Como construir crédito nos EUA rapidamente sendo recém-chegado

Gestão financeira
Comece a construir seu crédito nos EUA com algumas etapas seguras e práticas. Chegar sem histórico de crédito nos EUA é comum, e seu histórico de crédito de outro país geralmente não é transferido automaticamente.
Isso pode dificultar o aluguel de um apartamento, a contratação de um plano de celular ou a obtenção de um empréstimo, mas não ter histórico de crédito nos EUA não é o mesmo que ter um crédito ruim.
O objetivo é criar um arquivo de crédito e construir um histórico de pagamentos responsáveis e pontuais desde o início.
Você é um expatriado ou está pensando em se mudar para os Estados Unidos? Gerenciar o seu dinheiro entre fronteiras não precisa ser complicado. Com uma conta da Wise, você pode manter mais de 40 moedas e pagar com o Cartão Multimoeda da Wise em mais de 150 países. Seja para gastar no exterior, receber ou enviar dinheiro para casa, a Wise pode ajudar a simplificar a gestão financeira internacional.
Observação: Este guia é apenas para informações gerais, não para aconselhamento jurídico, de imigração, fiscal ou financeiro personalizado.
Nos EUA, o relatório de crédito é o registro de como você utilizou o crédito, e o score de crédito é um número baseado nesse registro.
Se você é novo no país, pode ser “invisível ao crédito”, o que significa que ainda não tem um registro de crédito nas principais agências de crédito dos EUA, ou pode ter muito pouco histórico reportado para gerar um score de crédito.
Isso é diferente de ter crédito ruim. Dependendo da situação e da legislação aplicável, credores, proprietários, seguradoras, operadoras de telefonia e alguns empregadores podem revisar informações do seu relatório de crédito.
|Termo
|💡 O que significa
|Relatório de crédito
|Um registro das suas contas de crédito e histórico de pagamentos
|Score de crédito
|Um número baseado nos dados do relatório, frequentemente usado em decisões
|FICO
|Um modelo de pontuação amplamente utilizado nos EUA
|VantageScore
|Outro modelo de pontuação comum
|Faixa comum
|Muitos scores de crédito nos EUA variam de 300 a 850
Gestão financeira
Como funcionam os scores de crédito nos EUA: guia completo para expatriadosLeia mais
A maioria dos imigrantes não chega com um score de crédito dos EUA, mesmo que tivesse um excelente crédito no seu país. Os credores dos EUA geralmente querem dados das agências de crédito locais, então o seu histórico estrangeiro geralmente não é transferido automaticamente.
Alguns produtos podem usar registros de crédito estrangeiros de forma limitada, mas essas são exceções, não a regra. Na prática, a maioria dos recém-chegados precisa estabelecer um histórico de crédito nos EUA do zero.
Muitos recém-chegados não começam com um score baixo. Eles podem começar sem nenhum score de crédito nos EUA, até que atividade de crédito elegível suficiente seja reportada.
As faixas do score FICO são atualmente:
|Faixa
|Classificação geral
|Abaixo de 580
|Ruim
|580 a 669
|Regular
|670 a 739
|Bom
|740 a 799
|Muito bom
|800 e acima
|Excepcional
Se você quer avançar rápido, evite o erro de solicitar muitos produtos de crédito de uma vez. É melhor estabelecer um produto que comece a ser reportado sem gerar rejeições evitáveis.
Aqui estão algumas etapas úteis a tomar:
As regras dos emissores variam. Antes de solicitar, verifique se o credor reporta a atividade da conta às principais agências de crédito e, quando possível, a quais agências ele reporta.
Por exemplo, um recém-chegado que já tem um SSN pode ter mais opções de cartão inicial, enquanto alguém sem SSN pode precisar procurar provedores que aceitem outras formas de identificação.
Se você já tem um SSN, mais produtos iniciais podem estar disponíveis para você. Isso não significa que você deve solicitar amplamente.
A pré-qualificação pode ser útil porque alguns emissores permitem que você verifique a elegibilidade potencial usando uma consulta de crédito suave, que não afeta seu score de crédito. Verifique os termos do emissor primeiro, pois a pré-qualificação não garante aprovação.
