Comprar um carro nos EUA: guia completo para expatriados

Principais destaques Você pode comprar e registrar um carro nos EUA com poucas restrições — mas lembre-se de que precisará de uma carteira de habilitação válida para sair dirigindo após a compra

Ao registrar seu carro, você deve apresentar um conjunto de documentos que comprovem a propriedade legal e pagar tarifas que variam de acordo com o tipo de veículo e outros fatores

Você pode dirigir nos EUA com sua carteira estrangeira por um curto período antes de precisar convertê-la para uma carteira local — isso depende do estado e de onde sua carteira foi emitida

Ao dirigir, você deve carregar sua carteira de habilitação e o documento de registro do veículo — em alguns estados, você também precisa de adesivos de registro nas placas

É obrigatório ter, no mínimo, seguro de responsabilidade civil por danos pessoais a terceiros, que pode ser contratado por meio de um corretor

Para fazer uma compra importante como um carro nos EUA, você pode conseguir uma condição melhor pagando com a Wise. A Wise permite converter moedas com a taxa de câmbio comercial e tarifas baixas — ótimo para quem está comprando como expatriado

Como comprar um carro nos EUA: passo a passo Vamos direto ao ponto — veja como comprar um carro nos EUA em alguns passos simples: 1. Defina um orçamento e garanta o financiamento: O preço de compra de um carro nos EUA pode variar enormemente dependendo do tipo, da idade e do estado do veículo. Para facilitar o processo de compra, é recomendável começar com um orçamento realista. Você pode optar por pagar o carro à vista, fazer um empréstimo nos EUA ou no seu país de origem, usar um plano de compra parcelada ou obter financiamento direto pelo revendedor, por exemplo. Cada opção tem suas próprias vantagens e desvantagens. Se você estiver enviando dinheiro de outro país para os EUA para pagar pelo veículo, confira a Wise como uma opção segura e de baixo custo para transferir dinheiro pelo site e pelo aplicativo da Wise. 2. Pesquise e escolha um veículo: Agora que você sabe quanto tem para gastar, pode pesquisar qual carro atende às suas necessidades. Há muitos sites para se inspirar — considere se quer comprar um carro novo ou usado e, em seguida, dedique algum tempo buscando e filtrando as opções nos sites de concessionárias ou nos grandes sites de revenda da sua região. 3. Due diligence e inspeções (essencial para carros usados): Quando você compra um carro novo de uma concessionária, tem um ponto de contato caso tenha dúvidas sobre o histórico ou as condições do veículo — mas comprar um carro de segunda mão por meio de um vendedor particular significa que você mesmo precisará inspecioná-lo. Passos importantes incluem verificar o veículo e seu histórico, o que você pode fazer por sites como o Carfax. Você pode gerar um relatório sobre o veículo específico, que cobre proprietários anteriores, acidentes e outros fatores importantes que podem afetar o valor e a segurança do veículo. Ao visitar o veículo, certifique-se de avaliar bem as suas condições e considere pedir a um mecânico que o verifique para identificar possíveis problemas que você não consiga ver imediatamente. 4. Reúna a documentação: Ao adquirir o veículo, o vendedor precisará entregar alguns documentos importantes, e você deverá registrar o carro em seu nome no Departamento de Veículos Motorizados (DMV) da sua região. O processo exato pode variar um pouco de estado para estado. Na Califórnia, por exemplo, o vendedor deve notificar a venda em até 5 dias, e o comprador tem 10 dias a partir da compra para transferir o registro do veículo para o seu nome. 5. Efetue o pagamento: O próximo passo é pagar pelo seu novo carro. A forma de pagamento depende do vendedor — em uma concessionária, você pode pagar por transferência bancária, dinheiro em espécie ou cheque. As concessionárias podem aceitar pagamentos com cartão de crédito, mas nem todas o fazem — e pode ser que tarifas adicionais sejam cobradas para esse tipo de pagamento. Vendedores particulares costumam preferir transferência bancária ou dinheiro em espécie. Se você estiver pagando por transferência bancária em uma moeda diferente de dólares, a Wise pode ser uma boa opção, com suporte para pagamentos rápidos e seguros que usam a taxa de câmbio comercial e tarifas baixas e transparentes. 6. Transfira a propriedade e registre o carro: Após a conclusão da venda, você precisará registrar o carro em seu nome. Esse processo exige alguns documentos, mas geralmente é bastante simples de seguir. Diferentes estados podem operar essa etapa de forma ligeiramente diferente, portanto, verifique os detalhes do estado em que você mora. Geralmente, você tem cerca de 10 dias a partir da posse do carro para registrá-lo. 7. Contrate um seguro: Antes de dirigir seu veículo, certifique-se de ter, no mínimo, o seguro obrigatório de responsabilidade civil por danos pessoais a terceiros. A maioria dos motoristas opta por uma apólice mais abrangente para maior tranquilidade — embora isso aumente os custos. Seguros Seguro nos EUA: guia para expatriados Leia mais

