Taxes municipales, scolaires et foncières au Québec

Points clés Taxes municipales : elles financent les services locaux, dont la taxe foncière générale, et sont facturées chaque année par la municipalité, parfois en plusieurs versements.

elles financent les services locaux, dont la taxe foncière générale, et sont facturées chaque année par la municipalité, parfois en plusieurs versements. Taxe scolaire : cette taxe distincte est liée au financement du réseau scolaire et suit son propre calendrier annuel.

cette taxe distincte est liée au financement du réseau scolaire et suit son propre calendrier annuel. Droits de mutation : souvent appelés « taxe de bienvenue », ils sont payés une seule fois après la transaction et ne font pas partie des taxes annuelles de détention.

souvent appelés « taxe de bienvenue », ils sont payés une seule fois après la transaction et ne font pas partie des taxes annuelles de détention. Base d’évaluation : la valeur inscrite au rôle d’évaluation, parfois ajustée par étalement, sert de base au calcul annuel.

la valeur inscrite au rôle d’évaluation, parfois ajustée par étalement, sert de base au calcul annuel. Autorités de paiement : la ville gère les taxes municipales, tandis que l’organisme scolaire compétent gère la taxe scolaire selon les échéances de chaque facture.

la ville gère les taxes municipales, tandis que l’organisme scolaire compétent gère la taxe scolaire selon les échéances de chaque facture. Nouveau propriétaire : la facture peut encore porter le nom de l’ancien propriétaire après la vente, donc vérifiez le solde municipal et le dossier scolaire dès la prise de possession. Compte Wise personnel : mieux prévoir vos taxes au Québec (CAD ↔ EUR) Si vous achetez au Québec en arrivant de l’étranger, le défi n’est pas seulement de calculer les taxes municipales et la taxe scolaire — c’est aussi de disposer des bons montants en CAD au bon moment pour respecter les échéances. Un compte Wise personnel peut vous aider à organiser ce poste de dépense en gardant une partie de votre budget en EUR et CAD, en convertissant quand c’est pertinent et en envoyant des fonds vers un compte bancaire canadien avant les dates de paiement. Découvrir le compte Wise

Ce qu’un propriétaire paie vraiment au Québec Au Québec, un propriétaire paie d’abord des charges récurrentes liées à la détention du bien, puis, au moment de l’achat, certains frais ponctuels qu’il ne faut pas mélanger avec la fiscalité annuelle. C’est la première distinction à faire si vous préparez votre budget. Un bon réflexe consiste à partir d’une question simple : qu’est-ce qui revient chaque année, et qu’est-ce qui n’est payé qu’une seule fois après la signature ? Taxes municipales Les taxes municipales au Québec financent les services locaux décidés par la ville. Elles couvrent notamment la voirie, la collecte des déchets, la sécurité publique, les parcs et d’autres services collectifs. Sur un compte de taxes, vous pouvez voir plusieurs lignes. À Montréal, par exemple, le compte peut inclure : une taxe foncière générale ;

des taxes spéciales ;

des taxes d’arrondissement ;

des frais liés à certains services ;

parfois des comptes additionnels en cours d’année. Taxe scolaire La taxe scolaire est distincte des taxes municipales. Elle est facturée par le centre de services scolaire compétent, ou par l’organisme qui perçoit cette taxe sur le territoire concerné. Son calcul repose lui aussi sur l’évaluation du bien, avec une exemption de base. Le taux change selon l’année scolaire, dans un cadre provincial, donc il faut le vérifier pour l’adresse précise du bien et pour l’année en cours. Droits de mutation immobilière Les droits de mutation immobilière, souvent appelés « taxe de bienvenue », sont des frais ponctuels dus après l’achat. Ce n’est pas une taxe annuelle de détention. À ne pas confondre : un acheteur peut recevoir des droits de mutation quelques semaines après la vente, puis un compte de taxes annuel séparé.