Você ainda pode construir crédito com alguns emissores se eles aceitarem solicitantes com ITIN, mas a aprovação depende das regras do credor, dos seus documentos e se a conta será reportada. O ITIN ajuda no acesso. Ele não cria um score por si só.
Os requisitos de identificação do cartão de crédito variam consideravelmente. Alguns bancos, cooperativas de crédito e outros emissores aceitam solicitações sem SSN, então verifique se um ITIN ou outra identificação é aceita e quais documentos você precisa antes de solicitar.
Construir crédito de forma rápida e legítima geralmente significa escolher um ou dois métodos que você consegue gerenciar bem e deixá-los reportar de forma consistente. O risco aqui é perseguir atalhos que causam consultas rígidas, pagamentos atrasados ou contas que não são reportadas.
|Método
|Para quem é indicado
|Como ajuda
|Pontos de atenção
|Cartão de crédito garantido
|Recém-chegados que podem fornecer um depósito
|Cria histórico de crédito rotativo
|Verifique se a atividade da conta é reportada
|Usuário autorizado
|Cônjuges ou familiares próximos de confiança
|Pode adicionar histórico de conta existente
|Saldos altos ou pagamentos atrasados podem prejudicar
|Empréstimo para construção de crédito
|Pessoas ainda não prontas para um cartão ou que preferem pagamentos fixos
|Cria histórico de pagamento a prazo
|Verifique reporte, juros e taxas
|Aluguel ou contas reportadas
|Locatários com provedores elegíveis
|Adiciona dados de pagamento em alguns casos
|Nem todos os serviços reportam
Para muitos recém-chegados, um cartão de crédito garantido é o primeiro passo mais claro. Você fornece um depósito de segurança, que geralmente ajuda a determinar seu limite de crédito. Ao contrário de um cartão de débito, você está tomando emprestado contra uma linha de crédito, em vez de gastar dinheiro diretamente de sua conta corrente.
Um cartão garantido pode ajudar rapidamente se você o usar com moderação e previsibilidade.
Leia nosso guia para saber mais sobre como as opções de cartão de crédito funcionam.
Se um cônjuge ou familiar de confiança tiver um cartão de crédito bem gerenciado, ser adicionado como usuário autorizado pode ajudar a estabelecer seu histórico de crédito, caso o emissor reporte as contas de usuários autorizados às agências de crédito.
Isso funciona melhor quando a conta tem um histórico de pagamentos forte e saldos baixos.
No entanto, saldos altos ou pagamentos atrasados na conta podem afetar negativamente o seu crédito, dependendo do que é reportado e do modelo de pontuação utilizado.
Se você ainda não consegue obter um cartão, considere aluguel reportado, pagamentos de telecomunicações ou serviços públicos reportados quando disponíveis, ou um empréstimo para construção de crédito.
Um empréstimo para construção de crédito é projetado para ajudar a estabelecer histórico de pagamentos. Com muitos produtos, o dinheiro emprestado fica em uma poupança bloqueada enquanto você faz pagamentos fixos, e é liberado após a conclusão do empréstimo.
Antes de escolher essa opção, verifique exatamente o que é reportado, onde é reportado e quais taxas se aplicam. Alguns leitores assumem que o aluguel sempre conta, mas muitos proprietários e concessionárias de serviços públicos não reportam, a menos que um serviço específico esteja envolvido.
Rápido não significa imediato. Há uma diferença entre obter seu primeiro score de crédito e construir um perfil de crédito mais sólido que facilite futuras solicitações.
O FICO explica seus requisitos mínimos de pontuação, e o guia de score de crédito do Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) explica como os scores são construídos a partir dos dados do relatório de crédito. Para acompanhar seus relatórios com segurança, use o AnnualCreditReport.com, o site oficial federalmente autorizado para relatórios de crédito gratuitos das três agências de crédito nacionais.
✅ De 0 a 3 meses: Abra um produto inicial, use-o com cuidado e pague em dia. A conta pode aparecer nos seus relatórios de crédito, mas você pode ainda não ter um score de crédito.
✅ De 3 a 6 meses: Continue construindo histórico reportado. Alguns modelos de pontuação podem conseguir gerar um score, mas um Score FICO geralmente requer que pelo menos uma conta esteja aberta há seis meses.
