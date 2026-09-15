美国领养宠物指南2026：申请流程、费用清单与预算规划

美国没有全国统一的领养规则，州、县、市、物业和具体机构的要求都可能不同。领养宠物时除了浏览收容所网站、查看 Petfinder 上的宠物状态及了解公寓养宠政策外，还要处理租约条款、申请文件、首次体检安排和资金准备。
本文将按领养渠道、申请流程、费用明细、首周准备四个部分说明，并介绍 Wise 在实际支付环节中的使用方式。
Wise 多币种账户
Wise 多币种账户适合经常在美国和海外之间收款、换汇或消费的人。你可以在一个账户中持有和兑换多种货币，并使用本地账户信息接收部分外币付款，方便处理工资、房租、学费或跨境生活支出。
本文重点
- 找宠物可从县级收容所、民间救援组织、Petfinder 或 Adopt a Pet 入手。
- 提前准备好身份证件、地址证明、公寓租约中的养宠条款，必要时取得房东书面同意。
- 领养费通常只是第一笔支出，还要计入首次体检、补打疫苗、宠物登记、预防药和日常用品。
- 接回家后应优先安排三件事：预约兽医体检、核对芯片登记资料、备齐必需用品。
- 狂犬病疫苗、宠物登记要求和具体流程会因所在州、县、市而不同，须以当地官方页面为准。
领养前先确认自己是否准备好
刚搬到美国不久、居住地点还未固定、租期很短，或作息尚未稳定的人，更适合把领养计划往后推。日常开销之外，领养后几个月的复诊、用品补充和租房限制，通常比领养当天的费用更需要提前规划。
决定前可以先确认以下几点：
- 租约是否明确允许养宠物
- 是否需要缴交宠物押金、每月宠物租金，或有品种、体型限制
- 自己的作息能否配合遛狗、清洁和陪伴宠物适应新环境
- 预算是否能覆盖领养后的持续开销
- 家中是否已有宠物、小孩，或近期是否有搬家计划，这些都会影响宠物适应过程
想更完整地估算长期开销，可参考美国兽医协会（AVMA）整理的养宠费用类别。
在美国可以在哪里领养宠物
常见渠道包括公立动物收容所（animal shelter）、民间救援组织（rescue）、动物保护协会（Humane Society）、Petfinder 和 Adopt a Pet 等线上平台，以及 PetSmart、Petco Love Adopt 等门店举办的领养活动。选择哪个渠道，主要看时间安排、预算和居住条件是否配合。
公立收容所、民间救援组织和动物保护协会之间的分别
公立收容所的申请流程通常较为标准化，公开资讯也较完整。民间救援组织更重视为宠物匹配合适的家庭，若属于寄养制（foster-based），宠物在正式领养前会先住在寄养家庭。动物保护协会则通常同时提供收容、公众教育和社区服务。
领养费一般包含绝育手术、基础疫苗和芯片植入，但宠物登记、额外用药或后续疫苗接种可能需要另外付费。
可以使用哪些平台或线下活动寻找附近可领养的宠物？
如使用 Petfinder 和 Adopt a Pet 平台，可先按邮政编码、年龄、体型等条件筛选，PetSmart 或 Petco Love Adopt 的门店领养活动则方便现场接触宠物。这些平台只负责展示资讯，最终的审批和签约仍由具体的收容所或救援组织负责。
出发前建议先确认宠物的状态是”可领养”（available）、”审核中”（pending）还是”暂缓领养”（adoption hold），减少白跑一趟的机会。
美国领养宠物流程
多数机构的流程大致相同：筛选宠物、提交申请、见面或面谈、审核、付款签约，再当天带回家或另约时间接回。具体细节会因机构而异，但顺序通常一致。
从线上筛选到准备面谈
先在网上查看宠物的年龄、体型、性格，是否适合公寓饲养、能否与猫狗或小孩相处，以及是否已完成绝育和基础疫苗接种。申请表通常会询问居住情况、日常作息、是否有院子、家中现有宠物和过往养宠经验，如实填写即可。
见面、审核、付款和接宠物回家的安排
部分机构接受现场排队（walk-in），部分需要预约；热门宠物可能处于审核中或需排等候名单。若宠物尚未完成绝育、仍在医疗观察期或所需文件手续未办妥，当天未必能把宠物带走。
付款前建议先问清楚：
- 能否当天带走宠物
- 退养政策
- 是否附带首次体检兑换券
- 是否需回指定兽医处复诊
- 机构接受哪些付款方式
领养前需准备哪些文件和条件
建议提前备妥以下项目：
- 身份证件
- 地址证明
- 载明养宠条款的租约，必要时附上房东书面同意
- 年满18岁的证明
- 已告知家中其他成员
- 家中现有宠物的疫苗或绝育记录
- 确认待领养宠物是否已完成绝育，以及狂犬病疫苗证明和芯片登记资料是否会一并交付
以上要求因州、县、市和机构而异，领养前应逐项与机构确认。
领养宠物费用拆解：领养费、首诊和用品预算
在美国领养宠物除了缴一笔领养费，还包括首次体检、补打疫苗、办理登记、日常用品和预防药物等开销。
|项目
|领养费通常包含的内容
|支付时间点
|如何查询最新价格
|领养费
|绝育手术、基础疫苗、芯片植入
|领养当天
|查看机构官网的收费页面
|首次体检与补打疫苗
|通常不完全包含在领养费内
|领养后一周内
|向机构确认是否附带体检兑换券及疫苗记录
|宠物登记
|通常另外收费
|依当地规定期限内办理
|查询所在市或县的官方页面
|用品与预防药物
|通常不包含在领养费内