Quem pode comprar um carro nos EUA? Você pode comprar um carro nos EUA com poucas restrições. Não é preciso nem ter carteira de habilitação — mas você precisaria de uma carteira válida para realmente dirigir o carro após a compra. Não há restrições para não residentes comprarem um veículo nos EUA, desde que cumpram todos os requisitos locais, incluindo ter um seguro adequado e transferir a propriedade do veículo para o seu nome. Quais são os documentos necessários para comprar um carro nos EUA? Ao comprar um veículo, o vendedor provavelmente solicitará seu documento de identidade e comprovante de residência. Após a transferência da propriedade, o vendedor entregará os documentos do veículo para que você possa registrá-lo em seu nome. Em seguida, são necessários outros documentos para registrar o veículo junto às autoridades. Os estados gerenciam o processo de registro, portanto, você precisará verificar os detalhes exatos com base em onde mora. De modo geral, para registrar seu novo veículo, você precisará de: Documento de identidade e comprovante de residência

O título do novo veículo (às vezes chamado de “pink slip”), assinado pelo vendedor

Informações sobre a quilometragem, se o veículo tiver menos de 10 anos

Pode ser necessário um certificado de emissões (smog certificate)

Pagamento das tarifas e impostos pertinentes Se você comprar de uma concessionária, o revendedor poderá oferecer ajuda no processo de registro do novo veículo. Normalmente, você precisará registrar seu veículo pessoalmente em uma unidade física do DMV. É permitido usar uma carteira de habilitação estrangeira nos EUA? Sim. Você pode usar sua carteira estrangeira para dirigir nos EUA por cerca de 3 meses, embora isso varie dependendo do estado e de onde sua carteira foi emitida. Em geral, pessoas com carteiras do Canadá e do México têm mais flexibilidade em comparação, por exemplo, com alguém com carteira europeia. Você só pode dirigir as categorias de veículos cobertas pela sua carteira estrangeira e deve portá-la o tempo todo. Se sua carteira não estiver em inglês, você também pode precisar de uma tradução aprovada ou de uma permissão internacional de direção.

Entendendo o custo real: custo total de propriedade O custo total de possuir um carro nos EUA vai além dos custos iniciais de compra. Veja outros pontos a considerar: Tarifas de registro: Você paga isso ao assumir a propriedade e registrar seu novo carro. Os custos variam de acordo com o estado e o tipo de veículo. Consulte o site do DMV do seu estado, que provavelmente terá uma calculadora para ajudá-lo a avaliar os custos a serem pagos.

Você paga isso ao assumir a propriedade e registrar seu novo carro. Os custos variam de acordo com o estado e o tipo de veículo. Consulte o site do DMV do seu estado, que provavelmente terá uma calculadora para ajudá-lo a avaliar os custos a serem pagos. Inspeção técnica: Embora não seja obrigatório ter um mecânico para inspecionar o carro que você vai comprar, é uma boa ideia pedir a um especialista que verifique o veículo antes de pagar.

Embora não seja obrigatório ter um mecânico para inspecionar o carro que você vai comprar, é uma boa ideia pedir a um especialista que verifique o veículo antes de pagar. Seguro obrigatório: Você deve ter, no mínimo, seguro de responsabilidade civil por danos pessoais a terceiros. Os custos variam muito dependendo do nível de cobertura, do histórico de direção e do tipo de veículo.

