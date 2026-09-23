美国生孩子费用指南2026：预算、医保、自费与汇款怎么准备

下文按美国医疗账单的常见结构说明保险、自费和汇款准备。具体价格、保障范围和资格要求应以医院、保险公司及官方规则为准。 使用 Wise 轻松管理多种货币 如果你计划移居美国或刚到美国，Wise 的多币种账户支持美元 (USD) 及其他 40+ 多种货币，可助你高效管理跨国财务。



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重点概览 美国生孩子的实际自付费用会受到免赔额、网络内外和年度最高自付额等因素影响。

顺产费用通常低于剖腹产，但并发症、麻醉和住院天数都可能增加总费用。

医院、医生、麻醉和新生儿科可能分别出账单。

赴美生子如果还包括机票、住宿和美国月子中心费用，应与医疗费用分开计算。

不使用保险时，可以先索取书面的预估费用，再比较现金价格、分期付款和财务援助。

费用概览 分娩与新生儿账单通常怎么拆？ 费用通常包括产检、医院设施费、妇产科医生费用、麻醉费、新生儿护理和产后复诊。Peterson-KFF 的数据估算显示，雇主医保参保家庭的妊娠、分娩和产后护理平均总费用约为 20,416 美元，其中平均自付约 2,743 美元；顺产约 15,712 美元，剖腹产约 28,998 美元。3 费用差距为什么这么大？ 费用会受到州和城市、医院类型、并发症、住院天数以及网络状态等因素影响。如果怀孕期间跨越两个保险计划年度，免赔额和年度最高自付额也可能重新计算。 Cigna Global Cigna Global 提供专为长期在美生活（12 个月以上）的人士设计的国际医疗保险，可以根据你的实际需要量身配置保障范围、与眾多医疗机构直接结算费用、处理复杂情况，以及全球医疗保障，医疗网络覆盖超过 150 万名医生、专科医师和治疗师。 前往官网

没保险或自费时怎么准备？ 如果没有保险，或某些费用需要自费，可以先向医院询问自费价格或现金价格。按照美国医疗保险和医疗服务中心（CMS）的规定，符合条件的自费患者可以在预约医疗服务前索取书面的善意费用预估。4 最容易漏掉的费用 化验、影像、麻醉、新生儿科、新生儿重症监护和后续复诊都可能产生额外费用。部分医疗机构还提供分期付款、慈善医疗或其他财务援助，可以在付款前询问。 Cherry 小提示 美国生孩子的费用不能只看 “顺产还是剖腹产”，还要留意医保免赔额、网络内外、年度最高自付额，以及医院、医生、麻醉和新生儿护理可能分开收费。

国际医疗保险怎么比？ 比较 Cigna 和 Allianz Care 时，不要只看保费，还要确认生育保障是否覆盖你实际需要的产检、分娩和相关医疗服务。 比较国际医疗保险时必查的五个点 生育保障是否包含产检、分娩和并发症

等待期是否会影响已经怀孕的情况

新生儿保障如何生效

网络内是否有计划就诊的医院

是否可以直接结算医疗费用 HealthCare.gov 说明，怀孕本身通常不会触发市场保险的特别投保期，但生孩子会；如果符合 Medicaid 或 CHIP 的申请条件，则适用的规则可能不同。1