|领养当天至第一周
|领养前先列出采购清单
领养费通常涵盖哪些项目，哪些费用需要另外计算
多数收容所会把绝育手术、基础疫苗、芯片植入和初步健康检查打包在领养费内，但各机构的做法不完全一致。以下列表包含一些领养机构的公开收费以供参考，并非全美统一收费。另外即使遇到免收领养费的活动，也应另外确认登记、用药或后续复诊费用是否包含在内。
|机构
|公开收费参考
|洛杉矶县动物照护与管制局（LA County Animal Care & Control）
|领养费按宠物在收容所停留天数分级，10 天以内为 50 美元，超过 10 天为 30 美元；另收绝育费（狗 50 美元、猫 40 美元）及 7.50 美元芯片费，宠物登记或止痛药可能另计
|文图拉县动物服务处（Ventura County Animal Services）
|犬类领养费：本县居民 120 美元（含绝育、登记、芯片），县外居民 95 美元（含绝育、芯片）；16 周以下幼犬县外居民为 175 美元；猫类领养费为 85 美元（含绝育、芯片，登记费可能另计）。费用及服务内容可能随时调整，建议领养前查询官网确认最新数据。
|Best Friends 洛杉矶领养中心
|成年犬猫领养费为 100 美元，6 个月以下幼犬幼猫为 150 美元，通常包含绝育、疫苗和芯片植入
刚到美国，如何更方便支付领养的首笔开销
若仍在使用海外银行卡，领养当天付款、预约首次体检，再到本地宠物店或线上购买笼具、猫砂盆、牵引绳和食盆，短短几天内就可能产生多笔美元支出。Wise 多币种借记卡可用于部分美元实体或线上消费场景，也方便把宠物相关开销和其他安家支出分开记录。
若还需要把一笔安家资金转到自己在美国使用的账户，也可用 Wise 大额转账提前准备这笔领养预算。是否适用仍需视所在地区、付款方式和收款账户而定。
接新宠物回家后首 30 天要做什么
领养手续完成后，兽医检查和适应期同样重要。第一周重点是核实健康状况和登记资料，第一个月重点是帮助宠物建立稳定作息。
安排兽医体检、疫苗接种和芯片资料核对
多数机构都建议尽快安排一次独立的兽医体检。刊登于《美国兽医协会杂志》（JAVMA）的一项研究显示，60.6%的领养者会在领养后一周内带宠物就诊，75.8%的领养者会在一个月内完成首次兽医检查；若宠物出现呕吐、腹泻、精神不振、呼吸道症状或术后恢复异常，应尽快联系持牌兽医。
作者
Hayne
Expatica 小提示
芯片植入不等于登记资料已自动过户到新主人名下；狂犬病疫苗的后续安排也应按当地规定和兽医建议执行。把相关记录整理妥当，日后若再搬家也会更方便。
若预算有限，可查询 Humane World for Animals 提供的低成本兽医服务与经济援助资源。
用品采购与首周支出规划
先购买必需品，不必第一天就把周边用品一次买齐。头几天也应避免带宠物去狗公园或频繁社交，让宠物在安静、规律的环境中适应。以下清单可作参考：
- 狗：项圈、牵引绳、食盆、便袋、笼具或围栏
- 猫：猫砂盆、猫砂、抓板、食盆、外出运输箱
- 头一周可先沿用机构建议的粮食和猫砂品牌
- 预留跳蚤、蜱虫或心丝虫预防药物的预算
- 用品分批购买，比一次买齐更容易控制支出
首周这类小额多笔的采购，也可用 Wise 多币种卡单独记账，方便把宠物开销和其他安家支出区分开来。
FAQ
常见问题
在美国领养宠物大概要花费多少？
通常分两部分：领养费，以及领养后第一周的额外支出。领养费可能已包含绝育、基础疫苗和芯片植入；额外支出则常包括首次体检、宠物登记、预防药物和日常用品。
租房的人也可以在美国领养宠物吗？
可以，但要先查看租约和物业规则，重点确认是否需要缴交宠物押金、每月宠物租金、是否有品种或体型限制、数量限制，以及救援组织是否要求房东书面同意。
领养当天可以直接把宠物带回家吗？
要视机构流程和宠物状态而定。若宠物尚未完成绝育、仍在医疗观察期、已进入审核阶段，或机构还需补齐文件手续，就可能需要另约时间接回。
领养的宠物是否一定已经打疫苗和植入芯片？
多数机构会完成基础处理，但内容不一定完全相同。领养前应确认芯片是否只完成植入，还是已经把登记资料转到新主人名下，以及狂犬病疫苗和后续追加疫苗该如何安排。
在哪里可以找到附近的动物收容所或救援组织？
Petfinder、Adopt a Pet、美国防止虐待动物协会（ASPCA）的本地资源页面，以及所在市或县的动物服务处官网，都是常用的查询入口。可先用自己的邮政编码搜索，再到具体收容所或救援组织的官网核对最终规则。
资料来源
- Petfinder 官方页面
- Adopt a Pet 官方页面
- PetSmart 查找门店领养活动
- Petco Love Adopt 查找门店领养活动
- 美国防止虐待动物协会（ASPCA）本地领养资源与基础领养建议
- Best Friends Animal Society 领养常见问题与各地收费参考
- 洛杉矶县动物照护与管制局（LA County Animal Care & Control）收费分级与领养规定
- 文图拉县动物服务处（Ventura County Animal Services）预约方式、当前收费与领养流程
- 《美国兽医协会杂志》（JAVMA）领养后一周与一个月的兽医就诊率研究
- 美国兽医协会（AVMA）养宠长期费用类别与预算建议
- Humane World for Animals低成本兽医服务与经济援助资源
资料核查日期：2026 年 9 月 8 日