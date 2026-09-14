Acheter à Laval et sur la Rive-Nord : prix et secteurs

Points clés
- Profil métro : Laval-des-Rapides et Montmorency correspondent à un budget moyen à élevé, avec une attention particulière à la densité et à la marche réelle jusqu’aux transports.
- Profil famille : Sainte-Rose et Vimont correspondent davantage à une recherche familiale, avec un budget moyen à élevé et des vérifications à faire sur les taxes, les écoles et les trajets.
- Recherche d’espace : Blainville, Terrebonne et Mascouche offrent des profils variés, mais la dépendance à la voiture et le trafic pèsent davantage dans l’arbitrage.
- Achat condo : Chomedey et Laval-des-Rapides peuvent offrir des options plus accessibles, avec une vigilance particulière sur la copropriété et ses fonds.
- Achat maison : Vimont et Mascouche impliquent souvent un budget plus élevé ainsi que davantage d’entretien et de déneigement.
- Fonds venant de l’étranger : sécurisez votre budget et votre calendrier suffisamment tôt pour anticiper les délais et les justificatifs demandés.
Wise pour préparer votre budget d’achat entre Laval, la Rive-Nord et Montréal
Comparer Laval et la Rive-Nord, c’est aussi arbitrer trajets, voiture et frais réels (taxes, notaire, inspection, condo). Si une partie de vos fonds est à l’étranger, le compte Wise peut aider à convertir en CAD et à planifier un transfert avant la date de clôture, selon les modalités acceptées par le notaire.
Laval ou la Rive-Nord : comment faire le bon arbitrage
Le bon choix part de quatre critères : votre budget réel, la fréquence de vos trajets vers Montréal, le type de bien visé et votre horizon de vie.
Comparer seulement le prix affiché ou le prix au pied carré fait souvent oublier le véritable compromis entre transport, fiscalité locale et temps de déplacement.
Ce que votre budget achète à Laval
Sur Centris et REALTOR.ca, consultés en août 2026, de nombreux condos à Laval sont affichés autour de 300 000 à 500 000 CAD, avec des écarts selon le secteur, la superficie et le type de copropriété. De nombreuses maisons sont affichées au-dessus de 500 000 CAD.
Laval-des-Rapides et Chomedey correspondent davantage aux profils qui recherchent un condo et un accès pratique aux transports, alors que Vimont, Sainte-Rose et Sainte-Dorothée correspondent davantage à un profil familial. Ces repères changent selon la rue et la date.
Les repères de prix cités pour Laval ont été revalidés sur Centris et REALTOR.ca en août 2026. L’inventaire et les prix évoluent rapidement et doivent être vérifiés à nouveau au moment de votre recherche.
Ce que votre budget achète sur la Rive-Nord
La Rive-Nord ne forme pas un seul marché. Les prix affichés peuvent varier fortement entre Blainville, Mascouche et Rosemère selon le type de bien, le secteur et le moment de la recherche. Revalidez donc l’inventaire et les prix au moment de votre achat.
Le gain d’espace peut être réel à Boisbriand, Blainville, Terrebonne ou Mascouche, mais le profil de transport change vite. C’est là que Laval garde parfois un avantage pratique.
Quels secteurs regarder selon votre profil
Lisez cette section comme un filtre, pas comme un palmarès. Le but est d’écarter rapidement les zones qui ne correspondent pas à votre rythme de vie.
|Secteur
|Profil
|Budget relatif
|Transport
|Vigilance
|Laval-des-Rapides
|Métro, condo
|Moyen
|Ligne orange, bus
|Stationnement
|Chomedey
|Condo, services
|Moyen
|Bus, auto
|Trafic
|Sainte-Rose, Vimont
|Famille, maison
|Moyen à élevé
|Bus, gares
|Deuxième trajet
|Rosemère, Boisbriand
|Familial, accès relativement court
|Moyen à élevé
|Train à Rosemère, route et services exo à Boisbriand
|Offre serrée
|Blainville, Terrebonne, Mascouche
|Plus d’espace
|Variable
|Train, voiture
|Temps variables
Si vous voulez le métro et un accès rapide à Montréal
Autour de Montmorency, Cartier et De la Concorde, vous conservez l’accès le plus direct au métro pour des allers-retours fréquents vers Montréal. En pratique, cela signifie souvent davantage de condos, des rues plus denses et un prix d’entrée plus tendu.
