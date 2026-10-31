Como abrir conta bancária nos EUA online morando no Brasil

Pontos principais Abrir conta nos EUA morando no Brasil é possível em alguns cenários, mas nem todos os bancos locais permitem.

Muitos bancos ainda exigem endereço nos EUA, SSN, ITIN ou comprovante de vínculo com o país.

Os documentos para abrir conta nos EUA mudam conforme o banco, o estado e o tipo de conta.

O custo real vai além da mensalidade e pode incluir depósito inicial, spread cambial, wire transfer e IOF no envio do Brasil.

A conta Wise pode ser útil para movimentar BRL e USD antes da mudança ou enquanto você reúne os documentos exigidos por um banco local. Cenário Dá para começar do Brasil? Principal exigência Melhor opção para começar Mudança já confirmada com endereço nos EUA Em muitos casos, sim Endereço aceito pelo banco e verificação de identidade Banco americano ou conta para não residente Estudante com chegada próxima Às vezes Passaporte, comprovante de matrícula e documentos da mudança Comparar banco americano e conta multimoeda Profissional transferido pela empresa Frequentemente Carta da empresa e documentação fiscal Banco americano que atenda não residentes Freelancer que recebe em dólar Sim, para movimentar os valores Dados para receber pagamentos e converter moeda Conta Wise ou similar, enquanto você organiza a conta americana Viajante frequente Sim, em parte Uso em vários países e custo total Conta multimoeda ou conta com menos burocracia Consulta realizada em 28/09/2026. Requisitos, depósitos mínimos, tarifas e abertura remota podem mudar sem aviso.

É possível abrir conta bancária nos EUA online morando no Brasil? Sim, mas com limitações. Bancos como Bank of America, Chase e Wells Fargo têm regras próprias de identificação e endereço. Então, o que funciona para um estudante pode não funcionar para um freelancer ou para quem ainda nem tem data para se mudar. Na prática, há três caminhos diferentes. O primeiro é a conta em banco americano, que pode aceitar o início do cadastro online, mas pedir uma etapa presencial, uma vídeochamada, documentos extras ou endereço nos EUA antes da aprovação final. O segundo é a conta para não residentes, que costuma ter critérios mais claros para estrangeiros. O terceiro é usar uma conta multimoeda para movimentar BRL e USD enquanto a conta local ainda não sai. É aqui que entender os serviços bancários nos EUA ajuda a comparar o que cada solução realmente entrega. O que isso significa na prática para brasileiros: Quem já tem moradia, trabalho ou estudos confirmados nos EUA costuma ter mais chances.

Antes da mudança, uma conta multimoeda pode dar menos trabalho do que tentar abrir conta em um banco americano cedo demais.

Quando o banco oferece abertura online, o problema costuma aparecer na verificação final, e não no preenchimento do formulário. Quando a etapa presencial ainda acontece? O banco pode pedir uma etapa presencial quando não consegue confirmar, só pela internet, quem você é, onde mora ou qual é o seu vínculo com os EUA. Ou seja, o processo começa online, mas a aprovação final acaba exigindo outro tipo de contato. diferenças entre documento, selfie e dados do cadastro

falta de um endereço nos EUA aceito pelo banco ou de comprovante de residência

necessidade de assinar formulários extras, comprovar a origem do dinheiro ou confirmar a identidade por vídeo Bancos Serviços bancários nos EUA: Guia completo para expatriados Leia mais

