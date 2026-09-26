Cidadania portuguesa por casamento em 2026

A cidadania portuguesa por casamento é diferente do visto para cônjuge, da reunificação familiar ou da naturalização por residência. Você não precisa necessariamente morar em Portugal para seguir esse caminho, mas isso ajuda, já que será preciso comprovar vínculo com a comunidade portuguesa.

Pontos principais Três anos abrem o caminho: muitos cônjuges e alguns parceiros reconhecidos podem solicitar após mais de três anos.

muitos cônjuges e alguns parceiros reconhecidos podem solicitar após mais de três anos. Não há regra padrão de residência: esse caminho pode ser seguido a partir do exterior.

esse caminho pode ser seguido a partir do exterior. O registro em Portugal importa: casamentos realizados no exterior geralmente precisam constar no registro civil português primeiro.

casamentos realizados no exterior geralmente precisam constar no registro civil português primeiro. A taxa oficial é de 250 euros: tenha em mente que essa taxa pode mudar, e custos adicionais vêm de certidões, traduções, legalização, deslocamentos e eventuais honorários advocatícios. (conforme IRN – Taxas, verificado em 23 de setembro de 2026)

Quem pode solicitar a cidadania portuguesa por casamento? Casado(a) com um cidadão português há mais de três anos no momento do pedido

Em união de facto reconhecida judicialmente com um cidadão português há mais de três anos

Ainda nessa relação de casamento ou união no momento da declaração

Sem impedimentos legais que inviabilizem o pedido Esse caminho destina-se a estrangeiros casados com cidadãos portugueses e, em alguns casos, a parceiros em união de facto reconhecida com um cidadão português. É apenas uma das vias dentro do sistema mais amplo de cidadania portuguesa. Se o seu objetivo é se mudar para Portugal com o cônjuge, vale verificar se você precisa de nacionalidade ou de autorização de residência. A nacionalidade por casamento passa pelos canais de nacionalidade e registro civil, e não pelo sistema de residência. Vistos e Imigração Vistos de trabalho em Portugal Leia mais Casamento e união de facto não são o mesmo caminho O casamento e a união de facto podem levar à nacionalidade portuguesa, mas não são intercambiáveis. Um caso de casamento geralmente depende da certidão de casamento, enquanto um caso de união de facto exige uma sentença judicial que reconheça a união e uma nova comprovação de que ela ainda existe. A união de facto não equivale à união estável brasileira. As autoridades portuguesas geralmente exigem uma comprovação mais formal do que um endereço compartilhado ou uma situação informal de parceria. Quando o vínculo com Portugal pode ser mais fácil de comprovar O vínculo com a comunidade portuguesa costuma ser a parte mais difícil de interpretar. As orientações oficiais atuais consideram que ele é automaticamente reconhecido em algumas situações, mas os fatos ainda precisam corresponder à regra aplicável ao caso. Casamento ou união de pelo menos seis anos

Casamento ou união de pelo menos cinco anos, mais comprovante de domínio da língua portuguesa

Filhos comuns que já possuem a nacionalidade portuguesa

Residência legal em Portugal por pelo menos cinco anos

Residência legal em Portugal por pelo menos três anos, mais estudo em Portugal ou comprovante de domínio da língua portuguesa

Quais são os requisitos em 2026? Em 2026, a base legal para a nacionalidade portuguesa por casamento ainda é simples no papel: é necessário estar casado(a) ou em união de facto reconhecida com um cidadão português há mais de três anos no momento do pedido. Alguns casos também exigem comprovação de vínculo com Portugal. O Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) é responsável pelo serviço de nacionalidade. A AIMA, Agência para a Integração, Migrações e Asilo, pode ainda ser relevante se o histórico de residência embasar o processo. O que mudou em 2026? Portugal endureceu as regras para naturalização por residência a partir de 19 de maio de 2026, incluindo períodos de residência mais longos para muitos requerentes e requisitos adicionais de naturalização. Essas mudanças se aplicam aos pedidos apresentados após a entrada em vigor da nova lei, e alguns detalhes práticos ainda dependem de regulamentação complementar. O que não mudou para o caminho pelo casamento? O caminho pelo casamento ainda se baseia na regra dos três anos de relacionamento, no processo de registro civil, na eventual comprovação de vínculo com Portugal e nos mesmos impedimentos legais. Lista de verificação básica: Casado(a) ou em união reconhecida há mais de três anos

Relação ainda válida no momento do pedido

Certidões cíveis e criminais prontas no formato adequado

Qualquer comprovação de vínculo com Portugal que o caso exija

Nenhum impedimento legal que inviabilize o pedido Marcos para obter a cidadania por casamento O que cada marco pode mudar de acordo com as orientações oficiais atuais: Mais de três anos: abre o caminho, mas não elimina todas as exigências de comprovação.

