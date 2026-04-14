很多人都在问美国养老金和退休金的区别、美国养老金有哪几种，以及自己究竟能领到多少钱。
在这份指南里，我们将为你全面拆解美国的养老金与退休金体系，包括美国养老金领取条件、具体的美国养老金计划，以及如何将海外资金低成本汇入美国。
本指南将涵盖美国养老金体系的核心内容，分为以下章节：
内容目录
美国养老金制度概况：解析“三大支柱”
在美国，“养老金”通常指的是政府发放的社会安全金（Social Security），而“退休金”则更多指向雇主赞助的 401(k) 等商业或职场美国养老金计划。
整体而言，美国的养老金制度建立在“三大支柱”之上：政府公共福利、雇主赞助的职场计划，以及个人自愿储蓄。
在 2025 年 Natixis 全球退休指数中，美国在 44 个国家中排名第 21 位；在财务子指数中表现尤为强劲，位列第 10。不过，与许多欧洲国家“政府包办”的高福利模式不同，美国的退休储蓄与个人的金融投资、职场福利联系得更为紧密。
什么是“三支柱框架”？
- 第一支柱：公共社会安全金 (Social Security)：也就是大家常说的联邦基础养老金 (OASDI)。它由美国社会安全局 (SSA) 管理，资金来自打工人和雇主按比例强制缴纳的薪资税 (Payroll Taxes)。2024 年，高达 94% 的美国劳动者都拥有这份基础保障。
- 第二支柱：雇主赞助的退休计划 (Employer-sponsored Retirement Plans)： 这是美国职场福利的重头戏，最典型的代表就是美国养老金401k（401(k) 计划），属于确定缴存计划。通常员工自己往里存钱，雇主也会按比例“匹配（Match）”一部分白送的资金。
- 第三支柱：个人退休储蓄 (Individual Retirement Accounts, IRA)： 完全由个人开设并管理的美国养老金账户。这种账户具有极佳的税务优惠（Tax-advantaged），2024 年有 44% 的美国家庭都持有了 IRA 账户以补充养老资金。
|支柱
|类别
|主要目标
|资金来源
|第一支柱
|公共社安金 (基础养老金)
|基础生活保障 / 防贫穷
|强制性社会安全税 (随收随付)
|第二支柱
|雇主赞助计划 (如 401k)
|维持退休前生活水平
|雇主与员工共同缴纳
|第三支柱
|个人退休储蓄 (如 IRA)
|增强个人财富与保障
|个人自愿缴费，享税务优惠
不同于部分欧洲国家（社保可能替代 60%–80% 的退休前收入），美国的社安金在设计初衷上只是为了给普通收入者提供 30%–40% 的收入替代。因此，对于在美华人来说，依靠职场 401(k) 和个人 IRA 账户进行理财投资至关重要。
2026年养老金改革与最新动态
2026 年值得关注的关键更新包括：
- 社安金福利上调了 2.8%，以应对通货膨胀带来的生活成本增加。
- 国税局 (IRS) 上调了年度存入限额：401(k) 和 403(b) 等计划的个人最高年度缴费额提升至 $24,500，IRA 账户的上限则提高至 $7,500。
- SECURE 2.0 法案新规落地：对于年薪在 $150,000 以上的高收入群体（50 岁及以上），若想在 401(k) 中进行额外追赶缴存 (Catch-up)，这部分资金必须预先交税（即存入 Roth 账户），这意味着失去了当年的抵税优惠，但好消息是未来合规提取时将完全免税。
如何处理美国养老金？
无论是打理本地的美国养老金账户，还是打算将中国或其它海外国家的退休资产进行跨国统筹，寻求专业的财务规划建议都是明智之选。
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美国养老金的申请资格是什么？
