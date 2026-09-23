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医疗基础

美国生孩子费用指南2026：预算、医保、自费与汇款怎么准备

美国生孩子的费用通常会拆成多张账单，常见项目包括产检、住院、妇产科医生、麻醉、新生儿护理、新生儿重症监护和产后复诊。

Cherry Lee
作者：
Cristen Tsoi
编辑：
更新于
A close-up shot of a hospital nurse holding a swaddled newborn baby

下文按美国医疗账单的常见结构说明保险、自费和汇款准备。具体价格、保障范围和资格要求应以医院、保险公司及官方规则为准。

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重点概览

  • 美国生孩子的实际自付费用会受到免赔额、网络内外和年度最高自付额等因素影响。
  • 顺产费用通常低于剖腹产，但并发症、麻醉和住院天数都可能增加总费用。
  • 医院、医生、麻醉和新生儿科可能分别出账单。
  • 赴美生子如果还包括机票、住宿和美国月子中心费用，应与医疗费用分开计算。
  • 不使用保险时，可以先索取书面的预估费用，再比较现金价格、分期付款和财务援助。

费用概览

分娩与新生儿账单通常怎么拆？

费用通常包括产检、医院设施费、妇产科医生费用、麻醉费、新生儿护理和产后复诊。Peterson-KFF 的数据估算显示，雇主医保参保家庭的妊娠、分娩和产后护理平均总费用约为 20,416 美元，其中平均自付约 2,743 美元；顺产约 15,712 美元，剖腹产约 28,998 美元。3

Peterson-KFF 的官方费用估算

费用差距为什么这么大？

费用会受到州和城市、医院类型、并发症、住院天数以及网络状态等因素影响。如果怀孕期间跨越两个保险计划年度，免赔额和年度最高自付额也可能重新计算。

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保险怎么影响总价？

想了解更完整的美国医疗保险框架，可以先阅读《美国医保全攻略》。比较生育保险时，可以重点看预计的实际自付费用，以及网络、保障范围和计划规则。Marketplace 保险计划通常涵盖怀孕、分娩等相关医疗服务。2

先看懂免赔额、定额自付、共同保险和年度最高自付额

免赔额是达到一定金额前需要自行承担的医疗费用；定额自付是每次就医或购药时支付的固定金额；共同保险是按比例分担医疗费用；年度最高自付额则是保险计划年度内符合条件的医疗费用中，个人需要承担的最高金额。

有保险并不代表所有费用都由保险承担，网络外服务和不在保障范围内的项目仍可能产生较高自付费用。

跨保险年度为什么会抬高预算？

如果今年做产检、明年才分娩，两个保险计划年度的免赔额都可能涉及费用。做预算时，还应同时查看计划年度、预授权要求和新生儿加保时限。

没保险或自费时怎么准备？

如果没有保险，或某些费用需要自费，可以先向医院询问自费价格或现金价格。按照美国医疗保险和医疗服务中心（CMS）的规定，符合条件的自费患者可以在预约医疗服务前索取书面的善意费用预估。4

美国医疗保险和医疗服务中心（CMS）的规定

最容易漏掉的费用

化验、影像、麻醉、新生儿科、新生儿重症监护和后续复诊都可能产生额外费用。部分医疗机构还提供分期付款、慈善医疗或其他财务援助，可以在付款前询问。

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Cherry

小提示

美国生孩子的费用不能只看 “顺产还是剖腹产”，还要留意医保免赔额、网络内外、年度最高自付额，以及医院、医生、麻醉和新生儿护理可能分开收费。

国际医疗保险怎么比？

比较 CignaAllianz Care 时，不要只看保费，还要确认生育保障是否覆盖你实际需要的产检、分娩和相关医疗服务。

比较国际医疗保险时必查的五个点

  • 生育保障是否包含产检、分娩和并发症
  • 等待期是否会影响已经怀孕的情况
  • 新生儿保障如何生效
  • 网络内是否有计划就诊的医院
  • 是否可以直接结算医疗费用

HealthCare.gov 说明，怀孕本身通常不会触发市场保险的特别投保期，但生孩子会；如果符合 Medicaid 或 CHIP 的申请条件，则适用的规则可能不同。1

