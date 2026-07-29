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退休规划

美国401(k)退休金指南2026：华人雇员先看懂这几件事

这篇指南会整理 401(k) 最常见的问题，包括谁可以参加、雇主配比、归属权、供款上限、提前提领，以及离职后的常见处理方式，帮助你建立完整概念。

从水面远眺曼哈顿下城天际线，雄伟的布鲁克林大桥横跨海港，蓝天白云下现代建筑林立。
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已更新 29-7-2026

如果你刚开始在美国工作，401(k) 很可能是最早接触到的员工福利之一。很多人知道它和退休有关，却不太清楚应该什么时候参加、供款多少、换工作后怎么办，或传统 401(k) 与 Roth 401(k) 有什么不同。

本文仅供一般信息参考，不构成投资、税务或法律建议。

内容目录

关键要点

问题简短答案谁最受影响下一步核实
什么是 401(k)？401(k) 是雇主提供的退休储蓄计划在美国工作的员工查看公司福利说明
传统 401(k) 和 Roth 401(k) 有什么不同？最大区别在于缴税时间准备开始供款的人比较两种计划规则
雇主配比是什么？部分雇主会按供款比例额外供款提供 401(k) 福利的员工查看计划摘要说明 （SPD）
换工作后怎么办？可保留原计划、转到新雇主计划，或转存至 IRA准备离职或转职的人比较费用、投资选择及账户规则
可以提前提领吗？部分情况可以，但可能涉及税务后果及额外罚金有提款需要的人查阅 IRS 提领规定及计划条款

401(k) 是什么？

401(k) 是一种由雇主提供的退休储蓄计划，员工通常可以通过工资自动扣款供款，并享有相应的税务待遇。1 账户中的资金一般会投资于基金等产品，因此账户价值会随着市场变化而波动。

不少人会把 401(k)、社会安全金和 IRA 混为一谈，但它们属于美国退休制度中不同的安排。简单点来说，401(k) 由雇主提供，主要通过工作期间持续供款累积退休储蓄；社会安全金属于美国公共退休保障制度；IRA 则是个人自行开设的退休账户，用来补充退休储蓄。

401k在美国退休制度中属于哪一层？

美国退休制度通常可以分为三个部分，401(k) 属于雇主退休计划，主要用于补充退休收入。

层级常见工具主要作用
第一层社会安全金提供基础退休收入
第二层401(k) 等雇主退休计划通过工作累积退休储蓄
第三层IRA 等个人退休账户个人补充退休储蓄
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401k和IRA有什么不同？

401(k) 和 IRA 都属于退休储蓄工具，但 401(k) 主要由雇主提供，而 IRA 则是个人开设的退休账户。

比较事項401(k)IRA
谁提供雇主个人自行开设
供款方式通过工资扣款个人自行供款
常见用途在职时长期供款补充退休储蓄或离职后承接转户
换工作影响需要考虑是否保留或转出一般不因换工作失效

谁可以参加401(k)？雇主配比和归属权怎么看？

并不是每家公司都会提供 401(k) 退休计划。是否可以参加，主要取决于雇主是否设有计划，以及计划对入职时间、工作时数或员工资格的规定。申请前，建议查阅美国劳工部（DOL）的退休计划说明 3，以及公司提供的计划摘要说明 5，了解适用于自己的计划内容。

对于大多数员工来说，了解雇主配比和归属权往往比研究投资选项更重要。雇主配比关系到公司是否会额外供款，而归属权则会影响离职时哪些雇主供款可以带走。

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作者

Cherry

小提示

有些公司会提供雇主配比，但员工需要达到指定供款比例，才能获得全部配比金额。如果公司提供这项福利，建议入职后先查看配比方式和归属权安排，了解自己符合哪些条件。

开始供款前，可以先确认以下几项：

  • 公司是否提供雇主配比？配比公式如何计算？
  • 员工供款和雇主供款分别在哪里显示？
  • 归属权立即归属、逐年归属，还是悬崖式归属（Cliff Vesting）？8
  • 离职时，账户页面显示的是账户总余额还是已归属余额？

雇主配比是什么？

雇主配比是指员工供款后，雇主按照退休计划规定额外供款。例如，有些公司会规定员工供款达到薪资的一定比例后，再按计划提供相应配比。但每家公司的计算方式都可能不同，具体比例也会有所差异，因此建议以公司福利平台或计划摘要说明 （SDP）为准。5

401(k) 的雇主配比计划摘要说明相关资料

归属权是什么？

归属权指的是员工对雇主供款拥有所有权的安排。

一般来说，员工自己的供款通常会保留在个人账户中；至于雇主额外供款是否全部归员工所有，则需要根据公司计划规定判断。有些公司采用立即归属，有些则会按服务年限逐步归属，或采用悬崖式归属。8

