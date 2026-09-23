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如何在美国给 B 站充值2026：B币、大会员和电池指南

在美国给 B 站充值，难点通常不在找到入口，而在于选择适合自己的付款方式。对于没有中国本地银行卡的用户来说，实名认证、人民币付款、换汇成本以及境外银行卡的受理情况，都可能影响最终的充值体验。

Cherry Lee
作者：
Cristen Tsoi
编辑：
更新于
亚裔女性正在使用智能手机

这篇指南会先分清 B 币、电池、大会员和大航海，再带你了解常见支付路径、费用差异，以及什么时候可以考虑 Wise 汇款到支付宝或微信。

本文仅供一般信息参考，支付方式、费用、限额和资格可能变化，付款前请以 Bilibili、Wise 及相关支付平台的最新页面为准。

Wise 多币种账户

Wise 多币种账户适合经常在美国和海外之间收款、换汇或消费的人。你可以在一个账户中持有和兑换多种货币，并使用本地账户信息接收部分外币付款，方便处理工资、房租、学费或跨境生活支出。

  • 可持有和兑换 40+ 种货币
  • 可使用部分币种的账户信息接收国际付款
  • 换汇时使用中间市场汇率，并提前显示费用
  • 可与 Wise 卡配合，在海外 150+ 个国家和地区消费

    • 重点概览

    • B 币、电池、大会员和大航海对应不同的消费或会员场景，充值前先确认自己实际需要购买的项目。
    • 海外用户给 B站付款时，网页端、应用程序内购、钱包支付及银行卡支付的可用方式和显示金额可能不同。
    • 比较成本时，不要只看单一手续费，还要考虑汇率、银行卡费用、平台费用以及实际到账金额。
    • 如果你已经有可正常使用的支付宝或微信支付账户，可以比较先换成人民币再付款的整体成本。
    • 如果你希望直接使用银行卡付款，可以将 Wise 多币种银行卡作为一种比较选项，但实际能否使用仍取决于 Bilibili、相关支付平台及商户当时的受理情况。

    充值前先分清 B 币、电池、大会员和大航海

    B 站不同的消费项目对应不同的使用场景。你是想购买会员、进行直播消费，还是支持 UP 主，对应的入口和付款方式可能并不相同。先确认自己要购买的具体项目，再选择付款路径，会比单纯寻找 “充值入口” 更稳妥。

    简单来说，B 币属于 B 站站内使用的虚拟货币，电池主要用于直播相关消费，大会员属于会员服务，而大航海则属于直播场景中的付费支持服务。具体用途和可购买项目仍应以 B站当前页面显示为准。

    B币可以用来做什么？

    B 币是 B 站的站内虚拟货币，可用于部分站内付费项目。不同内容或服务支持的付款方式可能有所不同，因此充值前最好先确认目标商品页面是否支持使用 B币，以及是否存在其他付款选项。

    电池和 B 币有什么区别？

    电池主要用于 B站直播场景中的相关消费，而 B币的使用范围有所不同。如果你的目标是直播打赏，应先进入对应的直播消费入口；如果是购买会员或其他站内服务，则应查看相应商品页面的付款方式。

    海外用户常见的 B 站充值方式怎么选？

    对于住在美国的用户，实际可见的付款路径可能包括 B 站官方网页、应用程序内购、支付宝或微信支付，以及部分结账页面提供的银行卡支付。不同设备、账户状态和付款页面可能显示不同选项，因此不要单纯根据旧教程或论坛截图判断当前是否支持某种方式。

    选择付款路径时，可以先确认自己是否已有可正常使用的支付宝或微信支付账户，以及付款时需要使用人民币还是其他币种。如果你还在比较从美国向中国转账的整体成本，也可以先参考《2026 美国汇款中国全攻略》，再根据实际付款页面选择方式。

    • 官方网页充值： 适合先查看当前可购买项目、价格和付款选项。
    • 钱包支付： 如果你已经有可正常使用的支付宝或微信支付账户，可以作为一种付款路径。
    • 应用程序内购： 操作相对直接，但实际价格、付款方式和显示金额可能与网页端不同。
    • 银行卡支付 如果付款页面支持境外银行卡，可以直接比较银行卡付款的总成本；实际是否可用仍以当天结账页面为准。
    bilibili 充值网页

