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Feriados públicos em Portugal em 2026

Pegue seu calendário! Confira os feriados públicos de Portugal para 2025, 2026 e 2027, além de outras datas especiais que estão por vir.

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Atualizado 28-8-2026

Se você mora em Portugal, vai querer saber quando acontecem os feriados públicos no país. Além de serem uma ótima oportunidade para vivenciar a cultura local, os feriados também são uma boa chance de visitar familiares e amigos.

Para viajantes e expatriados, os feriados também exigem um pouco de planejamento financeiro. Seja para participar de festivais, comprar presentes ou planejar escapadas, administrar seu dinheiro entre países pode ser um desafio. Usar serviços como a Wise pode oferecer taxas de câmbio competitivas e tarifas transparentes para conversão de moedas.

Tabela de conteúdos

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Visão geral dos feriados públicos em Portugal

Por ser um país católico, a maioria dos feriados públicos em Portugal é de origem religiosa. Muitos incluem festivais e desfiles em homenagem a santos ou histórias bíblicas, enquanto outros celebram datas cristãs, como o Natal.

A maioria das lojas fecha o dia todo nos feriados, mesmo nas grandes cidades. Além disso, o transporte público e outros serviços reduzem seus horários.

Muitos dos feriados públicos são nacionais, mas alguns são celebrados apenas em determinadas regiões. Se você planeja participar dessas comemorações, vale a pena se preparar financeiramente, especialmente se estiver viajando do exterior. Usar a Conta Wise para converter seu dinheiro pela taxa de câmbio comercial pode ajudá-lo a evitar as tarifas inflacionadas para turistas, frequentemente encontradas em quiosques de aeroportos e casas de câmbio locais durante os períodos de feriado movimentados.

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Vale saber que, se um feriado cair em domingo, a segunda-feira seguinte não é folga compensatória em Portugal.

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Quais são os feriados públicos de Portugal em 2026?

Portugal celebra estes feriados em todo o país:

DataDia da semanaFeriado
1 de janeiro de 2026qui.Ano Novo
3 de abril de 2026sex.Sexta-feira Santa
5 de abril de 2026dom.Domingo de Páscoa
25 de abril de 2026sáb.Dia da Liberdade
1 de maio de 2026sex.Dia do Trabalho
10 de junho de 2026qua.Dia de Portugal
4 de junho de 2026sex.Corpus Christi
15 de agosto de 2026sáb.Assunção de Nossa Senhora
5 de outubro de 2026seg.Dia da República
1 de novembro de 2026dom.Dia de Todos os Santos
1 de dezembro de 2026ter.Restauração da Independência
8 de dezembro de 2026ter.Imaculada Conceição
25 de dezembro de 2026sex.Natal

Feriados regionais em 2026

Estes feriados são observados apenas em algumas regiões de Portugal:

DataDia da semanaFeriadoOnde é celebrado
2 de abril de 2026qui.Dia da Autonomia da MadeiraMadeira
20 de maio de 2026qua.Dia dos AçoresAçores
1 de julho de 2026qua.Dia da MadeiraMadeira
26 de dezembro de 2026sáb.Segundo dia de NatalMadeira

Feriados locais (municipais) em 2026

Em geral, os municípios portugueses têm um feriado local (Feriado Municipal ou Dia do Concelho) que celebram. Esses feriados frequentemente estão relacionados a santos padroeiros ou a datas históricas importantes.

A lista abaixo inclui muitos desses feriados locais, mas não todos (Portugal tem 308 municípios). É recomendável que você verifique com o seu município para descobrir as datas específicas.

DataDia da semanaFeriadoOnde é celebrado
19 de março de 2026qui.Dia de São JoséSantarém
21 de abril de 2026
(anualmente na terceira terça-feira após a Páscoa)		ter.Início da peregrinação de Nossa Senhora de MércolesCastelo Branco
12 de maio de 2026ter.Dia de Santa JoanaAveiro
11 de maio de 2026
(anualmente na segunda-feira após o quinto domingo após a Páscoa)		seg.Dia do PadroeiroPonta Delgada
15 de maio de 2026sex.Aniversário da cidadeCaldas da Rainha
22 de maio de 2026sex.Dia de LeiriaLeiria
13 de junho de 2026sáb.Dia de Santo AntônioLisboa e Vila Real
24 de junho de 2026qua.Dia de São JoãoBraga, Guimarães e Porto
29 de junho de 2026seg.Dia de São PedroÉvora
4 de julho de 2026sáb.Dia de Santa IsabelCoimbra
20 de agosto de 2026qui.Festa de Nossa Senhora da AgoniaViana do Castelo
21 de agosto de 2026sex.Aniversário da Cidade do FunchalFunchal
7 de setembro de 2026seg.Dia de FaroFaro
11 de novembro de 2026qua.Dia de São MartinhoPenafiel