Scénario type : un couple sans voiture qui travaille souvent à Montréal peut accepter un achat un peu plus cher ici si cela évite un deuxième véhicule.
Si vous cherchez un cadre familial à Laval
Sainte-Rose, Vimont, Duvernay et Sainte-Dorothée reviennent souvent lorsque le foyer cherche plus d’espace, un environnement résidentiel et un accès simple aux écoles, parcs et services. Comparez ensuite l’offre active, les taxes locales et le deuxième trajet du foyer.
Si vous privilégiez plus d’espace côté Rive-Nord
Rosemère et Boisbriand peuvent davantage convenir si vous voulez rester relativement proche de Laval ou de Montréal. Blainville, Terrebonne et Mascouche peuvent correspondre aux profils qui recherchent plus de surface et acceptent davantage de déplacements en voiture.
Le vrai test reste le trajet quotidien.
Transport : métro, REM, train, bus et voiture
Le transport devient vite une charge de temps chaque semaine. C’est souvent là que Laval et la Rive-Nord se différencient réellement.
|Mode
|Zones concernées
|Atout
|Limite
|Métro
|Laval sud
|Accès direct à Montréal
|Offre concentrée autour des stations
|REM
|Sainte-Dorothée et liaisons utiles
|Option intéressante selon le point de départ
|Correspondances et marche finale
|Train exo
|Rosemère, Blainville, Terrebonne, Mascouche
|Alternative pour les déplacements pendulaires
|Horaires et fréquence hors pointe
|Bus STL et exo
|Laval et Rive-Nord
|Maillage local utile
|Temps de parcours variable
|Voiture
|A-15, A-13, A-25, A-440
|Flexibilité
|Trafic, ponts, stationnement et coût annuel
Les trajets qui restent réalistes au quotidien
Un trajet possible sur une carte n’est pas toujours un trajet durable cinq jours par semaine. La ligne orange via Montmorency, De la Concorde ou Cartier reste structurante, mais les correspondances en bus, la marche réelle et l’heure d’arrivée comptent autant que la station elle-même.
Côté Rive-Nord, les trains et services exo peuvent être efficaces près d’une gare, tandis que la voiture via l’A-15, l’A-13, l’A-25 ou l’A-440 reste plus sensible au trafic et à l’hiver. Demandez-vous simplement si ce trajet resterait supportable un mardi matin de février.
Ce qu’il faut vérifier avant de choisir un secteur
Avant de trancher, vérifiez :
- le stationnement incitatif et la fréquence hors pointe ;
- la marche réelle jusqu’au bus, au train ou au métro ;
- le second trajet du foyer ;
- les écoles, les courses et les services ;
- le besoin éventuel d’une deuxième voiture ;
- le trajet matin et soir à l’aide des outils officiels et d’une visite sur place.
Combien coûte vraiment l’achat au Québec
Le prix affiché ne suffit pas. Séparez toujours les frais d’entrée et le coût annuel.
Les frais à l’achat à prévoir
Au Québec, la mise de fonds n’est qu’une partie du budget. Ajoutez le notaire, le droit de mutation immobilière, l’inspection, parfois l’évaluation, l’assurance habitation et les ajustements de clôture.
|Poste
|Ce que cela couvre
|À savoir
|Mise de fonds
|Apport demandé par le prêteur
|Variable selon le dossier et le financement
|Notaire
|Acte de vente, prêt et vérifications
|Les honoraires varient selon la complexité
|Droit de mutation
|Taxe payable après l’achat
|Prévoir une marge dès le début
|Inspection et évaluation
|Vérification du bien et parfois du prêt
|À confirmer avant l’offre finale
|Assurances et ajustements
|Assurance habitation, taxes dues et frais proratisés
|Important pour le budget de clôture
Pour un expatrié, les surprises fréquentes concernent la preuve d’origine des fonds, le calendrier du transfert et, selon le prêt, une assurance prêt hypothécaire. Vérifiez les conditions actuelles avec votre courtier, le prêteur et l’AMF.