abre o caminho, mas não elimina todas as exigências de comprovação. Cinco anos: pode ser relevante se você também comprovar domínio da língua portuguesa ou tiver cinco anos de residência legal em Portugal.

pode ser relevante se você também comprovar domínio da língua portuguesa ou tiver cinco anos de residência legal em Portugal. Seis anos: a falta de vínculo com Portugal pode deixar de ser fundamento para oposição.

a falta de vínculo com Portugal pode deixar de ser fundamento para oposição. Filhos portugueses: filhos comuns que já possuem a nacionalidade portuguesa também podem facilitar a comprovação do vínculo. Vistos e imigração Vistos para Portugal (2026): como imigrar e residir Leia mais Motivos que podem bloquear o pedido Condenações criminais graves: penas de prisão de três anos ou mais por crimes puníveis em Portugal podem bloquear o processo.

penas de prisão de três anos ou mais por crimes puníveis em Portugal podem bloquear o processo. Determinados cargos públicos no exterior: o exercício de cargo público não técnico em outro Estado pode ser relevante.

o exercício de cargo público não técnico em outro Estado pode ser relevante. Serviço militar voluntário: o serviço militar voluntário em outro Estado pode ser considerado.

o serviço militar voluntário em outro Estado pode ser considerado. Envolvimento com terrorismo: qualquer ligação ao terrorismo pode impedir o pedido. Se o seu caso envolver histórico criminal, serviço militar, cargo público no exterior, registros civis incomuns ou nacionalidade de filhos, verifique cuidadosamente a regra oficial ou busque orientação profissional.

Quais documentos são necessários? Confirme o caminho primeiro e, então, organize o processo com base na lista de verificação atual do IRN. As listas podem variar, e alguns casos também exigem comprovação de vínculo com Portugal. Documento A quem se refere Quem emite Formulário de pedido de nacionalidade Requerente Página de formulários do IRN Certidão de nascimento completa Requerente Registro de nascimento no país de origem Certidão de casamento ou sentença de reconhecimento de união de facto Casal Registro português ou tribunal português Certidão de nascimento do cônjuge português Cônjuge português Registro civil português Certidões de antecedentes criminais Requerente Países de nascimento, nacionalidade e residência desde os 16 anos Documentos de Portugal Do lado português, o processo geralmente depende da certidão de nascimento do cônjuge e da certidão de casamento portuguesa. Se precisar de informações sobre a documentação de casamento em Portugal, o guia da Expatica sobre casamentos em Portugal explica os aspectos básicos do registro civil. Se o casamento aconteceu no exterior, a certidão de casamento estrangeira geralmente não é suficiente por si só. Para fins de nacionalidade, o casamento normalmente precisa constar no registro civil português. Asian woman, laptop and sofa with documents for finance, budget planning or debt review at home. Female person, computer or paperwork with invoices for financial report, bills or expenses at house Documentos estrangeiros, apostilas e traduções Certidões de nascimento, antecedentes criminais e comprovantes de nacionalidade estrangeiros geralmente precisam de apostila ou legalização consular portuguesa antes de serem utilizados em Portugal. O IRN também informa que documentos em língua estrangeira geralmente precisam de uma tradução certificada para o português, embora alguns documentos públicos da União Europeia com o formulário multilíngue adequado possam ser tratados de forma diferente. A documentação estrangeira é uma das principais fontes de atraso. Verifique as regras específicas de cada país com antecedência, pois um documento válido no seu país de origem pode ser inútil em um processo de nacionalidade portuguesa sem a cadeia correta de legalização.

Como solicitar: passo a passo Organize o processo em ordem. Muitos requerentes perdem tempo preparando documentos antes de o registro civil português estar pronto. Passo 1: Registrar o casamento ou a união corretamente Se você se casou fora de Portugal, verifique se o casamento foi registrado no sistema português por meio de uma Conservatória do Registo Civil ou pela via consular correspondente antes de gastar dinheiro com o processo de nacionalidade. Passo 2: Reunir e legalizar a documentação Solicite primeiro os documentos estrangeiros mais demorados; em seguida, providencie as apostilas ou a legalização consular; depois, as traduções certificadas. Algumas certidões criminais e civis têm prazo de validade e podem expirar se forem solicitadas com muita antecedência. Passo 3: Submeter pelo canal correto Se você não tiver um representante legal, geralmente é possível se apresentar pessoalmente em um balcão de nacionalidade, cartório de registro civil ou consulado português, ou enviar o processo pelo correio para o serviço adequado. Alguns pedidos também passam pela Conservatória dos Registos Centrais, em Lisboa. O envio online existe, mas o serviço oficial de nacionalidade informa que é destinado a advogados e solicitadores que atuam como representantes. Isso é diferente dos vistos portugueses para cônjuges e familiares, que tratam de autorização de residência, e não de nacionalidade. Passo 4: Acompanhar o processo e responder a solicitações A aprovação raramente é imediata, e pedidos de documentos adicionais são comuns. Guarde cópias certificadas, salve os comprovantes de pagamento e fique atento a mensagens de acompanhamento do cartório ou do consulado, especialmente se o seu endereço, passaporte ou estado civil mudar enquanto o processo estiver em andamento. Se o seu casamento tiver ocorrido fora de Portugal, inicie a transcrição no registro civil com antecedência e guarde cópias certificadas dos principais documentos civis. Os processos costumam travar muito antes da análise final quando o histórico no registro está incompleto. Relocação Mudança para Portugal: o checklist essencial Leia mais