La logique de calcul est plus simple qu’elle n’en a l’air. En pratique, le montant annuel vient d’une base d’imposition liée au rôle d’évaluation, à laquelle la municipalité applique ses taux, puis s’ajoute la taxe scolaire et, selon les cas, certains frais fixes ou taxes particulières. Autrement dit, deux biens affichés au même prix de vente peuvent produire des comptes de taxes différents si la ville, la catégorie d’immeuble, l’arrondissement ou la base d’évaluation ne sont pas les mêmes. Rôle d’évaluation, valeur uniformisée et étalement Le rôle d’évaluation foncière est le document officiel qui inscrit la valeur de votre propriété aux fins de taxation. Au Québec, il est généralement triennal, ce qui veut dire qu’il sert de base pendant trois ans, sauf mise à jour prévue par les règles locales. La valeur uniformisée, ou valeur uniformisée ajustée selon l’organisme, sert à répartir dans le temps une hausse ou une baisse de valeur lorsque le nouveau rôle entre en vigueur. À Montréal, la Ville peut appliquer un étalement sur trois ans pour atténuer l’effet d’une variation brusque sur la base d’imposition. C’est pour cela que la valeur au rôle ne correspond pas forcément au prix d’achat ni à la valeur de marché du moment. Une hausse de la valeur inscrite ne signifie pas non plus, à elle seule, une hausse proportionnelle des taxes, car les taux municipaux peuvent évoluer en sens inverse. Formule de calcul et frais qui s’ajoutent La formule de base ressemble à ceci : base d’imposition × taux municipaux, puis ajout de la taxe scolaire et, s’il y en a, de certains frais ou tarifications liés aux services. Le compte de taxes est justement conçu pour montrer ces lignes séparément. Exemple daté, utile pour Montréal : le CGTSIM indique que, pour l’année scolaire 2026-2027, la taxe scolaire sur l’île de Montréal est calculée au taux de 0,07899 CAD par 100 CAD d’évaluation uniformisée ajustée, après une exemption de base de 25 000 CAD. Pour une valeur ajustée de 430 000 CAD, la taxe scolaire seule donne donc 319,91 CAD. Avant de comparer deux biens, vérifiez au minimum : la ville ;

l’arrondissement, si applicable ;

la catégorie d’immeuble ;

l’année du rôle d’évaluation ;

la présence de frais récurrents ou de comptes additionnels.

La meilleure méthode consiste à partir du dernier compte de taxes du vendeur, puis à croiser ce document avec le rôle d’évaluation et les taux publiés pour l’année visée. C’est plus fiable qu’un taux moyen provincial ou qu’un comparateur national, surtout si vous hésitez entre plusieurs villes. Si vous préparez une offre, l’objectif n’est pas d’obtenir un chiffre parfait au dollar près. Il s’agit plutôt d’éviter une mauvaise surprise structurelle, par exemple un condo au prix d’achat raisonnable mais assorti de taxes et frais locaux nettement plus élevés que prévu. À Montréal, la Ville rappelle pour 2026 que les taux varient selon la catégorie d’immeuble et l’arrondissement. Cela signifie qu’un condo résidentiel standard, un immeuble de six logements et plus, ou un bien mixte ne seront pas taxés de la même façon. La méthode reste la même ailleurs, à Québec, Laval, Longueuil ou dans une plus petite municipalité : vous vérifiez l’adresse exacte, le compte de taxes actuel, la page des taux en vigueur et l’organisme scolaire qui dessert le territoire. Checklist de vérification : demandez une copie du dernier compte de taxes ;

relevez la base d’imposition et la catégorie d’immeuble ;

consultez les taux municipaux de l’année visée ;

vérifiez quel organisme facture la taxe scolaire pour cette adresse ;

regardez si des composantes locales ou d’arrondissement s’ajoutent. Checklist expat avant de signer Avant de signer, prenez dix minutes pour valider les points ci-dessous. C’est souvent là que se joue la différence entre un budget réaliste et un budget incomplet. demandez le dernier compte de taxes municipales ;

confirmez l’année du rôle d’évaluation ;

vérifiez séparément la taxe scolaire ;

distinguez clairement droits de mutation et taxes annuelles ;

demandez au notaire comment les taxes seront proratisées entre vendeur et acheteur ;

prévoyez vos liquidités en CAD pour les premières échéances ;

si vous financez l’achat, rapprochez ce poste de dépense de votre budget global.

