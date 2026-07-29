美国401(k)退休金指南2026：华人雇员先看懂这几件事

关键要点 问题 简短答案 谁最受影响 下一步核实 什么是 401(k)？ 401(k) 是雇主提供的退休储蓄计划 在美国工作的员工 查看公司福利说明 传统 401(k) 和 Roth 401(k) 有什么不同？ 最大区别在于缴税时间 准备开始供款的人 比较两种计划规则 雇主配比是什么？ 部分雇主会按供款比例额外供款 提供 401(k) 福利的员工 查看计划摘要说明 （SPD） 换工作后怎么办？ 可保留原计划、转到新雇主计划，或转存至 IRA 准备离职或转职的人 比较费用、投资选择及账户规则 可以提前提领吗？ 部分情况可以，但可能涉及税务后果及额外罚金 有提款需要的人 查阅 IRS 提领规定及计划条款

401(k) 是什么？ 401(k) 是一种由雇主提供的退休储蓄计划，员工通常可以通过工资自动扣款供款，并享有相应的税务待遇。1 账户中的资金一般会投资于基金等产品，因此账户价值会随着市场变化而波动。 不少人会把 401(k)、社会安全金和 IRA 混为一谈，但它们属于美国退休制度中不同的安排。简单点来说，401(k) 由雇主提供，主要通过工作期间持续供款累积退休储蓄；社会安全金属于美国公共退休保障制度；IRA 则是个人自行开设的退休账户，用来补充退休储蓄。 401k在美国退休制度中属于哪一层？ 美国退休制度通常可以分为三个部分，401(k) 属于雇主退休计划，主要用于补充退休收入。 层级 常见工具 主要作用 第一层 社会安全金 提供基础退休收入 第二层 401(k) 等雇主退休计划 通过工作累积退休储蓄 第三层 IRA 等个人退休账户 个人补充退休储蓄 退休规划 美国养老金与退休金指南：在美华人与新移民必读 阅读更多 401k和IRA有什么不同？ 401(k) 和 IRA 都属于退休储蓄工具，但 401(k) 主要由雇主提供，而 IRA 则是个人开设的退休账户。 比较事項 401(k) IRA 谁提供 雇主 个人自行开设 供款方式 通过工资扣款 个人自行供款 常见用途 在职时长期供款 补充退休储蓄或离职后承接转户 换工作影响 需要考虑是否保留或转出 一般不因换工作失效

谁可以参加401(k)？雇主配比和归属权怎么看？ 并不是每家公司都会提供 401(k) 退休计划。是否可以参加，主要取决于雇主是否设有计划，以及计划对入职时间、工作时数或员工资格的规定。申请前，建议查阅美国劳工部（DOL）的退休计划说明 3，以及公司提供的计划摘要说明 5，了解适用于自己的计划内容。 对于大多数员工来说，了解雇主配比和归属权往往比研究投资选项更重要。雇主配比关系到公司是否会额外供款，而归属权则会影响离职时哪些雇主供款可以带走。 作者 Cherry 小提示 有些公司会提供雇主配比，但员工需要达到指定供款比例，才能获得全部配比金额。如果公司提供这项福利，建议入职后先查看配比方式和归属权安排，了解自己符合哪些条件。 开始供款前，可以先确认以下几项： 公司是否提供雇主配比？配比公式如何计算？

员工供款和雇主供款分别在哪里显示？

归属权立即归属、逐年归属，还是悬崖式归属（Cliff Vesting）？ 8

离职时，账户页面显示的是账户总余额还是已归属余额？ 雇主配比是什么？ 雇主配比是指员工供款后，雇主按照退休计划规定额外供款。例如，有些公司会规定员工供款达到薪资的一定比例后，再按计划提供相应配比。但每家公司的计算方式都可能不同，具体比例也会有所差异，因此建议以公司福利平台或计划摘要说明 （SDP）为准。5 归属权是什么？ 归属权指的是员工对雇主供款拥有所有权的安排。 一般来说，员工自己的供款通常会保留在个人账户中；至于雇主额外供款是否全部归员工所有，则需要根据公司计划规定判断。有些公司采用立即归属，有些则会按服务年限逐步归属，或采用悬崖式归属。8 如果有换工作的打算，建议先确认账户中的已归属余额，再了解哪些雇主供款已经归属于自己，而不要只参考账户总余额。

传统 401(k) 和 Roth401(k) 怎么选？ 传统 401(k) 和 Roth 401(k) 最大的区别，在于税务优惠发生的时间，而不是投资方式。无论选择哪一种，账户中的资金通常都可以投资于计划提供的基金或其他投资选项，真正需要比较的是供款和退休提领时的税务处理。⁴ 比较项目 传统 401(k) Roth 401(k) 缴税时点 供款时通常使用税前收入，符合规定时退休提领再按规则纳税 供款时通常使用税后收入，符合规定时退休提领可享相应税务待遇 退休提领 通常按提领时适用的税务规则处理 符合规定的提领一般可享税务优惠 适合对象 希望降低当前应税收入的人 预计未来税率可能较高，或希望提前完成纳税安排的人 如果目前收入较低，或预期未来收入可能提高，有些人会进一步了解 Roth 401(k)；如果比较关注当前报税安排，则可能先研究传统 401(k)。选择前，建议先了解公司的计划内容，再结合自己的收入、报税情况及退休规划一起考虑。