Quanto custa e quanto tempo leva? A taxa oficial é apenas uma parte do orçamento. Os custos reais costumam vir de certidões estrangeiras, traduções certificadas, apostilas, postagem, deslocamentos e honorários advocatícios, se você optar por um profissional. O prazo é a questão mais difícil de responder com segurança. Filas, pedidos de documentos adicionais e as mudanças de implementação de 2026 significam que qualquer prazo que você encontrar online pode estar desatualizado no momento em que você fizer o pedido. A taxa do governo e os custos de terceiros são separados

Pedidos feitos no exterior podem exigir etapas consulares ou de courier

Certidões criminais antigas podem precisar ser reemitidas

Os atrasos burocráticos podem durar mais do que a preparação dos documentos em si Taxa oficial versus custos adicionais A taxa oficial do pedido de nacionalidade para essa via é de 250 euros. Antes de pagar, confirme as instruções de pagamento atuais nas páginas do IRN ou do Ministério da Justiça e, em seguida, faça um orçamento separado para solicitação de certidões, traduções certificadas, apostilas ou legalizações, postagem, deslocamentos e eventual assistência jurídica. Prazos realistas e onde ocorrem os atrasos Não é possível garantir um prazo fixo seguro. Os atrasos costumam surgir no levantamento de documentos estrangeiros, no registro do casamento em Portugal, na tradução ou legalização, em perguntas de acompanhamento do cartório e no simples acúmulo de processos administrativos.

Quais erros atrasam ou prejudicam o pedido? Um processo claro geralmente é mais forte do que um volumoso. Confundir visto para cônjuge ou reunificação familiar com o pedido de nacionalidade

Deixar de registrar um casamento estrangeiro em Portugal antes de submeter o pedido

Enviar documentos estrangeiros sem a legalização ou tradução adequadas

Não verificar todos os requisitos em detalhe com antecedência Um conjunto de provas simples é melhor do que uma pilha de papéis aleatórios. Registros civis portugueses limpos, certidões criminais atualizadas e uma ou duas provas claras de vínculo costumam ser mais úteis do que extras irrelevantes.

O que acontece após a aprovação? Uma vez concedida a nacionalidade, o processo geralmente passa da comprovação de nacionalidade para a obtenção de documentos de cidadão. Isso normalmente significa confirmar primeiro o novo registro civil português e, em seguida, iniciar os pedidos de documentos de identificação. Os próximos passos são práticos: Confirme como a concessão de nacionalidade aparece no seu registro civil português

Solicite seus documentos de identidade de cidadão Obter o Cartão de Cidadão e o passaporte Após a aprovação, a maioria das pessoas solicita primeiro o Cartão de Cidadão, o principal documento de identificação do cidadão português. Depois disso, você pode solicitar um passaporte português, caso precise de documento de viagem. Verificar a dupla cidadania e as regras do país de origem Portugal geralmente permite a dupla nacionalidade, mas o seu outro país pode não tratar o resultado da mesma forma. Antes de usar o novo status na prática, consulte o guia da Expatica sobre dupla cidadania em Portugal e verifique as regras do seu outro país sobre nacionalidade, impostos, obrigações militares ou uso do passaporte.

Como organizar a burocracia e os pagamentos internacionais A burocracia relacionada à cidadania frequentemente envolve o pagamento de certidões, traduções, agendamentos consulares e deslocamentos em mais de um país. Se você está gerenciando euros junto com outra moeda, alguns expatriados usam uma conta da Wise para manter mais de 40 moedas, converter dinheiro, enviar e receber dinheiro e usar o cartão da Wise em mais de 150 países enquanto lidam com a burocracia internacional. Conta Wise Você é um expatriado ou está pensando em se mudar para Portugal? Gerenciar o seu dinheiro entre fronteiras não precisa ser complicado. Com uma conta da Wise, você pode manter mais de 40 moedas e pagar com o cartão de débito da Wise em mais de 150 países. Seja para gastar no exterior, receber ou enviar dinheiro para casa, a Wise pode ajudar a simplificar a gestão financeira internacional. Abra uma conta Wise