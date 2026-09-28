Como obter a cidadania portuguesa por meio dos avós

Se você não tem certeza por onde começar, parta de duas perguntas: o seu avô ou a sua avó era português(a), e você consegue comprovar esse vínculo com registros civis? Este guia explica quem se qualifica, quais documentos são necessários, qual é o papel da comprovação do idioma, como fazer o pedido e o que fazer quando os registros estão ausentes. Trata-se de informação geral, não de aconselhamento jurídico, e formulários oficiais, tarifas e prazos podem mudar. Conta Wise Você é um expatriado ou está pensando em se mudar para Portugal? Gerenciar o seu dinheiro entre fronteiras não precisa ser complicado. Com uma conta da Wise, você pode manter mais de 40 moedas e pagar com o cartão de débito da Wise em mais de 150 países. Seja para gastar no exterior, receber ou enviar dinheiro para casa, a Wise pode ajudar a simplificar a gestão financeira internacional. Abra uma conta Wise

Pontos principais As autoridades portuguesas geralmente usam o termo “nacionalidade” em vez de “cidadania”.

Essa via é destinada a pessoas nascidas no exterior com um avô ou uma avó portuguesa e um vínculo familiar comprovável.

O processo geralmente exige uma cadeia documental que vai de você até o seu pai ou a sua mãe e, em seguida, até o avô ou a avó portuguesa.

O conhecimento do idioma faz parte do processo, e pode ser necessário apresentar um comprovante oficial.

Documentos estrangeiros frequentemente precisam de apostila ou legalização, além de tradução juramentada.

Você pode obter a cidadania portuguesa por meio dos avós? Em muitos casos, sim. De acordo com as regras atuais de nacionalidade portuguesa, pessoas nascidas no exterior podem solicitar a nacionalidade por meio de um avô ou uma avó portuguesa, desde que esse(a) avô/avó fosse originalmente português(a), não tenha perdido a nacionalidade portuguesa e o vínculo familiar possa ser comprovado com documentos oficiais. A história familiar, por si só, não é suficiente. Se um dos seus pais já era português(a) quando você nasceu, isso geralmente aponta para a via parental. Se o seu vínculo começa com um bisavô ou uma bisavó, consulte a via específica para bisavós. Não confunda isso com a naturalização por residência, que depende da residência legal em Portugal, e não da ancestralidade. Quem se qualifica pela via dos avós? Geralmente, você precisará de: Um avô ou uma avó portuguesa que fosse originalmente português(a) e não tenha perdido a nacionalidade portuguesa

Um vínculo documental direto de você até esse(a) avô/avó

A declaração ou o formulário de pedido adequado para a sua via de solicitação

Evidências que atendam ao requisito atual de vínculo ou de proficiência no idioma Quem não se qualifica por essa via? Se o seu caso se encaixa melhor na via parental, se baseia apenas em histórias familiares ou depende de um pedido separado de bisavós, essa provavelmente não é a via correta. As regras atuais de nacionalidade também podem impedir casos com histórico criminal desqualificante. Por exemplo, para solicitar a nacionalidade portuguesa, você não pode ter sido condenado(a) a uma pena de prisão de 3 anos ou mais por um crime que também seja punível em Portugal.

Quais documentos são necessários para a cidadania portuguesa por descendência? Para a cidadania portuguesa por descendência por meio dos avós, pense como um cartorário. O processo consiste em uma cadeia de registros de estado civil que vincula você, o seu pai ou a sua mãe, e o avô ou a avó portuguesa. Os requisitos exatos podem variar de acordo com o caso e o local de solicitação, mas a maioria dos processos inclui: Certidão de nascimento completa do requerente

Certidão de nascimento do pai ou da mãe

Certidão de nascimento do avô ou da avó portuguesa, ou referência de registro português

Registros de casamento ou mudança de nome, caso os sobrenomes tenham sido alterados

Cópia do passaporte ou documento de identidade válido

Certidões de antecedentes criminais, quando exigidas

A declaração ou o formulário de pedido específico da via

Apostilas ou legalização, além de traduções juramentadas, quando necessário Como comprovar o vínculo familiar A maioria dos requerentes comprova o vínculo por meio de certidões de nascimento de três gerações e, quando os sobrenomes não coincidem, utiliza um registro de casamento ou de mudança de nome. Por exemplo, o sobrenome de casado(a) de um dos pais pode exigir uma certidão de casamento para estabelecer o vínculo com o registro do avô ou da avó portuguesa. Como legalizar, apostilar e traduzir documentos Solicite o documento original à autoridade emissora. Obtenha a apostila ou a legalização consular, caso o país não faça parte do sistema da Apostila de Haia. Adicione uma tradução juramentada caso o idioma do documento não seja aceito. Confirme se o escritório exige originais, cópias autenticadas ou um formato específico para envio. Se os seus documentos vierem de mais de um país, siga esse processo por país. Uma apostila ausente pode paralisar todo o processo. Relocação Mudança para Portugal: o checklist essencial Leia mais

