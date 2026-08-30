Portugal atrai cada vez mais estudantes internacionais. O elevado padrão de vida do país e as mensalidades acessíveis fazem de Portugal uma excelente alternativa para quem deseja estudar no exterior. Embora a maioria das universidades esteja em Lisboa e no Porto, há instituições espalhadas por todo o país. Isso inclui Coimbra, onde fica a universidade mais antiga de Portugal, fundada em 1290.
Se você quer estudar em Portugal, este artigo vai ajudá-lo a entender o sistema de ensino superior português, abordando os seguintes tópicos:
Ensino superior em Portugal
Portugal tem um dos maiores números de universidades na Europa. Na verdade, há mais de 100 instituições de ensino superior no país. Apenas 14 delas são públicas, e o restante é privado.
Entre as universidades mais bem classificadas em Portugal estão a Universidade do Porto, a Universidade de Lisboa e a Universidade NOVA de Lisboa. Essas instituições são organizadas em diferentes faculdades especializadas em áreas específicas. Além das universidades, há também institutos politécnicos e programas técnicos disponíveis em todo o país.
Os estudantes em Portugal geralmente ingressam no ensino superior a partir dos 18 ou 19 anos, após concluírem o ensino médio. O ano letivo é dividido em dois períodos: o primeiro semestre (de setembro a janeiro) e o segundo semestre (de fevereiro a julho).
Embora a maioria dos programas seja em português, há também programas em inglês, principalmente em nível de mestrado ou doutorado. Além disso, a Universidade do Algarve oferece cerca de 30 cursos em inglês.
Cerca de 70.000 estudantes internacionais frequentaram universidades em Portugal em 2022. Esse número é significativamente maior do que há uma década, quando eram apenas cerca de 30.000. A maioria dos estudantes vem do Brasil, mas há também pessoas de Angola, Espanha, França e Itália.
Cursos superiores em Portugal
Os cursos superiores em Portugal são divididos em três ciclos: graduação (primeiro ciclo), pós-graduação (segundo ciclo) e doutorado (terceiro ciclo). Após concluir o ensino médio, os estudantes podem se candidatar a um bacharelado (licenciatura), que dura aproximadamente três anos.
Assim como a maioria dos países europeus, Portugal adotou o Processo de Bolonha. Como parte da reforma, as universidades adotaram o Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos (ECTS). Cada ano letivo equivale a 60 créditos, e os estudantes precisam de 180 para se formar.
Os requisitos de admissão variam de acordo com a instituição e o tipo de curso. Em geral, é necessário ter concluído o ensino médio para se candidatar à universidade. A maioria das instituições também exige exames de admissão (provas de ingresso).
Em Portugal, os cursos universitários têm vagas limitadas, o que significa que, em alguns casos, apenas os estudantes com as maiores pontuações garantem uma vaga. Há também cotas específicas para cidadãos com mais de 23 anos e para estudantes internacionais, que variam conforme o curso.
A nota de admissão geralmente é calculada somando 50% da média do ensino médio com 50% da nota dos exames de admissão.
Os estudantes internacionais devem apresentar qualificações equivalentes e atender a requisitos específicos de idioma. Vale destacar que os estudantes de países da União Europeia (UE) e da Associação Europeia de Livre Comércio (AELC) pagam o mesmo que os cidadãos portugueses, enquanto os estudantes de fora da UE/AELC geralmente pagam mais.
Um curso em uma universidade pública em Portugal custa cerca de €1.000 por ano. Já em universidades privadas, o valor pode chegar a cerca de €5.000. Dito isso, há bolsas de estudo e auxílios financeiros disponíveis para ajudar a cobrir os custos.
Alguns dos cursos mais populares em Portugal incluem:
- Arquitetura
- Engenharia
- Medicina
- Ciências naturais (por exemplo, bioquímica)
Programas de pós-graduação
Mestrado
O mestrado em Portugal faz parte do segundo ciclo do ensino superior e geralmente leva dois anos para ser concluído. Algumas áreas, como arquitetura, medicina e engenharia, podem ser oferecidas como mestrado integrado, que combina a graduação e a pós-graduação.
Para se candidatar ao mestrado, os estudantes devem ter um bacharelado ou uma qualificação equivalente de nível 6, conforme definido pela Estrutura Europeia de Qualificações (EQF). Assim como em outros países europeus, o mestrado em Portugal termina com uma dissertação. Após a entrega, os estudantes também podem ser solicitados a defender a tese publicamente perante um ou dois professores.
As mensalidades do mestrado podem variar entre €700 e €4.000 por ano, dependendo do tipo de universidade e da área do curso. No entanto, para estudantes internacionais, os valores podem começar a partir de €2.000.