    官方网页、钱包扫码和应用程序内购有什么区别？

    网页端通常更适合比价，因为充值档位和可用付款方式相对容易查看。钱包扫码操作较直接，但前提是钱包已经完成实名认证，并符合当时的使用及付款条件。

    应用程序内购的优势是方便，但不同操作系统、应用版本和付款渠道可能影响显示价格或实际到账数量。付款前最好在同一天、同一档位下，对照网页端和应用程序内购页面的实际结账金额。

    如何按较低总成本完成 B 站充值

    快速费用对比：直接使用境外银行卡、钱包付款、Wise 汇款和 Wise 多币种银行卡

    付款路径可能产生的费用适合谁付款前要核对什么
    直接使用境外银行卡境外交易手续费、汇率加价想直接完成付款的人由商户还是发卡行进行换汇
    钱包付款钱包规则、限额及可能的平台费已有可用钱包的人钱包是否支持当前收款及付款路径
    Wise 汇款实时汇率与汇款费想先将美元换成人民币的人钱包资格、转账路线及到账后的使用方式
    Wise 多币种银行卡付款时显示的费用及商户受理情况想直接刷卡或支付订阅的人商户是否接受境外银行卡、钱包是否支持绑定

    如果你本来就打算通过符合条件的支付宝或微信支付，比较直接让发卡行换汇，还是先通过 Wise 处理美元兑换人民币，通常更容易看清实际总成本。5 更实际的做法，是先打开 B 币购买页 1 直播电池充值页 2，确认当前官方档位和付款选项，再比较不同付款路径。

    1. 先确认你要购买的是 B 币、电池还是大会员，不要在错误入口反复尝试。
    2. 进入官方页面，查看结账页显示的币种、档位、到账数量和付款方式。
    3. 核对是否有平台费用、发卡行外币交易费用或钱包实名认证要求。
    4. 再决定是直接付款、使用已验证的钱包付款，还是先将美元兑换成人民币后再付款。
    B 币购买页

    通过支付宝或微信钱包付款：适用条件与注意事项

    如果你已经有可以正常使用、并符合当时规则的支付宝或微信支付账户，而且更在意提前了解人民币到账金额和费用结构，可以考虑先通过 Wise 将美元兑换成人民币，再使用钱包付款。这里的重点是方便比较费用和汇率，并不代表一定更省钱。

    这条路径能否使用，仍可能受到实名认证、钱包支持地区、转账路线、限额及当时合规要求影响。即使 Wise 可以发起转账，也不代表收款钱包一定能够顺利接收，或收到的资金一定可以用于 B 站付款。

    如果你对钱包本身的可用性没有把握，可以先看《支付宝海外使用指南》《美国微信充值指南》，再决定付款路径。很多海外用户遇到的问题并不一定是银行卡本身，而可能是钱包实名认证、收款资格或当日限额尚未确认。

    直接使用境外银行卡付款：适用场景与前提

    如果你的目标是购买大会员、进行续费，或者在支持境外银行卡的结账页面直接付款，Wise 多币种银行卡可以作为一种比较选项。相比先准备钱包余额，直接刷卡可能少一些操作步骤。

    不过，能否在 B 站顺利使用，仍要看商户是否接受境外银行卡、钱包是否支持绑定，以及付款时实际显示的费用和可用性。因此，不建议把 Wise 多币种银行卡视为所有 B 站消费场景都适用的付款方式。

    开通 Wise 多币种银行卡

    如果你也在比较美国本地银行账户、信用卡与其他境外银行卡的差别，可以继续参考这份《美国信用卡指南》

    Wise 官方网页
    image of insider

    Cherry

    小提示

    如果你正在比较不同充值方式，别只看“手续费”。最好用同一充值金额、同一天比较最终实际支付金额，才能更准确地判断哪条付款路径的总成本更合适。

    充值时最容易踩的坑与避坑清单

    海外充值 B站 时，付款入口能打开，不代表最后的成本和付款结果都一样。尤其是网页端、应用程序内购、钱包和境外银行卡，实际走的付款路径可能不同。

    • 网页端和应用程序内购的价格、充值档位或到账数量可能不同，付款前可以在同一天比较实际结账页面。
    • 页面显示人民币价格，不代表银行卡最终会按你看到的汇率结算。使用美国发行的银行卡时，还要留意发卡行的换汇方式和境外交易手续费。
    • B 币、会员和付费内容的退款会受到相应服务规则限制，购买前应查看 Bilibili 大会员服务协议Bilibili 付费内容平台服务协议（最后更新时间：2025 年 4 月 24 日）。
    • 使用第三方代充还要考虑账号、付款、售后及平台规则等问题，尽量优先使用 B站当前提供的官方付款路径。
    • 不要尝试绕过地区限制、实名认证或平台风控要求，以免影响付款或账号使用。