Como fazer o pedido, passo a passo Confirme que a via dos avós é a mais adequada para o seu caso. Monte a cadeia documental antes de solicitar documentos com prazo de validade curto. Reúna o comprovante de proficiência no idioma, caso o seu caso exija. Preencha a declaração ou o formulário de pedido para a sua via e faixa etária. Pague a tarifa atual usando o método aceito pelo escritório responsável pelo seu processo. Envie a documentação somente após verificar as apostilas, as traduções, as assinaturas e a consistência dos nomes. Certidões de nascimento e casamento geralmente são as primeiras a serem reunidas, enquanto certidões de antecedentes criminais e algumas cópias autenticadas são mais sensíveis ao tempo. Essa ordem ajuda a reduzir problemas de validade. Onde enviar o pedido Dependendo do seu caso, você pode protocolar o pedido na Conservatória dos Registos Centrais, em um consulado português, pelos correios ou online por meio de um representante autorizado. Use a rede consular portuguesa para encontrar o escritório com jurisdição sobre o seu local de residência, pois os detalhes da lista de verificação local podem variar. O que acontece após o envio? Após o protocolo, o Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) analisa o pedido e pode solicitar documentos adicionais. Se o pedido for aprovado, o seu nascimento será registrado no registro civil português, que é a base para os seus documentos de identidade portugueses. Gestão financeira Transferências internacionais em Portugal Leia mais

Quanto tempo leva e quanto custa? Os custos são mais fáceis de prever do que os prazos, que variam de acordo com o caso. No momento da redação deste artigo (agosto de 2026), o Consulado Geral de Portugal em Newark listava uma tarifa governamental de 175 euros para essa via, mas o escritório responsável pelo seu processo deve ser a sua fonte final de consulta antes do pagamento. Processos simples avançam mais rapidamente do que casos com documentos ausentes, discrepâncias de nomes ou documentos de vários países. Atrasos nos registros e nos consulados podem gerar mais demora. Ponto de custo ou prazo O que esperar Tarifa governamental 175 euros no momento da redação, com base nas orientações consulares atuais Custos administrativos adicionais Apostilas, traduções, solicitação de documentos, correios e possível assessoria jurídica Prazo de processamento Não há um prazo único garantido, e atrasos mais longos são comuns quando os documentos estão incompletos Custos extras que as pessoas frequentemente ignoram Planeje um orçamento para itens adicionais, como apostilas, traduções juramentadas, documentos substitutos, tarifas de courier, taxas do exame de idioma, deslocamentos e assessoria jurídica para casos complexos.

O que fazer quando documentos estão ausentes ou os nomes não coincidem? Documentos ausentes ou inconsistentes são os principais obstáculos para muitos requerentes que, de outra forma, seriam elegíveis. A ancestralidade portuguesa ajuda, mas você ainda precisa de uma cadeia documental que faça sentido para um cartorário, especialmente quando os sobrenomes não coincidem ao longo das gerações. A advogada portuguesa Joana Loureiro Veríssimo observa que registros civis ausentes, históricos familiares complexos e documentos estrangeiros que não foram devidamente apostilados são problemas recorrentes. Um exemplo comum é uma certidão de casamento estrangeira que explica uma mudança de sobrenome, mas que nunca foi apostilada. Verifique estes pontos antes de protocolar o pedido: As certidões de nascimento identificam os pais corretos?

Cada mudança de sobrenome está respaldada por uma certidão de casamento, divórcio ou mudança de nome?

O nome do local português coincide com o registro histórico?

Todos os documentos públicos estrangeiros têm a apostila ou legalização correta?

As traduções são juramentadas e correspondem ao documento original? Dica: se o local de nascimento aparecer com um nome de freguesia ou município mais antigo, pesquise as versões histórica e moderna em português antes de considerar o documento como ausente. Como reconstruir uma cadeia documental Solicite o registro civil primário primeiro. Se ele não puder ser encontrado, obtenha uma declaração oficial de inexistência de registro e verifique se registros de batismo, imigração ou outros documentos de apoio são aceitos no seu caso. Não protocole documentos substitutos simplesmente porque parecem próximos o suficiente. Pesquisa genealógica e comprovante de registro não são sempre a mesma coisa. Asian woman, laptop and sofa with documents for finance, budget planning or debt review at home. Female person, computer or paperwork with invoices for financial report, bills or expenses at house

O que acontece após a aprovação? A aprovação geralmente significa que o seu nascimento foi criado ou transcrito no registro civil português. A partir daí, o próximo passo é obter os documentos de identidade, não mais provas de ancestralidade. Para uma visão mais ampla sobre nacionalidade, o guia da Expatica sobre cidadania portuguesa aborda as outras principais vias. Como obter o Cartão de Cidadão e o passaporte Aguarde até que o registro civil português esteja disponível. Solicite o Cartão de Cidadão e o passaporte português por meio do escritório ou consulado competente. Mantenha em mãos os detalhes da aprovação e do registro, caso sejam solicitados. Também pode ser interessante Como obter a residência permanente em Portugal Leia mais