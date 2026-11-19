真正容易出现问题的环节通常在收款端：手机号与微信账户记录不一致、没有完成实名认证、银行卡尚未绑定，或收到通知后没有及时完成授权。准备汇款前，最好先让收款人确认这些设置，而不是等订单提交后才逐项排查。
本文资料核查于 2026 年 11 月 10 日。汇率、优惠、手续费、限额和资格要求可能变化，最终请以 Remitly、Wise 及微信当次显示的页面为准。本文仅提供一般信息，不构成法律、税务或个性化财务建议。
汇款到微信前，先试算 Wise
从美国向中国亲友汇款时，汇率、手续费和最终到账人民币都会影响实际成本。如果收款人符合条件，可以用 Wise 以相同金额与 Remitly 同步试算。
- 支持符合条件的个人用户，从美国汇款至中国个人微信账户
- 下单前可查看汇率、费用和预计到账人民币，方便同额比较
- 收款人须为 18 至 65 岁、持有中国大陆居民身份证的中国公民
- 单笔上限 50,000 元人民币，每位收款人每月最多 5 笔
Remitly 可以从美国汇款到微信吗？
可以。Remitly 目前在美国汇往中国的汇款路线中提供微信支付作为收款选项。发送人不需要拥有微信账户，但收款人必须位于中国，并拥有符合要求的微信账户。1
这里所说的 “汇款到微信”，是通过微信生态接收一笔国际汇款。收款人需要在微信的 “微汇款”服务中完成收款授权，并根据账户资格选择将款项收至微信钱包余额或已关联的银行卡。这与直接为微信支付账户充值并不是同一种操作。如果你想了解的是海外如何为微信账户充值，可以参考《美国微信充值攻略》。
Remitly 和 Wise 汇款到微信比较
Remitly 和 Wise 目前都提供从美国向中国微信账户汇款的服务。要判断哪一个更划算，最好在准备付款的同一时间，以相同金额和相同付款方式分别试算。
建议记录以下五项：
|对比项目
|为什么重要
|发送金额
|两个平台必须使用相同的美元金额
|付款方式
|银行转账、借记卡或信用卡的费用可能不同
|汇率
|决定美元实际兑换成多少人民币
|总费用
|包括汇款费、信用卡附加费及其他页面列明费用
|最终到账人民币
|最适合用来判断同一时点哪个报价更有利
不要将 Remitly 的新客户优惠与 Wise 的普通报价直接比较，也不要将不同日期的汇率放在一起。
你可以先阅读《美国汇款中国全攻略》，再分别打开 Remitly 微信汇款页面和 Wise 微信汇款页面进行实时试算。
哪些情况可以先看 Remitly？
如果你是符合迎新优惠条件的新客户，或者希望使用 Remitly 当前支持的银行账户、借记卡或信用卡付款，可以先查看其实时报价。确认订单前，要特别留意优惠适用的付款方式、汇款金额上限、手续费及优惠汇率的有效条件。信用卡付款还要考虑额外的处理费。
哪些情况可以同时试算 Wise？
如果你希望清楚比较汇款手续费、汇率和最终到账金额，可以把 Wise 一并纳入同额比较。Wise 支持符合条件的个人用户从美国汇款至中国个人微信账户，但不支持通过这条路线向企业账户汇款。4
根据 Wise 美国官网目前公布的规则：
- 单笔汇款上限为 50,000 元人民币
- 每位收款人每年最高接收 500,000 元人民币
- 每位收款人每月最多接收 5 笔汇款
- 收款人须为年满 18 至 65 岁、持有中国大陆居民身份证的中国公民
这些限额适用于收款人通过相关服务收到的微信跨境汇款，不只是 Wise 的交易。实际可用额度还要以 Wise 下单页面及微信收款端的限制为准。
汇款前，发送人和收款人要准备什么？
发送人需要注册 Remitly 账户，并准备可用于美国境内付款的方式。Remitly 提供的付款方式可能包括银行账户、借记卡、信用卡及其他符合条件的支付方式，实际选项和费用会因账户及订单而异。
