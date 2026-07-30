Guia sobre médicos e clínicos gerais em Portugal

Visão geral sobre médicos em Portugal Portugal tem um sistema de saúde universal que cobre quase 99% dos seus residentes, incluindo expatriados. O sistema é financiado por uma combinação de seguro de saúde público e privado, o que garante que todos possam acessar uma ampla gama de serviços médicos, incluindo consultas médicas (médico ou médica) e atendimento de emergência. Princípios Básicos de Saúde Guia para obter seguro de saúde em Portugal em 2026 Leia mais Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), Portugal tem um número relativamente alto de médicos em comparação ao restante da UE. Em 2023, havia 5,8 médicos por 1.000 habitantes (média da UE em 2021: 4,1). Dito isso, o número de médicos pode variar bastante dependendo da localização. Por exemplo, em 2023, Portugal continental tinha 5,9 médicos por 1.000 pacientes, enquanto os Açores tinham apenas 4,1. Desses, uma grande parte são médicos de família; em 2022, o país tinha 30,4 clínicos gerais por 10.000 habitantes (Eurostat, 2022). Photo: Andre Roque Almeida/Shutterstock Todos os médicos em Portugal devem ser registrados na Ordem dos Médicos. Médicos de família ou clínicos gerais em Portugal Os médicos de família ou clínicos gerais costumam ser o seu primeiro ponto de contato para a maioria dos problemas de saúde em Portugal. No sistema público de saúde (Serviço Nacional de Saúde – SNS), você recebe um médico de família (médico de família) pelo seu centro de saúde local (centro de saúde), embora possa solicitar uma mudança se necessário. Você também tem a opção de consultar médicos particulares (médico de clínica geral), que geralmente oferecem horários mais flexíveis e tempos de espera mais curtos. Os centros de saúde públicos geralmente funcionam de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 20:00, mas os horários podem variar um pouco dependendo da localização. A maioria das clínicas está fechada aos fins de semana e feriados. Os clínicos gerais tratam de problemas de saúde rotineiros, realizam exames básicos e encaminham para especialistas quando necessário. Eles também mantêm os seus registros médicos e coordenam cuidados contínuos ou tratamentos de acompanhamento. Especialistas médicos em Portugal Se você precisar de um cuidado mais específico, o próximo passo geralmente é consultar um especialista médico (médico especialista). De dermatologistas a cardiologistas, Portugal conta com uma ampla rede de especialistas disponíveis tanto no setor público quanto no privado. Os especialistas médicos geralmente trabalham em hospitais ou consultórios particulares. Os horários variam, mas a maioria funciona de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 18:00, geralmente com uma pausa no horário de almoço. Você precisará de um encaminhamento do seu médico de família para consultar um especialista no setor público. Os tempos de espera podem ser longos; no melhor dos casos, algumas semanas, e no pior dos casos, anos. Se você precisar consultar um especialista com urgência, provavelmente será melhor optar por médicos particulares, que muitas vezes podem ser consultados sem encaminhamento. Seguros Seguro de vida em Portugal: Guia para expatriados Leia mais

Quem pode consultar um médico em Portugal? Qualquer pessoa pode ter acesso a atendimento médico em algum nível, incluindo solicitantes de asilo, refugiados e turistas. No entanto, para ajuda médica não urgente, é necessário arcar com custos elevados do próprio bolso ou ter cobertura de seguro de saúde – seja público, privado ou ambos. Lisbon, Portugal (Photo: Hugo Amaral/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) O nosso artigo sobre seguro de saúde em Portugal aborda o assunto (e os custos!) com mais detalhes, mas basicamente existem médicos públicos e particulares. Embora ambos ofereçam o mesmo nível de qualidade no atendimento, a diferença está na cobertura do seguro e na disponibilidade. Por exemplo, enquanto os serviços públicos são gratuitos com o seguro de saúde público, eles são notoriamente sobrecarregados e com falta de pessoal. Isso pode gerar longos tempos de espera e consultas mais apressadas. Os médicos particulares, por outro lado, custam mais, mas têm tempos de espera mais curtos e oferecem consultas mais longas e personalizadas. Se você precisar de tratamento particular, mas não puder arcar com os custos, também pode recorrer ao Hospital Dr. José Almeida Cascais. Este centro de saúde funciona sob o modelo de Parceria Público-Privada (PPP), o que significa que você tem acesso a médicos particulares pelo mesmo custo do serviço público. Para mais informações, consulte o site do governo.

