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医疗基础

美国买药指南2026：非处方药、处方药与线上药房怎么选

在美国买药前，先分清你要买的是非处方药、处方药、保健品，还是一般健康用品。

Cherry Lee
作者：
Cristen Tsoi
编辑：
更新于
在蓝色背景上，一个听诊器摆放在折叠的美国国旗旁，象征美国的医疗保险与保健系统。

不同类别对应的购买渠道和要求不同，有些可以直接购买，有些则需要美国医生开具处方并由药房配药。对外籍人士、新移民和国际居民来说，熟悉这些区别，可以少走一些弯路。

如果你还不熟悉美国的医疗体系，可以先看看 Expatica 的《美国医疗保险总览》。本文会从商品类别、购买渠道、处方和保险，到跨境购买与支付，一步步说明在美国买药时需要注意什么。

本文依据 FDA、NABP 等官方资料整理，仅供一般信息参考，不构成医疗、药学、法律、海关、保险或税务建议。不同州的规则、平台政策和配送范围可能有所不同。如果涉及严重症状、儿童、孕期、慢性病或长期用药，建议先咨询医生或药师。

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重点概览

  • 常见非处方药（OTC）
    • 推荐：本地药房或持牌线上药房购买
    • 处方：通常不需要
    • 核验：查看 Drug Facts 标签、卖家/药房资质信息
    • 风险：只图便宜选第三方卖家，容易踩坑
  • 慢性病处方药
    • 推荐：美国医生 + 合规网络药房渠道
    • 处方：通常需要
    • 核验：是否支持电子处方、是否为目录内药品、库存与配药流程
    • 风险：误以为海外处方在美国可直接使用
  • 保健品/补充剂
    • 推荐：品牌官网或正规平台购买
    • 处方：不需要
    • 核验：成分表、品牌背书、批次/溯源信息
    • 风险：把补充剂当药品替代治疗
  • 健康用品（如日常护理、器械类）
    • 推荐：CVS / Walmart / Costco 或品牌官网
    • 处方：不需要
    • 核验：来源是否正规、退货政策、是否有温控/保存要求
    • 风险：只按平台低价下单，忽略来源与配送条件
  • 跨境寄送药品
    • 推荐：先查清规则再决定是否寄送/怎么寄
    • 处方：视商品而定
    • 核验：进口限制、所需文件、承运商/物流政策
    • 风险：以为“能付款=合法能寄/能入境”

先分清你买的是什么

在美国，非处方药、处方药、保健品和一般健康用品对应不同的购买流程。先确认商品属于哪一类，才能判断是否可以直接购买，还是需要美国医生或药房参与。

有些商品页面会使用 health（健康） 或 supplement（保健品）等词，但这些名称本身不能说明商品属于药品，也不能说明它一定可以跨境寄到美国。购买前，先看商品类别、标签和相关规定。

类别能不能直接下单是否需要美国本地医疗参与你要先看什么
非处方药多数可以通常不用药品标签和适用人群
处方药不能只靠购物车下单通常需要美国处方、药房流程、州规则
保健品多数可以通常不用成分、品牌、卖家、配送政策
一般健康用品多数可以不一定是否涉温控、卫生或退货限制

非处方药、处方药、保健品有什么区别？

非处方药（OTC）通常可以不拿处方直接购买，但仍需要阅读药品标签，并留意适用人群、使用方法和相关警示。4

处方药通常需要由美国执业医生开具处方，再通过药房配药。具体流程还可能受到州规则、药房要求和保险计划影响。保健品和补充剂通常可以直接购买，但它们不等于药品。购买时需要重点看成分、品牌和卖家信息，也要确认平台是否支持配送到你的所在地。

非处方药（OTC）标签说明

哪些东西可以在超市、药房或平台直接下单？

常见的止痛药、退烧药、过敏药和胃药等非处方药，以及基础护理用品，通常可以在 CVS、Walgreens、Walmart、Costco 等本地渠道购买。维生素、部分补充剂和健康用品，则可以根据品牌和卖家情况选择品牌官网或正规平台。

