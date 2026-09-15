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家庭生活

美国领养宠物指南2026：申请流程、费用清单与预算规划

在美国领养宠物流程不算复杂，反而需要提前想清楚租房限制和第一周预算。这些环节对刚移居美国的人士而言，和领养意愿一样重要。

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已更新 15-9-2026

美国没有全国统一的领养规则，州、县、市、物业和具体机构的要求都可能不同。领养宠物时除了浏览收容所网站、查看 Petfinder 上的宠物状态及了解公寓养宠政策外，还要处理租约条款、申请文件、首次体检安排和资金准备。

本文将按领养渠道、申请流程、费用明细、首周准备四个部分说明，并介绍 Wise 在实际支付环节中的使用方式。

内容目录

Wise 多币种账户

Wise 多币种账户适合经常在美国和海外之间收款、换汇或消费的人。你可以在一个账户中持有和兑换多种货币，并使用本地账户信息接收部分外币付款，方便处理工资、房租、学费或跨境生活支出。

  • 可持有和兑换 40+ 种货币
  • 可使用部分币种的账户信息接收国际付款
  • 换汇时使用中间市场汇率，并提前显示费用
  • 可与 Wise 卡配合，在海外 150+ 个国家和地区消费

    • 本文重点

    • 找宠物可从县级收容所、民间救援组织、Petfinder 或 Adopt a Pet 入手。
    • 提前准备好身份证件、地址证明、公寓租约中的养宠条款，必要时取得房东书面同意。
    • 领养费通常只是第一笔支出，还要计入首次体检、补打疫苗、宠物登记、预防药和日常用品。
    • 接回家后应优先安排三件事：预约兽医体检、核对芯片登记资料、备齐必需用品。
    • 狂犬病疫苗、宠物登记要求和具体流程会因所在州、县、市而不同，须以当地官方页面为准。

    领养前先确认自己是否准备好

    刚搬到美国不久、居住地点还未固定、租期很短，或作息尚未稳定的人，更适合把领养计划往后推。日常开销之外，领养后几个月的复诊、用品补充和租房限制，通常比领养当天的费用更需要提前规划。

    决定前可以先确认以下几点：

    • 租约是否明确允许养宠物
    • 是否需要缴交宠物押金、每月宠物租金，或有品种、体型限制
    • 自己的作息能否配合遛狗、清洁和陪伴宠物适应新环境
    • 预算是否能覆盖领养后的持续开销
    • 家中是否已有宠物、小孩，或近期是否有搬家计划，这些都会影响宠物适应过程

    想更完整地估算长期开销，可参考美国兽医协会（AVMA）整理的养宠费用类别。

    在美国可以在哪里领养宠物

    常见渠道包括公立动物收容所（animal shelter）、民间救援组织（rescue）、动物保护协会（Humane Society）、PetfinderAdopt a Pet 等线上平台，以及 PetSmartPetco Love Adopt 等门店举办的领养活动。选择哪个渠道，主要看时间安排、预算和居住条件是否配合。

    公立收容所、民间救援组织和动物保护协会之间的分别

    公立收容所的申请流程通常较为标准化，公开资讯也较完整。民间救援组织更重视为宠物匹配合适的家庭，若属于寄养制（foster-based），宠物在正式领养前会先住在寄养家庭。动物保护协会则通常同时提供收容、公众教育和社区服务。

    领养费一般包含绝育手术、基础疫苗和芯片植入，但宠物登记、额外用药或后续疫苗接种可能需要另外付费。

    可以使用哪些平台或线下活动寻找附近可领养的宠物？

    如使用 Petfinder 和 Adopt a Pet 平台，可先按邮政编码、年龄、体型等条件筛选，PetSmart 或 Petco Love Adopt 的门店领养活动则方便现场接触宠物。这些平台只负责展示资讯，最终的审批和签约仍由具体的收容所或救援组织负责。

    出发前建议先确认宠物的状态是”可领养”（available）、”审核中”（pending）还是”暂缓领养”（adoption hold），减少白跑一趟的机会。

    美国领养宠物流程

    多数机构的流程大致相同：筛选宠物、提交申请、见面或面谈、审核、付款签约，再当天带回家或另约时间接回。具体细节会因机构而异，但顺序通常一致。

    从线上筛选到准备面谈

    先在网上查看宠物的年龄、体型、性格，是否适合公寓饲养、能否与猫狗或小孩相处，以及是否已完成绝育和基础疫苗接种。申请表通常会询问居住情况、日常作息、是否有院子、家中现有宠物和过往养宠经验，如实填写即可。

    见面、审核、付款和接宠物回家的安排

    部分机构接受现场排队（walk-in），部分需要预约；热门宠物可能处于审核中或需排等候名单。若宠物尚未完成绝育、仍在医疗观察期或所需文件手续未办妥，当天未必能把宠物带走。

    付款前建议先问清楚：

    • 能否当天带走宠物
    • 退养政策
    • 是否附带首次体检兑换券
    • 是否需回指定兽医处复诊
    • 机构接受哪些付款方式

    领养前需准备哪些文件和条件

    建议提前备妥以下项目：

    • 身份证件
    • 地址证明
    • 载明养宠条款的租约，必要时附上房东书面同意
    • 年满18岁的证明
    • 已告知家中其他成员
    • 家中现有宠物的疫苗或绝育记录
    • 确认待领养宠物是否已完成绝育，以及狂犬病疫苗证明和芯片登记资料是否会一并交付

