国家/地区旗帜
Expatica徽标
免责声明

No topic

财务管理

Zelle是什么2026？美国华人注册、限额与安全使用指南

Zelle 是美国广泛使用的本地免费转账工具，只需手机号码或邮箱即可在各美国银行账户之间快速收付款。本指南将详细解析 Zelle 的操作流程、转账限额与安全注意事项，并对比 Wise 等跨境工具，助您轻松选择最适合的汇款方案。

一名身穿卡其色风衣、背着双肩包的年轻亚洲女性，正站在繁华的城市街头看手机。她的背景是带有斑马线的十字路口，远处有模糊的行人和街景。
writer

已更新 30-7-2026

本文仅提供一般信息，不构成法律、税务或个案金融建议。

内容目录

使用 Wise 轻松管理多种货币

如果你计划移居美国或刚到美国，Wise 的多币种账户支持美元 (USD) 及其他 40+ 多种货币，可助你高效管理跨国财务。

你可以免费开户，无月费申请 Wise 多币种借记卡进行日常消费，并以中间市场汇率进行汇款，无隐形加价，不占用个人的年度结汇额度，手续费低至 0.57%。

对于正在搬家和安顿的新移民来说，Wise 是适应新环境的实用工具，可以节省大量汇率损失。

Wise US Inc. 已在 FinCEN 注册为货币服务企业（Money Service Business），并在适用州份持有货币转账牌照（Money Transmitter License）。详情请见 wise.com/us/legal

关键要点

  • Zelle 只适用于美国境内银行账户之间转账，不是国际汇款工具。
  • 转给已注册 Zelle 的收款人后，款项无法撤回。
  • 开通前需要有美国支票账户（checking account，即日常收支用的银行账户），或合作银行的储蓄账户。
  • 到账速度快，但未注册的收款人、银行风控审核或节假日都会延长到账时间。
  • Zelle 类似现金支付，不适合向陌生人购物，也没有普遍的购物保障。
  • 若是用户主动转账后受骗，依据 Reg E（电子资金转账条例）规定，该法规仅保障“未经授权交易”，因此用户主动操作的受骗转账不属于强制赔付范围，款项极难追回。
  • Zelle 本身不向 IRS 报告交易，也不发放 1099-K，但收到的应税收入仍需自行申报。
  • 若需把美元汇回中国或其他国家，或需要换汇、持有多币种余额，可以考虑使用 Wise。详情请查看 wise.com/us/pricing 了解费用详情。

💡 不同银行的限额、功能和处理时间会有差异，请以银行 App 与官网为准。

什么时候该用 Zelle？

Zelle 适用于在美国和室友分摊房租、朋友聚餐分账（AA制）、给朋友垫付后收回，或给熟人转生活费等快速支付的情况。

它直接嵌在银行或信用合作社（credit union，即会员制金融机构）的App或网银内，操作路径短，到账速度通常很快。

什么时候该用 Wise？

若实际需求是把钱从美国汇回中国或其他国家，或先收美元再换成人民币或其他货币，Zelle 在这些情况下不适用；Wise 更适合跨境汇款。

详情可参阅美国国际汇款方式如何在美国使用 Wise：两篇文章分别对比了各类跨境汇款渠道，以及适合需要持有、兑换和跨境转账的用户指南。

#

财务管理

2026 美国华人 Wise 汇款全攻略：手续费、限额、安全性与税务合规详解

阅读更多

Zelle 和另一转账工具 Venmo 有什么区别？

Venmo 是另一款美国常用的转账App，由 PayPal 旗下运营，主打社交式分账体验。两者都可用于美国本地转账，但定位不同。

Zelle 使用银行间转账，资金直接在银行账户间移动；Venmo 更偏社交分账，常用于朋友聚餐、活动分摊，并可附加备注。只需在美国境内给熟人快速转账，Zelle 更直接；需要社交式记录和分账功能，可选择 Venmo。

比较要点ZelleVenmo
常见使用情况熟人间银行转账社交分账、小额付款
资金路径银行账户之间直接转账先存入平台，再提现或转出
社交功能
保障范围不适用于陌生人交易视交易类型而定

常用转账工具对比

常用工具适用场景到账路径主要限制
Zelle分摊房租、熟人转账、本地小额付款美国银行账户之间不能用于国际汇款
Wise 多币种账户从美国汇回中国或其他国家及同时管理美元和其他货币账户内持有、兑换、转出资金跨境汇款网络需根据跨境需求选择功能
Venmo熟人分账、社交式付款先存入 Venmo 账户余额，再提现或转出使用规则与保障范围与 Zelle 不同
前往 Wise 了解更多

