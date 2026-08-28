Como declarar o imposto de renda em Portugal em 2026

Imposto de renda em Portugal: visão geral e novidades A Autoridade Tributária e Aduaneira (Autoridade Tributária e Aduaneira) é responsável pela administração do imposto de renda em Portugal. Se você mora e trabalha em Portugal, geralmente precisará pagar imposto de renda português sobre seus rendimentos. Portugal adota um sistema de retenção na fonte (PAYE), em que os funcionários costumam ter suas contribuições fiscais descontadas automaticamente do salário. A maioria dos residentes fiscais em Portugal precisa preencher uma declaração de imposto de renda anual, e os casais podem optar pela tributação conjunta. O imposto de renda se aplica às seguintes seis categorias de rendimentos (A–H): A: rendimentos do trabalho dependente, incluindo salários, comissões e benefícios, tributados entre 12,5% e 48%.

rendimentos do trabalho dependente, incluindo salários, comissões e benefícios, tributados entre 12,5% e 48%. B: rendimentos empresariais e profissionais, por exemplo, se você é freelancer ou tem um negócio em Portugal.

rendimentos empresariais e profissionais, por exemplo, se você é freelancer ou tem um negócio em Portugal. E: rendimentos de capitais, incluindo lucros de investimentos e ativos, depósitos bancários, títulos e dividendos. Tributados a uma alíquota fixa de 28% após as deduções permitidas, ou é possível optar por incluir esses rendimentos na tributação progressiva padrão.

rendimentos de capitais, incluindo lucros de investimentos e ativos, depósitos bancários, títulos e dividendos. Tributados a uma alíquota fixa de 28% após as deduções permitidas, ou é possível optar por incluir esses rendimentos na tributação progressiva padrão. F: rendimentos prediais de imóveis em Portugal. Tributados a uma alíquota fixa de 25% para não residentes, ou à alíquota progressiva geral para residentes fiscais.

rendimentos prediais de imóveis em Portugal. Tributados a uma alíquota fixa de 25% para não residentes, ou à alíquota progressiva geral para residentes fiscais. G: ganhos de capital provenientes da venda de imóveis, ativos ou ações em Portugal. Alíquota de 28%, ou é possível optar por incluir os ganhos na renda geral e pagar o imposto conforme a alíquota progressiva padrão.

ganhos de capital provenientes da venda de imóveis, ativos ou ações em Portugal. Alíquota de 28%, ou é possível optar por incluir os ganhos na renda geral e pagar o imposto conforme a alíquota progressiva padrão. H: rendimentos de pensões, tributados pela alíquota progressiva geral. Novidades sobre o imposto de renda em Portugal em 2026 O Orçamento do Estado de Portugal para 2026 foi aprovado em novembro de 2025. As principais mudanças incluem: O limite de rendimentos de cada faixa tributária será aumentado em 3,5%, o que significa que os contribuintes poderão reter um pouco mais dos seus rendimentos.

Não haverá retenção na fonte sobre os primeiros €920 por mês, ou até €12.880 por ano (a base de remuneração padrão em Portugal é de 14 meses).

A isenção fiscal sobre os bônus de produtividade do trabalho foi estendida. Photo: Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images

