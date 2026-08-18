Acte de vente et registre foncier au Québec

À retenir Signature chez le notaire : vous signez l’acte de vente et, s’il y a financement, parfois un acte hypothécaire distinct. C’est le cœur juridique de la transaction.

vous signez l’acte de vente et, s’il y a financement, parfois un acte hypothécaire distinct. C’est le cœur juridique de la transaction. Fonds en fidéicommis : le notaire reçoit et répartit l’argent selon le dossier. La bonne circulation des fonds peut conditionner la suite du closing.

le notaire reçoit et répartit l’argent selon le dossier. La bonne circulation des fonds peut conditionner la suite du closing. Remise des clés : elle suit l’entente prévue et la bonne exécution du closing. Vous pouvez prendre possession avant que tout soit visible au Registre foncier.

elle suit l’entente prévue et la bonne exécution du closing. Vous pouvez prendre possession avant que tout soit visible au Registre foncier. Publication au Registre foncier : le droit devient public et opposable aux tiers. Cette étape ne se confond pas avec la signature.

le droit devient public et opposable aux tiers. Cette étape ne se confond pas avec la signature. Vérification après le closing : le numéro de lot, Infolot et le Registre foncier vous permettent de suivre ce qui a été publié. Fonds de l’étranger pour votre closing ? Anticipez la conversion Si une partie de votre mise de fonds ou des frais de closing arrive d’une autre devise, le timing bancaire peut décaler la suite (fidéicommis, remise des clés). Avec Wise, vous pouvez convertir en CAD et envoyer un transfert international en voyant les frais à l’avance. Ouvrir un compte Wise et estimer un transfert Retenez surtout ceci : au Québec, signature et publication sont liées, mais elles ne se confondent pas.

Le closing au Québec, de la signature à la remise des clés Au Québec, le closing immobilier suit une séquence précise : signature, circulation des fonds, prise de possession selon l’entente, puis transmission au Registre foncier. Dans un dossier fluide, ces étapes peuvent s’enchaîner sur plusieurs jours, mais le calendrier exact dépend du dossier et des vérifications requises. Ce qui est signé chez le notaire Chez le notaire, vous ne signez pas un seul papier symbolique. Vous signez le document qui constate la vente, et parfois un acte hypothécaire séparé si votre achat est financé. Le notaire est un officier public impartial. Son rôle n’est pas de vendre la transaction, mais de vérifier le dossier, d’expliquer les clauses essentielles et de s’assurer que les actes peuvent être publiés correctement. l’acte de vente

l’acte hypothécaire, s’il y a financement

les pièces d’identité et confirmations de signature

l’état des ajustements, par exemple les taxes ou frais de copropriété

les instructions de paiement liées aux fonds Ce qui se passe le jour même et dans les jours qui suivent 1 Le notaire fait les dernières vérifications du dossier. 2 Les fonds reçus sont contrôlés dans le compte en fidéicommis. 3 Le prêteur débloque sa part, s’il y a un financement. 4 Le vendeur et ses créanciers sont payés selon les instructions notariales. 5 Les clés sont remises au moment prévu par l’entente. 6 L’acte est ensuite transmis pour publication au Registre foncier. Une question fréquente est de savoir si vous devenez propriétaire à la signature ou après la publication. L’acte de vente constate le transfert entre les parties, tandis que sa publication au Registre foncier rend les droits publiés opposables aux tiers.

L’acte de vente expliqué simplement L’acte de vente au Québec est le document central du closing, mais il ne résume pas tout le dossier. Pour éviter la confusion, il faut distinguer ce qu’il contient, ce qu’il déclenche et ce qui relève d’autres documents. Les clauses et informations à vérifier avant de signer Avant de signer, relisez chaque élément qui a un effet concret sur votre achat. Une erreur sur le numéro de lot, la date d’occupation ou les inclusions peut créer un problème immédiat, parce que le notaire publiera ensuite un acte fondé sur ces informations. Un détail erroné n’est pas anodin. S’il vous semble flou ou incomplet, signalez-le avant la signature, car corriger un acte ou un dossier publié peut demander plus de temps et de frais. identité des parties