购买时可以先从这些常见品类入手：

  • 常见 OTC 止痛、退烧药
  • 过敏和感冒类非处方药
  • 维生素和部分补充剂
  • 创可贴、体温计、消毒护理用品
  • 日常皮肤护理和家庭常备用品

在美国可以买药的平台有哪些？

在美国买药，可以先看购买渠道，再比较具体平台。线下药房、大卖场药房、药房官网、线上药房、品牌官网和第三方平台卖家的购买流程并不相同。尤其是处方药，除了价格和配送，还要确认谁负责开具处方、配药和提供药师咨询。

渠道类型适合买什么核验重点不适合什么场景
本地药房急需 OTC、当日现货库存、标签、营业时间依赖海外处方直接配药
药房官网或持牌线上药房处方药、续药、居家配送州执照、处方要求、药师支持没有有效处方就购买处方药
品牌官网品牌保健品、健康用品品牌信息、成分、退货和配送范围把保健品当作处方药替代
第三方平台卖家一般健康用品卖家身份、商品来源、包装和标签处方药、温控药或来源不明的药品

本地药房、官网药房和第三方平台怎么选？

如果只是购买常见非处方药，或者当天就需要用药，本地药房通常更方便，可以直接查看产品标签，也能向药师咨询。

如果是长期使用的处方药，可以优先考虑本地药房、药房官网或保险计划覆盖的网络药房。需要居家配送时，也可以查看药房是否提供处方配送服务。

品牌官网和第三方平台更适合保健品、护理用品等一般健康商品。购买前仍要确认卖家身份、商品来源和配送条件。FDA 也提醒消费者，不要因为网站看起来像正规药房，就默认它具备合法经营资质。1, 2

线上药房和平台卖家怎么核验？

购买处方药前，可以先检查药房是否要求有效处方、是否有美国实体地址和电话、是否有持牌药师提供咨询，以及是否获得州药房委员会许可。FDA 将这些列为判断线上药房是否安全的重要信号。

NABP Safe Pharmacy 也提供线上药房核验工具，可以进一步查看网站的相关资质。

下单前可以逐项确认：

  • 是否明确要求有效处方
  • 是否提供美国实体地址和电话
  • 是否能联系到持牌药师
  • 是否可以通过州药房监管机构或 NABP 的工具核验
  • 药品包装、有效期和标签信息是否完整
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Cherry

小提示

如果一个网站声称无需处方就能购买处方药，价格又明显低于正常水平，或者没有美国地址和持牌药师联系方式，先不要急着付款。可以先通过 FDA BeSafeRx 或 NABP 的工具核验网站。5 FDA 将 “无需处方”, “异常低价”, “没有美国地址或持牌药师” 等列为线上药房的常见风险信号。

NABP 的工具核验网站

从国际平台或跨境平台下单前，要先检查什么？

从海外购买药品并寄往美国时，需要同时考虑商品类别、美国进口规定、卖家和物流条件。处方药、受控物质和需要冷链运输的药品，尤其需要确认相关要求。

付款成功只代表交易完成，并不等于药品一定符合美国进口要求。FDA 会检查进入美国的药品货件，如果发现可能违反相关法律规定，可以拒绝其入境。4

下单前可以按以下顺序检查：

  1. 先确认商品属于 OTC、处方药、保健品还是一般健康用品。
  2. 核实卖家身份，确认是药房、品牌方或正规零售商。
  3. 查看平台是否明确支持寄送到美国，以及是否存在地区限制。
  4. 确认商品是否需要处方，或是否涉及受控成分、冷链等特殊运输要求。
  5. 再比较美国本地是否有合适的购买渠道。

能不能寄到美国？个人自用进口规则怎么看？

不要因为药品是自己使用，就默认可以从海外寄入美国。FDA 表示，外国生产或销售的药品即使在其他国家获批，在美国也可能属于未经 FDA 批准的药品；个人进口在某些情况下可能获得较宽松处理，但这并不代表个人拥有进口这类药品的普遍权利（最后更新日期：2025 年 8 月 18 日）。

对于来美国停留的外国居民，FDA 对个人携带或寄送药品也有相应说明，例如通常涉及个人使用、数量以及能够证明个人用药目的的文件。受控药物还可能涉及 DEA 的规定。

