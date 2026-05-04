Lily 是一名拥有 10 年以上经验的数字营销专家，专注于市场营销策略，流量增长和网站优化。2023 年，她在 Wise 工作，作为 SEO 内容团队成员负责管理英文和中文两个博客。在此之前，她曾在中国担任多家国际网站的 Growth Lead，积累了丰富的市场增长经验。

目前 Lily 定居比利时布鲁塞尔，继续在金融行业担任资深市场策略专家。她喜欢在欧洲的 expat 生活方式，并能流利使用英语和法语工作和生活。