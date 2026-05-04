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子女教育

美国学校假期完整指南：2025-2026年及2026-2027年

计划在美国安排家庭度假？这里为您提供2025-2026学年和2026-2027学年的美国学校假期日期，以及为华人家长准备的实用规划建议。

明亮的美国学校教室内，一名女老师正在黑板前授课，多名学生举手准备回答问题。
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已更新 4-5-2026

如果您需要在假期期间继续工作，提前知晓假期安排也便于您做好托儿准备。

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美国公立学校假期概览

美国各地的学校假期安排各不相同。全美有超过13,000个学区，每个学区自行设定假期日期，但总体上遵循相似的模式。美国学年通常包括两个主要假期（圣诞节/寒假和暑假），以及较短的假期，如感恩节假期(几天)和春假(通常约一周)。

此外，学校可能会在联邦公共假日、州假日或学校特定活动日额外放假。一些学区还会在2月左右安排寒假中期休息（mid-winter break）。

要查询确切的假期日期，请咨询您所在的学区、州教育部门或孩子就读的学校。

美国的国际学校通常自行设定校历。虽然与当地学校时间表相似，但可能略有不同——例如，某些季节的假期可能更长，以适应外籍家庭的需求。请务必向孩子的学校确认完整详情。

2025-2026学年美国学校假期日期

2025-2026学年纽约公立学校假期

日期可能因学区而异——请向您的学校确认。

假期名称日期
开学第一天2025年9月4日至8日
感恩节假期2025年11月27日至28日
寒假/圣诞节学校假期2025年12月24日至2026年1月2日(大多数学校)
春假(Spring Break)2026年4月6日至10日
暑假2026年6月27日至9月7日

您可以在School Holidays网站上按各州搜索具体日期。

2026-2027学年纽约公立学校假期

日期可能因学区而异——请向您的学校确认。

感恩节假期2026年11月26日至27日
寒假/圣诞节学校假期2026年12月24日至2027年1月1日
马丁·路德·金纪念日2027年1月19日
寒假中期休息(Mid-Winter Recess)2027年2月16日至20日
春假(Spring Recess)2027年4月2日至10日
阵亡将士纪念日(Memorial Day)2027年5月25日
学年最后一天2027年6月24-26日

2026-27学年美国学校假期日期

日期可能因学区而异——请向您的学校确认。

假期名称日期
开学第一天各州不同——最早从7月下旬到最晚9月初
秋假(Fall Break)仅部分州的学区放假(主要在南部和中西部)；从9月下旬(最早)到10月中旬(最晚)，放假几天到一周不等
感恩节假期11月23日至27日之间，放假2天到1周不等
寒假/圣诞节学校假期2026年12月21日至2027年1月4日(大多数学校)
春假(Spring Break)为期一周的假期，最早从3月8日开始，最晚从4月12日开始
暑假通常放假8-11周，最早从5月23日左右开始，最晚到6月下旬开始

您可以在School Holidays网站上按各州搜索具体日期。

纽约公立学校假期的特殊之处

  • 宗教假日：纽约公立学校在犹太新年(Rosh Hashanah)和赎罪日(Yom Kippur)放假，这在全美并不常见，体现了纽约庞大的犹太社区影响力
  • 农历新年(Lunar New Year)：自2015年起，纽约公立学校在农历新年放假一天，这对华人家庭来说是重大利好，方便孩子参与家庭庆祝活动
  • 开斋节(Eid al-Fitr)和古尔邦节(Eid al-Adha)：纽约公立学校也承认这两个穆斯林重要节日为法定假日

如何获取最新的纽约公立学校假期信息

  • 官方网站：访问纽约市教育局官网查看最新校历
  • 学校通讯：您孩子就读学校会通过电子邮件或家长通讯发送假期提醒
  • NYC Schools Account： 注册NYC Schools账户可接收个性化的学校通知和日历更新

纽约市教育局通常会在每年春季公布下一学年的完整校历。如遇恶劣天气(如暴风雪)导致的临时停课，教育局会通过官网、社交媒体和新闻媒体及时通知家长。

美国公共假期有哪些?

美国每年有11个联邦假日，此外各州和地方还有额外的假日。学校通常会在这些日子关闭，例如劳工节(Labor Day)或马丁·路德·金纪念日(Martin Luther King，Jr. Day)。请向您的学校或学区确认这些日子的具体放假安排。

给在美华人家长的实用建议

学校假期的财务规划

如果您计划在学校假期期间度假，以下是一些实用建议：

  • 制定假期预算，考虑汇率波动因素
  • 选择最具成本效益的海外消费方式
  • 提前规划可能需要进行的国际支付，例如活动费用或住宿预订

开设Wise多币种账户可以帮助您管理假期财务。您可以持有和兑换40+种货币，并使用Wise 多币种卡在150+个国家/地区消费。（Wise服务的可用性可能因地区而异；Wise卡的申请需符合资格要求。）

学校假期期间的托儿安排

如果孩子的学校假期与您的工作时间冲突，您可以考虑多种托儿选择。具体服务因居住地而异，但通常包括：

  • 托儿中心(Child Care Centers)
  • 青少年俱乐部和社区中心
  • 学校组织的假期项目
  • 假期营地(Vacation Camps)
  • 家庭式托儿服务提供者
  • 互惠生(Au Pairs)/保姆(Nannies)
  • 临时保姆(Babysitters)

您的学校或学区网站应该有相关服务信息。您也可以在ChildCare.gov网站上搜索托儿机构和活动。

美国10个优质夏令营推荐

美国有许多寓教于乐的夏令营，孩子们可以在学校假期期间学习和玩耍，包括：

您可以在美国营地协会(ACA)American Summer CampsWorld Camps等网站上搜索全美各地的夏令营。

Author

Lily Li

关于作者

Lily 是一名拥有 10 年以上经验的数字营销专家，专注于市场营销策略，流量增长和网站优化。2023 年，她在 Wise 工作，作为 SEO 内容团队成员负责管理英文和中文两个博客。在此之前，她曾在中国担任多家国际网站的 Growth Lead，积累了丰富的市场增长经验。

目前 Lily 定居比利时布鲁塞尔，继续在金融行业担任资深市场策略专家。她喜欢在欧洲的 expat 生活方式，并能流利使用英语和法语工作和生活。