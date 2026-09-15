美国日托与学前班全指南2026：类型、费用、报名与缴费方式

本文重点 美国托育和学前教育制度差异较大，判断前应先查本州规定，再看具体机构的做法。

日托以照护为主，学前班和学前预备班以学前准备为主，幼儿园则属于K-12正式入学阶段。

除学费外，常见费用还包括报名费、押金、餐食费和迟接费。

候补名单需要提前规划，热门地区可能要等数月甚至更久。

从海外账户缴学费前，应先确认机构接受ACH银行转账（ACH transfer）、电汇（wire transfer）还是卡支付，再核对总成本和对账信息。 使用 Wise 轻松管理多种货币 如果你计划移居美国或刚到美国，Wise 的多币种账户支持美元及其他 40 多种货币，可助你高效管理跨国财务。



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美国日托、学前班、学前预备班和幼儿园的区别 区分这几类机构，关键是看护还是入学准备。日托主要解决白天看护需求，学前班更强调社交、语言和课堂习惯培养，学前预备班多面向入读幼儿园前一年的孩子，幼儿园则是正式入学阶段。 类型 适龄范围 重点 常见时间安排 日托（Daycare） 婴幼儿至学龄前 全日看护 半日或全日 学前班（Preschool） 约 2.5 到 4 岁 学前启蒙 以半日为主 学前预备班（Pre-K） 多为 4 岁 入学准备 半日或全日 幼儿园（Kindergarten） 多为 5 岁 正式入学 多由学区统一安排 作者 Hayne Expatica 小提示 学前预备班并非全国统一的免费项目。它可能由公立学校、社区机构或州资助项目提供，年龄门槛和申请资格应以当地规定为准。 初步按孩子年龄和家庭需求判断 如果家庭首先需要稳定的日间看护，再考虑课程内容，可以优先考虑日托或提供全日项目的学前班。孩子接近4岁时，家长应确认本州的学前预备班名额，以及本地学区幼儿园的入学年龄截止日期。

美国常见看护类型 美国常见的儿童看护类型包括机构式日托中心、家庭式托育、学校或社区提供的学前预备班，以及部分启蒙教育计划（Head Start）或幼儿启蒙计划（Early Head Start）项目。美国联邦儿童看护信息网站 ChildCare.gov 建议家长先查看机构的州级执照、检查记录和质量评级，再预约参观。 机构式日托、家庭式托育和学校型学前预备班 机构式日托的运作流程通常更标准化，家庭式托育的收托人数一般较少，学校型学前预备班的作息则更贴近正式入学节奏。选择时应重点考虑接送时间、预算、孩子的适应能力，以及日后能否顺利衔接幼儿园。

美国日托/学前班一般费用 美国日托和学前班的收费会因城市、州、孩子年龄、每周上课天数、是否全日、师生比例，以及是否包含餐食和活动而不同。婴幼儿项目的收费一般更高，因为同样人数需要配置更多看护人员。 留意学费之外的其他费用 除学费外，家长还应问清一次性报名费、保位押金、材料费、餐食费、校车或延时看护费，以及迟接、退费或扣款失败产生的费用。部分机构按周出账，部分按月出账，条款写得越清楚，后续对账就越省事。

报名前核实托育机构 要核实托育机构，比较稳妥的做法是先在线核验，再实地参观感受环境。ChildCare.gov 建议家长核对机构属于持牌（licensed）、注册（registered）还是法定豁免（legally exempt），并查看检查报告（inspection report）、投诉记录和州级质量评级。 资质、安全和师生比 执照是否有效、最近一次检查是否有重大问题、背景审查和急救培训记录是否清晰，以及各年龄段的师生比例是否有明确说明，都是需要留意的内容。各州规定不同，不应把其他州的师生比例直接套用到本州。 实地参观时注意事项 目前哪个年龄段有空余名额，候补名单多久更新一次？ 学费按周还是按月收取，包含哪些项目？ 孩子生病、缺勤、放假或机构停课时，是否仍需支付保位费用？ 如厕训练、午睡、餐食和过敏管理如何安排？ 每天的接送、门禁、紧急联系人和迟接政策是什么？

排候补名单和准备报名材料要注意事项 太晚报名容易错过理想的入学档期。热门地区的机构通常需要先排候补名单，再安排参观和正式录取。 常见时间线与所需文件 先确认年龄组、目标入学月份，以及是否收取候补费。 获得名额后提交申请表，常见材料包括身份证明、住址证明、免疫记录、紧急联系人和接送授权书。 入学前补齐体检报告、自动扣费授权和家长手册签字。