Alíquotas: quanto de imposto vou pagar em Portugal em 2026? As alíquotas do imposto de renda em Portugal são progressivas, ou seja, quanto mais você ganha, mais imposto paga. As tabelas abaixo mostram as faixas de imposto de renda de Portugal para 2026 e 2025. Faixas e alíquotas do imposto de renda em Portugal em 2026 Em 2026, Portugal conta com nove faixas de imposto de renda, com a mais alta aplicada a quem ganha €86.634 ou mais por ano. Dependendo do quanto você ganha, espere pagar entre 12,5% e 48% de imposto sobre sua renda em Portugal em 2026. Faixa de imposto de renda Alíquota €0–8.342 12,50% €8.343–12.587 15,7% €12.588–17.838 21,2% €17.839–23.089 24,1% €23.090–29.387 31,1% €29.388–43.090 34,9% €43.091–46.566 43,1% €46.577–86.634 44,6% €86.634 ou mais 48% Fonte: Autoridade Tributária e Aduaneira, verificado em 19 de agosto de 2026. Faixas e alíquotas do imposto de renda em Portugal em 2025 Faixa de imposto de renda Alíquota €0–8.059 13% €8.060–12.160 16,5% €12.161–17.233 22% €17.234–22.306 25% €22.307–28.400 32% €28.401–41.629 35,5% €41.630–44.987 43,5% €44.988–83.696 45% €83.697 ou mais 48% Fonte: Autoridade Tributária e Aduaneira, verificado em 19 de agosto de 2026. Imposto de solidariedade Um imposto adicional de solidariedade, que varia entre 2,5% e 5%, é aplicado a contribuintes que ganham mais de €80.000 por ano. Alíquotas para não residentes e jovens Os não residentes são tributados a uma alíquota fixa de 25% sobre seus rendimentos tributáveis em Portugal. Jovens entre 18 e 35 anos que não são considerados dependentes podem se beneficiar do programa IRS Jovem. O programa oferece alíquotas preferenciais por 10 anos. Moradia – Previdência social em Portugal Com as novas regras, as isenções serão: 100% no primeiro ano de emprego

75% do 2º ao 4º ano

50% do 5º ao 7º ano

25% do 8º ao 10º ano Limites máximos de rendimentos se aplicam e são calculados com base no Índice de Apoios Sociais. Para 2026, o valor máximo de rendimentos isentos é 55 vezes o valor do Índice de Apoios Sociais. Com as alíquotas atuais, o limite seria de €28.009. Bancos Bancos em Portugal: os melhores bancos portugueses para expatriados em 2026 Leia mais

Quem paga imposto de renda em Portugal? Quem precisa declarar o imposto de renda em Portugal? Independentemente da sua situação profissional em Portugal, geralmente será necessário preencher uma declaração de imposto de renda anual se você for residente fiscal. Os casais em Portugal tributados conjuntamente sobre seus rendimentos devem entregar uma declaração conjunta. Há algumas exceções. Por exemplo, se você for um contribuinte individual cujo imposto é totalmente retido na fonte pelo empregador, pode não ser obrigado a entregar a declaração. Imposto de renda em Portugal para estrangeiros As regras do imposto de renda em Portugal variam conforme você seja classificado como residente ou não residente. Os residentes devem pagar imposto de renda português sobre sua renda mundial, enquanto os não residentes só precisam pagar imposto sobre os rendimentos obtidos em Portugal. Os trabalhadores são considerados residentes fiscais em Portugal se alguma das seguintes regras se aplicar: Você viveu em Portugal por pelo menos 183 dias (consecutivos ou não) no total durante um ano fiscal

Você viveu em Portugal por menos de 183 dias, mas tinha residência permanente lá em 31 de dezembro Estrangeiros que moraram em Portugal por menos de 183 dias e não têm status de residência permanente são considerados não residentes para fins fiscais. Residência Não Habitual (RNH) O programa fiscal de Residência Não Habitual (RNH), hoje encerrado, oferecia alíquotas preferenciais e isenções por 10 anos a estrangeiros residentes qualificados em Portugal. O programa foi encerrado para novos candidatos em 31 de dezembro de 2023. Photo: Westend61/Getty Images Regime IFICI (RNH 2.0) O regime RNH foi efetivamente substituído por um novo programa baseado em emprego – o Programa de Incentivo Fiscal à Investigação Científica e Inovação (IFICI). O programa está focado em atrair trabalhadores internacionais para profissões específicas de “alta qualificação”, como professores e pesquisadores científicos. O novo regime permitirá que os qualificados paguem imposto a uma alíquota fixa de 20% por até 10 anos. Alguns detalhes sobre o programa ainda estão sendo confirmados. Dica de especialista: prazo do IFICI Se você se mudar para Portugal em novembro ou dezembro, certifique-se de solicitar o RNH 2.0 antes de 31 de março do ano seguinte. Perder esse prazo significa que você não poderá acessar o regime. As autoridades fiscais exigem comprovação de que você não era residente fiscal em Portugal em nenhum dos anos anteriores. Por isso, se você se mudar no final do ano, é importante solicitar dentro do prazo. Acordos de bitributação Portugal tem acordos fiscais com todos os países da União Europeia e com vários países fora da UE para evitar a bitributação. Uma diretiva da União Europeia de 2003 sobre a tributação de juros sobre poupança transferida de um Estado-membro para outro também pode ajudar os estrangeiros a garantir que sejam tributados de forma justa. No entanto, se você precisar declarar alguma das situações abaixo, certifique-se de conhecer todas as regras: Imposto do Reino Unido para quem mora no exterior

