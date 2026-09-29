Como construir crédito nos EUA rapidamente sendo recém-chegado

Isso pode dificultar o aluguel de um apartamento, a contratação de um plano de celular ou a obtenção de um empréstimo, mas não ter histórico de crédito nos EUA não é o mesmo que ter um crédito ruim. O objetivo é criar um arquivo de crédito e construir um histórico de pagamentos responsáveis e pontuais desde o início. Conta Wise Você é um expatriado ou está pensando em se mudar para os Estados Unidos? Gerenciar o seu dinheiro entre fronteiras não precisa ser complicado. Com uma conta da Wise, você pode manter mais de 40 moedas e pagar com o Cartão Multimoeda da Wise em mais de 150 países. Seja para gastar no exterior, receber ou enviar dinheiro para casa, a Wise pode ajudar a simplificar a gestão financeira internacional. Abra uma conta Wise

Principais pontos Obter um SSN ou ITIN não constrói crédito automaticamente; você precisa de contas e pagamentos reportados às agências de crédito.

Abra uma conta bancária nos EUA logo que chegar e considere o pagamento automático para evitar pagamentos atrasados.

Comece com um produto de crédito inicial adequado para iniciantes, como um cartão de crédito garantido, em vez de fazer várias solicitações de uma vez.

Verifique se seus pagamentos de aluguel ou contas de serviços públicos são reportados, pois muitos não são incluídos automaticamente no seu histórico de crédito.

Pague todas as contas em dia e mantenha os saldos do cartão de crédito baixos para estabelecer bons hábitos de crédito desde o início.

Seja paciente: se você começar sem histórico de crédito nos EUA, geralmente leva pelo menos seis meses de histórico de conta para se qualificar para um score FICO. Observação: Este guia é apenas para informações gerais, não para aconselhamento jurídico, de imigração, fiscal ou financeiro personalizado.

Como o crédito funciona nos EUA para recém-chegados Nos EUA, o relatório de crédito é o registro de como você utilizou o crédito, e o score de crédito é um número baseado nesse registro. Se você é novo no país, pode ser “invisível ao crédito”, o que significa que ainda não tem um registro de crédito nas principais agências de crédito dos EUA, ou pode ter muito pouco histórico reportado para gerar um score de crédito. Isso é diferente de ter crédito ruim. Dependendo da situação e da legislação aplicável, credores, proprietários, seguradoras, operadoras de telefonia e alguns empregadores podem revisar informações do seu relatório de crédito. Termo 💡 O que significa Relatório de crédito Um registro das suas contas de crédito e histórico de pagamentos Score de crédito Um número baseado nos dados do relatório, frequentemente usado em decisões FICO Um modelo de pontuação amplamente utilizado nos EUA VantageScore Outro modelo de pontuação comum Faixa comum Muitos scores de crédito nos EUA variam de 300 a 850 Informações verificadas em 13 de agosto de 2026. Gestão financeira Como funcionam os scores de crédito nos EUA: guia completo para expatriados Leia mais Por que seu histórico de crédito estrangeiro geralmente não é transferido A maioria dos imigrantes não chega com um score de crédito dos EUA, mesmo que tivesse um excelente crédito no seu país. Os credores dos EUA geralmente querem dados das agências de crédito locais, então o seu histórico estrangeiro geralmente não é transferido automaticamente. Alguns produtos podem usar registros de crédito estrangeiros de forma limitada, mas essas são exceções, não a regra. Na prática, a maioria dos recém-chegados precisa estabelecer um histórico de crédito nos EUA do zero. Em que nível os scores de crédito começam e o que as faixas do FICO significam Muitos recém-chegados não começam com um score baixo. Eles podem começar sem nenhum score de crédito nos EUA, até que atividade de crédito elegível suficiente seja reportada. As faixas do score FICO são atualmente: Faixa Classificação geral Abaixo de 580 Ruim 580 a 669 Regular 670 a 739 Bom 740 a 799 Muito bom 800 e acima Excepcional Informações verificadas em 13 de agosto de 2026