如何注册并使用Zelle转账

新用户通常需通过参与银行或信用合作社的 App 或网银使用 Zelle。开始前请确认已有可用的美国银行账户；若尚未开户，可参考如何在美国开银行账户

简单来说，开通Zelle需要准备：

  • 美国银行账户
  • 美国手机号或电子邮箱
  • 手机银行或网银登录权限
  • 已确认的收款人姓名、邮箱或美国手机号码

操作步骤（以 Chase 大通银行官方教学页面为例）：

  1. 先确认银行是否支持 Zelle。
  2. 打开银行 App 或网银，找到 Pay & Transfer、Transfer & Pay 或 Send Money with Zelle 入口。
  3. 绑定美国手机号或邮箱，并选择收付款账户。
  4. 添加收款人，输入对方的美国手机号或邮箱。
  5. 首次转账建议先小额测试，确认姓名、金额和备注无误后再转入实际所需金额。
image of insider

作者

Hayne

Expatica 小提示

部分银行 App 未在首页配置 Zelle 入口，通常将其归类于 Pay & Transfer 或 Transfer & Pay 菜单，可直接在App内搜索”Zelle”定位入口。另外，发送前记得核对收款人姓名、手机号、邮箱和备注，Zelle会按识别信息把款项发送到已绑定账户。收款人一旦完成注册，转账即无法撤回。

如果发现所使用银行不支持Zelle转账怎么办？

如果你的银行没有 Zelle，可先依次核实以下三点：

  • Zelle 官方参与机构页面查询银行或信用合作社是否支持Zelle
  • 账户类型是否符合 Zelle 使用条件。
  • 实际需求是本地转账，还是跨境汇款。若是后者，应使用跨境汇款工具如Wise，而非 Zelle。

Zelle转账限额、到账时间和报税要点

Zelle 没有统一的全国限额。实际可转金额取决于银行、账户开立时间、是否首次转给该收款人、历史交易记录，以及银行的风控模型。由于各银行政策动态调整，请以银行 App 或官网最新公布的额度为准。

Zelle 到账时间通常较快，但并非每笔都一样。未注册收款人、银行审核、异常交易识别、周末与节假日，都可能使转账状态显示为处理中（pending）。若对方未收到款项，通常是处理中，或是尚未完成 Zelle 注册、绑定的邮箱／手机号不一致等原因。

报税方面需区分两点。Zelle网络本身不向IRS（美国国税局）报告交易，也不发放1099-K（第三方平台付款信息表），Zelle 官方对此有明确说明。这一点在 2025 年”One Big Beautiful Bill”生效后更为明确：根据 IRS 官网说明，目前1099-K的发放门槛已恢复为单一收款方年度收款超过 2 万美元且超过 200 笔交易，且仅适用于 Venmo、PayPal 等处理”商品和服务”收款的第三方结算平台，Zelle不属于此类平台

留意若收到的款项本质上属于应税收入，例如兼职、自由职业或经营收入，无论使用何种渠道收款，应税收入均须依法申报。可参考美国税制概览美国所得税指南了解基础规则。

小结

要点你需要知道核实方式
转账限额由银行和账户情况决定看 App 转账前确认页
到账时间通常较快，但也有可能延迟查看交易状态是处理中／已完成（pending／completed）
1099-KZelle 本身不发放以 IRS 官网及Zelle官方说明为准
是否需要报税取决于款项性质，与平台无关保留用途记录，必要时咨询税务专业人士

美国主要本地银行的 Zelle 限额怎么查？

Chase（大通银行）、Bank of America（美国银行）、Wells Fargo（富国银行）、U.S. Bank（美国合众银行）、Capital One（第一资本银行）等银行通常会在Zelle帮助页面、服务条款，或实际发起转账时显示可用额度；同一家银行也可能因账户状态不同而有差异。

五大银行Zelle限额查询方式对比

银行常见查询位置核对重点
Chase（大通银行）Chase 官方页面每日动态限额是否变化
Bank of America（美国银行）Bank of America 官方页面日、周、月限额口径
Wells Fargo（富国银行）Wells Fargo 官方页面新收款人是否更低
U.S. Bank（美国合众银行）U.S. Bank 官方页面账户资格与到账条件
Capital One（第一资本银行）Capital One 官方页面账户类型是否支持

