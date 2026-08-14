Le jour de la signature : déroulé, clés et ajustements

Points clés Notaire ou avocat : Au Québec, le notaire pilote la signature et les formalités, tandis que dans beaucoup d’autres provinces c’est un avocat en immobilier qui finalise la clôture. Dès l’offre acceptée, identifiez le bon professionnel et confirmez son rôle.

Au Québec, le notaire pilote la signature et les formalités, tandis que dans beaucoup d’autres provinces c’est un avocat en immobilier qui finalise la clôture. Dès l’offre acceptée, identifiez le bon professionnel et confirmez son rôle. Documents : Vérifiez que votre pièce d’identité, l’assurance habitation, les instructions du prêteur et les informations sur le bien concordent parfaitement. Faites ce contrôle plusieurs jours avant pour éviter une correction de dernière minute.

Vérifiez que votre pièce d’identité, l’assurance habitation, les instructions du prêteur et les informations sur le bien concordent parfaitement. Faites ce contrôle plusieurs jours avant pour éviter une correction de dernière minute. Fonds : Il ne suffit pas d’avoir la somme disponible : elle doit être reçue à temps et sous un format accepté (selon les instructions du notaire/avocat). Confirmez le mode de paiement et la date limite dès que possible.

Il ne suffit pas d’avoir la somme disponible : elle doit être reçue à temps et sous un format accepté (selon les instructions du notaire/avocat). Confirmez le mode de paiement et la date limite dès que possible. Clés : Les clés sont souvent remises après la signature, mais la date réelle dépend de la date d’occupation prévue à l’entente. Clarifiez à l’avance quand, où et par qui elles seront remises.

Les clés sont souvent remises après la signature, mais la date réelle dépend de la date d’occupation prévue à l’entente. Clarifiez à l’avance quand, où et par qui elles seront remises. Ajustements : Les ajustements servent à répartir au prorata certaines taxes, frais ou revenus autour de la date de transaction, ce ne sont pas des frais cachés. Demandez l’état des ajustements pendant la préparation du dossier et vérifiez les montants.

Les ajustements servent à répartir au prorata certaines taxes, frais ou revenus autour de la date de transaction, ce ne sont pas des frais cachés. Demandez l’état des ajustements pendant la préparation du dossier et vérifiez les montants. Risques de retard : Les retards viennent surtout d’une assurance non confirmée, d’un document manquant ou de fonds arrivés trop tard. Dans les 48 heures avant la signature, refaites un point rapide avec tous les intervenants pour lever les derniers blocages. Cet article est fourni à titre informatif et ne remplace pas l’avis d’un notaire, d’un avocat, d’un courtier hypothécaire ou d’un fiscaliste. Les règles et pratiques peuvent varier selon la province, le type de bien, le statut de résidence et le montage financier. Informations institutionnelles vérifiées le 14 août 2026 auprès de l’OACIQ, d’Éducaloi et de la SCHL.

Qui fait quoi le jour de la signature ? Le jour J n’est pas un simple rendez-vous où vous signez puis repartez avec les clés. C’est une coordination entre l’acheteur, le vendeur, le notaire ou l’avocat, la banque et parfois le courtier, chacun tenant une partie du dossier, des fonds ou des validations finales. Le rôle du notaire au Québec et de l’avocat ailleurs Pour beaucoup d’expatriés, la première confusion vient d’ici. Au Québec, le notaire prépare l’acte de vente, reçoit les fonds dans un compte en fidéicommis, c’est-à-dire un compte séparé utilisé pour garder l’argent du dossier jusqu’à ce que les conditions soient remplies, et publie l’acte au registre foncier. Éducaloi résume bien ce rôle central du notaire en immobilier. Hors Québec, le professionnel chargé de la clôture dépend de la province. En Ontario, un avocat intervient couramment dans la clôture immobilière. En Colombie-Britannique, l’acheteur fait normalement appel à un avocat ou à un notaire public pour préparer les documents nécessaires au transfert de propriété. Zone Intervenant central Ce qu’il fait en fin de transaction Québec Notaire Prépare l’acte, reçoit les fonds, calcule les ajustements et publie l’acte. Reste du Canada Avocat ou avocat spécialisé en transfert immobilier Coordonne la clôture, reçoit les fonds selon le dossier et finalise le transfert légal. Le rendez-vous, étape par étape Voici à quoi ressemble un rendez-vous type, sachant que certains détails varient selon la province et le dossier : 1 Vérification d’identité : le professionnel vérifie vos pièces et confirme que les noms correspondent exactement aux documents. 2 Revue de l’acte : les clauses importantes sont relues, notamment l’adresse, les inclusions, les exclusions et la date d’occupation. 3 Validation des fonds : le dossier confirme que la mise de fonds et le prêt sont arrivés dans le format demandé. 4 Présentation des ajustements : taxes, frais de copropriété ou autres répartitions sont expliqués avant la signature. 5 Signatures : acheteur et vendeur peuvent signer ensemble ou séparément selon l’organisation retenue. 6 Formalités finales : publication, enregistrement ou confirmations juridiques de clôture sont lancés. 7 Remise des clés : elle a lieu selon ce qui était convenu, soit juste après, soit à la date d’occupation. Une question fréquente est de croire que tout est libéré au même moment. En réalité, la propriété peut être juridiquement transférée avant que les clés ne changent physiquement de main, ou avant que tous les fonds ne soient débloqués au profit du vendeur.