description de l’immeuble et numéro de lot

prix de vente et mode de paiement

date d’occupation et date de remise des clés

inclusions et exclusions

servitudes, garanties et restrictions connues

ajustements de taxes et de frais de copropriété, s’il y a lieu Acte de vente, hypothèque, quittance et certificat de localisation : ne pas confondre Ces termes reviennent souvent le même jour, mais ils ne servent pas à la même chose. Terme À quoi il sert Quand il intervient Qui s’en occupe Acte de vente Transférer l’immeuble à l’acheteur Au closing Notaire Hypothèque Garantir le prêt immobilier Avant ou au closing Notaire et prêteur Quittance ou radiation Retirer une garantie hypothécaire remboursée Après remboursement Notaire et créancier Certificat de localisation Décrire l’état physique et juridique du bien Avant la signature Arpenteur-géomètre, puis notaire

Pourquoi la publication au registre foncier compte vraiment La publication au Registre foncier du Québec n’est pas un simple envoi administratif. C’est l’étape qui rend les droits visibles pour tous, ce qui change concrètement la sécurité juridique de votre achat. Ce que la publication rend public et opposable La publication rend publics les droits inscrits sur l’immeuble. Selon les règles de la publicité foncière du Québec, une fois l’acte inscrit, les tiers ne peuvent plus prétendre ignorer son existence. En pratique, cela protège l’acheteur, car le registre crée une trace publique de la transaction, des hypothèques et d’autres droits publiés. Une chose mérite d’être claire : la publication ne crée pas la propriété à elle seule, elle rend surtout le droit public et opposable. Vous pouvez suivre vous-même l’avancement, à condition d’avoir le bon identifiant. 1 Trouvez le numéro de lot avec Infolot, à partir de l’adresse. 2 Accédez ensuite au Registre foncier pour consulter l’Index des immeubles associé à ce lot. 3 Vérifiez la présence de l’acte publié et, si besoin, demandez au notaire où en est le dossier. Le numéro de lot permet la recherche, mais la lecture brute du registre ne remplace pas l’analyse juridique du notaire. Utilisez Infolot pour identifier le numéro de lot d’une propriété, puis saisissez ce numéro dans l’Index des immeubles du Registre foncier du Québec.

Délais, frais et blocages possibles au closing Le principal risque est de croire que tout se règle automatiquement le jour du rendez-vous. En réalité, les délais dépendent de la préparation du dossier, de la circulation des fonds, d’une éventuelle radiation et de la conformité documentaire. Qui paie quoi entre acheteur et vendeur ? Catégorie de frais Souvent payé par l’acheteur Souvent payé par le vendeur Point à confirmer Acte de vente et débours liés à l’achat Oui Parfois pour sa part de travail Répartition prévue au dossier Publication de l’acte de vente Oui, souvent Plus rarement Détail des débours notariaux Radiation d’hypothèque existante Rarement Oui, en général Savoir si une quittance est requise Relevés, ajustements et arrérages Selon le cas Selon le cas Lire l’état préparé par le notaire Copies, virements et frais techniques Souvent répartis Souvent répartis Vérifier ce qui est inclus En règle générale, l’acheteur paie une grande part des frais liés à son acquisition, tandis que le vendeur assume souvent la radiation de son hypothèque. Il n’existe pas de barème obligatoire unique, donc demandez une estimation détaillée. Le point sensible pour un expatrié est souvent le temps bancaire. Un dossier peut sembler prêt, puis glisser d’un ou deux jours parce qu’un document manque, qu’un certificat de localisation pose question ou qu’un virement arrive trop tard. confirmer à l’avance la pièce d’identité exacte exigée

envoyer la preuve d’assurance habitation si elle est demandée

vérifier que le certificat de localisation est à jour

faire valider le mode de paiement accepté par le notaire

contrôler les noms, montants et numéros de lot sur chaque document

prévoir une marge si vos fonds viennent d’une autre devise

demander s’il faut une traduction pour la publication Exemple concret : un acheteur transfère ses fonds depuis l’euro et pense que la conversion puis l’envoi seront visibles le lendemain. Si une vérification supplémentaire est demandée, la remise des clés peut être décalée.