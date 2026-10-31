Como abrir conta bancária nos EUA online morando no Brasil

Se você quer abrir conta bancária nos Estados Unidos online sem sair do Brasil, dá para avançar, mas nem sempre com um banco local e nem sempre de forma 100% remota. Este guia mostra o que muda para quem ainda mora no Brasil. Para uma visão mais ampla, veja também como abrir conta bancária nos EUA.
O principal obstáculo costuma ser provar identidade, endereço e elegibilidade fiscal no formato que cada banco pede. Quando uma conta local ainda não é viável, a conta Wise pode ajudar a movimentar BRL e USD durante a transição, sem substituir automaticamente uma conta corrente nos EUA. Este conteúdo é apenas informativo e não substitui a orientação de um advogado, contador ou consultor financeiro.
A seguir, você vê o que tende a funcionar, onde o processo trava e qual rota faz mais sentido no seu caso.
Conta Wise
Você é um expatriado ou está pensando em se mudar para os Estados Unidos? Gerenciar o seu dinheiro entre fronteiras não precisa ser complicado. Com uma conta da Wise, você pode manter mais de 40 moedas e pagar com o Cartão Multimoeda da Wise em mais de 150 países. Seja para gastar no exterior, receber ou enviar dinheiro para casa, a Wise pode ajudar a simplificar a gestão financeira internacional.
Pontos principais
- Abrir conta nos EUA morando no Brasil é possível em alguns cenários, mas nem todos os bancos locais permitem.
- Muitos bancos ainda exigem endereço nos EUA, SSN, ITIN ou comprovante de vínculo com o país.
- Os documentos para abrir conta nos EUA mudam conforme o banco, o estado e o tipo de conta.
- O custo real vai além da mensalidade e pode incluir depósito inicial, spread cambial, wire transfer e IOF no envio do Brasil.
- A conta Wise pode ser útil para movimentar BRL e USD antes da mudança ou enquanto você reúne os documentos exigidos por um banco local.
|Cenário
|Dá para começar do Brasil?
|Principal exigência
|Melhor opção para começar
|Mudança já confirmada com endereço nos EUA
|Em muitos casos, sim
|Endereço aceito pelo banco e verificação de identidade
|Banco americano ou conta para não residente
|Estudante com chegada próxima
|Às vezes
|Passaporte, comprovante de matrícula e documentos da mudança
|Comparar banco americano e conta multimoeda
|Profissional transferido pela empresa
|Frequentemente
|Carta da empresa e documentação fiscal
|Banco americano que atenda não residentes
|Freelancer que recebe em dólar
|Sim, para movimentar os valores
|Dados para receber pagamentos e converter moeda
|Conta Wise ou similar, enquanto você organiza a conta americana
|Viajante frequente
|Sim, em parte
|Uso em vários países e custo total
|Conta multimoeda ou conta com menos burocracia
É possível abrir conta bancária nos EUA online morando no Brasil?
Sim, mas com limitações. Bancos como Bank of America, Chase e Wells Fargo têm regras próprias de identificação e endereço. Então, o que funciona para um estudante pode não funcionar para um freelancer ou para quem ainda nem tem data para se mudar.
Na prática, há três caminhos diferentes. O primeiro é a conta em banco americano, que pode aceitar o início do cadastro online, mas pedir uma etapa presencial, uma vídeochamada, documentos extras ou endereço nos EUA antes da aprovação final. O segundo é a conta para não residentes, que costuma ter critérios mais claros para estrangeiros. O terceiro é usar uma conta multimoeda para movimentar BRL e USD enquanto a conta local ainda não sai. É aqui que entender os serviços bancários nos EUA ajuda a comparar o que cada solução realmente entrega.
O que isso significa na prática para brasileiros:
- Quem já tem moradia, trabalho ou estudos confirmados nos EUA costuma ter mais chances.
- Antes da mudança, uma conta multimoeda pode dar menos trabalho do que tentar abrir conta em um banco americano cedo demais.
- Quando o banco oferece abertura online, o problema costuma aparecer na verificação final, e não no preenchimento do formulário.
