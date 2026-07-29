美国401(k)退休金指南2026：华人雇员先看懂这几件事

如果你刚开始在美国工作，401(k) 很可能是最早接触到的员工福利之一。很多人知道它和退休有关，却不太清楚应该什么时候参加、供款多少、换工作后怎么办，或传统 401(k) 与 Roth 401(k) 有什么不同。
本文仅供一般信息参考，不构成投资、税务或法律建议。
关键要点
|问题
|简短答案
|谁最受影响
|下一步核实
|什么是 401(k)？
|401(k) 是雇主提供的退休储蓄计划
|在美国工作的员工
|查看公司福利说明
|传统 401(k) 和 Roth 401(k) 有什么不同？
|最大区别在于缴税时间
|准备开始供款的人
|比较两种计划规则
|雇主配比是什么？
|部分雇主会按供款比例额外供款
|提供 401(k) 福利的员工
|查看计划摘要说明 （SPD）
|换工作后怎么办？
|可保留原计划、转到新雇主计划，或转存至 IRA
|准备离职或转职的人
|比较费用、投资选择及账户规则
|可以提前提领吗？
|部分情况可以，但可能涉及税务后果及额外罚金
|有提款需要的人
|查阅 IRS 提领规定及计划条款
401(k) 是什么？
401(k) 是一种由雇主提供的退休储蓄计划，员工通常可以通过工资自动扣款供款，并享有相应的税务待遇。1 账户中的资金一般会投资于基金等产品，因此账户价值会随着市场变化而波动。
不少人会把 401(k)、社会安全金和 IRA 混为一谈，但它们属于美国退休制度中不同的安排。简单点来说，401(k) 由雇主提供，主要通过工作期间持续供款累积退休储蓄；社会安全金属于美国公共退休保障制度；IRA 则是个人自行开设的退休账户，用来补充退休储蓄。
401k在美国退休制度中属于哪一层？
美国退休制度通常可以分为三个部分，401(k) 属于雇主退休计划，主要用于补充退休收入。
|层级
|常见工具
|主要作用
|第一层
|社会安全金
|提供基础退休收入
|第二层
|401(k) 等雇主退休计划
|通过工作累积退休储蓄
|第三层
|IRA 等个人退休账户
|个人补充退休储蓄
401k和IRA有什么不同？
401(k) 和 IRA 都属于退休储蓄工具，但 401(k) 主要由雇主提供，而 IRA 则是个人开设的退休账户。
|比较事項
|401(k)
|IRA
|谁提供
|雇主
|个人自行开设
|供款方式
|通过工资扣款
|个人自行供款
|常见用途
|在职时长期供款
|补充退休储蓄或离职后承接转户
|换工作影响
|需要考虑是否保留或转出
|一般不因换工作失效
谁可以参加401(k)？雇主配比和归属权怎么看？
并不是每家公司都会提供 401(k) 退休计划。是否可以参加，主要取决于雇主是否设有计划，以及计划对入职时间、工作时数或员工资格的规定。申请前，建议查阅美国劳工部（DOL）的退休计划说明 3，以及公司提供的计划摘要说明 5，了解适用于自己的计划内容。
对于大多数员工来说，了解雇主配比和归属权往往比研究投资选项更重要。雇主配比关系到公司是否会额外供款，而归属权则会影响离职时哪些雇主供款可以带走。
作者
Cherry
小提示
有些公司会提供雇主配比，但员工需要达到指定供款比例，才能获得全部配比金额。如果公司提供这项福利，建议入职后先查看配比方式和归属权安排，了解自己符合哪些条件。
开始供款前，可以先确认以下几项：
- 公司是否提供雇主配比？配比公式如何计算？
- 员工供款和雇主供款分别在哪里显示？
- 归属权立即归属、逐年归属，还是悬崖式归属（Cliff Vesting）？8
- 离职时，账户页面显示的是账户总余额还是已归属余额？
雇主配比是什么？
雇主配比是指员工供款后，雇主按照退休计划规定额外供款。例如，有些公司会规定员工供款达到薪资的一定比例后，再按计划提供相应配比。但每家公司的计算方式都可能不同，具体比例也会有所差异，因此建议以公司福利平台或计划摘要说明 （SDP）为准。5
归属权是什么？
归属权指的是员工对雇主供款拥有所有权的安排。
一般来说，员工自己的供款通常会保留在个人账户中；至于雇主额外供款是否全部归员工所有，则需要根据公司计划规定判断。有些公司采用立即归属，有些则会按服务年限逐步归属，或采用悬崖式归属。8
如果有换工作的打算，建议先确认账户中的已归属余额，再了解哪些雇主供款已经归属于自己，而不要只参考账户总余额。
