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医疗基础

美国处方药指南(2026)：怎么买、续药与省钱？

在美国，医生开处方和药房配药通常是两个步骤。对在美生活的华人和其他外籍人士来说，麻烦的往往不是记住药名，而是知道去哪里开药、在哪里取药、处方能不能续，以及为什么同一种药的价格可能差很多。

Cherry Lee
作者：
Cristen Tsoi
编辑：
更新于
Doctor is going over a checklist with a patient in her examination office.

购买处方药通常会涉及医生、药房和保险。即使有旧处方或医保卡，也可能遇到药品目录、网络内药房、事前授权或续药次数等问题。

这份指南按美国日常用药场景，介绍如何获得处方、完成第一次取药、处理续药、核对保险以及控制长期药费。具体规则会因州、保险计划和药物类型而有所不同，付款或取药前最好向药房、医生或保险公司确认。

本文仅供一般信息参考，不构成医疗、保险、法律或个人财务建议；如果出现呼吸困难、剧烈胸痛或其他危及生命的症状，应立即拨打 911。

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重点概览

  • 先分清 Rx 和 OTC：处方药需要由医生或其他依法有权开具处方的医疗专业人员开具处方，非处方药则可以直接购买。先确认药物属于哪一类，再决定是否需要预约医生。
  • 海外处方不能直接照搬：旧处方、药盒和病历可以帮助美国医生了解你的用药情况，但是否能在美国使用仍要看当地规定和药物类型。长期用药的人最好提前准备英文药名、剂量、用药清单和相关病史。
  • 第一次取药要准备基本资料：药房可能需要照片证件、保险卡、出生日期和地址等信息。取药时还应核对药名、剂量、数量和剩余续药次数。
  • 药费差异与保险和药房规则有关：药品目录、网络内药房、仿制药或原研药、自付额和事前授权，都可能影响最终价格。付款前可以先确认这次使用的是保险价格、现金价格还是折扣价格。
  • 长期用药还要考虑换汇成本：如果经常使用海外银行卡支付美元药费，发卡行可能通过汇率或其他费用增加实际成本。对于持续性的美国账单，可以先算清原有银行卡的手续费和汇率成本，再比较其他付款方式。

什么药在美国属于处方药？

在美国，处方药通常标为 Rx，需要由医生或其他依法有权开具处方的医疗专业人员开具处方后，药房才能配发。非处方药通常标为 OTC，可以直接购买，但是否适合自己仍应根据药品说明和个人情况判断。

药物属于处方药还是非处方药，会影响购买方式、是否需要看医生以及保险如何结算。不同国家的药品分类和购买规则可能不同，因此不要直接按原居住国的购药习惯判断。

非处方药的美国官方描述

外国医生开的处方可以在美国直接使用吗？

海外医生开的处方能否在美国药房使用，会受到药物类型、处方要求和州规则等因素影响，不能默认所有海外处方都可以直接配药。

如果长期服药，建议提前准备英文药名、剂量、目前使用的药物清单和相关病史，方便美国医生了解情况并决定后续用药。如果涉及受控药物或其他特殊药物，应尽早向美国医生和药房确认相关要求。

在美国哪里可以买到处方药？

美国常见的取药地点包括连锁药房、超市药房、医院药房、校医院或诊所指定药房，以及医生发送电子处方后可以前往的零售药房。常见品牌包括 CVS Pharmacy、Walgreens、Rite Aid、Walmart Pharmacy 和 Costco Pharmacy。

选择药房时，可以重点看网络内外、药品库存、营业时间以及是否支持 App 续药、自动续药或邮寄服务。对有保险的人来说，药房是否属于保险计划认可的网络，也可能影响最终自付金额。

Walgreens官网
Rite Aid 官网

如何选择适合自己的药房？

选药房时，可以先检查：

  • 是否属于你的保险网络内药房
  • 是否支持电子处方和线上续药
  • 是否提供送药或邮寄服务
  • 晚间和周末营业时间是否方便
  • 常用的长期药物是否容易买到

如果药房已经保存你的保险和支付信息，取药时仍可以确认这次结算使用的是保险价格、现金价格还是折扣价格，避免付款后才发现价格不同。

第一次取药的完整流程

第一次取药，可以按照以下步骤进行：

  1. 多数非急症处方会由《美国家庭医生（PCP）指南》中提到的 PCP、urgent care 或其他依法有权开具处方的医疗专业人员开具。
  2. 看诊时确认希望使用哪家药房，并让医生将电子处方发送到对应药房。
  3. 等待药房通过短信、App 或电话通知处方已经准备好，也可以主动致电确认。
  4. 取药时准备照片证件、保险卡，以及药房要求的出生日期和地址等资料。
  5. 付款前核对药名、剂量、数量、用法以及剩余续药次数。
  6. 如果不清楚药物怎么服用、担心副作用或对药品标签有疑问，可以直接向药剂师询问。

