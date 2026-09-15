美国宠物托运跨境指南2026：出入境规定、时间线与费用整理

本指南按照”从美国出境”和”从海外进入美国”两条路线分别说明，涵盖所需文件、准备时间线、费用构成和跨境付款安排。
（本文仅供参考，不构成兽医、法律、海关或财务建议，具体规定请以官方页面为准。）
本文重点
- 狗和猫适用的规定不同，进入美国时，狗需要满足的条件比猫更多。
- 从美国出境前往其他国家，需要先查目的地国家的规定，再核对美国农业部动植物卫生检验局（USDA APHIS）的出境流程。
- 从海外进入美国，狗的入境规定由美国疾病控制与预防中心（CDC）负责，猫则主要看州或属地规定及航空公司要求。
- 客舱同行、随机托运、航空货运和宠物托运代理服务，各自的限制条件不同。
- 宠物跨境托运的费用分布在兽医检查、文件办理、航空箱、运输、清关和接送等多个环节，需要逐项列出才能算出总支出。
- 如果账单涉及多种货币，需要提前规划付款方式。
Wise 大额汇款
跨币种资金管理可能成本高昂，尤其是处理频繁大额支付，例如房贷。
与其使用银行汇款偿还美元贷款，不如考虑使用 Wise。你可以使用 Wise 向包括美国在内的 160+ 多个国家/地区汇款，支持 40+ 种货币。
Wise 采用中间市场汇率 (Mid-market rate)，费用透明，通常能即时到账。如果你需要汇出大额资金（例如房产首付），得益于自动大额转账折扣，成本可能会更低。
先确认出发路线和运输方式
出发路线和运输方式是两件不同的事，需要分开确认。
|情况
|优先核对对象
|常见运输方式
|从美国前往其他国家
|USDA APHIS 及目的地国家官方规定
|客舱同行，航空货运，宠物托运代理
|从海外把狗带进美国
|CDC、USDA APHIS 及州规定
|优先选择直飞航班
|从海外把猫带进美国
|CDC 总览页面、州规定、航空公司政策
|优先选择少转机航班
从美国出境和从海外入境美国，规定有什么不同？
宠物从美国出发前往其他国家时，所需文件由目的地国家的规定决定，办理流程的核心机构是USDA APHIS，具体文件需由 USDA 认证兽医开具。宠物从海外进入美国时，狗的入境规定由CDC 负责；猫的入境则主要取决于抵达时的健康状况、州或属地规定，以及航空公司的要求。
自行办理、联系航空公司，还是委托专业宠物托运公司？
当符合以下条件时可以自行办理：
- 乘搭直飞航班
- 已确认所需文件
- 宠物健康状况稳定
当出现以下情况时，建议委托专业宠物托运公司处理：
- 行程涉及多段转机
- 宠物属于短鼻犬猫品种
- 需要经过指定入境机场
- 需要预约CDC注册动物护理设施（Animal Care Facility，简称ACF）
- 账单需要用多种货币结算
专业公司熟悉各环节的对接流程，可以降低办理过程中出错的风险，可通过国际宠物及动物运输协会（IPATA）查找会员公司。
安排宠物托运时间线
以下时间线按办理阶段排列，用于安排各项手续的先后顺序。
出发前3至6个月
- 先确认官方规定，可稍后购买机票
- 尽早联系执业兽医或USDA认证兽医
- 到目的地国家官方网站核对微芯片、狂犬病加强针、抗体检测、等待期和进口许可等要求
出发前1至2个月
- 确定航班
- 确定宠物箱规格
- 确定航空公司宠物舱位
- 安排清关手续
出发前14天至7天
- 完成健康证明
- 拿到CDC表格回执
- 完成最后一次兽医预约
- 核实已预订的航空公司宠物舱位、宠物箱尺寸和饮水装置是否仍符合最新规定，并确认值机时间
- 再次查看CDC、USDA APHIS、目的地国家官方页面和航空公司页面有没有更新
出发当天
- 携带纸质文件、备用牵引绳和饮水装置
- 提前到达机场办理值机
作者
Hayne
Expatica 小提示
如果狗只在过去6个月内到过 CDC 认定的狂犬病高风险国家时，出发前请先确认预定入境机场是否具备相应的动物护理设施。
狗、猫入境与从美国出境须知
办理美国相关规定时，常见的做法是把狗和猫的要求分开处理，两者标准并不相同。
犬只进入美国：核对CDC表格、风险国家名单和入境机场
狗进入美国前，需要核对年龄、健康状况、微芯片信息、CDC犬只入境表格（CDC Dog Import Form），以及过去6个月内是否到过狂犬病高风险国家。另外所有狗只——不论是否来自高风险国家——都需要持有 CDC入境表格回执才能入境。
宠物狗符合高风险国家条件时，可能还需要经过指定入境机场，或预约CDC注册动物护理设施。狗只从受新世界螺旋蝇影响的国家（包括墨西哥）返回美国时，还需另外满足 USDA APHIS 的螺旋蝇检疫证明要求，这部分则由 APHIS 而非 CDC 负责。
另外需注意目前中国大陆地区（不含香港、澳门和台湾）仍在 CDC 犬只狂犬病高风险国家名单内。
猫及其他宠物进入美国：留意州规定和航空公司要求
猫进入美国时，主要看抵达时的健康状况、所在州或属地的规定，以及航空公司是否要求健康证明或其他文件。夏威夷和关岛的规定与美国本土不同，需要单独核对。
从美国带宠物前往其他国家：先查USDA APHIS和目的地国家规定