FDA 官方解答有关可以携带外来药物的资讯

费用、配送时效和退货风险要怎么看？

跨境购买不能只看商品标价。实际支出还可能包括运费、税费、平台费用，以及外币结算产生的换汇成本。药品还要考虑温控、运输破损、退货和包裹被拒收等问题。

下单前可以检查：

  • 商品价格和运费是否分开显示
  • 是否可能产生额外税费或平台费用
  • 温控商品出现运输问题后是否可以退货
  • 包裹被拒收后由谁承担损失
  • 使用非美元结算时，发卡行汇率和外币交易费用如何计算

如果平台以非美元结算，或者卖家以其他货币收款，可以考虑使用 Wise 多币种卡等多币种支付工具，并在付款前比较实际汇率和费用。具体费用取决于交易货币、支付方式及账户情况，应以付款页面显示的信息为准。

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处方药在美国怎么买？

购买处方药时，通常需要先完成美国本地的医疗和处方流程。你需要确认由谁开具处方、哪家药房可以配药，以及保险计划是否覆盖这款药。

很多刚到美国的人会问，国内医生开的处方能不能直接拿到美国药房使用。不要默认可以直接使用。 如果你还没有固定医生，可以先看看 Expatica 的《美国家庭医生指南》，了解在美国寻找初级保健医生的基本流程。

常见流程可以概括为：

  1. 看医生，确认是否需要处方以及适合的药物
  2. 医生将电子处方发送到指定药房
  3. 药房确认保险、目录药和库存情况
  4. 到店取药，或根据药房服务选择配送和后续续药

看医生、电子处方、取药和续药的实际流程

在美国，处方通常可以由医生以电子方式发送给指定药房。第一次取药时，药房可能需要核对个人身份信息以及保险或会员信息。

如果需要长期服药，续药和转药房也需要提前安排。尤其是在搬到其他州或更换保险计划前，建议提前确认下一次续药时间，以及新药房和保险网络是否可以继续处理处方。

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Cherry

小提示

如果你长期服用处方药，搬州或换保险前可以提前 2–3 周联系医生、保险公司和药房，确认下一次续药所需的处方、库存和保险安排。

没保险或价格太高怎么办

没有美国保险，通常仍然可以买处方药，但可能需要按现金价支付。可以先比较不同药房的现金价格，再询问是否有价格更低的替代方案。

  • 比较现金价和保险后的自付价格
  • 询问是否有学名药（generic drug）可选
  • 查看是否可以购买 90 天装或使用居家配送
  • 询问药房是否提供折扣计划
有学名药的解说

医保和药费要一起看

处方药是否可以报销，要看你的保险计划条款。目录药（formulary）、网络药房、共付额和居家配送等信息，都可能影响最终的自付费用。6

如果你还在了解美国医保体系，可以先看看 Expatica 的 《美國奥巴马医保指南》，了解保险计划、药品和医疗费用之间的基本关系。

你要核对什么？代表什么？会带来什么影响？哪里查看？
目录药计划常规覆盖的药品名单药品能否按保险计划报销保单文件或会员入口
网络药房计划认可的药房范围能否按网络内费用结算药房福利页面
共付额每次购药需要支付的固定金额实际自付费用计划摘要
居家配送是否支持长期处方药配送配送和续药安排处方福利说明

Cigna 和 Allianz Care 应该在这里怎么参考？

机构名称可以查看什么？什么资料需另外确认？
Cigna Healthcare 处方药目录、会员信息和居家配送规则的例子。具体药品是否覆盖、适用哪些药房以及自付金额，都要根据具体保险计划确认。
Allianz Care医疗网络和会员支持信息的例子。 8 是否包含处方药、门诊药品或相关费用，仍应以具体保单、药房网络和理赔规则为准。

线上买药如何支付国际平台订单？

如果你使用海外资金支付，而平台以非美元结算，Wise 可以作为一种支付工具。比较不同银行卡时，可以同时看结算货币、汇率和外币交易费用，而不只是比较商品本身的价格。

