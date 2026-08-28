Feriados públicos em Portugal em 2026

Visão geral dos feriados públicos em Portugal Por ser um país católico, a maioria dos feriados públicos em Portugal é de origem religiosa. Muitos incluem festivais e desfiles em homenagem a santos ou histórias bíblicas, enquanto outros celebram datas cristãs, como o Natal. A maioria das lojas fecha o dia todo nos feriados, mesmo nas grandes cidades. Além disso, o transporte público e outros serviços reduzem seus horários. Muitos dos feriados públicos são nacionais, mas alguns são celebrados apenas em determinadas regiões. Se você planeja participar dessas comemorações, vale a pena se preparar financeiramente, especialmente se estiver viajando do exterior. Usar a Conta Wise para converter seu dinheiro pela taxa de câmbio comercial pode ajudá-lo a evitar as tarifas inflacionadas para turistas, frequentemente encontradas em quiosques de aeroportos e casas de câmbio locais durante os períodos de feriado movimentados. Abra uma Conta Wise Vale saber que, se um feriado cair em domingo, a segunda-feira seguinte não é folga compensatória em Portugal. Relocação Mudança para Portugal: o checklist essencial Leia mais

Quais são os feriados públicos de Portugal em 2026? Portugal celebra estes feriados em todo o país: Data Dia da semana Feriado 1 de janeiro de 2026 qui. Ano Novo 3 de abril de 2026 sex. Sexta-feira Santa 5 de abril de 2026 dom. Domingo de Páscoa 25 de abril de 2026 sáb. Dia da Liberdade 1 de maio de 2026 sex. Dia do Trabalho 10 de junho de 2026 qua. Dia de Portugal 4 de junho de 2026 sex. Corpus Christi 15 de agosto de 2026 sáb. Assunção de Nossa Senhora 5 de outubro de 2026 seg. Dia da República 1 de novembro de 2026 dom. Dia de Todos os Santos 1 de dezembro de 2026 ter. Restauração da Independência 8 de dezembro de 2026 ter. Imaculada Conceição 25 de dezembro de 2026 sex. Natal Feriados regionais em 2026 Estes feriados são observados apenas em algumas regiões de Portugal: Data Dia da semana Feriado Onde é celebrado 2 de abril de 2026 qui. Dia da Autonomia da Madeira Madeira 20 de maio de 2026 qua. Dia dos Açores Açores 1 de julho de 2026 qua. Dia da Madeira Madeira 26 de dezembro de 2026 sáb. Segundo dia de Natal Madeira Feriados locais (municipais) em 2026 Em geral, os municípios portugueses têm um feriado local (Feriado Municipal ou Dia do Concelho) que celebram. Esses feriados frequentemente estão relacionados a santos padroeiros ou a datas históricas importantes. A lista abaixo inclui muitos desses feriados locais, mas não todos (Portugal tem 308 municípios). É recomendável que você verifique com o seu município para descobrir as datas específicas. Data Dia da semana Feriado Onde é celebrado 19 de março de 2026 qui. Dia de São José Santarém 21 de abril de 2026

(anualmente na terceira terça-feira após a Páscoa) ter. Início da peregrinação de Nossa Senhora de Mércoles Castelo Branco 12 de maio de 2026 ter. Dia de Santa Joana Aveiro 11 de maio de 2026

(anualmente na segunda-feira após o quinto domingo após a Páscoa) seg. Dia do Padroeiro Ponta Delgada 15 de maio de 2026 sex. Aniversário da cidade Caldas da Rainha 22 de maio de 2026 sex. Dia de Leiria Leiria 13 de junho de 2026 sáb. Dia de Santo Antônio Lisboa e Vila Real 24 de junho de 2026 qua. Dia de São João Braga, Guimarães e Porto 29 de junho de 2026 seg. Dia de São Pedro Évora 4 de julho de 2026 sáb. Dia de Santa Isabel Coimbra 20 de agosto de 2026 qui. Festa de Nossa Senhora da Agonia Viana do Castelo 21 de agosto de 2026 sex. Aniversário da Cidade do Funchal Funchal 7 de setembro de 2026 seg. Dia de Faro Faro 11 de novembro de 2026 qua. Dia de São Martinho Penafiel Outras datas importantes em 2026 Além dos feriados nacionais e locais, você pode querer anotar outras datas de destaque em Portugal: Data Dia da semana Ocasião 17 de fevereiro de 2026 ter. Terça-feira de Carnaval 19 de março de 2026 qui. Dia dos Pais 3 de maio de 2026 dom. Dia das Mães 31 de dezembro de 2026 qui. Véspera de Ano Novo