Requisitos e documentos para brasileiros A dúvida mais comum é: quais documentos o banco vai pedir de verdade? Abrir uma conta nos EUA online quase nunca é só preencher um formulário e enviar o RG, porque os bancos seguem regras rígidas de identificação para evitar fraudes. Como não existe uma lista única, vale dividir os documentos em três grupos. Quase sempre: passaporte válido, nome completo igual em todos os cadastros, número de telefone, e-mail e algum comprovante de endereço. Para quem ainda está no Brasil, esse comprovante pode ser o que define se o pedido vai ser aprovado ou recusado. Depende da instituição: SSN, ITIN, visto, documento que comprove estudo ou trabalho nos EUA, comprovante da origem do dinheiro e endereço para correspondência nos EUA. Bancos que atendem não residentes podem aceitar documentos diferentes dos exigidos de quem mora no país. Mais comum para quem já está nos EUA: comprovante de residência, contrato de aluguel, carta da universidade, documentos do empregador e um primeiro depósito feito a partir de uma conta no seu próprio nome. Para um estudante brasileiro, por exemplo, abrir a conta costuma ser mais fácil quando a data de chegada, o endereço e a matrícula na universidade já estão definidos. Dica Alguns bancos permitem agendar o atendimento à distância, mas, para saber quais documentos são aceitos para não residentes, você precisa informar o estado e o tipo exato de conta que quer abrir. SSN, ITIN e W-8BEN: qual é a diferença? O SSN (Social Security Number) é o número do Seguro Social dos EUA, emitido para quem tem direito a ele. O ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) é emitido pelo IRS, a Receita Federal americana, para quem precisa de um número fiscal nos EUA, mas não tem direito ao SSN. Já o W-8BEN é um formulário em que você declara ao banco que não é residente fiscal nos EUA. É comum achar que SSN, ITIN e W-8BEN servem para a mesma coisa, mas não servem: os dois primeiros são números fiscais, e o W-8BEN é um formulário. Um não substitui o outro.

Passo a passo para abrir e ativar a conta Se você quer abrir conta nos EUA sem SSN ou ainda está reunindo os documentos, siga as etapas abaixo na ordem. Cada uma serve para o banco reduzir riscos e para você evitar erros no cadastro. Escolha a instituição certa. Veja se ela aceita não residente, se abre conta pessoal ou só empresarial, e se informa com clareza quem pode iniciar o processo do Brasil. Confirme sua elegibilidade. Antes de preencher qualquer formulário, confira se o banco pede endereço nos EUA, SSN, ITIN, visto ou ida à agência. Reúna os documentos. Separe o passaporte, os comprovantes e os documentos que mostram a sua situação, como carta da universidade, contrato de trabalho ou comprovantes da mudança. Inicie o cadastro. Preencha tudo exatamente como aparece nos documentos. Um pequeno erro no nome, na data ou no endereço pode levar o banco a revisar o pedido manualmente, o que atrasa o processo. Valide sua identidade. Nessa etapa, o banco pode pedir selfie, vídeo, envio de documentos e, em alguns casos, uma chamada com um atendente. Faça o primeiro depósito. Confira o valor mínimo, se o dinheiro precisa sair de uma conta no seu nome e quais dados bancários serão usados, como o routing number (ou número ABA), o código que identifica o banco nas transferências dentro dos EUA. Ative os recursos. Só avance para uso real depois de confirmar app, cartão, recebimento, ACH, que é a transferência eletrônica doméstica, e wire transfer, que costuma ser a transferência bancária mais rápida e mais cara. Em cada etapa, preste atenção ao que mais importa no seu caso: depósito mínimo, endereço aceito, envio do cartão para fora dos EUA, mensalidade e regras para ficar isento das tarifas. Quem viaja muito costuma priorizar o uso no exterior e o custo. Já quem foi transferido pela empresa costuma pensar primeiro no recebimento do salário e no dia a dia nos EUA. Asian woman, laptop and sofa with documents for finance, budget planning or debt review at home. Female person, computer or paperwork with invoices for financial report, bills or expenses at house

