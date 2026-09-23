美国处方药指南(2026)：怎么买、续药与省钱？

购买处方药通常会涉及医生、药房和保险。即使有旧处方或医保卡，也可能遇到药品目录、网络内药房、事前授权或续药次数等问题。 这份指南按美国日常用药场景，介绍如何获得处方、完成第一次取药、处理续药、核对保险以及控制长期药费。具体规则会因州、保险计划和药物类型而有所不同，付款或取药前最好向药房、医生或保险公司确认。 本文仅供一般信息参考，不构成医疗、保险、法律或个人财务建议；如果出现呼吸困难、剧烈胸痛或其他危及生命的症状，应立即拨打 911。 使用 Wise 轻松管理多种货币 如果你计划移居美国或刚到美国，Wise 的多币种账户支持美元 (USD) 及其他 40+ 多种货币，可助你高效管理跨国财务。



你可以免费开户，无月费申请 Wise 多币种借记卡进行日常消费，并以中间市场汇率进行汇款，无隐形加价，不占用个人的年度结汇额度，手续费低至 0.57%。



对于正在搬家和安顿的新移民来说，Wise 是适应新环境的实用工具，可以节省大量汇率损失。 前往官网

重点概览 先分清 Rx 和 OTC ：处方药需要由医生或其他依法有权开具处方的医疗专业人员开具处方，非处方药则可以直接购买。先确认药物属于哪一类，再决定是否需要预约医生。

：处方药需要由医生或其他依法有权开具处方的医疗专业人员开具处方，非处方药则可以直接购买。先确认药物属于哪一类，再决定是否需要预约医生。 海外处方不能直接照搬 ：旧处方、药盒和病历可以帮助美国医生了解你的用药情况，但是否能在美国使用仍要看当地规定和药物类型。长期用药的人最好提前准备英文药名、剂量、用药清单和相关病史。

：旧处方、药盒和病历可以帮助美国医生了解你的用药情况，但是否能在美国使用仍要看当地规定和药物类型。长期用药的人最好提前准备英文药名、剂量、用药清单和相关病史。 第一次取药要准备基本资料 ：药房可能需要照片证件、保险卡、出生日期和地址等信息。取药时还应核对药名、剂量、数量和剩余续药次数。

：药房可能需要照片证件、保险卡、出生日期和地址等信息。取药时还应核对药名、剂量、数量和剩余续药次数。 药费差异与保险和药房规则有关 ：药品目录、网络内药房、仿制药或原研药、自付额和事前授权，都可能影响最终价格。付款前可以先确认这次使用的是保险价格、现金价格还是折扣价格。

：药品目录、网络内药房、仿制药或原研药、自付额和事前授权，都可能影响最终价格。付款前可以先确认这次使用的是保险价格、现金价格还是折扣价格。 长期用药还要考虑换汇成本：如果经常使用海外银行卡支付美元药费，发卡行可能通过汇率或其他费用增加实际成本。对于持续性的美国账单，可以先算清原有银行卡的手续费和汇率成本，再比较其他付款方式。

在美国哪里可以买到处方药？ 美国常见的取药地点包括连锁药房、超市药房、医院药房、校医院或诊所指定药房，以及医生发送电子处方后可以前往的零售药房。常见品牌包括 CVS Pharmacy、Walgreens、Rite Aid、Walmart Pharmacy 和 Costco Pharmacy。 选择药房时，可以重点看网络内外、药品库存、营业时间以及是否支持 App 续药、自动续药或邮寄服务。对有保险的人来说，药房是否属于保险计划认可的网络，也可能影响最终自付金额。 如何选择适合自己的药房？ 选药房时，可以先检查： 是否属于你的保险网络内药房

是否支持电子处方和线上续药

是否提供送药或邮寄服务

晚间和周末营业时间是否方便

常用的长期药物是否容易买到 如果药房已经保存你的保险和支付信息，取药时仍可以确认这次结算使用的是保险价格、现金价格还是折扣价格，避免付款后才发现价格不同。

第一次取药的完整流程 第一次取药，可以按照以下步骤进行： 多数非急症处方会由《美国家庭医生（PCP）指南》中提到的 PCP、urgent care 或其他依法有权开具处方的医疗专业人员开具。 看诊时确认希望使用哪家药房，并让医生将电子处方发送到对应药房。 等待药房通过短信、App 或电话通知处方已经准备好，也可以主动致电确认。 取药时准备照片证件、保险卡，以及药房要求的出生日期和地址等资料。 付款前核对药名、剂量、数量、用法以及剩余续药次数。 如果不清楚药物怎么服用、担心副作用或对药品标签有疑问，可以直接向药剂师询问。 如果药房表示没有库存、需要事前授权或保险拒绝支付，不一定意味着处方本身有问题。可以先确认具体原因，再联系药房、开方医生或保险公司处理，例如确认库存、药品目录、数量限制或事前授权要求。不要自行停药或更换处方药。 线上续药和邮寄到家怎么操作？ Refill 指的是在现有处方授权范围内可以再次配药的次数。许多美国药房支持 App 续药、自动续药和邮寄服务；部分保险计划也可能允许一次配取较长时间的药量，具体要看药房和保险计划的规定。2 长期稳定用药的人，可以提前确认续药日期和配送时间，避免药物用完后才申请续药。 但不是所有药物都适合邮寄，也不是所有保险计划都支持相同的配送方式。下单前应确认预计送达时间、是否需要签收，以及药物是否涉及温度保存、州级规定或受控药物等特殊要求。 Cherry 小提示 如果是长期服用的处方药，建议在药量还剩一到两周时就检查续药时间，尤其是需要医生重新开方或保险事前授权的药物，避免等到药吃完才发现无法及时取药。

