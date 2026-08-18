Acte de vente et registre foncier au Québec

À retenir
- Signature chez le notaire : vous signez l’acte de vente et, s’il y a financement, parfois un acte hypothécaire distinct. C’est le cœur juridique de la transaction.
- Fonds en fidéicommis : le notaire reçoit et répartit l’argent selon le dossier. La bonne circulation des fonds peut conditionner la suite du closing.
- Remise des clés : elle suit l’entente prévue et la bonne exécution du closing. Vous pouvez prendre possession avant que tout soit visible au Registre foncier.
- Publication au Registre foncier : le droit devient public et opposable aux tiers. Cette étape ne se confond pas avec la signature.
- Vérification après le closing : le numéro de lot, Infolot et le Registre foncier vous permettent de suivre ce qui a été publié.
Fonds de l’étranger pour votre closing ? Anticipez la conversion
Si une partie de votre mise de fonds ou des frais de closing arrive d’une autre devise, le timing bancaire peut décaler la suite (fidéicommis, remise des clés). Avec Wise, vous pouvez convertir en CAD et envoyer un transfert international en voyant les frais à l’avance.
Retenez surtout ceci : au Québec, signature et publication sont liées, mais elles ne se confondent pas.
Le closing au Québec, de la signature à la remise des clés
Au Québec, le closing immobilier suit une séquence précise : signature, circulation des fonds, prise de possession selon l’entente, puis transmission au Registre foncier. Dans un dossier fluide, ces étapes peuvent s’enchaîner sur plusieurs jours, mais le calendrier exact dépend du dossier et des vérifications requises.
Ce qui est signé chez le notaire
Chez le notaire, vous ne signez pas un seul papier symbolique. Vous signez le document qui constate la vente, et parfois un acte hypothécaire séparé si votre achat est financé.
Le notaire est un officier public impartial. Son rôle n’est pas de vendre la transaction, mais de vérifier le dossier, d’expliquer les clauses essentielles et de s’assurer que les actes peuvent être publiés correctement.
- l’acte de vente
- l’acte hypothécaire, s’il y a financement
- les pièces d’identité et confirmations de signature
- l’état des ajustements, par exemple les taxes ou frais de copropriété
- les instructions de paiement liées aux fonds
Ce qui se passe le jour même et dans les jours qui suivent
Le notaire fait les dernières vérifications du dossier.
Les fonds reçus sont contrôlés dans le compte en fidéicommis.
Le prêteur débloque sa part, s’il y a un financement.
Le vendeur et ses créanciers sont payés selon les instructions notariales.
Les clés sont remises au moment prévu par l’entente.
L’acte est ensuite transmis pour publication au Registre foncier.
Une question fréquente est de savoir si vous devenez propriétaire à la signature ou après la publication. L’acte de vente constate le transfert entre les parties, tandis que sa publication au Registre foncier rend les droits publiés opposables aux tiers.
L’acte de vente expliqué simplement
L’acte de vente au Québec est le document central du closing, mais il ne résume pas tout le dossier. Pour éviter la confusion, il faut distinguer ce qu’il contient, ce qu’il déclenche et ce qui relève d’autres documents.
Les clauses et informations à vérifier avant de signer
Avant de signer, relisez chaque élément qui a un effet concret sur votre achat. Une erreur sur le numéro de lot, la date d’occupation ou les inclusions peut créer un problème immédiat, parce que le notaire publiera ensuite un acte fondé sur ces informations.
Un détail erroné n’est pas anodin. S’il vous semble flou ou incomplet, signalez-le avant la signature, car corriger un acte ou un dossier publié peut demander plus de temps et de frais.
