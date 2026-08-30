Como tirar o NIF em Portugal

O NIF em Portugal O NIF português é o número de identificação fiscal de todos os cidadãos portugueses, residentes e não residentes que exercem atividades empresariais ou realizam compras oficiais que envolvam o pagamento de impostos em Portugal. Por isso, se você se mudar para o país por qualquer período de tempo, precisará solicitar um NIF. Você também precisará do número caso more fora de Portugal e queira realizar uma transação financeira relevante, como a compra de um imóvel. Os NIFs são emitidos pela Autoridade Tributária e Aduaneira portuguesa (AT). Cada número é composto por nove dígitos únicos para cada pessoa. Você pode encontrar o seu NIF em toda a correspondência das autoridades fiscais. O número também consta no cartão de cidadão dos cidadãos portugueses. Além disso, os não cidadãos residentes em Portugal podem solicitar um cartão de contribuinte (Cartão de Contribuinte), que exibe o NIF. Quais informações o governo português mantém sobre mim? O NIF é utilizado pela Autoridade Tributária portuguesa para calcular as suas obrigações fiscais no país. Você vai precisar dele para uma série de atividades oficiais relacionadas ao recebimento de renda ou ao pagamento de impostos. Os NIFs permanentes de cidadãos portugueses e residentes têm validade vitalícia. Não residentes que realizam transações financeiras em Portugal recebem um NIF temporário para aquela atividade específica. Eles precisarão solicitar um novo número temporário caso realizem outras atividades no futuro. Relocação Mudança para Portugal: o checklist essencial Leia mais Se você for cidadão português, pode solicitar um cartão de cidadão que inclui as seguintes informações: Nome completo

Nacionalidade

Sexo

Foto e dados biométricos

Data de nascimento

Altura

Assinatura

NIF

Número de Identificação da Segurança Social (NISS)

Como usar o NIF português Você precisará do NIF para realizar diversas transações em Portugal. Entre elas: Compra e venda de imóveis

Herança de bens portugueses em um testamento

Abertura de conta bancária

Obtenção de qualquer tipo de crédito (como obter uma hipoteca ou assinar um contrato de telefonia móvel)

Pagamento de impostos em Portugal

Recebimento de renda por trabalho ou negócios

Ingresso em uma universidade portuguesa

Recebimento de benefícios da seguridade social

Contratação de serviços públicos ou telecomunicações

Compra de um carro ou solicitação de carteira de motorista Não há sanções penais para quem vive em Portugal sem NIF. Porém, sem esse número, será quase impossível realizar as atividades do dia a dia, já que você não conseguirá fazer nada do que está listado acima. Para quem está se mudando para Portugal ou gerencia finanças em diferentes países, as transferências internacionais de dinheiro costumam ser necessárias em muitas dessas transações. Usar serviços como a Wise pode ajudar você a evitar taxas excessivas e câmbios desfavoráveis ao transferir dinheiro para a compra de imóveis, a contratação de serviços públicos ou ao enviar suas economias para a sua nova conta bancária em Portugal. Isso é especialmente valioso quando você ainda está estabelecendo a sua presença financeira em Portugal, mas ainda recebe dinheiro ou renda do exterior.

Quem precisa de NIF em Portugal? Qualquer pessoa que more em Portugal ou não residentes que realizem qualquer uma das transações listadas acima precisará de um NIF. Isso inclui: Cidadãos portugueses

Residentes permanentes

Residentes temporários, incluindo trabalhadores, estudantes e familiares

Visitantes de curta duração que realizam qualquer uma das atividades listadas

Não residentes que realizam qualquer uma das atividades listadas a partir do exterior

Empresas de responsabilidade limitada (veja a seção abaixo) Visitantes de curta duração e não residentes receberão um NIF temporário. Se você se mudar para Portugal por um período mais longo, por exemplo, com um visto temporário, poderá inicialmente receber um NIF temporário antes de obter o número definitivo. Bancos Bancos em Portugal: os melhores bancos portugueses para expatriados em 2026 Leia mais

Como solicitar o NIF em Portugal Os cidadãos nascidos em Portugal devem receber o NIF automaticamente ao completar 10 anos de idade. No entanto, quem se muda para Portugal precisa solicitá-lo. É possível pedir o NIF em Portugal a qualquer momento e em vários locais. Entre eles: Unidade local da Autoridade Tributária e Aduaneira portuguesa

