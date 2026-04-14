美国养老金的申请资格是什么？ 很多新老移民最关心的问题之一就是美国养老金领取条件，以及美国退休年龄和养老金挂钩的详细规则。 退休年龄与提前退休选项 在美国，你可以从 62 岁 开始提前领取社安金，但这会面临“提前退休惩罚”：每月的金额将永久性打折（最多比全额少 30%）。对于 1960 年及以后出生的人来说，法定的“完全退休年龄 (Full Retirement Age)”是 67 岁。如果你选择延迟到 70 岁再领，每月的养老金金额会逐年大幅上涨。 至于职场的美国养老金401k 或个人 IRA 账户，规则又有所不同。通常你可以从 59.5 岁起免罚款提取资金。如果在 59.5 岁之前强行取钱，不仅要补交当年所得税，通常还会面临 10% 的提前提取罚金（少数例外情况如“55 岁离职准则”除外）。 必须凑齐“美国养老金40个点” 想要领取联邦社会安全金，一个硬性门槛是你必须攒够 40 个积分（Credits）。这也是华人圈里经常念叨的**“美国养老金40个点”**。 每年最多可以积攒 4 个点。

这意味着你必须在美国有合法报税收入至少 10 年。

2026 年，大约每赚取 $1,890 就能获得 1 个积分。如果你这辈子在美国纳税没攒够 40 分，就无法领取联邦社安金。 你随时可以在 SSA 官网注册在线账号，查询自己目前的积分进度。

在美华人的跨国养老金问题：互惠协议与回国 对于一代移民而言，常常会面临“两头社保”的状况。大家经常会问：退休前入籍美国是否影响中国的养老金？或者以后如果想把美国养老金回国去花，政策上允许吗？ 关于中国养老金与美国国籍 政策普遍规定，只要你出国前在中国已经累计缴纳社保满 15 年，并办理了退休手续，哪怕你后来入籍美国、成为美国公民，依然有资格领取中国的养老金。 目前，不少中国驻美领事馆都提供“在境外居住人员领取养老金资格审核（即健在证明）”的办理服务。你可以直接下载中国领事App线上申请办理。 然而，需要特别注意的是，目前中美之间尚未签署社会保障互惠协议（Totalization Agreement）。这意味着你在中国工作的年限无法折算成美国的积分来帮你凑齐“40个点”，你在两国必须各自满足要求才能“两头领钱”。 美国养老金回国领取 如果你在美国攒够了 40 个积分并顺利办理了退休，即便你日后决定彻底搬回中国安度晚年，通常也能正常领取美国社安金（只要你的接收地址不在受制裁国家之列）。但你的中美双重养老收入应当如何报税，建议尽早咨询专业的注册税务师 (CPA)，以免引发不必要的税务罚单。 如果你同时拥有中国的退休金和美国的储蓄，或者有来自欧洲、加拿大等其他国家的养老收入，跨国汇款往往是一大痛点。银行不仅入账手续费高，汇率差价更是让人肉疼。 Wise 账户正可以解决这些烦恼，让你能同时持有并管理 40 种货币，还能为你提供 20 种货币的专属本地收款账号。无论是向国内汇款还是接收海外资金，都能享受透明的中间市场汇率，手续费极其清晰，每笔交易仅从 0.57 起。 使用 Wise 进行低成本跨境转账，打理您的全球养老金 对于许多在美华人而言，退休规划不仅需要打理本地的美国养老金账户，还常常涉及跨国资产管理。使用 Wise 可以帮您既省钱又快速地完成转账。Wise 采用透明的中间期市场汇率（Mid-market rate）进行货币兑换，让您远离各种隐形加价。转账通常只需几分钟，如果是大额转账（20,000 英镑或等值外币以上），还能享受额外折扣。 请注意，产品和功能因国家/地区而异。适用资格和费用要求，汇率可能随市场波动。 前往官网

自愿退休支持 要在美国过上富足的退休生活，单靠政府发放的社安金是远远不够的。你需要善用以下两个核心工具： 职场美国养老金计划 (Occupational Pensions) 职场中最主流的是确定缴存计划： 美国养老金401k (401k Plan)：绝大多数私营企业提供。员工存入一部分薪水，公司按比例 match（这相当于白送的钱，建议尽量拿满公司的匹配额度）。

403(b)：类似于 401(k)，但主要面向公立学校、医院和非营利组织的员工。 个人美国养老金账户 (Private Pensions) 自己开立的个人退休账户 (IRA) 是补充投资的最佳选择： 传统 IRA (Traditional IRA)：存进去的钱在当年可以抵免所得税（Pre-tax），等退休取出来时再连本带利交税。

Roth IRA：用税后的钱存入，但只要满足规定的年龄和持有时长要求，退休后无论是本金还是投资赚到的巨额收益，取出来时全额免税。 💡 编辑提示： 如果您决定提前退休，或者打算将海外的一笔大额私人养老金一次性转入美国账户，使用 Wise 可以帮您避开汇率隐形加价。