
在美国，处方通常可以由医生以电子方式发送给指定药房。第一次取药时，药房可能需要核对个人身份信息以及保险或会员信息。
如果需要长期服药，续药和转药房也需要提前安排。尤其是在搬到其他州或更换保险计划前，建议提前确认下一次续药时间，以及新药房和保险网络是否可以继续处理处方。
Cherry
如果你长期服用处方药，搬州或换保险前可以提前 2–3 周联系医生、保险公司和药房，确认下一次续药所需的处方、库存和保险安排。
没有美国保险，通常仍然可以买处方药，但可能需要按现金价支付。可以先比较不同药房的现金价格，再询问是否有价格更低的替代方案。
处方药是否可以报销，要看你的保险计划条款。目录药（formulary）、网络药房、共付额和居家配送等信息，都可能影响最终的自付费用。6
如果你还在了解美国医保体系，可以先看看 Expatica 的 《美國奥巴马医保指南》，了解保险计划、药品和医疗费用之间的基本关系。
|你要核对什么？
|代表什么？
|会带来什么影响？
|哪里查看？
|目录药
|计划常规覆盖的药品名单
|药品能否按保险计划报销
|保单文件或会员入口
|网络药房
|计划认可的药房范围
|能否按网络内费用结算
|药房福利页面
|共付额
|每次购药需要支付的固定金额
|实际自付费用
|计划摘要
|居家配送
|是否支持长期处方药配送
|配送和续药安排
|处方福利说明
|机构名称
|可以查看什么？
|什么资料需另外确认？
|Cigna Healthcare
|处方药目录、会员信息和居家配送规则的例子。
|具体药品是否覆盖、适用哪些药房以及自付金额，都要根据具体保险计划确认。
|Allianz Care
|医疗网络和会员支持信息的例子。 8
|是否包含处方药、门诊药品或相关费用，仍应以具体保单、药房网络和理赔规则为准。
如果你使用海外资金支付，而平台以非美元结算，Wise 可以作为一种支付工具。比较不同银行卡时，可以同时看结算货币、汇率和外币交易费用，而不只是比较商品本身的价格。
在美国，你可以考虑申请 Wise 多币种借记卡。 9 它可以用于部分国际平台和海外消费场景，但不替代医疗、保险、药房或海关方面的判断。想了解具体使用方式，可以参考 Expatica 的《美国华人 Wise 汇款全攻略》；如果你还在安排日常收付款，也可以看看《美国银行开户指南》。
Wise US Inc. 是一家在美国金融犯罪执法网络（FinCEN）注册的货币服务企业（Money Service Business, “MSB”），并非 FDIC 承保的银行。卡片是否可用、支持哪些地区以及实际费用，均以 Wise 最新官方说明为准。10
FAQ
可以先看商品类别。非处方药、健康用品和部分补充剂通常可以购买，但处方药仍需要遵循处方流程。购买第三方卖家的商品时，还应核实卖家身份、商品来源、标签和配送信息。
通常可以。有有效处方时，很多药房可以按现金价配药。购买前可以比较现金价、学名药和药房折扣计划，并确认后续续药安排。
不要默认可以。美国药房通常需要按照当地处方和药房流程配药。长期用药时，可以提前准备药品的英文名称、剂量和既往用药记录，再向美国医生或药师确认后续用药安排。
两者的监管要求不同。保健品和一般健康用品不等于药品，平台可以销售也不代表商品一定符合美国的相关要求。购买药品时，还需要考虑处方、进口和其他监管规定。
不能一概而论。是否可以寄送，要看商品类别、个人使用情况、是否涉及处方或受控成分、数量、所需文件，以及平台和承运商的规定。跨境购买前，应以 FDA、DEA 及相关机构的最新要求为准。
资料检查日期：2026 年 9 月6 日
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