Programas de pós-graduação especializados
Algumas universidades portuguesas podem oferecer programas de pós-graduação especializados (pós-graduação). Esses programas duram apenas um ano e são, essencialmente, cursos de especialização para quem deseja se aprofundar em um determinado tema.
Os requisitos de admissão são semelhantes aos do mestrado. No entanto, as vagas tendem a ser um pouco mais limitadas. Na candidatura, a universidade avaliará o currículo do estudante, experiências ou cursos complementares na área da pós-graduação e as notas finais de cursos anteriores.
Algumas universidades podem oferecer descontos para ex-alunos, mas, em geral, as mensalidades ficam em torno de €1.500 por ano.
Programas de doutorado
Os programas de doutorado em Portugal são conhecidos como doutoramentos. São programas baseados em pesquisa e podem levar de três a quatro anos para serem concluídos.
Para se candidatar, é necessário, em geral, ter um mestrado ou equivalente ao nível 7 da Estrutura Europeia de Qualificações. Também pode ser necessário comprovar experiência em pesquisa ou apresentar uma proposta de pesquisa.
Os programas de doutorado em Portugal são, em geral, menos caros do que em países como o Reino Unido ou os Estados Unidos. A média das mensalidades varia entre €1.500 e €3.000 por ano. Os valores costumam ser semelhantes para estudantes nacionais e internacionais. Muitas universidades oferecem bolsas de estudo e outros apoios financeiros, mas a concorrência pode ser acirrada.
Outros programas de estudo
Além dos cursos de graduação e pós-graduação, há outros tipos de programas disponíveis em Portugal, incluindo diplomas e cursos técnicos superiores profissionais.
Os diplomas são programas de curta duração que oferecem conhecimento em uma área específica. Estão disponíveis nos níveis de graduação e pós-graduação e podem durar cerca de seis meses a um ano.
Já os cursos técnicos (curso técnico superior profissional) estão geralmente vinculados a uma profissão específica e podem durar até dois anos. Geralmente são oferecidos em institutos politécnicos e conferem uma qualificação de nível 5.
Em geral, esses programas são mais acessíveis do que outros cursos e podem variar de algumas centenas a vários milhares de euros por ano.
Algumas das principais instituições que oferecem diplomas e cursos técnicos incluem:
- Instituto Politécnico do Porto (Porto): oferece cursos de design, turismo, engenharia e tecnologia
- Instituto Superior de Educação e Ciências (Lisboa): abrange áreas como administração de empresas, marketing e energias renováveis
Títulos acadêmicos em Portugal
Assim como na maioria dos países europeus, Portugal segue o Processo de Bolonha. Isso significa que as universidades e demais instituições de ensino superior utilizam o Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos (ECTS).
Cada curso tem um número determinado de créditos que corresponde a um nível diferente na Estrutura Europeia de Qualificações (EQF). Esse sistema facilita o reconhecimento de qualificações entre países e instituições.
O ensino superior em Portugal tem três ciclos:
- Primeiro ciclo (Nível 6): Bacharelado (Licenciatura) com duração de três anos e 180 créditos ECTS no total
- Segundo ciclo (Nível 7): Mestrado com duração de dois anos e 120 créditos ECTS
- Doutorado (Nível 8): PhD (Doutoramento) com duração de três a cinco anos e entre 180 e 240 créditos ECTS
Você pode ler mais sobre o Quadro Nacional de Qualificações de Portugal no site da Comissão Europeia.
Requisitos gerais para estudar em Portugal
Requisitos de visto
Estudantes de países da UE/AELC não precisam de visto para estudar em Portugal. No entanto, ainda precisam se registrar junto às autoridades locais caso permaneçam no país por mais de três meses.
Já os estudantes de fora da UE/AELC devem obter um visto de estudante português. Em alguns casos, você pode estar isento da necessidade de visto se estiver fazendo um curso curto com duração inferior a três meses. Em caso de dúvidas, você pode sempre entrar em contato com a embaixada ou o consulado português mais próximo.
Reconhecimento de diplomas estrangeiros
Graças ao Processo de Bolonha, os cidadãos da UE podem transferir facilmente as suas qualificações para outros países da União Europeia. No entanto, estudantes de outras regiões podem precisar seguir etapas adicionais para ter os diplomas estrangeiros reconhecidos em Portugal.
Basicamente, existem duas opções: reconhecimento e equivalência. O sistema de reconhecimento compara as qualificações estrangeiras com as portuguesas em termos de nível de estudo. O processo de equivalência também considera a duração e o conteúdo do curso.
A Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) é o órgão oficial responsável por analisar cada candidatura. Para solicitar o reconhecimento de grau (reconhecimento de graus), você deve preencher o formulário no site. Você pode encontrar dicas sobre como fazer isso no site do governo português.
Para solicitar a equivalência (equivalência), você deve entrar em contato com a universidade e preencher um formulário emitido pela Imprensa Nacional Casa da Moeda.
Quanto custa estudar em Portugal?
As mensalidades acessíveis e o baixo custo de vida em Portugal fazem do país um dos destinos mais baratos para estudar na Europa. As instituições públicas costumam ser mais acessíveis, com mensalidades que variam entre €700 e €1.500 por ano. No entanto, esses valores podem aumentar para estudantes de fora da UE/AELC, com cursos custando entre €2.000 e €7.000 por ano.
As universidades privadas podem ser ainda mais caras, com alguns programas começando a partir de €4.000 por ano para estudantes nacionais e €6.000 para internacionais.
As mensalidades geralmente são pagas no início de cada semestre ou ano letivo por meio de transferência bancária. Além disso, os estudantes também precisam cobrir outros custos, como inscrição, exames e materiais.
Financiamento disponível para estudantes
Embora seja necessário pagar pelo ensino superior em Portugal, há opções para ajudar a cobrir os custos, se necessário. E, felizmente, o auxílio financeiro está disponível tanto para estudantes nacionais quanto internacionais.
Há vários tipos de financiamento em Portugal, incluindo bolsas de estudo e empréstimos estudantis (crédito para estudantes). Para se candidatar, os estudantes devem enviar um formulário de inscrição e documentos de suporte, como histórico escolar, cartas de referência e extratos financeiros.
As seguintes fontes oferecem financiamento para estudar em Portugal:
- Governo: O DGES oferece financiamento para estudantes que se candidatam a cursos desde a graduação até projetos de pesquisa. Já o Ministério dos Negócios Estrangeiros oferece auxílio financeiro tanto para estudantes internacionais quanto para portugueses que desejam estudar no exterior. Outros órgãos governamentais que oferecem bolsas de estudo incluem o Instituto de Camões e a Fundação para a Ciência e Tecnologia.
- Universidades: Muitas universidades e instituições de ensino superior portuguesas oferecem bolsas de estudo para ajudar a cobrir mensalidades, despesas de moradia e outros custos relacionados aos estudos. Você pode consultar cada instituição para obter informações específicas.
- Organizações privadas: Diversas organizações privadas oferecem bolsas de estudo a estudantes em Portugal. Geralmente, são concedidas com base no mérito acadêmico, na necessidade financeira ou em ambos. Algumas instituições que oferecem bolsas privadas em Portugal incluem a Fundação Calouste Gulbenkian e o Santander.
- Bolsas internacionais: Alguns exemplos de bolsas internacionais incluem a Comissão Fulbright, o Erasmus Mundus Joint Master Degrees e o Conselho Europeu de Investigação.
- Empréstimos estudantis: Você pode solicitar um empréstimo estudantil por meio de algumas universidades ou diretamente em um banco português.
Você também pode pesquisar financiamentos e bolsas de estudo em Portugal em sites como o Study Portals ou o European Funding Guide.
Como se candidatar para estudar em Portugal
As candidaturas ao ensino superior em Portugal geralmente são submetidas pela plataforma da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES).
Se você é cidadão da UE ou possui autorização de residência, pode seguir o processo de candidatura nacional. Já os cidadãos de fora da UE devem participar do processo de candidatura para estudantes internacionais e se candidatar diretamente à universidade. Também precisam solicitar um visto de estudante com antecedência na embaixada ou no consulado português no seu país de origem.
O período de matrícula abre em três fases. As datas são anunciadas oficialmente a cada ano pelo DGES, mas os prazos gerais são:
- Primeira fase de admissão: maio a julho
- Segunda fase de admissão: julho a agosto
- Terceira fase de admissão: agosto a setembro
Algumas instituições podem ter prazos específicos, por isso verifique antes de se candidatar.
Em geral, os candidatos precisam apresentar os seguintes documentos:
- Passaporte ou documento de identidade válido
- Formulário de candidatura preenchido
- Histórico escolar, traduzido para o português, junto com o reconhecimento de equivalência educacional
- Comprovante de aprovação nos exames de admissão ou equivalente (para bacharelado)
- Comprovante de proficiência em português (ou inglês, se você estiver cursando um programa em inglês)
- Documentação adicional conforme necessário (por exemplo, declaração de intenções, carta de recomendação e portfólio)
Os cursos em Portugal têm vagas limitadas, portanto, os estudantes costumam competir pela admissão. Por isso, é recomendável escolher duas ou três opções adicionais, caso não seja aprovado na sua primeira escolha. Você pode encontrar uma lista de cursos no site do DGES. Após receber a carta de aceitação, você pode dar início ao processo de visto de estudante e organizar as suas finanças para cobrir a primeira parcela das mensalidades.
