Notaire au Québec ou avocat ailleurs au Canada : qui fait quoi ?

À retenir Territoire Professionnel principal Mission à la clôture Qui représente vos intérêts Vigilance expat Québec Notaire Prépare l’acte de vente et l’acte d’hypothèque, vérifie les titres, reçoit les fonds en fidéicommis et publie l’acte Le notaire agit avec neutralité; un conflit peut nécessiter un conseil distinct Envoyer la mise de fonds assez tôt et confirmer les documents exigés Ontario et la plupart des autres provinces Avocat en immobilier Revoit les documents, coordonne avec le prêteur, enregistre les droits et débourse les fonds L’avocat agit selon son mandat, souvent pour l’acheteur, parfois aussi selon les instructions du prêteur Vérifier très tôt le montant exact à virer et le mode de paiement accepté Colombie-Britannique, dossiers simples Notaire public ou avocat Un notaire public peut gérer certaines transactions non contentieuses La portée du mandat doit être confirmée si le dossier se complique Vérifier dès le départ si le dossier entre dans le champ d’exercice du notaire public Litige ou clause contestée Professionnel distinct, au besoin Analyse stratégique, négociation ou représentation séparée Le professionnel de clôture ne suffit pas toujours Ne pas présumer qu’une seule personne couvrira la signature et le conflit Ce tableau résume les pratiques générales. Le mandat exact, la répartition des frais et les règles de clôture varient selon la province et le dossier.

Pourquoi le Québec ne fonctionne pas comme le reste du Canada La différence entre le notaire au Québec et l’avocat en immobilier ailleurs au Canada n’est pas un simple détail de vocabulaire. Elle découle de cadres juridiques et professionnels différents, avec des pratiques de clôture qui ne suivent pas exactement la même logique. En pratique, cela change les questions à poser, le moment où vous envoyez les fonds et la façon d’interpréter le rôle de la personne qui vous reçoit pour signer. Le mandat, la neutralité et la marge de conseil peuvent varier selon la province. Le cadre juridique au Québec Au Québec, la clôture immobilière s’inscrit dans un système civiliste où l’acte notarié occupe une place structurante. Le notaire agit comme officier public, prépare certains actes essentiels, les authentifie et veille à leur publication au registre foncier, comme l’explique Éducaloi sur le rôle du notaire en immobilier. Pour un acheteur, l’intervention du notaire constitue donc une étape normale de la transaction résidentielle. Son travail porte notamment sur l’examen des titres, l’acte de vente, l’hypothèque et le traitement des fonds. Le cadre juridique ailleurs au Canada Dans la plupart des autres provinces et territoires, la clôture d’un achat résidentiel est généralement prise en charge par un avocat en immobilier. Ce professionnel gère la revue des documents, les recherches utiles, les échanges avec le prêteur, l’enregistrement et le décaissement, avec des règles qui peuvent varier selon la province et le dossier. Une nuance importante concerne la Colombie-Britannique, où un notaire public peut aussi s’occuper de certaines transactions immobilières non contentieuses. Il serait donc trop simpliste d’affirmer qu’un avocat est toujours obligatoire partout hors Québec.

Ce que fait le notaire au Québec à la clôture Le notaire au Québec n’intervient pas seulement pour faire signer des documents le jour prévu. Son rôle couvre l’avant, le pendant et l’après, avec une logique de sécurisation de la transaction. Un point essentiel est sa neutralité. Le notaire accompagne la transaction et explique les actes aux parties, mais il ne devient pas automatiquement le défenseur exclusif de l’acheteur si un conflit surgit. Si une clause devient litigieuse ou si les intérêts divergent, un avis distinct peut être nécessaire. Avant la signature Avant de vous convoquer, le notaire vérifie la chaîne de titres, les hypothèques, les servitudes, certaines charges, les instructions du prêteur et les ajustements à effectuer. C’est souvent à ce stade qu’un problème discret peut être détecté, par exemple une servitude oubliée, une ancienne charge non radiée ou un document manquant. Le bénéfice concret est simple : réduire le risque d’acheter un bien accompagné d’une surprise juridique ou administrative coûteuse. Examen des titres et de l’historique du bien