Como encontrar um médico perto de mim em Portugal? Se você estiver em uma situação de risco de vida, vá ao pronto-socorro (Urgência) do hospital mais próximo. Você também pode ligar para o 112, que é o número de emergência pan-europeu gratuito para qualquer tipo de emergência. O operador provavelmente fala pelo menos um pouco de inglês, mas pode não ser falante nativo, portanto fale devagar e com clareza. Ele pode fazer algumas perguntas e então enviar uma ambulância o mais rápido possível. Se a sua situação for menos urgente (e você estiver apenas buscando informações), pode encontrar médicos e clínicos gerais listados no site da Ordem dos Médicos. Para médicos particulares, você pode verificar sites como o Doctoralia. E se você não se sentir à vontade para falar português, o Mobi Doctor tem um registro de médicos que falam inglês em Lisboa. Para problemas médicos fora do horário de atendimento regular, você pode entrar em contato com os serviços de plantão do SNS 24 (Urgência Ligue Sempre) pelo número 808 24 24 24. Esta linha de apoio está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bancos Bancos em Portugal: os melhores bancos portugueses para expatriados em 2026 Leia mais

Como consultar um médico em Portugal: passo a passo Passo 1: Cadastre-se com o seu médico local Os residentes em Portugal devem primeiro se cadastrar com o seu médico local. O sistema público de saúde provavelmente atribuirá um médico de família no seu centro de saúde local, embora você possa solicitar uma mudança se necessário. Photo: Maskot/Getty Images Ao se cadastrar, você precisará apresentar: Passaporte ou documento de identidade válido

Certificado de residência

NIF (ou seja, número fiscal português)

Número de Segurança Social (equivalente ao NISS em Portugal)

Comprovante de residência Você receberá então um Número de Utente (NSNS), que comprova o seu acesso à saúde pública. Você precisará apresentar este número ao agendar consultas médicas. É claro que, ao se cadastrar com um médico particular em Portugal, é necessário apresentar comprovante de seguro de saúde. Passo 2: Agende uma consulta médica Embora alguns clínicos gerais aceitem pacientes sem marcação, a maioria exige que você agende uma consulta com antecedência. Você pode fazer isso por uma ligação rápida para o centro médico ou usando um serviço online como o Mobi Doctor. Os especialistas não atendem sem marcação, a menos que seja uma situação médica urgente. Em Portugal, o setor público enfrenta alta demanda e escassez de mão de obra. Por isso, os tempos de espera podem ser notoriamente longos. Em 2025, o EuroNews reportou que em algumas cidades pacientes em estado urgente tiveram que esperar mais de 9 horas para serem admitidos no hospital. Ao depender da saúde pública, você geralmente pode esperar até uma semana para consultar um clínico geral e vários meses para consultar um especialista. Os médicos particulares têm tempos de espera mais curtos (embora custe mais). Passo 3: Vá ao centro de saúde Quando você for à consulta agendada, certifique-se de levar o seu documento de identidade e o celular. É recomendável que você baixe o aplicativo SNS 24 do governo, que permite que o seu médico envie receitas médicas para você, caso necessário. Se você estiver consultando um médico particular, também precisará do seu cartão de seguro de saúde. E se você não tiver seguro de saúde, leve o seu cartão de crédito/débito. Photo: FatCamera/Getty Images Embora a maioria dos médicos em Portugal entenda um pouco de inglês, pode ser difícil encontrar um que fale com fluência. Isso é particularmente verdadeiro se você morar em uma área remota do país. Talvez seja necessário levar um familiar ou intérprete para explicar o seu problema de saúde com clareza.

Quanto custa uma consulta médica em Portugal? A saúde em Portugal é surpreendentemente barata. No sistema público, as consultas médicas são gratuitas. Isso também se aplica quando você consulta um especialista e tem um encaminhamento (seja de um clínico geral ou da Linha de Saúde SNS 24). Quando você vai a um hospital público sem encaminhamento, paga uma pequena taxa moderadora (taxas moderadoras). Em 2025, o valor máximo é de €40,00. Mas mesmo assim, os seguintes pacientes estão isentos: Quando a internação é necessária

Mulheres grávidas e em trabalho de parto

Crianças até 12 anos

Pacientes com grau de deficiência igual ou superior a 60%

Doadores de sangue, células, tecidos e órgãos

Pacientes transplantados

Bombeiros e militares

Ex-membros das Forças Armadas com incapacidade permanente decorrente do serviço militar

Pacientes de baixa renda Se você não tiver seguro e consultar um médico particular, pode esperar pagar entre €40,00 e €100,00 por consultas com clínicos gerais e entre €80,00 e €150,00 por consultas com especialistas. Visitas ao pronto-socorro custam aproximadamente entre €150,00 e €300,00. Com seguro de saúde privado, você pagará aproximadamente um terço dos custos. Guia para obter seguro de saúde em Portugal Preciso de seguro de saúde em Portugal? Sim. O nosso artigo sobre seguro de saúde em Portugal explica tudo em detalhes, mas como um rápido resumo: A cobertura de saúde é um requisito para a maioria das autorizações de residência

Ao contrário dos serviços médicos particulares, o setor público de saúde de Portugal tem filas de espera absurdamente longas. Em novembro de 2024, um homem chegou a morrer enquanto esperava para ser atendido em um hospital em Coimbra.