Impostos canadenses

Impostos americanos Quem está isento do imposto de renda em Portugal? Ao contrário de muitos países europeus, Portugal não tem uma dedução anual padrão. Em vez disso, existe o mínimo de existência, abaixo do qual geralmente não há imposto de renda a pagar. Em 2026, o mínimo de existência é de €12.880 por ano. Se você ganhar menos do que isso, geralmente não precisará pagar imposto de renda. Gestão financeira Melhor forma de receber dinheiro do exterior em Portugal Leia mais

Como declarar o imposto de renda em Portugal? O ano fiscal em Portugal vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. O prazo para entregar a declaração de imposto de renda em Portugal referente aos rendimentos de 2025 é de 1º de abril a 30 de junho de 2026. Como se registrar para pagar impostos em Portugal? Antes de iniciar qualquer atividade profissional em Portugal, você deve preencher um formulário de registro e entregá-lo à sua repartição de finanças local. A repartição irá então emitir o seu número de identificação fiscal. Moradia – Como solicitar um NIF em Portugal Quais formulários precisam ser preenchidos? Para completar a declaração de imposto de renda em Portugal, você deve se registrar no site do governo e solicitar uma senha. É obrigatório entregar a declaração online pelo portal das finanças. Deduções e benefícios fiscais Portugal oferece uma série de deduções gerais que os residentes podem abater dos seus rendimentos tributáveis ou usar como créditos tributários para reduzir o imposto de renda. Confira a seguir algumas deduções e créditos tributários que os estrangeiros podem considerar ao declarar o imposto de renda em Portugal. Deduções Um mínimo de existência de €12.880, abaixo do qual geralmente não há imposto de renda a pagar

150% do valor pago em contribuições sindicais (limitado a 1% dos rendimentos do trabalho)

Contribuições à previdência social de trabalhadores para regimes obrigatórios, se superiores a €4.350

Despesas de manutenção e conservação de imóveis que gerem renda de aluguel

Uma dedução de €600 por filho com mais de 3 anos, €726 por filho com menos de 3 anos e €900 por filho com menos de 3 anos a partir do segundo filho Créditos tributários Os residentes em Portugal têm direito aos seguintes créditos tributários: Despesa Percentual Limite (se aplicável) Despesas gerais da família 35% €250 por contribuinte Saúde 15% €1.000 IVA sobre faturas emitidas por oficinas de reparação de veículos, restaurantes, cabeleireiros e salões de beleza 15% €250 por família Pensões alimentícias decorrentes de decisões judiciais 20% Custos de arrendamento 15% €700 Juros sobre empréstimos habitacionais 15% €296 Doações a instituições credenciadas 25% Despesas com lares e instituições de apoio a idosos ou pessoas com deficiência 25% €403,75 Prêmios pagos em contribuições previdenciárias 20% €400 (menores de 35 anos)<br>€350 (dos 35 aos 50 anos)<br>€300 (maiores de 50 anos) Algumas despesas do dia a dia também são isentas do imposto de renda português, incluindo: Subsídio de refeição de até €10,46 por dia em 2026 (ante €10,20 em 2025)