Quando a etapa presencial ainda acontece?
O banco pode pedir uma etapa presencial quando não consegue confirmar, só pela internet, quem você é, onde mora ou qual é o seu vínculo com os EUA. Ou seja, o processo começa online, mas a aprovação final acaba exigindo outro tipo de contato.
- diferenças entre documento, selfie e dados do cadastro
- falta de um endereço nos EUA aceito pelo banco ou de comprovante de residência
- necessidade de assinar formulários extras, comprovar a origem do dinheiro ou confirmar a identidade por vídeo
Requisitos e documentos para brasileiros
A dúvida mais comum é: quais documentos o banco vai pedir de verdade? Abrir uma conta nos EUA online quase nunca é só preencher um formulário e enviar o RG, porque os bancos seguem regras rígidas de identificação para evitar fraudes. Como não existe uma lista única, vale dividir os documentos em três grupos.
Quase sempre: passaporte válido, nome completo igual em todos os cadastros, número de telefone, e-mail e algum comprovante de endereço. Para quem ainda está no Brasil, esse comprovante pode ser o que define se o pedido vai ser aprovado ou recusado.
Depende da instituição: SSN, ITIN, visto, documento que comprove estudo ou trabalho nos EUA, comprovante da origem do dinheiro e endereço para correspondência nos EUA. Bancos que atendem não residentes podem aceitar documentos diferentes dos exigidos de quem mora no país.
Mais comum para quem já está nos EUA: comprovante de residência, contrato de aluguel, carta da universidade, documentos do empregador e um primeiro depósito feito a partir de uma conta no seu próprio nome. Para um estudante brasileiro, por exemplo, abrir a conta costuma ser mais fácil quando a data de chegada, o endereço e a matrícula na universidade já estão definidos.
Dica
Alguns bancos permitem agendar o atendimento à distância, mas, para saber quais documentos são aceitos para não residentes, você precisa informar o estado e o tipo exato de conta que quer abrir.
SSN, ITIN e W-8BEN: qual é a diferença?
O SSN (Social Security Number) é o número do Seguro Social dos EUA, emitido para quem tem direito a ele. O ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) é emitido pelo IRS, a Receita Federal americana, para quem precisa de um número fiscal nos EUA, mas não tem direito ao SSN.
Já o W-8BEN é um formulário em que você declara ao banco que não é residente fiscal nos EUA. É comum achar que SSN, ITIN e W-8BEN servem para a mesma coisa, mas não servem: os dois primeiros são números fiscais, e o W-8BEN é um formulário. Um não substitui o outro.
Passo a passo para abrir e ativar a conta
Se você quer abrir conta nos EUA sem SSN ou ainda está reunindo os documentos, siga as etapas abaixo na ordem. Cada uma serve para o banco reduzir riscos e para você evitar erros no cadastro.
- Escolha a instituição certa. Veja se ela aceita não residente, se abre conta pessoal ou só empresarial, e se informa com clareza quem pode iniciar o processo do Brasil.
- Confirme sua elegibilidade. Antes de preencher qualquer formulário, confira se o banco pede endereço nos EUA, SSN, ITIN, visto ou ida à agência.
- Reúna os documentos. Separe o passaporte, os comprovantes e os documentos que mostram a sua situação, como carta da universidade, contrato de trabalho ou comprovantes da mudança.
- Inicie o cadastro. Preencha tudo exatamente como aparece nos documentos. Um pequeno erro no nome, na data ou no endereço pode levar o banco a revisar o pedido manualmente, o que atrasa o processo.
- Valide sua identidade. Nessa etapa, o banco pode pedir selfie, vídeo, envio de documentos e, em alguns casos, uma chamada com um atendente.
- Faça o primeiro depósito. Confira o valor mínimo, se o dinheiro precisa sair de uma conta no seu nome e quais dados bancários serão usados, como o routing number (ou número ABA), o código que identifica o banco nas transferências dentro dos EUA.
