美国学校假期完整指南：2025-2026年及2026-2027年

如果您需要在假期期间继续工作，提前知晓假期安排也便于您做好托儿准备。
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💡 聪明家长的假期省钱秘籍
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美国公立学校假期概览
美国各地的学校假期安排各不相同。全美有超过13,000个学区，每个学区自行设定假期日期，但总体上遵循相似的模式。美国学年通常包括两个主要假期（圣诞节/寒假和暑假），以及较短的假期，如感恩节假期(几天)和春假(通常约一周)。
此外，学校可能会在联邦公共假日、州假日或学校特定活动日额外放假。一些学区还会在2月左右安排寒假中期休息（mid-winter break）。
要查询确切的假期日期，请咨询您所在的学区、州教育部门或孩子就读的学校。
美国的国际学校通常自行设定校历。虽然与当地学校时间表相似，但可能略有不同——例如，某些季节的假期可能更长，以适应外籍家庭的需求。请务必向孩子的学校确认完整详情。
2025-2026学年美国学校假期日期
2025-2026学年纽约公立学校假期
日期可能因学区而异——请向您的学校确认。
|假期名称
|日期
|开学第一天
|2025年9月4日至8日
|感恩节假期
|2025年11月27日至28日
|寒假/圣诞节学校假期
|2025年12月24日至2026年1月2日(大多数学校)
|春假(Spring Break)
|2026年4月6日至10日
|暑假
|2026年6月27日至9月7日
您可以在School Holidays网站上按各州搜索具体日期。
2026-2027学年纽约公立学校假期
日期可能因学区而异——请向您的学校确认。
|感恩节假期
|2026年11月26日至27日
|寒假/圣诞节学校假期
|2026年12月24日至2027年1月1日
|马丁·路德·金纪念日
|2027年1月19日
|寒假中期休息(Mid-Winter Recess)
|2027年2月16日至20日
|春假(Spring Recess)
|2027年4月2日至10日
|阵亡将士纪念日(Memorial Day)
|2027年5月25日
|学年最后一天
|2027年6月24-26日
2026-27学年美国学校假期日期
日期可能因学区而异——请向您的学校确认。
|假期名称
|日期
|开学第一天
|各州不同——最早从7月下旬到最晚9月初
|秋假(Fall Break)
|仅部分州的学区放假(主要在南部和中西部)；从9月下旬(最早)到10月中旬(最晚)，放假几天到一周不等
|感恩节假期
|11月23日至27日之间，放假2天到1周不等
|寒假/圣诞节学校假期
|2026年12月21日至2027年1月4日(大多数学校)
|春假(Spring Break)
|为期一周的假期，最早从3月8日开始，最晚从4月12日开始
|暑假
|通常放假8-11周，最早从5月23日左右开始，最晚到6月下旬开始
您可以在School Holidays网站上按各州搜索具体日期。
纽约公立学校假期的特殊之处
- 宗教假日：纽约公立学校在犹太新年(Rosh Hashanah)和赎罪日(Yom Kippur)放假，这在全美并不常见，体现了纽约庞大的犹太社区影响力
- 农历新年(Lunar New Year)：自2015年起，纽约公立学校在农历新年放假一天，这对华人家庭来说是重大利好，方便孩子参与家庭庆祝活动
- 开斋节(Eid al-Fitr)和古尔邦节(Eid al-Adha)：纽约公立学校也承认这两个穆斯林重要节日为法定假日
如何获取最新的纽约公立学校假期信息
- 官方网站：访问纽约市教育局官网查看最新校历
- 学校通讯：您孩子就读学校会通过电子邮件或家长通讯发送假期提醒
- NYC Schools Account： 注册NYC Schools账户可接收个性化的学校通知和日历更新
纽约市教育局通常会在每年春季公布下一学年的完整校历。如遇恶劣天气(如暴风雪)导致的临时停课，教育局会通过官网、社交媒体和新闻媒体及时通知家长。
美国公共假期有哪些?
美国每年有11个联邦假日，此外各州和地方还有额外的假日。学校通常会在这些日子关闭，例如劳工节(Labor Day)或马丁·路德·金纪念日(Martin Luther King，Jr. Day)。请向您的学校或学区确认这些日子的具体放假安排。
给在美华人家长的实用建议
学校假期的财务规划
如果您计划在学校假期期间度假，以下是一些实用建议：
- 制定假期预算，考虑汇率波动因素
- 选择最具成本效益的海外消费方式
- 提前规划可能需要进行的国际支付，例如活动费用或住宿预订
开设Wise多币种账户可以帮助您管理假期财务。您可以持有和兑换40+种货币，并使用Wise 多币种卡在150+个国家/地区消费。（Wise服务的可用性可能因地区而异；Wise卡的申请需符合资格要求。）
学校假期期间的托儿安排
如果孩子的学校假期与您的工作时间冲突，您可以考虑多种托儿选择。具体服务因居住地而异，但通常包括：
- 托儿中心(Child Care Centers)
- 青少年俱乐部和社区中心
- 学校组织的假期项目
- 假期营地(Vacation Camps)
- 家庭式托儿服务提供者
- 互惠生(Au Pairs)/保姆(Nannies)
- 临时保姆(Babysitters)
您的学校或学区网站应该有相关服务信息。您也可以在ChildCare.gov网站上搜索托儿机构和活动。
美国10个优质夏令营推荐
美国有许多寓教于乐的夏令营，孩子们可以在学校假期期间学习和玩耍，包括：
- Timber Lake Camp(纽约州)
- Camp Laurel(缅因州)
- Camp Echo(密歇根州)
- Amplify Sleep Away Camp(加利福尼亚州)
- Big Lake Youth Camp(俄勒冈州)
- Cheley Camps(科罗拉多州)
- Camp Horseshoe(威斯康星州)
- Blue Star Camps(北卡罗来纳州)
- Camp Champions(德克萨斯州)
- Camp Tawanda(宾夕法尼亚州)
您可以在美国营地协会(ACA)、American Summer Camps和World Camps等网站上搜索全美各地的夏令营。