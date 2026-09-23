美国处方药指南(2026)：怎么买、续药与省钱？

医疗基础
在美国，医生开处方和药房配药通常是两个步骤。对在美生活的华人和其他外籍人士来说，麻烦的往往不是记住药名，而是知道去哪里开药、在哪里取药、处方能不能续，以及为什么同一种药的价格可能差很多。
购买处方药通常会涉及医生、药房和保险。即使有旧处方或医保卡，也可能遇到药品目录、网络内药房、事前授权或续药次数等问题。
这份指南按美国日常用药场景，介绍如何获得处方、完成第一次取药、处理续药、核对保险以及控制长期药费。具体规则会因州、保险计划和药物类型而有所不同，付款或取药前最好向药房、医生或保险公司确认。
本文仅供一般信息参考，不构成医疗、保险、法律或个人财务建议；如果出现呼吸困难、剧烈胸痛或其他危及生命的症状，应立即拨打 911。
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在美国，处方药通常标为 Rx，需要由医生或其他依法有权开具处方的医疗专业人员开具处方后，药房才能配发。非处方药通常标为 OTC，可以直接购买，但是否适合自己仍应根据药品说明和个人情况判断。
药物属于处方药还是非处方药，会影响购买方式、是否需要看医生以及保险如何结算。不同国家的药品分类和购买规则可能不同，因此不要直接按原居住国的购药习惯判断。
海外医生开的处方能否在美国药房使用，会受到药物类型、处方要求和州规则等因素影响，不能默认所有海外处方都可以直接配药。
如果长期服药，建议提前准备英文药名、剂量、目前使用的药物清单和相关病史，方便美国医生了解情况并决定后续用药。如果涉及受控药物或其他特殊药物，应尽早向美国医生和药房确认相关要求。
美国常见的取药地点包括连锁药房、超市药房、医院药房、校医院或诊所指定药房，以及医生发送电子处方后可以前往的零售药房。常见品牌包括 CVS Pharmacy、Walgreens、Rite Aid、Walmart Pharmacy 和 Costco Pharmacy。
选择药房时，可以重点看网络内外、药品库存、营业时间以及是否支持 App 续药、自动续药或邮寄服务。对有保险的人来说，药房是否属于保险计划认可的网络，也可能影响最终自付金额。
选药房时，可以先检查：
如果药房已经保存你的保险和支付信息，取药时仍可以确认这次结算使用的是保险价格、现金价格还是折扣价格，避免付款后才发现价格不同。
第一次取药，可以按照以下步骤进行：
如果药房表示没有库存、需要事前授权或保险拒绝支付，不一定意味着处方本身有问题。可以先确认具体原因，再联系药房、开方医生或保险公司处理，例如确认库存、药品目录、数量限制或事前授权要求。不要自行停药或更换处方药。
Refill 指的是在现有处方授权范围内可以再次配药的次数。许多美国药房支持 App 续药、自动续药和邮寄服务；部分保险计划也可能允许一次配取较长时间的药量，具体要看药房和保险计划的规定。2 长期稳定用药的人，可以提前确认续药日期和配送时间，避免药物用完后才申请续药。
但不是所有药物都适合邮寄，也不是所有保险计划都支持相同的配送方式。下单前应确认预计送达时间、是否需要签收，以及药物是否涉及温度保存、州级规定或受控药物等特殊要求。
Cherry
如果是长期服用的处方药，建议在药量还剩一到两周时就检查续药时间，尤其是需要医生重新开方或保险事前授权的药物，避免等到药吃完才发现无法及时取药。
第一次在美国拿药时，很多人会发现，同一种药在不同药房、不同保险计划甚至不同付款方式下，价格都可能不同。影响价格的因素通常包括药品类型、保险药品目录、药房网络和自付规则。
|影响因素
|它是什么
|会影响什么
|你可以怎么核实
|仿制药和原研药
|通用版本和品牌版本
|现金价和保险价格可能不同
|问医生或药剂师是否有合适的仿制药
|药品目录
|保险计划列出的承保药品清单
|是否承保、所属等级及自付金额
|登录保险官网或会员工具查询 formulary
|网络内药房
|保险计划合作的药房网络
|同一种药在不同药房的自付金额可能不同
|先确认药房是否属于 in-network
|免赔额、定额自付和共同保险