- Ative os recursos. Só avance para uso real depois de confirmar app, cartão, recebimento, ACH, que é a transferência eletrônica doméstica, e wire transfer, que costuma ser a transferência bancária mais rápida e mais cara.
Em cada etapa, preste atenção ao que mais importa no seu caso: depósito mínimo, endereço aceito, envio do cartão para fora dos EUA, mensalidade e regras para ficar isento das tarifas. Quem viaja muito costuma priorizar o uso no exterior e o custo. Já quem foi transferido pela empresa costuma pensar primeiro no recebimento do salário e no dia a dia nos EUA.
Custos, tarifas e câmbio na prática
Mesmo que a abertura seja gratuita, o custo total pode não ser baixo. O erro é olhar só a mensalidade e esquecer o resto: depósito inicial, saldo mínimo, transferências, cartão, saques e conversão de reais para dólares.
Outro ponto importante: o primeiro depósito geralmente sai do Brasil. Então, além das tarifas da conta, você precisa considerar o câmbio, o IOF e a forma de envio. Se o banco só aceitar wire transfer no primeiro depósito, por exemplo, o custo pode ser maior logo de início. Em geral, ACH, que é a transferência eletrônica doméstica, tende a sair mais barata. Já o wire transfer costuma entrar quando o banco pede uma rota mais formal ou mais rápida.
|Custo ou critério
|Onde aparece
|Como confirmar
|Quando pesa mais
|Depósito inicial
|Página da conta ou termos
|Tabela oficial do produto
|Na abertura
|Mensalidade e saldo mínimo
|Tabela de tarifas
|Termos e página de custos
|No uso recorrente
|ACH e wire transfer
|Tabela de tarifas de transferências
|App ou contrato
|Ao receber ou enviar dinheiro
|Cartão, saque e rede de caixa eletrônico
|Termos do cartão
|Página de custos
|Em viagens e uso diário
|Câmbio e IOF
|No envio do Brasil
|Simulação antes de pagar
|No primeiro depósito e nos envios seguintes
Como enviar BRL e receber USD sem perder dinheiro no caminho
Na prática, o primeiro passo costuma ser converter os reais e enviar o dinheiro para uma conta no seu próprio nome, seguindo as regras de quem envia e da conta que vai receber. Antes disso, compare as tarifas, o IOF, o prazo e os dados bancários exigidos, porque algumas empresas cobram uma tarifa fixa mais um percentual sobre o valor convertido.
Se sua prioridade é receber dinheiro do exterior nos EUA, confirme também se a conta aceita transferências locais, wire ou ambos, e em qual moeda o valor vai chegar. Transferências internacionais a partir do Brasil são informadas à Receita Federal e ao Banco Central.
Banco americano ou conta Wise para gerir BRL e USD?
A melhor escolha depende menos da instituição e mais do momento em que você está. Se a mudança já está certa e você vai precisar receber salário, pagar aluguel, ter débito automático e criar histórico com um banco americano, a conta nos EUA tende a ser a melhor opção para o dia a dia.
Ao comparar as melhores contas para não residentes nos EUA, não olhe só para quem aceita abrir a conta. Veja também quem explica com clareza qual endereço aceita, quanto custa para começar, como funciona a verificação e quais recursos estão disponíveis para quem ainda está de mudança.
Para um estudante brasileiro que já alugou um lugar para morar ou vai ficar no campus, a conta local faz mais sentido, porque facilita o pagamento do aluguel, o recebimento de salário de trabalhos no campus e as contas fixas. Para quem foi transferido pela empresa, ela também é mais vantajosa, por causa do recebimento do salário (payroll) e do início do histórico bancário.
Já para o freelancer que recebe em dólar ou para quem viaja várias vezes por ano, a situação é outra. Muitas vezes, o principal não é ter uma conta em banco americano agora, e sim conseguir receber, converter e gastar dólares sem complicar a rotina no Brasil.
|Necessidade
|Banco americano
|Conta Wise
|Melhor escolha inicial
|Mudança já confirmada
|Melhor para o dia a dia nos EUA
|Útil como apoio para outras moedas
|Banco americano
|Viagem frequente
|Pode funcionar, mas depende do banco
|Conveniente para gerir moedas e gastos
|Conta Wise
|Recebimento em dólar
|Bom se a conta já estiver ativa
|Útil para movimentar BRL e USD
|Depende da origem do pagamento
|Fase de transição no Brasil
|Pode travar por falta de endereço ou na verificação
|Costuma ser mais simples para começar
|Conta Wise
Se você quer comparar recursos, elegibilidade e disponibilidade atual antes de decidir, vale conferir a conta Wise no site oficial.
