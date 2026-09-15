美国领养宠物指南2026：申请流程、费用清单与预算规划

本文重点 找宠物可从县级收容所、民间救援组织、Petfinder 或 Adopt a Pet 入手。

提前准备好身份证件、地址证明、公寓租约中的养宠条款，必要时取得房东书面同意。

领养费通常只是第一笔支出，还要计入首次体检、补打疫苗、宠物登记、预防药和日常用品。

接回家后应优先安排三件事：预约兽医体检、核对芯片登记资料、备齐必需用品。

狂犬病疫苗、宠物登记要求和具体流程会因所在州、县、市而不同，须以当地官方页面为准。

领养前先确认自己是否准备好 刚搬到美国不久、居住地点还未固定、租期很短，或作息尚未稳定的人，更适合把领养计划往后推。日常开销之外，领养后几个月的复诊、用品补充和租房限制，通常比领养当天的费用更需要提前规划。 决定前可以先确认以下几点： 租约是否明确允许养宠物

是否需要缴交宠物押金、每月宠物租金，或有品种、体型限制

自己的作息能否配合遛狗、清洁和陪伴宠物适应新环境

预算是否能覆盖领养后的持续开销

家中是否已有宠物、小孩，或近期是否有搬家计划，这些都会影响宠物适应过程 想更完整地估算长期开销，可参考美国兽医协会（AVMA）整理的养宠费用类别。

美国领养宠物流程 多数机构的流程大致相同：筛选宠物、提交申请、见面或面谈、审核、付款签约，再当天带回家或另约时间接回。具体细节会因机构而异，但顺序通常一致。 从线上筛选到准备面谈 先在网上查看宠物的年龄、体型、性格，是否适合公寓饲养、能否与猫狗或小孩相处，以及是否已完成绝育和基础疫苗接种。申请表通常会询问居住情况、日常作息、是否有院子、家中现有宠物和过往养宠经验，如实填写即可。 见面、审核、付款和接宠物回家的安排 部分机构接受现场排队（walk-in），部分需要预约；热门宠物可能处于审核中或需排等候名单。若宠物尚未完成绝育、仍在医疗观察期或所需文件手续未办妥，当天未必能把宠物带走。 付款前建议先问清楚： 能否当天带走宠物

退养政策

是否附带首次体检兑换券

是否需回指定兽医处复诊

机构接受哪些付款方式

领养前需准备哪些文件和条件 建议提前备妥以下项目： 身份证件

地址证明

载明养宠条款的租约，必要时附上房东书面同意

年满18岁的证明

已告知家中其他成员

家中现有宠物的疫苗或绝育记录

确认待领养宠物是否已完成绝育，以及狂犬病疫苗证明和芯片登记资料是否会一并交付 以上要求因州、县、市和机构而异，领养前应逐项与机构确认。