Vérification des charges, des servitudes et des radiations nécessaires

Collecte des documents transmis par l’acheteur, le vendeur et le prêteur

Calcul des ajustements, notamment les taxes et frais applicables

Préparation de l’acte de vente et de l’acte d’hypothèque lorsqu’il y a un financement Au moment de la signature Le jour de la signature, le notaire explique l’acte de vente et, s’il y a lieu, l’acte d’hypothèque. Il vérifie aussi l’identité des parties, confirme leur consentement et s’assure que les documents sont signés correctement. Apportez les pièces d’identité et confirmations demandées à l’avance, puis posez vos questions pendant le rendez-vous. Si une inquiétude de dernière minute porte sur un conflit réel entre acheteur et vendeur ou sur une stratégie à adopter, un avis juridique séparé peut être plus approprié que de demander au notaire de trancher. Après la signature Après la signature, le dossier n’est pas toujours visiblement terminé pour vous. Le notaire publie l’acte au registre foncier, gère les fonds en fidéicommis et attend, selon le dossier, que les étapes nécessaires soient complétées avant le décaissement final, comme le rappelle aussi Éducaloi sur les retards possibles chez le notaire. Le vendeur ne reçoit donc pas toujours l’argent au moment précis où vous quittez le bureau. Vous recevez ensuite les copies des actes et la confirmation que le transfert a été mené à terme, parfois après un délai administratif.

Ce que fait l’avocat ailleurs au Canada à la clôture Hors Québec, l’avocat en immobilier pilote généralement la clôture selon une logique de common law. Il vérifie le dossier, coordonne les exigences du prêteur, prépare les documents nécessaires, fait enregistrer les droits et organise la remise des fonds. Vu de loin, ce rôle ressemble à celui du notaire québécois, mais la posture n’est pas identique. L’avocat agit selon un mandat précis. Dans certains dossiers, il conseille clairement l’acheteur; dans d’autres, il doit aussi respecter les instructions du prêteur. Vérifications et conseils avant la clôture Avant la clôture, l’avocat examine habituellement le contrat, l’état du titre, les charges enregistrées, les ajustements financiers et les conditions posées par le prêteur. Les lignes directrices de la Law Society of Ontario sur les transactions résidentielles illustrent cette logique de vérifications préalables et de communication avec le client. Par rapport au notaire québécois, l’avocat peut avoir un rôle plus nettement partisan selon son mandat. Cela ne signifie toutefois pas qu’il couvre automatiquement toute difficulté, surtout si un conflit sort du cadre normal de la clôture ou si plusieurs intérêts deviennent incompatibles. Coordination de la clôture et des fonds La mécanique hors Québec repose souvent sur une coordination étroite entre l’avocat, le prêteur, le vendeur, l’assureur et le registre applicable. L’avocat reçoit ou fait recevoir les fonds, vérifie les documents de prêt, procède aux inscriptions requises et confirme quand les sommes peuvent être libérées. Pour un acheteur, le principal enjeu est la précision. Une erreur de montant, d’identité ou de calendrier peut ralentir la clôture. Date exacte de clôture et heure limite pratique

Mode d’envoi des fonds accepté par le cabinet

Montant final à fournir, y compris les ajustements

Pièces d’identité et documents demandés

Preuve d’assurance habitation si le prêteur l’exige L’exception pratique de la Colombie-Britannique La Colombie-Britannique oblige à nuancer toute formule trop large. Les notaires publics peuvent y traiter certaines transactions immobilières simples et non contentieuses, ce qui change la réponse standard donnée ailleurs au Canada. Si le dossier comporte un litige, une négociation difficile, une structure complexe ou un risque de contestation, l’intervention d’un avocat peut toutefois rester préférable ou nécessaire.

Qui choisit le professionnel et qui le paie ? Dans beaucoup de dossiers, l’acheteur choisit le professionnel de clôture, notamment parce qu’il doit coordonner son financement, la signature et la réception des documents. Ce n’est cependant pas une règle absolue : l’offre d’achat, les usages locaux et la structure du dossier peuvent modifier cette pratique. La répartition des frais varie également. Au Québec, l’acheteur assume souvent les frais liés à son acte de vente et à son financement, tandis que le vendeur peut supporter certains coûts propres à la radiation de son hypothèque ou à ses obligations de sortie. Hors Québec, les frais juridiques dépendent aussi de la province et du mandat. Sujet Québec Autres provinces À vérifier dans votre dossier Qui choisit souvent le professionnel Souvent l’acheteur Souvent l’acheteur L’offre d’achat ou les usages locaux Professionnel principal Notaire Avocat en immobilier Colombie-Britannique, dossier simple Qui représente qui Le notaire agit avec neutralité L’avocat agit selon son mandat Présence d’un prêteur ou d’intérêts divergents Répartition habituelle des frais Acheteur pour la clôture; vendeur pour certains frais propres Souvent, chaque partie paie ses propres frais juridiques Hypothèque, radiations, procuration et complexité La répartition réelle dépend du contrat, de la province, du financement et des services demandés. Demandez une estimation détaillée avant d’ouvrir le dossier.

