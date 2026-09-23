美国家居保险指南2026：保障范围、费用与投保要点

很多读者看不懂保险术语、不了解所在州的要求，以及不知道首年保费和过户相关资金应该什么时候准备。房贷要求、公寓规则，以及洪水、地震和野火等风险，都可能影响你的保险安排。保费、自付额、保额上限和附加条款也会影响出险后的实际支出。 这篇指南按美国买房场景，依次说明美国家居保险通常保什么、不保什么、保费怎么形成、怎么获取报价和投保确认文件、出险后如何申请理赔，以及什么时候准备美元首年保费、托管账户和过户费用。 本文仅供一般信息参考，不构成保险、法律、税务或个性化金融建议。实际承保范围、理赔、费率和投保资格，应以保单条款、保险公司及相关官方说明为准。 使用 Wise 轻松管理多种货币 如果你计划移居美国或刚到美国，Wise 的多币种账户支持美元 (USD) 及其他 40+ 多种货币，可助你高效管理跨国财务。



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重点概览 美国家居保险通常不是联邦法律统一强制购买，但有房贷时，贷款机构通常会要求屋主维持符合要求的保险，并在过户前提供保单或相关证明。

标准屋主保险通常包括房屋结构、其他建筑物、个人财物、个人责任和房屋无法居住时的额外生活费用等保障。具体范围要看保单条款。

洪水和地震通常不属于标准屋主保险的保障范围，可能需要购买单独保险或附加保障；污水倒灌和部分高价值物品也可能需要额外保障。

保费不只看房屋价值，还可能受到房屋所在地、灾害风险、房龄、建筑类型、理赔记录、自付额和保额等因素影响。

首年保费和托管账户相关款项可能与房贷、过户流程同时出现，最好提前确认付款时间和金额。

什么是美国家居保险，谁通常需要买？ 美国家居保险通常指屋主保险，主要为自住房屋主提供保障。公寓业主通常购买公寓保险，租客一般使用租客保险，出租房屋的房东则可能需要适用于出租物业的房东保险。 对于有房贷的屋主，贷款机构通常会要求维持房屋保险，并在贷款期间保持保险有效。4 全款买房的人通常没有贷款机构这一要求，但仍可以根据房屋价值、个人财产和责任风险决定是否投保。 屋主保险（homeowners insurance）： 主要面向自住房屋主。

公寓保险（condo insurance）： 主要保障公寓单元内部、个人财物和责任等风险。

租客保险（renters insurance）： 主要面向租客，用于保障个人财物和相关责任。

房东保险（landlord policy）： 适用于出租房屋的房东，具体保障取决于保单。 房贷要求和法律要求有什么不同？ 在美国，房屋保险通常是贷款机构提出的贷款条件，而不是联邦法律要求所有屋主统一购买。贷款机构一般会要求借款人在过户前提供符合要求的保险证明，并在贷款期间保持保险有效。即使是全款买房，也可以根据房屋价值、个人财物和潜在责任风险考虑投保。没有房贷并不代表房屋保险没有必要。

标准保单通常保什么？ 标准屋主保险通常包括房屋结构、其他建筑物、个人财物、个人责任和额外生活费用等常见保障。不过，保险只会按照保单规定的承保风险和保额进行赔付，具体保障范围仍要看你的保单。投保时可以重点看重建成本，而不是单纯参考房屋市场价格。若保单按照实际现金价值计算，赔付通常会考虑折旧，因此可能低于重新购买或修复同类物品的成本。2 保障项目 通常是否包含 典型场景 投保时要核对什么 房屋结构 通常包含 火灾后修复房屋 保额是否足以覆盖重建成本 其他建筑物 常见包含 独立车库、棚屋或围栏受损 保额比例是否足够 个人财物 通常包含 家具、电器或衣物被盗或受损 是否按重置成本或实际现金价值赔付 责任保障 通常包含 访客在房屋内受伤 责任保额是否足够 额外生活费用 常见包含 承保事故导致房屋暂时无法居住 临时住宿及其他费用的赔付上限 这些保障项目是美国屋主保险中常见的基本保障，但具体承保范围、除外事项和保额仍以保单为准。 房屋结构、个人财物与责任保障分别是什么？ 房屋结构： 主要保障房屋本身以及与房屋相连的结构。

