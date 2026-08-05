Frais de clôture au Canada : taxes et assurances

Points essentiels à retenir Les frais de clôture au Canada couvrent des coûts très différents, et le principal risque est d’en oublier un au moment où la trésorerie est déjà tendue. Poste Quand le payer Qui le facture Point de vigilance Droits de mutation À la clôture ou après, selon la province et la municipalité Province ou municipalité Vérifiez la base de calcul, pas seulement le prix payé Ajustements Souvent sur l’état des ajustements avant la signature Notaire ou avocat Demandez le détail des taxes foncières, frais communs et services déjà payés Frais juridiques Avant ou le jour de la clôture Notaire au Québec, avocat ailleurs selon la province Obtenez un devis écrit et la liste des débours Assurances et vérifications Souvent avant la clôture Assureur, inspecteur, évaluateur ou prêteur Confirmez ce que le prêteur exige avant la remise des clés Achat depuis l’étranger Quelques jours ou semaines avant la clôture Banque, courtier en change ou prestataire de transfert Vérifiez les délais de réception des fonds et la devise; un compte Wise peut aider à préparer des CAD en amont Ce tableau présente un calendrier général. Le moment du paiement et le professionnel concerné peuvent varier selon la province, la municipalité et le dossier.

Que comprennent les frais de clôture au Canada ? Les frais de clôture regroupent des coûts gouvernementaux, juridiques, techniques et assurantiels. Tous ne s’appliquent pas à chaque dossier, et le total varie selon la province, la municipalité, le type de propriété et parfois le statut de l’acheteur. Droits de mutation et taxe de bienvenue Les droits de mutation immobilière sont souvent le poste le plus visible après l’achat. Au Québec, beaucoup de lecteurs parlent de « taxe de bienvenue », mais il s’agit du même type de coût, perçu par la municipalité. Le montant n’est pas toujours calculé sur le seul prix payé. Selon le gouvernement du Québec, la base d’imposition retient le plus élevé entre le prix payé, le prix inscrit à l’acte et la valeur foncière ajustée par le facteur comparatif. La Ville de Montréal applique la même logique et publie ses seuils pour 2026. Exemple simple : pour une base d’imposition de 350 000 CAD, l’exemple officiel du Québec aboutit à 3 361 CAD de droits en 2026. Avant de budgéter, vérifiez les barèmes en vigueur dans votre municipalité, surtout à Montréal ou à Toronto, où plusieurs niveaux de droits peuvent s’appliquer. Ajustements, frais juridiques et assurances Les autres frais sont moins visibles, mais ils expliquent souvent pourquoi le total final dépasse la première estimation. Canada.ca indique qu’il faut généralement prévoir de 1,5% à 4% du prix d’achat pour les frais initiaux ou de clôture, notamment les inspections, les frais juridiques, les ajustements de taxes foncières et l’assurance titre. Les ajustements en sont un bon exemple. Si le vendeur a déjà payé une partie des taxes foncières, des frais de condo ou de certains services pour une période qui vous profitera après la vente, vous lui rembourserez votre part par l’état des ajustements préparé par le professionnel juridique. Ajustements de taxes foncières, frais communs ou services publics déjà payés.

Honoraires du notaire au Québec, ou de l’avocat ailleurs au Canada, plus les débours.

Assurance titre, parfois exigée par le prêteur ou recommandée pour couvrir certains problèmes liés au titre.

Inspection préachat, généralement payée avant la clôture si elle figure dans les conditions de l’offre.

Évaluation demandée par le prêteur pour confirmer la valeur du bien.

Assurance habitation, généralement à activer avant la prise de possession si le prêteur l’exige.

Combien prévoir selon la province et le type de bien ? La fourchette de 1,5% à 4% souvent reprise au Canada donne un ordre de grandeur, pas une règle fixe. Un condo, un logement neuf, un investissement locatif ou un achat à Montréal ne produisent pas le même total. Ce qui change entre Québec, Ontario, logement neuf et revente Le point le plus difficile pour un acheteur expatrié est que les frais n’augmentent pas tous pour la même raison. Au Québec, la taxe de bienvenue et le mode de calcul municipal pèsent souvent lourd. En Ontario, l’acheteur doit tenir compte du droit provincial de cession. Pour une propriété située à Toronto, le droit municipal de cession s’ajoute généralement au droit provincial, sous réserve des exemptions applicables. Certains acheteurs étrangers peuvent également être concernés par des taxes provinciale et municipale additionnelles. Le type de bien change aussi la logique. Un logement neuf peut ajouter des taxes de vente, soit la TPS et la TVH, ou au Québec la TPS et la TVQ, alors qu’une revente n’a pas le même profil. Un condo peut également entraîner des frais de documents, des ajustements et des vérifications supplémentaires. Cas d’achat Frais susceptibles d’augmenter Point de vigilance Où vérifier Québec, surtout Montréal Droits de mutation Le prix payé n’est pas toujours la seule base de calcul Municipalité et page du Québec sur les droits de mutation Ontario, surtout Toronto Droits provinciaux et parfois droit municipal Vérifier si deux niveaux de droits s’appliquent Province, ville et professionnel juridique Logement neuf TPS/TVH, ou TPS/TVQ au Québec Le prix affiché n’inclut pas toujours les taxes ou les remises Constructeur, prêteur et fiscaliste si nécessaire Revente Ajustements et vérifications techniques Les coûts viennent souvent des taxes déjà payées et des inspections État des ajustements et rapport d’inspection Condo Documents, frais communs et assurance Vérifier le certificat d’état ou les documents de copropriété Syndicat, vendeur et notaire ou avocat Les postes ci-dessus sont indicatifs. Vérifiez les règles, exonérations et documents applicables à l’adresse exacte et au statut de l’acheteur.