如果有换工作的打算，建议先确认账户中的已归属余额，再了解哪些雇主供款已经归属于自己，而不要只参考账户总余额。

有关归属权的官方相关资讯

传统 401(k) 和 Roth401(k) 怎么选？

传统 401(k) 和 Roth 401(k) 最大的区别，在于税务优惠发生的时间，而不是投资方式。无论选择哪一种，账户中的资金通常都可以投资于计划提供的基金或其他投资选项，真正需要比较的是供款和退休提领时的税务处理。⁴

比较项目传统 401(k)Roth 401(k)
缴税时点供款时通常使用税前收入，符合规定时退休提领再按规则纳税供款时通常使用税后收入，符合规定时退休提领可享相应税务待遇
退休提领通常按提领时适用的税务规则处理符合规定的提领一般可享税务优惠
适合对象希望降低当前应税收入的人预计未来税率可能较高，或希望提前完成纳税安排的人

如果目前收入较低，或预期未来收入可能提高，有些人会进一步了解 Roth 401(k)；如果比较关注当前报税安排，则可能先研究传统 401(k)。选择前，建议先了解公司的计划内容，再结合自己的收入、报税情况及退休规划一起考虑。

401k每年能存多少？供款比例怎安排？

401(k) 的年度供款上限（最后更新于 2026 年 4 月 8 日）会由美国国税局（IRS）按规定调整。根据 2026 年公布的供款限额，员工的年度供款上限为 24,500 美元；50 岁及以上人士一般可额外供款 8,000 美元；60 至 63 岁人士则适用较高的额外供款（Catch-up Contribution）上限 11,250 美元。2 正式发布后，建议再次确认 IRS 最新公布的金额。

2026 关键数字金额
员工年度供款上限24,500 美元
50岁及以上额外供款8,000 美元
60到63岁额外供款11,250 美元
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作者

Cherry

小提示

很多人刚开始参加 401(k) 时，会把重点放在要否一次存到上限。如果公司提供雇主配比，不少人会先确认自己的供款比例是否符合配比条件，再按收入变化、年龄或退休规划逐步调整供款金额。

什么时候可以提领401k？提前提领会怎样？

401(k) 的主要用途是退休储蓄，而并非当作短期备用金账户，因此提领规则通常会受到年龄、就离状态及计划规定等因素影响。在决定提领前，可以先确认计划是否允许相关安排，以及是否符合 IRS 规定的例外情况。7

提前提领 401(k) 可能涉及所得税、额外罚金，也可能影响未来的退休储蓄。是否适用例外规定，需参考 IRS 相关规则及你的退休计划条款。

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提前提领、贷款和困难提款有什么区别？

  • 提前提领：直接从账户提取资金，可能涉及所得税及额外罚金
  • 贷款：部分计划允许向自己的退休账户借款，并按规定偿还
  • 困难提款：适用于符合规定的重大财务困难，并非所有计划都会提供

59½岁、55岁规则和最低强制分配是什么意思？

这些规定都会影响退休账户的提领方式，不过适用情况并不完全相同。

  • 59½ 岁：常见于判断是否属于提前提领
  • 55 岁规则：部分符合条件的离职员工，可能适用不同的提领规定
  • 最低强制分配（RMD）：通常与达到法定年龄后的退休账户提领有关，实际适用规则仍需参考 IRS 最新规定 6 （最后更新于 2026 年 4 月 8 日）
有关最低强制分配（RMD）的 IRS 最新规定

换工作、离开美国后，401(k) 怎处理？

离职或转换工作后，401(k) 通常有几种常见处理方式，包括保留在原雇主计划、转入新雇主计划，或通过转存存入 IRA。不同安排各有特点，建议比较计划费用、投资选择、账户管理方式及自己的税务居民身份，再决定下一步。

如果未来长期居住在美国以外地区，也建议提前确认计划管理员是否接受海外地址、如何更新税务资料，以及是否支持海外登入及身份验证。不同国家之间的社会保障安排可能有所不同。4

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Cherry

小提示

如果计划长期居住海外，可以提前确认退休计划是否支持海外通讯地址、双重验证方式及提款时所需文件。很多人在真正申请提款时，才发现资料需要更新，因此提早确认会更方便。

常见处理方式

方式适用情况建议确认常见误区
保留原计划对原计划投资选项及费用满意账户费用、最低余额要求、海外管理规定认为离职后一定要关闭账户
转入新雇主计划希望集中管理退休账户是否接受转存、投资选项及费用只比较便利性，忽略计划内容
转入 IRA希望自行管理退休储蓄税务规定、投资选择、账户费用以为转存等于提款