- identité des parties
- description de l’immeuble et numéro de lot
- prix de vente et mode de paiement
- date d’occupation et date de remise des clés
- inclusions et exclusions
- servitudes, garanties et restrictions connues
- ajustements de taxes et de frais de copropriété, s’il y a lieu
Acte de vente, hypothèque, quittance et certificat de localisation : ne pas confondre
Ces termes reviennent souvent le même jour, mais ils ne servent pas à la même chose.
|Terme
|À quoi il sert
|Quand il intervient
|Qui s’en occupe
|Acte de vente
|Transférer l’immeuble à l’acheteur
|Au closing
|Notaire
|Hypothèque
|Garantir le prêt immobilier
|Avant ou au closing
|Notaire et prêteur
|Quittance ou radiation
|Retirer une garantie hypothécaire remboursée
|Après remboursement
|Notaire et créancier
|Certificat de localisation
|Décrire l’état physique et juridique du bien
|Avant la signature
|Arpenteur-géomètre, puis notaire
Pourquoi la publication au registre foncier compte vraiment
La publication au Registre foncier du Québec n’est pas un simple envoi administratif. C’est l’étape qui rend les droits visibles pour tous, ce qui change concrètement la sécurité juridique de votre achat.
Ce que la publication rend public et opposable
La publication rend publics les droits inscrits sur l’immeuble. Selon les règles de la publicité foncière du Québec, une fois l’acte inscrit, les tiers ne peuvent plus prétendre ignorer son existence.
En pratique, cela protège l’acheteur, car le registre crée une trace publique de la transaction, des hypothèques et d’autres droits publiés. Une chose mérite d’être claire : la publication ne crée pas la propriété à elle seule, elle rend surtout le droit public et opposable.
Comment vérifier qu’une publication a bien été faite
Vous pouvez suivre vous-même l’avancement, à condition d’avoir le bon identifiant.
Trouvez le numéro de lot avec Infolot, à partir de l’adresse.
Accédez ensuite au Registre foncier pour consulter l’Index des immeubles associé à ce lot.
Vérifiez la présence de l’acte publié et, si besoin, demandez au notaire où en est le dossier.
Le numéro de lot permet la recherche, mais la lecture brute du registre ne remplace pas l’analyse juridique du notaire.
Délais, frais et blocages possibles au closing
Le principal risque est de croire que tout se règle automatiquement le jour du rendez-vous. En réalité, les délais dépendent de la préparation du dossier, de la circulation des fonds, d’une éventuelle radiation et de la conformité documentaire.
Qui paie quoi entre acheteur et vendeur ?
|Catégorie de frais
|Souvent payé par l’acheteur
|Souvent payé par le vendeur
|Point à confirmer
|Acte de vente et débours liés à l’achat
|Oui
|Parfois pour sa part de travail
|Répartition prévue au dossier
|Publication de l’acte de vente
|Oui, souvent
|Plus rarement
|Détail des débours notariaux
|Radiation d’hypothèque existante
|Rarement
|Oui, en général
|Savoir si une quittance est requise
|Relevés, ajustements et arrérages
|Selon le cas
|Selon le cas
|Lire l’état préparé par le notaire
|Copies, virements et frais techniques
|Souvent répartis
|Souvent répartis
|Vérifier ce qui est inclus
En règle générale, l’acheteur paie une grande part des frais liés à son acquisition, tandis que le vendeur assume souvent la radiation de son hypothèque. Il n’existe pas de barème obligatoire unique, donc demandez une estimation détaillée.
Les retards les plus fréquents et comment les éviter
Le point sensible pour un expatrié est souvent le temps bancaire. Un dossier peut sembler prêt, puis glisser d’un ou deux jours parce qu’un document manque, qu’un certificat de localisation pose question ou qu’un virement arrive trop tard.
- confirmer à l’avance la pièce d’identité exacte exigée
- envoyer la preuve d’assurance habitation si elle est demandée
- vérifier que le certificat de localisation est à jour
- faire valider le mode de paiement accepté par le notaire
- contrôler les noms, montants et numéros de lot sur chaque document
- prévoir une marge si vos fonds viennent d’une autre devise
- demander s’il faut une traduction pour la publication
Exemple concret : un acheteur transfère ses fonds depuis l’euro et pense que la conversion puis l’envoi seront visibles le lendemain. Si une vérification supplémentaire est demandée, la remise des clés peut être décalée.
Préparer son closing quand on est expatrié
C’est ici que l’expérience expat compte le plus. Distance, documents étrangers, devises différentes et calendrier des banques canadiennes peuvent compliquer un closing pourtant simple sur le papier.
