Après l’achat immobilier : électricité, internet et déménagement

À retenir Démarche Moment Organisme ou fournisseur Point de vigilance Électricité J-30 à jour J Hydro-Québec ou fournisseur provincial Réservez tôt si la date de prise de possession est fixée Internet J-30 à J+7 Fournisseur télécom La disponibilité dépend du code postal et du type d’immeuble Taxes municipales À la signature, puis J+30 à J+90 Ville ou municipalité Un ajustement chez le notaire ne remplace pas toujours les comptes futurs Taxe de bienvenue au Québec Souvent après la vente Municipalité Le délai de paiement peut être court Changement d’adresse J-30 à J+30 SQCA et Postes Canada Certaines mises à jour ne sont pas automatiques Chauffage et équipements Jour J à J+90 Propriétaire et technicien si nécessaire À vérifier rapidement avant un épisode de froid Les échéances ci-dessus sont indicatives. Confirmez les dates et modalités auprès de la municipalité, du fournisseur ou du professionnel concerné. Une confusion fréquente porte sur la phrase « j’ai déjà payé mes taxes chez le notaire ». En pratique, le notaire peut ajuster certaines sommes entre vendeur et acheteur, mais la ville peut encore vous envoyer d’autres comptes plus tard, notamment pour les droits de mutation au Québec.

Avant la prise de possession C’est la phase où vous évitez les oublis coûteux. Si vous attendez le jour de l’emménagement pour lancer l’électricité, l’internet ou le réacheminement du courrier, vous risquez surtout des délais, pas seulement de l’inconfort. Gardez aussi tous vos documents dans un seul dossier, papier ou numérique. La même adresse, la même date de prise de possession et les mêmes pièces justificatives vous seront souvent redemandées par l’assureur, le fournisseur d’électricité, la municipalité et les services de changement d’adresse. Réserver les services et préparer les documents Pour installer les services après l’achat sans courir après les confirmations au dernier moment, préparez cette checklist : confirmez l’adresse complète, la date de prise de possession et les coordonnées à utiliser pour chaque dossier ;

lancez la demande d’électricité ou le transfert de service dès que la date est sûre ;

réservez l’installation internet, surtout si vous arrivez pendant une période chargée ;

activez votre assurance habitation avant la remise des clés ;

demandez le réacheminement du courrier si vous quittez une autre adresse au Canada ;

préparez une pièce d’identité, vos coordonnées, l’acte ou le résumé de transaction et tout justificatif demandé en ligne ;

si le bien est locatif, vérifiez séparément les contrats de service, les relevés et les obligations fiscales qui peuvent différer de ceux d’une résidence principale. Ce que le notaire règle déjà et ce qu’il ne règle pas Le notaire règle souvent la mécanique de la vente, pas la totalité de votre après-vente. Il peut ainsi calculer des ajustements entre vendeur et acheteur pour des taxes déjà payées ou certains frais courants. Ce point rassure beaucoup d’acheteurs, mais il crée aussi un malentendu fréquent. À Montréal, par exemple, la Ville précise qu’elle ne réémet pas automatiquement le compte de taxes après la vente, même si la répartition de l’année en cours a été calculée chez le notaire. Souvent réglé à la signature Souvent à surveiller après la vente Ajustement de taxes déjà payées Solde municipal encore dû Répartition de frais courants Nouveau compte ou échéancier local Documents de transaction Droits de mutation au Québec Prenons un cas simple. Un acheteur expatrié rembourse au vendeur une partie des taxes annuelles chez le notaire parce que celui-ci les avait déjà payées, puis reçoit quelques semaines plus tard un compte distinct pour la taxe de bienvenue.