从美国出发时，目的地国家的官方规定是文件要求的依据，USDA APHIS 负责办理出境文件的核准和签发流程。部分路线还需要额外提交新世界螺旋蝇（New World Screwworm）检疫证明——例如从美国带宠物狗前往墨西哥，从 2026 年 8 月 3 日起须由 USDA 认证兽医在抵达前5天内出具检疫证明，因此办理时不能只参考航空公司的规定。
宠物航空托运、转机和宠物箱准备
航空安排很大程度将决定你的宠物能否顺利登机。
|方式
|适用对象
|常见限制
|客舱同行
|体型较小的宠物，直飞航班
|舱位数量有限，尺寸要求严格
|随机托运（与主人同机，置于货舱）
|部分航空公司仍提供此服务
|各航空公司政策调整较快
|航空货运（不随主人同机）
|体型较大的宠物
|交接和清关手续较复杂
|专业宠物托运代理
|多段转机、清关手续复杂的行程
|费用相对较高
哪些情况容易被航空公司拒绝托运？
被拒绝托运的常见原因包括：短鼻犬猫品种、气温过高或过低、机型限制、宠物箱不符合规格、未提前预约舱位、文件不齐全，以及多段转机安排。United（美联航）、Delta（达美航空）、American Airlines（美国航空）、Alaska Airlines（阿拉斯加航空）等航空公司的具体执行方式可能不同，请以承运航空公司的最新政策为准。
宠物箱和登机当天需要准备什么？
宠物箱需要留出足够空间，让宠物能够站立、转身和躺卧，箱底铺吸水垫，饮水装置需固定牢靠。登机当天携带纸质文件、备用牵引绳和防走失标签，行程安排上优先选择直飞或少转机航班。
宠物跨境托运费用怎么计算？
总支出偏高的常见原因，是某些环节的费用未被计入预算，而非单一报价过高。
|费用项目
|发生阶段
|先问什么
|兽医检查、疫苗接种、抗体检测
|出行前期
|是否需要补打疫苗或重新检测
|健康证明、官方文件核准
|出发前
|是否有办理截止时间
|航空箱、运输费用、接送服务
|订票后
|改签和超重的计费方式
|清关、隔离、现场照护
|抵达前后
|触发隔离或额外照护的具体条件
哪些费用容易遗漏？
容易遗漏的费用包括：改签费用、二次地面运输、临时寄养费用、文件重新办理，以及隔离期间的照护费用。付款方式也需要留意，用 Chase（大通银行）、Bank of America（美国银行）或 Wells Fargo（富国银行）的信用卡分别支付多笔外币账单时，外币交易手续费和汇率差价会推高总支出。
跨境宠物托运账单如何付款？
跨境宠物托运的账单通常不止一笔。需要分别向海外代理、货运公司、隔离设施或合作兽医支付美元、人民币、欧元、英镑或澳元发票时，比较不同跨境支付方式的汇率透明度和手续费，可能比临时用多张信用卡分散支付更容易掌握总成本。
Wise 跨境支付服务机构（在美国注册为 Money Service Business）可用于大额跨境转账或多币种发票支付，付款前即可在交易页面查看汇率和费用明细。具体费用和汇率以实际交易时为准。
留意 Wise 并非银行，而是提供跨境支付和多币种资金管理服务。具体费用、到账时间、支持币种以及在美国的可用功能，请以 Wise 交易页面显示的信息为准。
如何办理大额转账或多币种发票付款？
当出行路线和文件都已核实完成，只剩下向多个海外供应商分批付款时，是使用 Wise 的合适时机。付款安排应在合规文件核实之后进行，不能替代合规核实。
FAQ
常见问题
宠物进入美国一定要接种狂犬病疫苗吗？
狗和猫的要求不同。狗进入美国时，狂犬病相关规定是判断适用哪套流程的关键条件；猫通常不适用同一套文件要求，但仍需满足健康状况、州规定和航空公司政策的要求。
宠物跨境托运费用一般包括哪些项目？
按项目拆分费用会更清楚，通常包括兽医检查、文件办理、航空箱、运输、地面接送、清关、隔离照护、代理服务费，以及跨币种付款产生的成本。只计算机票费用容易让预算不完整。
宠物航空托运可以自行办理吗？
可以，但需要根据行程复杂程度判断。直飞航班、文件要求明确、宠物健康状况稳定时，通常可以自行办理；涉及来自高风险国家的犬只入境美国、多段转机、短鼻犬猫品种或多国中转时，建议尽早咨询专业机构。
从中国带狗到美国需要额外注意什么？
关键因素是宠物狗过去6个月的旅行记录，而不是主人的国籍。中国大陆目前仍在CDC犬只狂犬病高风险国家名单内，出发前需要重新核实最新名单、所需文件、可入境机场，以及动物护理设施的预约安排。
宠物检疫或隔离通常在什么情况下发生？
是否需要隔离或观察，由目的地规定、宠物类型、文件完整度和现场检查结果共同决定。部分路线不要求官方隔离，但文件不齐全或特定属地的规定仍可能改变结果。
资料来源
- 美国疾病控制与预防中心（CDC）犬只进入美国指南
- 美国疾病控制与预防中心（CDC）犬只入境表格与填写说明
- 美国疾病控制与预防中心（CDC）犬只狂犬病高风险国家名单
- 美国疾病控制与预防中心（CDC）动物入境美国常见问题
- 美国农业部动植物卫生检验局（USDA APHIS）宠物旅行总览
- 美国农业部动植物卫生检验局（USDA APHIS）从美国带宠物出境
- 美国农业部动植物卫生检验局（USDA APHIS）从海外带宠物犬进入美国
- United（美联航）宠物出行政策
- Delta（达美航空）宠物出行政策
- American Airlines（美国航空）宠物出行政策
- Alaska Airlines（阿拉斯加航空）宠物出行政策
- 国际宠物及动物运输协会（IPATA）查找宠物托运服务商
资讯核查日期：2026年 9 月 7 日