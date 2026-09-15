汇丰银行国际汇款回中国内地指南2026：美国、香港、英国三地路径与费用比较

美国、香港、英国汇丰账户汇款回中国内地路径 如果人和资金都在美国，应优先核对同名账户转账（Global Transfers）、第三方国际汇款（Global Money Transfers）与电汇（Wire Transfer）三者的入口和限额，三者并不相同。如果账户在香港或英国，则需要先确认是否有更贴近中国内地收款场景的人民币路径或同名账户路径： 名下已有其他国家或地区的汇丰账户：优先查看环球转账（Global Transfers）。

汇款给家人或其他银行账户：优先查看环球汇款（Global Money Transfers）或电汇报价页面。

香港账户向中国内地个人账户汇出小额人民币：先确认跨境支付通是否适用。

英国账户汇款：先确认手续费承担方式，不要直接套用欧洲经济区（EEA）的免手续费规则。 作者 Hayne Expatica 小提示 手续费显示为0美元或5英镑，不代表最终到账金额没有扣减。汇率差价和收款银行的入账扣费，同样会影响实际到账金额，甚至影响更大。

汇款到中国内地前需准备资料 美国、香港、英国三地汇款到中国内地，通常都需要提供收款人姓名、收款银行名称、账户号码、SWIFT/BIC（银行识别代码）、银行地址与付款用途。姓名不一致、用途说明不清楚，或识别码填写错误，都可能导致汇款延迟、退回，或到账金额减少。如果还不清楚美国银行账户类型，可参考美国银行开户全攻略。 需要准备的资料包括： 收款人姓名

收款银行名称

收款账户号码

SWIFT/BIC 或本地清算码

付款用途与补充资料 作者 Hayne Expatica 小提示 汇款金额较大时，中国内地收款银行可能要求额外的监管申报资料。以汇丰环球汇款（Global Money Transfers）为例，官方页面注明单笔汇款超过5,000美元（或等值货币）汇入中国内地，需要补充监管申报，建议改用网上银行或电话银行操作这类金额。其他市场及路径的具体门槛可能不同，实际以办理时系统提示或收款银行的要求为准。 收款人与银行资料应如何填写 三地常见的银行识别码并不相同： routing number（银行路由号，也称ABA号）：美国银行系统专用的识别码

sort code（英国分行代码）：用于识别英国的收款分行

IBAN（国际银行账号）：国际通用的账号格式 下表按市场列出常见识别码、使用场景，以及应由哪一方提供： 市场 常见识别码 什么情况下需要 由谁提供 美国 银行路由号（routing number / ABA） 部分表单或本地路由 收款银行 香港 SWIFT／BIC本地清算码 环球汇款或电汇 收款银行 英国 英国分行代码（sort code）国际银行账号（IBAN）SWIFT/BIC 国际汇款或登记收款人 收款人或银行 付款用途、姓名核对与合规审核 付款用途会影响合规审核流程与清算路径。汇款到中国内地时，如遇上周末、中国内地公众假期，或香港、英国当地的处理截止时间，处理时间都可能延长。办理汇款前应重点核对以下三点： 姓名必须与银行记录完全一致，不要混用拼音、英文名或其他别名。

付款用途须与实际交易性质相符，建议直接从系统提供的选项中选择。

处理时间以收款地的营业时间计算，当日处理不代表当日到账。

美国汇丰账户如何汇款回中国内地 美国汇丰账户汇款回中国内地，主要有三种方式：同名账户之间的环球转账（Global Transfers）、应用程序内的环球汇款（Global Money Transfers），以及电汇（Wire Transfer）。电汇须在美国东部时间下午5:45前提交才会当日处理，当日处理不代表当日到账。 常见路径与到账时间 路径 一般处理时间 适合对象 主要注意事项 环球转账（Global Transfers） 几秒钟到几天不等 名下已有海外汇丰账户的客户 需要符合账户资格要求 环球汇款（Global Money Transfers） 较快，最长数个工作日 汇款给家人或其他银行账户 目的地国家和币种会影响处理时间 电汇（Wire Transfer） 数个工作日，最长约 7 个工作日 大额汇款或定期电汇 提交截止时间和中转行扣费影响较大 手续费、汇率与限额说明 美国汇丰客户通常需要在应用程序的预览页面、预付款披露文件，或电汇收据中查看手续费和汇率信息。即使某条路径不收取汇丰的固定手续费，收款银行或中转行仍可能另行收费。 根据汇丰美国官方说明，环球转账（Global Transfers）每日限额最高为20万美元，环球汇款（Global Money Transfers）每日限额最高为25万美元。电汇的限额因账户类型而异，需在办理汇款流程中具体确认。