Subsídio diário para viagens de negócios de até €62,75 em Portugal ou €148,91 no exterior (conforme Autoridade Tributária e Aduaneira, verificado em 19 de agosto de 2026)

Despesas de deslocamento, dependendo do meio de transporte e do número de funcionários em trânsito Relocação Mudança para Portugal: o checklist essencial Leia mais Como pago o imposto de renda em Portugal? Se você deve imposto sobre rendimentos que não foram automaticamente descontados pelo sistema de retenção na fonte de Portugal, pode pagar em parcelas. As parcelas geralmente vencem em julho, setembro e dezembro. Você pode pagar online pelo Portal das Finanças (Portal das Finanças) – eles oferecem as seguintes opções de pagamento: Débito bancário

MB WAY

Multibanco (num caixa eletrônico)

Via serviços bancários online Se você é um expatriado com renda ou contas bancárias fora de Portugal, pagar os seus impostos portugueses pode envolver a conversão de moedas. A Wise oferece uma alternativa mais econômica, permitindo que você transfira dinheiro para Portugal usando a taxa de câmbio comercial e tarifas baixas e transparentes. Você pode então usar o dinheiro transferido para pagar seus impostos pelo Portal das Finanças usando qualquer um dos métodos de pagamento listados acima. Acesse a Wise

Restituição do imposto de renda Você pode ter direito a uma restituição se pagou imposto de renda a mais. As autoridades fiscais irão informá-lo caso isso ocorra, após a entrega da sua declaração. No entanto, se houver uma contestação sobre a sua avaliação de imposto de renda português, você poderá recorrer à administração tributária. Verifique sua carta de avaliação fiscal para saber a qual departamento você deve recorrer e qual é o processo de recurso. Se o seu recurso for indeferido, você poderá solicitar que o seu caso seja avaliado pelos tribunais fiscais. Para os expatriados que recebem restituições de imposto de renda de Portugal, mas mantêm contas bancárias em outros países, transferir o valor internacionalmente pode gerar tarifas financeiras desnecessárias. A conta multimoeda da Wise permite que você mantenha e converta seu dinheiro em várias moedas usando a taxa de câmbio comercial, ajudando a evitar tarifas excessivas e taxas de câmbio desfavoráveis ao transferir sua restituição internacionalmente.

O que acontece se eu não pagar o imposto de renda no prazo? As multas por declarações portuguesas entregues com atraso ou incompletas variam de €25 a €3.750. As penalidades por atraso no pagamento costumam ser uma porcentagem do imposto não pago, geralmente entre 10% e 100% do valor em aberto, acrescida de juros. Como gerenciar o pagamento de impostos se tenho renda em várias moedas? Ao receber renda em diferentes moedas, você precisará converter tudo para euros na sua declaração de imposto de renda portuguesa. Isso pode ser desafiador, já que as oscilações na taxa de câmbio afetam sua obrigação fiscal. A Wise simplifica esse processo com sua conta multimoeda, que permite receber renda em diferentes moedas e converter usando a taxa de câmbio comercial quando necessário, evitando as altas tarifas de conversão cobradas pelos bancos. Acessar a Wise

Conclusão Administrar suas obrigações fiscais como expatriado em Portugal exige planejamento cuidadoso e gestão financeira além-fronteiras. Ter as ferramentas certas para transferir e converter dinheiro de forma eficiente pode representar uma economia significativa em tarifas e margens de câmbio. A Wise oferece contas multimoeda com cartões de débito vinculados, especialmente desenvolvidos para pessoas que vivem uma vida internacional, com tarifas transparentes e taxa de câmbio comercial. Ao combinar um planejamento tributário adequado com uma gestão financeira eficiente, você garante o cumprimento das suas obrigações fiscais em Portugal enquanto minimiza custos desnecessários.