HealthCare.gov 有关怀孕投保的说明

把待产资金转到美国怎么安排？

准备大额待产预算时，银行电汇可能涉及中间行费用、到账金额和汇率差价。对于需要分批兑换外币、准备医疗和生活费用的家庭，可以比较 Wise 的汇率、费用和预计到账金额。

如需了解具体操作，可以参考《Wise 汇款指南》。如果需要把较大的待产预算转到美国，也可以查看 Wise 的汇率和支持币种，再决定是否分批换汇。

前往 Wise
Wise 官网

用Wise规划大额医疗资金时要看什么？

先确认医院接受银行卡、本地转账还是电汇，再准备资金来源证明和付款凭证。若要提前安排美国本地的收付款账户，可以参考《美国银行开户指南》

Wise 不属于医疗保险或医疗服务提供商，汇率、费用、支持币种及服务地区可能有所不同，请以 Wise 官方最新资料为准。

赴美生产前的资料与申报清单

  • 把医院、妇产科医生、麻醉和新生儿科的费用预估分开存档
  • 核对保险网络、计划年度、预授权和新生儿加保时限
  • 不用保险时，先拿到书面的善意费用预估，再询问自费价格、分期和财务援助
  • 准备护照、签证、病历摘要、化验结果和付款凭证
  • 确认医院接受银行卡、本地转账还是电汇
  • 如果携带超过 10,000 美元的现金或其他需申报的货币工具进出美国，一般需要向美国海关与边境保护局（CBP）申报；申报本身并不代表禁止携带 5

把医院付款日期和 Wise 换汇时间一起写进清单，也方便安排预算。

FAQ

常见问题

美国生孩子有保险和没保险差多少？

差距可能很大。影响实际自付费用的因素包括免赔额、网络内外、所在州以及分娩方式。符合保障范围的情况下，保险可以降低部分医疗费用的自付风险。

怀孕后还能买美国医疗保险吗？

通过 Marketplace 购买保险时，怀孕本身通常不会触发特别投保期，但孩子出生会。符合 Medicaid 或 CHIP 资格的家庭，则可能适用不同的申请规则。

美国医院生孩子可以分期付款吗？

可以，部分医院或账单部门会提供分期付款。签署分期协议前，可以确认是否免息，以及医生费用是否可以一并分期。

带超过1万美元入境美国要申报吗？

一般需要向美国海关与边境保护局（CBP）申报。申报范围不只包括现金，也可能包括部分货币工具。申报属于报告义务，并不等于禁止携带。

在美国出生的孩子就是美国公民吗？

一般来说，在美国出生的孩子会获得美国公民身份，但具体情况仍应根据美国公民及移民服务局（USCIS）和美国国务院的最新规定确认。

美国生孩子有补贴吗？

部分家庭可能符合 Medicaid、CHIP 或 Marketplace 补贴的资格。是否符合条件，取决于所在州、收入、家庭人数和身份等因素。

资料来源

  1. HealthCare.gov 生育保险：用于说明怀孕期间和生孩子后与医疗保险相关的投保规则，包括特别投保期及 Medicaid、CHIP 等保障途径。
  2. HealthCare.gov 覆盖范围：用于核对 Marketplace 保险计划通常涵盖的生育、产科及相关医疗服务。
  3. Peterson-KFF 分娩成本：用于支持美国妊娠、分娩及产后护理的平均医疗费用和自付费用数据，以及顺产和剖腹产的费用差异。
  4. CMS 自费账单权利：用于说明没有保险或不使用保险时获取书面善意费用预估（Good Faith Estimate）的相关规定。
  5. CBP 申报规则：用于说明携带超过 10,000 美元现金或其他货币工具进出美国时的申报要求。

资料检查日期：2026 年 9 月 9 日

Cherry Lee

关于作者

李紫彤是一位媒体撰稿人及内容营销专业人士，拥有新闻采编、品牌传播、市场策划及数字内容创作经验。她曾参与香港及澳大利亚市场的新闻报道、品牌内容策划、社交媒体运营、本地化内容创作及数字营销项目，熟悉多平台内容策划与跨文化传播。她长期关注旅行、生活方式、教育及商业等领域，擅长将复杂信息转化为清晰易懂的内容，为国际读者提供真实、可靠且具有参考价值的资讯。

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