若使用 East West Bank（华美银行），可在其官网、App 菜单或客服确认 Zelle 使用条件。East West Bank 个人账户目前可通过 App 或网上银行使用 Zelle，入口和限额可能因账户而异，请以官方页面显示为准。

使用 Zelle 安全吗？诈骗、转错和争议怎么处理

首先需严格区分两种场景：

  • 一是未经授权交易（盗刷/盗用），即他人未经允许操作您的账户转账；
  • 二是主动授权转账后受骗（诈骗），即您本人主动发起转账，但事后发现对方是骗子。这种情况由于属于用户主动授权，款项极难追回。因此，确认转账前务必核对收款人信息，以防误转。

虽然美国有 Reg E（Regulation E，即美国电子转账消费者保护规则）主要保护未经授权交易。但若是本人授权付款，能否获得赔付还需看是否属于冒充诈骗，以及银行当下的政策，而非统一的联邦规则。

留意 Zelle 以类似现金支付方式运作，不是购物平台，官方明确说明不提供购物保障，因此不适合向陌生人在社交平台购票、购买二手商品，或支付无法核实身份对象的订金等情况。

如遇到问题，建议立即：

  1. 联系银行客服。
  2. 查看交易状态（pending／completed）。
  3. 保留聊天记录、付款截图、对方资料和时间线。
  4. 如有必要，向 FTC（美国联邦贸易委员会）IC3（FBI 互联网犯罪投诉中心）举报。
image of insider

作者

Hayne

Expatica 小提示

多数银行 App 在添加新收款人时会显示姓名或部分身份信息，发送前请仔细核对，避免转错对象。

Zelle 转账可以撤回吗？可以提出 dispute（申诉）吗？

若收款人尚未注册 Zelle，转账可能仍处于处理中（pending）状态，此时通常可以取消；一旦对方完成注册，款项一般会直接入账，无法撤回。

Dispute（争议申诉）并非一键追回工具，需先区分未经授权交易、冒充诈骗和普通消费纠纷，并非所有情况都能追回款项，结果取决于具体事实和银行政策。

使用 Zelle 进行频繁转账会被银行暂时封锁吗？

银行通常关注的不是转账次数，而是交易模式是否异常，例如金额突然变大、资金频繁进出、多人代收代付，或个人账户混入经营性收款。在使用 Zelle 时，建议：

  • 保留每笔转账的用途记录
  • 不为陌生人代收代付
  • 区分个人转账和经营性收款

FAQ

常见问题

East West Bank（华美银行）能用Zelle吗？

East West Bank 官网显示，个人账户可通过手机 App 或网上银行使用 Zelle。建议登录 App 查看 Transfer & Pay 菜单，确认当前限额和账户资格。

为什么在Zelle收不到钱？

先查看交易状态是处理中／已完成（pending／completed）。常见原因包括收款人未完成注册、发送时邮箱或手机号填写错误、收款账户选错，或银行正在进行额外审核。

Zelle 中文设置在哪里？

Zelle 嵌入在银行 App 内，本身没有统一的语言设置，界面语言取决于所属银行 App 是否支持中文。以主打华人客群的银行为例，East West Bank（华美银行）官网中文版显示，其 App 内的 Zelle 转账功能提供中文操作界面；但并非所有银行都有中文入口，例如Chase、Bank of America 等主流银行的Zelle页面目前仍以英文为主，具体请以自己银行 App 内的语言设置为准。

使用 Zelle 转账需要报税吗？

是否需要报税取决于款项性质，与使用 Zelle 无关。朋友间分摊房租、AA 吃饭等个人往来一般不属于应税收入；若款项本质上是报酬、经营收入或服务费，则应按 IRS 规则判断是否申报，如有疑问建议咨询税务专业人士。

Author

Hayne Yip

关于作者

Hayne 拥有丰富的媒体写作经验，过去几年旅居欧洲多个国家，深入了解各地生活文化与风土人情，致力于为有意移居海外的人士提供实用且具参考价值的信息。

相关文章

人在海外如何管理中国银行卡？2026攻略
财务管理
人在海外如何管理中国银行卡？2026攻略
了解更多
2026 美国华人 Wise 汇款全攻略：手续费、限额、安全性与税务合规详解
财务管理
2026 美国华人 Wise 汇款全攻略：手续费、限额、安全性与税务合规详解
了解更多
美国居民如何在加拿大银行开户2026：材料、流程与跨境转账指南
财务管理
美国居民如何在加拿大银行开户2026：材料、流程与跨境转账指南
了解更多