Você deve ter, no mínimo, seguro de responsabilidade civil por danos pessoais a terceiros. Os custos variam muito dependendo do nível de cobertura, do histórico de direção e do tipo de veículo. Custos de conformidade ao importar: importar um veículo para os EUA pode ser muito caro, e um fator importante é que seu veículo deve atender às normas locais de segurança e emissões — caso contrário, você será obrigado a fazer as adaptações necessárias, reexportá-lo ou destruí-lo.

importar um veículo para os EUA pode ser muito caro, e um fator importante é que seu veículo deve atender às normas locais de segurança e emissões — caso contrário, você será obrigado a fazer as adaptações necessárias, reexportá-lo ou destruí-lo. Custos contínuos: Por fim, inclua no orçamento os custos contínuos, como combustível, manutenção, reparos e estacionamento. O custo do combustível no momento da pesquisa era de aproximadamente US$ 0,89 por litro. Também pode ser interessante: Serviços bancários nos EUA: Guia completo para expatriados Leia mais

Transferindo dinheiro para comprar um carro nos EUA: comparação de tarifas Enviar dinheiro para o exterior pode ser complicado, com taxas de câmbio ruins, tarifas ocultas e transferências lentas. Como alguns provedores e bancos cobram tarifas ocultas, é importante analisar o valor total recebido, e não apenas as tarifas de transferência. Outros custos podem ser adicionados à taxa de câmbio e podem ser uma surpresa — podendo fazer com que o destinatário receba menos do que o esperado. Veja um exemplo. Imagine que você está pagando pelo seu carro nos EUA a partir da Europa e precisa enviar euros para os EUA para serem convertidos em dólares e depositados na concessionária. Veja quanto a transferência custaria com a Wise em comparação com o La Banque Postale, na França, ao comprar um modelo popular de Honda: Wise La Banque Postale Honda Accord LX (preço em dólares) US$ 28.295 US$ 28.295 Tarifas de transferência € 113,70 € 37,90 Taxa de câmbio 1,15975 1,15287 Total enviado em euros € 24.511 € 24.581 Como você pode ver, o carro acaba custando mais em euros se você pagar pelo La Banque Postale — mesmo que o La Banque Postale tenha uma tarifa de transferência mais baixa para pagamentos internacionais em moeda estrangeira. Isso acontece porque o La Banque Postale aplica uma margem sobre a taxa de câmbio — uma tarifa adicionada à taxa de conversão. Isso é difícil de perceber, mas pode fazer uma grande diferença em um pagamento de alto valor como esse. Neste caso, a margem adiciona um custo extra de € 147,90 à transferência. A Wise pode ajudá-lo a economizar em transferências internacionais, oferecendo a taxa de câmbio comercial, tarifas baixas e pagamentos rápidos e seguros. Além disso, se preferir, você pode abrir uma conta internacional da Wise para guardar e gerenciar dinheiro em várias moedas quando você viver um estilo de vida internacional. Ir para a Wise

Onde comprar carros nos EUA Veja alguns dos diferentes lugares onde você pode comprar um carro nos EUA para decidir qual é o mais adequado para você. Concessionárias de carros novos Os EUA têm muitas concessionárias de carros novos, operadas por empresas como Penske Automotive Group e Lithia Motors. Você pode encontrar concessionárias locais para o tipo de carro que prefere fazendo uma busca online. Ao escolher uma concessionária de carros novos, verifique se ela tem acreditação oficial e opte por uma bem estabelecida com boa reputação em atendimento ao cliente. Usar uma concessionária pode permitir acesso a boas opções de troca e garantia, embora os preços sejam bastante padronizados, o que pode tornar mais difícil encontrar uma pechincha. Concessionárias de carros usados Se você estiver comprando um carro de segunda mão, pode ir a uma concessionária de usados perto de casa para ver os veículos disponíveis em estoque. É provável que você encontre uma grande variedade de tamanhos e serviços de concessionárias — se você estiver procurando garantia ou financiamento além do veículo em si, vale a pena pesquisar para encontrar uma concessionária que ofereça tudo em um só lugar. Compra de carros online Os sites de venda como o cars.com oferecem funções de pesquisa abrangentes para ajudá-lo a encontrar veículos de vendedores particulares e concessionárias. Procurar o seu próximo carro nos EUA online facilita muito a comparação das opções e a criação de uma lista de candidatos. No entanto, é provável que você precise fazer as verificações de due diligence por conta própria, e a plataforma não poderá ajudar se houver problemas. Certifique-se de entender as proteções legais oferecidas pelo site que você escolher antes de comprar. Outros vendedores particulares Além dos grandes sites de vendas online, você também pode encontrar vendedores particulares anunciando localmente, em jornais e estabelecimentos comerciais, ou por indicações. Com sorte, você pode encontrar uma ótima pechincha, mas nesse caso é muito improvável que você tenha muita proteção legal ou garantia caso o veículo apresente problemas ou defeitos que você desconhecia. Se você for ao encontro de vendedores particulares, tome precauções de segurança, como informar alguém onde você está, verificar a identidade do vendedor e pesquisar o histórico do veículo para garantir que ele pode ser vendido legalmente por aquela pessoa.