建立收款人时，通常需要准备：
- 收款人的法定姓名
- 与微信账户关联的手机号
- 收款人的微信账户信息
- Remitly 在订单中要求的其他身份资料
- 真实的汇款用途
姓名和手机号应与收款人的身份及微信账户记录一致。即使只是一个数字输入错误，也可能导致汇款无法匹配到正确账户。
Remitly 官方指南目前还列明，这条微信收款路线要求发送人年龄介于 16 至 65 岁之间。2 超出这一年龄范围的用户，应先查看 Remitly 是否提供其他可用的收款方式。
收款人需要满足哪些条件？
收款人需要拥有正常使用的微信账户，并完成微信支付实名认证。Remitly 官方指南列出的可接受身份证件包括：
- 中国大陆居民身份证
- 港澳居民来往内地通行证（适用于中国籍港澳居民）
- 外国人永久居留身份证
- 港澳居民居住证
- 外国护照
实际可使用的证件及验证方式，应以微信 “微汇款” 页面显示的要求为准。2
收款人还需要通过 “微汇款” 授权收款账户，并按照页面提示选择微信钱包余额或已关联的银行卡。首次收款时，系统通常会发送短信链接，收款人需要在收到通知后的 48 小时内完成相关操作，否则汇款可能被取消。
如果汇款用途选择 “家庭支持”，微信侧可能要求收款人签署亲属关系承诺书，确认与发送人的亲属关系。2 如果选择工资等其他用途，也可能需要提供相应资料。不要为了跳过文件要求而选择不符合事实的汇款用途，以免导致订单延误或取消。
从美国用 Remitly 汇款到微信的步骤
发送端的操作大致如下：
- 登录 Remitly 网站或 App，选择从美国汇款到中国。
- 输入汇款金额，并选择付款方式及预计到账速度。
- 在收款方式中选择微信（WeChat Pay）。
- 填写收款人的法定姓名、微信关联手机号及页面要求的其他资料。
- 查看汇率、手续费、付款总额和预计到账人民币。
- 确认信息无误后提交付款，并提醒收款人查看短信或微信通知。
收款人首次接收这类汇款时，通常需要完成以下操作：
- 打开短信中的专属链接，进入微信内的 “微汇款 ”服务
- 按照提示授权手机号，并完成身份验证
- 确认个人资料，选择微信钱包余额或银行卡作为收款方式
- 授权相关收款账户；如果页面要求，再完成亲属关系或汇款用途确认
如果没有收到通知，可以在微信中搜索 “微汇款”，进入 “我要收款”，按照提示建立收款资料，并检查手机号、银行卡及实名认证状态。
Remitly 汇款到微信需要多少手续费？
Remitly 当前官方指南列出的费用为：银行转账或借记卡付款每笔手续费 1.99 美元 3；信用卡付款则需额外支付 3% 的处理费。费用及付款方式可能调整，具体以订单确认页为准。
手续费并非全部成本，美元兑人民币汇率也会影响最终到账金额。即使平台标示“零手续费”，若汇率较低，收款人最终收到的人民币仍可能较少。
Remitly 落地页有时会提供新客户优惠汇率。核查本文时，该优惠仅适用于新客户及指定付款方式，且优惠汇率仅适用于首笔汇款的前 2,000 美元。优惠条件和汇率可能变化，不应将页面上的报价视为所有用户均可获得的标准汇率。
微信收款为什么会失败？
第一次使用时，可以按照以下顺序检查：
- 订单中的姓名是否与微信实名认证资料一致
- 手机号是否与收款人当前绑定的微信号码一致
- 收款人是否完成微信支付实名认证
- 银行卡是否已在 “微汇款” 中绑定并授权
- 收款人是否在收到通知后的 48 小时内完成设置
- 如果选择家庭支持，是否完成亲属关系确认
- 收款人是否已经达到单笔、月度或年度收款限额
- Remitly 是否要求补充身份或汇款用途资料
Remitly 官方指南还列出了发送人的年龄限制，以及家庭支持或工资用途可能涉及的每月汇款笔数限制。家庭支持和工资用途的部分交易，每月最多可能为 5 笔；具体应以订单及微信收款端的实时要求为准。限额可能会综合计算收款人通过不同汇款服务收到的资金，不能只查看 Remitly 的历史订单。