O que fazer nos seus primeiros 30 dias nos EUA Se você quer avançar rápido, evite o erro de solicitar muitos produtos de crédito de uma vez. É melhor estabelecer um produto que comece a ser reportado sem gerar rejeições evitáveis. Aqui estão algumas etapas úteis a tomar: Obtenha o número de identificação fiscal adequado para a sua situação. Verifique as orientações da SSA para ver se você se qualifica para um Número de Seguro Social (SSN). Se você não é elegível para um SSN e tem um motivo fiscal federal para precisar de um Número de Identificação de Contribuinte Individual (ITIN), consulte as orientações de solicitação de ITIN do IRS. Abra uma conta corrente em um banco dos EUA para gerenciar depósitos, pagamentos de contas e débito automático. Considere configurar o pagamento automático para contas regulares, especialmente a sua conta de crédito inicial. Pergunte ao seu proprietário, plataforma de aluguel ou provedor de serviços se os pagamentos de aluguel, serviços públicos ou telefone são reportados às agências de crédito. Escolha primeiro um método de crédito inicial, em vez de solicitar vários cartões de crédito ou empréstimos ao mesmo tempo. As regras dos emissores variam. Antes de solicitar, verifique se o credor reporta a atividade da conta às principais agências de crédito e, quando possível, a quais agências ele reporta. Por exemplo, um recém-chegado que já tem um SSN pode ter mais opções de cartão inicial, enquanto alguém sem SSN pode precisar procurar provedores que aceitem outras formas de identificação. Se você tem um SSN Se você já tem um SSN, mais produtos iniciais podem estar disponíveis para você. Isso não significa que você deve solicitar amplamente. A pré-qualificação pode ser útil porque alguns emissores permitem que você verifique a elegibilidade potencial usando uma consulta de crédito suave, que não afeta seu score de crédito. Verifique os termos do emissor primeiro, pois a pré-qualificação não garante aprovação. Se você tem apenas um ITIN Você ainda pode construir crédito com alguns emissores se eles aceitarem solicitantes com ITIN, mas a aprovação depende das regras do credor, dos seus documentos e se a conta será reportada. O ITIN ajuda no acesso. Ele não cria um score por si só. Confirme se o emissor aceita solicitações com ITIN

Verifique quais documentos de identificação, endereço, renda e outros são necessários

Verifique o reporte às agências antes de enviar a solicitação Dica do especialista Os requisitos de identificação do cartão de crédito variam consideravelmente. Alguns bancos, cooperativas de crédito e outros emissores aceitam solicitações sem SSN, então verifique se um ITIN ou outra identificação é aceita e quais documentos você precisa antes de solicitar.

Formas rápidas de construir crédito sendo estrangeiro Construir crédito de forma rápida e legítima geralmente significa escolher um ou dois métodos que você consegue gerenciar bem e deixá-los reportar de forma consistente. O risco aqui é perseguir atalhos que causam consultas rígidas, pagamentos atrasados ou contas que não são reportadas. Método Para quem é indicado Como ajuda Pontos de atenção Cartão de crédito garantido Recém-chegados que podem fornecer um depósito Cria histórico de crédito rotativo Verifique se a atividade da conta é reportada Usuário autorizado Cônjuges ou familiares próximos de confiança Pode adicionar histórico de conta existente Saldos altos ou pagamentos atrasados podem prejudicar Empréstimo para construção de crédito Pessoas ainda não prontas para um cartão ou que preferem pagamentos fixos Cria histórico de pagamento a prazo Verifique reporte, juros e taxas Aluguel ou contas reportadas Locatários com provedores elegíveis Adiciona dados de pagamento em alguns casos Nem todos os serviços reportam Informações corretas em 13 de agosto de 2026 Use um cartão de crédito garantido da forma certa Para muitos recém-chegados, um cartão de crédito garantido é o primeiro passo mais claro. Você fornece um depósito de segurança, que geralmente ajuda a determinar seu limite de crédito. Ao contrário de um cartão de débito, você está tomando emprestado contra uma linha de crédito, em vez de gastar dinheiro diretamente de sua conta corrente. Um cartão garantido pode ajudar rapidamente se você o usar com moderação e previsibilidade. Espere um depósito de segurança