Les calendriers de facturation diffèrent entre les taxes municipales et la taxe scolaire. Il ne faut donc pas supposer que toutes les factures arrivent au même moment, ni que les mêmes dates s’appliquent partout au Québec. En règle générale, les municipalités envoient leur compte de taxes au début de l’année, alors que la taxe scolaire suit son propre calendrier. À Montréal, par exemple, le compte municipal 2026 prévoit des échéances au 2 mars et au 1er juin, tandis que le compte scolaire de l’année en cours du CGTSIM prévoit le 3 août, puis le 2 novembre pour les comptes de 300 CAD et plus. Pour le paiement, les moyens les plus courants sont le service bancaire en ligne, le comptoir d’une institution financière, le guichet ou la poste selon les règles locales. Dans la pratique, beaucoup de propriétaires paient via Desjardins, Banque Nationale ou RBC, en utilisant le numéro de référence inscrit sur la facture. Échéances, versements et intérêts de retard Certaines factures peuvent être payées en un ou plusieurs versements, selon le montant du compte et la politique locale. Au Québec, la règle générale à confirmer localement est qu’un compte plus élevé peut ouvrir la porte à plusieurs versements. Ne laissez pas filer une échéance en pensant qu’un rappel suivra forcément. Pour vérifier les dates exactes : lisez le compte reçu ;

consultez le site de la municipalité ;

consultez ensuite l’organisme scolaire compétent. Nouveau propriétaire : que faire si la facture est au nom de l’ancien propriétaire ? Oui, cela arrive encore souvent après une transaction. Le compte peut rester rattaché au dossier de la propriété pendant plusieurs semaines, même si le nom affiché n’a pas encore été mis à jour. Cela ne suspend pas l’obligation de payer. Alerte : contactez rapidement la ville et l’organisme scolaire si vous n’avez rien reçu, et gardez la ventilation faite par le notaire pour savoir quelle part de l’année vous revient.

Ce qui change pour un investisseur ou un non-résident Les taxes locales liées au bien restent dues, que vous habitiez sur place ou non. En revanche, si le bien est locatif, détenu à distance ou intégré dans une situation internationale, d’autres règles peuvent s’ajouter au-delà du simple compte de taxes. Le point clé est le suivant : taxes municipales et taxe scolaire ne résument pas toujours toutes vos obligations. Si vous louez le bien ou l’achetez depuis l’étranger, vous devrez élargir votre vérification aux revenus locatifs, aux règles fédérales applicables et à votre statut fiscal plus large. Revenus locatifs, obligations fédérales et points à vérifier Revenu locatif : un logement mis en location peut générer un revenu imposable au Canada, en plus des taxes locales.

un logement mis en location peut générer un revenu imposable au Canada, en plus des taxes locales. Statut du propriétaire : selon que vous soyez résident, non-résident ou propriétaire via une structure, les obligations déclaratives peuvent changer.

selon que vous soyez résident, non-résident ou propriétaire via une structure, les obligations déclaratives peuvent changer. Règles fédérales : pour la taxe sur les logements sous-utilisés (TLSU), les propriétaires concernés n’ont plus à produire de déclaration ni à payer cette taxe pour 2025 et les années suivantes. Des obligations peuvent toutefois subsister pour les années 2022, 2023 et 2024 ; vérifiez votre situation sur Canada.ca.

pour la taxe sur les logements sous-utilisés (TLSU), les propriétaires concernés n’ont plus à produire de déclaration ni à payer cette taxe pour 2025 et les années suivantes. Des obligations peuvent toutefois subsister pour les années 2022, 2023 et 2024 ; vérifiez votre situation sur Canada.ca. Achat d’investissement : si le bien n’est pas votre résidence principale, posez tôt la question du traitement fiscal global au notaire ou à un fiscaliste.

si le bien n’est pas votre résidence principale, posez tôt la question du traitement fiscal global au notaire ou à un fiscaliste. Information générale seulement : cet article ne constitue pas un conseil fiscal ou juridique personnalisé.

Vérifier, contester et demander de l’aide Si vous avez un doute, adressez-vous au bon organisme dès le départ. La municipalité répond pour le compte de taxes et les taux municipaux, l’organisme scolaire pour la taxe scolaire, et l’autorité responsable de l’évaluation pour les questions liées au rôle d’évaluation. Un montant qui vous semble élevé n’est pas, à lui seul, un motif de contestation. La vraie question est de savoir si l’évaluation, sa base ou l’application locale des règles paraît erronée. Les bons réflexes sont les suivants : vérifier la date du rôle d’évaluation et l’année visée ;

comparer le compte avec la documentation officielle reçue ;

suivre la procédure locale de révision si elle existe ;

conserver comptes, preuves de paiement et documents du notaire.