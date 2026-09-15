美国宠物托运跨境指南2026：出入境规定、时间线与费用整理

（本文仅供参考，不构成兽医、法律、海关或财务建议，具体规定请以官方页面为准。）

本指南按照”从美国出境”和”从海外进入美国”两条路线分别说明，涵盖所需文件、准备时间线、费用构成和跨境付款安排。

跨币种资金管理可能成本高昂，尤其是处理频繁大额支付，例如房贷。 与其使用银行汇款偿还美元贷款，不如考虑使用 Wise。你可以使用 Wise 向包括美国在内的 160+ 多个国家/地区汇款，支持 40+ 种货币。 Wise 采用中间市场汇率 (Mid-market rate)，费用透明，通常能即时到账。如果你需要汇出大额资金（例如房产首付），得益于自动大额转账折扣，成本可能会更低。

宠物从美国出发前往其他国家时，所需文件由目的地国家的规定决定，办理流程的核心机构是USDA APHIS，具体文件需由 USDA 认证兽医开具。宠物从海外进入美国时，狗的入境规定由CDC 负责；猫的入境则主要取决于抵达时的健康状况、州或属地规定，以及航空公司的要求。

出发路线和运输方式是两件不同的事，需要分开确认。

如果狗只在过去6个月内到过 CDC 认定的狂犬病高风险国家时，出发前请先确认预定入境机场是否具备相应的动物护理设施。

狗、猫入境与从美国出境须知

办理美国相关规定时，常见的做法是把狗和猫的要求分开处理，两者标准并不相同。

犬只进入美国：核对CDC表格、风险国家名单和入境机场

狗进入美国前，需要核对年龄、健康状况、微芯片信息、CDC犬只入境表格（CDC Dog Import Form），以及过去6个月内是否到过狂犬病高风险国家。另外所有狗只——不论是否来自高风险国家——都需要持有 CDC入境表格回执才能入境。

宠物狗符合高风险国家条件时，可能还需要经过指定入境机场，或预约CDC注册动物护理设施。狗只从受新世界螺旋蝇影响的国家（包括墨西哥）返回美国时，还需另外满足 USDA APHIS 的螺旋蝇检疫证明要求，这部分则由 APHIS 而非 CDC 负责。

另外需注意目前中国大陆地区（不含香港、澳门和台湾）仍在 CDC 犬只狂犬病高风险国家名单内。

猫及其他宠物进入美国：留意州规定和航空公司要求

猫进入美国时，主要看抵达时的健康状况、所在州或属地的规定，以及航空公司是否要求健康证明或其他文件。夏威夷和关岛的规定与美国本土不同，需要单独核对。

从美国带宠物前往其他国家：先查USDA APHIS和目的地国家规定

从美国出发时，目的地国家的官方规定是文件要求的依据，USDA APHIS 负责办理出境文件的核准和签发流程。部分路线还需要额外提交新世界螺旋蝇（New World Screwworm）检疫证明——例如从美国带宠物狗前往墨西哥，从 2026 年 8 月 3 日起须由 USDA 认证兽医在抵达前5天内出具检疫证明，因此办理时不能只参考航空公司的规定。