Quais são os feriados públicos de Portugal em 2027? Data Dia da semana Feriado 1 de janeiro de 2027 sex. Ano Novo 26 de março de 2027 sex. Sexta-feira Santa 28 de março de 2027 dom. Domingo de Páscoa 25 de abril de 2027 dom. Dia da Liberdade 1 de maio de 2027 sáb. Dia do Trabalho 27 de maio de 2027 sex. Corpus Christi 10 de junho de 2027 qui. Dia de Portugal 15 de agosto de 2027 dom. Assunção de Nossa Senhora 5 de outubro de 2027 ter. Dia da República 1 de novembro de 2027 seg. Dia de Todos os Santos 1 de dezembro de 2027 qua. Restauração da Independência 8 de dezembro de 2027 qua. Imaculada Conceição 25 de dezembro de 2027 sáb. Natal Feriados regionais em 2027 Estes feriados são celebrados apenas em algumas regiões de Portugal: Data Dia da semana Feriado Onde é celebrado 2 de abril de 2027 sex. Dia da Autonomia da Madeira Madeira 20 de maio de 2027 qui. Dia dos Açores Açores 1 de julho de 2027 qui. Dia da Madeira Madeira 26 de dezembro de 2027 dom. Segundo dia de Natal Madeira Feriados locais (municipais) em 2027 Data Dia da semana Feriado Onde é celebrado 19 de março de 2027 sex. Dia de São José Santarém 13 de abril de 2027

(anualmente na terceira terça-feira após a Páscoa) ter. Início da peregrinação de Nossa Senhora de Mércoles Castelo Branco 3 de maio de 2027

(anualmente na segunda-feira após o quinto domingo após a Páscoa) seg. Dia do Padroeiro Ponta Delgada 12 de maio de 2027 qua. Dia de Santa Joana Aveiro 15 de maio de 2027 sáb. Aniversário da cidade Caldas da Rainha 22 de maio de 2027 sáb. Dia de Leiria Leiria 13 de junho de 2027 dom. Dia de Santo Antônio Lisboa e Vila Real 24 de junho de 2027 qui. Dia de São João Braga, Guimarães e Porto 29 de junho de 2027 ter. Dia de São Pedro Évora 4 de julho de 2027 dom. Dia de Santa Isabel Coimbra 20 de agosto de 2027 sex. Festa de Nossa Senhora da Agonia Viana do Castelo 21 de agosto de 2027 sáb. Aniversário da Cidade do Funchal Funchal 7 de setembro de 2027 ter. Dia de Faro Faro 11 de novembro de 2027 qui. Dia de São Martinho Penafiel Outras datas importantes em 2027 Além dos feriados nacionais e locais, você pode querer anotar outras datas de destaque em Portugal: Data Dia da semana Ocasião 9 de fevereiro de 2027 ter. Terça-feira de Carnaval 19 de março de 2027 sex. Dia dos Pais 2 de maio de 2027 dom. Dia das Mães 31 de dezembro de 2027 sex. Véspera de Ano Novo

