Acheter à Laval et sur la Rive-Nord : prix et secteurs

Points clés Profil métro : Laval-des-Rapides et Montmorency correspondent à un budget moyen à élevé, avec une attention particulière à la densité et à la marche réelle jusqu’aux transports.

Laval-des-Rapides et Montmorency correspondent à un budget moyen à élevé, avec une attention particulière à la densité et à la marche réelle jusqu’aux transports. Profil famille : Sainte-Rose et Vimont correspondent davantage à une recherche familiale, avec un budget moyen à élevé et des vérifications à faire sur les taxes, les écoles et les trajets.

Sainte-Rose et Vimont correspondent davantage à une recherche familiale, avec un budget moyen à élevé et des vérifications à faire sur les taxes, les écoles et les trajets. Recherche d’espace : Blainville, Terrebonne et Mascouche offrent des profils variés, mais la dépendance à la voiture et le trafic pèsent davantage dans l’arbitrage.

Blainville, Terrebonne et Mascouche offrent des profils variés, mais la dépendance à la voiture et le trafic pèsent davantage dans l’arbitrage. Achat condo : Chomedey et Laval-des-Rapides peuvent offrir des options plus accessibles, avec une vigilance particulière sur la copropriété et ses fonds.

Chomedey et Laval-des-Rapides peuvent offrir des options plus accessibles, avec une vigilance particulière sur la copropriété et ses fonds. Achat maison : Vimont et Mascouche impliquent souvent un budget plus élevé ainsi que davantage d’entretien et de déneigement.

Vimont et Mascouche impliquent souvent un budget plus élevé ainsi que davantage d’entretien et de déneigement. Fonds venant de l’étranger : sécurisez votre budget et votre calendrier suffisamment tôt pour anticiper les délais et les justificatifs demandés. Wise pour préparer votre budget d’achat entre Laval, la Rive-Nord et Montréal Comparer Laval et la Rive-Nord, c’est aussi arbitrer trajets, voiture et frais réels (taxes, notaire, inspection, condo). Si une partie de vos fonds est à l’étranger, le compte Wise peut aider à convertir en CAD et à planifier un transfert avant la date de clôture, selon les modalités acceptées par le notaire. Ouvrir un compte Wise

Le bon choix part de quatre critères : votre budget réel, la fréquence de vos trajets vers Montréal, le type de bien visé et votre horizon de vie. Comparer seulement le prix affiché ou le prix au pied carré fait souvent oublier le véritable compromis entre transport, fiscalité locale et temps de déplacement. Ce que votre budget achète à Laval Sur Centris et REALTOR.ca, consultés en août 2026, de nombreux condos à Laval sont affichés autour de 300 000 à 500 000 CAD, avec des écarts selon le secteur, la superficie et le type de copropriété. De nombreuses maisons sont affichées au-dessus de 500 000 CAD. Laval-des-Rapides et Chomedey correspondent davantage aux profils qui recherchent un condo et un accès pratique aux transports, alors que Vimont, Sainte-Rose et Sainte-Dorothée correspondent davantage à un profil familial. Ces repères changent selon la rue et la date. Les repères de prix cités pour Laval ont été revalidés sur Centris et REALTOR.ca en août 2026. L’inventaire et les prix évoluent rapidement et doivent être vérifiés à nouveau au moment de votre recherche. Ce que votre budget achète sur la Rive-Nord La Rive-Nord ne forme pas un seul marché. Les prix affichés peuvent varier fortement entre Blainville, Mascouche et Rosemère selon le type de bien, le secteur et le moment de la recherche. Revalidez donc l’inventaire et les prix au moment de votre achat. Le gain d’espace peut être réel à Boisbriand, Blainville, Terrebonne ou Mascouche, mais le profil de transport change vite. C’est là que Laval garde parfois un avantage pratique.

Quels secteurs regarder selon votre profil Carte simplifiée des principaux secteurs de Laval et des villes de la Rive-Nord cités dans ce guide. Les limites sont indicatives. Lisez cette section comme un filtre, pas comme un palmarès. Le but est d’écarter rapidement les zones qui ne correspondent pas à votre rythme de vie. Secteur Profil Budget relatif Transport Vigilance Laval-des-Rapides Métro, condo Moyen Ligne orange, bus Stationnement Chomedey Condo, services Moyen Bus, auto Trafic Sainte-Rose, Vimont Famille, maison Moyen à élevé Bus, gares Deuxième trajet Rosemère, Boisbriand Familial, accès relativement court Moyen à élevé Train à Rosemère, route et services exo à Boisbriand Offre serrée Blainville, Terrebonne, Mascouche Plus d’espace Variable Train, voiture Temps variables Si vous voulez le métro et un accès rapide à Montréal Autour de Montmorency, Cartier et De la Concorde, vous conservez l’accès le plus direct au métro pour des allers-retours fréquents vers Montréal. En pratique, cela signifie souvent davantage de condos, des rues plus denses et un prix d’entrée plus tendu. Scénario type : un couple sans voiture qui travaille souvent à Montréal peut accepter un achat un peu plus cher ici si cela évite un deuxième véhicule. Si vous cherchez un cadre familial à Laval Sainte-Rose, Vimont, Duvernay et Sainte-Dorothée reviennent souvent lorsque le foyer cherche plus d’espace, un environnement résidentiel et un accès simple aux écoles, parcs et services. Comparez ensuite l’offre active, les taxes locales et le deuxième trajet du foyer. Si vous privilégiez plus d’espace côté Rive-Nord Rosemère et Boisbriand peuvent davantage convenir si vous voulez rester relativement proche de Laval ou de Montréal. Blainville, Terrebonne et Mascouche peuvent correspondre aux profils qui recherchent plus de surface et acceptent davantage de déplacements en voiture. Le vrai test reste le trajet quotidien.