O que fazer se o pedido for recusado?
Uma recusa ou um atraso não significa que você não pode abrir conta nos EUA. Na maioria das vezes, o problema está em um destes pontos: dados diferentes entre os documentos, endereço não aceito, perfil fora das regras daquela conta, verificação incompleta ou dúvidas sobre a origem do dinheiro.
O melhor a fazer é pedir o motivo da recusa, revisar o cadastro e ver se o problema está no tipo de conta escolhido. Às vezes, a solução não é insistir no mesmo pedido, e sim tentar outro tipo de conta, uma opção para não residentes ou uma alternativa para movimentar reais e dólares enquanto você reúne os documentos.
- peça a razão da recusa por escrito, se possível
- revise nome, endereço e documentos enviados
- compare outras opções antes de enviar dinheiro de novo ou refazer todo o processo
Um alerta de segurança: sempre confirme que está no site oficial da instituição, desconfie de intermediários que prometem aprovação garantida e nunca envie dinheiro antes de conferir o processo e os dados de quem vai receber.
Perguntas frequentes
Brasileiro pode abrir conta bancária nos EUA sem SSN?
Sim, em alguns casos, mas isso depende da instituição e do tipo de conta. Algumas instituições aceitam documentos de não residentes ou alternativas ao SSN, enquanto muitos bancos locais preferem o SSN, o ITIN ou uma etapa presencial.
Preciso de endereço nos EUA para abrir conta online?
Muitos bancos americanos pedem endereço nos EUA, mas alguns aceitam um endereço de correspondência ou outro comprovante de vínculo com o país. Antes da mudança, quando você ainda não tem esse endereço, uma conta multimoeda pode ser uma alternativa.
Quanto custa abrir e manter uma conta nos EUA?
Mesmo com abertura gratuita, pode haver depósito mínimo, mensalidade, saldo mínimo e tarifas por transação. Para comparar, olhe o custo total, e não só a promessa de taxa zero.
A conta Wise serve como alternativa para gerir BRL e USD?
Pode ser. Ela pode ajudar a movimentar reais e dólares antes da mudança ou durante a transição. Ainda assim, confira no site oficial quais recursos estão disponíveis para quem mora no Brasil e avalie se você vai precisar de uma conta em banco americano.
Qual é a forma mais segura de comparar opções?
Consulte os sites oficiais e confira os requisitos atualizados, o custo total, a proteção dos depósitos (quando houver) e os canais de atendimento. Evite intermediários não verificados e desconfie de quem promete aprovação garantida para qualquer brasileiro.
Recursos úteis
- FDIC Get Banked: explica documentos comuns, etapas de abertura e como funciona a proteção de depósitos em bancos segurados.
- IRS, U.S. taxpayer identification number requirement: ajuda a diferenciar SSN, ITIN e outros números fiscais.
- IRS, About Form W-8BEN: contextualiza quando o formulário pode aparecer para pessoas estrangeiras.
- CFPB complaint portal: mostra como registrar reclamações contra produtos e serviços financeiros.
- USA.gov, bank and credit complaints: reúne canais oficiais de apoio ao consumidor nos EUA.
- Wise account Brasil: permite verificar recursos, elegibilidade e disponibilidade atual da conta Wise.
- Wise Fees & Pricing: útil para checar custos atualizados antes de converter, receber ou movimentar valores.
Com mudança marcada, vale cruzar esta decisão com o checklist de mudança para os EUA. Para organizar BRL e USD com menos dificuldades antes de criar sua conta local, compare os recursos e a disponibilidade atual da conta Wise.