Le bon réflexe est de replacer chaque coût dans le calendrier réel de l’achat. Une partie tombe pendant les vérifications, une autre à la clôture, et certains montants peuvent arriver juste après, selon la province ou la municipalité. Calendrier de paiement et checklist de vérification Si vous n’êtes pas sûr du moment où l’argent sortira réellement, demandez un échéancier écrit dès que l’offre devient sérieuse. Le guide fédéral pour acheter une maison et le guide pas à pas de la SCHL replacent les inspections, évaluations et étapes juridiques dans le parcours d’achat. Avant l’offre acceptée : prévoyez une enveloppe pour l’inspection et gardez de la marge si votre prêteur exige une évaluation. Avant la clôture : demandez le devis du notaire ou de l’avocat, l’estimation des ajustements et la confirmation des taxes sur le neuf. Le jour de la clôture : vérifiez le montant des fonds certifiés à remettre, les honoraires juridiques et les derniers ajustements. Après la clôture : surveillez la facture des droits municipaux, certaines taxes locales et les frais d’installation dans le logement. Checklist rapide : Demander une estimation écrite complète au notaire ou à l’avocat.

Confirmer si le bien neuf déclenche la TPS/TVH, ou la TPS/TVQ au Québec.

Vérifier les droits municipaux applicables à l’adresse exacte.

Exiger le détail ligne par ligne des ajustements.

Confirmer le mode de paiement accepté par le professionnel juridique.

Vérifier les délais de réception des fonds si l’argent vient d’un autre pays.

Confirmer les exigences du prêteur, notamment si le financement passe par RBC, TD ou Banque Scotia.

Pièges fréquents pour expatriés et investisseurs Pour un expatrié, le sujet ne se limite pas au montant des frais. Il faut aussi vérifier le statut d’acheteur, la preuve de fonds, le calendrier des virements et, dans certains cas, des taxes additionnelles ou des restrictions qui ne visent pas tous les profils. Taxes additionnelles, restrictions et frais oubliés Le risque est de penser que le prix d’achat et la mise de fonds suffisent. En pratique, un achat locatif, une résidence secondaire ou un dossier de non-résident peut changer la lecture du budget. Taxes additionnelles possibles : en Ontario, une taxe de spéculation pour certains non-résidents existe en plus du droit de cession général. N’en déduisez pas automatiquement que vous y êtes soumis ou exempté : vérifiez votre statut exact et la règle en vigueur.

en Ontario, une taxe de spéculation pour certains non-résidents existe en plus du droit de cession général. N’en déduisez pas automatiquement que vous y êtes soumis ou exempté : vérifiez votre statut exact et la règle en vigueur. Restrictions d’achat : certaines mesures fédérales ou provinciales peuvent évoluer rapidement. Vérifiez toujours les sources officielles à la date de publication, surtout si vous achetez depuis l’étranger.

certaines mesures fédérales ou provinciales peuvent évoluer rapidement. Vérifiez toujours les sources officielles à la date de publication, surtout si vous achetez depuis l’étranger. Investissement ou résidence principale : le même bien ne produit pas forcément les mêmes conséquences fiscales ni le même accès à certains programmes. Un conseiller fiscal local peut être utile si vous achetez pour louer.

le même bien ne produit pas forcément les mêmes conséquences fiscales ni le même accès à certains programmes. Un conseiller fiscal local peut être utile si vous achetez pour louer. Condo et documents : un condo peut ajouter des documents à commander, des frais communs proratisés et des vérifications sur le fonds de prévoyance.

un condo peut ajouter des documents à commander, des frais communs proratisés et des vérifications sur le fonds de prévoyance. Frais souvent oubliés : déménagement, branchements, changement de serrures, petit mobilier, réserve de trésorerie et premières réparations après la remise des clés.