Carros elétricos e híbridos Carros híbridos e totalmente elétricos estão crescendo em popularidade nos EUA. Até o final de 2024, fontes governamentais informaram que mais de 20% das vendas de veículos leves eram híbridos, elétricos ou híbridos plug-in. As Tesla estão entre as marcas de veículos elétricos mais populares, com perto de 50% do mercado em alguns momentos — outras marcas populares incluem Ford, Chevrolet e Hyundai. Anteriormente, havia créditos fiscais federais para algumas vendas de veículos elétricos, que foram extintos no momento da pesquisa. No entanto, como essas políticas e abordagens são revisadas com frequência, vale a pena verificar as informações mais atualizadas antes de decidir comprar.

Preços de carros nos EUA Como era de se esperar, os preços dos carros nos EUA variam bastante, com diferentes faixas de preço para cada categoria e marca de veículo. A boa notícia é que existem diversas formas de ter uma boa ideia dos custos do veículo, especialmente se você estiver planejando comprar um carro novo. Uma forma de ter uma ideia dos custos de carros novos é consultar um site agregador de preços como o Numbeo, que reúne informações de usuários sobre o custo de vida em diferentes países e cidades. Esses dados são dinâmicos e mudam com frequência para refletir uma visão atualizada do custo médio de tudo, desde uma cerveja em um bar até um carro. Veja uma ideia dos custos de compra de um carro novo nos EUA com base nesses dados: Tipo de carro Custo médio em dólares Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) US$ 34.501,73 Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (ou carro novo equivalente) US$ 26.049,10 Dados retirados do Numbeo cost of living data, 17/11/2025 Outra opção é escolher o tipo de carro que você gosta e consultar um site de concessionária específico. Para dar uma ideia, veja os preços anunciados para vários modelos do Hyundai 2026 — uma das marcas de carro mais populares nos EUA: Tipo de carro Preço de tabela em dólares Elantra Hybrid US$ 25.450 Sonata Gas US$ 27.300 Palisade Hybrid SUV US$ 47.520 Santa Fe SUV US$ 34.800 *Detalhes retirados de recursos online, 17/11/2025

Importando um carro para os EUA Importar um carro para os EUA é possível, mas existem algumas barreiras importantes a serem consideradas. Os carros devem estar totalmente em conformidade com a legislação americana, o que pode significar fazer alterações extensas no veículo para que ele possa entrar no país. Mesmo que o custo inicial do veículo seja menor em outro lugar, você precisará avaliar os custos e a burocracia em relação ao ganho de preço que pode obter comprando o veículo em outro país. Se você decidir importar seu próximo veículo para os EUA, usar importadores especializados pode ajudar o processo a correr com muito mais fluidez do que a importação por conta própria. Você terá um especialista disponível para ajudá-lo a percorrer todos os processos necessários e garantir que todas as suas obrigações legais sejam cumpridas adequadamente. Bancos Melhores formas de receber dinheiro do exterior nos EUA Leia mais Processo e requisitos de importação O processo de importação de um veículo para os EUA envolve vários custos diferentes, que podem incluir: Direitos aduaneiros

Tarifas de registro do veículo

Impostos federais ou estaduais, como o imposto sobre veículos de alto consumo (gas guzzler tax) Para ajudá-lo a decidir se vale a pena no seu caso, veja as etapas básicas para importar um veículo para os EUA: Pesquise se o seu veículo pode ser importado legalmente ou se são necessárias modificações — geralmente, seu veículo precisa ser aprovado por certificação ou isenção para comprovar que atende aos padrões de segurança e ambientais Reúna os documentos necessários: incluindo o conhecimento de embarque do transportador, a nota de venda, o registro estrangeiro, o formulário EPA 3520-1 e o formulário DOT HS-7 Limpe seu carro antes do embarque: faça uma lavagem a vapor ou limpeza completa no carro antes do envio — um requisito ambiental Obtenha o desembaraço aduaneiro pagando todos os impostos necessários — usar um agente facilita muito esse processo Registre seu veículo de acordo com os requisitos locais do seu estado Lembre-se de que o processo pode variar dependendo do tipo de veículo e do local de importação. Alguns veículos devem ser importados por meio de um importador comercial independente (ICI), o que pode ser um processo muito caro. Se você precisar pagar impostos ou tarifas de outro país, pode reduzir os custos de conversão de moeda usando a Wise. Abra uma conta na Wise e adicione dinheiro na moeda que preferir. Você pode então pedir um cartão da Wise para efetuar seu pagamento de forma digital, com conversão de moeda que usa a taxa de câmbio comercial e sem tarifa de transação internacional. Saiba mais sobre a Wise

