Allianz Tracking Links Test (2)

No topic
Healthcare Basics
|Offer
|Tracking Link
|DAJ – 12 month plan
|https://www.allianzcare.com/en.html?oid=1&affid=1
|Singapore Plan
|https://www.allianzcare.com/en/personal-international-health-insurance/products-and-services/specialised-international-plans/plans-for-singapore.html?oid=2&affid=1
|Flexicare – Short Term Plan 9 Months
|https://www.allianzcare.com/en/personal-international-health-insurance/products-and-services/flexicare/flexicare-application-form.html/?oid=3&affid=1
|Flexicare – Short Term Plan 6 Months
|https://www.allianzcare.com/en/personal-international-health-insurance/products-and-services/flexicare/flexicare-application-form.html/?oid=4&affid=1
|Flexicare – Short Term Plan 3 Months
|https://www.allianzcare.com/en/personal-international-health-insurance/products-and-services/flexicare/flexicare-application-form.html/?oid=5&affid=1
Updated 25-8-2025
Marie-Charlotte Pezé