在美国，你可以考虑申请 Wise 多币种借记卡 9 它可以用于部分国际平台和海外消费场景，但不替代医疗、保险、药房或海关方面的判断。想了解具体使用方式，可以参考 Expatica 的《美国华人 Wise 汇款全攻略》；如果你还在安排日常收付款，也可以看看《美国银行开户指南》

立刻申请 Wise 多币种借记卡

Wise US Inc. 是一家在美国金融犯罪执法网络（FinCEN）注册的货币服务企业（Money Service Business, “MSB”），并非 FDIC 承保的银行。卡片是否可用、支持哪些地区以及实际费用，均以 Wise 最新官方说明为准。10

FAQ

常见问题

在美国可以在 Amazon 买药吗？

可以先看商品类别。非处方药、健康用品和部分补充剂通常可以购买，但处方药仍需要遵循处方流程。购买第三方卖家的商品时，还应核实卖家身份、商品来源、标签和配送信息。

没有美国保险可以买处方药吗？

通常可以。有有效处方时，很多药房可以按现金价配药。购买前可以比较现金价、学名药和药房折扣计划，并确认后续续药安排。

国内处方能直接在美国药房配药吗？

不要默认可以。美国药房通常需要按照当地处方和药房流程配药。长期用药时，可以提前准备药品的英文名称、剂量和既往用药记录，再向美国医生或药师确认后续用药安排。

国际平台买保健品和买药有什么区别？

两者的监管要求不同。保健品和一般健康用品不等于药品，平台可以销售也不代表商品一定符合美国的相关要求。购买药品时，还需要考虑处方、进口和其他监管规定。

美国跨境寄药是合法的吗？

不能一概而论。是否可以寄送，要看商品类别、个人使用情况、是否涉及处方或受控成分、数量、所需文件，以及平台和承运商的规定。跨境购买前，应以 FDA、DEA 及相关机构的最新要求为准。

资料来源

  1. BeSafeRx: Your Source for Online Pharmacy Information | FDA：用于核对安全线上药房的识别方法、州执照查询方向和官方举报入口。
  2. How to Buy Medicines Safely From an Online Pharmacy | FDA：用于核对不安全线上药房的常见风险信号，例如无需处方、没有美国地址、没有持牌药师以及价格异常低廉。
  3. Personal Importation | FDA：用于核对个人自用进口药品进入美国时涉及的原则、数量、所需文件和受控成分等注意事项。
  4. Over-the-Counter Medicines: MedlinePlus：用于核对非处方药的定义、Drug Facts 标签，以及 OTC 药物使用时需要注意的药物相互作用和特殊人群风险。
  5. Safe Pharmacy | National Association of Boards of Pharmacy：用于核对 NABP 的线上药房核验工具及 Safe Site Search 的相关信息。
  6. Prescription Drug List and Coverage | Cigna Healthcare：用于核对目录药、会员入口和药品覆盖查询的相关说明。
  7. Home Prescription Delivery | Online Pharmacy | Cigna Healthcare：用于核对居家配送药房、90 天处方及会员账户查询等相关信息。
  8. Accessing Healthcare in the US | Allianz Care：用于核对 Allianz Care 在美国的医疗网络、药房访问和会员卡相关说明。
  9. Currency Card | Multi-Currency Card：用于核对美国市场 Wise 多币种卡的产品名称、多币种支付功能及 Wise 不是银行的相关说明。
  10. Wise Fees & Pricing: Only Pay for What You Use：用于核对 Wise 的费用说明，以及实际费用应以最新页面显示为准的表述。

资料检查日期：2026 年 9 月6 日

Cherry Lee

关于作者

李紫彤是一位媒体撰稿人及内容营销专业人士，拥有新闻采编、品牌传播、市场策划及数字内容创作经验。她曾参与香港及澳大利亚市场的新闻报道、品牌内容策划、社交媒体运营、本地化内容创作及数字营销项目，熟悉多平台内容策划与跨文化传播。她长期关注旅行、生活方式、教育及商业等领域，擅长将复杂信息转化为清晰易懂的内容，为国际读者提供真实、可靠且具有参考价值的资讯。

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