Ce qu’il faut préparer avant le rendez-vous La plupart des signatures se passent bien quand l’essentiel a été réglé plusieurs jours avant, pas la veille. Ce qui bloque en pratique, ce n’est pas la lecture de l’acte, mais une pièce manquante, une assurance non émise ou un virement qui n’est pas encore exploitable. Documents à apporter et à faire valider Ne vous contentez pas d’une liste vague. Vérifiez que chaque pièce sert bien le rendez-vous final et qu’aucun détail n’entre en contradiction avec le reste du dossier. Checklist utile : pièce d’identité valide ;

preuve d’assurance habitation si elle est requise par le prêteur ;

instructions du prêteur ou avis de déboursement ;

coordonnées bancaires ou instructions de paiement ;

promesse d’achat et annexes à garder sous la main ;

confirmation de la date et de l’heure d’occupation ;

adresse exacte du bien, inclusions et exclusions relues. L’OACIQ rappelle que la promesse d’achat précise la signature, l’occupation et les répartitions. Mise de fonds, assurance et virement des fonds Le vrai enjeu n’est pas seulement d’avoir l’argent, mais de l’avoir reçu à temps, dans le bon circuit et sous une forme acceptable pour le professionnel qui ferme la transaction. Une banque comme RBC, TD ou Scotiabank peut avoir ses propres délais pour l’émission, la compensation ou l’envoi des fonds, ce qui change le moment où l’argent devient réellement utilisable. À confirmer avec le notaire ou l’avocat : le mode de paiement accepté ;

le compte destinataire exact ;

la date limite de réception ;

le libellé ou la référence attendue. Virement de la mise de fonds : les 4 infos à confirmer avant d’envoyer Avant tout transfert, demandez au notaire/avocat : le mode de paiement accepté, les coordonnées exactes, la date limite de réception et la référence à indiquer. Si vous envoyez de l’argent depuis l’étranger, Wise peut vous aider à convertir et transférer, mais vérifiez toujours que le mode de versement correspond aux exigences du dossier. Comparer le taux et les frais avec Wise

Remise des clés et prise de possession La finalisation de la transaction et la remise des clés peuvent avoir lieu le même jour, mais pas automatiquement. La date de prise de possession et les conditions de remise des clés dépendent de l’entente et des pratiques applicables dans la province. Visite finale, inclusions et relevés La visite finale est votre dernière fenêtre de contrôle concret. Elle sert à vérifier que le bien est dans l’état convenu, que les réparations promises ont été faites si elles figuraient à l’entente et que les inclusions sont bien sur place. À regarder sans vous limiter à l’esthétique : état général du logement ;

électroménagers ou autres inclusions prévues ;

relevés utiles, selon le bien, pour l’électricité, l’eau, le gaz ou le combustible ;

télécommandes, badges, clés de boîte aux lettres et codes d’alarme ;

accès au garage, au local technique ou au casier, s’il y en a un. Quand les clés changent réellement de main ? Trois scénarios sont fréquents au Canada : Remise juste après la signature : c’est le cas le plus simple quand signature et occupation tombent le même jour.

c’est le cas le plus simple quand signature et occupation tombent le même jour. Remise à la date d’occupation : la vente est signée, mais le vendeur garde le bien jusqu’au moment prévu à la promesse d’achat.

la vente est signée, mais le vendeur garde le bien jusqu’au moment prévu à la promesse d’achat. Remise différée par entente écrite : cela arrive si un arrangement précis a été négocié.

cela arrive si un arrangement précis a été négocié. Remise après la finalisation de la transaction : lorsque la clôture et la prise de possession sont prévues le même jour, les clés peuvent être remises une fois la transaction effectivement complétée. Une confusion fréquente est de croire que récupérer les clés un peu plus tôt est anodin. Ce n’est pas le cas. Une remise anticipée doit être encadrée par écrit, avec des responsabilités d’assurance claires et l’avis du professionnel chargé de la clôture.