Le jour de la signature et de l’emménagement Le jour J, votre objectif n’est pas seulement d’obtenir les clés. Assurez-vous aussi d’entrer dans un logement qui fonctionne, relevez les informations utiles et séparez les premières factures des montants déjà ajustés. Si vous venez d’arriver au Canada, un détail compte beaucoup : le vocabulaire local. La prise de possession est le moment où vous devenez responsable du logement, des services actifs et du suivi des prochains comptes, même si certaines démarches ont commencé avant. D’abord, vérifiez les documents remis à la signature, la date exacte de prise de possession et les preuves d’ajustement. Ensuite, testez l’électricité, l’eau chaude, les thermostats, les détecteurs et l’accès prévu à internet dès l’entrée dans le logement. Enfin, prenez des photos utiles, notez les références de compte et classez les confirmations de service. Mettre l’électricité et le chauffage à votre nom Au Québec, l’exemple le plus concret est Hydro-Québec. Selon la situation, vous devrez soit devenir client à cette adresse, soit transférer un service existant à votre nom. Le chauffage n’est pas un simple détail technique. Dans un climat québécois, il influence rapidement le confort, la sécurité et le budget, d’où l’intérêt de vérifier dès l’arrivée le type de système, les thermostats et le comportement réel des pièces. faites la demande dès que l’adresse et la date de prise de possession sont confirmées ;

si la date change, mettez le dossier à jour sans attendre ;

identifiez le type de chauffage, par exemple des plinthes électriques, du gaz ou un système central ;

testez chaque thermostat et repérez rapidement une pièce anormalement froide ou un appareil qui réagit mal. Si vous êtes au Québec, l’outil d’estimation des coûts d’Hydro-Québec peut aussi vous aider à repérer un logement potentiellement énergivore avant l’arrivée des premières factures. Lancer l’internet, le changement d’adresse et les services de base Pour un nouvel arrivant, le vrai risque n’est pas seulement de choisir le mauvais forfait, mais de croire qu’un branchement sera immédiat. Au Québec, et tout particulièrement si vous cherchez un fournisseur internet à Montréal, la date réelle d’installation dépend du code postal, du type d’immeuble et parfois du passage d’un technicien. confirmez la disponibilité réelle à l’adresse avant de choisir un forfait ;

vérifiez la date d’activation promise, pas seulement la promotion affichée ;

utilisez le Service québécois de changement d’adresse pour aviser plusieurs organismes en une seule démarche ;

ajoutez, si nécessaire, un réacheminement du courrier avec Postes Canada pendant la transition ;

gardez toutes les confirmations d’installation et de changement d’adresse.