Outras datas importantes em 2026

Além dos feriados nacionais e locais, você pode querer anotar outras datas de destaque em Portugal:

DataDia da semanaOcasião
17 de fevereiro de 2026ter.Terça-feira de Carnaval
19 de março de 2026qui.Dia dos Pais
3 de maio de 2026dom.Dia das Mães
31 de dezembro de 2026qui.Véspera de Ano Novo

Quais são os feriados públicos de Portugal em 2027?

DataDia da semanaFeriado
1 de janeiro de 2027sex.Ano Novo
26 de março de 2027sex.Sexta-feira Santa
28 de março de 2027dom.Domingo de Páscoa
25 de abril de 2027dom.Dia da Liberdade
1 de maio de 2027sáb.Dia do Trabalho
27 de maio de 2027sex.Corpus Christi
10 de junho de 2027qui.Dia de Portugal
15 de agosto de 2027dom.Assunção de Nossa Senhora
5 de outubro de 2027ter.Dia da República
1 de novembro de 2027seg.Dia de Todos os Santos
1 de dezembro de 2027qua.Restauração da Independência
8 de dezembro de 2027qua.Imaculada Conceição
25 de dezembro de 2027sáb.Natal

Feriados regionais em 2027

Estes feriados são celebrados apenas em algumas regiões de Portugal:

DataDia da semanaFeriadoOnde é celebrado
2 de abril de 2027sex.Dia da Autonomia da MadeiraMadeira
20 de maio de 2027qui.Dia dos AçoresAçores
1 de julho de 2027qui.Dia da MadeiraMadeira
26 de dezembro de 2027dom.Segundo dia de NatalMadeira

Feriados locais (municipais) em 2027

DataDia da semanaFeriadoOnde é celebrado
19 de março de 2027sex.Dia de São JoséSantarém
13 de abril de 2027
(anualmente na terceira terça-feira após a Páscoa)		ter.Início da peregrinação de Nossa Senhora de MércolesCastelo Branco
3 de maio de 2027
(anualmente na segunda-feira após o quinto domingo após a Páscoa)		seg.Dia do PadroeiroPonta Delgada
12 de maio de 2027qua.Dia de Santa JoanaAveiro
15 de maio de 2027sáb.Aniversário da cidadeCaldas da Rainha
22 de maio de 2027sáb.Dia de LeiriaLeiria
13 de junho de 2027dom.Dia de Santo AntônioLisboa e Vila Real
24 de junho de 2027qui.Dia de São JoãoBraga, Guimarães e Porto
29 de junho de 2027ter.Dia de São PedroÉvora
4 de julho de 2027dom.Dia de Santa IsabelCoimbra
20 de agosto de 2027sex.Festa de Nossa Senhora da AgoniaViana do Castelo
21 de agosto de 2027sáb.Aniversário da Cidade do FunchalFunchal
7 de setembro de 2027ter.Dia de FaroFaro
11 de novembro de 2027qui.Dia de São MartinhoPenafiel

Outras datas importantes em 2027

Além dos feriados nacionais e locais, você pode querer anotar outras datas de destaque em Portugal:

DataDia da semanaOcasião
9 de fevereiro de 2027ter.Terça-feira de Carnaval
19 de março de 2027sex.Dia dos Pais
2 de maio de 2027dom.Dia das Mães
31 de dezembro de 2027sex.Véspera de Ano Novo

Quais foram os feriados públicos de Portugal em 2025?

DataDia da semanaFeriado
1 de janeiro de 2025qua.Ano Novo
18 de abril de 2025sex.Sexta-feira Santa
20 de abril de 2025dom.Domingo de Páscoa
25 de abril de 2025sex.Dia da Liberdade
1 de maio de 2025qui.Dia do Trabalho
19 de junho de 2025sex.Corpus Christi
10 de junho de 2025ter.Dia de Portugal
15 de agosto de 2025sex.Assunção de Nossa Senhora
5 de outubro de 2025dom.Dia da República
1 de novembro de 2025sáb.Dia de Todos os Santos
1 de dezembro de 2025seg.Restauração da Independência
8 de dezembro de 2025seg.Imaculada Conceição
25 de dezembro de 2025qui.Natal
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Feriados regionais em 2025

