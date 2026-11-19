Remitly 可以从美国汇款到微信吗？ 可以。Remitly 目前在美国汇往中国的汇款路线中提供微信支付作为收款选项。发送人不需要拥有微信账户，但收款人必须位于中国，并拥有符合要求的微信账户。1 这里所说的 “汇款到微信”，是通过微信生态接收一笔国际汇款。收款人需要在微信的 “微汇款”服务中完成收款授权，并根据账户资格选择将款项收至微信钱包余额或已关联的银行卡。这与直接为微信支付账户充值并不是同一种操作。如果你想了解的是海外如何为微信账户充值，可以参考《美国微信充值攻略》。

Remitly 和 Wise 汇款到微信比较 Remitly 和 Wise 目前都提供从美国向中国微信账户汇款的服务。要判断哪一个更划算，最好在准备付款的同一时间，以相同金额和相同付款方式分别试算。 建议记录以下五项： 对比项目 为什么重要 发送金额 两个平台必须使用相同的美元金额 付款方式 银行转账、借记卡或信用卡的费用可能不同 汇率 决定美元实际兑换成多少人民币 总费用 包括汇款费、信用卡附加费及其他页面列明费用 最终到账人民币 最适合用来判断同一时点哪个报价更有利 不要将 Remitly 的新客户优惠与 Wise 的普通报价直接比较，也不要将不同日期的汇率放在一起。 你可以先阅读《美国汇款中国全攻略》，再分别打开 Remitly 微信汇款页面和 Wise 微信汇款页面进行实时试算。 前往 Remitly 前往 Wise 哪些情况可以先看 Remitly？ 如果你是符合迎新优惠条件的新客户，或者希望使用 Remitly 当前支持的银行账户、借记卡或信用卡付款，可以先查看其实时报价。确认订单前，要特别留意优惠适用的付款方式、汇款金额上限、手续费及优惠汇率的有效条件。信用卡付款还要考虑额外的处理费。 哪些情况可以同时试算 Wise？ 如果你希望清楚比较汇款手续费、汇率和最终到账金额，可以把 Wise 一并纳入同额比较。Wise 支持符合条件的个人用户从美国汇款至中国个人微信账户，但不支持通过这条路线向企业账户汇款。4 根据 Wise 美国官网目前公布的规则： 单笔汇款上限为 50,000 元人民币

每位收款人每年最高接收 500,000 元人民币

每位收款人每月最多接收 5 笔汇款

收款人须为年满 18 至 65 岁、持有中国大陆居民身份证的中国公民 这些限额适用于收款人通过相关服务收到的微信跨境汇款，不只是 Wise 的交易。实际可用额度还要以 Wise 下单页面及微信收款端的限制为准。

汇款前，发送人和收款人要准备什么？ 发送人需要注册 Remitly 账户，并准备可用于美国境内付款的方式。Remitly 提供的付款方式可能包括银行账户、借记卡、信用卡及其他符合条件的支付方式，实际选项和费用会因账户及订单而异。 建立收款人时，通常需要准备： 收款人的法定姓名

与微信账户关联的手机号

收款人的微信账户信息

Remitly 在订单中要求的其他身份资料

真实的汇款用途 姓名和手机号应与收款人的身份及微信账户记录一致。即使只是一个数字输入错误，也可能导致汇款无法匹配到正确账户。 Remitly 官方指南目前还列明，这条微信收款路线要求发送人年龄介于 16 至 65 岁之间。2 超出这一年龄范围的用户，应先查看 Remitly 是否提供其他可用的收款方式。 收款人需要满足哪些条件？ 收款人需要拥有正常使用的微信账户，并完成微信支付实名认证。Remitly 官方指南列出的可接受身份证件包括： 中国大陆居民身份证

