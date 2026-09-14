Acheter à Gatineau : prix et quartiers

À retenir Famille active vers Ottawa : Aylmer et le Plateau peuvent être de bons secteurs à comparer. Les prix varient sensiblement selon le type de bien et l’emplacement, alors confrontez votre budget aux annonces et données locales les plus récentes. Testez surtout le trajet réel par les ponts.

Aylmer et le Plateau peuvent être de bons secteurs à comparer. Les prix varient sensiblement selon le type de bien et l’emplacement, alors confrontez votre budget aux annonces et données locales les plus récentes. Testez surtout le trajet réel par les ponts. Jeune actif urbain : Hull convient davantage à un mode de vie urbain et offre des copropriétés autour du niveau médian régional. Vérifiez le stationnement et l’état du parc immobilier.

Hull convient davantage à un mode de vie urbain et offre des copropriétés autour du niveau médian régional. Vérifiez le stationnement et l’état du parc immobilier. Premier achat avec un budget plus serré : le secteur Gatineau peut offrir davantage d’options pour une maison ou une habitation jumelée. L’état du bâtiment et le voisinage restent essentiels à vérifier.

le secteur Gatineau peut offrir davantage d’options pour une maison ou une habitation jumelée. L’état du bâtiment et le voisinage restent essentiels à vérifier. Besoin d’espace et d’une cour : Buckingham et Masson-Angers peuvent offrir plus de surface pour un budget comparable, mais impliquent généralement une plus grande dépendance à la voiture.

Buckingham et Masson-Angers peuvent offrir plus de surface pour un budget comparable, mais impliquent généralement une plus grande dépendance à la voiture. Achat locatif prudent : Hull et le secteur Gatineau permettent de comparer des copropriétés ou de petits plex. Prenez en compte les charges, les règles de copropriété et l’entretien avant de calculer votre budget. Ces repères sont indicatifs et doivent être vérifiés à partir des données de marché disponibles au moment de votre projet. Wise pour organiser votre budget d’achat à Gatineau (et vos fonds en CAD) À Gatineau, le coût réel dépend du quartier, du type de bien et des frais de clôture, mais aussi du trajet vers Ottawa et des dépenses d’installation. Si une partie de votre budget est en EUR ou USD, le compte Wise peut aider à convertir en CAD et à suivre vos fonds avant la signature, selon les modalités du notaire. Ouvrir un compte Wise

Comprendre le marché immobilier de Gatineau Les statistiques Centris de l’Outaouais au 2e trimestre 2026 donnent un prix médian d’environ 492 000 CAD pour une maison unifamiliale, 306 000 CAD pour une copropriété et 595 000 CAD pour un plex. En pratique, cela change trois choses pour un expatrié. La copropriété peut offrir davantage de choix, l’unifamiliale reste compétitive dans les secteurs proches d’Ottawa et le plex demande plus de vérifications sur les revenus, l’entretien et la conformité. Ces chiffres décrivent un marché régional et non une rue ou une propriété précise. La copropriété peut laisser davantage de marge de choix qu’une maison familiale.

Préparer le financement et les conditions d’inspection avant une offre reste utile.

Un plex peut offrir des revenus locatifs, mais implique aussi davantage de gestion et de vérifications.

Quel quartier de Gatineau choisir selon votre profil ? Il n’existe pas un meilleur quartier unique à Gatineau. Le bon choix dépend surtout du trajet quotidien, du type de bien recherché, du budget total et de votre mode de vie. Carte simplifiée des principaux secteurs de Gatineau cités dans ce guide : Aylmer, Le Plateau, Hull, secteur Gatineau, Masson-Angers et Buckingham. Les limites sont indicatives. Aylmer et le Plateau : pour les familles et les actifs proches d’Ottawa Aylmer attire souvent les familles et les actifs bilingues qui veulent rester proches d’Ottawa tout en vivant au Québec. Le Plateau présente un profil comparable, avec de nombreux logements récents, des copropriétés et des services du quotidien. Les prix peuvent être plus élevés que dans certains secteurs situés plus à l’est, mais ces zones offrent un accès pratique aux ponts, aux parcs et à différents services. Si Ottawa fait partie de votre quotidien, le temps de trajet doit faire partie de votre comparaison au même titre que le prix de la propriété. Hull : pour la vie urbaine, les copropriétés et l’accès à Ottawa Hull convient davantage si vous cherchez un environnement urbain, une copropriété ou un accès rapide au centre d’Ottawa. Le secteur compte davantage d’immeubles multifamiliaux, de petits plex et de rues permettant de combiner marche et transports en commun. Par rapport à Aylmer, vous gagnez généralement en proximité avec le cœur urbain, mais vous devez regarder plus attentivement le stationnement, le bruit et l’état du parc immobilier, notamment dans les bâtiments anciens. Secteur Gatineau, Buckingham et Masson-Angers : pour plus d’espace ou un budget plus maîtrisé Si votre priorité est la surface, le secteur Gatineau peut constituer un premier point de comparaison. Buckingham et Masson-Angers s’adressent davantage aux ménages prêts à accepter plus de déplacements en voiture en échange d’une cour, d’un sous-sol ou d’un prix d’achat potentiellement plus accessible. Le secteur Gatineau reste plus central que Buckingham et Masson-Angers. Ces zones peuvent notamment convenir à une famille qui travaille principalement du côté québécois ou à un premier acheteur qui cherche davantage d’espace que dans certains secteurs proches d’Ottawa.

