Zelle是什么2026？美国华人注册、限额与安全使用指南

关键要点 Zelle 只适用于美国境内银行账户之间转账，不是国际汇款工具。

转给已注册 Zelle 的收款人后，款项无法撤回。

开通前需要有美国支票账户（checking account，即日常收支用的银行账户），或合作银行的储蓄账户。

到账速度快，但未注册的收款人、银行风控审核或节假日都会延长到账时间。

Zelle 类似现金支付，不适合向陌生人购物，也没有普遍的购物保障。

若是用户主动转账后受骗，依据 Reg E（电子资金转账条例）规定，该法规仅保障“未经授权交易”，因此用户主动操作的受骗转账不属于强制赔付范围，款项极难追回。

Zelle 本身不向 IRS 报告交易，也不发放 1099-K，但收到的应税收入仍需自行申报。

若需把美元汇回中国或其他国家，或需要换汇、持有多币种余额，可以考虑使用 Wise。详情请查看 wise.com/us/pricing 了解费用详情。 💡 不同银行的限额、功能和处理时间会有差异，请以银行 App 与官网为准。

什么时候该用 Zelle？ Zelle 适用于在美国和室友分摊房租、朋友聚餐分账（AA制）、给朋友垫付后收回，或给熟人转生活费等快速支付的情况。 它直接嵌在银行或信用合作社（credit union，即会员制金融机构）的App或网银内，操作路径短，到账速度通常很快。

如何注册并使用Zelle转账 新用户通常需通过参与银行或信用合作社的 App 或网银使用 Zelle。开始前请确认已有可用的美国银行账户；若尚未开户，可参考如何在美国开银行账户。 简单来说，开通Zelle需要准备： 美国银行账户

美国手机号或电子邮箱

手机银行或网银登录权限

已确认的收款人姓名、邮箱或美国手机号码 操作步骤（以 Chase 大通银行官方教学页面为例）： 先确认银行是否支持 Zelle。 打开银行 App 或网银，找到 Pay & Transfer、Transfer & Pay 或 Send Money with Zelle 入口。 绑定美国手机号或邮箱，并选择收付款账户。 添加收款人，输入对方的美国手机号或邮箱。 首次转账建议先小额测试，确认姓名、金额和备注无误后再转入实际所需金额。 作者 Hayne Expatica 小提示 部分银行 App 未在首页配置 Zelle 入口，通常将其归类于 Pay & Transfer 或 Transfer & Pay 菜单，可直接在App内搜索”Zelle”定位入口。另外，发送前记得核对收款人姓名、手机号、邮箱和备注，Zelle会按识别信息把款项发送到已绑定账户。收款人一旦完成注册，转账即无法撤回。 如果发现所使用银行不支持Zelle转账怎么办？ 如果你的银行没有 Zelle，可先依次核实以下三点： 在 Zelle 官方参与机构页面查询银行或信用合作社是否支持Zelle

账户类型是否符合 Zelle 使用条件。

实际需求是本地转账，还是跨境汇款。若是后者，应使用跨境汇款工具如Wise，而非 Zelle。