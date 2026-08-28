Feriados públicos em Portugal em 2026

Se você mora em Portugal, vai querer saber quando acontecem os feriados públicos no país. Além de serem uma ótima oportunidade para vivenciar a cultura local, os feriados também são uma boa chance de visitar familiares e amigos.
Para viajantes e expatriados, os feriados também exigem um pouco de planejamento financeiro. Seja para participar de festivais, comprar presentes ou planejar escapadas, administrar seu dinheiro entre países pode ser um desafio. Usar serviços como a Wise pode oferecer taxas de câmbio competitivas e tarifas transparentes para conversão de moedas.
Tabela de conteúdos
- Visão geral dos feriados públicos em Portugal
- Quais são os feriados públicos de Portugal em 2026?
- Quais são os feriados públicos de Portugal em 2027?
- Quais foram os feriados públicos de Portugal em 2025?
- Quando são as férias escolares em Portugal?
- Dicas práticas para viajar em feriados em Portugal
- Conclusão
Conta Wise
Você é um expatriado ou está pensando em se mudar para Portugal? Gerenciar o seu dinheiro entre fronteiras não precisa ser complicado. Com uma conta da Wise, você pode manter mais de 40 moedas e pagar com o cartão de débito da Wise em mais de 150 países. Seja para gastar no exterior, receber ou enviar dinheiro para casa, a Wise pode ajudar a simplificar a gestão financeira internacional.
Visão geral dos feriados públicos em Portugal
Por ser um país católico, a maioria dos feriados públicos em Portugal é de origem religiosa. Muitos incluem festivais e desfiles em homenagem a santos ou histórias bíblicas, enquanto outros celebram datas cristãs, como o Natal.
A maioria das lojas fecha o dia todo nos feriados, mesmo nas grandes cidades. Além disso, o transporte público e outros serviços reduzem seus horários.
Muitos dos feriados públicos são nacionais, mas alguns são celebrados apenas em determinadas regiões. Se você planeja participar dessas comemorações, vale a pena se preparar financeiramente, especialmente se estiver viajando do exterior. Usar a Conta Wise para converter seu dinheiro pela taxa de câmbio comercial pode ajudá-lo a evitar as tarifas inflacionadas para turistas, frequentemente encontradas em quiosques de aeroportos e casas de câmbio locais durante os períodos de feriado movimentados.
Vale saber que, se um feriado cair em domingo, a segunda-feira seguinte não é folga compensatória em Portugal.
Quais são os feriados públicos de Portugal em 2026?
Portugal celebra estes feriados em todo o país:
|Data
|Dia da semana
|Feriado
|1 de janeiro de 2026
|qui.
|Ano Novo
|3 de abril de 2026
|sex.
|Sexta-feira Santa
|5 de abril de 2026
|dom.
|Domingo de Páscoa
|25 de abril de 2026
|sáb.
|Dia da Liberdade
|1 de maio de 2026
|sex.
|Dia do Trabalho
|10 de junho de 2026
|qua.
|Dia de Portugal
|4 de junho de 2026
|sex.
|Corpus Christi
|15 de agosto de 2026
|sáb.
|Assunção de Nossa Senhora
|5 de outubro de 2026
|seg.
|Dia da República
|1 de novembro de 2026
|dom.
|Dia de Todos os Santos
|1 de dezembro de 2026
|ter.
|Restauração da Independência
|8 de dezembro de 2026
|ter.
|Imaculada Conceição
|25 de dezembro de 2026
|sex.
|Natal
Feriados regionais em 2026
Estes feriados são observados apenas em algumas regiões de Portugal:
|Data
|Dia da semana
|Feriado
|Onde é celebrado
|2 de abril de 2026
|qui.
|Dia da Autonomia da Madeira
|Madeira
|20 de maio de 2026
|qua.
|Dia dos Açores
|Açores
|1 de julho de 2026
|qua.
|Dia da Madeira
|Madeira
|26 de dezembro de 2026
|sáb.
|Segundo dia de Natal
|Madeira
Feriados locais (municipais) em 2026
Em geral, os municípios portugueses têm um feriado local (Feriado Municipal ou Dia do Concelho) que celebram. Esses feriados frequentemente estão relacionados a santos padroeiros ou a datas históricas importantes.
