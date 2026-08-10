Assurance titre au Canada : à quoi sert-elle ?

Points clés Question Réponse courte Ce qu’il faut faire ensuite Est-ce obligatoire ? Non, pas automatiquement partout pour la police propriétaire. Demandez si une police prêteur ou propriétaire est exigée dans votre dossier. Qui est protégé ? La police prêteur protège principalement le prêt, tandis que la police propriétaire protège les intérêts de l’acheteur. Vérifiez noir sur blanc le nom de l’assuré sur la police. Que couvre-t-elle en général ? Certains risques juridiques ou administratifs liés au titre, parfois découverts après l’achat. Lisez les risques couverts et les exclusions avant la signature. Que ne couvre-t-elle pas ? Elle ne remplace pas l’inspection, l’assurance habitation ni tous les recours pour vices cachés. Prévoyez aussi vos autres vérifications de clôture. Quand intervient-elle ? Surtout entre l’offre acceptée et la clôture, avec le notaire ou l’avocat immobilier. Posez la question dès que vous choisissez votre juriste. Qui paie souvent ? Souvent l’acheteur, dans les frais de clôture. Demandez un chiffrage écrit avant de signer.

Qu’est-ce que l’assurance titre au Canada ? Le titre de propriété est le droit légal qui prouve qu’un bien vous appartient. L’assurance titre, aussi appelée assurance de titres, sert à vous protéger contre certains problèmes qui touchent ce droit, par exemple une erreur au registre, une charge oubliée, une servitude inconnue ou une fraude immobilière découverte après l’achat. En pratique, cela change surtout une chose pour vous : si un problème ancien ou invisible bloque votre usage du bien, sa revente, son refinancement ou votre tranquillité d’esprit, la police peut parfois couvrir les pertes financières et certains frais juridiques. Ce n’est donc pas une simple formalité administrative ajoutée à la fin du dossier. Dans la plupart des cas, la prime est payée une seule fois au moment de l’achat ou du refinancement. La couverture dure ensuite généralement aussi longtemps que vous restez propriétaire, selon les conditions de la police. Une chose à savoir : au Québec, le notaire joue souvent un rôle central dans cette étape, alors qu’en Ontario ou en Colombie-Britannique, l’acheteur passe plus souvent par un avocat immobilier. Police propriétaire ou police prêteur : quelle différence ? La police prêteur protège d’abord l’établissement qui finance votre achat. La police propriétaire protège vos propres intérêts d’acheteur. C’est la confusion la plus fréquente : payer une assurance liée au prêt ne veut pas dire que vous êtes vous-même couvert pour toutes les conséquences d’un problème de titre. Avant de signer, posez ces trois questions à votre juriste ou à votre prêteur : Qui est exactement assuré ?

Jusqu’à quel montant ?

Quelles exclusions s’appliquent à cette police précise ?

Que couvre l’assurance titre ? L’assurance titre peut aider à couvrir des risques comme la fraude immobilière, des signatures falsifiées, des privilèges ou charges impayées, des servitudes inconnues, certaines erreurs au registre foncier, des empiètements découverts après coup, ou encore des problèmes plus anciens dans la chaîne de propriété. Selon la police, elle peut aussi viser certains travaux passés non conformes ou réalisés sans permis, mais il ne faut jamais le présumer sans lire le contrat. Ce qui intéresse souvent le plus un acheteur, ce n’est pas seulement l’indemnisation. C’est aussi le fait que la police peut prendre en charge certains frais juridiques pour défendre votre droit de propriété ou régler un litige couvert. Sans cette couche de protection, un problème ancien peut devenir une dépense bien réelle au moment où vous voulez vendre, refinancer ou occuper sereinement votre bien. Un exemple simple : vous achetez une maison ancienne et découvrez plus tard qu’un cabanon empiète légèrement sur le terrain voisin. Autre cas fréquent : une dette garantie par l’immeuble, reliée à un ancien propriétaire, refait surface. Ou encore, un problème de titre n’apparaît qu’au moment d’une future revente, quand l’acheteur suivant ou son prêteur relance toutes les vérifications. Exemples concrets qui parlent aux expats Vous achetez un condo au centre-ville et découvrez plus tard une charge ou des frais impayés liés au dossier du bien.

Vous achetez une maison ancienne avec garage et remise, puis un arpentage plus récent révèle un petit empiètement.

Vous achetez un bien locatif et un problème plus ancien dans la chaîne de propriété complique la revente ou le refinancement.