Transport : métro, REM, train, bus et voiture Le transport devient vite une charge de temps chaque semaine. C’est souvent là que Laval et la Rive-Nord se différencient réellement. Mode Zones concernées Atout Limite Métro Laval sud Accès direct à Montréal Offre concentrée autour des stations REM Sainte-Dorothée et liaisons utiles Option intéressante selon le point de départ Correspondances et marche finale Train exo Rosemère, Blainville, Terrebonne, Mascouche Alternative pour les déplacements pendulaires Horaires et fréquence hors pointe Bus STL et exo Laval et Rive-Nord Maillage local utile Temps de parcours variable Voiture A-15, A-13, A-25, A-440 Flexibilité Trafic, ponts, stationnement et coût annuel Les trajets qui restent réalistes au quotidien Un trajet possible sur une carte n’est pas toujours un trajet durable cinq jours par semaine. La ligne orange via Montmorency, De la Concorde ou Cartier reste structurante, mais les correspondances en bus, la marche réelle et l’heure d’arrivée comptent autant que la station elle-même. Côté Rive-Nord, les trains et services exo peuvent être efficaces près d’une gare, tandis que la voiture via l’A-15, l’A-13, l’A-25 ou l’A-440 reste plus sensible au trafic et à l’hiver. Demandez-vous simplement si ce trajet resterait supportable un mardi matin de février. Ce qu’il faut vérifier avant de choisir un secteur Avant de trancher, vérifiez : le stationnement incitatif et la fréquence hors pointe ;

la marche réelle jusqu’au bus, au train ou au métro ;

le second trajet du foyer ;

les écoles, les courses et les services ;

le besoin éventuel d’une deuxième voiture ;

le trajet matin et soir à l’aide des outils officiels et d’une visite sur place.

Combien coûte vraiment l’achat au Québec Le prix affiché ne suffit pas. Séparez toujours les frais d’entrée et le coût annuel. Les frais à l’achat à prévoir Au Québec, la mise de fonds n’est qu’une partie du budget. Ajoutez le notaire, le droit de mutation immobilière, l’inspection, parfois l’évaluation, l’assurance habitation et les ajustements de clôture. Poste Ce que cela couvre À savoir Mise de fonds Apport demandé par le prêteur Variable selon le dossier et le financement Notaire Acte de vente, prêt et vérifications Les honoraires varient selon la complexité Droit de mutation Taxe payable après l’achat Prévoir une marge dès le début Inspection et évaluation Vérification du bien et parfois du prêt À confirmer avant l’offre finale Assurances et ajustements Assurance habitation, taxes dues et frais proratisés Important pour le budget de clôture Pour un expatrié, les surprises fréquentes concernent la preuve d’origine des fonds, le calendrier du transfert et, selon le prêt, une assurance prêt hypothécaire. Vérifiez les conditions actuelles avec votre courtier, le prêteur et l’AMF. Le coût annuel pour un propriétaire au Québec Le coût annuel d’un propriétaire au Québec repose surtout sur les taxes municipales et scolaires, l’assurance habitation, l’énergie, l’entretien et, pour un condo, les frais de copropriété. Vérifiez toujours le rôle d’évaluation et les taxes avant de vous engager. Poste Ce que cela couvre À savoir Taxes municipales et scolaires Variables selon la municipalité et la valeur imposable À vérifier par adresse Assurance habitation Protection du bien et responsabilité Diffère selon le type de propriété Électricité, chauffage, eau et services Dépend du bâtiment et des habitudes Plus visible en maison Entretien, déneigement, réparations Fonds à prévoir toute l’année Souvent sous-estimé au départ Frais de copropriété et fonds de prévoyance Surtout pour les condos Lire les procès-verbaux et le budget En pratique, une maison déplace davantage de dépenses vers l’entretien et le déneigement, alors qu’un condo en transfère une part dans les charges communes. Gardez également un fonds d’urgence.

Étapes et documents pour acheter en tant qu’expatrié Si vous n’êtes pas citoyen canadien ou résident permanent, vérifiez également si les restrictions fédérales visant certains achats résidentiels par des non-Canadiens s’appliquent à votre situation ou si vous relevez d’une exception. Au moment de la vérification, l’interdiction fédérale a été prolongée jusqu’au 1er janvier 2027. Faites confirmer votre situation avant de vous engager. Financement, mise de fonds et préapprobation La préapprobation transforme un budget théorique en capacité d’emprunt plus crédible avant les visites sérieuses. Si votre historique de crédit canadien est limité, demandez au prêteur quelles preuves de solvabilité il accepte et quelles conditions s’appliquent à votre statut. Certains programmes d’assurance hypothécaire peuvent prévoir d’autres moyens d’établir la solvabilité, mais les critères dépendent du dossier et du financement. 1 Préparez vos documents d’identité, vos justificatifs de revenus, vos relevés et les preuves d’origine des fonds. 2 Demandez une préapprobation avant de commencer les visites ciblées. 3 Vérifiez la mise de fonds, les conditions du prêt et votre marge de sécurité. 4 Gardez une réserve pour les frais liés à l’achat. Inspection, offre d’achat et passage chez le notaire Au Québec, la séquence classique comprend la promesse d’achat, les conditions, l’inspection, la vérification documentaire puis la signature chez le notaire. Le point sensible pour un expatrié est l’arrivée réelle des fonds avant la clôture. 1 Relisez l’offre, les conditions et les différentes dates prévues. 2 Faites réaliser l’inspection et demandez les documents utiles. 3 Confirmez avec le notaire les montants et le mode de réception des fonds accepté. 4 Revalidez les taxes, les assurances, les déboursés et les preuves nécessaires avant la signature.