    付款前可以简单核对四项：确认 B站结账页的币种和实际金额、查看发卡行的外币交易费用、确认支付宝或微信支付的实名认证及限额，再比较 Wise 当时显示的汇率和费用。

    Bilibili 大会员服务协议 1
    Bilibili 大会员服务协议 2

    先查实名、限额、汇率还是第三方平台风险？

    如果充值失败，可以先检查 B站账号及支付宝或微信支付的实名认证状态，再确认当前结账页面是否仍提供你准备使用的付款方式。之后查看付款币种、金额、钱包限额和发卡行提示，通常比较容易找出问题出在哪里。

    如果使用钱包付款，还要确认银行卡是否成功绑定、钱包是否符合当前付款条件。不要一看到失败提示就不断更换银行卡，因为问题也可能来自钱包或付款通道。

    FAQ

    常见问题

    美国发行的银行卡能直接给 B 站充值吗？

    有可能，但要以实际结账页面为准。是否可以直接付款，会受到 B站当前提供的付款方式、银行卡发行机构、付款币种及相关支付规则影响。如果首次使用某张银行卡，可以先尝试较小金额，并在确认付款信息后再继续充值。

    B 币可以提现吗或退款吗？

    B币属于 B 站站内使用的虚拟货币，不应当作一般现金余额理解。退款方面，不同会员、虚拟商品和付费内容适用的规则可能不同，购买前应查看对应商品页面及 Bilibili 最新服务协议。3, 4

    为什么网页端和手机端充值结果可能不同？

    网页端和应用程序可能使用不同的购买及付款渠道，因此价格、充值档位、到账数量和可用付款方式可能出现差异。付款前直接比较当天两个页面显示的实际结账信息会更准确。

    用 Wise 把钱转到支付宝或微信后，可以直接用于 B 站吗？

    不能直接假设可以。Wise 转账路线、收款人的实名认证和资格、支付宝或微信支付的使用规则，以及 B 站当时提供的付款方式都会影响结果。6 收到人民币后，还应确认钱包可以正常使用这笔资金，并在 B 站官方付款页面核对是否支持相应钱包。

    海外充值 B 站时，为什么总是支付失败？

    常见原因包括实名认证或钱包状态不符合要求、付款金额超过限额、发卡行拒绝交易、银行卡绑定问题，或者当前付款通道发生变化。遇到失败时，可以先检查 B站当前结账页面和钱包状态，再查看银行或支付平台给出的交易提示，然后决定是否需要更换付款方式。

    资料来源

    1. 购买B币：用于核对 B币官方购买入口、页面命名和官方支付流程。
    2. Bilibili 充值商店：用于核对直播电池官方充值入口和常见充值档位。
    3. 大会员服务协议：用于说明大会员价格及付款渠道可能存在差异，以及会员服务退款相关规则。
    4. 哔哩哔哩付费内容平台服务协议：用于说明付费内容的付款方式以当前支付页面为准，以及非官方交易、退款和地区使用等相关规则。Bilibili 当前协议也明确要求使用官方指定的支付方式，具体以支付页面展示为准。
    5. Wise 费用与定价：用于支持比较不同付款路径总成本的建议，并提醒读者以 Wise 实时定价页面核对汇率和费用。
    6. Wise 支持哪些地区和功能：用于支持 Wise 不同产品和功能的可用地区可能有所不同的说明。

    资料检查日期：2026 年 9 月 2 日

    Cherry Lee

    关于作者

    李紫彤是一位媒体撰稿人及内容营销专业人士，拥有新闻采编、品牌传播、市场策划及数字内容创作经验。她曾参与香港及澳大利亚市场的新闻报道、品牌内容策划、社交媒体运营、本地化内容创作及数字营销项目，熟悉多平台内容策划与跨文化传播。她长期关注旅行、生活方式、教育及商业等领域，擅长将复杂信息转化为清晰易懂的内容，为国际读者提供真实、可靠且具有参考价值的资讯。

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