Equipamentos e documentação obrigatórios Você é obrigado a portar sua carteira de habilitação e o comprovante de registro do carro ao dirigir nos EUA. Também é obrigatório por lei ter um seguro adequado — mantenha a comprovação física ou digital no veículo caso um policial a solicite. Alguns estados exigem que você exiba adesivos de registro em uma ou nas duas placas, que podem precisar ser atualizados anualmente. Verifique as regras do seu estado para garantir a conformidade. Além disso, existem muitos itens recomendados para manter no carro, como um kit de primeiros socorros, pneu sobressalente e colete de alta visibilidade. Você deve garantir que todos os passageiros usem cintos de segurança e que as crianças usem os assentos de segurança adequados de acordo com sua altura, peso e idade ao dirigir.

Dicas para comprar um carro nos EUA Comprar um carro nos EUA significa verificar se o veículo está sendo vendido legalmente e se está em condições de circular — se você não tiver confiança em navegar pelo processo, comprar de uma concessionária pode trazer mais tranquilidade

Desconfie de ofertas boas demais para serem verdade. Como em outros lugares do mundo, criminosos nos EUA podem tentar aplicar golpes em compradores de carros de diversas formas

Assegure o seguro do carro antes de dirigir — corretores podem ser uma boa forma de navegar por um mercado desconhecido e conseguir um ótimo negócio

Se você estiver comprando com uma moeda estrangeira, use a Wise para enviar seu pagamento, com a taxa de câmbio comercial e tarifas baixas e transparentes

Conclusão Comprar um carro nos EUA não é muito difícil, mas pode não funcionar da mesma forma que você está acostumado no seu país de origem. É importante entender os requisitos legais para comprar e registrar um veículo e o que você deve fazer para dirigir legalmente nos EUA. Além disso, como manter um veículo não é barato, certifique-se de incluir no orçamento os custos contínuos, como seguro, combustível e manutenção. Economize ao comprar um veículo do exterior com a Wise. A Wise pode ser uma parceira financeira indispensável para quem navega por transferências internacionais e busca formas transparentes e econômicas de gerenciar os recursos para a compra de um carro. Obtenha a taxa de câmbio comercial, pagamentos seguros e um serviço rápido e eficiente. Conheça a Wise 🌎

Perguntas frequentes (FAQ) Como faço para transferir dinheiro do meu país de origem para pagar por um carro nos EUA? Conheça a Wise como uma opção econômica para enviar dinheiro para os EUA para o seu novo carro. As transferências da Wise podem ser enviadas para os EUA a partir de mais de 140 países, com tarifas baixas e transparentes e a taxa de câmbio comercial sem nenhuma margem adicional. Os limites são altos, e há descontos para transferências de valor elevado. Além disso, você terá apoio de uma equipe de suporte dedicada para transferências de valor elevado, se precisar. Como posso evitar perder dinheiro na conversão de moeda ao comprar um carro? Ser prejudicado na taxa de câmbio é uma grande preocupação para expatriados que compram itens de alto valor. Escolher um provedor que usa a taxa de câmbio comercial sem tarifas ocultas pode ajudar. A Wise tem uma estrutura de tarifas transparente, taxas competitivas e oferece a taxa de câmbio comercial para que você gaste menos em tarifas. Um residente temporário pode comprar um carro nos EUA? Geralmente, você pode comprar um carro nos EUA como residente temporário. Lembre-se de que alguns estados podem exigir que você obtenha uma carteira de habilitação local em apenas 3 meses após sua chegada. Preciso de crédito para comprar um carro nos EUA? Você pode comprar um carro nos EUA à vista ou, se tiver histórico de crédito local, pode se qualificar para um empréstimo ou financiamento.