如果药房表示没有库存、需要事前授权或保险拒绝支付，不一定意味着处方本身有问题。可以先确认具体原因，再联系药房、开方医生或保险公司处理，例如确认库存、药品目录、数量限制或事前授权要求。不要自行停药或更换处方药。

线上续药和邮寄到家怎么操作？

Refill 指的是在现有处方授权范围内可以再次配药的次数。许多美国药房支持 App 续药、自动续药和邮寄服务；部分保险计划也可能允许一次配取较长时间的药量，具体要看药房和保险计划的规定。2 长期稳定用药的人，可以提前确认续药日期和配送时间，避免药物用完后才申请续药。

但不是所有药物都适合邮寄，也不是所有保险计划都支持相同的配送方式。下单前应确认预计送达时间、是否需要签收，以及药物是否涉及温度保存、州级规定或受控药物等特殊要求。

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Cherry

小提示

如果是长期服用的处方药，建议在药量还剩一到两周时就检查续药时间，尤其是需要医生重新开方或保险事前授权的药物，避免等到药吃完才发现无法及时取药。

药费为什么差很多？

第一次在美国拿药时，很多人会发现，同一种药在不同药房、不同保险计划甚至不同付款方式下，价格都可能不同。影响价格的因素通常包括药品类型、保险药品目录、药房网络和自付规则。

影响因素它是什么会影响什么你可以怎么核实
仿制药和原研药通用版本和品牌版本现金价和保险价格可能不同问医生或药剂师是否有合适的仿制药
药品目录保险计划列出的承保药品清单是否承保、所属等级及自付金额登录保险官网或会员工具查询 formulary
网络内药房保险计划合作的药房网络同一种药在不同药房的自付金额可能不同先确认药房是否属于 in-network
免赔额、定额自付和共同保险免赔额、自付和共同保险三种常见自付规则当次需要支付的金额查看保险计划摘要和药房结账明细
事前授权或数量限制某些药需要保险公司提前批准，或限制一次可以配取的数量可能影响配药时间和费用向药房或保险公司确认具体要求

先核对保险价格，不代表一定比现金价低；使用折扣工具，也不一定比保险价格便宜。付款前确认价格和结算方式，可以减少之后重新核对账单的麻烦。

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先查这三项：药品目录、网络内药房和事前授权

美国医疗保险计划通常会列出承保药品目录（formulary），不同药物可能被划分到不同等级，对应不同的自付金额。药房是否属于保险计划的网络，也可能影响最终价格。HealthCare.gov 提供的信息显示，如果处方药不在计划目录内，可以向保险公司询问药品例外申请和申诉流程。1

如果你正在比较保险计划，也可以参考这份《ACA 与 Marketplace 指南》。使用 Cigna 的读者，可以通过官方药品目录或 myCigna 的 Price a Medication 工具查询药品覆盖情况和相关要求 4；使用 Allianz Care 的读者，则可以按照会员卡和保险计划说明，确认适用的药房网络和药品福利。5

查询时不要只输入药名，还要确认剂型、剂量和数量，因为这些信息也可能影响保险处理和最终价格。

美国官方药品名册使用指南

续药、转药房和看药瓶标签时要注意什么？

长期用药时，除了药名，还要留意处方剩余次数和药瓶上的信息。药快吃完才发现需要重新开方，可能会打乱后续用药安排。

  • 药瓶标签：检查患者姓名、药名、规格、数量、用法、处方编号和药房电话。
  • 续药次数：如果写着 0 refill，通常表示当前处方已经没有可继续配取的次数，需要联系开方医生。
  • 转药房：部分处方可以转到另一家药房，但受控药物和其他特殊药物可能有额外限制。
  • 有效期和储存：不要自行使用过期药物。不确定保存条件时，可以向药剂师确认。

FDA 的消费者用药资料也建议阅读药品标签，并在对用药有疑问时向医生或药剂师咨询。3

如何在保证用药安全的同时降低长期药费？

省药费时，不要自行停药、减量或更换处方药。可以从药品选择、保险价格和配药周期几个方面比较：

  • 问医生或药剂师是否有合适的仿制药。
  • 付款前比较保险价、现金价和折扣价。
  • 如果药物不在保险目录中，询问例外申请或申诉流程。
  • 对长期稳定用药，询问是否可以一次开取较长周期的药量，或使用邮寄药房。
  • 查看制造商优惠或 GoodRx 等折扣工具，但先确认适用条件，不要默认可以与保险同时使用。