Custos, tarifas e câmbio na prática Mesmo que a abertura seja gratuita, o custo total pode não ser baixo. O erro é olhar só a mensalidade e esquecer o resto: depósito inicial, saldo mínimo, transferências, cartão, saques e conversão de reais para dólares. Outro ponto importante: o primeiro depósito geralmente sai do Brasil. Então, além das tarifas da conta, você precisa considerar o câmbio, o IOF e a forma de envio. Se o banco só aceitar wire transfer no primeiro depósito, por exemplo, o custo pode ser maior logo de início. Em geral, ACH, que é a transferência eletrônica doméstica, tende a sair mais barata. Já o wire transfer costuma entrar quando o banco pede uma rota mais formal ou mais rápida. Custo ou critério Onde aparece Como confirmar Quando pesa mais Depósito inicial Página da conta ou termos Tabela oficial do produto Na abertura Mensalidade e saldo mínimo Tabela de tarifas Termos e página de custos No uso recorrente ACH e wire transfer Tabela de tarifas de transferências App ou contrato Ao receber ou enviar dinheiro Cartão, saque e rede de caixa eletrônico Termos do cartão Página de custos Em viagens e uso diário Câmbio e IOF No envio do Brasil Simulação antes de pagar No primeiro depósito e nos envios seguintes Dados consultados em 28/09/2026. Confirme tarifas, isenções e disponibilidade diretamente na página oficial antes de enviar dinheiro. Como enviar BRL e receber USD sem perder dinheiro no caminho Na prática, o primeiro passo costuma ser converter os reais e enviar o dinheiro para uma conta no seu próprio nome, seguindo as regras de quem envia e da conta que vai receber. Antes disso, compare as tarifas, o IOF, o prazo e os dados bancários exigidos, porque algumas empresas cobram uma tarifa fixa mais um percentual sobre o valor convertido. Se sua prioridade é receber dinheiro do exterior nos EUA, confirme também se a conta aceita transferências locais, wire ou ambos, e em qual moeda o valor vai chegar. Transferências internacionais a partir do Brasil são informadas à Receita Federal e ao Banco Central.

Banco americano ou conta Wise para gerir BRL e USD? A melhor escolha depende menos da instituição e mais do momento em que você está. Se a mudança já está certa e você vai precisar receber salário, pagar aluguel, ter débito automático e criar histórico com um banco americano, a conta nos EUA tende a ser a melhor opção para o dia a dia. Ao comparar as melhores contas para não residentes nos EUA, não olhe só para quem aceita abrir a conta. Veja também quem explica com clareza qual endereço aceita, quanto custa para começar, como funciona a verificação e quais recursos estão disponíveis para quem ainda está de mudança. Para um estudante brasileiro que já alugou um lugar para morar ou vai ficar no campus, a conta local faz mais sentido, porque facilita o pagamento do aluguel, o recebimento de salário de trabalhos no campus e as contas fixas. Para quem foi transferido pela empresa, ela também é mais vantajosa, por causa do recebimento do salário (payroll) e do início do histórico bancário. Já para o freelancer que recebe em dólar ou para quem viaja várias vezes por ano, a situação é outra. Muitas vezes, o principal não é ter uma conta em banco americano agora, e sim conseguir receber, converter e gastar dólares sem complicar a rotina no Brasil. Necessidade Banco americano Conta Wise Melhor escolha inicial Mudança já confirmada Melhor para o dia a dia nos EUA Útil como apoio para outras moedas Banco americano Viagem frequente Pode funcionar, mas depende do banco Conveniente para gerir moedas e gastos Conta Wise Recebimento em dólar Bom se a conta já estiver ativa Útil para movimentar BRL e USD Depende da origem do pagamento Fase de transição no Brasil Pode travar por falta de endereço ou na verificação Costuma ser mais simples para começar Conta Wise Se você quer comparar recursos, elegibilidade e disponibilidade atual antes de decidir, vale conferir a conta Wise no site oficial.

O que fazer se o pedido for recusado? Uma recusa ou um atraso não significa que você não pode abrir conta nos EUA. Na maioria das vezes, o problema está em um destes pontos: dados diferentes entre os documentos, endereço não aceito, perfil fora das regras daquela conta, verificação incompleta ou dúvidas sobre a origem do dinheiro. O melhor a fazer é pedir o motivo da recusa, revisar o cadastro e ver se o problema está no tipo de conta escolhido. Às vezes, a solução não é insistir no mesmo pedido, e sim tentar outro tipo de conta, uma opção para não residentes ou uma alternativa para movimentar reais e dólares enquanto você reúne os documentos. peça a razão da recusa por escrito, se possível

revise nome, endereço e documentos enviados

compare outras opções antes de enviar dinheiro de novo ou refazer todo o processo Um alerta de segurança: sempre confirme que está no site oficial da instituição, desconfie de intermediários que prometem aprovação garantida e nunca envie dinheiro antes de conferir o processo e os dados de quem vai receber.