Guia de eSIM para os EUA: Melhores planos e cobertura 5G

O que é um eSIM? Um eSIM é uma versão digital do chip físico tradicional. A maioria dos smartphones mais novos já oferece a opção de usar um eSIM (ou vários). Você não precisa mais procurar um chip em uma loja física quando chega em um novo país. A maioria dos celulares compatíveis permite instalar vários eSIMs, embora, em geral, só seja possível ter dois ativos ao mesmo tempo. Isso significa que você pode manter seu número principal ativo e ter um para usar nos EUA quando estiver lá. Se você viaja com frequência para vários países diferentes, teoricamente poderia ter um eSIM diferente para cada um. Ou talvez prefira um eSIM que funcione em mais de um país, em uma região inteira ou globalmente. Sobre os Estados Unidos 30 curiosidades que você não sabia sobre os EUA Leia mais

Usando um eSIM de viagem nos EUA Os EUA têm três redes de telefonia celular principais: Verizon, AT&T e T-Mobile. São elas que possuem a infraestrutura que os provedores de eSIM de viagem 5G utilizam. Eles usarão uma dessas redes ou uma combinação das três, dependendo dos acordos que tiverem firmado.

Melhores provedores de eSIM para os EUA (2026) Provedor Melhor para Rede utilizada Preço típico (aproximado) Holafly Dados ilimitados AT&T US$ 3,90 (1 dia) – US$ 139,90 (90 dias) Saily Melhor experiência geral Múltiplas redes US$ 3,99 (1 GB, 7 dias) – US$ 71,99 (ilimitado, 30 dias) eSIM.io Pré-pago AT&T, Verizon US$ 2,90 (pré-pago) – US$ 44,50 (100 GB, 30 dias) Airalo Viajantes com orçamento limitado T-Mobile, Verizon US$ 4 (1 GB, 3 dias) – US$ 42 (50 GB, 30 dias) Roafly Cobertura 5G T-Mobile, Verizon US$ 3,90 (1 GB, 7 dias) – US$ 49,90 (50 GB, 30 dias) Metodologia Esta é uma lista de provedores de eSIM globais que funcionam nos EUA. Selecionamos esses provedores com base em fatores como custo, facilidade de instalação, cobertura de rede e pacote de dados. Os preços são referentes a 29 de janeiro de 2026.

Comprar um eSIM 5G para os EUA Por quanto tempo você vai viajar e para onde vai? Certifique-se de adquirir um plano de eSIM que esteja ativo durante toda a sua viagem. É possível comprar um eSIM 5G com validade de apenas um dia, então escolha o período adequado. 7 dias e 30 dias são períodos bastante populares. Se você for visitar outros países além dos EUA, pode ser interessante ter um plano que permita usar o eSIM em todos os lugares que você for. Às vezes isso pode custar mais, mas depende do provedor. Se você viaja com frequência, pode ser interessante procurar um eSIM com plano anual ou que possa ser usado várias vezes. Se você tiver um que continue ativo após voltar para casa, não se esqueça de desativar o eSIM para evitar cobranças extras quando não estiver usando. Avaliações online Leia avaliações online para ver como é a cobertura nas áreas onde você vai viajar. Algumas redes têm melhor desempenho em cidades, enquanto outras são mais fortes em áreas rurais. Também é possível obter um eSIM que alterna entre redes. Isso pode ser muito útil e aumentar suas chances de ter cobertura em qualquer lugar. As avaliações ajudam a descobrir qual serviço melhor atende às suas necessidades. Se houver muitas reclamações sobre um determinado provedor, pode valer a pena procurar outro. Você não quer adicionar estresse desnecessário às suas férias. Gestão financeira Transferências internacionais descomplicadas Leia mais Dados, ligações e mensagens Pense se você precisa fazer ligações locais e enviar mensagens de texto ou se só precisa de dados. Com dados, você tem acesso à internet, o que significa que pode usar seus aplicativos de mensagens. Mas se precisar ligar para um hotel ou agência de viagens, por exemplo, pode ser útil ter a opção de fazer ligações locais. Veja quanto de dados você usa no seu país de origem para ter uma ideia de quanto vai precisar quando viajar. É melhor comprar mais do que acha que vai precisar para não ficar sem. Também vale a pena verificar as configurações do seu celular para evitar que aplicativos consumam dados sem você perceber. Isso inclui coisas como backup de fotos ou mensagens do WhatsApp. A maioria dos celulares tem configurações para que isso só aconteça quando você estiver conectado ao Wi-Fi. Cobertura e velocidade Alguns dos planos mais baratos ou provedores menores podem ser baratos por uma razão. Muitas vezes, isso tem a ver com a velocidade oferecida ou a qualidade da rede. Velocidades mais rápidas estão disponíveis em redes melhores, embora alguns planos mais baratos possam oferecer apenas velocidades menores, fazendo com que você pague mais para acessar velocidades mais altas. É fácil encontrar um provedor com velocidades 5G, especialmente nos EUA. Aspectos técnicos Certifique-se de que seu celular é compatível antes de adquirir um plano. A maioria dos celulares a partir de 2020 deve ser compatível, mas é fácil verificar isso online. Entre os celulares mais populares, qualquer modelo mais novo que o iPhone XS, o Samsung Galaxy S20 e o Google Pixel 4 (versões anteriores só permitiam eSIMs nos EUA) é compatível com eSIMs. Dica do especialista Organizar um eSIM antes de viajar pode economizar tempo e dinheiro. Os eSIMs foram feitos para simplificar as coisas, então não complique na hora de procurar um. Pense em quanto de dados vai precisar, para onde vai e por quanto tempo vai precisar. Compare as opções para encontrar um preço que você goste e veja o que outros usuários dizem nas avaliações online. O melhor eSIM é aquele que você configura uma vez e funciona sem precisar se preocupar durante a viagem. Você só quer configurá-lo e saber que vai funcionar. Escolher um eSIM que possa usar várias redes garante as melhores chances de se manter conectado, mesmo em áreas remotas.