A lista abaixo inclui muitos desses feriados locais, mas não todos (Portugal tem 308 municípios). É recomendável que você verifique com o seu município para descobrir as datas específicas.
|Data
|Dia da semana
|Feriado
|Onde é celebrado
|19 de março de 2026
|qui.
|Dia de São José
|Santarém
|21 de abril de 2026
(anualmente na terceira terça-feira após a Páscoa)
|ter.
|Início da peregrinação de Nossa Senhora de Mércoles
|Castelo Branco
|12 de maio de 2026
|ter.
|Dia de Santa Joana
|Aveiro
|11 de maio de 2026
(anualmente na segunda-feira após o quinto domingo após a Páscoa)
|seg.
|Dia do Padroeiro
|Ponta Delgada
|15 de maio de 2026
|sex.
|Aniversário da cidade
|Caldas da Rainha
|22 de maio de 2026
|sex.
|Dia de Leiria
|Leiria
|13 de junho de 2026
|sáb.
|Dia de Santo Antônio
|Lisboa e Vila Real
|24 de junho de 2026
|qua.
|Dia de São João
|Braga, Guimarães e Porto
|29 de junho de 2026
|seg.
|Dia de São Pedro
|Évora
|4 de julho de 2026
|sáb.
|Dia de Santa Isabel
|Coimbra
|20 de agosto de 2026
|qui.
|Festa de Nossa Senhora da Agonia
|Viana do Castelo
|21 de agosto de 2026
|sex.
|Aniversário da Cidade do Funchal
|Funchal
|7 de setembro de 2026
|seg.
|Dia de Faro
|Faro
|11 de novembro de 2026
|qua.
|Dia de São Martinho
|Penafiel
Outras datas importantes em 2026
Além dos feriados nacionais e locais, você pode querer anotar outras datas de destaque em Portugal:
|Data
|Dia da semana
|Ocasião
|17 de fevereiro de 2026
|ter.
|Terça-feira de Carnaval
|19 de março de 2026
|qui.
|Dia dos Pais
|3 de maio de 2026
|dom.
|Dia das Mães
|31 de dezembro de 2026
|qui.
|Véspera de Ano Novo
Quais são os feriados públicos de Portugal em 2027?
|Data
|Dia da semana
|Feriado
|1 de janeiro de 2027
|sex.
|Ano Novo
|26 de março de 2027
|sex.
|Sexta-feira Santa
|28 de março de 2027
|dom.
|Domingo de Páscoa
|25 de abril de 2027
|dom.
|Dia da Liberdade
|1 de maio de 2027
|sáb.
|Dia do Trabalho
|27 de maio de 2027
|sex.
|Corpus Christi
|10 de junho de 2027
|qui.
|Dia de Portugal
|15 de agosto de 2027
|dom.
|Assunção de Nossa Senhora
|5 de outubro de 2027
|ter.
|Dia da República
|1 de novembro de 2027
|seg.
|Dia de Todos os Santos
|1 de dezembro de 2027
|qua.
|Restauração da Independência
|8 de dezembro de 2027
|qua.
|Imaculada Conceição
|25 de dezembro de 2027
|sáb.
|Natal
Feriados regionais em 2027
Estes feriados são celebrados apenas em algumas regiões de Portugal:
|Data
|Dia da semana
|Feriado
|Onde é celebrado
|2 de abril de 2027
|sex.
|Dia da Autonomia da Madeira
|Madeira
|20 de maio de 2027
|qui.
|Dia dos Açores
|Açores
|1 de julho de 2027
|qui.
|Dia da Madeira
|Madeira
|26 de dezembro de 2027
|dom.