Mantenha a utilização baixa, idealmente bem abaixo do limite

Pague o saldo total do extrato em dia

Confirme se o emissor reporta às principais agências Leia nosso guia para saber mais sobre como as opções de cartão de crédito funcionam. Gestão financeira Cartões de crédito nos EUA: Um guia para expatriados Leia mais Torne-se um usuário autorizado se a configuração for de baixo risco Se um cônjuge ou familiar de confiança tiver um cartão de crédito bem gerenciado, ser adicionado como usuário autorizado pode ajudar a estabelecer seu histórico de crédito, caso o emissor reporte as contas de usuários autorizados às agências de crédito. Isso funciona melhor quando a conta tem um histórico de pagamentos forte e saldos baixos. No entanto, saldos altos ou pagamentos atrasados na conta podem afetar negativamente o seu crédito, dependendo do que é reportado e do modelo de pontuação utilizado. Adicione contas reportadas ou considere um empréstimo para construção de crédito Se você ainda não consegue obter um cartão, considere aluguel reportado, pagamentos de telecomunicações ou serviços públicos reportados quando disponíveis, ou um empréstimo para construção de crédito. Um empréstimo para construção de crédito é projetado para ajudar a estabelecer histórico de pagamentos. Com muitos produtos, o dinheiro emprestado fica em uma poupança bloqueada enquanto você faz pagamentos fixos, e é liberado após a conclusão do empréstimo. Antes de escolher essa opção, verifique exatamente o que é reportado, onde é reportado e quais taxas se aplicam. Alguns leitores assumem que o aluguel sempre conta, mas muitos proprietários e concessionárias de serviços públicos não reportam, a menos que um serviço específico esteja envolvido. O reporte de aluguel pode ajudar se o seu proprietário ou plataforma enviar dados a uma agência.

Os pagamentos de serviços públicos ou telefone geralmente não constroem crédito tradicional automaticamente, mas alguns serviços podem adicionar pagamentos elegíveis a um arquivo de crédito.

Os empréstimos para construção de crédito podem ser adequados para leitores que preferem uma estrutura de pagamento mensal fixo.

Quanto tempo leva para construir crédito e como acompanhar o progresso Rápido não significa imediato. Há uma diferença entre obter seu primeiro score de crédito e construir um perfil de crédito mais sólido que facilite futuras solicitações. O FICO explica seus requisitos mínimos de pontuação, e o guia de score de crédito do Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) explica como os scores são construídos a partir dos dados do relatório de crédito. Para acompanhar seus relatórios com segurança, use o AnnualCreditReport.com, o site oficial federalmente autorizado para relatórios de crédito gratuitos das três agências de crédito nacionais. ✅ De 0 a 3 meses: Abra um produto inicial, use-o com cuidado e pague em dia. A conta pode aparecer nos seus relatórios de crédito, mas você pode ainda não ter um score de crédito. ✅ De 3 a 6 meses: Continue construindo histórico reportado. Alguns modelos de pontuação podem conseguir gerar um score, mas um Score FICO geralmente requer que pelo menos uma conta esteja aberta há seis meses. ✅ De 6 a 12 meses: Com pagamentos pontuais constantes e saldos baixos, seu perfil pode continuar a se desenvolver, dando aos credores e outras empresas mais histórico para avaliar. Revise seus relatórios de crédito em busca de erros, contas desconhecidas, pagamentos atrasados incorretos ou informações de conta ausentes. Se algo estiver errado, entre em contato com o credor ou a agência de crédito e conteste informações imprecisas quando apropriado. Considere proteção adicional se suspeitar de roubo de identidade ou fraude.