Como obter e instalar um eSIM: um guia em 3 passos Passo 1: Compre antes de partir Adquira seu plano pelo aplicativo ou site do provedor. Você receberá um código QR ou um link para baixar o eSIM por e-mail imediatamente. Em alguns casos, você precisará baixar o aplicativo do provedor para adquirir um plano e o eSIM poderá estar disponível para download por lá. Passo 2: Instalação digital Acesse Ajustes (iOS) ou Configurações (Android) > Celular/Rede móvel > Adicionar eSIM. Escaneie o código QR. Dica: Dê um nome como “dados EUA” para não confundir com o seu chip de origem. Passo 3: Ativação ao chegar Assim que pousar nos EUA, ative o roaming de dados para o eSIM e defina-o como sua linha de dados principal. Levará alguns minutos para encontrar um sinal 5G americano. Então, você pode fazer isso enquanto espera no aeroporto. Alguns planos só serão ativados quando você chegar no país, permitindo que você escolha a quantidade certa de dias para suas necessidades.

Vantagens e desvantagens do eSIM Vantagens Desvantagens Rápido e fácil de instalar e configurar, então você estará conectado assim que chegar no país. Alguns celulares mais baratos não são compatíveis com eSIMs. Maior segurança, pois o eSIM não pode ser removido tão facilmente quanto um chip físico se o celular for roubado. Se você não tem muita familiaridade com tecnologia, pode ser um pouco mais complicado instalar um eSIM do que um chip físico. Você ainda pode usar seu número normal. Se o seu plano permitir roaming em outro país, isso pode ser importante para receber mensagens do seu banco para autorizar pagamentos. Ter dois eSIMs conectados ao mesmo tempo pode gastar mais bateria, pois ambos estão buscando uma rede, em vez de apenas um. Não deve ser um problema grave e não há motivo para preocupação, mas você pode notar que a bateria descarrega mais rápido quando tem dois eSIMs ativos. Você não precisa trocar seu chip antigo por um novo. É uma coisa a menos para se preocupar em perder ou tentar lembrar onde colocou quando voltar para casa. Os planos de eSIM de viagem geralmente são muito mais baratos do que as tarifas de roaming, embora isso dependa de cada plano. Conclusão Os eSIMs facilitam a conexão quando você viaja. Se você se organizar e comparar as opções antes de partir, poderá conseguir o plano de eSIM que deseja e estar pronto para usá-lo quando chegar nos EUA. Há muitas opções de eSIM 5G para os EUA, mas um provedor global é provavelmente a opção mais fácil. Para os provedores locais, você já precisará estar nos EUA para comprar e ativar. Relocação Mudança para os EUA – checklist Leia mais