制造商优惠、折扣卡和保险是否可以同时使用，要看具体优惠条款、保险计划和药房规定。

GoodRx 官网

外籍人士支付月度药费时，如何减少汇率成本？

如果收入来自海外，却需要长期支付美国的美元药费，除了药品本身的价格，还可以留意银行卡的外币交易费用和汇率。部分银行卡可能通过汇率加价或其他费用增加实际支付成本。

可以先估算一年可能产生的额外成本：每月药费 × 汇率加价比例 × 12

这个数字只是估算汇率加价的影响，实际成本还要考虑固定手续费、交易费等其他费用。对于持续性的美元支出，可以将原有银行卡的实际成本与其他付款方式进行比较。

支付每月处方药费，要注意什么？

如果你长期使用海外银行卡支付美国药房或邮寄药房的账单，可以把付款方式纳入每月药费预算。CignaAllianz Care 主要涉及保险覆盖、药品福利和理赔等问题，Wise 则用于跨境资金转账和换汇。对于需要定期将海外资金转入美国账户的人，可以比较不同方式的汇率和费用，再决定是否使用 Wise。

如果你还在整理美国本地资金安排，可以参考这份《美国银行开户指南》。如果每月都有固定美元支出，也可以将海外银行卡的外币交易成本与 Wise 的实际费用进行比较。是否更合适，要根据你的汇款来源地、银行卡收费、换汇成本和实际付款方式判断。

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使用 Wise 支付美国处方药费用时，请以实际付款页面显示的费用、汇率和到账时间为准。Wise 的可用功能、支持的货币、费用和付款方式可能因汇出国家、地区及具体交易而有所不同。使用 Wise 不代表处方药价格会降低，也不影响保险的承保、理赔或药品资格。

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Cherry

小提示

如果每月都要支付处方药费，可以记录连续几个月的实际药费、银行卡外币交易费用和换汇成本，再比较不同付款方式的全年支出。这样比只看某一次交易的汇率更容易判断长期成本。

FAQ

常见问题

没有保险也能在美国买处方药吗？

可以，但通常仍需要有效处方。没有保险时，可以比较现金价格、折扣工具、仿制药和不同药房的报价，再决定在哪里配药。

外国医生开的处方能在美国直接用吗？

不能默认可以。是否能够使用会受到药物类型、处方要求和州规则等因素影响。长期用药的人可以提前准备英文药名、剂量和病史，并联系美国医生和药房确认。

美国药瓶上的 refill 是什么意思？

Refill 指当前处方授权下还可以再次配药的次数。如果标签显示 0 refill，通常表示当前处方没有剩余续药次数，需要联系开方医生。

处方药不在保险药品目录里怎么办？

先联系保险公司确认药物是否确实不在承保范围内，再询问医生是否有适合的目录内替代药物。如果医生认为仍需要使用原药，可以向保险公司询问药品例外申请或申诉流程。等待处理期间，也可以了解现金价格和符合条件的折扣选项。

资料来源

  1. HealthCare.gov 处方药说明：用于了解药品目录、网络内药房、续药、药品例外申请和申诉流程。
  2. Medicare 药房类型说明：用于了解网络内药房、优先网络内药房、邮寄药房以及网络外药房的费用差异。
  3. FDA《我的药物》：用于核对药品标签、个人用药记录以及向药剂师咨询时需要注意的事项。
  4. Cigna Prescription Drug List and Coverage：方便 Cigna 会员查询药品目录、承保要求和药品价格工具。
  5. Allianz Care Accessing Healthcare in the US：用于了解 Allianz Care 在美国的医疗服务和药房网络，以及会员查询药房和提交理赔的相关信息。

资料检查日期：2026 年 9 月 16 日

Cherry Lee

关于作者

李紫彤是一位媒体撰稿人及内容营销专业人士，拥有新闻采编、品牌传播、市场策划及数字内容创作经验。她曾参与香港及澳大利亚市场的新闻报道、品牌内容策划、社交媒体运营、本地化内容创作及数字营销项目，熟悉多平台内容策划与跨文化传播。她长期关注旅行、生活方式、教育及商业等领域，擅长将复杂信息转化为清晰易懂的内容，为国际读者提供真实、可靠且具有参考价值的资讯。

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