✅ De 6 a 12 meses: Com pagamentos pontuais constantes e saldos baixos, seu perfil pode continuar a se desenvolver, dando aos credores e outras empresas mais histórico para avaliar.
Revise seus relatórios de crédito em busca de erros, contas desconhecidas, pagamentos atrasados incorretos ou informações de conta ausentes. Se algo estiver errado, entre em contato com o credor ou a agência de crédito e conteste informações imprecisas quando apropriado. Considere proteção adicional se suspeitar de roubo de identidade ou fraude.
Construir crédito e gerenciar dinheiro entre fronteiras são assuntos relacionados, mas não são a mesma coisa. Um produto de crédito ajuda a criar histórico de crédito nos EUA, enquanto uma ferramenta de gestão financeira internacional ajuda você a guardar, movimentar e gastar seu dinheiro com eficiência.
É aqui que a Wise pode ser útil para expatriados. A conta da Wise pode ajudar você a guardar dinheiro em várias moedas e receber pagamentos como um local. Você também pode obter o Cartão Multimoeda da Wise vinculado à conta, para facilitar gastos ou saques em caixas eletrônicos.
A Wise não é um banco, mas é uma transmissora de dinheiro licenciada, e não constrói por si mesma um score de crédito nos EUA.
Considere manter seus gastos do dia a dia separados do seu primeiro cartão de crédito. Você pode usar o cartão para algumas compras administráveis e pagá-lo em dia, enquanto usa sua conta bancária ou cartão de débito para aluguel, transferências para a família, viagens e outros custos do cotidiano.
Quando você está tentando avançar rapidamente, pequenos erros podem importar mais do que você espera.
Um equívoco comum é que o tipo de visto ou categoria de green card afeta diretamente seu score de crédito. Esses scores são baseados em informações nos seus relatórios de crédito, não na sua categoria de imigração.
Seu score de crédito é calculado com base nas informações reportadas às agências de crédito, não se você tem um visto de estudante, visto de trabalho ou green card. Não existe um score de crédito separado para portadores de green card.
O status de imigração ainda pode afetar uma solicitação de crédito, no entanto. Os credores podem considerar o status de imigração ou residência permanente em determinadas circunstâncias, e os credores individuais podem ter requisitos diferentes de identificação, documentação e elegibilidade. Isso é separado de como o seu score de crédito em si é calculado.
Sim. Cidadãos não-americanos podem construir crédito usando contas que reportam às agências de crédito, como um cartão de crédito garantido, ou potencialmente tornando-se um usuário autorizado na conta de outra pessoa. Um SSN pode facilitar as solicitações, enquanto alguns credores também aceitam solicitantes que têm um ITIN.
Sim, com alguns credores. Se você já tem um ITIN para fins fiscais federais, alguns credores podem aceitá-lo como parte de uma solicitação de crédito. Seu histórico de crédito e score vêm da atividade de conta reportada, não do próprio ITIN, portanto, verifique os requisitos de solicitação do credor e o reporte às agências antes de solicitar.
Um score de crédito dos EUA geralmente não é um requisito padrão para uma solicitação de visto. No entanto, alguns processos de imigração podem envolver comprovantes financeiros ou perguntas sobre suporte financeiro, dependendo do visto ou da rota de imigração. Verificações de crédito são mais comumente associadas a atividades cotidianas nos EUA, como tomar empréstimos, alugar uma casa e algumas triagens de emprego.
Muitos recém-chegados não têm. Se você nunca estabeleceu crédito nos EUA, pode chegar sem um score de crédito americano, mesmo que tenha tido um excelente crédito em outro país. O histórico de crédito estrangeiro geralmente não é transferido automaticamente para o sistema de agências de crédito dos EUA, embora alguns credores e serviços possam usar informações financeiras do exterior. Não ter um score não é o mesmo que ter um score ruim.
Às vezes, mas há limites. Se você já tem um score de crédito, reduzir saldos altos em cartões de crédito ou corrigir informações imprecisas pode ajudar depois que as informações atualizadas forem reportadas. Se você está começando do zero, construir um perfil de crédito sólido geralmente leva vários meses de pagamentos pontuais e uso cuidadoso da conta.
Informações verificadas em 13 de agosto de 2026.
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