Gerencie seus gastos do dia a dia enquanto constrói crédito Construir crédito e gerenciar dinheiro entre fronteiras são assuntos relacionados, mas não são a mesma coisa. Um produto de crédito ajuda a criar histórico de crédito nos EUA, enquanto uma ferramenta de gestão financeira internacional ajuda você a guardar, movimentar e gastar seu dinheiro com eficiência. É aqui que a Wise pode ser útil para expatriados. A conta da Wise pode ajudar você a guardar dinheiro em várias moedas e receber pagamentos como um local. Você também pode obter o Cartão Multimoeda da Wise vinculado à conta, para facilitar gastos ou saques em caixas eletrônicos. Guarde dólares e mais de 40 saldos em moedas diferentes em um só lugar.

Receba dinheiro em mais de 20 moedas, incluindo dólares usando dados de conta.

Gaste internacionalmente e faça saques em caixas eletrônicos com o cartão de débito vinculado em mais de 150 países. Ir para a Wise A Wise não é um banco, mas é uma transmissora de dinheiro licenciada, e não constrói por si mesma um score de crédito nos EUA. Dica do especialista Considere manter seus gastos do dia a dia separados do seu primeiro cartão de crédito. Você pode usar o cartão para algumas compras administráveis e pagá-lo em dia, enquanto usa sua conta bancária ou cartão de débito para aluguel, transferências para a família, viagens e outros custos do cotidiano.

O que pode prejudicar seu score no início Quando você está tentando avançar rapidamente, pequenos erros podem importar mais do que você espera. Pagamentos atrasados: O histórico de pagamentos é um fator importante na pontuação. Um pagamento reportado como atrasado por 30 dias ou mais pode prejudicar significativamente seu score, então sempre procure pagar até a data de vencimento.

O histórico de pagamentos é um fator importante na pontuação. Um pagamento reportado como atrasado por 30 dias ou mais pode prejudicar significativamente seu score, então sempre procure pagar até a data de vencimento. Alta utilização: Utilização significa quanto do seu crédito rotativo disponível você está usando. Um cartão quase no limite pode prejudicar seu score mesmo se você pagar em dia.

Utilização significa quanto do seu crédito rotativo disponível você está usando. Um cartão quase no limite pode prejudicar seu score mesmo se você pagar em dia. Muitas solicitações: Várias consultas rígidas em um curto período podem afetar seu score e podem deixar os credores mais cautelosos.

Várias consultas rígidas em um curto período podem afetar seu score e podem deixar os credores mais cautelosos. Contas enviadas para cobrança: Aluguel, telefone, serviços públicos ou outras dívidas elegíveis não pagas podem ser eventualmente enviadas para cobrança e podem prejudicar seu crédito.

Aluguel, telefone, serviços públicos ou outras dívidas elegíveis não pagas podem ser eventualmente enviadas para cobrança e podem prejudicar seu crédito. Fechar contas desnecessariamente: Fechar um cartão mais antigo pode reduzir seu crédito disponível e potencialmente aumentar sua utilização, portanto, não feche automaticamente seu primeiro cartão quando se qualificar para algo melhor. Um equívoco comum é que o tipo de visto ou categoria de green card afeta diretamente seu score de crédito. Esses scores são baseados em informações nos seus relatórios de crédito, não na sua categoria de imigração. Vistos ou green cards afetam sua pontuação de crédito? Seu score de crédito é calculado com base nas informações reportadas às agências de crédito, não se você tem um visto de estudante, visto de trabalho ou green card. Não existe um score de crédito separado para portadores de green card. O status de imigração ainda pode afetar uma solicitação de crédito, no entanto. Os credores podem considerar o status de imigração ou residência permanente em determinadas circunstâncias, e os credores individuais podem ter requisitos diferentes de identificação, documentação e elegibilidade. Isso é separado de como o seu score de crédito em si é calculado. Relocação Mudança para os EUA – checklist Leia mais