主要保障房屋本身以及与房屋相连的结构。 个人财物： 主要保障家具、电器、衣物等个人物品，但珠宝、艺术品等高价值物品通常可能有单独的赔偿限额。

主要保障家具、电器、衣物等个人物品，但珠宝、艺术品等高价值物品通常可能有单独的赔偿限额。 责任保障： 如果你依法需要为他人在你的房屋内受伤或财产受损承担责任，相关保障可以根据保单条款承担部分损失。 额外生活费用和其他建筑物怎么理解？ 额外生活费用通常用于房屋因承保事故无法居住时产生的额外生活开支，例如临时住宿费用。具体能赔多少、哪些费用符合条件，要看保单规定。 其他建筑物通常指与住宅主体分开的建筑或设施，例如独立车库、棚屋和围栏。

标准保单通常不保什么，需要哪些附加保障？ 标准屋主保险并不代表所有房屋损失都会获得赔偿。洪水和地震通常不属于标准屋主保险的保障范围，可能需要购买单独的保险或附加保障。3 污水倒灌、部分高价值物品等，也可能需要额外购买保障或提高保额。 长期渗漏、正常磨损和保养不善造成的损失，也可能受到保单除外条款限制。投保前应查看除外风险，再向保险公司确认是否可以通过附加条款增加需要的保障。 如果房屋位于洪水、地震、野火或强风暴风险较高的地区，还应提前确认相关风险是否承保、是否需要单独保险，以及当地是否存在购买限制。 洪水、地震和污水倒灌为什么常被排除？ 洪水和地震通常不在标准屋主保险内，因此需要另外考虑相应保险。污水倒灌也不一定属于标准保单的保障范围，部分保险公司会通过附加保障提供相关保护。是否需要购买这些保障，可以结合房屋所在地的风险、贷款机构要求和保险公司的具体条款来判断。 公寓与 HOA 主保单要额外核对什么？ 公寓业主不能只看自己的公寓保险，还应确认 HOA（业主协会）主保险负责保障哪些部分（最后更新日期：2026 年 4 月 13 日）。不同公寓项目的主保单范围可能不同，因此要确认建筑主体、公共区域以及单元内部哪些部分由 HOA 保险负责。 单元内部装修、个人财物和个人责任等保障，可能仍需要通过自己的公寓保险（通常称为 HO-6）补充。具体应以 HOA 主保单和个人保单的条款为准。

购买前如何选对保单并准备过户？ 先确认房屋类型和用途，是自住、公寓、出租还是租房。 获取 2 至 4 份报价，比较保费、自付额、责任保额和除外事项。 确认是否需要额外购买洪水险、地震险、污水倒灌保障或贵重物品保障。 向贷款机构、托管机构或过户代理确认投保确认文件、首年保费凭证和提交截止时间。 提前准备美元资金，并把保险付款纳入整个过户资金安排。 对跨境家庭来说，保险选择和资金准备可以一起规划。《美国买房全攻略 2026：在美购置房产完整指南》中提及的购房流程和时间节点，也可以作为安排保险和付款的参考。 小提示 买家居保险时，别只比较年保费。把保费、自付额和保额放在一起看，再确认洪水、地震等风险是否需要额外保障，才更容易判断哪份保单适合自己。 获取报价到拿到投保确认文件的流程是什么？ 通常需要先提供房屋地址、用途、房龄、屋顶和主要系统的更新情况，以及过往理赔记录等资料。保险公司根据这些信息提供报价，确定保险方案后再办理投保并取得投保确认文件。 如果你是贷款买房，还应提前向贷款机构或托管机构确认他们接受哪些保险文件，以及最迟什么时候需要提交。 常见投保错误有哪些？ 常见问题包括只按照贷款机构的最低要求购买保险、以为洪水或地震已经包含在标准保单内、没有仔细看自付额和保额、没有核对 HOA 的主保单，以及太晚准备美元资金。如果到了过户前几天才开始处理保险、换汇或补交文件，留给自己比较方案和处理问题的时间都会更少。