很多新老移民最关心的问题之一就是美国养老金领取条件，以及美国退休年龄和养老金挂钩的详细规则。
退休年龄与提前退休选项
在美国，你可以从 62 岁 开始提前领取社安金，但这会面临“提前退休惩罚”：每月的金额将永久性打折（最多比全额少 30%）。对于 1960 年及以后出生的人来说，法定的“完全退休年龄 (Full Retirement Age)”是 67 岁。如果你选择延迟到 70 岁再领，每月的养老金金额会逐年大幅上涨。
至于职场的美国养老金401k 或个人 IRA 账户，规则又有所不同。通常你可以从 59.5 岁起免罚款提取资金。如果在 59.5 岁之前强行取钱，不仅要补交当年所得税，通常还会面临 10% 的提前提取罚金（少数例外情况如“55 岁离职准则”除外）。
必须凑齐“美国养老金40个点”
想要领取联邦社会安全金，一个硬性门槛是你必须攒够 40 个积分（Credits）。这也是华人圈里经常念叨的**“美国养老金40个点”**。
- 每年最多可以积攒 4 个点。
- 这意味着你必须在美国有合法报税收入至少 10 年。
- 2026 年，大约每赚取 $1,890 就能获得 1 个积分。如果你这辈子在美国纳税没攒够 40 分，就无法领取联邦社安金。
你随时可以在 SSA 官网注册在线账号，查询自己目前的积分进度。
在美华人的跨国养老金问题：互惠协议与回国
对于一代移民而言，常常会面临“两头社保”的状况。大家经常会问：退休前入籍美国是否影响中国的养老金？或者以后如果想把美国养老金回国去花，政策上允许吗？
关于中国养老金与美国国籍
政策普遍规定，只要你出国前在中国已经累计缴纳社保满 15 年，并办理了退休手续，哪怕你后来入籍美国、成为美国公民，依然有资格领取中国的养老金。
目前，不少中国驻美领事馆都提供“在境外居住人员领取养老金资格审核（即健在证明）”的办理服务。你可以直接下载中国领事App线上申请办理。
然而，需要特别注意的是，目前中美之间尚未签署社会保障互惠协议（Totalization Agreement）。这意味着你在中国工作的年限无法折算成美国的积分来帮你凑齐“40个点”，你在两国必须各自满足要求才能“两头领钱”。
美国养老金回国领取
如果你在美国攒够了 40 个积分并顺利办理了退休，即便你日后决定彻底搬回中国安度晚年，通常也能正常领取美国社安金（只要你的接收地址不在受制裁国家之列）。但你的中美双重养老收入应当如何报税，建议尽早咨询专业的注册税务师 (CPA)，以免引发不必要的税务罚单。
如果你同时拥有中国的退休金和美国的储蓄，或者有来自欧洲、加拿大等其他国家的养老收入，跨国汇款往往是一大痛点。银行不仅入账手续费高，汇率差价更是让人肉疼。
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使用 Wise 进行低成本跨境转账，打理您的全球养老金
对于许多在美华人而言，退休规划不仅需要打理本地的美国养老金账户，还常常涉及跨国资产管理。使用 Wise 可以帮您既省钱又快速地完成转账。Wise 采用透明的中间期市场汇率（Mid-market rate）进行货币兑换，让您远离各种隐形加价。转账通常只需几分钟，如果是大额转账（20,000 英镑或等值外币以上），还能享受额外折扣。 请注意，产品和功能因国家/地区而异。适用资格和费用要求，汇率可能随市场波动。
美国养老金计算、缴纳与税务
美国养老金有多少？如何计算？
到底美国养老金多少？美国养老金计算方式是基于你一生中收入最高的 35 年的平均指数化月收入（AIME），以及你选择开始领取的年龄来决定的。如果你的在美工作年限不满 35 年，空缺的年份会被按 $0 收入填补，这会极大拉低你的平均值。
- 2026 年，全美平均每月领取的社安金预计约为 $2,071。
- 2026 年的最高月度领取限额为：
- 在 67 岁（完全退休年龄）领取：$4,152
- 在 62 岁（提前提取）领取：$2,969
- 延迟到 70 岁领取：$5,181
你可以直接登录 SSA 官方计算器进行精准测算。