Pour un expatrié, la clôture n’est pas seulement une étape juridique. C’est aussi un exercice de calendrier, de preuves documentaires et de circulation des fonds. Le risque n’est pas forcément un grand litige, mais une série de petits décalages qui, mis ensemble, retardent la transaction. La séquence la plus simple ressemble à ceci : l’offre est acceptée, le financement avance, le professionnel de clôture ouvre le dossier, vérifie les pièces, prépare les actes, reçoit les fonds, fait signer, puis procède à la publication ou à l’enregistrement selon la province. Documents et vérifications à préparer Plus vous rassemblez tôt vos documents, moins vous subissez le calendrier des autres. C’est particulièrement important si vous achetez à distance, utilisez une procuration ou devez répondre à des demandes supplémentaires du prêteur. Vérifiez aussi la cohérence de vos noms, adresses et justificatifs. Une différence mineure entre le passeport, les documents bancaires et l’offre d’achat peut entraîner des demandes de correction. Pièce d’identité valide

Preuve de fonds ou relevés demandés

Instructions du prêteur et lettre hypothécaire, le cas échéant

Preuve d’assurance habitation si elle est exigée

Coordonnées bancaires à utiliser selon les consignes reçues

Tout document relatif à une procuration ou à une signature à distance Pour le financement, ce guide Expatica sur les hypothèques au Canada peut vous aider à comprendre ce que votre prêteur vérifiera avant la clôture. Envoyer la mise de fonds depuis l’étranger L’envoi de la mise de fonds est souvent le principal point de stress pour un acheteur non résident ou nouvel arrivant. Avant tout transfert, confirmez le compte destinataire, le montant exact, le délai d’arrivée attendu et le mode accepté par le notaire, l’avocat ou le prêteur. Si vous devez convertir et envoyer des fonds en CAD depuis l’étranger, un compte Wise peut servir à détenir, convertir et transférer ces montants, avec un aperçu du taux et du coût avant l’opération. Wise n’est pas un acteur juridique de la transaction : vous devez suivre les instructions du professionnel de clôture. Wise pour préparer les fonds de clôture Un compte Wise peut servir à détenir, convertir et transférer des fonds en CAD avant la clôture, selon les méthodes de paiement acceptées par votre notaire, votre avocat ou votre prêteur. En savoir plus Le jour de la clôture et les jours suivants Le jour de la clôture, attendez-vous à une série de confirmations plutôt qu’à un seul grand moment visible. Selon la province, la remise des clés, la confirmation d’enregistrement et le déblocage final des fonds ne coïncident pas toujours avec la minute de la signature. Demandez comment le professionnel vous confirmera la suite. Vous devez savoir quand vous recevrez la confirmation de publication ou d’enregistrement et à quel moment la transaction sera considérée comme finalisée dans votre dossier.

Les erreurs fréquentes qui retardent la clôture Envoyer les fonds trop tard : même un transfert initié de bonne foi peut arriver hors délai. Confirmez le montant final et la date limite plusieurs jours à l’avance.

même un transfert initié de bonne foi peut arriver hors délai. Confirmez le montant final et la date limite plusieurs jours à l’avance. Croire que le professionnel de clôture réglera aussi un litige : une question technique n’est pas la même chose qu’un conflit stratégique. Si une clause est contestée, demandez rapidement si un conseil distinct est nécessaire.

une question technique n’est pas la même chose qu’un conflit stratégique. Si une clause est contestée, demandez rapidement si un conseil distinct est nécessaire. Découvrir trop tard une exigence du prêteur : assurance, justificatif d’origine des fonds ou pièce d’identité supplémentaire peuvent bloquer le décaissement. Demandez la liste complète dès l’ouverture du dossier.

assurance, justificatif d’origine des fonds ou pièce d’identité supplémentaire peuvent bloquer le décaissement. Demandez la liste complète dès l’ouverture du dossier. Sous-estimer une procuration ou un achat à distance : une signature depuis l’étranger peut demander des vérifications additionnelles. Annoncez-la dès le début.

une signature depuis l’étranger peut demander des vérifications additionnelles. Annoncez-la dès le début. Supposer que toutes les provinces fonctionnent de la même façon : ce qui est normal au Québec ne l’est pas forcément en Ontario ou en Colombie-Britannique. Vérifiez la pratique locale avant de fixer vos attentes.