跨境收款前要先确认哪些事项？

如果未来需要接收来自美国的退休相关款项，建议先比较不同收款方式的汇率、手续费及是否会产生中间行费用。不同银行和国际汇款服务的收费方式可能有所不同，查看费用说明时，可以一并确认汇率、入账费用及其他可能产生的成本。

如果平时需要管理跨境生活资金，用户可以选择使用Wise 多币种账户处理国际汇款或持有不同货币。Wise 使用中间市场汇率进行货币兑换，并会在交易确认前显示相关费用，方便用户了解实际交易成本。（*具体汇率及费用请以转账时页面显示信息为准）

Wise 服务的可用功能、支持货币及服务地区可能因所在地而有所不同，具体是否提供相关服务，请以 Wise 官方网站最新资料为准。

如果想了解更多关于在美国的海外汇款方法，可阅读《美国国际汇款终极指南》

如何查看自己的 401(k) 计划文件？

很多人查了不少资料，却还是不确定自己的 401(k) 到底适用哪些规定。遇到这种情况，与其继续比较不同网站的说法，不如直接查看自己的退休计划文件，通常会更快找到答案。

建议优先查看以下几项：

  • 是否提供雇主配比，以及配比方式如何计算
  • 归属权如何安排，雇主供款何时完全归属于自己
  • 可以投资哪些产品，以及相关费用如何收取
  • 是否提供 401(k) 贷款或困难提款
  • 离职后的提领及转户规定

多数公司的退休计划都会提供计划摘要说明、季度对账单及费用披露文件。如果找不到相关资料，也可以向人力资源部门或计划管理员查询。

重要提示：本文仅供一般教育信息参考，不构成税务、投资、法律或个性化理财建议。IRA 的资格、供款限额、税务待遇及提款规则因个人情况而异。在做出任何退休储蓄决策前，请咨询合资格的税务专业人士或财务顾问。

FAQ

常见问题

没有401(k)，还能规划退休吗？

可以。401(k) 是否提供，通常取决于雇主是否设有退休计划。如果没有 401(k)，仍可进一步了解 IRA 或其他符合规定的长期退休储蓄方式。

401(k) 可以提现吗？

可以，但是否能够提领，以及是否需要缴税或支付额外罚金，通常会受到年龄、计划规定及 IRS 规则影响。办理前，建议先确认相关条件。

换工作后必须马上转户吗？

不一定。离职后，部分人会继续保留原雇主计划，也有人选择转入新雇主的 401(k) 或通过转户转入 IRA。实际选择可根据账户费用、投资选项及管理便利性作考虑。

回国后还能保留401k吗？

很多情况下可以继续保留，但如果长期居住在美国以外地区，账户管理、提领方式、税务处理及通讯地址等安排，都可能受到影响。

如果准备长期在海外生活，建议提前确认退休计划规定，并在需要时咨询税务或退休规划专业人士。

资料来源

  1. IRS 401(k) Plans：美国国税局官方页面，用于支持 401(k) 的基本定义、传统401(k) 与 Roth 401(k) 的税务处理，以及退休计划的基本运作方式。
  2. Retirement Topics – 401(k) and Profit-Sharing Plan Contribution Limits：美国国税局官方页面，用于支持 401(k) 年度供款上限、额外供款及相关供款规定。
  3. What You Should Know About Your Retirement Plan：美国劳工部官方页面，用于支持雇主配比、退休计划文件、Plan Administrator，以及退休计划的基本说明。
  4. SSA International Agreements Overview：美国社会安全局官方页面，用于支持国际社会保障协定（Totalization Agreements）及跨境退休相关说明。
  5. 401(k) Resource Guide – Summary Plan Description：美国国税局官方页面，用于支持计划摘要说明（SPD）的内容及退休计划文件说明。
  6.  Retirement Topics – Required Minimum Distributions (RMDs)：美国国税局官方页面，用于支持最低强制分配（RMD）的适用规则及相关规定。
  7. 401(k) Resource Guide – General Distribution Rules：美国国税局官方页面，用于支持 401(k) 提领规则、提前提领、贷款、困难提款及相关分配规定。
  8. Retirement Topics – Vesting：美国国税局官方页面，用于支持归属权的定义、雇主供款归属规则及相关说明。

资料检查日期：2026 年 7 月 12 日

Author

Cherry Lee

关于作者

李紫彤是一位媒体撰稿人及内容营销专业人士，拥有新闻采编、品牌传播、市场策划及数字内容创作经验。她曾参与香港及澳大利亚市场的新闻报道、品牌内容策划、社交媒体运营、本地化内容创作及数字营销项目，熟悉多平台内容策划与跨文化传播。她长期关注旅行、生活方式、教育及商业等领域，擅长将复杂信息转化为清晰易懂的内容，为国际读者提供真实、可靠且具有参考价值的资讯。

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