Como é a vida universitária em Portugal?
A vida universitária em Portugal pode variar bastante dependendo da cidade em que você mora e da instituição em que estuda. Lisboa, o Porto e Coimbra têm a atmosfera mais animada, com vários festivais e eventos dedicados aos estudantes universitários. Entre as tradições acadêmicas mais populares está a semana académica ou queima das fitas, uma festa de formatura tradicional que dura cerca de uma semana e inclui shows e desfiles nas ruas.
Se você é calouro, pode ser convidado a participar da praxe, uma série de rituais de iniciação conduzidos por estudantes mais velhos. A ideia é integrar os novatos por meio de jogos e atividades. No entanto, essa tradição gerou alguma polêmica recentemente devido a abusos de poder.
Os estudantes em Portugal em período integral podem esperar passar pelo menos 20 horas por semana em aula. Isso sem contar o tempo de estudo individual, que varia conforme o curso. Geralmente, há uma combinação de aulas tradicionais, seminários, aprendizagem prática e provas.
Cada universidade possui uma rede de clubes e associações com atividades ao longo do ano. A maioria terá um Comitê Internacional de Estudantes. Há também a Erasmus Student Network (ESN) e o Fórum Europeu de Estudantes AEGEE.
Vale destacar que os estudantes internacionais podem precisar se registrar junto às autoridades locais ao chegar a Portugal. No entanto, os requisitos variam de acordo com o tempo de estadia e o país de origem do estudante.
Opções de moradia para estudantes
O custo de vida em Portugal é relativamente acessível. Dito isso, a moradia pode ser cara, especialmente nas grandes cidades como Lisboa e o Porto. Por isso, muitos estudantes portugueses optam por continuar morando com os pais mesmo durante a universidade. Às vezes, podem até se mudar para outras cidades para cursar um determinado programa ou para vivenciar a vida fora da sua cidade natal.
A maioria das universidades portuguesas oferece acomodação estudantil, incluindo dormitórios, apartamentos compartilhados ou repúblicas (residência universitária). Vale destacar que as vagas são preenchidas por ordem de chegada, por isso você deve se candidatar o quanto antes.
Você também pode encontrar imóveis para alugar em sites de moradia como o Housing Anywhere.
Se você está em Portugal por um curto período ou precisa de um lugar temporário para ficar, pode valer a pena verificar quartos e apartamentos em sites como:
O custo da moradia pode variar de acordo com a localização, sendo as cidades maiores mais caras. Outros fatores que influenciam os preços dos aluguéis incluem o tamanho do imóvel e se é oferecido pela universidade ou por um proprietário particular.
Os custos típicos são os seguintes:
- Aluguel de apartamento de um quarto: €400 a €1.000 por mês
- Quarto em apartamento compartilhado: €300 a €600 por mês
- Acomodação estudantil (por exemplo, dormitório): €150 a €350 por mês
(Valores de referência — os preços variam por cidade e tipo de imóvel.)
Considerando que se mudar pode ser uma experiência estressante, alguns estudantes optam por contratar os serviços de uma empresa de mudança para cuidar de tudo. Você pode encontrar esses serviços e solicitar orçamentos nos seguintes sites de comparação:
É possível trabalhar enquanto estuda em Portugal?
Se você é estudante de um país da UE/AELC, pode trabalhar enquanto estuda em Portugal sem precisar de autorização de trabalho. No entanto, se você é de fora dessa área, podem se aplicar restrições. Por exemplo, você só pode trabalhar até 20 horas por semana durante o ano letivo e até 40 horas durante as férias acadêmicas.
Ao solicitar o visto, você deve entrar em contato com a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) e informar a sua atividade profissional, apresentando um contrato de trabalho ou comprovante de que está registrado como autônomo.
Vale destacar que Portugal tem um status especial para estudantes que trabalham. O estatuto trabalhador estudante, como é conhecido, oferece algumas vantagens, como datas de exame estendidas.
Se você tem um visto de estudante em Portugal e quer encontrar um emprego no país após a formatura, deve substituir a sua autorização de residência por uma autorização de trabalho.