Le coût annuel pour un propriétaire au Québec
Le coût annuel d’un propriétaire au Québec repose surtout sur les taxes municipales et scolaires, l’assurance habitation, l’énergie, l’entretien et, pour un condo, les frais de copropriété. Vérifiez toujours le rôle d’évaluation et les taxes avant de vous engager.
|Poste
|Ce que cela couvre
|À savoir
|Taxes municipales et scolaires
|Variables selon la municipalité et la valeur imposable
|À vérifier par adresse
|Assurance habitation
|Protection du bien et responsabilité
|Diffère selon le type de propriété
|Électricité, chauffage, eau et services
|Dépend du bâtiment et des habitudes
|Plus visible en maison
|Entretien, déneigement, réparations
|Fonds à prévoir toute l’année
|Souvent sous-estimé au départ
|Frais de copropriété et fonds de prévoyance
|Surtout pour les condos
|Lire les procès-verbaux et le budget
En pratique, une maison déplace davantage de dépenses vers l’entretien et le déneigement, alors qu’un condo en transfère une part dans les charges communes. Gardez également un fonds d’urgence.
Étapes et documents pour acheter en tant qu’expatrié
Si vous n’êtes pas citoyen canadien ou résident permanent, vérifiez également si les restrictions fédérales visant certains achats résidentiels par des non-Canadiens s’appliquent à votre situation ou si vous relevez d’une exception. Au moment de la vérification, l’interdiction fédérale a été prolongée jusqu’au 1er janvier 2027. Faites confirmer votre situation avant de vous engager.
Financement, mise de fonds et préapprobation
La préapprobation transforme un budget théorique en capacité d’emprunt plus crédible avant les visites sérieuses.
Si votre historique de crédit canadien est limité, demandez au prêteur quelles preuves de solvabilité il accepte et quelles conditions s’appliquent à votre statut. Certains programmes d’assurance hypothécaire peuvent prévoir d’autres moyens d’établir la solvabilité, mais les critères dépendent du dossier et du financement.
Préparez vos documents d’identité, vos justificatifs de revenus, vos relevés et les preuves d’origine des fonds.
Demandez une préapprobation avant de commencer les visites ciblées.
Vérifiez la mise de fonds, les conditions du prêt et votre marge de sécurité.
Gardez une réserve pour les frais liés à l’achat.
Inspection, offre d’achat et passage chez le notaire
Au Québec, la séquence classique comprend la promesse d’achat, les conditions, l’inspection, la vérification documentaire puis la signature chez le notaire. Le point sensible pour un expatrié est l’arrivée réelle des fonds avant la clôture.
Relisez l’offre, les conditions et les différentes dates prévues.
Faites réaliser l’inspection et demandez les documents utiles.
Confirmez avec le notaire les montants et le mode de réception des fonds accepté.
Revalidez les taxes, les assurances, les déboursés et les preuves nécessaires avant la signature.
Transférer sa mise de fonds depuis l’étranger
C’est souvent ici que l’achat transfrontalier se complique, à cause du temps de traitement et des justificatifs.
Vérifier les délais, les limites et le taux de change
Un transfert important ne se résume pas au taux affiché. Comparez le délai réel, les plafonds, la destination exacte du virement et le coût total en CAD chez Desjardins, RBC, Banque Nationale ou d’autres solutions spécialisées.
- Vérifiez le nom exact du destinataire.
- Prévoyez une marge de plusieurs jours avant la clôture.
- Préparez les preuves d’origine des fonds.
- Testez la procédure suffisamment tôt lorsque cela est possible.
Comment un compte Wise peut aider avant le passage chez le notaire
Le compte Wise peut servir à détenir, convertir et envoyer des fonds en CAD ou dans d’autres devises avant la signature. Vous pouvez consulter le taux de change et le coût du transfert avant validation, ce qui peut aider à planifier l’opération sans en faire une solution obligatoire.
Des vérifications d’identité, des limites, des délais et des justificatifs peuvent s’appliquer, et Wise n’est pas un prêteur immobilier. Confirmez en amont avec le notaire, le prêteur et le destinataire la méthode acceptée.