Combien coûte un achat à Gatineau ? Le prix affiché ne représente qu’une partie du budget. À Gatineau, prévoyez également la mise de fonds, les frais de clôture, l’assurance et les ajustements effectués au moment de la transaction. Le prix d’entrée selon le type de bien Type de bien Fourchette locale indicative Profil d’acheteur Atout principal Point de vigilance Copropriété Autour de 306 000 CAD Personne seule ou couple Prix d’entrée plus léger Frais de copropriété Maison unifamiliale Autour de 492 000 CAD Famille Plus d’espace Entretien et concurrence Plex de 2 à 5 logements Autour de 595 000 CAD Acheteur disposant de davantage de marge Revenus locatifs possibles Vérifications plus importantes Ces montants correspondent à des médianes régionales de l’Outaouais au 2e trimestre 2026 et constituent uniquement des repères. Les prix peuvent varier fortement selon le secteur, l’état et les caractéristiques du bien. Les frais à prévoir en plus du prix affiché Mise de fonds : prévoyez également une réserve financière pour les autres coûts liés à l’achat.

prévoyez également une réserve financière pour les autres coûts liés à l’achat. Inspection préachat : une évaluation demandée par le prêteur peut également s’ajouter.

une évaluation demandée par le prêteur peut également s’ajouter. Frais de notaire : ils font partie des frais de clôture à budgéter.

ils font partie des frais de clôture à budgéter. Droit de mutation immobilière : également appelé taxe de bienvenue.

également appelé taxe de bienvenue. Ajustements : certaines taxes municipales ou scolaires peuvent être réparties entre vendeur et acheteur au moment de la transaction.

certaines taxes municipales ou scolaires peuvent être réparties entre vendeur et acheteur au moment de la transaction. Assurance habitation : son coût dépend notamment du logement et du niveau de couverture.

son coût dépend notamment du logement et du niveau de couverture. Copropriété : ajoutez les charges courantes et examinez la situation du fonds de prévoyance. La SCHL indique que les frais de clôture peuvent représenter environ 1,5% à 4% du prix d’achat. Le droit de mutation dépend quant à lui de la base d’imposition et des tranches applicables à Gatineau. Vérifiez les montants définitifs avec la Ville, votre prêteur et votre notaire.

Acheter à Gatineau ou à Ottawa ? Le choix ne repose pas uniquement sur le prix. Vous comparez aussi deux cadres provinciaux, vos déplacements quotidiens et des processus immobiliers différents. Critère Gatineau Ottawa Prix d’entrée Souvent plus doux Souvent plus élevé Cadre de vie Environnement québécois et forte présence francophone Cadre ontarien généralement plus anglophone Trajet Dépend notamment des ponts et des transports de la STO Dépend surtout de votre lieu de travail et de résidence Processus d’achat Promesse d’achat et intervention d’un notaire au Québec Processus immobilier ontarien différent Gatineau peut convenir si vous recherchez davantage d’espace pour votre budget et souhaitez vivre principalement en français. Ottawa peut davantage correspondre à un projet centré sur l’emploi, l’école ou la vie quotidienne du côté ontarien. Dans les deux cas, basez votre décision sur les déplacements que vous devrez réellement effectuer.

Étapes pour acheter à Gatineau quand on est expatrié Un achat immobilier comporte plusieurs étapes successives. 1 Faites vérifier votre admissibilité à l’achat, vos revenus, votre mise de fonds et vos possibilités de financement avant les visites sérieuses. 2 Préparez une promesse d’achat avec le prix, les inclusions, les délais et les conditions nécessaires. 3 Effectuez l’inspection et les autres vérifications prévues avant de lever les conditions applicables. 4 Coordonnez ensuite avec le notaire les vérifications de titres, les ajustements, la signature et le transfert des fonds selon les modalités convenues. Préapprobation, admissibilité et mise de fonds Avant les visites sérieuses, faites valider vos revenus, vos relevés, votre statut au Canada et la provenance de votre mise de fonds. Le cadre fédéral limite encore certaines acquisitions de propriétés résidentielles par des non-Canadiens et prévoit plusieurs exceptions. Vérifiez votre admissibilité à partir des règles officielles correspondant à votre situation avant de déposer une offre. Promesse d’achat, inspection et notaire Au Québec, l’offre prend la forme d’une promesse d’achat. Elle précise notamment le prix, les inclusions, les délais et les conditions liées au financement ou à l’inspection. Les déclarations du vendeur permettent aussi de prendre connaissance de renseignements importants concernant le bien. L’inspection préachat constitue une vérification importante, particulièrement pour les bâtiments plus anciens. Le notaire intervient ensuite dans la préparation de l’acte de vente, la vérification des titres et les ajustements liés à la transaction, sans remplacer l’analyse technique du bâtiment ou la validation du financement. Gérer son budget d’installation en CAD Si vous arrivez avec des fonds en euros, en dollars US ou dans une autre devise, pensez séparément aux dépenses d’installation et au financement immobilier. Un compte multidevises peut notamment servir à gérer différentes devises pendant cette période. Vous devrez généralement aussi organiser vos opérations quotidiennes en CAD une fois installé. Pour tout acompte ou règlement directement lié à l’achat immobilier, confirmez toujours le mode de paiement et les coordonnées nécessaires avec le notaire, le prêteur et les autres parties concernées.