Embora o atendimento particular seja barato, os planos de seguro privado são ainda mais acessíveis Há muitas seguradoras de saúde privadas em Portugal, e vale a pena pesquisar para encontrar as melhores opções. Além dos provedores de seguro de saúde nacionais, também existem seguradoras internacionais voltadas especificamente para expatriados. Esses provedores são ideais para residentes que viajam muito para fora do país e para quem prefere atendimento voltado para expatriados: Allianz Care

Cigna Global Melhores cotações de seguro de saúde para expatriados em Portugal

Visão geral dos serviços médicos em Portugal Medicamentos prescritos Se necessário, o médico pode receitar medicamentos, que você pode retirar em qualquer farmácia (farmácia) em Portugal. Para encontrar a mais próxima, você pode usar qualquer buscador ou consultar o site do SNS. As farmácias de plantão (farmácias de serviço) estão listadas no site das Farmácias de Serviço. Ao retirar uma receita, geralmente é necessário pagar uma taxa, dependendo da classificação do medicamento e da sua renda: Classe A: Medicamentos essenciais (ex.: antiepilépticos) têm 90% de cobertura – você paga 10%

Medicamentos essenciais (ex.: antiepilépticos) têm 90% de cobertura – você paga 10% Classe B: Medicamentos importantes (ex.: antidepressivos) têm 69% de cobertura – você paga 31%

Medicamentos importantes (ex.: antidepressivos) têm 69% de cobertura – você paga 31% Classe C: Medicamentos menos críticos (ex.: anti-histamínicos) têm 37% de cobertura – você paga 63%

Medicamentos menos críticos (ex.: anti-histamínicos) têm 37% de cobertura – você paga 63% Classe D: Medicamentos não essenciais (ex.: suplementos vitamínicos) têm 15% de cobertura – você paga 85% Vale destacar que alguns medicamentos essenciais para a vida (ex.: insulina) são totalmente cobertos pelo SNS. Portanto, embora sejam medicamentos de classe A, você não paga nada. Da mesma forma, famílias de baixa renda e idosos beneficiários do CSI estão isentos das taxas moderadoras de medicamentos. Aconselhamos os expatriados que usam medicamentos estrangeiros a anotar o nome genérico ou o princípio ativo do seu medicamento. Isso porque os nomes comerciais podem variar de país para país. Por exemplo, o Prozac nos EUA é vendido como Nodepe em Portugal. No entanto, o nome genérico é Fluoxetina. Exames médicos em Portugal Embora os médicos em Portugal possam realizar vários exames médicos no local, alguns exames precisam ser feitos em uma clínica de análises clínicas (análises clínicas). Nesse caso, você receberá um encaminhamento. Você também pode comprar kits de autoteste de sangue e urina (ex.: para diabetes) em farmácias. Quando os resultados dos seus exames chegarem, você pode entrar em contato com o seu médico de família para discutir os possíveis próximos passos. Conta Wise Você é um expatriado ou está pensando em se mudar para Portugal? Gerenciar o seu dinheiro entre fronteiras não precisa ser complicado. Com uma conta da Wise, você pode manter mais de 40 moedas e pagar com o cartão de débito da Wise em mais de 150 países. Seja para gastar no exterior, receber ou enviar dinheiro para casa, a Wise pode ajudar a simplificar a gestão financeira internacional. Abra uma conta Wise

Como reclamar de um médico em Portugal Portugal tem várias formas de reclamar sobre um médico ou irregularidades no atendimento médico. Por exemplo, você pode deixar um comentário no livro de reclamações (Livro de Reclamações) do hospital ou centro de saúde. Este será encaminhado posteriormente a um gerente ou superior. Se você sentir que os seus direitos como paciente foram violados ou que recebeu um atendimento de baixa qualidade, pode preencher o formulário de reclamação online (Folha de Reclamação) da Entidade Reguladora da Saúde (ERS). O prestador tem então 10 dias para responder diretamente. No entanto, se a sua reclamação oficial envolver conduta profissional inadequada, negligência ou ética, você pode entrar em contato com o Conselho Disciplinar Regional da Ordem dos Médicos. Em casos graves (ex.: negligência médica ou criminal), você deve considerar medidas legais. Nesse caso, é necessário registrar uma ocorrência oficial junto à Polícia Judiciária e, possivelmente, buscar assistência jurídica para processar o médico na esfera cível.