香港汇丰账户如何汇款回中国内地 香港汇丰账户汇款到中国内地的路径最多，也最容易混淆。环球转账（Global Transfers）主要用于汇丰账户之间的转账；环球汇款（Global Money Transfers）用于应用程序内转账到其他银行账户；SWIFT电汇的适用范围更广；跨境支付通则仅适用于符合条件的香港到内地小额人民币汇款。 环球转账、环球汇款、电汇与跨境支付通的分别 路径 服务说明 适合对象 一般速度 主要限制 环球转账（Global Transfers） 汇丰账户之间的转账 本人或合资格第三方的汇丰账户 较快，通常接近即时到账 受每日跨境转账总限额约束（最高可设为港币300万元或等值金额） 环球汇款（Global Money Transfers） 通过 HSBC HK App 转账到其他银行 想减少传统电汇步骤的客户 通常 1 至 2 个工作日 仅部分国家或货币的处理较快 电汇（Wire Transfer） 通过 SWIFT 网络汇款 大额或特殊币种的汇款 数个工作日 可能产生中转行手续费 跨境支付通 香港到中国内地的小额人民币汇款路径 香港居民汇款给内地个人账户 实时或较快 仅支持指定银行，并设有金额限制 人民币汇款的时段与限额说明 人民币汇款时段： 汇丰香港的常见问题页面将人民币电汇单独列出，处理时间会受人民币结算安排与中国内地公众假期影响。

汇丰香港的常见问题页面将人民币电汇单独列出，处理时间会受人民币结算安排与中国内地公众假期影响。 同名账户人民币汇款限额： 同名个人账户之间的人民币汇款，每日最高为人民币80,000元。

同名个人账户之间的人民币汇款，每日最高为人民币80,000元。 跨境支付通适用范围： 目前仅支持向指定的中国内地银行个人账户汇款，不支持企业汇款。

目前仅支持向指定的中国内地银行个人账户汇款，不支持企业汇款。 跨境支付通限额： 香港居民每日小额转账限额为港币10,000元，每年转账限额为港币200,000元。

香港居民每日小额转账限额为港币10,000元，每年转账限额为港币200,000元。 每日跨境转账总限额：汇丰香港的数码渠道另设有每日跨境转账总限额，需要先在应用程序或网上理财中自行设定，最高可设为港币300万元或等值金额。 以上限额及规则如有调整，请以汇丰香港官方页面公布的最新版本为准。

英国汇丰账户如何汇款回中国内地 英国汇丰账户汇款到中国内地，主要有三种方式：网上国际汇款、环球账户（Global Money Account），以及同名账户之间的环球转账（Global Transfers）。汇丰英国网站上不少手续费说明是针对欧洲经济区（EEA）撰写的，汇款到中国内地时需要另外核实实际适用的规则。 网上国际汇款与环球账户（Global Money Account） 网上国际汇款适合偶尔按次汇款的客户。环球账户（Global Money Account）则更适合经常持有多种货币、希望在应用程序内直接查看手续费与预计到账时间的客户。 网上国际汇款：适合已登记收款人、按次汇款的情况。

环球账户（Global Money Account）：适合经常持有外币、希望提前在应用程序内查看预计到账时间的客户。 手续费分摊方式、汇率与到账金额风险 根据汇丰英国官方说明，汇款到欧洲经济区（EEA）以外的地区时，手续费可以选择由汇款人全额承担（OUR），或由汇款人与收款人共同分摊（SHA）。即使汇款页面显示手续费为0英镑或5英镑，收款银行或中转行仍可能在后续流程中另行扣费，因此页面显示的金额不一定等于最终到账金额。