缴费费率与退休金扣税是多少？
2026 年，美国的社会安全税率为薪资的 12.4%（征收上限为收入 $184,500）。对于打工人而言，你只需承担一半（6.2%），雇主替你交另一半。如果你是自雇人士（发 1099 表格），则需全额缴纳 12.4%，但在年底报税时有 50% 可以作为税前抵扣。
拿到了养老金不代表就彻底告别税务局了。如果你的“合计总收入”超过了国税局规定的门槛（2026 年单身申报为 $25,000，夫妻联合申报为 $32,000），你最高可能有 85% 的社安金需要按照普通所得税率缴税。
自愿退休支持
要在美国过上富足的退休生活，单靠政府发放的社安金是远远不够的。你需要善用以下两个核心工具：
职场美国养老金计划 (Occupational Pensions)
职场中最主流的是确定缴存计划：
- 美国养老金401k (401k Plan)：绝大多数私营企业提供。员工存入一部分薪水，公司按比例 match（这相当于白送的钱，建议尽量拿满公司的匹配额度）。
- 403(b)：类似于 401(k)，但主要面向公立学校、医院和非营利组织的员工。
个人美国养老金账户 (Private Pensions)
自己开立的个人退休账户 (IRA) 是补充投资的最佳选择：
- 传统 IRA (Traditional IRA)：存进去的钱在当年可以抵免所得税（Pre-tax），等退休取出来时再连本带利交税。
- Roth IRA：用税后的钱存入，但只要满足规定的年龄和持有时长要求，退休后无论是本金还是投资赚到的巨额收益，取出来时全额免税。
💡 编辑提示： 如果您决定提前退休，或者打算将海外的一笔大额私人养老金一次性转入美国账户，使用 Wise 可以帮您避开汇率隐形加价。
美国有低收入支持与残疾保障吗？
除了标准的养老金，美国联邦政府还提供了几项起“兜底”作用的安全网福利：
- 补充保障收入 (SSI补充保障收入 (SSI）)：专为资产极少、低收入的老年人或残疾人士提供。2026 年个人最高补助金额为 $994/月。
- 社安残疾保险 (SSDI)：针对因严重伤残而无法继续工作的劳动群体。
- 遗属福利 (Survivor Benefits)：如果符合条件的纳税劳动者不幸过世，其符合条件的配偶和未成年子女可以申请领取这笔抚恤金。
如何申请美国养老金？
官方建议，最好在你打算开始领取福利的前 4 个月着手提交申请。最早的可申请时间是你满 61 岁零 9 个月时。
申请渠道：
- 官网在线申请：最快捷的方式，直接访问官网通道。
- 电话申请：拨打全美免费热线 +1-800-772-1213。
- 现场办理：前往家附近的当地社会安全局办公室（建议提前网上或电话预约）。
申请通常需要 30 至 60 分钟完成。提交后，社会保障局 (SSA) 将审核您的申请。审核通常需要两到六周时间。社会保障金的发放会延迟一个月。例如，如果您的福利金从四月开始发放，那么您的第一笔款项将在五月到账。
款项根据您的出生日期发放，通常每月周三存入您的账户。
申请所需材料清单：
- 社会安全号码 (SSN)
- 出生证明原件或美国护照（用于证明年龄和身份）
- 过去一年的 W-2 报税表或自雇纳税申报表
- 过去5年的受雇信息
- 结婚证或离婚判决书（如需申请配偶福利）
- 银行账户信息
- 抚养子女姓名（如仍有）
- 你的美国银行账户信息（用于设置直接打款 Direct Deposit）
FAQ
美国养老金常见问题
我的海外养老金在美国需要缴税吗？
这取决于您的税务居民身份、养老金类型以及是否存在税收协定。如果您是美国公民或税务居民，您需要就您的全球收入（包括外国养老金）缴纳税款。但是，如果美国与您的祖国之间有税收协定，或者您符合外国税收抵免的条件，则可以避免双重征税。
2026 年的最低州养老金是多少？
美国没有适用于所有人的统一最低金额，因为金额取决于终身收入和缴费年限。以需求为基础的补充保障收入（SSI）计划设有最高金额。2026年，个人最高金额为每月994美元（夫妇每月1491美元）。