药费为什么差很多？ 第一次在美国拿药时，很多人会发现，同一种药在不同药房、不同保险计划甚至不同付款方式下，价格都可能不同。影响价格的因素通常包括药品类型、保险药品目录、药房网络和自付规则。 影响因素 它是什么 会影响什么 你可以怎么核实 仿制药和原研药 通用版本和品牌版本 现金价和保险价格可能不同 问医生或药剂师是否有合适的仿制药 药品目录 保险计划列出的承保药品清单 是否承保、所属等级及自付金额 登录保险官网或会员工具查询 formulary 网络内药房 保险计划合作的药房网络 同一种药在不同药房的自付金额可能不同 先确认药房是否属于 in-network 免赔额、定额自付和共同保险 免赔额、自付和共同保险三种常见自付规则 当次需要支付的金额 查看保险计划摘要和药房结账明细 事前授权或数量限制 某些药需要保险公司提前批准，或限制一次可以配取的数量 可能影响配药时间和费用 向药房或保险公司确认具体要求 先核对保险价格，不代表一定比现金价低；使用折扣工具，也不一定比保险价格便宜。付款前确认价格和结算方式，可以减少之后重新核对账单的麻烦。 Cigna Global Cigna Global 提供专为长期在美生活（12 个月以上）的人士设计的国际医疗保险，可以根据你的实际需要量身配置保障范围、与眾多医疗机构直接结算费用、处理复杂情况，以及全球医疗保障，医疗网络覆盖超过 150 万名医生、专科医师和治疗师。 前往官网 先查这三项：药品目录、网络内药房和事前授权 美国医疗保险计划通常会列出承保药品目录（formulary），不同药物可能被划分到不同等级，对应不同的自付金额。药房是否属于保险计划的网络，也可能影响最终价格。HealthCare.gov 提供的信息显示，如果处方药不在计划目录内，可以向保险公司询问药品例外申请和申诉流程。1 如果你正在比较保险计划，也可以参考这份《ACA 与 Marketplace 指南》。使用 Cigna 的读者，可以通过官方药品目录或 myCigna 的 Price a Medication 工具查询药品覆盖情况和相关要求 4；使用 Allianz Care 的读者，则可以按照会员卡和保险计划说明，确认适用的药房网络和药品福利。5 查询时不要只输入药名，还要确认剂型、剂量和数量，因为这些信息也可能影响保险处理和最终价格。

续药、转药房和看药瓶标签时要注意什么？ 长期用药时，除了药名，还要留意处方剩余次数和药瓶上的信息。药快吃完才发现需要重新开方，可能会打乱后续用药安排。 药瓶标签 ：检查患者姓名、药名、规格、数量、用法、处方编号和药房电话。

：检查患者姓名、药名、规格、数量、用法、处方编号和药房电话。 续药次数 ：如果写着 0 refill，通常表示当前处方已经没有可继续配取的次数，需要联系开方医生。

：如果写着 0 refill，通常表示当前处方已经没有可继续配取的次数，需要联系开方医生。 转药房 ：部分处方可以转到另一家药房，但受控药物和其他特殊药物可能有额外限制。

：部分处方可以转到另一家药房，但受控药物和其他特殊药物可能有额外限制。 有效期和储存：不要自行使用过期药物。不确定保存条件时，可以向药剂师确认。 FDA 的消费者用药资料也建议阅读药品标签，并在对用药有疑问时向医生或药剂师咨询。3

如何在保证用药安全的同时降低长期药费？ 省药费时，不要自行停药、减量或更换处方药。可以从药品选择、保险价格和配药周期几个方面比较： 问医生或药剂师是否有合适的仿制药。

付款前比较保险价、现金价和折扣价。

如果药物不在保险目录中，询问例外申请或申诉流程。

对长期稳定用药，询问是否可以一次开取较长周期的药量，或使用邮寄药房。

查看制造商优惠或 GoodRx 等折扣工具，但先确认适用条件，不要默认可以与保险同时使用。 制造商优惠、折扣卡和保险是否可以同时使用，要看具体优惠条款、保险计划和药房规定。 外籍人士支付月度药费时，如何减少汇率成本？ 如果收入来自海外，却需要长期支付美国的美元药费，除了药品本身的价格，还可以留意银行卡的外币交易费用和汇率。部分银行卡可能通过汇率加价或其他费用增加实际支付成本。 可以先估算一年可能产生的额外成本：每月药费 × 汇率加价比例 × 12 这个数字只是估算汇率加价的影响，实际成本还要考虑固定手续费、交易费等其他费用。对于持续性的美元支出，可以将原有银行卡的实际成本与其他付款方式进行比较。