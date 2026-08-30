Como se candidatar para estudar em Portugal As candidaturas ao ensino superior em Portugal geralmente são submetidas pela plataforma da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES). Se você é cidadão da UE ou possui autorização de residência, pode seguir o processo de candidatura nacional. Já os cidadãos de fora da UE devem participar do processo de candidatura para estudantes internacionais e se candidatar diretamente à universidade. Também precisam solicitar um visto de estudante com antecedência na embaixada ou no consulado português no seu país de origem. O período de matrícula abre em três fases. As datas são anunciadas oficialmente a cada ano pelo DGES, mas os prazos gerais são: Primeira fase de admissão : maio a julho

: maio a julho Segunda fase de admissão : julho a agosto

: julho a agosto Terceira fase de admissão: agosto a setembro Algumas instituições podem ter prazos específicos, por isso verifique antes de se candidatar. Em geral, os candidatos precisam apresentar os seguintes documentos: Passaporte ou documento de identidade válido

Formulário de candidatura preenchido

Histórico escolar, traduzido para o português, junto com o reconhecimento de equivalência educacional

Comprovante de aprovação nos exames de admissão ou equivalente (para bacharelado)

Comprovante de proficiência em português (ou inglês, se você estiver cursando um programa em inglês)

Documentação adicional conforme necessário (por exemplo, declaração de intenções, carta de recomendação e portfólio) Os cursos em Portugal têm vagas limitadas, portanto, os estudantes costumam competir pela admissão. Por isso, é recomendável escolher duas ou três opções adicionais, caso não seja aprovado na sua primeira escolha. Você pode encontrar uma lista de cursos no site do DGES. Após receber a carta de aceitação, você pode dar início ao processo de visto de estudante e organizar as suas finanças para cobrir a primeira parcela das mensalidades.

Perspectivas de carreira após a formatura Após concluir os seus estudos em Portugal, você pode se candidatar a outro curso, encontrar um emprego ou abrir um negócio. As perspectivas de carreira em Portugal podem variar dependendo da sua área de estudo. Os setores com maior demanda por profissionais formados incluem saúde, gestão de negócios e TI. O salário mínimo em Portugal aumentou ao longo da última década. No entanto, ainda é mais baixo do que em países como Espanha ou França. Por isso, muitas pessoas optam por ir para o exterior em busca de oportunidades mais bem remuneradas. Se você é de fora da UE/AELC e tem um visto de estudante, pode solicitar a sua prorrogação (se continuar os estudos) ou a troca por uma autorização de trabalho (se receber uma proposta de emprego). Há também vistos de trabalho para pessoas em busca de emprego e empreendedores, válidos por três a quatro meses e renováveis. Muitas universidades oferecem serviços de carreira e programas de colocação profissional para os seus estudantes. Você também pode encontrar oportunidades em portais de emprego como o Sapo Emprego, Net Empregos e Indeed. Se você tem interesse em uma carreira ética ou sustentável, ou quer trabalhar em uma ONG, pode também consultar sites como o Acre ou o Impact Pool.