DataDia da semanaFeriadoOnde é celebrado
2 de abril de 2025qua.Dia da Autonomia da MadeiraMadeira
20 de maio de 2025ter.Dia dos AçoresAçores
1 de julho de 2025ter.Dia da MadeiraMadeira
26 de dezembro de 2025sex.Segundo dia de NatalMadeira

Feriados locais (municipais) em 2025

DataDia da semanaFeriadoOnde é celebrado
19 de março de 2025qua.Dia de São JoséSantarém
6 de maio de 2025
(anualmente na terceira terça-feira após a Páscoa)		ter.Início da peregrinação de Nossa Senhora de MércolesCastelo Branco
26 de maio de 2025
(anualmente na segunda-feira após o quinto domingo após a Páscoa)		seg.Dia do PadroeiroPonta Delgada
12 de maio de 2025seg.Dia de Santa JoanaAveiro
15 de maio de 2025qui.Aniversário da cidadeCaldas da Rainha
22 de maio de 2025qui.Dia de LeiriaLeiria
13 de junho de 2025sex.Dia de Santo AntônioLisboa e Vila Real
24 de junho de 2025ter.Dia de São JoãoBraga, Guimarães e Porto
29 de junho de 2025dom.Dia de São PedroÉvora
4 de julho de 2025sex.Dia de Santa IsabelCoimbra
20 de agosto de 2025qua.Festa de Nossa Senhora da AgoniaViana do Castelo
21 de agosto de 2025qui.Aniversário da Cidade do FunchalFunchal
7 de setembro de 2025dom.Dia de FaroFaro
11 de novembro de 2025ter.Dia de São MartinhoPenafiel

Outras datas importantes em 2025

DataDia da semanaOcasião
4 de março de 2025ter.Terça-feira de Carnaval
19 de março de 2025qua.Dia dos Pais
4 de maio de 2025dom.Dia das Mães
31 de dezembro de 2025qua.Véspera de Ano Novo

Quando são as férias escolares em Portugal?

Tanto as escolas portuguesas quanto as escolas internacionais em Portugal têm seu próprio calendário de férias. Alguns desses dias de folga coincidem com celebrações nacionais, mas nem sempre é o caso.

Se você quiser saber mais sobre o calendário escolar, acesse nosso artigo sobre férias escolares em Portugal.

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Transporte durante os feriados

O transporte público em Portugal costuma operar com horários reduzidos durante os feriados. Nas grandes cidades, como Lisboa e Porto, alguns serviços de metrô e ônibus podem circular com menor frequência, enquanto os trens intermunicipais podem exigir reserva antecipada. Se você planeja viajar entre cidades durante um período de feriado, considere comprar as passagens com várias semanas de antecedência.

Hospedagem

Os períodos de feriado, especialmente ao redor do Natal, da Páscoa e dos festivais de verão, são as altas temporadas turísticas em Portugal. Hotéis e aluguéis de temporada em destinos populares podem se esgotar rapidamente e ter preços elevados. Considere reservar acomodações com 3 a 6 meses de antecedência para garantir as melhores tarifas e disponibilidade.

Gerenciando seu dinheiro

Um bom planejamento financeiro garante uma viagem a Portugal sem estresse. Com a Wise, você obtém euros pela taxa de câmbio comercial e pode usar o cartão da Wise para gastar e fazer saques em Portugal. Embora seja prudente ter algum dinheiro em espécie, já que muitos vendedores locais preferem esse meio de pagamento, você vai perceber que os pagamentos com cartão são cada vez mais aceitos em todo o país.

Conclusão

Os feriados em Portugal oferecem uma rica oportunidade de vivenciar a cultura, as tradições e a hospitalidade do país. Ao se planejar com antecedência — conhecendo as datas dos feriados nacionais e locais, entendendo as limitações de transporte e se preparando financeiramente —, você pode se envolver completamente nessas comemorações especiais.

Para visitantes internacionais e expatriados, gerenciar bem o dinheiro é parte fundamental do planejamento dos feriados. Criar uma Conta Wise antes de viajar para Portugal dá acesso a taxas de câmbio competitivas e a um cartão de débito para gastar. Essa preparação financeira permite que você se concentre no que realmente importa — aproveitar as vibrantes tradições dos feriados em Portugal e criar memórias duradouras.

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Author

Darini Rocha 🇧🇷

Sobre o autor

Darini é editora ​​na Expatica, onde trabalha com gestão de conteúdo. Sua experiência morando em três países diferentes a inspirou a aprender sobre a vida no exterior. Fluente em inglês, português e espanhol, ela conecta culturas e compartilha seu conhecimento.

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