Documents, identité et provenance des fonds
- passeport ou pièce d’identité valide
- preuve d’assurance habitation, si elle est requise pour le closing
- coordonnées bancaires ou instructions de réception demandées par le notaire
- documents de financement, s’il y a un prêt
- justificatifs de provenance des fonds, si vos transferts viennent de l’étranger
- coordonnées à jour pour recevoir les copies et suivis du dossier
Votre notaire peut vous demander de montrer d’où vient l’argent utilisé pour l’achat, par exemple des relevés bancaires, un justificatif de vente ou une preuve d’épargne. Ce n’est pas forcément un signal d’alerte, mais une vérification de conformité qui peut prendre du temps si vous l’anticipez mal.
Envoyer l’acompte et les fonds de closing en CAD
Avant un envoi important, vérifiez toujours la devise attendue, les coordonnées exactes du destinataire, l’heure limite de réception et le mode accepté par le notaire. Ce point change d’un dossier à l’autre, et parfois d’une banque à l’autre.
- demandez à Desjardins, Banque Nationale ou RBC Banque Royale quand le virement sort réellement
- vérifiez les frais visibles, mais aussi le coût de conversion
- évitez de lancer un gros transfert au dernier moment
- faites confirmer par écrit le compte de réception et le calendrier
Quand vos fonds viennent de l’étranger, l’enjeu n’est pas seulement le virement, mais aussi la conversion en dollars canadiens et la visibilité sur le montant qui arrivera réellement. Des services comme Wise permettent de convertir des devises avec un coût transparent et de préparer des CAD à l’avance, ce qui peut aider à mieux caler le transfert avec l’échéancier du notaire (à confirmer selon le mode de paiement accepté au dossier).
Pour comparer les options de transferts d’argent internationaux au Canada, regardez surtout le montant reçu en CAD et pas seulement les frais affichés.
Gérer les paiements en CAD après le closing
Après le closing, certaines dépenses liées au logement peuvent continuer en dollars canadiens, par exemple des frais de copropriété, des assurances ou des dépenses d’installation. Si votre budget reste réparti entre plusieurs devises, gardez un suivi clair du montant reçu en CAD, du coût de conversion et du calendrier des paiements.
Conclusion
Au Québec, le closing repose sur plusieurs moments distincts : signature de l’acte, circulation des fonds, remise des clés et publication au Registre foncier. Avant de signer, vérifiez les informations de l’acte, le certificat de localisation, les ajustements et la méthode de remise des fonds. Si votre argent vient de l’étranger, prévoyez une marge pour la conversion et le transfert, puis confirmez directement avec le notaire les modalités de réception. Après le closing, le numéro de lot et le Registre foncier permettent de suivre ce qui a été publié, mais l’interprétation juridique du dossier reste du ressort du notaire.
FAQ
Acte de vente et registre foncier au Québec
Combien de temps faut-il pour publier un acte de vente au Registre foncier ?
Il n’existe pas de délai universel pour chaque dossier, mais le Québec indique que l’inscription d’un droit se fait au jour le jour à partir de la réception du document. Pour savoir où en est votre dossier, demandez une mise à jour à votre notaire ou vérifiez l’Index des immeubles avec le numéro de lot.
Peut-on recevoir les clés avant la publication au Registre foncier ?
Le moment de la remise des clés dépend des modalités prévues au dossier et du moment où le notaire peut finaliser la transaction. Confirmez le calendrier exact avec votre notaire avant d’organiser votre prise de possession.f
Sources
Sources consultées le 23 juillet 2026 :
- Gouvernement du Québec — Règles de la publicité foncière : règles relatives à la publicité des droits au Registre foncier.
- Gouvernement du Québec — Inscrire une transaction sur le Registre foncier : informations sur l’inscription d’une transaction.
- Gouvernement du Québec — Consulter l’historique d’une propriété : recherche avec le numéro de lot et consultation de l’historique.
- Registre foncier du Québec en ligne : portail officiel de consultation.
- Éducaloi — Immobilier : le rôle du notaire : présentation du rôle du notaire dans une transaction immobilière.
- Chambre des notaires du Québec — Les honoraires du notaire : informations générales sur les honoraires notariaux.
Cet article est informatif et ne remplace pas un avis juridique, fiscal ou notarial. La répartition exacte des frais, des délais et des documents reste propre à chaque dossier.