Trabalho voluntário
Há muitas oportunidades de voluntariado para estudantes em Portugal, tanto localmente quanto no exterior. Muitas universidades podem fornecer informações sobre essas oportunidades, bem como sobre estágios que podem ajudá-lo a adquirir experiência prática.
Você pode se voluntariar em Portugal por meio de sites como o Portugal Voluntário (em português), Agora Nós e as ONGs Portuguesas de Desenvolvimento. Outra opção é entrar em contato diretamente com as organizações. No entanto, é importante destacar que alguns cargos de voluntariado podem exigir habilidades específicas, incluindo um nível mínimo de português.
Alguns exemplos de organizações que aceitam voluntários incluem:
- Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (Portuguese Association for Victim Support)
- Banco Alimentar Contra a Fome (Food Bank Against Hunger)
- Cruz Vermelha Portuguesa (Portuguese Red Cross)
- Habitat for Humanity
- SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (Portuguese Society for the Study of Birds)
Se você planeja fazer voluntariado no exterior, pode consultar a AIESEC ou o programa Erasmus+.
Encontrar um Emprego
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Saúde para estudantes em Portugal
O Serviço Nacional de Saúde (SNS) português oferece saúde pública a todos os residentes. No entanto, muitos expatriados optam por complementar esse serviço com um plano de saúde privado.
Os estudantes da UE/AELC podem acessar o sistema de saúde público em Portugal apresentando o Cartão Europeu de Seguro de Doença (CESD) em estadias curtas de até três meses. No entanto, se você for ficar em Portugal por mais tempo, deve se registrar no SNS.
Os estudantes de fora da UE/AELC devem contratar um plano de saúde como parte da candidatura ao visto de estudante português. Vale verificar se existe algum acordo de reciprocidade para atendimento médico gratuito entre o seu país de origem e Portugal. Caso contrário, será necessário adquirir um plano de saúde privado.
Em caso de emergência, os estudantes devem ir ao hospital mais próximo. Outras consultas podem ser agendadas com um clínico geral em um centro de saúde ou diretamente com um especialista em uma clínica privada.
Muitas seguradoras internacionais de saúde oferecem planos para estudantes que se mudam para Portugal, incluindo:
Programas de intercâmbio
Muitas universidades portuguesas oferecem programas de intercâmbio (intercâmbio), permitindo que você estude em outro país por um semestre ou mais. Em alguns casos, isso pode até ser uma parte obrigatória do currículo. Você pode entrar em contato com a universidade em que estuda para obter mais informações.
Outra opção popular é o programa Erasmus+, um programa financiado pela UE que oferece oportunidades de estudo no exterior dentro ou fora da União Europeia. Os estudantes devem estar matriculados em uma instituição de ensino superior dentro do Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) e ter concluído pelo menos um ano de estudos no seu país de origem.
Há também acordos internacionais com países específicos, como o Programa de Intercâmbio Fulbright EUA-Portugal e a Bolsa Ibero-América Santander, que podem ser interessantes de explorar.
Perspectivas de carreira após a formatura
Após concluir os seus estudos em Portugal, você pode se candidatar a outro curso, encontrar um emprego ou abrir um negócio. As perspectivas de carreira em Portugal podem variar dependendo da sua área de estudo. Os setores com maior demanda por profissionais formados incluem saúde, gestão de negócios e TI.
O salário mínimo em Portugal aumentou ao longo da última década. No entanto, ainda é mais baixo do que em países como Espanha ou França. Por isso, muitas pessoas optam por ir para o exterior em busca de oportunidades mais bem remuneradas.
Se você é de fora da UE/AELC e tem um visto de estudante, pode solicitar a sua prorrogação (se continuar os estudos) ou a troca por uma autorização de trabalho (se receber uma proposta de emprego). Há também vistos de trabalho para pessoas em busca de emprego e empreendedores, válidos por três a quatro meses e renováveis.
Muitas universidades oferecem serviços de carreira e programas de colocação profissional para os seus estudantes. Você também pode encontrar oportunidades em portais de emprego como o Sapo Emprego, Net Empregos e Indeed. Se você tem interesse em uma carreira ética ou sustentável, ou quer trabalhar em uma ONG, pode também consultar sites como o Acre ou o Impact Pool.
Recursos úteis
- Alto Comissariado para as Migrações (ACM) – oferece suporte a residentes internacionais sobre o ensino superior em Portugal
- Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) – site governamental com informações sobre o sistema de ensino superior português
- Study in Lisbon – fornece informações sobre programas de estudo e pesquisa em Lisboa, patrocinado pela Câmara Municipal
- Study & Research in Portugal – abrange informações sobre cursos, moradia estudantil e opções de financiamento em Portugal