传统 401(k) 和 Roth401(k) 怎么选？
传统 401(k) 和 Roth 401(k) 最大的区别，在于税务优惠发生的时间，而不是投资方式。无论选择哪一种，账户中的资金通常都可以投资于计划提供的基金或其他投资选项，真正需要比较的是供款和退休提领时的税务处理。⁴
|比较项目
|传统 401(k)
|Roth 401(k)
|缴税时点
|供款时通常使用税前收入，符合规定时退休提领再按规则纳税
|供款时通常使用税后收入，符合规定时退休提领可享相应税务待遇
|退休提领
|通常按提领时适用的税务规则处理
|符合规定的提领一般可享税务优惠
|适合对象
|希望降低当前应税收入的人
|预计未来税率可能较高，或希望提前完成纳税安排的人
如果目前收入较低，或预期未来收入可能提高，有些人会进一步了解 Roth 401(k)；如果比较关注当前报税安排，则可能先研究传统 401(k)。选择前，建议先了解公司的计划内容，再结合自己的收入、报税情况及退休规划一起考虑。
401k每年能存多少？供款比例怎安排？
401(k) 的年度供款上限（最后更新于 2026 年 4 月 8 日）会由美国国税局（IRS）按规定调整。根据 2026 年公布的供款限额，员工的年度供款上限为 24,500 美元；50 岁及以上人士一般可额外供款 8,000 美元；60 至 63 岁人士则适用较高的额外供款（Catch-up Contribution）上限 11,250 美元。2 正式发布后，建议再次确认 IRS 最新公布的金额。
|2026 关键数字
|金额
|员工年度供款上限
|24,500 美元
|50岁及以上额外供款
|8,000 美元
|60到63岁额外供款
|11,250 美元
作者
Cherry
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很多人刚开始参加 401(k) 时，会把重点放在要否一次存到上限。如果公司提供雇主配比，不少人会先确认自己的供款比例是否符合配比条件，再按收入变化、年龄或退休规划逐步调整供款金额。
什么时候可以提领401k？提前提领会怎样？
401(k) 的主要用途是退休储蓄，而并非当作短期备用金账户，因此提领规则通常会受到年龄、就离状态及计划规定等因素影响。在决定提领前，可以先确认计划是否允许相关安排，以及是否符合 IRS 规定的例外情况。7
提前提领 401(k) 可能涉及所得税、额外罚金，也可能影响未来的退休储蓄。是否适用例外规定，需参考 IRS 相关规则及你的退休计划条款。
提前提领、贷款和困难提款有什么区别？
- 提前提领：直接从账户提取资金，可能涉及所得税及额外罚金
- 贷款：部分计划允许向自己的退休账户借款，并按规定偿还
- 困难提款：适用于符合规定的重大财务困难，并非所有计划都会提供
59½岁、55岁规则和最低强制分配是什么意思？
这些规定都会影响退休账户的提领方式，不过适用情况并不完全相同。
- 59½ 岁：常见于判断是否属于提前提领
- 55 岁规则：部分符合条件的离职员工，可能适用不同的提领规定
- 最低强制分配（RMD）：通常与达到法定年龄后的退休账户提领有关，实际适用规则仍需参考 IRS 最新规定 6 （最后更新于 2026 年 4 月 8 日）
换工作、离开美国后，401(k) 怎处理？
离职或转换工作后，401(k) 通常有几种常见处理方式，包括保留在原雇主计划、转入新雇主计划，或通过转存存入 IRA。不同安排各有特点，建议比较计划费用、投资选择、账户管理方式及自己的税务居民身份，再决定下一步。
如果未来长期居住在美国以外地区，也建议提前确认计划管理员是否接受海外地址、如何更新税务资料，以及是否支持海外登入及身份验证。不同国家之间的社会保障安排可能有所不同。4
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Cherry
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如果计划长期居住海外，可以提前确认退休计划是否支持海外通讯地址、双重验证方式及提款时所需文件。很多人在真正申请提款时，才发现资料需要更新，因此提早确认会更方便。
常见处理方式
|方式
|适用情况
|建议确认
|常见误区
|保留原计划
|对原计划投资选项及费用满意
|账户费用、最低余额要求、海外管理规定
|认为离职后一定要关闭账户
|转入新雇主计划
|希望集中管理退休账户
|是否接受转存、投资选项及费用
|只比较便利性，忽略计划内容
|转入 IRA
|希望自行管理退休储蓄
