美国学校假期完整指南：2025-2026年及2026-2027年

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美国公立学校假期概览

美国各地的学校假期安排各不相同。全美有超过13,000个学区，每个学区自行设定假期日期，但总体上遵循相似的模式。美国学年通常包括两个主要假期（圣诞节/寒假和暑假），以及较短的假期，如感恩节假期(几天)和春假(通常约一周)。

此外，学校可能会在联邦公共假日、州假日或学校特定活动日额外放假。一些学区还会在2月左右安排寒假中期休息（mid-winter break）。

要查询确切的假期日期，请咨询您所在的学区、州教育部门或孩子就读的学校。

美国的国际学校通常自行设定校历。虽然与当地学校时间表相似，但可能略有不同——例如，某些季节的假期可能更长，以适应外籍家庭的需求。请务必向孩子的学校确认完整详情。