Balcão de uma Loja do Cidadão local

Balcão de atendimento do Cartão de Cidadão Você também pode usar um serviço que cuidará do pedido por você, como: Anchorless

Bordr Isso é especialmente útil para quem está solicitando o NIF como não residente a partir do exterior, pois é necessário ter um representante fiscal com procuração para isso. Se você for um cidadão não pertencente à UE/EFTA e estiver solicitando residência portuguesa pelo programa Golden Visa, pode solicitar o NIF ao mesmo tempo. Os requisitos documentais para o NIF em Portugal são bastante simples. Você precisará de: Documento de identidade válido, que deve ser um passaporte ou documento de residência português se você for cidadão de um país terceiro

Comprovante de endereço, como uma conta de água, luz ou gás, ou contrato de aluguel

Comprovante de procuração, caso um representante fiscal esteja solicitando o NIF em seu nome A solicitação do NIF em Portugal é gratuita. No entanto, se você quiser obter um cartão de contribuinte com o seu NIF, o custo é de cerca de 10 euros. Você pode solicitar uma segunda via caso o perca ou ele seja roubado (conforme eportugal.gov.pt, verificado em 24 de agosto de 2026).

Números de contribuinte para empresas em Portugal Se você abrir um negócio em Portugal como autônomo, empresário individual ou sociedade não constituída como pessoa jurídica, pode usar o seu NIF pessoal para fins fiscais. No entanto, empresas de responsabilidade limitada e outras formas empresariais que existem como entidade jurídica separada precisam de um NIF próprio. Esse número para empresas é chamado de NIPC (Número de Identificação de Pessoa Colectiva). O NIPC também funciona como número de IVA para fins fiscais e é composto por “PT” seguido de nove dígitos. Você receberá o número NIPC ao registrar a sua empresa na Autoridade Tributária e Aduaneira portuguesa e no Registo Nacional de Pessoas Colectivas. Também é possível solicitar o NIPC online por meio de um serviço como o nif.pt. Em geral, você precisará fornecer: Documentos de registro da empresa que comprovem que ela existe como entidade jurídica própria

Comprovante de endereço comercial

Documento de identificação da pessoa que representa a empresa, como passaporte ou NIF, além de comprovante de que ela tem autoridade para representá-la As contas empresariais da Wise oferecem recursos desenvolvidos especificamente para empreendedores que atuam além-fronteiras, incluindo pagamentos em lote, acesso multiusuário e integração com softwares de contabilidade (integração com Xero e QuickBooks disponível; conforme wise.com/pt/business, verificado em 24 de agosto de 2026). Esses recursos são especialmente úteis durante o período de transição enquanto você configura a infraestrutura bancária da sua empresa em Portugal, e podem ajudar no gerenciamento de pagamentos a fornecedores internacionais ou no recebimento de pagamentos de clientes no exterior sem tarifas de conversão excessivas.

Gerenciando finanças durante a sua transição para Portugal Um dos desafios ao se mudar para Portugal é administrar as finanças durante o período de transição. Muitas vezes, você precisa do NIF para abrir uma conta bancária, mas pode precisar de serviços bancários para se estabelecer em Portugal. A Wise oferece contas multimoeda com cartões de débito vinculados que permitem aos expatriados gerenciar suas finanças além-fronteiras. Veja algumas formas como a Wise pode ajudar você a movimentar e gerenciar o seu dinheiro durante a mudança para Portugal: Conta multimoeda: mantenha, gerencie e converta entre mais de 40 moedas, incluindo euros, sem precisar de uma conta bancária local

Cartão da Wise: faça compras e saques em caixas eletrônicos em Portugal com a taxa de câmbio comercial

Transferências internacionais de dinheiro: envie dinheiro para o exterior usando a taxa de câmbio comercial com tarifas baixas

Dados da conta em euros: receba euros com praticidade, ou em outras moedas principais como dólares e libras

Transferências de valores elevados: transfira grandes quantias para depósitos ou compras de imóveis com tarifas de transferência com desconto (para transferências acima de 20 mil libras ou equivalente em outras moedas)