港澳居民来往内地通行证（适用于中国籍港澳居民）

外国人永久居留身份证

港澳居民居住证

外国护照 实际可使用的证件及验证方式，应以微信 “微汇款” 页面显示的要求为准。2 收款人还需要通过 “微汇款” 授权收款账户，并按照页面提示选择微信钱包余额或已关联的银行卡。首次收款时，系统通常会发送短信链接，收款人需要在收到通知后的 48 小时内完成相关操作，否则汇款可能被取消。 如果汇款用途选择 “家庭支持”，微信侧可能要求收款人签署亲属关系承诺书，确认与发送人的亲属关系。2 如果选择工资等其他用途，也可能需要提供相应资料。不要为了跳过文件要求而选择不符合事实的汇款用途，以免导致订单延误或取消。

从美国用 Remitly 汇款到微信的步骤 发送端的操作大致如下： 登录 Remitly 网站或 App，选择从美国汇款到中国。 输入汇款金额，并选择付款方式及预计到账速度。 在收款方式中选择微信（WeChat Pay）。 填写收款人的法定姓名、微信关联手机号及页面要求的其他资料。 查看汇率、手续费、付款总额和预计到账人民币。 确认信息无误后提交付款，并提醒收款人查看短信或微信通知。 收款人首次接收这类汇款时，通常需要完成以下操作： 打开短信中的专属链接，进入微信内的 “微汇款 ”服务 按照提示授权手机号，并完成身份验证 确认个人资料，选择微信钱包余额或银行卡作为收款方式 授权相关收款账户；如果页面要求，再完成亲属关系或汇款用途确认 如果没有收到通知，可以在微信中搜索 “微汇款”，进入 “我要收款”，按照提示建立收款资料，并检查手机号、银行卡及实名认证状态。

Remitly 汇款到微信需要多少手续费？ Remitly 当前官方指南列出的费用为：银行转账或借记卡付款每笔手续费 1.99 美元 3；信用卡付款则需额外支付 3% 的处理费。费用及付款方式可能调整，具体以订单确认页为准。 手续费并非全部成本，美元兑人民币汇率也会影响最终到账金额。即使平台标示“零手续费”，若汇率较低，收款人最终收到的人民币仍可能较少。 Remitly 落地页有时会提供新客户优惠汇率。核查本文时，该优惠仅适用于新客户及指定付款方式，且优惠汇率仅适用于首笔汇款的前 2,000 美元。优惠条件和汇率可能变化，不应将页面上的报价视为所有用户均可获得的标准汇率。

微信收款为什么会失败？ 第一次使用时，可以按照以下顺序检查： 订单中的姓名是否与微信实名认证资料一致

手机号是否与收款人当前绑定的微信号码一致

收款人是否完成微信支付实名认证

银行卡是否已在 “微汇款” 中绑定并授权

收款人是否在收到通知后的 48 小时内完成设置

如果选择家庭支持，是否完成亲属关系确认

收款人是否已经达到单笔、月度或年度收款限额

Remitly 是否要求补充身份或汇款用途资料 Remitly 官方指南还列出了发送人的年龄限制，以及家庭支持或工资用途可能涉及的每月汇款笔数限制。家庭支持和工资用途的部分交易，每月最多可能为 5 笔；具体应以订单及微信收款端的实时要求为准。限额可能会综合计算收款人通过不同汇款服务收到的资金，不能只查看 Remitly 的历史订单。 如果汇款被取消，先查看订单状态和退款说明。退款退回原付款方式所需的时间可能不同，不要在退款状态尚未明确时反复发送同一笔款项。

Remitly 汇款到微信到账通常需要多久？ Remitly 会在确认付款前提供预计到账时间。官方指南将这条路线描述为可以快速到账，但实际速度仍会受到付款方式、身份验证、收款人设置、周末及假期，以及额外审核等因素影响。 如果收款人尚未完成首次授权，即使汇款服务本身处理速度较快，也不代表款项可以立即使用。遇到延误时，发送人可以查看 Remitly 订单状态，收款人则应检查短信和“微汇款”页面。双方先确认当前处理阶段，通常比重复提交资料更有效。