Ce qu’elle ne couvre généralement pas L’assurance titre ne remplace ni l’inspection du bâtiment, ni l’assurance habitation, ni une vérification juridique sérieuse. Dans la plupart des cas, elle ne couvre pas les vices cachés matériels, les dégâts d’eau, l’incendie, l’usure normale, certains risques environnementaux, les problèmes que vous connaissiez déjà avant la souscription, ou encore les problèmes créés après l’achat par vos propres travaux ou usages. Si ce n’est pas couvert, que faire à la place ? Faites inspecter le bien, lisez votre offre et vos documents de divulgation, vérifiez si une assurance habitation au Canada sera exigée par le prêteur, et posez des questions précises à votre juriste sur les documents manquants, les permis passés et les risques particuliers du terrain. Le risque ici est de croire qu’une seule police protège tout. Ce n’est pas le cas.

Assurance titre, assurance habitation, certificat de localisation et recherche de titres : quelles différences ? Beaucoup d’acheteurs expats mélangent ces protections parce qu’elles apparaissent toutes dans la même période, juste avant la clôture. Pourtant, elles ne servent pas au même moment et ne règlent pas le même problème. Protection Rôle Quand elle intervient Ce qu’elle ne remplace pas Assurance titre Protège contre certains problèmes juridiques ou administratifs liés au titre. Surtout à l’achat ou au refinancement. Inspection, assurance habitation, vérification documentaire complète. Assurance habitation Protège le bâtiment, le contenu et certaines responsabilités selon la police. Avant la prise de possession et pendant l’occupation. Assurance titre, certificat de localisation, recherche de titres. Certificat de localisation ou arpentage Décrit la situation physique du bien et de ses limites, selon le contexte provincial. Avant la clôture si demandé ou jugé utile. Assurance titre, inspection, examen juridique du titre. Recherche de titres par le juriste Vérifie l’historique du titre, les charges inscrites et certains risques légaux. Pendant les vérifications avant la clôture. Assurance titre, arpentage récent, assurance habitation. Au Québec, le certificat de localisation revient souvent dans la discussion immobilière, surtout pour une maison ou une copropriété à Montréal. Dans d’autres provinces, vous entendrez plus souvent parler de survey, de title search ou d’avocat immobilier, par exemple à Toronto ou à Vancouver. Une chose à savoir : même si une assurance titre est proposée, un document de localisation ou d’arpentage récent peut rester utile pour confirmer physiquement des limites qu’une assurance n’établit pas elle-même.

À quel moment intervient-elle dans un achat immobilier au Canada ? L’assurance titre apparaît généralement après l’offre acceptée, quand le dossier entre dans sa phase concrète de vérifications. Le parcours ressemble souvent à ceci : offre acceptée, financement, vérifications du bien, recherche de titres, discussion sur la police, signature des documents, puis enregistrement final. C’est aussi le moment où votre hypothèque au Canada entre en jeu. Si un prêteur veut une protection précise avant de débloquer les fonds, le sujet peut surgir très vite, parfois seulement quelques jours avant la clôture. Voilà pourquoi il vaut mieux l’aborder dès que vous choisissez votre notaire ou votre avocat immobilier, et non la veille de la signature. Si vous n’êtes pas sûr de savoir quand poser la question, faites-le au moment où vous passez en revue vos frais de clôture. C’est là que vous verrez si l’assurance titre est traitée comme une recommandation, une exigence du prêteur, ou une option utile selon le profil du bien. Ce que l’acheteur expatrié doit vérifier avant le jour de clôture À vérifier avec votre juriste avant la clôture : Qui est couvert, le prêteur, vous, ou les deux

Les exclusions importantes de la police proposée

Si un certificat de localisation ou un arpentage récent reste utile

Si votre statut d’acheteur est touché par des règles fédérales ou provinciales

Comment les fonds doivent arriver sur le compte en fiducie

Combien de jours ouvrables de marge prévoir pour les vérifications

Est-elle obligatoire et combien coûte-t-elle ? La réponse courte est non : la police propriétaire n’est pas automatiquement obligatoire partout au Canada. Selon le prêteur, la province, le bien et le dossier de financement, une police protégeant le prêteur peut toutefois être demandée ou recommandée. Le coût varie selon la valeur du bien, le type de propriété, la province et le type de police. Il s’agit souvent d’une prime unique intégrée aux frais de clôture, au même titre que d’autres débours juridiques, administratifs ou documentaires. La SCHL classe d’ailleurs l’assurance titres parmi les coûts possibles d’un achat, aux côtés d’autres frais annexes. Que votre prêteur soit RBC, Banque Scotia, CIBC ou un autre, la bonne question reste la même : quelle police est demandée, pour qui, et à quel coût exact ? Demandez un devis détaillé à votre notaire, à votre avocat immobilier ou à l’assureur titre, puis comparez au moins deux options quand c’est possible. Pensez aussi à intégrer le sujet dans votre budget global avec les taxes immobilières au Canada et les autres frais de clôture.