|Segundo dia de Natal
|Madeira
Feriados locais (municipais) em 2027
|Data
|Dia da semana
|Feriado
|Onde é celebrado
|19 de março de 2027
|sex.
|Dia de São José
|Santarém
|13 de abril de 2027
(anualmente na terceira terça-feira após a Páscoa)
|ter.
|Início da peregrinação de Nossa Senhora de Mércoles
|Castelo Branco
|3 de maio de 2027
(anualmente na segunda-feira após o quinto domingo após a Páscoa)
|seg.
|Dia do Padroeiro
|Ponta Delgada
|12 de maio de 2027
|qua.
|Dia de Santa Joana
|Aveiro
|15 de maio de 2027
|sáb.
|Aniversário da cidade
|Caldas da Rainha
|22 de maio de 2027
|sáb.
|Dia de Leiria
|Leiria
|13 de junho de 2027
|dom.
|Dia de Santo Antônio
|Lisboa e Vila Real
|24 de junho de 2027
|qui.
|Dia de São João
|Braga, Guimarães e Porto
|29 de junho de 2027
|ter.
|Dia de São Pedro
|Évora
|4 de julho de 2027
|dom.
|Dia de Santa Isabel
|Coimbra
|20 de agosto de 2027
|sex.
|Festa de Nossa Senhora da Agonia
|Viana do Castelo
|21 de agosto de 2027
|sáb.
|Aniversário da Cidade do Funchal
|Funchal
|7 de setembro de 2027
|ter.
|Dia de Faro
|Faro
|11 de novembro de 2027
|qui.
|Dia de São Martinho
|Penafiel
Outras datas importantes em 2027
Além dos feriados nacionais e locais, você pode querer anotar outras datas de destaque em Portugal:
|Data
|Dia da semana
|Ocasião
|9 de fevereiro de 2027
|ter.
|Terça-feira de Carnaval
|19 de março de 2027
|sex.
|Dia dos Pais
|2 de maio de 2027
|dom.
|Dia das Mães
|31 de dezembro de 2027
|sex.
|Véspera de Ano Novo
Quais foram os feriados públicos de Portugal em 2025?
|Data
|Dia da semana
|Feriado
|1 de janeiro de 2025
|qua.
|Ano Novo
|18 de abril de 2025
|sex.
|Sexta-feira Santa
|20 de abril de 2025
|dom.
|Domingo de Páscoa
|25 de abril de 2025
|sex.
|Dia da Liberdade
|1 de maio de 2025
|qui.
|Dia do Trabalho
|19 de junho de 2025
|sex.
|Corpus Christi
|10 de junho de 2025
|ter.
|Dia de Portugal
|15 de agosto de 2025
|sex.
|Assunção de Nossa Senhora
|5 de outubro de 2025
|dom.
|Dia da República
|1 de novembro de 2025
|sáb.
|Dia de Todos os Santos
|1 de dezembro de 2025
|seg.
|Restauração da Independência
|8 de dezembro de 2025
|seg.
|Imaculada Conceição
|25 de dezembro de 2025
|qui.
|Natal
Feriados regionais em 2025
|Data
|Dia da semana
|Feriado
|Onde é celebrado
|2 de abril de 2025
|qua.
|Dia da Autonomia da Madeira
|Madeira
|20 de maio de 2025
|ter.
|Dia dos Açores
|Açores
|1 de julho de 2025
|ter.
|Dia da Madeira
|Madeira
|26 de dezembro de 2025
|sex.
|Segundo dia de Natal
|Madeira
Feriados locais (municipais) em 2025
|Data
|Dia da semana
|Feriado
|Onde é celebrado
|19 de março de 2025
|qua.
|Dia de São José
|Santarém
|6 de maio de 2025
(anualmente na terceira terça-feira após a Páscoa)
|ter.
|Início da peregrinação de Nossa Senhora de Mércoles
|Castelo Branco
|26 de maio de 2025
(anualmente na segunda-feira após o quinto domingo após a Páscoa)
|seg.