    以上要求因州、县、市和机构而异，领养前应逐项与机构确认。

    领养宠物费用拆解：领养费、首诊和用品预算

    在美国领养宠物除了缴一笔领养费，还包括首次体检、补打疫苗、办理登记、日常用品和预防药物等开销。

    项目领养费通常包含的内容支付时间点如何查询最新价格
    领养费绝育手术、基础疫苗、芯片植入领养当天查看机构官网的收费页面
    首次体检与补打疫苗通常不完全包含在领养费内领养后一周内向机构确认是否附带体检兑换券及疫苗记录
    宠物登记通常另外收费依当地规定期限内办理查询所在市或县的官方页面
    用品与预防药物通常不包含在领养费内领养当天至第一周领养前先列出采购清单

    领养费通常涵盖哪些项目，哪些费用需要另外计算

    多数收容所会把绝育手术、基础疫苗、芯片植入和初步健康检查打包在领养费内，但各机构的做法不完全一致。以下列表包含一些领养机构的公开收费以供参考，并非全美统一收费。另外即使遇到免收领养费的活动，也应另外确认登记、用药或后续复诊费用是否包含在内。

    机构公开收费参考
    洛杉矶县动物照护与管制局（LA County Animal Care & Control）领养费按宠物在收容所停留天数分级，10 天以内为 50 美元，超过 10 天为 30 美元；另收绝育费（狗 50 美元、猫 40 美元）及 7.50 美元芯片费，宠物登记或止痛药可能另计
    文图拉县动物服务处（Ventura County Animal Services）犬类领养费：本县居民 120 美元（含绝育、登记、芯片），县外居民 95 美元（含绝育、芯片）；16 周以下幼犬县外居民为 175 美元；猫类领养费为 85 美元（含绝育、芯片，登记费可能另计）。费用及服务内容可能随时调整，建议领养前查询官网确认最新数据。
    Best Friends 洛杉矶领养中心成年犬猫领养费为 100 美元，6 个月以下幼犬幼猫为 150 美元，通常包含绝育、疫苗和芯片植入

    刚到美国，如何更方便支付领养的首笔开销

    若仍在使用海外银行卡，领养当天付款、预约首次体检，再到本地宠物店或线上购买笼具、猫砂盆、牵引绳和食盆，短短几天内就可能产生多笔美元支出。Wise 多币种借记卡可用于部分美元实体或线上消费场景，也方便把宠物相关开销和其他安家支出分开记录。

    若还需要把一笔安家资金转到自己在美国使用的账户，也可用 Wise 大额转账提前准备这笔领养预算。是否适用仍需视所在地区、付款方式和收款账户而定。

    了解更多

    接新宠物回家后首 30 天要做什么

    领养手续完成后，兽医检查和适应期同样重要。第一周重点是核实健康状况和登记资料，第一个月重点是帮助宠物建立稳定作息。

    安排兽医体检、疫苗接种和芯片资料核对

    多数机构都建议尽快安排一次独立的兽医体检。刊登于《美国兽医协会杂志》（JAVMA）的一项研究显示，60.6%的领养者会在领养后一周内带宠物就诊，75.8%的领养者会在一个月内完成首次兽医检查；若宠物出现呕吐、腹泻、精神不振、呼吸道症状或术后恢复异常，应尽快联系持牌兽医。

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    作者

    Hayne

    Expatica 小提示

    芯片植入不等于登记资料已自动过户到新主人名下；狂犬病疫苗的后续安排也应按当地规定和兽医建议执行。把相关记录整理妥当，日后若再搬家也会更方便。

    若预算有限，可查询 Humane World for Animals 提供的低成本兽医服务与经济援助资源。

    用品采购与首周支出规划

    先购买必需品，不必第一天就把周边用品一次买齐。头几天也应避免带宠物去狗公园或频繁社交，让宠物在安静、规律的环境中适应。以下清单可作参考：

    • 狗：项圈、牵引绳、食盆、便袋、笼具或围栏
    • 猫：猫砂盆、猫砂、抓板、食盆、外出运输箱
    • 头一周可先沿用机构建议的粮食和猫砂品牌
    • 预留跳蚤、蜱虫或心丝虫预防药物的预算
    • 用品分批购买，比一次买齐更容易控制支出

    首周这类小额多笔的采购，也可用 Wise 多币种卡单独记账，方便把宠物开销和其他安家支出区分开来。

    FAQ

    常见问题

    在美国领养宠物大概要花费多少？

    通常分两部分：领养费，以及领养后第一周的额外支出。领养费可能已包含绝育、基础疫苗和芯片植入；额外支出则常包括首次体检、宠物登记、预防药物和日常用品。

    租房的人也可以在美国领养宠物吗？

    可以，但要先查看租约和物业规则，重点确认是否需要缴交宠物押金、每月宠物租金、是否有品种或体型限制、数量限制，以及救援组织是否要求房东书面同意。

    领养当天可以直接把宠物带回家吗？

    要视机构流程和宠物状态而定。若宠物尚未完成绝育、仍在医疗观察期、已进入审核阶段，或机构还需补齐文件手续，就可能需要另约时间接回。

    领养的宠物是否一定已经打疫苗和植入芯片？

    多数机构会完成基础处理，但内容不一定完全相同。领养前应确认芯片是否只完成植入，还是已经把登记资料转到新主人名下，以及狂犬病疫苗和后续追加疫苗该如何安排。

    在哪里可以找到附近的动物收容所或救援组织？

    Petfinder、Adopt a Pet、美国防止虐待动物协会（ASPCA）的本地资源页面，以及所在市或县的动物服务处官网，都是常用的查询入口。可先用自己的邮政编码搜索，再到具体收容所或救援组织的官网核对最终规则。

    Author

    Hayne Yip

    关于作者

    Hayne 拥有丰富的媒体写作经验，过去几年旅居欧洲多个国家，深入了解各地生活文化与风土人情，致力于为有意移居海外的人士提供实用且具参考价值的信息。

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