401k每年能存多少？供款比例怎安排？ 401(k) 的年度供款上限（最后更新于 2026 年 4 月 8 日）会由美国国税局（IRS）按规定调整。根据 2026 年公布的供款限额，员工的年度供款上限为 24,500 美元；50 岁及以上人士一般可额外供款 8,000 美元；60 至 63 岁人士则适用较高的额外供款（Catch-up Contribution）上限 11,250 美元。2 正式发布后，建议再次确认 IRS 最新公布的金额。 2026 关键数字 金额 员工年度供款上限 24,500 美元 50岁及以上额外供款 8,000 美元 60到63岁额外供款 11,250 美元 作者 Cherry 小提示 很多人刚开始参加 401(k) 时，会把重点放在要否一次存到上限。如果公司提供雇主配比，不少人会先确认自己的供款比例是否符合配比条件，再按收入变化、年龄或退休规划逐步调整供款金额。

什么时候可以提领401k？提前提领会怎样？ 401(k) 的主要用途是退休储蓄，而并非当作短期备用金账户，因此提领规则通常会受到年龄、就离状态及计划规定等因素影响。在决定提领前，可以先确认计划是否允许相关安排，以及是否符合 IRS 规定的例外情况。7 提前提领 401(k) 可能涉及所得税、额外罚金，也可能影响未来的退休储蓄。是否适用例外规定，需参考 IRS 相关规则及你的退休计划条款。 税务申报 美国税率体系完整指南：2026年在美华人报税全攻略 阅读更多 提前提领、贷款和困难提款有什么区别？ 提前提领：直接从账户提取资金，可能涉及所得税及额外罚金

贷款：部分计划允许向自己的退休账户借款，并按规定偿还

困难提款：适用于符合规定的重大财务困难，并非所有计划都会提供 59½岁、55岁规则和最低强制分配是什么意思？ 这些规定都会影响退休账户的提领方式，不过适用情况并不完全相同。 59½ 岁：常见于判断是否属于提前提领

55 岁规则：部分符合条件的离职员工，可能适用不同的提领规定

最低强制分配（RMD）：通常与达到法定年龄后的退休账户提领有关，实际适用规则仍需参考 IRS 最新规定 6 （最后更新于 2026 年 4 月 8 日）

换工作、离开美国后，401(k) 怎处理？ 离职或转换工作后，401(k) 通常有几种常见处理方式，包括保留在原雇主计划、转入新雇主计划，或通过转存存入 IRA。不同安排各有特点，建议比较计划费用、投资选择、账户管理方式及自己的税务居民身份，再决定下一步。 如果未来长期居住在美国以外地区，也建议提前确认计划管理员是否接受海外地址、如何更新税务资料，以及是否支持海外登入及身份验证。不同国家之间的社会保障安排可能有所不同。4 作者 Cherry 小提示 如果计划长期居住海外，可以提前确认退休计划是否支持海外通讯地址、双重验证方式及提款时所需文件。很多人在真正申请提款时，才发现资料需要更新，因此提早确认会更方便。 常见处理方式 方式 适用情况 建议确认 常见误区 保留原计划 对原计划投资选项及费用满意 账户费用、最低余额要求、海外管理规定 认为离职后一定要关闭账户 转入新雇主计划 希望集中管理退休账户 是否接受转存、投资选项及费用 只比较便利性，忽略计划内容 转入 IRA 希望自行管理退休储蓄 税务规定、投资选择、账户费用 以为转存等于提款 跨境收款前要先确认哪些事项？ 如果未来需要接收来自美国的退休相关款项，建议先比较不同收款方式的汇率、手续费及是否会产生中间行费用。不同银行和国际汇款服务的收费方式可能有所不同，查看费用说明时，可以一并确认汇率、入账费用及其他可能产生的成本。 如果平时需要管理跨境生活资金，用户可以选择使用Wise 多币种账户处理国际汇款或持有不同货币。Wise 使用中间市场汇率进行货币兑换，并会在交易确认前显示相关费用，方便用户了解实际交易成本。（*具体汇率及费用请以转账时页面显示信息为准） Wise 服务的可用功能、支持货币及服务地区可能因所在地而有所不同，具体是否提供相关服务，请以 Wise 官方网站最新资料为准。 如果想了解更多关于在美国的海外汇款方法，可阅读《美国国际汇款终极指南》。