Quais foram os feriados públicos de Portugal em 2025? Data Dia da semana Feriado 1 de janeiro de 2025 qua. Ano Novo 18 de abril de 2025 sex. Sexta-feira Santa 20 de abril de 2025 dom. Domingo de Páscoa 25 de abril de 2025 sex. Dia da Liberdade 1 de maio de 2025 qui. Dia do Trabalho 19 de junho de 2025 sex. Corpus Christi 10 de junho de 2025 ter. Dia de Portugal 15 de agosto de 2025 sex. Assunção de Nossa Senhora 5 de outubro de 2025 dom. Dia da República 1 de novembro de 2025 sáb. Dia de Todos os Santos 1 de dezembro de 2025 seg. Restauração da Independência 8 de dezembro de 2025 seg. Imaculada Conceição 25 de dezembro de 2025 qui. Natal Sobre Portugal 30 Curiosidades sobre Portugal: história, gastronomia, cultura e mais Leia mais Feriados regionais em 2025 Data Dia da semana Feriado Onde é celebrado 2 de abril de 2025 qua. Dia da Autonomia da Madeira Madeira 20 de maio de 2025 ter. Dia dos Açores Açores 1 de julho de 2025 ter. Dia da Madeira Madeira 26 de dezembro de 2025 sex. Segundo dia de Natal Madeira Feriados locais (municipais) em 2025 Data Dia da semana Feriado Onde é celebrado 19 de março de 2025 qua. Dia de São José Santarém 6 de maio de 2025

(anualmente na terceira terça-feira após a Páscoa) ter. Início da peregrinação de Nossa Senhora de Mércoles Castelo Branco 26 de maio de 2025

(anualmente na segunda-feira após o quinto domingo após a Páscoa) seg. Dia do Padroeiro Ponta Delgada 12 de maio de 2025 seg. Dia de Santa Joana Aveiro 15 de maio de 2025 qui. Aniversário da cidade Caldas da Rainha 22 de maio de 2025 qui. Dia de Leiria Leiria 13 de junho de 2025 sex. Dia de Santo Antônio Lisboa e Vila Real 24 de junho de 2025 ter. Dia de São João Braga, Guimarães e Porto 29 de junho de 2025 dom. Dia de São Pedro Évora 4 de julho de 2025 sex. Dia de Santa Isabel Coimbra 20 de agosto de 2025 qua. Festa de Nossa Senhora da Agonia Viana do Castelo 21 de agosto de 2025 qui. Aniversário da Cidade do Funchal Funchal 7 de setembro de 2025 dom. Dia de Faro Faro 11 de novembro de 2025 ter. Dia de São Martinho Penafiel Outras datas importantes em 2025 Data Dia da semana Ocasião 4 de março de 2025 ter. Terça-feira de Carnaval 19 de março de 2025 qua. Dia dos Pais 4 de maio de 2025 dom. Dia das Mães 31 de dezembro de 2025 qua. Véspera de Ano Novo

Quando são as férias escolares em Portugal? Tanto as escolas portuguesas quanto as escolas internacionais em Portugal têm seu próprio calendário de férias. Alguns desses dias de folga coincidem com celebrações nacionais, mas nem sempre é o caso. Se você quiser saber mais sobre o calendário escolar, acesse nosso artigo sobre férias escolares em Portugal. Vistos e Imigração Cidadania Portuguesa: como se tornar um cidadão português Leia mais

Dicas práticas para viajar em feriados em Portugal Transporte durante os feriados O transporte público em Portugal costuma operar com horários reduzidos durante os feriados. Nas grandes cidades, como Lisboa e Porto, alguns serviços de metrô e ônibus podem circular com menor frequência, enquanto os trens intermunicipais podem exigir reserva antecipada. Se você planeja viajar entre cidades durante um período de feriado, considere comprar as passagens com várias semanas de antecedência. Hospedagem Os períodos de feriado, especialmente ao redor do Natal, da Páscoa e dos festivais de verão, são as altas temporadas turísticas em Portugal. Hotéis e aluguéis de temporada em destinos populares podem se esgotar rapidamente e ter preços elevados. Considere reservar acomodações com 3 a 6 meses de antecedência para garantir as melhores tarifas e disponibilidade. Gerenciando seu dinheiro Um bom planejamento financeiro garante uma viagem a Portugal sem estresse. Com a Wise, você obtém euros pela taxa de câmbio comercial e pode usar o cartão da Wise para gastar e fazer saques em Portugal. Embora seja prudente ter algum dinheiro em espécie, já que muitos vendedores locais preferem esse meio de pagamento, você vai perceber que os pagamentos com cartão são cada vez mais aceitos em todo o país.