如果汇款被取消，先查看订单状态和退款说明。退款退回原付款方式所需的时间可能不同，不要在退款状态尚未明确时反复发送同一笔款项。
Remitly 汇款到微信到账通常需要多久？
Remitly 会在确认付款前提供预计到账时间。官方指南将这条路线描述为可以快速到账，但实际速度仍会受到付款方式、身份验证、收款人设置、周末及假期，以及额外审核等因素影响。
如果收款人尚未完成首次授权，即使汇款服务本身处理速度较快，也不代表款项可以立即使用。遇到延误时，发送人可以查看 Remitly 订单状态，收款人则应检查短信和“微汇款”页面。双方先确认当前处理阶段，通常比重复提交资料更有效。
汇款安全与使用提醒
财付通国际目前将 Remitly 和 Wise 列为微信跨境汇款合作机构 6。这说明两家服务均已接入微信生态的跨境汇款合作网络，但不代表每笔交易都一定即时到账或自动通过审核。
付款前仍应注意：
- 只向认识并确认过身份的人汇款
- 通过其他联系方式与收款人核对姓名和手机号
- 查看完整汇率、手续费和最终到账金额，不要只看促销文案
- 不要向任何人提供短信验证码、登录密码或包含敏感资料的付款截图
- 对突然要求更换收款人或催促立即付款的消息保持警惕
如需了解其他汇款方式和常见骗局，可继续阅读《美国国际汇款终极指南》。
FAQ
常见问题
Remitly 可以把钱汇入微信零钱吗？
符合条件时，收款人可以在 “微汇款” 中选择微信钱包余额或已关联的银行卡作为收款方式。这仍然是一笔国际汇款，并不是微信聊天中的好友转账或红包。
收款人一定要绑定银行卡吗？
收款人需要按照微信的要求绑定并授权银行卡。即使选择微信钱包余额作为收款方式，也可能需要先完成银行卡绑定及相关验证。具体要求以 “微汇款” 页面显示为准。
发送人也需要微信账户吗？
不需要。发送人通过 Remitly 网站或 App 建立汇款，微信账户及相关实名认证要求主要适用于中国的收款人。
Wise也支持从美国汇款到微信吗？
支持符合条件的个人汇款。根据 Wise 美国官网目前的要求，收款人须为年满 18 至 65 岁、持有中国大陆居民身份证的中国公民，并在微信账户中关联银行卡。Wise Business 用户不能使用这条微信汇款路线。
为什么收款人没有收到短信？
先核对订单中的手机号是否与微信账户绑定的号码一致。收款人也可以在微信搜索 “跨境汇款 微汇款”，进入 “我要收款” 查看或建立收款资料。如果仍然没有收到通知，应联系相关汇款服务商或微信客服查询。
48小时内没有完成设置会怎样？
如果收款人没有在规定时间内完成收款授权，汇款可能被取消并退款。具体退款时间取决于平台处理及原付款方式，应查看订单中的退款状态。
亲属关系承诺是什么？
如果汇款用途选择 “家庭支持”，收款人可能需要通过微信“微汇款”签署亲属关系承诺书，确认自己与发送人的亲属关系。这是跨境汇款收款流程中的合规要求，是否需要提交以实际页面提示为准。
资料来源
- Remitly：从美国汇款至中国的 Weixin：介绍 Remitly 从美国汇款至中国微信支付的服务、汇款方式、费用及汇率信息。
- Remitly：美国汇款到微信操作指南：说明美国用户通过 Remitly 汇款至微信的操作流程、收款人要求及注意事项。
- Wise：Send Money to Weixin：介绍 Wise 从美国汇款至微信的资格要求、汇款限额、费用及预计到账金额。
- Wise：如何通过微信汇出和接收人民币：解释通过微信汇出及接收人民币的流程、收款人身份验证和银行卡绑定要求。
- TenPay Global：跨境汇款合作网络：介绍微信支付跨境汇款合作网络的发展，以及 Remitly、Wise 等服务商参与合作的情况。
资料检查日期：2026 年 11 月 10 日