|税务规定、投资选择、账户费用
|以为转存等于提款
跨境收款前要先确认哪些事项？
如果未来需要接收来自美国的退休相关款项，建议先比较不同收款方式的汇率、手续费及是否会产生中间行费用。不同银行和国际汇款服务的收费方式可能有所不同，查看费用说明时，可以一并确认汇率、入账费用及其他可能产生的成本。
如果平时需要管理跨境生活资金，用户可以选择使用Wise 多币种账户处理国际汇款或持有不同货币。Wise 使用中间市场汇率进行货币兑换，并会在交易确认前显示相关费用，方便用户了解实际交易成本。（*具体汇率及费用请以转账时页面显示信息为准）
Wise 服务的可用功能、支持货币及服务地区可能因所在地而有所不同，具体是否提供相关服务，请以 Wise 官方网站最新资料为准。
如果想了解更多关于在美国的海外汇款方法，可阅读《美国国际汇款终极指南》。
如何查看自己的 401(k) 计划文件？
很多人查了不少资料，却还是不确定自己的 401(k) 到底适用哪些规定。遇到这种情况，与其继续比较不同网站的说法，不如直接查看自己的退休计划文件，通常会更快找到答案。
建议优先查看以下几项：
- 是否提供雇主配比，以及配比方式如何计算
- 归属权如何安排，雇主供款何时完全归属于自己
- 可以投资哪些产品，以及相关费用如何收取
- 是否提供 401(k) 贷款或困难提款
- 离职后的提领及转户规定
多数公司的退休计划都会提供计划摘要说明、季度对账单及费用披露文件。如果找不到相关资料，也可以向人力资源部门或计划管理员查询。
重要提示：本文仅供一般教育信息参考，不构成税务、投资、法律或个性化理财建议。IRA 的资格、供款限额、税务待遇及提款规则因个人情况而异。在做出任何退休储蓄决策前，请咨询合资格的税务专业人士或财务顾问。
FAQ
常见问题
没有401(k)，还能规划退休吗？
可以。401(k) 是否提供，通常取决于雇主是否设有退休计划。如果没有 401(k)，仍可进一步了解 IRA 或其他符合规定的长期退休储蓄方式。
401(k) 可以提现吗？
可以，但是否能够提领，以及是否需要缴税或支付额外罚金，通常会受到年龄、计划规定及 IRS 规则影响。办理前，建议先确认相关条件。
换工作后必须马上转户吗？
不一定。离职后，部分人会继续保留原雇主计划，也有人选择转入新雇主的 401(k) 或通过转户转入 IRA。实际选择可根据账户费用、投资选项及管理便利性作考虑。
回国后还能保留401k吗？
很多情况下可以继续保留，但如果长期居住在美国以外地区，账户管理、提领方式、税务处理及通讯地址等安排，都可能受到影响。
如果准备长期在海外生活，建议提前确认退休计划规定，并在需要时咨询税务或退休规划专业人士。
资料来源
- IRS 401(k) Plans：美国国税局官方页面，用于支持 401(k) 的基本定义、传统401(k) 与 Roth 401(k) 的税务处理，以及退休计划的基本运作方式。
- Retirement Topics – 401(k) and Profit-Sharing Plan Contribution Limits：美国国税局官方页面，用于支持 401(k) 年度供款上限、额外供款及相关供款规定。
- What You Should Know About Your Retirement Plan：美国劳工部官方页面，用于支持雇主配比、退休计划文件、Plan Administrator，以及退休计划的基本说明。
- SSA International Agreements Overview：美国社会安全局官方页面，用于支持国际社会保障协定（Totalization Agreements）及跨境退休相关说明。
- 401(k) Resource Guide – Summary Plan Description：美国国税局官方页面，用于支持计划摘要说明（SPD）的内容及退休计划文件说明。
- Retirement Topics – Required Minimum Distributions (RMDs)：美国国税局官方页面，用于支持最低强制分配（RMD）的适用规则及相关规定。
- 401(k) Resource Guide – General Distribution Rules：美国国税局官方页面，用于支持 401(k) 提领规则、提前提领、贷款、困难提款及相关分配规定。
- Retirement Topics – Vesting：美国国税局官方页面，用于支持归属权的定义、雇主供款归属规则及相关说明。
资料检查日期：2026 年 7 月 12 日