Comprendre les ajustements sans surprise Le mot fait peur, alors que la logique est simple. Un ajustement est un calcul au prorata qui répartit équitablement certaines dépenses ou certains revenus autour de la date choisie pour la transaction. Une autre confusion fréquente est de prendre les ajustements pour des frais cachés. Ce n’est pas la même chose. Ce sont des montants liés au bien, déjà payés ou déjà perçus en partie par une des parties, qu’il faut réattribuer correctement. Taxes, frais de copropriété et services payés d’avance Au Québec, l’OACIQ explique que les répartitions, souvent appelées ajustements, peuvent viser les taxes, certaines dépenses et certains revenus de l’immeuble dans sa page sur la signature, l’occupation et les répartitions. Poste Qui paie d’abord Comment on répartit Ce qu’il faut vérifier Taxes municipales et scolaires Souvent le vendeur, si elles ont déjà été payées L’acheteur rembourse la portion correspondant à sa période de possession. Date retenue pour le calcul Frais de copropriété Selon le calendrier de la copropriété Répartition au prorata entre vendeur et acheteur Période déjà payée et services inclus Services payés d’avance Selon le contrat ou l’immeuble Remboursement de la part qui profite à l’acheteur Nature exacte du service Ces exemples illustrent la logique des répartitions. La date et les postes retenus dépendent de l’entente et du dossier. Exemple simple : si la vente se fait en milieu de période et que le vendeur a déjà payé l’ensemble, l’acheteur rembourse seulement la part qui correspond à la période où il devient responsable. Cas particuliers : loyers, combustible et occupation différée C’est souvent ici que les investisseurs et les expatriés sont surpris. Si le bien est locatif, les loyers déjà encaissés peuvent devoir être redistribués. Si le vendeur a déjà perçu le loyer du mois, une partie peut revenir à l’acheteur selon la date de prise de possession. Le même raisonnement peut s’appliquer au combustible restant, à certains frais communs ou à une compensation d’occupation si le vendeur reste brièvement sur place après la vente. L’OACIQ précise aussi que la date retenue pour les répartitions peut être la date de signature ou la date d’occupation, selon l’entente écrite. En pratique, quelques jours d’écart peuvent avantager une partie ou l’autre. Si vous achetez pour vous loger, l’impact portera surtout sur des dépenses. Si vous achetez un bien locatif, le même écart peut aussi changer qui reçoit un revenu.

Ce qui change pour un expatrié au Canada Un expatrié passe par les mêmes grandes étapes qu’un acheteur local, mais avec plus de points de friction. Les plus fréquents sont la devise, les délais bancaires, la preuve d’origine des fonds, la signature à distance et le fait que beaucoup d’explications trouvées en ligne sont très centrées sur le Québec. Acheter un bien ne donne pas, à lui seul, un droit de résidence ou d’immigration. Votre statut de résidence peut aussi changer certaines exigences documentaires ou fiscales, ce qui justifie de valider tôt votre situation. Québec vs reste du Canada : ce qui change vraiment Point Québec Reste du Canada Intervenant final Notaire Souvent avocat Vocabulaire fréquent Acte de vente, certificat de localisation, prise de possession Closing, title transfer, conveyancing Clés et occupation Souvent précisées distinctement à la promesse d’achat Même logique, mais pratiques variables selon la province Formalités Publication au registre foncier Enregistrement selon les règles locales Les pratiques hors Québec peuvent varier selon la province et le professionnel chargé de la clôture. Le point clé est simple : ne copiez pas automatiquement un conseil trouvé sur un site québécois si vous achetez en Alberta, en Ontario ou en Colombie-Britannique. La mécanique reste proche, mais l’intervenant principal, les délais pratiques et certains documents changent. Fonds venant de l’étranger, source des fonds et délais Quand les fonds viennent de France ou d’un autre pays, le professionnel de clôture peut demander plus de coordination et plus de justificatifs. La source des fonds, c’est l’origine démontrable de l’argent utilisé, par exemple une épargne accumulée, la vente d’un bien ou un transfert depuis un compte à votre nom. Cette vérification existe pour prévenir les blocages liés aux règles de conformité et de lutte contre le blanchiment. À vérifier absolument : les instructions de virement dès que la date est fixée ;

le compte destinataire exact ;

le libellé attendu ;

les plafonds éventuels ;

les justificatifs possibles sur l’origine des fonds. Une question très fréquente est de croire que convertir la veille suffit si l’argent est disponible. Non, car il faut aussi le temps de l’envoi, des contrôles et de la réception exploitable. Si vous êtes encore en train d’ouvrir un compte bancaire au Canada ou de comparer les transferts internationaux au Canada, faites-le en amont, pas après la confirmation du rendez-vous. Si vos fonds viennent de l’étranger, demandez les instructions de virement dès que la date de signature est fixée et n’attendez pas la veille pour convertir. Le compte Wise peut être une option pour gérer plusieurs devises avant le transfert, mais le mode de versement accepté doit toujours être confirmé directement avec le notaire ou l’avocat.