|免赔额、自付和共同保险三种常见自付规则
|当次需要支付的金额
|查看保险计划摘要和药房结账明细
|事前授权或数量限制
|某些药需要保险公司提前批准，或限制一次可以配取的数量
|可能影响配药时间和费用
|向药房或保险公司确认具体要求
先核对保险价格，不代表一定比现金价低；使用折扣工具，也不一定比保险价格便宜。付款前确认价格和结算方式，可以减少之后重新核对账单的麻烦。
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美国医疗保险计划通常会列出承保药品目录（formulary），不同药物可能被划分到不同等级，对应不同的自付金额。药房是否属于保险计划的网络，也可能影响最终价格。HealthCare.gov 提供的信息显示，如果处方药不在计划目录内，可以向保险公司询问药品例外申请和申诉流程。1
如果你正在比较保险计划，也可以参考这份《ACA 与 Marketplace 指南》。使用 Cigna 的读者，可以通过官方药品目录或 myCigna 的 Price a Medication 工具查询药品覆盖情况和相关要求 4；使用 Allianz Care 的读者，则可以按照会员卡和保险计划说明，确认适用的药房网络和药品福利。5
查询时不要只输入药名，还要确认剂型、剂量和数量，因为这些信息也可能影响保险处理和最终价格。
长期用药时，除了药名，还要留意处方剩余次数和药瓶上的信息。药快吃完才发现需要重新开方，可能会打乱后续用药安排。
FDA 的消费者用药资料也建议阅读药品标签，并在对用药有疑问时向医生或药剂师咨询。3
省药费时，不要自行停药、减量或更换处方药。可以从药品选择、保险价格和配药周期几个方面比较：
制造商优惠、折扣卡和保险是否可以同时使用，要看具体优惠条款、保险计划和药房规定。
如果收入来自海外，却需要长期支付美国的美元药费，除了药品本身的价格，还可以留意银行卡的外币交易费用和汇率。部分银行卡可能通过汇率加价或其他费用增加实际支付成本。
可以先估算一年可能产生的额外成本：每月药费 × 汇率加价比例 × 12
这个数字只是估算汇率加价的影响，实际成本还要考虑固定手续费、交易费等其他费用。对于持续性的美元支出，可以将原有银行卡的实际成本与其他付款方式进行比较。
如果你长期使用海外银行卡支付美国药房或邮寄药房的账单，可以把付款方式纳入每月药费预算。Cigna 和 Allianz Care 主要涉及保险覆盖、药品福利和理赔等问题，Wise 则用于跨境资金转账和换汇。对于需要定期将海外资金转入美国账户的人，可以比较不同方式的汇率和费用，再决定是否使用 Wise。
如果你还在整理美国本地资金安排，可以参考这份《美国银行开户指南》。如果每月都有固定美元支出，也可以将海外银行卡的外币交易成本与 Wise 的实际费用进行比较。是否更合适，要根据你的汇款来源地、银行卡收费、换汇成本和实际付款方式判断。
使用 Wise 支付美国处方药费用时，请以实际付款页面显示的费用、汇率和到账时间为准。Wise 的可用功能、支持的货币、费用和付款方式可能因汇出国家、地区及具体交易而有所不同。使用 Wise 不代表处方药价格会降低，也不影响保险的承保、理赔或药品资格。
Cherry
如果每月都要支付处方药费，可以记录连续几个月的实际药费、银行卡外币交易费用和换汇成本，再比较不同付款方式的全年支出。这样比只看某一次交易的汇率更容易判断长期成本。
FAQ
可以，但通常仍需要有效处方。没有保险时，可以比较现金价格、折扣工具、仿制药和不同药房的报价，再决定在哪里配药。
不能默认可以。是否能够使用会受到药物类型、处方要求和州规则等因素影响。长期用药的人可以提前准备英文药名、剂量和病史，并联系美国医生和药房确认。
Refill 指当前处方授权下还可以再次配药的次数。如果标签显示 0 refill，通常表示当前处方没有剩余续药次数，需要联系开方医生。
先联系保险公司确认药物是否确实不在承保范围内，再询问医生是否有适合的目录内替代药物。如果医生认为仍需要使用原药，可以向保险公司询问药品例外申请或申诉流程。等待处理期间，也可以了解现金价格和符合条件的折扣选项。
资料检查日期：2026 年 9 月 16 日
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