Les 30 premiers jours Une fois installé, l’urgence change de forme. Vous devez vérifier ce qui arrive, ce qui a été payé et ce qui mérite d’être classé tout de suite. C’est aussi là que beaucoup d’expatriés découvrent que les démarches post-achat ne sont pas uniformes partout au Canada. Les principes sont proches, mais le rythme des comptes, les outils en ligne et les obligations locales varient selon la province et la municipalité. Comprendre les taxes municipales, la taxe scolaire et la taxe de bienvenue au Québec Au Québec, trois expressions reviennent souvent : taxes municipales, taxe scolaire et droits de mutation immobilière, aussi appelés taxe de bienvenue. Elles ne couvrent pas la même chose et n’arrivent pas forcément au même moment. Les taxes municipales financent les services locaux et suivent le calendrier de votre ville. La taxe scolaire s’applique aux propriétaires d’immeubles imposables au Québec, selon les modalités de l’organisme scolaire qui dessert le territoire. La taxe de bienvenue, elle, est un droit municipal réclamé à l’acquéreur après l’achat, avec un délai de paiement qui peut être court. Taxe À quoi elle correspond Quand elle arrive Comment vérifier Taxes municipales Financement local Selon le calendrier de la ville Solde et échéances sur le site municipal Taxe scolaire Financement scolaire Après l’expédition du compte, selon le territoire Organisme scolaire concerné Taxe de bienvenue Droit de mutation au Québec Souvent après la vente Page de la municipalité et instructions de paiement Les appellations, échéances et modalités de paiement varient selon le territoire. Vérifiez toujours les informations auprès de la ville ou de l’organisme concerné. Beaucoup d’acheteurs pensent avoir « déjà payé les taxes » parce qu’un ajustement a été fait chez le notaire. En pratique, cet ajustement répartit souvent l’année en cours entre vendeur et acheteur, mais ne remplace ni le suivi du compte municipal ni la facture distincte des droits de mutation. Choisir un fournisseur internet au Québec ou à Montréal Le bon choix ne dépend pas seulement du prix d’appel. Si vous comparez des fournisseurs internet au Québec ou à Montréal, la vraie question est de savoir ce qui fonctionne bien à votre adresse, avec vos usages réels et vos contraintes d’installation. Au Québec, vous croiserez souvent des noms comme Vidéotron, Fizz, Bell ou EBOX. Partez surtout de l’adresse, de la vitesse utile et des frais annexes. Critère Pourquoi il compte Quoi vérifier Exemple au Québec ou à Montréal Comment confirmer Disponibilité Un bon forfait est inutile s’il n’est pas offert chez vous Code postal, immeuble, étage Fibre offerte dans un immeuble récent Outil d’éligibilité du fournisseur Vitesse utile Évite de surpayer Télétravail, streaming, nombre d’occupants Deux personnes en télétravail n’ont pas les mêmes besoins qu’un studio Résumé du forfait et service client Frais annexes Le coût réel n’est pas toujours le prix d’appel Installation, modem, activation Offre attractive, mais frais de départ élevés Conditions détaillées Engagement Protège votre flexibilité Durée minimale, résiliation Séjour encore incertain au Canada Contrat ou FAQ du fournisseur Stabilité et support Un prix bas aide peu en cas de panne Délais d’intervention, assistance Immeuble ancien ou branchement complexe Service client et avis récents La disponibilité, les frais et les conditions peuvent changer. Confirmez l’éligibilité au moyen du code postal et lisez les conditions du forfait avant de souscrire.

Les 90 premiers jours Quand l’urgence immédiate retombe, une autre phase commence : celle des vérifications qui évitent les mauvaises surprises de saison, de budget ou d’entretien. C’est souvent à ce moment-là qu’un logement révèle ses vraies habitudes de consommation. Si vous avez acheté pour investir, gardez en tête que certaines routines changent. Les preuves de paiement, les contrats de service et certaines obligations fiscales doivent alors être suivis avec encore plus de rigueur. Entretien du chauffage au Québec et vérifications saisonnières L’entretien du chauffage au Québec mérite une attention rapide, même si tout fonctionne le jour de l’arrivée. Un système peut chauffer, mais mal répartir la chaleur, consommer trop ou demander un entretien que l’ancien propriétaire n’a pas documenté. notez le type de chauffage présent dans le logement ;

testez chaque thermostat à différents moments de la journée ;

demandez les preuves d’entretien si le système le prévoit ;

vérifiez les filtres, les bouches ou les éléments accessibles ;

observez les zones froides près des fenêtres ou des portes ;

estimez les coûts d’électricité à l’adresse si l’outil du fournisseur le permet ;

planifiez une vérification technique si un bruit, une odeur ou une variation inhabituelle apparaît. Suivre le budget, les échéances et les preuves de paiement Les premiers mois au Canada deviennent vite flous si vous laissez les confirmations éparpillées entre courriels, captures d’écran et relevés bancaires. Le plus simple est de centraliser les dates, les références et les preuves dans un seul tableau ou dossier partagé. C’est aussi utile si vous passez par plusieurs institutions. Vos débits peuvent apparaître sur une carte, un compte local ou un virement venant de l’étranger, tandis que vos paiements courants seront souvent suivis depuis une grande banque locale comme RBC, Desjardins ou Banque Nationale. notez chaque échéance de taxe, de service et d’assurance ;

conservez la référence de compte de chaque organisme ;

archivez les preuves de paiement et les confirmations d’activation ;

comparez les débits réels avec votre budget d’installation ;

revérifiez toute facture qui ne correspond pas au service attendu.