|Dia do Padroeiro
|Ponta Delgada
|12 de maio de 2025
|seg.
|Dia de Santa Joana
|Aveiro
|15 de maio de 2025
|qui.
|Aniversário da cidade
|Caldas da Rainha
|22 de maio de 2025
|qui.
|Dia de Leiria
|Leiria
|13 de junho de 2025
|sex.
|Dia de Santo Antônio
|Lisboa e Vila Real
|24 de junho de 2025
|ter.
|Dia de São João
|Braga, Guimarães e Porto
|29 de junho de 2025
|dom.
|Dia de São Pedro
|Évora
|4 de julho de 2025
|sex.
|Dia de Santa Isabel
|Coimbra
|20 de agosto de 2025
|qua.
|Festa de Nossa Senhora da Agonia
|Viana do Castelo
|21 de agosto de 2025
|qui.
|Aniversário da Cidade do Funchal
|Funchal
|7 de setembro de 2025
|dom.
|Dia de Faro
|Faro
|11 de novembro de 2025
|ter.
|Dia de São Martinho
|Penafiel
Outras datas importantes em 2025
|Data
|Dia da semana
|Ocasião
|4 de março de 2025
|ter.
|Terça-feira de Carnaval
|19 de março de 2025
|qua.
|Dia dos Pais
|4 de maio de 2025
|dom.
|Dia das Mães
|31 de dezembro de 2025
|qua.
|Véspera de Ano Novo
Quando são as férias escolares em Portugal?
Tanto as escolas portuguesas quanto as escolas internacionais em Portugal têm seu próprio calendário de férias. Alguns desses dias de folga coincidem com celebrações nacionais, mas nem sempre é o caso.
Se você quiser saber mais sobre o calendário escolar, acesse nosso artigo sobre férias escolares em Portugal.
Dicas práticas para viajar em feriados em Portugal
Transporte durante os feriados
O transporte público em Portugal costuma operar com horários reduzidos durante os feriados. Nas grandes cidades, como Lisboa e Porto, alguns serviços de metrô e ônibus podem circular com menor frequência, enquanto os trens intermunicipais podem exigir reserva antecipada. Se você planeja viajar entre cidades durante um período de feriado, considere comprar as passagens com várias semanas de antecedência.
Hospedagem
Os períodos de feriado, especialmente ao redor do Natal, da Páscoa e dos festivais de verão, são as altas temporadas turísticas em Portugal. Hotéis e aluguéis de temporada em destinos populares podem se esgotar rapidamente e ter preços elevados. Considere reservar acomodações com 3 a 6 meses de antecedência para garantir as melhores tarifas e disponibilidade.
Gerenciando seu dinheiro
Um bom planejamento financeiro garante uma viagem a Portugal sem estresse. Com a Wise, você obtém euros pela taxa de câmbio comercial e pode usar o cartão da Wise para gastar e fazer saques em Portugal. Embora seja prudente ter algum dinheiro em espécie, já que muitos vendedores locais preferem esse meio de pagamento, você vai perceber que os pagamentos com cartão são cada vez mais aceitos em todo o país.
Conclusão
Os feriados em Portugal oferecem uma rica oportunidade de vivenciar a cultura, as tradições e a hospitalidade do país. Ao se planejar com antecedência — conhecendo as datas dos feriados nacionais e locais, entendendo as limitações de transporte e se preparando financeiramente —, você pode se envolver completamente nessas comemorações especiais.
Para visitantes internacionais e expatriados, gerenciar bem o dinheiro é parte fundamental do planejamento dos feriados. Criar uma Conta Wise antes de viajar para Portugal dá acesso a taxas de câmbio competitivas e a um cartão de débito para gastar. Essa preparação financeira permite que você se concentre no que realmente importa — aproveitar as vibrantes tradições dos feriados em Portugal e criar memórias duradouras.