Conclusion
Entre Laval et la Rive-Nord, le bon choix dépend moins d’un prix moyen que du compromis entre budget, type de bien et trajets réels. Laval peut être plus pratique lorsque les déplacements vers Montréal structurent la semaine, tandis que certains secteurs de la Rive-Nord peuvent correspondre davantage à une recherche d’espace. Avant l’offre, budgétez les frais d’achat et les coûts annuels, puis sécurisez financement, inspection, notaire et transfert de fonds. Revalidez enfin les prix, horaires, taxes et conditions de financement au moment de votre projet.
FAQ
Acheter à Laval et sur la Rive-Nord
Laval ou la Rive-Nord, qu’est-ce qui convient le mieux à une famille ?
Laval garde souvent un avantage pratique lorsqu’un trajet fréquent vers Montréal structure la semaine. La Rive-Nord peut davantage convenir si vous recherchez plus de surface et acceptez plus de déplacements en voiture ou deux trajets différents.
Quel budget faut-il pour acheter à Laval ?
Le budget dépend du type de bien, du secteur et des frais d’achat. En juillet 2026, les annonces consultées montraient notamment des condos autour de 300 000 à 500 000 CAD à Laval, tandis que de nombreuses maisons dépassaient 500 000 CAD. Ces repères doivent être revalidés au moment de votre recherche.
Quels frais annuels prévoir pour être propriétaire au Québec ?
Prévoyez notamment les taxes municipales et scolaires, l’assurance habitation, l’énergie et l’entretien. Pour un condo, ajoutez les frais de copropriété et les éléments liés au fonds de prévoyance.
Vaut-il mieux acheter près du métro à Laval ?
Cela peut être pratique si vous vous rendez souvent à Montréal ou souhaitez réduire votre dépendance à la voiture. Comparez toutefois la marche réelle jusqu’à la station, le type de bien et le second trajet du foyer.
Peut-on transférer sa mise de fonds depuis l’étranger en CAD ?
Oui, mais il faut anticiper les délais, les preuves d’origine des fonds et le mode de réception accepté. Un compte Wise peut faire partie des options à comparer avec les établissements canadiens, sans être une solution universelle. Confirmez la procédure avec le notaire, le prêteur et le destinataire.
Sources
- Centris : annonces immobilières utilisées pour établir des ordres de grandeur à Laval, consulté le 24 juillet 2026.
- REALTOR.ca – Laval : offre immobilière utilisée pour comparer les exemples de prix à Laval, consulté le 24 juillet 2026.
- REALTOR.ca – Blainville : annonces utilisées pour le profil résidentiel de Blainville, consulté le 24 juillet 2026.
- REALTOR.ca – Mascouche : annonces utilisées pour les repères immobiliers de Mascouche, consulté le 24 juillet 2026.
- REALTOR.ca – Rosemère : annonces utilisées pour les repères immobiliers de Rosemère, consulté le 24 juillet 2026.
- Ville de Laval : rôle d’évaluation foncière et relation avec les taxes municipales, consulté le 24 juillet 2026.
- Ville de Laval : informations sur le compte de taxes municipales, consulté le 24 juillet 2026.
- Société de transport de Laval : métro, train, REM et autres modes de transport à Laval, consulté le 24 juillet 2026.
- Société de transport de Montréal : ligne orange et stations de Laval, consulté le 24 juillet 2026.
- exo : trains, autobus et transport collectif dans la région métropolitaine, consulté le 24 juillet 2026.
- Autorité des marchés financiers : coûts récurrents et non récurrents liés à l’achat d’une propriété et points de vigilance financiers, consulté le 24 juillet 2026.
- OACIQ : principales étapes d’un achat immobilier, de la recherche à la signature de l’acte de vente, consulté le 24 juillet 2026.
- SCHL – Nouveaux arrivants : financement assuré, critères applicables aux résidents permanents et non permanents et méthodes alternatives d’établissement de la solvabilité, consulté le 26 août 2026.
- Ministère des Finances Canada : prolongation jusqu’au 1er janvier 2027 de l’interdiction d’achat de certains immeubles résidentiels par des non-Canadiens, consulté le 26 août 2026.
- ARTM : zones tarifaires et gares de la couronne nord, notamment Blainville, Mascouche, Rosemère et Terrebonne, consulté le 26 août 2026.
- Ville de Boisbriand : informations sur le service exo à la demande à Boisbriand et ses correspondances avec la gare Sainte-Thérèse, consulté le 26 août 2026.